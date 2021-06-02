Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Нужно ли реконструировать площадь Гагарина в Петрозаводске ради парковки (ОПРОС)

Предложение мэра Петрозаводска Владимира Любарского о «переформатировании» площади Гагарина ради парковки железнодорожного вокзала вызвало споры.

Напомним, глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил своим подписчикам в соцсети, что решение проблемы с парковкой у железнодорожного вокзала он видит в «переформатировании» площади Гагарина.

«Единственный вариант — пока вижу — саму площадь переформатировать… это конечно крайне тяжелое решение, оно изменит облик того, к чему привыкли все. Это конечно не означает что там будет заасфальтированная площадка и беспорядочно стоящие авто…, но тем не менее», — написал Любарский.

Предложение мэра вызвало неоднозначную реакцию горожан. Кто-то считает, что площадь Гагарина, особенно зеленую зону, трогать нельзя, так как это визитная карточка Петрозаводска, историческое место, которое нужно сохранить в нынешнем виде. Кто-то считает, что проблема с парковкой в любом случае требует решения, и оно возможно только в рамках реконструкции вокзальной площади. Мнения разделились.

А как считаете вы? Проголосовать можно здесь.

фото: Сампо.ру

Очевидцы помогли поймать пьяную девушку-водителя, скрывшуюся с места ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска устроили погоню за автомобилем, который уехал с места ДТП - задержать нарушителя удалось благодаря очевидцам.

Как сообщили сайту dtpptz в Госавтоинспекции Петрозаводска, сообщение в дежурную группу ГИБДД поступило 29 мая около 4 утра. Очевидцы рассказали, что на улице Фрунзе ВАЗ 2107 врезался в опору ЛЭП и уехал с места происшествия. Ориентировка была передана дежурным нарядам.

Через 25 минут машина была остановлена на улице Олонецкая. За рулем оказалась девушка - жительница Петрозаводска 2000 года рождения. У нее были выяылены признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование это подтвердило.

В ГИБДД сообщили, что девушка во время общения с инспекторами вела себя грубо, пыталась покинуть патрульный автомобиль.

Ей выписали сразу несколько штрафов - за нарушение ПДД, отсутствие регистрационных документов на автомобиль и полиса ОСАГО, повреждение ЛЭП и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Транспортное средство доставили на штрафстоянку.

Видеокамеры проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру и видеорегистратор патрульного автомобиля ДПС запечатлели происшествие и погню за нарушителем.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Число умерших больных от COVID-19 в Карелии за сутки увеличилось на три человека

Всего в Карелии от коронавируса скончались 554 человека, сообщил глава Минздрава Карелии.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. Об этом пишет министр здравоохранения на своей странице в соцсети.

Всего в Карелии за время пандемии от коронавирусной инфекции скончались 554 человека.

Коронавирус в Карелии за минувшие сутки выявлен у 59 жителей республики. Из этого числа 53 человека — заболевшие, из них 14 имеют симптомы средней тяжести, 1 человек в тяжелом состоянии, еще 1 человек — в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии составляет 47435 человек.

Выздоровели 45653 человека, за сутки выписаны по выздоровлению 65 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7724,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3462,7 случая, по Северо-Западу — 6023,7.

фото: © КСМ

Власти Петрозаводска ищут директора для новой школы на Древлянке

Объявлен конкурс на замещение должности директора средней школы № 55, сообщили в администрации города.

В мэрии ждут заявок от кандидатов на пост директора средней общеобразовательной школы № 55», построенной в районе Скандинавии на Древлянке.

Квалификационные требования к соискателям: высшее профессиональное образование по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее пяти лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления/менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее пяти лет.

Документы на конкурс принимаются с 2 июня по 2 июля в рабочие дни (с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00) по адресу: 185910, г. Петрозаводск, проспект Ленина, д. 2, каб. 426, телефон - 71-34-31.

Подробную информацию о вакансии и необходимом пакете документов можно найти на сайте управления образования Петрозаводска.

Ранее сообщалось, шесть первых классов откроют в новой школе в Петрозаводске в сентябре.

фото: © МВД Карелии

Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемых в преступлениях (ФОТО)

В Петрозаводске полицейские разыскивают двух мужчин, подозреваемых в различных преступлениях, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемый в совершении преступления, связанного с оборотом наркотиков, 35-летний Алексей Викторович В., скрывшийся от органов дознания.

Также полицейские разыскивают обвиняемого в мошенничестве 35-летнего Павел Андреевич Л. Он может находиться как на территории Карелии, так и за её пределами.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить по телефонам: +7-931-702-16-70 или 02 (с мобильного — 102).

фото: Сергей Юдин / Столица на Онего

Почему петрозаводчанин Мазуровский проиграл праймериз «Единой России» в районе Карелии?

Жителя Петрозаводска и действующего депутата Заксобрания Андрея Мазуровского на праймериз в районе Карелии победила сотрудница местной администрации.

Стали известны итоги предварительного голосования по отбору кандидатов на сентябрьские выборы от «Единой России». В Карелии в праймериз партии власти приняло участие около 4% избирателей, то есть, по большому счету, «все свои». Но даже эти «свои» (административно зависимые люди и сами единороссы с их близким кругом), обеспечили неожиданные результаты в некоторых округах.

Неожиданность случилась в округе, который объединяет территории Суоярвского, Муезерского и Питкярантского районов. Там развернулась реальная борьба между действующим депутатом Заксобрания Карелии, проживающим в Петрозаводске Андреем Мазуровским и местной жительницей, заместителем главы администрации Суоярвского района Татьяной Тишковой. В итоге Тишкова с большим перевесом в голосах победила Мазуровского.

Причем понятно, что такой результат был бы невозможен без помощи местных администраций, которые, как можно предположить, просто вписались за свою. Жители этих районов, особенно в последнее время, как говорят, жаловались на Мазуровского: чужой, живет в Петрозаводске, активизируется только перед выборами, много пиарится, но мало делает, ведет себя высокомерно, как будто «все уже решено».

Рвение местных прокатить Мазуровского, в общем-то, не удивительно. Праймериз «Единой России», похоже, вскрыл главный тренд выборов 2021 года – «кандидаты из Петрозаводска» уже не котируются, жители районов Карелии голосуют за своих, за тех, кого знают.

Сразу после проигрыша Мазуровский заявил в кулуарах, что пойдет на выборы без «Единой России», самовыдвиженцем или с другой партией. Однако смеем предположить, что шансы победить у него невелики. Напомним, что в 2016 году Мазуровского в Заксобрание буквально втащил на своих плечах Владимир Семенов, который баллотировался в Западно-Карельском округе, вложил в избирательную кампанию значительные средства и, победив в Суоярвском, Муезерском и Питкярантском районах как одномандатник, обеспечил бизнесмену прохождение в парламент по списку «Единой России».

Подробнее об итогах праймериз читайте здесь.

фото: © «Республика» / Сергей Юдин

Горсовет Петрозаводска назвал имена Почетных граждан города-2021

Депутата парламента Карелии Аркадия Рутгайзера и директора музея ИЗО Наталью Вавилову наградили за «вклад в развитие города и укрепление его авторитета».

Городской совет Петрозаводска проголосовал 2 июня за присуждение в 2021 году звания Почетного гражданина карельской столицы депутату республиканского парламента Аркадию Рутгайзеру и директору музея изобразительных искусств Карелии Наталье Вавиловой. Их кандидатуры были отобраны из семи претендентов, выдвинутых на соискание этого звания, и поддержаны профильной депутатской комиссией.













Фото: Республика / Леонид Николаев

Как было отмечено на сессии, звание Почетного гражданина Петрозаводска присуждается за «выдающий вклад в развитие города и укрепление его авторитета в Республике Карелия, в России и за рубежом». Церемония награждения этим званием в карельской столице традиционно проходит в День города, который отмечается в последнюю субботу июня.

фото: varlamov.ru

Блогер Варламов посоветовал мэру Петрозаводска не трогать зелёную зону ради парковки у ж/д вокзала

Шумиха вокруг предложения главы Петрозаводска Владимира Любарского обустроить автопарковку на площади у железнодорожного вокзала заинтересовала известного блогера Илью Варламова.

На своей странице в Livejournal он решил дать несколько советов градоначальнику. Варламову показалось, что Любарский собирается ради автопарковки уничтожить сквер на площади Гагарина, поэтому главный совет блогера заключается в том, чтобы оставить в покое зеленую зону.

«Начинать наводить порядок надо не с уничтожения сквера, а с жёсткого контроля над парковкой. Сейчас эти машины нарушают работу общественного транспорта. У троллейбусов здесь должен быть приоритет. Перед вокзалом должен быть полноценный ТПУ, а не хаотичная парковка для водителей, не желающих платить штрафы за свои нарушения и срыв расписания муниципального транспорта», — написал Варламов.

Он сослался на опыт европейских городов.

«В европейских городах парковка в центре города всегда платная. Если вокзал новый, то обычно есть ещё подземный паркинг (тоже платный). Если вокзал старый, это вовсе не значит, что площадь перед ним забита машинами. Население Петрозаводска — 280 тысяч. Перед старым вокзалом Гааги (545 тысяч жителей) нет никакой парковки в три ряда — там небольшая пешеходная зона и сразу трамвайная остановка», — отметил блогер.

Он составил целый список, как решить проблему с парковкой в Петрозаводске.

«1. Оставить сквер в покое.

2. Оборудовать к нему полноценный пешеходный переход от главного входа вокзала.

3. Сделать въезд на привокзальную площадь приоритетным для общественного транспорта и такси.

4. Запретить парковку в два и три ряда, немедленно эвакуировать нарушителей.

5. Разрешить бесплатный въезд личных автомобилей не более чем на 15 минут для посадки-высадки пассажиров, как в аэропортах. Их полоса не должна пересекаться с полосой общественного транспорта. За парковку на полосе для троллейбусов нарушителей нужно штрафовать и эвакуировать их машины.

6. Для тех, кому непременно надо парковаться прямо около дверей вокзала, предусмотреть 10 очень дорогих парковочных мест. Город предоставит им такую привилегию, но пусть они будут готовы за неё платить.

7. Вокруг вокзала наверняка есть куча неиспользуемого пространства — зоны отчуждения, установленные РЖД, пустыри и тому подобное. Там можно найти место для бюджетной парковки. А ещё дальше от вокзала, где-нибудь в промзоне у железной дороги, парковку можно сделать вообще бесплатной.



Эти меры позволят разгрузить привокзальную площадь от машин и принесут в бюджет деньги, которые можно будет потратить, например, на новые троллейбусы и улучшение их работы. Уничтожать сквер для этого вовсе не обязательно», — считает Варламов.

При этом он назвал Любарского «градоначальником нового типа», который «не боится показаться „несолидным“ и открыто ведёт диалог с горожанами».

«Но тут важно не скатиться в популизм и не налепить ошибок», — добавил блогер.

Ранее Любарский написал на своей странице Вконтакте, что пока видит единственный вариант решения проблемы с парковкой — «саму площадь переформатировать», но сносить сквер он не предлагал.

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фото: Полиция Прионежского района/vk.com/public196554942

Появилось фото с места ДТП, где 79-летний водитель улетел в кювет на трассе в Карелии

ДТП с пострадавшей произошло в Прионежском районе.

Напомним, 1 июня, в 09:30 на 4 км + 680 м технологической автодороги от поселка Ладва до поселка Ладва-Ветка 79-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением. Пенсионер улетел в кювет. В результате происшествия пострадала 68-летняя пассажирка «Лады».

Фото с места аварии опубликовали в паблике полиции Прионежского района.

фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Минэк объявил о планах запуска 10 новых производств в Карелии

Минэкономразвития Карелии одобрило 10 инвестиционных проектов по созданию новых производств, взятых на сопровождение АО «Корпорация развития Республики Карелия».

Презентация проектов прошла на заседании рабочей группы по содействию в привлечении инвестиций в экономику республики.

«Проекты будут реализованы в сфере туризма, в сфере деревообработки, в том числе и в целях выпуска древесно-волокнистого полуфабриката для производства бумаги, картона и бумажных изделий на основе экологически чистой технологии, а также в сфере экологически чистой переработки органических отходов», — говорится в сообщении министерства. Сколько рабочих мест обещают создать, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © кадр из видео

Лихачи пролетели оживленный перекресток в Петрозаводске на красный (ВИДЕО)

Водители двух машин проигнорировали запрещающий сигнал светофора на переходе перед автовокзалом.

На улице Чапаева ночью 2 июня возле автовокзала камера видеонаблюдения компании «Сампо» зафиксировала грубое нарушение ПДД — сразу два автомобиля лихо пронеслись через регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

По счастливой случайности, в этот момент на переходе не было людей, и никто не пострадал. Инцидент произошел в 0.33 ночи.

Ролик был выложен в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Напомним, вчера, 1 июня, в Петрозаводске произошло массовое ДТП по вине водителя, вылетевшего на перекресток на красный сигнал светофора.

Ранее очевидцы помогли поймать пьяную девушку-водителя на отечественном авто, скрывшуюся с места ДТП в Петрозаводске.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Владельцев электромобилей в Карелии освободят от транспортного налога на три года

Сейчас этой льготой в республике сможет воспользоваться лишь один человек.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента законопроект, который освобождает владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога. Правда, эту льготу губернатор предложил установить всего на три года с момента регистрации электрического транспортного средства.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, сейчас в Карелии зарегистрирован лишь один электромобиль с мощностью двигателя 109 лошадиных сил. Размер выпадающих доходов карельской казны от введения новой льготы республиканские власти оценили в 3,8 тысячи рублей.

«Погибнуть в школе или стать жертвой педофила – такое казалось чем-то невероятным»

В советском государстве опасностей не было ни в школе, ни во дворе, ни за пределами двора: дети и детство находились под защитой.

Автор проекта «Как это было» Армас Машин вспоминает, насколько защищенными были дети в Советском Союзе:

- Опасностей нет нигде: ни в школе, ни во дворе, ни за пределами двора. Конечно, родители, бабушки и дедушки, старшие сестры и братья объясняли нам, что всегда надо проявлять предусмотрительность и осторожность, особенно, если ощущаешь опасность. С самими опасностями сталкиваться не доводилось. Погибнуть в школе или на улице от пуль выродка с ружьем, стать жертвой похищения, маньяка или злодея-педофила – в СССР такое казалось чем-то невероятным. Про американских гангстеров и киднеппинг мы читали в книгах, а про педофилов слышать не слыхивали. Страшные истории про маньяков носили, скорее, профилактический характер, как сказки про Красную Шапочку и Козу с козлятами.

Преступления против детей, случаи гибели детей от насилия были в советское время исключительно редкими, действительно, чрезвычайными происшествиями. Требовательный подход к соблюдению норм безопасности и серьезная профилактика снижали риск несчастных случаев. Дети и детство находились в СССР под надежной защитой.

Подробнее читайте здесь.

В Карелии 79-летний водитель устроил ДТП с пострадавшей

В Прионежском районе пенсионер улетел в кювет, его пассажирка получила травмы.

По сообщению Госавтоиспекции Карелии, в минувший вторник, 1 июня, в 09:30 утра на 4 км + 680 м технологической автодороги от поселка Ладва до поселка Ладва-Ветка 79-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет.

В результате происшествия пострадала 68-летняя пассажирка «Лады». Пожилая женщина с полученными травмами женщина была госпитализирована.

Ранее сообщалось, в Карелии самосвал оказался в кювете и врезался в скалу.

фото: © правительство Карелии

Результатом модернизации Кондопожского ЦБК станет выпуск новых видов продукции

На Петербургском международном экономическом форуме было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве для реализации инвестиционного проекта и создания благоприятных экономических условий для лесопромышленного комплекса Карелии.

Как сообщили в правительстве Карелии, документ 2 июня подписали глава республики Артур Парфенчиков, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо и председатель совета директоров ООО «Карелия Палп Холдинг» Владимир Бобин.

ООО «Карелия Палп холдинг», которое является собственником одного из крупнейших градообразующих предприятий республики – АО «Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат» - представило свой проект реконструкции ЦБК в марте текущего года и сейчас, подписав соглашение, приступает к следующему этапу его реализации. Компания планирует создать условия для наращивания производства импортозамещающей и экспортоориентированной продукции.

Ожидается, что масштабная модернизация комбината потребует существенных инвестиций и поддержки со стороны государства. В результате будут организованы новые производства, расширен ассортимент продукции и внедрены передовые гибкие технологии. Отличительной особенностью проекта станет создание производства беленой вискозной целлюлозы для нужд текстильной промышленности, а также выпуск картона для плоских слоев и бумаги для гофрирования.

Реализация проекта рассчитана до 2024 года. При этом действующее производство газетной и упаковочной бумаги на комбинате сохранится на протяжении всего периода технического перевооружения.

После подписания соглашения Глава Карелии Артур Парфенчиков подчеркнул, что данный документ будет способствовать созданию благоприятных экономических условий для лесопромышленного комплекса региона, а также решению вопросов социально-экономического развития республики:

- Сегодня мы подписали очень важное соглашение по вопросам участия Сбербанка России в дальнейшем развитии одного из наших центральных целлюлозно-бумажных комбинатов, который расположен в городе Кондопога. У нас с нашими партнерами из «Карелия Палп» серьезные планы, которые, в первую очередь, направлены на диверсификацию линейки продукции. В условиях снижения спроса на газетную бумагу во всем мире комбинат сможет более быстрыми темпами выпускать новые виды упаковочной продукции и высококлассную целлюлозу. Взаимодействие касается развития самого города бумажников, где сейчас созданы территория опережающего социально-экономического развития и новые производства.

Реализация соглашения направлена на модернизацию и развитие производственной площадки в Кондопоге. Проект предполагает выпуск новых видов продукции. Увеличение эффективности производственных процессов повысит производительность труда. Важной составляющей является экологический аспект – предприятие минимизирует влияние на окружающую среду.

- Соглашение, которое мы сегодня подписали, закладывает крепкий фундамент для долгосрочного сотрудничества. Поступательное развитие отношений позволит создать конкурентоспособные предложения для российского и международного рынков. На горизонте ближайших пяти лет мы планируем реконструировать АО «Кондопожский ЦБК» для выпуска новой импортозамещающей и экспортно ориентированной продукции, наращивать объемы лесозаготовки и развивать смежные производства, - сказал председатель Совета директоров ООО «Карелия Палп Холдинг» Владимир Бобин. - В течение нескольких лет мы открыто и планомерно работаем над проектом реконструкции, который внесет существенный вклад в развитие экономики и промышленности всего региона, позволит создать новые рабочие места и повысить уровень жизни в Республике Карелия. Уверены, что практическая реализация намерений Правительства Республики Карелия и ПАО Сбербанк, направленных на обеспечение проекта сырьевыми, энергетическими и финансовыми ресурсами, позволит в кратчайшие сроки обеспечить необходимую динамику для полноценного и своевременного воплощения в жизнь наших планов по стратегическому развитию.

Кроме того, «Карелия Палп» и правительство региона планируют сотрудничать в разработке и реализации программ по сырьевому обеспечению деятельности комбината. Проекты в данной сфере уже активно обсуждаются, рассматриваются варианты использования невостребованных на территории республики пород древесины и макулатуры.

Председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо констатировал, что соглашение станет ещё одним важным кейсом в портфеле экологических проектов на территории республики.

- Кроме того реализация соглашения позволит Кондопожскому ЦБК расширить продуктовую линейку и создать гибкое производство, оперативно реагирующее на конъюнктуру как российского, так и зарубежных рынков, - сказал председатель банка.

фото: © Архив ТАСС/Юрий Машков

Щитовую рекламу на улицах Петрозаводска заменят электронными экранами

Власти Петрозаводска решили отказаться от размещения традиционных рекламных билбордов на улицах города и заменить их светодиодными экранами.

Такое решение по инициативе администрации карельской столицы приняли сегодня депутаты Петросовета.

«В целях оснащения территории города современными рекламными конструкциями были разработаны предложения, касающиеся замены типа рекламной конструкции „Шитовая установка“ на электронные экраны», — пояснил руководитель городского комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: pixabay

Бюджет Карелии потеряет до 10 млн рублей в год из-за отмены налога на гостиницы, но власти это не пугает

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом, согласно которому планируется освободить от налога на имущество новые гостиницы, турбазы и другие объекты коллективного размещения.

Проект закона внес в парламент глава республики Артур Парфенчиков.

По оценке правительства, в результате введения такоей налоговой льготы бюджет потеряет от 5 до 10 млн. рублей в год, но эту сумму компенсируют доходы, которые казна получит от поступления налога на доходы физических лиц за счёт создаваемых рабочих мест.

В 2021–2026 годов на территории Карелии планируется ввести в эксплуатацию до 10 гостиниц и прочих объектов, предназначенных для временного проживания, где появится 100 рабочих мест. По подсчетам правительства, дополнительные доходы бюджета за счет НДФЛ в этот период могут составить более 150 млн. рублей. Как налоговые льготы повляют на развитие туризма, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Статистика демонстрирует падение доходов населения Карелии

В первом квартале спад реальных располагаемых денежных доходов жителей республики достиг 5,9%.

Согласно данным Росстата, денежные доходы населения Карелии в первом квартале 2021 года уменьшились на 4,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. При этом спад реальных располагаемых денежных доходов, т.е. доходов за вычетом обязательных платежей и скорректированных на индекс инфляции, оказался сильнее – 5,9%.

Росстат сравнивает также падение доходов с последним кварталом 2020 года. Этот спад оценивается в 23,3%.

фото: Артем Геодакян/ТАСС

Опубликованы данные, какие отрасли экономики Карелии лидируют по темпам роста зарплат

Средняя заработная плата в Карелии в первом квартале 2021 года достигла 46,5 тыс. рублей и выросла на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в материалах Карелиястата.

Самые высокие темпы роста заработной платы в рыболовстве и рыбоводстве. Средний размер заработков в этих отраслях увеличился в первом квартале на 26,1% и составил 75,4 тыс. рублей. На втором месте - гостиницы и предприятия общественного питания. Там зарплата выросла на 21,1% - до 27,7 тыс. рублей. Кроме того, в пятерку лидеров по темпам роста вошли оптовая торговля (18,2% - 40,5 тыс. рублей), производство химических веществ и химических продуктов (17,1% - 63 тыс. рублей), водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (17% - 36,2 тыс. рублей). Некоторые отрасли из этого списка лидируют и по уровню зарплат. В их числе рыболовство и рыбоводство, производство химических веществ и химических продуктов. Где еще получают самые высокие зарплаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © правительство Карелии

Модернизация Питкярантского целлюлозного завода позволит увеличить выработку продукции до 130 тыс. тонн в год

На полях Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Карелии, Сбербанком, ООО «Андритц» и ООО «РК-Гранд».

Подписанный сегодня, 2 июня, документ предполагает взаимодействие сторон соглашения при модернизации производства целлюлозы на Питкярантском целлюлозном заводе. При этом планируется увеличить выработку продукции до 130 тыс. тонн в год. Сотрудничество предусматривает внедрение современных технологий и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Инвестиции в проект составят порядка 1,4 млрд рублей. Санкт-Петербургская фирма ООО «Андритц» будет поставлять в Питкяранту необходимое для модернизации завода оборудование, отвечающее современным мировым технологиям производства целлюлозы, сообщили в правительстве республики.

После церемонии подписания Соглашения глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что этот проект значим для Карелии в части инвестирования в экономику республики и создания современного производства в соответствии с современными российскими и международными требованиями по экологии:

- В рамках реализуемого инвестпроекта, направленного на увеличение выпуска целлюлозы, ООО «РК-Гранд» намерено внедрить новые, самые современные производственные технологии для повышения производительности труда, снижения экологической нагрузки и улучшения качества производимой продукции. Также для нас важно развитие глубокой переработки древесины, увеличение налоговых отчислений и создание новых рабочих мест. Этот проект – не только новый этап в развитии целлюлозной промышленности, а общие инвестиции в реализацию проекта составят 2, 5 млрд рублей, но и вклад в развитие города Питкяранта. В этом году отмечается 100-летие целлюлозного завода, и республика вкладывает значительные средства в инфраструктуру города, и эта работа также идёт во взаимодействии с заводом, который ведёт активную работу по развитию социальной сферы Питкяранты.

Сегодня целлюлозный завод выпускает три группы марок хвойной сульфатной небеленой целлюлозы, которая имеет широкое применение в разных отраслях промышленности, объем производства составляет около 110 тысяч тонн в год. Предприятие занимает прочные позиции на рынке производителей небеленой целлюлозы, на его долю приходится около 20 % специальных марок на мировом рынке. География поставок охватывает более чем 25 стран мира, в число которых входят Китай, Индия, Таиланд, Турция, Бразилия, Украина, Финляндия, Бельгия, Корея, Индонезия.

В настоящее время на предприятии принята программа модернизации производства, которая направлена на его развитие в современных условиях: техническое перевооружение и модернизацию производственных мощностей, повышение качества выпускаемой продукции, улучшение условий труда работников. В этом году дан старт долгосрочному проекту – строительству древесно-подготовительного цеха. В отличие от модернизации уже имеющегося оборудования, введение в эксплуатацию абсолютно нового цеха – это масштабный и экономически емкий проект, который позволит увеличить выработку продукции до 130 тысяч тонн в год и повысить её конкурентоспособность, а также обеспечит повышение энергетической эффективности производства и его экологической безопасности.

Председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо подчеркнул:

- Карелия – это заповедный край с огромным производственным потенциалом. И одна из наших общих задач – сделать всё возможное для сохранения этой природной жемчужины, при этом способствуя эффективной работе имеющихся бизнес-мощностей и созданию новых экологичных площадок. В рамках соглашения мы со своей стороны готовы оказывать консультационную поддержку по ESG-повестке и инвестировать в улучшение экологической составляющей не только отдельных отраслей, но и региона в целом.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Парламент Карелии устраивает публичные слушания по бюджету-2020 в режиме онлайн

Организаторы слушаний предупредили жителей республики об ограниченных возможностях подключения к обсуждению финансовых итогов «коронавирусного» года.

Законодательное собрание Карелии назначило на 15 июня проведение публичных слушаний по исполнению республиканского бюджета за 2020 год. Однако из-за действующих в регионе санитарных ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией, эти слушания пройдут в режиме видеоконференции.

Более того, организаторы слушаний заранее предупредили жителей республики о том, что даже в таком режиме участие в обсуждении финансовых итогов первого «коронавирусного» года может быть ограничено технически в случае большого количества желающих присоединиться к видеоконференции. Для участия в ней необходимо заранее подать заявку в отдел технического и программного обеспечения карельского парламента.

фото: © Митя Алешковский/ТАСС

Жилищное строительство в Карелии растет, в основном, за счет ИЖС

Объем введенного в эксплуатацию жилья в Карелии в январе-апреле 2021 года вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

За 4 месяца было сдано 472 дома общей площадью 70 тыс. кв. метров. Из этого количества 6 домов — многоквартирные и 466 — индивидуальные, построенные населением за свой счёт и с помощью кредитов в рамках ИЖС. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Опрос руководителей предприятий Карелии показал рост пессимизма в большинстве отраслей

Индекс предпринимательской уверенности, показывающий, как бизнес оценивает экономическую ситуацию, в Карелии снизился в обрабатывающих производствах, к которым относится большинство отраслей промышленности региона.

Это следует из результатов опроса руководителей предприятий, проведенного в апреле Карелиястатом.

Индекс определяется по соотношению положительных и отрицательных оценок, которые дают респонденты, отвечая на вопросы о перспективах своих предприятий. Этот показатель давно находится в отрицательной зоне, а по итогам апрельского опроса снизился еще больше — до минус 10,3%. Более 80% руководителей не ожидают в ближайшие месяцы роста спроса на продукцию и объемов производства. Еще 8% опасаются сокращения этих показателей. На что жалуется бизнес, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Погода в Петрозаводске сегодня, 2 июня



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Ясно, +11 …+14 3 м/с СВ 761 мм.рт.ст. 55% день Ясно, +15 …+16 3 м/с СВ 762 мм.рт.ст. 34% вечер Малооблачно, +11 …+17 1 м/с СЗ 762 мм.рт.ст. 47% ночь Ясно, +10 …+11 2 м/с СЗ 763 мм.рт.ст. 62%

фото: Артем Геодакян / ТАСС

Изменены требования к возрасту школьников для начисления выплат

Выплату по 10 тыс. рублей на ребенка должны получить и те семьи, где дети пойдут в школу с шести лет.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду.

«Могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети в которых <…> по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет», — сказал глава государства. Президент обратил внимание правительства, что в первоначальном тексте документа возможность получить поддержку в размере 10 тыс. рублей была только для семей, детям в которых 6 лет исполнилось до марта текущего года. Когда семьи получат выплаты, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: ©Столица на Онего

Профсоюзы Финляндии требуют открыть страну для туристов

Представители сферы обслуживания опасаются того, что бизнес может потерять второй летний сезон.

Финский профсоюз и ассоциация работников сферы обслуживания, а также профсоюз авиаторов выступили с совместным призывом к властям Финляндии облегчить въезд в страну. Как сообщило Yle, представители сферы обслуживания требуют открыть Финляндию для внешнего туризма так же, как открываются другие европейские государства. По мнению профсоюзов, иностранным туристам должно быть достаточно одного отрицательного теста на коронавирус или первой дозы прививки.

Представители сферы обслуживания опасаются того, что бизнес может потерять второй летний сезон, что приведет к необратимой потере финской доли на международном туристическом рынке. Сейчас в Финляндию из европейских стран свободно могут въехать только жители Исландии, остальным для въезда нужна веская причина. Эти ограничения действуют до 15 июня.

фото: Столица на Онего

Роспотребнадзор проверил пляжи в Петрозаводске

Специалисты Роспотребнадзора Карелии проверили качества воды в излюбленных местах отдыха петрозаводчан.

По сообщению ведомства, пробы воды в мае были отобраны из Онежского озера на улице Московской и в Песках, из реки Лососинка на набережной Гюллинга).

По результатам проведенного мониторинга установлено, что 3 пробы воды не соответствуют требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическому показателю железо, 2 пробы по микробиологическим показателям (на улице Московская и набережной Гюллинга).

Информация о качестве воды доведена до сведения администрации Петрозаводска для рассмотрения и принятия мер, заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, лежаки и кабинки для переодевания установят на пляже в Песках.

фото: Слеком Карелии

Маму погибшего на пожаре юного героя пригласили в Следком Карелии

Мама Святослава Юшкова - 6-летнего мальчика, погибшего два года назад при попытке спасти дедушку во время пожара, - пришла в Следком Карелии на совещание, посвященное Международному дню защиты детей.

В пресс-службе ведомства пояснили, что Юлия Захаркина участвовала в мероприятии по приглашению Следкома.



«Сегодня сотрудники Следственного комитета минутой молчания почтили память Юного Героя», — говорится в сообщении.



Напомним, 30 августа 2019 года Святослав отправился в баню вместе с дедушкой, там мужчина потерял сознание во время розжига печи. Ребенок попытался вытащить взрослого из помещения на свежий воздух, и огонь перекинулся на него. Дедушка скончался, а Святослав с сильными ожогами спецбортом МЧС РФ был доставлен в Нижний Новгород. Спасти его не удалось.

В 2019 году Святослав был посмертно награжден медалью Следственного комитета «Доблесть и отвага» и нагрудным знаком и Символом «Горячее сердце».

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

В Петрозаводске предприятие задолжало своим работникам 2,5 млн рублей

Прокуратура проводит доследственную проверку по факту невыплаты заработной платы в организации за 4 месяца.

Установлено, что в ООО «Энергоремонт» имеется задолженность по выплате заработной платы за период с декабря 2020 года по март 2021 года перед 34 работниками на сумму 2,5 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

В связи с выявленными фактами надзорное ведомство города направило материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, работникам предприятия в Карелии погасили долги по зарплате и выплатили компенсации за задержку.

фото: © Правительство Карелии

Стали известны имена Почетных граждан Карелии 2021 года

В преддверии Дня республики Артур Парфенчиков подписал Указ о «Почетном гражданине Республики Карелия», рассказали в правительстве региона.

В 2021 году этого звания были удостоены трое жителей региона. Решение было принято на основании рекомендаций республиканской Комиссии по государственным наградам.

Почетным гражданином Карелии стал Виктор Николаевич Васильев — профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный деятель науки республики, заместитель директора Карельского регионального института непрерывного профессионального образования Петрозаводского государственного университета. Звание «Почетный гражданин» Виктор Васильев получил за особый вклад в развитие науки и высшего образования в Карелии.







© Николай Смирнов

Доктор медицинских наук, профессор, народный и заслуженный врач республики, заведующий курсом критической и респираторной медицины в мединституте ПетрГУ Анатолий Петрович Зильбер удостоен звания «Почетный гражданин Республики Карелия» за выдающиеся заслуги в развитии здравоохранения, подготовку высококвалифицированных специалистов для медицинских учреждений Карелии, а также многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность.







© Илья Тимин/ТАСС

В списке Почетных граждан Карелии теперь и Вячеслав Петрович Орфинский — доктор архитектуры, профессор, публицист, общественный деятель, заслуженный деятель науки республики, директор научно-исследовательского института историко-теоретических проблем народного зодчества Института лесных, горных и строительных наук Петрозаводского госуниверситета. Званием отмечен особый вклад Вячеслава Орфинского в изучение, сохранение, защиту и популяризацию историко-культурного и архитектурно-художественного наследия Русского Севера и многолетнюю плодотворную научную и общественную работу.



© Правительство Карелии