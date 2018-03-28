Важные новости 28 марта

Масштабные проверки безопасности начнутся с трех торговых центров Петрозаводска

До 6 апреля торговые центры Карелии проверят на безопасность пребывания людей, сообщает пресс-служба правительства республики.

"До 6 апреля во всех крупных торговых центрах Карелии будут проведены проверки. Вторым этапом проверят государственных учреждения с массовым пребыванием людей", - говорится в сообщении.

Такое заявление прозвучало в ходе совещания в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Карелии.

Совещание началось с минуты молчания в память о погибших в городе Кемерово, где 25 марта пожар в торговом центре унес жизни более 60 человек, большинство из них – дети.

В Карелии определен комплекс мероприятий по контролю за обеспечением безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.

Как заявил руководитель ГУМЧС по республике Сергей Шугаев, в течение недели, до 6 апреля, будут проверены все крупные торговые центры республики. В Карелии их 36 – в Петрозаводске, Медвежьегорском, Олонецком, Пудожском, Пряжинском, Сортавальском, Суоярвском районах.

План проведения проверок утвержден. В первую очередь, по словам Сергея Шугаева, будут проверены те торговые центры – их 3 и все они находятся в Петрозаводске, - где есть выделенные детские зоны и кинотеатры. Помимо этого в апреле будут проведены пожарно-тактические учения с отработкой планов эвакуации.

ФОТО: Карелия скорбит вместе с Кемерово

В районах Карелии люди организовали акции памяти по погибшим на пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово.

Жители Карелии организовали траурные мероприятия, посвященные жертвам трагедии в Кемерово.

Где-то почтили память жертв пожара минутой молчания, кто-то зажег свечу памяти и возложил цветы.

Одна из наиболее трогательных акций прошла в Олонце, где двое маленьких детей принесли из дома большой пакет своих игрушек и выложили их на месте скорби.

Малыши доставали меховых зайцев и медвежат из пакета и ставили их на лед, а рядом стояли взрослые и плакали.

Как в районах Карелии почтили память погибших в Кемерово, смотрите здесь.

"К сожалению, она не дожила до завтрашнего дня"

Родные и друзья рассказали журналисту "Столицы на Онего", почему они винят врачей в смерти Любы и что теперь будет с тремя детьми, которые остались без мамы.

В Петрозаводске и Заозерье 27 марта простились с Любой – молодой многодетной мамой, которая скоропостижно ушла из жизни спустя несколько дней после родов.

Сотрудники Следственного управления начали проверку по факту смерти роженицы в роддоме имени К.А.Гуткина.

Журналист "Столицы на Онего" пообщалась с родными и друзьями Любы, узнала, почему они винят в случившемся врачей и что теперь будет с тремя детьми, которые остались без мамы.

Подробности читаете в тексте "Пошла за счастьем…"

"Благодаря" неразумным действиям силовых структур Юрий Дмитриев вошел в историю мира"

В Петрозаводске завершился громкий процесс по делу лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, который обвиняется в создании детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери.

Уголовное дело в отношении Дмитриевабыло возбуждено в декабре 2016 года. Тогда же он был задержан в своей квартире, а после арестован. Суд изменит меру пресечения Дмитриеву только в январе 2018 года после множества экспертиз, петиций, митингов и подписей в защиту историка, за которого вступились многие деятели культуры, такие как писательница Людмила Улицкая, поэт и прозаик Дмитрий Быков, актер Евгений Стычкин, поэт-песенник Юлий Ким, рок-музыкант Борис Гребенщиков и многие другие. Делом Дмитриева сразу после его ареста заинтересовались российские и зарубежные СМИ.

"За этот год с лишним удалось многое сделать по данному делу, - рассказал журналистам адвокат Виктор Ануфриев. – Дело пришло в суд непрофессионально расследованным с многочисленными нарушениями уголовно-процессуального закона, в том числе и прав Юрия Алексеевича, и моих как защитника. Но за этот год в материалах дела появилось достаточно данных, доказательств, которые объективно и профессионально доказывают, в крайнем случае, показывают то, что Юрий Алексеевич ничего преступного не совершал. Сегодня, когда мы расставались с судом до приговора, мне пришлось сказать, что "благодаря" непрофессиональным и, может быть, неразумным действиям силовых структур в Петрозаводске, Юрий Алексеевич уже вошел в историю мира, и его оттуда никакими приговорами не вычеркнуть".

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фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО: Сотни свечей зажгли в Петрозаводске в память о погибших в Кемерово

В столице Карелии состоялась акция памяти по погибшим в торговом центре Кемерово, которая собрала несколько сотен человек.

На Онежскую набережную пришли чиновники, военные, кадеты, сотрудники правоохранительных органов, простые горожане.

У большого камня священник Николай Белов провел литию по погибшим.

"Когда случаются такие трагедии мы себе невольно задаем вопрос, ведь люди навряд ли думали, что в этот день последний раз видят своих родственников, друзей, родителей, детей. Как Господь говорит нам, мы не знаем ни дня ни часа своей телесной смерти, - сказал он. – Вечная память всем погибшим в Кемерово. Помолимся Богу, чтобы Господь услышал наши молитвы, даровал всем погибшим в этой страшной трагедии вечную жизнь, чтобы души их обрели вечный покой".

После службы к камню выстроилась очередь из людей, которые пришли с цветами, свечами и игрушками.

Фото смотрите здесь.

Добавим, что в среду, 28 марта, в 18.00 на Онежской набережной люди вновь соберутся у большого камня.

Напомним, 25 марта вторговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Согласно последним официальным данным, погибли 64 человека, в том числе дети.

ВИДЕО: В Петрозаводске посетительница кафе запутала продавца, поела и обогатилась

Полиция разыскивает подозреваемую в мошенничестве.

Камеры видеонаблюдения, которыми оборудовано одно из кафе в центре Петрозаводска, запечатлели момент преступления, рассказали в МВД Карелии. Женщина сделала заказ и якобы для оплаты достала купюру номиналом 5000 рублей. В дальнейшем она сумела запутать кассира так, что он, не получив деньги, выдал сдачу. В результате посетительница незаконно получила 4500 рублей и бесплатный фастфуд. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ведется розыск подозреваемой. Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении подозреваемой, просят сообщать в полицию по телефонам: 8931-702-16-70, 8968-180-55-85. Конфиденциальность гарантируется.

Улич допросят в суде по делу о Сямозере

В городском суде Петрозаводска по делу о гибели детей на озере Сямозеро допросят бывшего вице-премьера правительства Карелии Валентину Улич.

Всего, как стало известно "Столице на Онего", по уголовному делу в суде допросят порядка 200 свидетелей. Среди них бывший заместитель председатель правительства Карелии Валентина Улич, экс-министр здравоохранения республики Ерванд Хидишян.

Отметим, что за месяц до трагедии, 25 мая 2016 года заместитель премьер-министра правительства Карелии Валентина Улич, которая возглавляла межведомственную комиссию по отдыху детей, сказала, что "все жестко контролируется".

"Я могу, конечно, остановиться на условиях организации питания, отдыха, но это все определено требованиями СанПиНа, поэтому здесь все жестко контролируется. Практически все предписания за малым исключением уже выполнены. Хочу сказать, что перед каждой сменой проводится осмотр лагерей надзорными органами и дается разрешение на открытие следующей смены. Поэтому достаточно жестко отслеживаются все условия пребывания детей в оздоровительных лагерях", - сказала 25 мая Валентина Улич журналистам.

В том числе тогда она рассказала об открытии лагеря "Парк-отель "Сямозеро".

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

В числе фигурантов уголовного дела: директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, куратор лагеря Вадим Виноградов, бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, и.о. руководителя карельского Роспотребнадзора Людмила Котович, бывшие инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.

ФОТО: Водители возмущены ремонтными работами на трассе "Петрозаводск-Вознесенье"

Дорожники проводят ямочный ремонт дороги в Прионежском районе при минусовой температуре – народ возмущен, сообщили в ОНФ Карелии.

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Карелии обратились автомобилисты, возмущенные ремонтными работами на трассе "Петрозаводск-Вознесенье".

На 18 км дороги на Вознесенье в Прионежском районе в данный момент делают ямочный ремонт. Автомобилисты, приславшие в ОНФ фото, недоумевают, зачем делать ремонт такого качества при минус 4 градуса.

"Деньги на ветер, а не ремонт. Дорога как была разбитой, так и останется вся в ямах. Асфальт сойдет вместе со снегом, как всегда. Зачем власти тратят сейчас деньги на этот горе-ремонт?!" - возмущаются жители Прионежского района.

Дорожники объяснили, почему в мороз ремонтируют трассу в Карелии

Руководство Петрозаводского ДРСУ объяснило, почему на участке дороги "Петрозаводск-Вознесенье" в минусовую температуру проводится ямочный ремонт.

Ранее в ОНФ обратились водители, которые пожаловались, что дорожники при -4 проводят ямочный ремонт дороги в Прионежском районе.

"Деньги на ветер, а не ремонт. Дорога как была разбитой, так и останется вся в ямах. Асфальт сойдет вместе со снегом, как всегда. Зачем власти тратят сейчас деньги на этот горе-ремонт?!" – возмущались водители.

С мнением автомобилистов не согласны сотрудники Петрозаводского ДРСУ и считают, что ремонт, который они производят, будет только во благо всем.

По словам руководителей Петрозаводского ДРСУ, ремонт этот был необходим, потому что "во-первых, на данном участке трассы имелись ДТП, в которых пострадали люди".

"Во-вторых, имеется административное дело в отношении собственника дороги – казенное учреждение РК и подрядчика по содержанию дороги - Петрозаводское ДРСУ, которые завела ГИБДД, - объяснили дорожники, - чтобы исключить данные ситуации, было принято решение о проведении ямочного выборочного ремонта".

Как заверили в дорожно-ремонтном строительном управлении (ДРСУ), на сегодняшний день "имеются современные технологии, которые позволяют проводить ямочный ремонт при температуре от -20 до +50, и называется это метод укладки холодного асфальта".

"Данный вид работ согласован с контролирующей организацией, которая принимает работы, – это собственник дороги", - сообщили в ДРС.

В связи с тем, что работы были необходимы для организации безопасного движения и выполнены они в соответствии с нормативами и ГОСТами, подрядчик "гарантирует по данному участку более-менее нормальный проезд".

Водители каких автомобилей чаще получают штрафы

Эксперты составили рейтинг марок автомобилей на российском рынке, водители которых чаще получают штрафы.

Исследование проведено в рамках проекта "Штрафы ГИБДД" по данным за 2017 год.

"Наиболее "штрафоопасными" марками, исходя из полученных данных, являются премиальные Infiniti, BMW, Mercedes-Benz, Audi и Lexus. Средний водитель модели этих марок получает от 5 до 11 постановлений о штрафе в год. В середине рейтинга с приблизительно равными результатами (около 4-х штрафов в год) расположились Skoda, Ford, Jaguar Land Rover, Volvo. Замыкают рейтинг пять японских марок: Subaru, Honda, Mazda, Toyota и Nissan", - говорится в исследовании.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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