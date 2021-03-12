Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © "Столица на Онего"

Суд решил отпустить экс-главу Карелии Андрея Нелидова на свободу (СРОЧНО)

Медвежьегорский районный суд Карелии сегодня удовлетворил ходатайство бывшего главы республики Андрея Нелидова о его условно-досрочном освобождении.

В пятницу, 12 марта, судья Медвежьегорского районного суда Игорь Писанчин удовлетворил ходатайство бывшего главы республики Андрея Нелидова о его условно-досрочном освобождении.

"Если прокуратура не обжалует решение Медвежьегорского суда об условно-досрочном освобождении Нелидова, то через 10 дней со дня получения на руки решения экс-глава Карелии выйдет на свободу", - пояснили в районном суде.

Как стало известно "Столице на Онего", УФСИН Карелии поддержал ходатайство Нелидова об УДО, а прокурор нет.

Напомним, что 2 марта 2018 года петрозаводский городской суд признал Нелидова виновным в получении взятки в 4,6 миллиона рублей от местной предпринимательницы, за предоставление ей возможности беспрепятственно торговать сувенирной продукцией на острове Кижи. Суд приговорил незадолго до этого работавшего директором музея-заповедника "Кижи" Нелидова к 8 годам колонии строгого режима и 27 миллионам рублей штрафа. По информации из республиканской прокуратуры, 4 миллиона рублей штрафа Нелидов оплатил, а оставшиеся 24 миллиона долга до сих пор числятся за ним в службе судебных приставов.

Первые месяцы после суда Андрей Нелидов отбывал наказание в петрозаводской ИК № 9 строгого режима. Но затем, по причине имеющегося у экс-губернатора серьезного заболевания, его перевели в ЛИУ № 2 (лечебно-исправительное учреждение) в Медвежьегорске, так называемую тюремную больницу.

По полученной нами в УФСИН Карелии информации, в настоящее время Андрей Нелидов трудится в больнице санитаром. Убирает помещения учреждения и уличную территорию вокруг, расчищая ее от снега.

В УФСИН нам также сообщили, что в зоне действительно больной человек Нелидов ведет себя хорошо, нарушений режима отбывания наказания не допускает, от работы не отлынивает.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Снегопад надвигается на Карелию

МЧС Карелии предупреждает о приближении непогоды.

По информации карельского Гидрометцентра с середины ночи, с сохранением в течение дня 13 марта, местами по южным районам Карелии ожидается сильный снег, днем переходящий в мокрый снег, днем налипание мокрого снега.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть шесть муниципальных округов: Петрозаводск, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, муниципальные районы.

фото: пресс-служба ГКУ ПАСС СК

Руководство пожарной части в Карелии обвинили в пьянстве – проводится проверка

Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения проводит служебную проверку в пожарной части № 15 в Медвежьегорском районе, где руководителей обвинили в пьянстве и неуставных отношениях.

Как сообщили в Госкомитете, специалисты, работающие в пожарной части № 15 по охране Медвежьегорска, обвинили начальника подразделения и его заместителя в присутствии на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, а также в угрозах в адрес подчиненных и в неуставных отношениях в коллективе. Пожаловался на руководство этой части и пожарный из подразделения по охране поселка Повенец. Он опубликовал фото и видео материалы на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", чем привлек к ситуации общественное внимание.

Первый заместитель председателя Госкомитета Дмитрий Маршенко выехал Медвежьегорский район для проведения служебного расследования.

"Установлено, что фотографии, которые были выложены Валерием Магановым на своей странице и в дальнейшем использованы СМИ, не имеют никакого отношения к подразделению № 15, так как на них изображены пожарные автомобили и помещения пожарной части поселка Повенец, где трудится указанный пожарный. Кроме этого, предварительно выяснили, что заместитель начальника пожарной части находился на рабочем месте в нетрезвом состоянии в не рабочее время, за что уже получил дисциплинарное взыскание. Факт отсутствия начальника части при этом подтвердило несколько сотрудников", - пишут в паблике ведомства.

По мнению председателя Госкомитета Олега Полякова, в этой ситуации затронуты честь и достоинство карельских пожарных. "Поэтому крайне необходимо детально разобраться в ситуации и принять взвешенное решение", - считает Поляков.

Как отметили в ведомстве, особой проблемы взаимодействия между работниками и руководителями пожарной части нет. Выполнение всех поставленных задач осуществляется специалистами подразделения в полном объеме. В настоящее время рассматривается деятельность руководителей пожарной части и ставится вопрос о соответствии занимаемых ими должностей.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

В Петрозаводске уничтожили Сквер российской полиции (ФОТО и ВИДЕО)

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность вырубки деревьев в Сквере российской полиции вблизи БСМП.

В адрес руководителя фракции КПРФ в Заксобрании Карелии Евгения Ульянова поступили обращения жителей Петрозаводска, обеспокоенных массовым сносом зеленых насаждений, который проводится в настоящее время в Сквере российской полиции вблизи здания Больницы скорой медицинской помощи.

Судя по фотоматериалам и видеосъемкам с места событий, на участке от Неглинской набережной до Федосовой, 27 уничтожаются или планируются к сносу не только кустарники, но и хорошие взрослые деревья (березы).





"На сегодняшний день уничтожение достигло таких масштабов, что со стороны БСМП уже виден проспект Ленина – от сквера практически ничего не осталось", - сообщают обеспокоенные петрозаводчане.

Вместе с тем, по имеющейся информации, массовое уничтожение зеленых насаждений проводится в рамках проекта реконструкции существующей части автодороги от пр. Ленина до ул. Малой Слободской, а также ее продления до наб. Варкауса. Строительство дороги будет проходить вблизи историко-архитектурного комплекса "Квартал исторической застройки".





Евгений Ульянов в обращении в прокуратуру Карелии просит провести проверку законности выделения участка на улице Куйбышева для реконструкции и строительства автомагистрали, а также законность сноса зеленых насаждений на данном участке. Кроме того, просит проверить законность строительства на данном участке.





"Также прошу дать оценку целесообразности этого проекта на данном участке с точки зрения возможного нарушения санитарных норм. Строительство данной дороги будет вестись в непосредственной близости от БСМП, что, вероятно, повлечет за собой нарушение санитарных норм (шум, загазованность, загрязнение воздуха), так как больница будет с двух сторон окружена автомобильными дорогами", - написал Ульянов в обращении к прокурору Карелии Карену Габриеляну.

Еще одно обращение Ульянов написал в адрес администрации Петрозаводска, в котором потребовал предоставить документы, на основании которых были уничтожены деревья.

"Такими темпами в центре города не останется ни одного дерева. К тому же целесообразность строительства здесь дороги вызывает большие сомнения. Такое ощущение, что кто-то пролоббировал совершенно не нужный городу дорогостоящий проект, ради которого уничтожили целый сквер. Зачем здесь еще одна дорога и еще один мост через Неглинку? На Варкауса нет пробок, один мост тут уже есть на улице Кирова, и его недавно отремонтировали. Получится, два моста на расстоянии 100 метров друг от друга. Кому это нужно? В Петрозаводске есть районы, где транспортная проблема стоит гораздо острее, но власти ими не занимаются", - заявил Ульянов, комментируя вырубку деревьев.







© Администрация Петрозаводска

фото: © Владимир Смирнов/ТАСC

Трое мужчин на снегоходе провалились под лед на озере в Петрозаводске

Спасатели пришли на помощь трем мужчинам, застряли на снегоходе в промоине на озере в Петрозаводске

Как сообщается в паблике Карельской поисково-спасательной службы, 7 марта на Онежском озере, в 8 километрах южнее Сайнаволока, трое мужчин на снегоходе провалились в промоину.

На помощь выехал петрозаводский поисково-спасательный отряд в составе 4 человек, использовалось 2 единицы техники.

Мужчины были спасены и доставлены в Петрозаводск.

фото: © кадр из видео

Смертельно-опасное вождение показал гонщик на трассе в Карелии (ВИДЕО)

В Карелии лихач едва не устроил страшную аварию на заснеженной трассе.

Водитель мчался со скоростью почти 100 километров час, обгоняя одну машину за другой, и совсем не был готов к тому, что отечественная легковушка впереди начнет останавливаться, сообщает Ren.tv.

Затормозить гонщик уже не успевал, но каким-то чудом сумел избежать аварии - в буквальном смысле протиснулся между снегоуборочной техникой и попутным автомобилем.

Машины проехали в считанных миллиметрах друг от друга и не получили даже царапин. После этого перепуганный водитель добирался до дома уже очень осторожно.

фото: Госавтоинспекция Карелии

"Камаз" упал на "легковушку": виновника смертельного ДТП в Карелии отправили в колонию

Суд приговорил петрозаводчанина, устроившего смертельную аварию в Пряжинском районе, к двум годам колонии-поселения. Родные погибшего водителя недовольны.

Напомним, 15 августа 2020 года на 57-ом километре автодороги Петрозаводск-Суоярви, между поселком Кутижма и мостом через реку Сяпся, произошло серьезное ДТП. Водитель "Камаза" из ООО "Саари", 41-летний житель Петрозаводска, пытался затормозить перед участком дороги с гравийным покрытием. Грузовик занесло, после чего он выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении легковым автомобилем "Лада Гранта". В результате лобового столкновения легковушку отбросило в кювет и на нее сверху наехал самосвал. Водитель "Лады", 36-летний петрозаводчанин, от полученных травм скончался на месте происшествия. В ликвидации последствий ДТП участвовали сотрудники пожарно-спасательной службы Пряжинского района.

Уголовное дело в отношении водителя "Камаза" по грубому нарушению правил дорожного движения, повлекшим смерть человека, недавно рассмотрела судья Пряжинского районного суда Ирина Кемпинен.

В судебном заседании мужчина признал факт совершения им преступления и принес извинения близким погибшего по его вине человека. В качестве смягчающих наказание водителю обстоятельств суд учел, что ранее он не был судим, имеет на иждивении малолетнего ребенка, работает. Отягчающих обстоятельств, по мнению суда, не имеется.

Суд признал петрозаводчанина виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он также лишен права управления транспортными средствами на 2,5 года.

В рамках уголовного дела близкие погибшего 36-летнего водителя "Лады" - его мать, отец, брат и жена, интересы которой представляет адвокат Павел Гравченков, - заявили гражданские иски к ООО "Саари" (в собственности которого находится "Камаз") о возмещении им морального вреда. Общая сумма - 9,5 млн рублей.

Кроме того, супругой погибшего, четырехлетний сын которой остался без отца, заявлен иск о возмещении имущественного вреда, связанного с затратой на похороны трагически ушедшего из жизни мужа.

Однако суд, признав за названными четырьмя гражданскими истцами право на удовлетворение исков, оставил их "для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства". При этом суд сохранил ранее наложенный им арест на "Камаз", стоимостью 1 млн 309 тыс. рублей. В случае, когда являющееся источником повышенной опасности транспортное средство, в данном случае, "Камаз", принадлежит юридическому лицу, именно на него законом возлагается материальная ответственность за ДТП с тяжкими последствиями.

Как стало известно "Столице на Онего", близкие погибшего считают приговор виновному в его смерти водителю грузовика неоправданно мягким и намерены обжаловать его в Верховном суде Карелии.

Пока приговор не вступил в законную силу, осужденный виновник смертельного ДТП продолжает оставаться под подпиской о невыезде

фото: © Виктор Драчев/ТАСС

Вновь коронавирус в Карелии унес жизни трех человек

За последние сутки в Карелии зарегистрировано три смерти от COVID-19, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались 80-летняя жительница Пряжи и 70-летняя жительница Эссойлы, в Госпитале для ветеранов войн умер 70-летний житель Кончезера. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших от коронавируса в Каркелии на 12 марта составляет 337 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 109 человек. Из этого числа заболевших – 104 человека, из них 23 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего в Карелии зарегистрировано 42173 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Выздоровели 38313 человек, за сутки выписан по выздоровлению 121 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6832,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2971,6 случая, по Северо-Западу – 5253,4.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Глава Минздрава Карелии: "Это не дело, когда в медицинском учреждении дыры в стенах и полах"

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков пообещал продолжить ремонты в Лоухской ЦРБ.

Глава регионального Минздрава побывал в Лоухской центральной районной больнице, были выполнены все обещания, данные министерством год назад. Об этом Михаил Охлопков пишет на своей странице в соцсети.

Так, в ЦРБ появился новый рентгеновский аппарат, приобретены два аппарата ИВЛ, в Чупинском стационаре по программе энергосбережения заменены на стеклопакеты все окна, раньше не выдерживающие никакой критики из-за ветхости, наружные двери заменены на металлические, в помещениях больше не гуляет ветер. В зданиях больницы, поликлиники, двух ФАПов установлены теплоузлы. В помещениях инфекционного отделения создано отделение для лечения больных коронавирусом, на ремонт и оснащение которого направлено почти 3 млн рублей.

"Создание комфортных условий для персонала и пациентов очень важно, поэтому эта работа будет продолжена. Это не дело, когда в медицинском учреждении дыры в стенах и полах. В этом году должны быть отремонтированы кабинеты детской консультации и регистратуры в Чупе, в поликлинике в Лоухах, в больнице, 3 млн рублей на эти цели уже предусмотрены", - сообщил министр здравоохранения.

Михаил Охлопков поблагодарил работников ЦРБ за добросовестный труд в условиях эпидемии коронавируса. Несмотря на то, что показатель общей смертности в районе несколько выше, чем в целом по республике, взрывного роста смертности благодаря их усилиям не было допущено. Улучшилось финансово-экономическое положение учреждения: за год просроченная кредиторская задолженность у больницы снизилась в семь раз, отметил глава Минздрава республики.

"К сожалению, оборудование, которое сейчас используется в медорганизации, в большинстве своём морально и физически устарело, в частности, требуются современные фиброгастроскоп и аппарат УЗИ, новая стоматологическая установка. На дооснащение ЦРБ новой современной техникой мы выделили более 11 млн рублей. Запланирована и покупка автотранспорта", - пишет министр.

Ранее состояние БСМП в Петрозаводске шокировало российский премьер-министра Михаила Мишустина: "Стены обшарпанные, прости Господи".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В честь "Крымской весны" площадь Кирова в Петрозаводске временно превратят в торговую

С 17 по 21 марта в Карелии пройдет ряд мероприятий посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией, сообщили в Минэкономразвития республики.

Так, 18 марта в нашей стране отмечается День воссоединения Крыма с Россией. Традиционно в период с 17 по 21 марта в Карелии пройдет ряд мероприятий посвященных "Крымской весне-2021".

Основные культурно-массовые мероприятия пройдут в эти сроки на площади Кирова, где будет организована работа открытого катка, а также деятельность торговых рядов, реализующих карельскую продукцию.

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия приглашает предпринимателей присоединиться к мероприятиям и организовать реализацию своей продукции в павильонах, планируемых к размещению на площади. Павильоны для торговли будут предоставляться на безвозмездной основе. Контактное лицо для бронирования павильонов Анастасия Валерьевна Вознесенская, тел. 8 (8142) 76-02-14.

Приобщатся к празднику и некоторые объекты общественного питания и торговли Петрозаводска. В период с 17 по 21 марта в ресторане "Северный", кафе "Нойбранденбург" и "Кофе Хаус" можно будет заказать блюда традиционной крымской кухни.

Гипермаркет "Сигма" в период проведения мероприятий выделит крымскую продукцию на полках магазина. А федеральная сеть маркетов "Градусы" в период с 19 по 20 марта с 18.00 до 19.30 проведет в своих магазинах дегустацию винной продукции Республики Крым.

фото: © кадр из видео

Четыре автомобиля столкнулись у одного дома в Петрозаводске (ВИДЕО)

На улице Краснофлотская дорогу не поделили сразу четыре автомобиля.

Утром 12 марта на улице Краснофлотская возле Республиканского психоневрологического диспансера с разницей в 2 часа произошло 2 ДТП с участием легковых автомобилей.

Сначала в 8 утра универсал, выехавший со двора, лоб в лоб столкнулся с внедорожником, двигавшимся по улице Краснофлотской в сторону Первомайского проспекта.

Сотрудники ГИБДД еще не успели уехать с места ДТП, как произошла еще одна авария. На этот раз две "легковушки", выполняя движение задним ходом, встретили друг друга прямо на дороге, полностью перегородив движение по улице.

Происшествия сняты камерой наблюдения компании Ситилинк. Ролик размещен в паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии".

фото: ГТРК "Карелия"

От Сортавалы до Кеми: целая сеть новых железнодорожных маршрутов появится в Карелии

Власти Карелии и РЖД договорились о создании новых железнодорожных маршрутов - некоторые появятся уже летом, другие пока только в планах.

Эта тема обсуждалась на серии совещаний правительства Карелии, посвященных социально-экономическому развитию районов республики.

Поезда по маршрутам Петрозаводск-Сортавала и Сортавала-Лодейное поле-Петербург планируется запустить летом этого года. После окончания пандемии маршрут продлят до Йоэнсуу.

Спецпоезда обещают пустить до резиденции Талви Укко в Чалне и до Кеми.

А в перспективе железнодорожная ветка должна дотянуться и до Пудожа.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © pixabay.com

Мужчина в Петрозаводске прошелся по барам, сея хаос и разрушения

Росгвардейцы задержали хулигана в одном из баров карельской столицы, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Сигнал тревоги с охраняемого объекта в районе Первомайского проспекта поступил ранним вечером 10 марта. Прибывшей на место группе задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии работники заведения рассказали, что пьяный мужчина вел себя агрессивно, оскорбил продавца, разбил бутылку водки. Также один из посетителей сообщил, что нарушитель затеял с ним драку и нанес телесные повреждения. Свидетели указали, в каком направлении удалился хулиган, и описали его внешность.

В это время поступил сигнал тревоги с другого объекта, расположенного неподалеку: оказалось, что причиной вызова стало появление того же гражданина.

В результате нарушитель был задержан и передан в полицию. Пострадавшие написали заявления в связи с произошедшим. Происшествие зарегистрировано как мелкое хулиганство.

фото: © pixabay.com

В детском саду Петрозаводска проверяющие обнаружили фасоль с червями

Действие декларации о соответствии опасной продукции прекращена, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Специалисты управления Россельхознадзора по Карелии провели плановую выездную проверку и в детском саду №23 Петрозаводска обнаружили партию фасоли, не соответствующую требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Опасная фасоль поступила в дошкольное учреждение для организации питания. При этом декларация о соответствии, подтверждающая качество и безопасность продукции, была принята по результатам исследований, в результате которых в фасоли продовольственной выявлена загрязненность вредителями.

Продукция с выявленным показателем по загрязненности вредителями – не пригодна для продовольственных целей.

По факту выявленного нарушения заявителю/изготовителю продукции выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии на фасоль продовольственную.

Так, 11 марта заявителем/изготовителем было прекращено действие декларации о соответствии на серийный выпуск крупы: фасоль продовольственная ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.35939/20 от 23.12.2020.

Выявленная в дошкольном учреждении пищевая продукция, без подтверждения её качества и безопасности, уничтожена.

Заявителю/изготовителю продукции направлено уведомление о привлечении к административной ответственности.

фото: © МВД Карелии

Предпринимателя, расстрелявшего человека в центре Петрозаводска, оставили за решеткой до осени

Верховный суд Карелии продлил арест бизнесмена Евгения Яблокова, убившего гражданина Азербайджана в центре Петрозаводска.

Как сообщил "Столице на Онего" адвокат потерпевших Анатолий Хоменя, в пятницу, 12 марта, судья Верховного суда Карелии Никита Гадючко продлил меру пресечения содержания под стражей обвиняемому Яблокову до 2 сентября.

Также суд принял решение по ходатайству Яблокова о рассмотрении его дела коллегией присяжных заседателей. Просить об этом Яблоков имеет право, так как за тяжкое преступление ему грозит наказание свыше 10 лет лишения свободы.

Верховный суд республики сегодня решил, что 1 апреля в заседании определят состав присяжных, которые будут принимать участие в рассмотрении дела Яблокова.

Как ранее сообщал адвокат Хоменя, Яблокову вменяется целый букет статей: основная "убийство", совершенное общеопасным способом, – п."е".ч.2. ст. 105 УК РФ, а также покушение на убийство - ч.3. ст. 30 УК РФ, подпункты "а". "е" ч.2. ст.105 УК РФ, он стрелял в двух убегавших азербайджанцев, одному прострелил капюшон, плюс два эпизода повреждения имущества – ч.2.ст. 167 УК РФ, в первом случае он во время стрельбы повредил машину, которая проезжала мимо, пуля попала в порог, а если бы на 20 сантиметров выше, то могла ранить водителя, и один выстрел был в дом: хозяйка квартиры нашла пулю, которая пробила стену насквоз.

По словам Хомени, обвиняемый долго проходил психолого-психиатрическую экспертизу, где комиссия в итоге признала его вменяемым. Но, как стало известно "Столице на Онего", уже в течение полугода Яблоков содержится в одиночной камере. И этим фактом, по словам Анатолия Хомени, он сильно недоволен.

Напомним, бизнесмена Яблокова обвиняют в убийстве гражданина Азербайджана. ЧП произошло в марте 2020 года у дома №44 по улице "Правды" в Петрозаводске. По версии следствия, в ходе конфликта с мужчиной Яблоков выстрелил в него из своего охотничьего ружья. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Жертвой преступления стал водитель предпринимателя Марифа, содержащего в Карелии сеть шашлычных с одноименным названием.

Отметим, что законом за данные преступления предусмотрено наказание от 8 до 20 лет лишения свободы. Евгения Яблокова защищает адвокат по назначению Анатолий Парфенчиков.

фото: Республиканский центр по государственной охране объектов культурного наследия

Памятник архитектуры XIX века в Петрозаводске продают через сайт бесплатных объявлений

Одно из зданий квартала исторической застройки Петрозаводска, включенное в реестр объектов культурного наследия, выставлено на продажу через сайт объявлений Авито.

Объявление разместило одно их агентств по продаже недвижимости.

Объект сделки – двухэтажное здание 1889 года постройки на ул. Федосовой. Оно было построено для размещения психиатрической больницы, а в конце ХХ - начале ХХI веков там работал наркологический диспансер. В объявлении указано, что эта постройка является памятником архитектуры, и потенциальный покупатель будет иметь право на компенсацию до 70% затрат на ремонт здания из республиканского бюджета. О планируемой цене продажи читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ГИБДД Карелии

На трассе в Карелии женщина на иномарке не вошла в поворот и попала под грузовик

В Питкярантском районе в ДТП пострадали две женщины, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувший четверг, 11 марта, в 18.55 в Питкярантском районе, на 85 километре дороги "Суоярви-Койриноя", 44-летняя женщина-водитель автомобиля Skoda Oktavia при прохождении правого поворота допустила занос транспортного средства, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со встречным грузовиком Scania с прицепом.

В результате ДТП пострадала водитель Skoda и ее 41-летняя пассажирка. Обе женщины были доставлены в Питкярантскую больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По данному факту проводится проверка.

фото: администрация Петрозаводска

ИЖС на месте снесенных домов может вызвать протесты населения, считают в земельном управлении Карелии

Муниципальные власти получили право предоставлять участки на месте снесенных аварийных домов под ИЖС льготникам, но это может вызвать протесты остального населения Карелии.

Такое мнение высказал заместитель директора Управления земельными ресурсами Карелии Иван Хорольский на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике.

Он пояснил, что 2 января 2021 года вступил в силу федеральный закон, который позволяет органам местного самоуправления отдавать под ИЖС льготным категориям граждан участки, оставшиеся после сноса аварийных многоквартирных домов.

"Надо работать с органами местного самоуправления и населением, потому что удовлетворив желание многодетной семьи, мы можем вызвать тем самым какое-то социальное противостояние других…жителей данного населенного пункта, потому что они могут быть не согласны, что эта территория может использоваться под ИЖС, они хотели бы там видеть парк. К примеру я говорю", - пояснил Хорульский. Изменения в федеральном законодательстве также могут стать основанием для судебных исков со стороны льготников. Что власти собираются делать, чтобы такого не произошло, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук надеется доказать, что не виновен

Верховный суд Карелии оставил председателя Петросовета Геннадия Боднарчука под стражей до середины апреля, но обвиняемый в получении взятки надеется доказать, что не виновен.

Верховный суд Карелии сегодня рассмотрел апелляцию адвокатов председателя Петросовета Геннадия Боднарчука на решение городского суда Петрозаводска о продлении ему ареста до 16 апреля.

Напомним, обвиняемый в получении взятки в полтора миллиона рублей от своего бывшего заместителя Валерия Матвеева, Геннадий Боднарчук находится в СИЗО уже 8 месяцев. Защитники просили заменить меру пресечения, связанную с содержанием под стражей, на более мягкую - назначить Геннадию Боднарчуку домашний арест либо освободить под залог в 3 миллиона рублей.

Как передал корреспондент "Столицы на Онего", Геннадий Боднарчук участвовал в заседании Верховного суда Карелии по видеоконференцсвязи и поддержал жалобу адвокатов.

Его защитник Михаил Ямчитский назвал решение Петрозаводского городского суда о продлении ареста до 16 апреля "незаконным и необъективным".

Он обратил внимание на то, что тяжесть предъявленного обвинения не может быть основанием для продления ареста, тем более, что сбор доказательств по делу практически закончен, свидетели допрошены, и сам Геннадий Боднарчук заинтересован в том, чтобы рассмотрение его дела по существу началось как можно быстрее – в ходе процесса он намерен доказать свою невиновность.

Репортаж из зала суда читайте здесь.

фото: © "Столица на Онего"

Глава вепсского поселения в Карелии: "Мы, наверное, сами как-нибудь додумаем, как защитить наш лес"

В Шелтозерском сельском поселении не готовы к компромиссу с представителями власти Карелии и лесным арендатором.

- Вы пригласили нас. Вы хотите с нами работать?

- Если вам не нравится, встаньте и уйдите отсюда.

В селе Шелтозеро представители органов власти республики, арендатор земельных участков планировали вместе с руководством Прионежского района и поселения, местными депутатами и инициативной группой жителей обсудить вопросы вырубки лесов на территории проживания коренных малочисленных народов – вепсов. До этого такая встреча прошла в Рыборецком сельском поселении, где состоялся конструктивный диалог и стороны достигли ряда договоренностей по совместной работе. Но глава Шелтозерского вепсского поселения Ирина Сафонова, объявляя регламент совещания, с первых минут дала понять, что ни о каких компромиссах с лесным арендатором речи быть не может. А требований у представителей инициативной группы "Шелтозерский вепсский лес" немало.

"Мы хотим создать территорию традиционного природопользования (ТТП) для нужд поселения, чтобы свободно ходить в леса, пользоваться дикоросами, заготавливать древесину. И мы, наверное, сами как-нибудь додумаем, как защитить наш лес", – заявила глава поселения Ирина Сафонова.

О скандальной встрече в Шелтозере читайте в материале "Когда вепсский лес шумит и не слышит".

фото: © МВД Карелии

Полицейские в Петрозаводске ищут обвиняемого в преступлении

Полиция просит помочь в розыске 38-летнего мужчины, обвиняемого в преступлении, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Дениса К. 1982 года рождения, обвиняемого в совершении имущественного преступления.

Всех граждан, располагающих значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать информацию по номеру телефона: +79114152587, 739-154, или 02.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Столица на Онего

В Петрозаводске запретят остановку транспорта у автовокзала

В апреле изменится схема движения транспорта в центре и на Перевалке из-за с реконструкции автовокзала, сообщили в администрации столицы Карелии.

С 1 апреля изменится схема движения транспорта в районе автовокзала, где пройдут работы по реконструкции. На время работ со стороны здания по Автобусному проезду будет запрещена остановка транспорта – зону действия знака продлят до Паровозного сквера. Кроме того, запрет остановки транспорта введут на Автобусной площади вдоль тротуара по улице Чапаева. Такие же ограничения появятся и на площади Гагарина, по мощёной дороге возле железнодорожного вокзала.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Ранее сообщалось, в марте изменится схема движения транспорта на участке улицы Анохина.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Двух мужчин, наворовавших консервов, разыскивают в Петрозаводске (ВИДЕО)

Полиция разыскивает двух мужчин, которые ушли из магазина, забыв заплатить за товар, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска Петрозаводска устанавливаются личности мужчин, запечатленных на видеозаписи. Они причастны к хищению продуктов из магазина.

Всех, кому известна значимая информация о разыскиваемых, просят сообщать сведения по номерам телефонов: +7911-422-56-57, +7921-455-28-85.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Роман Пименов/ТАСС

Карелия по росту цен опередила все регионы Северо-Запада

Потребительские цены в Карелии с начала года выросли на 1,2% – больше, чем во всех остальных регионах Северо-Западного федерального округа.

Это следует из данных Карелиястата об индексах потребительских цен в субъектах СЗФО.

По росту цен Карелия заняла первое место в рейтинге. Почти во всех регионах Северо-Запада инфляция к концу февраля составила менее 1% по сравнению с декабрем 2019 года. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Глава Минздрава Карелии рассказал о существующих вакцинах от коронавируса

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков опубликовал обзор существующих вакцин от COVID-19.

Как пишет Михаил Охлопков на своей странице в соцсети, ровно год мы живем в условиях пандемии. За это время в России заболели почти четыре с половиной миллиона человек, более 42 тысяч человек – в Карелии. Остановить распространение инфекции призвана вакцинация.

Глава Минздрава рассказал о всех трех российских вакцинах для взрослых, сделанных на разных технологических платформах.

Так, первой из зарегистрированный в нашей стране вакцин стала Гам-Ковид-Вак (торговая марка "Спутник V"). Это генноинженерная векторная вакцина с использованием двух штаммов живых аденовирусов человека, лишённых способности размножаться. Она вводится двукратно с интервалом три недели. Разработан "Спутник V" НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Эффективность вакцины от заражения ковидной инфекцией достаточно высокая – 94%, против тяжелого течения заболевания 100%. Сейчас сложно сказать, как долго будет держаться сформированный иммунитет, но уже доказано, что не менее 9 месяцев (ожидается, что иммунитет формируется на два года).

Как отмечает министр, именно этой вакциной, в основном, прививаются сейчас жители Карелии. В медицинские организации распределено 32062 дозы. Уже вакцинировались 28150 человек (за прошедшие сутки первым компонентом привились 619 человек, вторым – 471).

Вторая вакцина, которая реже применяется в Карелии, – "ЭпиВакКорона". Это генноинженерный пептидный препарат на основе искусственных пептидов, копирующих фрагменты коронавируса. Вводится двукратно внутримышечно с интервалом в 2-3 недели. Разработана и производится ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. Несмотря на то, что данных об этой вакцине крайне мало, производитель гарантирует ее иммунологическую эффективность - 100%.

"Спутник", и "ЭпиВакКорона" вводятся за два раза. Но если у "Спутника" это два разных по составу компонента (рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа, который несёт ген белка S-вируса SARS-CoV-2, и вектор на основе аденовируса человека 5 серотипа, который несёт ген того же белка), то у "ЭпиВакКороны" - один и тот же компонент, уточняет Михаил Охлопков.

Третья вакцина – "КовиВак" – классическая вакцина на основе "убитого" возбудителя. Этот тип вакцин масштабно производится и используется ещё с прошлого века. "КовиВак" создана ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Вводится двукратно внутримышечно с интервалом две недели.

По словам главы Минздрава республики, о действии вакцины и противопоказаниях к вакцинации расскажет врач во время осмотра перед прививкой.

"Добавлю, что есть и зарубежные вакцины, которые сделаны с применением совершенно других технологий, основанных на матричной РНК, которая является инструкцией к развитию иммунитета от ковида", - пишет Михаил Охлопков.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии врачи спасают 9 ковидных больных, которые не могут самостоятельно дышать

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 9 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 12 марта, в стационарах находятся 508 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 437 - в состоянии средней тяжести, 62 тяжелобольной и 9 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 4 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусная инфекция унесла жизни трех человек, 109 заразились. Всего с начала пандемии в Карелии инфицировано 42173 человека, скончались 337 пациентов, выздоровели 38313.

фото: © Донат Сорокин/ТАСС

Пока власти думают, как сдержать цены на бензин, они снова выросли в Петрозаводске

Бензин автомобильных марок АИ-92 и АИ-95 в Петрозаводске за неделю подорожал на 0,1% - рост цен не останавливается с начала года.

Последние данные опубликовал Карелиястат по результатам мониторинга потребительских цен за период с 2 по 9 марта.

АИ-92 подорожал до 45 рублей 10 копеек, АИ-95 – до 47 рублей 87 копеек. Цена на АИ-98 и дизельное топливо за неделю не изменилась, но это неоднократно происходило в предыдущие отчетные периоды. В начале марта правительство России пообещало откорректировать стоимость топлива. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Анастасия Осипова

Суд в Карелии оштрафовал главу Сортавалы за волокиту и бюрократию

Глава Сортавалы привлечен к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сортавалы провела проверку соблюдения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности органов местного самоуправления.

Установлено, что в ноябре 2020 года в администрацию Сортавалы поступило коллективное обращение в связи с ненадлежащим состоянием автомобильной дороги по ул. 2-ая Гористая.

Согласно требованиям Федерального закона при рассмотрении обращения государственным органом гражданин имеет право получать письменный ответ по существу поставленных вопросов. Орган местного самоуправления или должностное лицо обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, а также дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

В нарушение указанных требований ответ по существу поставленных в обращении вопросов горожанам дан не был, вместо чего администрация попросила авторов обращения доказать, что дорога на 2-ой Гористой находится в ненадлежащем состоянии.

В связи с выявленными нарушениями закона в адрес главы поселения, подписавшего ответ, внесено представление об устранении нарушений закона, по итогам рассмотрения которого с сотрудниками администрации проведена беседа разъяснительного характера по вопросу соблюдения порядка рассмотрения обращений, лицо, подготовившее ненадлежащий ответ на обращение, привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Кроме того, в отношении главы Сортавальского городского поселения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Постановлением мирового судьи глава поселения привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей. С постановлением суда он не согласился, обжаловав в установленном порядке.

Решением Сортавальского городского суда постановление оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения.

фото: © pixabay.com

В районах Карелии вводятся временные ограничения для движения грузовиков

Меры коснутся грузовых автомобилей массой более 10 тонн, сообщили в Минтрансе Карелии.

Ограничения вводятся в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, при которых снижается несущая способность конструктивных элементов автомобильной дороги в связи с их переувлажнением.

С 5 апреля по 19 мая 2021 года — в Лахденпохском, Олонецком, Питкярантском, Сортавальском муниципальных районах.

С 12 апреля по 26 мая 2021 тода — в Кондопожском, Медвежьегорском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Суоярвском муниципальных районах.

С 19 апреля по 2 июня 2021 года — в Беломорском, Калевальском, Кемском, Лоухском, Муезерском, Сегежском муниципальных районах, Костомукшском городском округе.

Временное ограничение движения не распространяется:

- на международные перевозки грузов;

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

- на перевозки продуктов питания (за исключением пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции), кормов, животных, лекарственных препаратов, семенного фонда, посадочного

материала, минеральных и органических удобрений, почты и почтовых грузов, кислорода, сжиженного газа, горюче-смазочных материалов, бытовых отходов,

мазута, угля;

- на транспортные средства, используемые для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, содержания автомобильных дорог общего пользования.

В период ограничения движения допускается движение транспортных средств, при условии превышения ими общей фактической массы в 10 тонн не более чем в два раза:

- перевозящих топливо для теплоснабжающих организаций жилищно-коммунального комплекса и населения (топливная щепа, торф, дрова), а также техники, задействованной на подготовке почвы и посадке лесных культур, выполнении противопожарных мероприятий, ликвидации последствий аварий на объектах связи;

- рубительных машин для производства топливной щепы.

В случае если указанные транспортные средства являются тяжеловесными, их движение допускается только при наличии специального разрешения, выдаваемого в установленном порядке.

Отметим, в прошлом году данные ограничения отсутствовали из-за карантинных мероприятий, связанных с пандемии коронавируса.

фото: © "Столица на Онего"

На севере Карелии подростки на угнанных снегоходах доехали до уголовного дела

В Лоухском районе двое молодых людей подозреваются в угоне снегоходов, сообщили в Следкоме Карелии.

Кемский межрайонный следственный отдел расследует уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, подозреваемых в угоне снегоходов.

По версии следствия, в январе подозреваемые, находясь в поселке Лоухи, дважды совершили угоны снегоходов марки "Буран", которые находились в гараже местного жителя. Подозреваемые проникали в гараж, заводили снегоходы, после чего катались на них.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данные преступления предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.