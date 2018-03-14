Важные новости 14 марта

В Карелию идут морозы

Серьезно похолодает уже сегодня вечером, сообщили в карельском Гидрометцентре.

По информации синоптиков карельского Гидрометцентра, теплая погода уйдет из Карелии уже сегодня вечером.

"После 18.00 температура станет минусовой, - сообщила синоптик, - в ночь с 14 на 15 марта похолодает до -10…-15 градусов, днем в четверг морозная погода сохранится: ожидается -9…-11, также в республику придет северный ветер, поэтому будет казаться холоднее, чем есть на самом деле".

Морозы простоят в Карелии, по словам синоптиков, до воскресенья – 18 марта. В день выборов днем резко потеплеет до ноля.

"При потеплении 18 марта пойдет снег, - предупредили в Гидрометцентре, - в понедельник 19 марта уже будет теплая погода".

Снег с дождем и сильный ветер обрушатся на Карелию

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Карелии.

По информации карельского Гидрометцентра, 14 марта на территории республики прогнозируется ухудшение погодных условий: осадки в виде снега, по южным районам мокрого снега с дождём, местами сильные.

В отдельных районах ожидается метель, по южным и центральным районам налипание мокрого снега, на дорогах возможна гололедица.

Ветер северо-восточный, северный, местами с порывами до 15-20 м/с.

ФОТО: Под Петрозаводском произошла серьезная авария

Водителя легкового автомобиля увезли в больницу.

Сегодня в 7.50 утра на 25 километре автодороги Петрозаводск - Суоярви в Пряжинском районе, под Чалной, автомобиль "Пежо", двигавшийся в сторону Суоярви, врезался в грузовик "Мерседес", также ехавший в этом направлении.

По словам очевидцев, водитель легковушки был с признаками алкогольного опьянения. Его увезли в медицинское учреждение.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, у водителя "Пежо" взята кровь для определения состояния алкогольного опьянения.

В Петрозаводске котиков из котокафе выгоняют на улицу

Петрозаводское антикафе "Коты Мира Икс" с 15 хвостатыми постояльцами может лишиться помещения к концу марта.

По сообщению представителей котокафе, администрация торгового центра, где располагается заведение с питомцами, уведомила о прекращении договора аренды помещения. До 31 марта владельцы кафе со своими 15-ю котами должны освободить занимаемые площади. По мнению предпринимателей, причина отказа в помещении - на данное место в ТЦ претендует сетевой магазин.

"До окончания срока осталось не так уж много времени. Если мы не найдем другое помещение, нам придется тихо умереть. А мы не хотим, чтобы наш уникальный проект умер. Если в нашем городе будут одни магазины, то куда нам водить наших детей?! Как их развивать и воспитывать любовь к животным?!", - пишут в своем обращении представители котокафе.

Владельцы антикафе считают, что их проект не является бизнес-проектом. Их заведение выполняет прежде всего социальную задачу: здесь спасают бродячих котов, лечат их, социально адаптируют и пристраивают в семьи. Также кафе дает возможность общаться с животными тем взрослым и детям, что по ряду причин не имеют возможности принять в свою семью четвероногого питомца.

"Мы просим вас помочь найти нам помещение, чтобы переехать. Что нам нужно? Теплое, с водой, приличном виде помещение от 60 кв.м. Желательно, что оно находилось ближе к центру, чтобы нашим посетителям было удобно добираться с разных районов города", - пишет команда администраторов котокафе в своей группе в соцсети.

В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового внедорожника Lada

"АвтоВАЗ" планирует сохранить черты дизайна внедорожника Lada 4x4 в новом поколении модели.

Об этом сообщил директор по дизайну Lada Стив Маттин.

"Очень важно иметь некие связующие элементы, которые роднят машину с автомобилем прошлого поколения. Сегодня яркий имидж у Lada 4x4. Есть некие запоминающиеся специфические элементы. Естественно, в будущем 4x4 стараемся сделать так, чтобы эти яркие элементы, известные сегодня, будут узнаваемы в новой модели", - сказал Маттин, чьи слова цитирует RNS.

Подробнее об "иконе АвтоВАЗа" читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Узнали, почему люди не хотят выезжать из разрушающегося дома на улице Державина

В Петрозаводске в срочном порядке расселяют аварийный жилой дом №16 по улице Державина, но его обитатели отказываются переезжать.

Журналист "Столицы на Онего" побывала в аварийном доме на улице Державина и узнала, почему люди не хотят переезжать из опасного жилья и что им мешает покинуть полуразрушенное здание.

Дом построен в 1950 году и уже давно дышит на ладан. Но чиновники до декабря прошлого года верили, что прогнившее здание можно реанимировать, поэтому упорно не признавали его аварийным. Даже, наоборот, собирались в 2019 году провести в нем капитальный ремонт: укрепить фундамент, починить системы электро- и водоснабжения, утеплить фасад, обить сайдингом. Но эти планы рухнули из-за жалоб жильцов, которые никак не соглашались с тем, что капремонт спасет их жилище.

И 29 декабря 2017 года дом все же признали аварийным и подлежащим сносу. Людей по документам требовалось расселить до 31 декабря 2022 года. Жильцы, не желавшие быть погребенными под обломками дома, продолжили писать жалобы во все инстанции и добились проведения технической экспертизы. По результатам проведенной проверки специалисты в феврале этого года вынесли вердикт: "дом не подлежит восстановлению и опасен для проживания". Людей необходимо срочно переселять.

Что происходит сегодня в доме №16 по улице Державина и почему людей собираются выселять с полицией, читайте в материале "Жизнь "под снос".

Segezha Group планирует построить в Карелии новый ЦБК

Лесопромышленный холдинг Segezha Group рассматривает перспективы строительства нового ЦБК на территории Карелии.

Об этом рассказал журналистам президент компании Михаил Шамолин .

"В перспективе да, конечно, - отвечая на вопрос о строительстве, сказал Шамолин. - Мы считаем, что такие ЦБК будут востребованы и в России, и глобально, потому что 70% того, что производит Segezha Group, экспортируется достаточно успешно. Мы конкурируем с ведущими европейскими производителями, и конкурируем успешно. И не видим, почему нельзя этого делать с помощью строительства нового ЦБК".

"Какой конкретно, за какую сумму денег, в какие сроки - я вам сейчас не скажу, но мы точно на это смотрим очень внимательно. С большой уверенностью могу сказать, что будем строить, - сказал он. - Сегежа - одна из наиболее вероятных площадок".

ВИДЕО: В ночном клубе Петрозаводска украли дорогую вещь

Возможно, эти девушки теперь носят чужую шубу.

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудниками уголовного розыска полиции по Петрозаводску разыскиваются подозреваемые в краже, совершенной в одном из ночных клубов города. В ночь на 24 февраля была похищена шуба стоимостью 50 тысяч рублей. Камеры видеонаблюдения запечатлели двух посетительниц заведения, возможно причастных к преступлению. В настоящее время они разыскиваются полицией.

Всех, кому что-либо известно о личностях или местонахождении разыскиваемых, просят сообщать по телефонам: 8911-410-55-89, 8953-533-53-55. Конфиденциальность гарантируется.

В Петрозаводске битвой салютов, кашей и морсом заманивают 18 марта на митинг-концерт

В День воссоединения России и с Крымом в столице Карелии пройдет митинг-концерт, участников которого ждут выступление приглашенной звезды, бесплатные угощения и мощный салют.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, 18 марта в 20.30 на площади Кирова в Петрозаводске начнется митинг-концерт, посвященный четвертой годовщине воссоединения России с Крымом. Первой частью программы запланировано выступление местных музыкальных коллективов и приглашенной звезды, имя которой пока держится в секрете.

Кроме артистов на сцене появятся и известные в городе и республике лица, которые обратятся к участникам митинга с речами. При этом петрозаводчан на площади будут бесплатно угощать горячим морсом, гречневой кашей с мясом и выпечкой.

Закончится мероприятие в 21.30 битвой салютов.

"В столице Карелии прогремит один из самых мощных салютов, который когда-либо украшал небо Петрозаводска. Пиротехническая дуэль получила название "Огни России"", - рассказали в пресс-службе правительства республики.

ВИДЕО: Очередная драка произошла на перекрестке в Петрозаводске

На перекрестке улиц Красноармейской и Гоголя водитель подрался с пешеходом.

Кроссовер выехал на перекрёсток по полосе встречного движения, остановившись на регулируемом пешеходном переходе. Пешеход пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Конфликтная ситуация возникла после того, когда пешеход, судя по всему, сделал замечание водителю и стукнул рукой по окну задней двери.

Водитель продолжил движение, вновь припарковав автомобиль на регулируемом пешеходном переходе. Дальнейшее разбирательство переросло в драку, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения компаний "Ситилинк" и "Сампо.ру".

Это уже вторая драка на дороге Петрозаводска меньше, чем за неделю.

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