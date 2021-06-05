Самое важное за сегодня

фото: Столица на Онего

Власти Петрозаводска запретили купание во всех водоемах в черте города

Администрация Петрозаводска приняла постановление о запрете купания в любых водоемах на территории города, в том числе, в Онежском озере.

Документ датирован 3 июня 2021 года.

Согласно постановлению, запрещено купание на водных объектах, расположенных на территории карельской столицы, в том числе — в Петрозаводской губе Онежского озера, на Лососинке, Неглинке, Сельгской Речке, Четырехверстном озере.

Запрет также распространяется на заполненные водой карьеры и пожарные водоемы.

«Качество воды на перечисленных объектах не соответствует требованиям санитарного законодательства», — пояснили в мэрии.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Еще две смерти от коронавируса зарегистрированы в Карелии

Пандемия коронавируса в Карелии привела к смерти еще двух человек.

Летальные исходы были зарегистрированы за минувшие сутки.

Об этом говорится в оперативной сводке о ситуации с короноварирусом, размещенной на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

Общее число умерших от COVID-19 выросло до 560.

Также за сутки было зарегистрировано 58 новых случаев инфицирования коронавирусом. Все эти люди заболели. Из них 12 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, двое — в тяжелом.

фото: © A.Savin, WikiCommons

Мэр Петрозаводска назвал новые варианты строительства парковки у ж/д вокзала

Глава Петрозаводска Владимир Любарский, инициировавший бурную дискуссию о строительстве автопарковки на площади Гагарина, не исключает других вариантов решения проблемы.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

«Убежден, что вопрос организации парковок надо рассматривать комплексно, учитывать в той или иной мере все озвученные варианты для удобства разных категорий граждан. Ключевых направлений несколько: это и переформатирование схемы движения на площади, и устройство парковки со стороны Горького, и со стороны Перевалки, другие варианты», — написал Любарский.

Он пообещал посоветоваться с экспертами.

«На анализ массива предложений берём тайм-аут на один месяц. Перед принятием окончательного решения обязательно будем обсуждать его с горожанами, советоваться с экспертами в области архитектуры и градостроительства», — добавил мэр города.

фото: Национальный театр РК в Фейсбуке

Народный артист России скончался в Карелии

Народный артист России Пекки Микшиев умер в пятницу на 87-ом году жизни после тяжёлой продолжительной болезни.

Сообщение об этом опубликовано на официальной странице Национального театра Карелии в Фейсбуке.

«Скончался выдающийся деятель карельской национальной культуры, народный артист России, заслуженный артист Карелии, Лауреат Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского Пётр Григорьевич Микшиев», — говорится в сообщении.

В Национальном театре он проработал всю свою жизнь.

«Ведущий артист, мастер сцены П. Г. Микшиев был и остаётся непререкаемым авторитетом для молодого поколения и неотъемлемой частью истории Национального театра Карелии. За годы работы в театре им создано более 200 ролей. На карельском, финском, русском языках герои П. Г. Микшиева доносили до зрителя любого возраста в разных городах и странах историческую память о своих корнях, чтобы заронить в их сердца и души мысль о необходимости любить, сохранять и приумножать культурное богатство родной земли», — отметили в театре.

О месте и времени прощания будет сообщено позже.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Многие депутаты не смогут войти в новый состав Петросовета после сентябрьских выборов

Выборов в городской совет Петрозаводска, которые пройдут в сентябре, приведут к значительному обновлению депутатского корпуса.

Об этом говорят итоги предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы от «Единой России».

Многие из действующих депутатов-единороссов не смогли победить в одномандатных округах. В их числе исполняющий обязанности главы Петросовета Александр Ханцевич, который проиграл другому депутату — Екатерине Реутовой.

Проиграли праймериз в своих округах Дмитрий Данильев, Павел Сандберг, Александр Антипов, Павел Петров, Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Романов.

Кого-то из них возьмут баллотироваться по партийному списку, а кто-то, по всей вероятности, теперь пойдет на выборы от других партий.

Среди проигравших много депутатов, которых наблюдатели считают сторонниками председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, почти год находящегося в СИЗО по обвинению в коррупционных преступлениях.

Подробнее о результатах праймериз, в том числе, по отбору кандидатов в парламент Карелии и Госдуму РФ, читайте в статье «Мазуровский и другие сбитые летчики».

фото: © ТАСС / Юрий Рыдалев

Пожарные спасли трех человек в горевшем многоквартирном доме в Петрозаводске

Пожар в многоквартирном двухэтажном доме произошел в пятницу вечером в Петрозаводске.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, сообщение о возгорании поступило в 20.06. Пожар произошел в доме по адресу Вытегорское шоссе, д. 78.

Для его тушения были привлечены 12 человек личного состава и 4 единицы техники.

Трех жильцов, в том числе, ребенка, пожарные вывели из задымленного помещения. При эвакуации использовались индивидуальные средства защиты органов дыхания.

Для ликвидации пожара потребовалось почти 1,5 часа. В результате возгорания пострадало подсобное помещение на первом этаже на площади 8 кв. метров.

Причина пожара пока не установлена.

фото: Госавтоинспекция Карелии Вконтакте

Легковушка попала под грузовик в Карелии, есть пострадавшие (ФОТО)

ГИБДД Карелии установила обстоятельства ДТП, произошедшего в пятницу вечером в Пряжинском районе на на трассе «Кола».

Сообщение об аварии поступило в 19.50.

По данным ГИБДД, водитель автомобиля «Фольксваген» при движении по второстепенной автодороге не уступил дорогу грузовому автомобилю «ДАФ», который ехал по главной.

В результате ДТП травмы получили 35-летний водитель и 35-летний пассажир «Фольксвагена». Они доставлены в «Пряжинскую ЦРБ».

фото: группа "Автовокзал Петрозаводск" Вконтакте

Изменено движение пригородных автобусов из-за ремонта дороги под Петрозаводском

Ремонт дороги на выезде из Петрозаводска привел к срывам расписания пригородных автобусов, поэтому принято решение изменить маршрут.

Об этом сообщили в администрации городского автовокзала.

«В связи с ремонтом автодороги на Пряжинском шоссе (от переезда до Силикатного кольца), которая стала причиной задержек автобусов Пряжинского и Бесовецкого направлений, вносятся изменения в маршрут движения автобусов данных направлений. Автобусы проследуют после остановки на ул. Достоевского на ул. Новосулажгорскую с дальнейшим выездом через ул. Сулажгорскую на Суоярвское шоссе. Далее автобусы проследуют согласно установленного маршрута», — говорится в сообщении.



Когда восстановится движение по прежнему маршруту, будет объявлено дополнительно.

фото: © Донат Сорокин/ТАСС

Минсоцзащиты: «Уровень бедности в Карелии превышает среднероссийский показатель»

Министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова заявила о более высоком по сравнению с другими регионами уровне бедности в республике.

Эту тему она подняла на круглом столе, посвященному оттоку населения из Карелии.

«Статистика показывает, что уровень бедности в Карелии превышает среднероссийский показатель. При этом ежегодно количество граждан, которые получают гарантированные меры поддержки в нашей республике увеличивается. Так, в прошлом году поддержку получали 245 тысяч человек, в 2021 году — 262 тысяч. И объемы средств, выделяемых на эти цели из бюджета, ежегодно увеличиваются, есть существенная поддержка со сторон федеральной власти», — рассказала Соколова.

Как власти собираются с этим бороться, читайте в статье «Карелия должна развиваться для людей и ради людей».

фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Идет жара - воздух в Карелии местами прогреется до +30°С

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на воскресенье, 6 июня.

В Петрозаводске ожидается температура воздуха ночью +10, +12°С, днем +24, +26°С.

Иногда будет облачно, преимущественно без осадков, слабый ветер - ночью переменных направлений, а днем северо-восточный.

Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии днем местами возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью без осадков.

Ожидается слабый ветер — ночью переменный, днем северо-восточный, северный.

Температура воздуха ночью +7, +12°С, на северо-востоке до +3°С, днем +22, +27°С, на юго-востоке местами до +30°С, на севере +14,+19°С.

фото: страница Владимира Любарского Вконтакте

Глава Петрозаводска: «Городское имущество быстро приходит в негодность»

Глава Петрозаводска Владимир Любарский посетовал на вандализм жителей города, которые разрушают и портят надписями городское имущество.

Об этом написал на своей странице Вконтакте.

«Друзья, многие из вас сообщают о сломанных объектах городской инфраструктуры, непривлекательных граффити на домах, разбитых остановках и скамейках. К сожалению, наше с вами общее городское имущество быстро приходит в негодность не только в отдаленных районах, но и в самом центре», — написал Любарский.

Он пообещал, что власти будут приводить в порядок внешний вид города и разместил фотоа недавно отремонтированной остановки на проспекте Ленина.

Фото: страница Владимира Любарского Вконтакте

«Надеюсь, чистой и аккуратной она простоит долго. Понимаем, что на фоне тех проблем, что мы имеем в городе, это очень мало. На том же проспекте Ленина ещё есть остановки, внешний вид которых оставляет желать лучшего. В любом случае, под лежачий камень вода не течёт, продолжаем работать», — добавил глава города.

фото: Степа Малявский/группа МЧС РК Вконтакте

Очевидец пожара в Петрозаводске поблагодарил огнеборцев за спасение людей

Один из очевидцев пожара, произошедшего в пятницу в жилом доме Петрозаводска, поблагодарил огнеборцев, спасших трех человек.

Как сообщалось ранее, пожар в многоквартирном двухэтажном доме произошел около восьми часов вечера по адресу Вытегорское шоссе, д. 78.

Трех жильцов, в том числе, ребенка, пожарные вывели из задымленного помещения. При эвакуации использовались индивидуальные средства защиты органов дыхания.

После того, как МЧС опубликовало информацию о пожаре в своей официальной группе Вконтакте, один из очевидцев оставил под ним свой комментарий и фото с места ЧП.

Фото: Степа Малявский/группа МЧС РК Вконтакте

«Спасибо вам огромное», — написал он.

Для ликвидации пожара потребовалось почти 1,5 часа. В результате возгорания пострадало подсобное помещение на первом этаже на площади 8 кв. метров.

Причина пожара пока не установлена.

фото: Госавтоинспекция Карелии Вконтакте

Девочку сбили на пешеходном переходе в Карелии

ГИБДД Карелии сообщила о последствиях аварии, произошедшей в пятницу в поселке Пряжа - автомобиль сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе.

ДТП было зарегистрировано в 14.15.

По данным Госавтоинспекции, 64-летний водитель, управляя автомобилем «Рено», допустил наезд на девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства.

Пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью.

Вместо рухнувшего под грузовиком моста в Карелии построят новую переправу

В деревне Тукса, где самосвал упал реку, разрушив мост, запланировано строительство новой переправы.

Как сообщалось ранее, 3 июня автомобиль «МАЗ» обрушил деревянный мост в деревне Тукса Олонецкого района. В результате 15 домов с № 15 по № 43 по улице Центральная оказались без переправы к магазинам, школе и автобусной остановке. В этой части деревни проживает 67 человек, из них 13 детей.

В соцсети появились посты, авторы которых утверждают, что проживающие за разрушенным мостом люди оказались отрезаны от цивилизации. ЦУР Республики Карелии выявил эти сообщения в сети, обработал и отправил в администрацию Олонецкого района с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.



«Проезд транспорта будет осуществляется по полевой дороге через д. Большаково. С 7 по 13 июня 2021 планируется грейдирование указанной дороги на аварийных участках. Администрацией Туксинского сельского поселения запланировано строительство временного пешеходного моста, сроки строительства уточняются; – рассказали в администрации.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПОЖАР В «СЕВЕРНОЙ», СКАНДАЛЫ ПРАЙМЕРИЗ И ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ЗА 600 РУБЛЕЙ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Пожар в гостинице «Северная»





Пожар в гостинице «Северная» произошел 30 мая в 19.38. Очаг возгорания был в номере 410 «Люкс» на 4 этаже. Пожар удалось потушить за короткое время, благодаря грамотной работе персонала и МЧС обошлось без пострадавших. Один номер выгорел полностью, за два часа огонь успел повредить коридор, холл и около 15 гостиничных номеров. По предварительной версии, возгорание произошло по причине нарушения гостями правил противопожарной безопасности.

Преображенская церковь за 600 рублей

Закрытая на протяжении почти 40 лет Преображенская церковь на острове Кижи в Карелии открылась после реставрации. Ранее бесплатное посещение стало платным: интерьера Церкви Преображения Господня стоит 600 рублей для взрослых посетителей и 300 рублей для детей от 6 до 17 лет.

Скандалы праймериз «Единой России»

Стали известны итоги предварительного голосования по отбору кандидатов на сентябрьские выборы от «Единой России». Сенсации праймериз: «девушка из исполкома», сбитые летчики и чистка Петросовета.

Другие новости

Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу

Депутат Госдумы Валентина Пивненко рассказала о планах правительства по разработке новой методики районирования.

Глава Петрозаводска начал решать вопрос с парковкой у железнодорожного вокзала

Заявление Владимира Любарского о том, что для создания парковки у железнодорожного вокзала, возможно, придется переформатировать площадь Гагарина, вызвало бурную дискуссию.

Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии — погибли два человека

Смертельная авария произошла по дороге на Костомукшу. Погибли две женщины, мужчина с маленьким ребенком госпитализированы с травмами.

Известный бодибилдер Карелии умер в тренажерном зале

Известный в Карелии бодибилдер и фитнес-тренер Артем Прасолов скончался в тренажерном зале.

фото: МВД по РК Вконтакте

Полиция нашла одного из двух 17-летних юношей, пропавших в последние дни в Петрозаводске

Сотрудники полиции установили местонахождение одного из двух 17-летних жителей Петрозаводска, которые ранее были объявлены в розыск.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

«Установлено местонахождение 17-летнего подростка, ушедшего в неизвестном направлении 2 июня. Криминальной составляющей в его исчезновении нет. Полиция Петрозаводска благодарит граждан, предоставивших информацию о без вести пропавшем», — говорится в сообщении.

Еще один 17-летний юноша пропал в Петрозаводске 28 мая. О результата его поисков информации пока нет.

Погода в Петрозаводске сегодня, 5 июня



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Ясно, +16 …+24 1 м/с ЮЗ 758 мм.рт.ст. 40% день Малооблачно, +24 …+25 3 м/с ЮВ 756 мм.рт.ст. 30% вечер Малооблачно, +16 …+24 2 м/с ЮВ 754 мм.рт.ст. 50% ночь Облачно с прояснениями, +14 …+15 0 м/с Ю 753 мм.рт.ст. 66%

фото: ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

Опубликованы фото с места обрушения моста и падения грузовика в реку в Карелии

Сотрудники подразделения МЧС Карелии сообщили, как проходила операция по извлечению грузовика упавшего в реку после обрушения моста в деревне Тукса.

Чтобы поднять «МАЗ» пожарным пришлось разбирать пролет моста с помощью техники местного предпринимателям и предприятия «Олонецавтодор».

После этого грузовки краном подняли на берег.

Фотографии с места аварии опубликовал на своей страницке Вконтакте отряд противопожарной службы Олонецкого района.

Как сообщалось ранее, 3 июня автомобиль «МАЗ» обрушил деревянный мост в деревне Тукса Олонецкого района. В результате 15 домов с № 15 по № 43 по улице Центральная оказались без переправы к магазинам, школе и автобусной остановке. В этой части деревни проживает 67 человек, из них 13 детей.

В районной администрации сообщили, что проезд транспорта будет осуществляется по полевой дороге через деревню Большаково. Запланировано строительство временного пешеходного моста.

фото: Валерий Поташов

Делегат от Карелии не согласна с антизападным заявлением Ассоциации финно-угорских народов России

Ассоциация финно-угорских народов России отказалась от участия в VIII Всемирном конгрессе, обвинив западные страны в несправедливой критике, но в Карелии с этим не согласны.

Руководство ассоциации выступило с громким политическим заявлением, в котором объяснило свой отказ от участия в конгрессе тем, что «финно-угорская карта» применяется как один из способов давления на ту или иную страну, а этнические вопросы намеренно используются в целях этнополитических спекуляций».

«Нельзя не заметить и так называемую патерналистскую позицию наших западных финно-угорских партнеров, основанную на покровительстве, опеке и контроле старшими младших, а также подчинении младших старшим», — говорится в заявлении.

С такой позицией не согласилась делегат форума от Карелии, эксперт совета уполномоченных IX съезда карелов Наталья Антонова.

«Мне чужда сама риторика этого заявления. Она не имеет никакого отношения к сложившемуся формату сотрудничества финно-угорских народов. В нем никто никого не поучает и не опекает, а поддерживает и делится накопленным опытом… Да, на заседаниях конгресса идет очень серьезный разговор о положении наших народов, о состоянии наших языков. Мы говорим о том, что большинство финно-угорских языков находится под угрозой исчезновения, и просто называем вещи своими именами», — сказала Антонова.

Подробнее об этом конфликте и позиции карельской делегации читайте в статье: «Наталья Антонова: «Нам нужно просто пережить это время».

фото: Госавтоинспекция Карелии Вконтакте

Пьяного водителя на «Мерседесе» поймали на автодороге в Карелии

Сотрудники ГИБДД задержали в Кондопоге автомобиль «Мерседес», водитель которого находился в нетрезвом состоянии.

Как сообщили в Госавтоинспекции, по результатам освидетельствования прибор показал 1.05 промилле.

Инспекторы отстранили 38-летного водителя от управления. Он привлечён к административной ответственности по ч.1 ст 12.8 КоАП.



«Просим граждан, не оставайтесь равнодушными к проблеме безопасности дорожного движения! Каждое сообщение в полицию о пьяном водителе может спасти чью-то жизнь. Сообщить о нетрезвом водителе с мобильного телефона можно на короткий номер 102 или 112», — говорится в сообщении.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска Вконтакте

Инспекторы ГИБДД Петрозаводска стали часто штрафовать велосипедистов

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска активизировали борьбу за дисциплину велосипедистов на улицах города.

Как сообщили в ГИБДД, чаще всего они нарушают ПДД, пересекая пешеходный переход верхом на велосипеде.

В пятницу автоинспекторы составили 9 постановлений об административных правонарушениях в отношении велосипедистов.

«Призываем велосипедистов к соблюдению ПДД! Спешивайтесь! От этого может зависеть Ваша жизнь и здоровье!», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

фото: Столица на Онего

Массовые проверки мотоциклистов проходят на дорогах Петрозаводска

Госавтоинспекция Петрозаводска активизировала проверки мотоциклистов на улицах города для профилактики нарушений ПДД.

Сотрудники ДПС проверяют у мотоциклистов документы на транспортное средство, наличие водительского удостоверения соответствующей категории, напоминают о необходимости соблюдения ПДД, пояснили в Госавтоинспекции.

Сегодня на улице Луначарского сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя мотоцикла, который не уступил дорогу пешеходу. Кроме того, государственные регистрационные знаки у него были установлены с нарушением. За это ему тоже выписали штраф.

В прошлом году за мотосезон в Петрозаводске было зарегистрировано 8 происшествий с участием мотоциклистов, в которых 1 человек погиб и 9 человек получили травмы.

Послушать музыку и развлечься всей семьей можно будет в центральном парке Петрозаводска

Городской фестиваль «Мельница счастья» пройдет сегодня в Петрозаводске.

Его организует молодежный центр «Смена».

Об этом сообщили в администрации Петрозаводске.

Фестиваль начнется в 12.00 в Губернаторском парке.



В программе интерактивные площадки, семейные квесты, творческие выступления коллективов города.







фото: "Республика" / Любовь Козлова

Организаторы Дня России в Петрозаводске решили, что все захотят танцевать

Многие развлекательные мероприятия, которые пройдут в День России в Петрозаводске, будут связаны с танцами – исполнять их предлагают всем желающим.

Программа праздника опубликована на официальной странице правительства Карелии Вконтакте.

В Губернаторском парке 11 июня пройдет танцевальный марафон с участием клуба «Ритм» под музыку русских вальсов. Он начнется в 15.00. Любителей других танцевальных стилей приглашают на марафон, который пройдет 12 июня на площади Кирова с участием коллектива «Регтайм». Начало танцев в 13.00. А вечером в тот же день с 18.00 до 21.00 танцевать зовут на стадион «Юность». Там пройдут мастер мастер-классы хореографов.

Кроме того, 12 июня с 12.00 до 18.00 на стадионе «Юность» состоятся соревнования на самокатах, велосипедах, роликах и скейтах. Запланированы выступления творческих коллективов.

Организаторы призывают жителей Петрозаводска в День России украсить окна патриотическими наклейками и рисунками, а на балконах вывесить государственные флаги.

фото: Минприроды Карелии

Пляж в Песках в Петрозаводске и берега других водоемов Карелии очистили от мусора

Сегодня, в День эколога на территории пляжа Пески в Петрозаводске прошла акция «Вода России».

Сотрудники Минприроды Карелии, Дирекции ООПТ, Карелприроды, Невско-Ладожского бассейного водного управления, природоохранной прокуратуры, Главного управления МЧС по Карелии, неравнодушные граждане, всего около 40 человек, пришли на субботник, чтобы убрать с пляжа древесный хлам и мусор.

Приветствуя участников акции, и.о. министра природных ресурсов Карелии Алексей Павлов поблагодарил собравшихся за участие в мероприятии и поздравил коллег с Днем эколога.

За час работы участники акции собрали более 15 больших мешков с мусором.

О вывозе мусора после акции позаботились заранее. Региональный оператор «Автоспецтранс» сразу вывез мешки с мусором.

Днем ранее, Калевальский район и Ильинское сельское поселение провели акцию у себя в районах.

С берега озера Куйто собрано 18 мешков с мусором, 33 человека провели мероприятие.

Сотрудники Ильинского сельского поселения вместе со школьниками, Советом ветеранов, депутатами и местным населением убрали часть берега Ладожского озера. Там собрали более 20 мешков.

Акция продолжается в других районах Карелии в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» и международной акции ООН «Чистые озера Евразии».

фото: администрация Петрозаводска

Завершается благоустройство еще одного бульвара в Петрозаводске (ФОТО)

Специалисты администрации Петрозаводска проверили, как идут работы по благоустройству Сортавальского бульвара в микрорайоне Кукковка.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас участок готовят под новое покрытие — проводится отсыпка щебня.

До конца июня подрядчику предстоит уложить асфальт, установить новые бортовые камни и устроить газоны. Замене подлежит более 1300 квадратных метров покрытия.

Фото: администрация Петрозаводска

Стоимость работ составит около трёх миллионов рублей.

Благоустройство бульвара финансируется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»).

фото: pixabay

Женщина в Петрозаводске осталась без трактора и без денег

Полиция Петрозаводска проводит проверку по заявлению жительницы города, которая хотела купить мини-трактор через интернет и лишилась 280 тыс. рублей.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

По словам 38-летней женщины, она нашла интернет-магазин с выгодным предложением и оставила заявку. После этого в одном из мессенджеров с ней связался якобы торговый представитель компании. Оговорив условия сделки, специалист отправил ей договор и реквизиты счёта, на который необходимо было внести предоплату в размере 280 тыс. рублей. Как только деньги были перечислены, менеджер перестал выходить на связь.

После проверки сотрудники правоохранительных органов примут процессуальное решение.

«Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными при совершении покупок через интернет. Тщательно проверяйте сведения о продавцах и не спешите отдавать личные сбережения за заказ, не получив никаких гарантий», — добавили в МВД Карелии.

фото: © shutterstock

Посетитель магазина в Петрозаводске вынес 11 банок консервов и не заплатил

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже продуктов питания в одном из сетевых магазинов Петрозаводска.

Как сообщили в МВД Карелии, заявление в полицию поступило от работников магазина. В ходе ревизии они обнаружили недостачу товара: из торгового зала пропали 11 банок тушенки общей стоимостью около 2,4 тыс. рублей.

Участковый уполномоченный полиции просмотрел камеры видеонаблюдения и установил, что к краже причастен 22-летний петрозаводчанин.

Подозреваемый признал вину и рассказал, что уже продал похищенное.

Ранее он привлекался к ответственности за мелкое хищение,

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска Вконтакте

Пьяных водителей ежедневно задерживают в Петрозаводске - в воскресенье снова будет охота

Инспекторы ГИБДД за 5 месяцев задержали на дорогах Петрозаводска около 300 пьяных водителей - в среднем, по 2 нарушителя в день.

Такую статистику Госавтоинспекция опубликовала в преддверии очередного рейда «Контроль трезвости», который пройдет в воскресенье.

Планируются массовые проверки водителей на состояние алкогольного опьянения.



За 5 месяцев в Петрозаводске произошло 3 дорожно — транспортных происшествия с участие нетрезвых водителей, в которых 4 человека получили травмы.



«В Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии», — говорится в сообщении.

фото: Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК

Жители Карелии добровольно сдали полиции 14 единиц оружия

Сотрудники Росгвардии в период с 27 мая по 4 июня провели 209 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов, которыми владеют жители Карелии.

Как сообщили в карельском управлении Росгвардии, по результатам проверок было составлено 17 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия



Полицейские изъяли 6 единиц оружия. Еще 14 единиц граждане сдали добровольно.