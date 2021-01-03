Главные новости сегодняшнего дня

фото: Михаил Охлопков/vk.com/mihailohlopkov

Больные коронавирусом поступают в инфекционную больницу семьями, сообщил глава Минздрава Карелии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о пациентах Республиканской инфекционной больницы.

Глава Минздрава побывал сегодня в Республиканской инфекционной больнице, где сейчас находятся 229 пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

"За минувшие сутки для оказания медицинской помощи обратились 67 человек. Треть из них госпитализирована в РИБ. Очевидно, что преимущественные пути распространения ковида в дни новогодних праздников - бытовой и семейный. Это подтверждается тем, что большая часть обратившихся - из семейного контакта по коронавирусной инфекции, в больницу такие пациенты поступают семьями по 2-3 человека", - пишет Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

По словам министра, работа инфекционной больницы организована в штатном режиме, все возникающие проблемы решаются оперативно.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Карелии приближается к 29 тысячам. За сутки выявлено 323 новых случая COVID-19.

фото: Столица на Онего

Число заболевших коронавирусом в Карелии приближается к 29 тысячам

За сутки в республике выявлено 323 новых случая COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 323 человек. Из этого числа заболевших – 297 человек, из них 62 имеют симптомы средней тяжести, 4 – в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии инфекция выявлена в республике у 28936 человек.

За сутки выздоровели еще 422 человека. Всего справились с болезнью уже 22407 пациентов.

Тестов на коронавирус за сутки сделано 926.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4603,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2189,2 случая, по Северо-Западу – 3571,4.

Напомним, за минувший сутки жертвами коронавируса стали 70-летняя жительница поселка Пиндуши и 72-летний петрозаводчанин. Всего от коронавируса в Карелии умерли 168 человек.

фото: читатели "Столицы на Онего"

В Петрозаводске женщина выпала с пятого этажа и осталась жива (ФОТО)

На Перевалке женщина выпала из окна пятого этажа, пострадавшая доставлена в больницу.

Как сообщили "Столице на Онего" в МЧС Карелии, инцидент произошел в минувшую субботу, 2 января, в 21.27 в доме №2 по улице Зеленая. Из окна на пятом этаже выпала женщина. Пожарные снимали пострадавшую с козырька подъезда.

Женщина получила травмы. Она была госпитализирована.

Причины происшествия уточняются.

Ранее в Петрозаводске разбился мужчина, выпав с четвертого этажа.

фото: Yle

В Финляндии произошло 10 небольших землетрясений

По предварительным данным, самое сильное землетрясение имело магнитуду 2.0.

Рано утром в воскресенье в городе Коувола произошла серия землетрясений, сообщает Служба новостей Yle со ссылкой на Институт сейсмологии при Университете Хельсинки. По данным института, первое было зафиксировано чуть ранее трех часов ночи, до семи утра произошло еще девять.

Около пяти утра в службу спасения поступил ряд звонков от жителей района Кория, что в шести километрах от центра Коувола. Люди сообщали о том, что в квартирах ощущается тряска и слышны странные звуки. По словам службы спасения и полиции, опасных ситуаций или несчастных случаев, однако, не произошло.

Институт сейсмологии сообщил утром в Twitter, что, по предварительным данным, землетрясений было как минимум десять, и самое сильное из них имело магнитуду 2.0.

После 2011 года в Коувола ежегодно фиксируют десятки землетрясений, большинство из которых проходит незаметно. Сейсмически активными районами также считаются Куусамо и местность вокруг реки Торниойоки.

фото: читатели "Столицы на Онего"

Петрозаводск превратился в снежный город (ФОТО)

Петрозаводчане любуются заснеженным городом.

Читатели "Столицы на Онего" прислали в редакцию фото Петрозаводска после снегопада. Горожане с удовольствием гуляют по заснеженному городу. Во дворах взрослые и дети лепят снеговиков и украшают елки.

Ранее сообщалось, что на территории Республиканского спортивного комплекса "Курган" запретили кататься на ватрушках, санках, снегокатах и сноубордах.

фото: © РИА Новости / Ростислав Нетисов

Еще два человека скончались от коронавируса в Карелии

Число смертей от коронавирусоной инфекции в Карелии увеличилось до 168.

По сообщению оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Медвежьегорской ЦРБ скончалась 70-летняя жительница поселка Пиндуши, в Беломорской ЦРБ умер 72-летний петрозаводчанин. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии от коронавируса умерли 168 человек.

Накануне от COVID-19 скончались три жителя Карелии.

фото: © сайт izsambo.ru

Утраты года: Карелия в 2020 году простилась с целым рядом известных людей

В минувшем году из жизни ушли многие известные жители Карелии. Некоторые из этих потерь связаны с пандемией коронавируса.

Жертвой COVID-19 стал создатель школы самбо в Карелии Илья Шегельман. Доктор технических наук, профессор, заслуженный тренер России по самбо, экс-депутат карельского парламента скончался на 77 году жизни в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн.

Коронавирус не пощадил и создателя горного парка "Рускеала" Александра Артемьева, благодаря идеям которого у нас есть не только уникальный парк, но и фестиваль "Ruskeala Simfony", и Рускеальский экспресс.

Подробнее читайте здесь.

фото: Валерий Поташов

Гостиницу и ресторан построят рядом со скоплением рисунков древнего человека в Карелии

Власти Карелии запланировали строительство объектов туристической инфраструктуры у памятника археологии Беломорские петроглифы в 2021-2023 годах.

Об этом рассказала начальник Управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова.

"С 2021 по 2023 год буду у нас построены объекты (на фото - прим. ред.) - в частности дорога к петроглифам Залавруги, мост через протоку Кислый Пудас, визит-центр, который будет включать гостиницу и ресторан, конференц-зал", - сообщила Алипова. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

Лестница в центре Петрозаводска превратилась в горку (ФОТОФАКТ)

Лестничный спуск у парка Железнодорожников стал опасным для пешеходов.

После снегопада лестница, ведущая от Первомайского наверх в парк Железнодорожников, стала похожа на горку.

"Ступеньки еле просматриваются, нащупать их и не упасть еще сложней. В темноте, подозреваю, станет еще хуже", - рассказал фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов, запечатлевший вид заваленной снегом лестницы.

Ранее власти Петрозаводска предложили сообщать о некачественной уборке снега в ЕДДС.

фото: Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске восстановили разрушенную лестницу, ремонт которой обошелся в 15 млн рублей (ФОТО)

Подрядчик устранил повреждение лестничного спуска на улице Фрунзе, сообщили в администрации города.

"Поврежденный участок лестничного спуска на улице Фрунзе восстановлен. Вымощенная плиткой поверхность объекта пешеходной инфраструктуры пострадала в результате засорения канализационного колодца. Лестница, которую обновили в 2020 году, находится на гарантии сроком на три года", - говорится в сообщении мэрии.

Напомним, 2 января жители Петрозаводска прислали в редакцию фотографии лестничного спуска на улице Фрунзе, где на отдельных участках уже разрушилась плитка. На новой лестнице - огромные дыры.

На реконструкцию этого объекта в рамках подготовки к 100-летию Карелии из регионального бюджета было направлено 15 миллионов рублей, и это самая дорогая из восьми лестниц в столице республики, на которых летом и осенью проводились ремонтные работы.

фото: © Илья Тимин

Мест для больных коронавирусом в стационарах Карелии становится меньше

В ковид-центрах Карелии осталось 20,2% свободных коек для лечения больных COVID-19

По данным на 3 января, в стационарах находятся 690 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 550 – в состоянии средней тяжести, 131 тяжелобольной и 9 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсетях.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась до 20,2%. Сутками ранее этот показатель составлял 21,6%.

Напомним, за сутки в республике выявлено 323 новых случая COVID-19, два человека умерли. Всего с начала пандемии инфекция выявлена у 28936 человек. Жертвами болезни стали 168 жителей республики.

фото: ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

Десять пожарных тушили жилой дом в райцентре Карелии (ФОТО)

Пожар произошел в частном доме в Олонце.

По сообщению МЧС Карелии, в минувшую субботу, 2 января, в 20:24 пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района (10 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в доме №11 по улице Октябрьская в Олонце. Помогали пожарным и представители Росгвардии и РОВД.

В 21:08 пожар был ликвидирован.

Причины, ущерб устанавливаются.

фото: Живой Петрозаводск/vk.com/ptzlive

Царевне-лягушке в Петрозаводске вернули корону (ФОТОФАКТ)

Родник на Древлянке вновь украшает царевна в короне.

В паблике "Живой Петрозаводск" опубликовали фото родника "Лягушка".

"У родника на Древлянке Царевне-лягушке вернули корону! Ура! Приходите гулять по Тропе Ивана Царевича и вы встретите нашу лесную красавицу!" - комментируют фото в паблике.

Напомним, летом в центре Петрозаводска благоустроили один из старейших родников.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В России за сутки коронавирусом заразились еще 24 150 человек

За время пандемии в России зарегистрировано 3 236 787 случаев коронавирусной инфекции.

За последние сутки в стране выявлено 24 150 случаев COVID-19 в 84 регионах. Всего с начала пандемии зарегистрировано 3 236 787 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Об этом сегодня сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 19 847 человек. Число выписанных пациентов выросло до 2 618 882.

За сутки подтверждено 504 летальных исхода с коронавирусом. Всего жертвами инфекции в России стали 58 506 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 91,6 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 149 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 3 января остаются 656 166 человек.

Напомним, за сутки в Карелии выявлено 323 новых случая COVID-19, два человека умерли. Всего с начала пандемии инфекция выявлена у 28936 человек. Жертвами болезни стали 168 жителей республики.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

За сутки коронавирус выявили еще у 29 детей в Карелии

За время пандемии в Карелии COVID-19 заразились 2856 детей, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 3 января в Карелии уже 28936 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2856 – это дети. Сутками ранее эти показатели были 28613 и 2827. За последние 24 часа коронавирусом заразились 29 детей.

Напомним, за сутки в республике выявлено 323 новых случая COVID-19, два человека умерли.

фото: © паблик Вконтакте Центра спортивной подготовки

Спорткомплекс "Курган" в Петрозаводске закрыли для любителей покататься на ватрушках и санках

На территории Республиканского спортивного комплекса "Курган" запретили кататься на ватрушках, санках, снегокатах и сноубордах.

Объявление об этом разметили в паблике Федерации лыжных гонок Карелии.

"Уважаемые любители покататься на ватрушках, санках, снегокатах, сноубордах, а также водители мото- и велосредств! Республиканский спортивный комплекс "Курган" является спортивным объектом и предназначен для организации тренировочного процесса и соревнований по лыжным гонкам и биатлону. На его территории действуют определенные правила! Находиться без их знаний небезопасно как для спортсменов так и для посетителей. Убедительная просьба выбирать для досуга иные места!" - пишут в паблике.

Ранее сообщалось, что с 16 декабря вход на территорию спорткомплекса будет осуществляться только со стороны остановки общественного транспорта по Комсомольскому проспекту. Остальные входы закрыты.

фото: pixabay

Когда снимут все ограничения на путешествия за границу: плохой прогноз

Возобновление активных международных туристических потоков может произойти не раньше второго полугодия 2021 года.

Об этом заявила в интервью ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Въездные потоки, не думаю, что восстановятся раньше 2022 г. А если говорить о таких активных туристических потоках, не думаю, что это произойдет раньше второго полугодия следующего года", — сказала Догузова. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 3 января



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Снег, -1 ° 1 м/с ЮЗ 751 мм.рт.ст. 96% день Снег, -1 ° 2 м/с ЮЗ 752 мм.рт.ст. 95% вечер Небольшой снег, -1 ° 2 м/с ЮЗ 754 мм.рт.ст. 94% ночь Снег, -2 ° …-1 ° 2 м/с З 755 мм.рт.ст. 94%

фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

Автоинспектор спас жителей Брянской области, попавших в ДТП в Карелии

Гости Карелии, оказавшиеся в кювете на трассе "Кола", поблагодарили карельского автоинспектора за помощь, сообщили в МВД республики.

В пряжинскую полицию поступило сообщение от очевидцев о том, что на автотрассе "Кола" вблизи поселка Пряжа иномарка съехала в кювет. Автоинспектор Дмитрий Рыжков выехал к месту происшествия. Оказалось, что водитель автомобиля Ford не справился с управлением, в результате чего машину вынесло за пределы проезжей части. К счастью, ни водитель, ни двое его пассажиров - жители Брянской области - не пострадали, автомобиль получил механические повреждения. Чтобы обогреть замерзших гостей республики, полицейский посадил их в служебный автомобиль, а также помог с эвакуацией поврежденного автомобиля.

Пострадавшие в ДТП поблагодарили карельского правоохранителя за оказанную помощь в сложной дорожной ситуации.

Ранее водитель пострадал в ДТП на севере Карелии.

фото: Столица на Онего

Власти Петрозаводска предлагают сообщать о некачественной уборке снега

В столице Карелии продолжают ликвидировать последствия обильного снегопада.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, городской комбинат благоустройства в усиленном режиме очищает дорожки, тротуары, парки, скверы, лестничные спуски и другие участки пешеходной инфраструктуры. Мобильные бригады работают в разных районах города. В рамках муниципального контакта подрядчик не только убирает снег, но и борется с наледью.



Администрация Петрозаводска

"О ненадлежащем состоянии объектов городской инфраструктуры петрозаводчане могут сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Звонки принимаются круглосуточно по номеру 051", - предупредили в мэрии.

Ранее автолюбители пожаловались на не убранный от снега подъезд к аэропорту "Петрозаводск" в Бесовце.

фото: Baz Ratner / Reuters

Обнаруживший Эболу ученый предупредил об опасности новых смертельных болезней

Профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, известный как один первых обнаруживших вирус Эбола, предупредил о возможности появления новой смертельно опасной болезни.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канал CNN.

Муембе-Тамфум в 1976 году помог обнаружить вирус Эболы, взяв первые образцы крови у жертв болезни.

Как утверждает ученый, угроза исходит из-за вырубки лесов, приводящей к увеличению числу контактов человека с возбудителями различных заболеваний. Это, считает собеседник телеканала, может привести в будущем к "большой пандемии".

Специалист не исключил появления инфекции, которая будет распространяться со скоростью COVID-19 и обладать летальностью Эболы.

"Мы живем в мире, в котором будут появляться новые патогены. И это и есть то, что представляет угрозу для человечества", — заключил он.

фото: pixabay

Новые условия поддержки сельского хозяйства Карелии начнут действовать в 2021 году

Министерство сельского хозяйства Карелии планирует на 2021 год ряд направлений государственной поддержки в области растениеводства, плодородия почв и развития мелиоративного комплекса за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Будет сохранен ряд субсидий по таким направлениям, как несвязанная поддержка, приобретение семян кормовых культур, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, поддержка элитного семеноводства, обеспечение прироста овощей открытого грунта собственного производства, реализация мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

Пациенты с пневмонией продолжают попадать в больницы Карелии

За сутки 24 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, еще 24 человека с пневмонией поступили в больницы республики. Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы уже 3770 пациентов.

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано. Всего с начала пандемии 103 человека с таким диагнозом умерли.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Росгвардейцы в Карелии задержали мужчин, пытавшихся пронести товары мимо кассы в гипермаркетах

В Петрозаводске и Кондопоге покупатели пытались покинуть магазины с неоплаченными товарами, сообщили в управлении Росгвардии республики.

Первый из сигналов тревоги с охраняемого объекта поступил в шесть утра на пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны. Помощь росгвардейцев требовалась в одном из гипермаркетов, где при попытке вынести товар без оплаты был задержан 38-летний мужчина.

Около пяти вечера в Кондопоге произошел аналогичный инцидент. 50-летний мужчина пытался покинуть магазин с неоплаченным товаром, но был задержан.

Ранее мелких воришек задержали в гипермаркетах Петрозаводска.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС, архив

Мужчина дважды за день попался на краже выпивки и закуски из магазина в райцентре Карелии

В Олонце росгвардейцы дважды 1 января ловили мужчину, который пытался обокрасть магазин.

По информации управления Росгвардии Карелии, днем 1 января 49-летний житель Олонца украл продукты в сетевом магазине и убежал. Прибывшая на сигнал тревоги группа задержания Олонецкого отдела вневедомственной охраны получила от работников торгового заведения описание злоумышленника и вскоре задержала мужчину.

Олончанина передали в полицию, где были составлены документы, но предстоящее наказание не отрезвило мужчину. Ближе к вечеру он попытался еще раз совершил очередную попытку хищения в другом магазине города. Незаметно вынести полтора литра пива и несколько банок с консервами ему опять не удалось.

Ранее росгвардейцы в Карелии задержали мужчин, пытавшихся пронести товары мимо кассы в гипермаркетах.

фото: Столица на Онего

Небольшой снег и гололедица ожидаются в понедельник в Карелии

О погоде на понедельник, 4 января, рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в понедельник в Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный слабый.

Среднесуточная температура воздуха составит -3, -8°С, на севере местами подморозит до -13°С.

В Петрозаводске также ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим снегом. На дорогах гололедица.

Столбик термометра остановится на отметке -3, -5°С.

Атмосферное давление будет расти.

Конкурс новогодних снежинок прошел в СИЗО в Карелии

Дети сотрудников СИЗО-2 в Сегеже приняли участие в конкурсе на лучшую новогоднюю снежинку, сообщили в УФСИН Карелии.

Ребятишки представили на конкурс свои поделки, выполненные из различных материалов: картона, бумаги, фольги, мишуры. Детские работы украсили стенд в штабе здания СИЗО-2.

Все участники конкурса получили сладкие призы.

Детские конкурсы в учреждении проводятся регулярно, дети принимают активное участие с большим удовольствием.

Ранее сообщалось, что больные заключенные в Карелии слепили снежную ель.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске ждут заявок от команд на конкурс снежных и ледовых скульптур

Международный конкурс снежных и ледовых скульптур пройдет в столице в рамках фестиваля "Гиперборея - 2021" со 2 по 6 февраля.

Продолжается прием заявок на ежегодный конкурс в рамках фестиваля "Гиперборея - 2021", сообщили в администрации города. Эскизы творческих работ принимаются до 15 января.

Формат проведения зимнего праздника будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

К участию в конкурсе приглашаются российские и зарубежные команды (от трех человек). Проектом предусмотрены три номинации: "Ледовая скульптура", "Снежная скульптура – большой куб" и "Снежная скульптура – малый куб". В каждой из них будет предварительно отобрано по 10 команд.

Конкурсантам необходимо до 15 января подготовить эскиз будущей работы и направить его вместе с анкетой участника по электронной почте: cymbal.scc@gmail.com. В рабочие дни заявки принимаются по адресу: г. Петрозаводск, площадь Кирова, д. 1 (Городской дом культуры).

Итоги творческого турнира будут объявлены 6 февраля.

фото: © pxhere.com

Названы самые ожидаемые кинопремьеры 2021 года

Эксперты составили список самых ожидаемых фильмов 2021 года.

Авторы из Variety — ведущего американского издания, посвященного событиям из мира кино и шоу-бизнеса, составили список самых ожидаемых фильмов 2021 года, пишет РИА Новости.

В подборку включили картины, которые должны были выйти еще в 2020 году (например, "Дюна" и "Черная вдова"), но из-за пандемии коронавируса их премьера была перенесена на будущий год, а также совершенно новые фильмы.

В начале марта на экраны выйдет анимационный фильм студии Disney "Рейя и последний дракон" о смелой девушке, которой предстоит спасти свое королевство.

Тогда же состоится премьера еще одной долгожданной картины — сиквела комедии "Поездка в Америку" с Эдди Мерфи и Арсенио Холлом.

На первую половину марта также запланирована премьера криминальной драмы Алана Тейлора "Множественные святые Ньюарка". Картина станет приквелом одного из самых успешных и титулованных сериалов современности "Клан Сопрано".

Весной зрители увидят супергеройский фильм ужасов "Морибус" с Джаредом Лето, заключительный фильм Бондианы "Не время умирать", сиквел хоррора "Тихое место" с Эмили Блант, блокбастер Marvel "Черная вдова", научно-фантастический боевик "Годзилла против Конга", комедию "Стервелла", а также девятую часть остросюжетного боевика "Форсаж".

На лето запланирован выход таких кинокартин, как "Французский диспетчер" Уэса Андерсона, "Охотники за привидениями: Наследники", "На высоте" — экранизация бродвейского мюзикла Лина-Мануэля Миранды, "Веном: Да будет Карнаж", "Миньоны: Грювитация", "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом, "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Космический джем 2", "Круиз по джунглям", "Отряд самоубийц: Миссия навылет" и "Кэндимен".

Осенью, если из-за пандемии вновь не закроют кинотеатры, зрители смогут посмотреть "Три тысячи лет ожидания", "Дюну" Дени Вильнева, "Последнюю дуэль" Ридли Скотта, блокбастер "Миссия невыполнима-7" с Томом Крузом, биографический фильм База Лурмана "Элвис".

На зиму запланированы премьеры таких лент, как "Аллея кошмаров" Гильермо дель Торо, "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга, третьей части "Человека-паука" с Томом Холландом, научно-фантастического боевика "Матрица-4" с Киану Ривзом, драмы "Макбет" с Дензелом Вашингтоном, "Сырая низина" Пола Томаса Андерсона и художественного фильма Леоса Каракса "Аннетт" с Адамом Драйвером и Марион Котийяр в главных ролях.

фото: Геннадий Черкасов

Леонид Ярмольник пожаловался на отсутствие зарплаты из-за коронавируса

Актер Леонид Ярмольник пожаловался на финансовые трудности, с которыми ему пришлось столкнуться из-за пандемии коронавируса.

В программе на ютьюб-канале Михаила Ширвиндта Ярмольник с коллегами обсуждали, какую зарплату получают актеры на фоне COVID-19, пишет РИА Новости.

"Я тебе могу сказать, какая у меня зарплата в COVID. <...> За последние три месяца — ни копейки, потому что ни разу не сыграл", — цитирует издание Ярмольника.

Он пояснил, что был вынужден остановить показ спектакля "И снова с наступающим!". Спектакль Ярмольник поставил вместе с Николаем Фоменко, с которым они вместе и профинансировали свою работу.

Актер отметил, что в нынешних условиях артистам практически невозможно предугадать востребованность своей работы, и выразил надежду на скорое окончание пандемии.