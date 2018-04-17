Самые читаемые новости за 17 апреля

Самым богатым депутатом Петросовета стал Александр Анишин

Городской совет Петрозаводска опубликовал сведения о доходах депутатов в 2017 году.

Информация опубликована на официальном сайте Петросовета.

Согласно этим данным, больше всего из народных избранников заработал депутат от "Единой России" Александр Анишин. Его доход в 2017 году составил чуть более 9 млн рублей. У него в собственности также три земельных участка площадью 1354, 1359 и 1140 кв. м. Автомобили Land Rover и Range Rover. Вместе с супругой они владеют домом 178 кв. м. и квартирой 58 кв.м.

На втором месте по доходам также депутат-единорос Дмитрий Кузнецов. Его доход в 2017 году – 5,8 млн рублей. В собственности: два земельных участка (доля), две квартиры (доля) и десять нежилых помещений. Имеет автомобили Toyota Camry, Land Rover и Range Rover.

Замыкает тройку самых "доходных" депутатов Валерий Матвеев. Его доход составил 2,5 млн рублей с учетом продажи имущества. В собственности три земельных участка, две квартиры (доля) и нежилое помещение (доля). Автомобили BMW 730d и BMW Х6.

Меньше всех в 2017 году заработал депутат Дмитрий Данильев – 153,5 тысячи рублей. В собственности у него пятая часть в квартире площадью 63,8 кв.м, а также автомобили ВАЗ-21099 и ГАЗ-2705.

А вот спикер городского парламента Геннадий Боднарчук заработал в 2017 году только 300 тысяч рублей. В собственности земельный участок (общая долевая – 1/3), помещение (общая долевая - 1/2), и три сооружения (общая долевая 1/3) различной площади. Из техники – снегоход BRP, катер Silver Fox, прицеп МЗСА. В пользовании квартира площадью 104 кв.м.

ФОТО: В районном центре Карелии "утонули" два детских сада

Два детских сада в Олонце тонут в огромных лужах.

Жители карельского города Олонец опубликовали в соцсетях фотографии затопленных территорий двух детских садов – "Солнышко" и "Гномик", расположенных на улице Урицкого.

На снимках видно, что детские площадки вокруг дошкольных учреждений полностью ушли под воду.

Родители с детьми попадают в садики по импровизированным мосткам. Вокруг не только вода, но и грязь. Непонятно, как дети гуляют в таких условиях.

Судя по всему, власти никаких мер не предпринимают.

фото: models-art.ru

В Карелию идет похолодание, и это надолго

Синоптики Карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) прогнозируют понижение температуры воздуха, холодный ветер и снег с дождем в последнюю декаду апреля в республике.

Как рассказала "Столице на Онего" ведущий синоптик Карельского ЦГМС Елена Ишкина, похолодание придет в конце этой недели.

"Начиная с 21 числа территория республики будет чаще находиться в северных, западных, холодных, частях атлантических циклонов. Ветра будут северо-восточные, северные, северо-западные. Поэтому еще могут быть осадки смешанного характера", - отметила она.

По словам Елены Ишкиной, "снежные заряды" возможны уже в эти пятницу-субботу. Температура воздуха понизится.

"Температура в ночные часы по северным районам будет полностью отрицательная, до -5, -6 градусов. По южным - слабый плюс (+2, +1), но в какие-то дни на следующей неделе тоже может быть отрицательная температура", - сказала она.

Днем, конечно, будет теплее. Но если завтра и послезавтра по республике ожидается +6, +11, а на юге даже до +15, то на выходных погода начнет портиться. И всю следующую неделю, если верить синоптикам, радовать будет мало: +4, +10 градусов, не выше.

А в Петрозаводске еще может пойти снег?

"Может. Он, конечно, не ляжет, но снежинки полетят, - отметила Елена Ишкина. - Наверное, на следующей неделе".

Прохлада продержится, по данным Карельского ЦГМС, до самого конца апреля, хотя отдельные дни будут немного теплее. Заметное же потепление может прийти в Карелию уже в первые дни мая.

фото: http://petrozavodsk.bezformata.ru

ВИДЕО: Главврач БСМП рассказал, какие травмы получил школьник, выпавший из окна 3-го этажа

Главный врач Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска Алексей Хейфец рассказал, какие травмы получил школьник, накануне выпавший из окна на третьем этаже лицея №13.

Руководитель БСМП Алексей Хейфец в интервью журналистам ГТРК рассказал, что у выпавшего из окна школьника врачи диагностировали сотрясение головного мозга, а также переломы костей предплечья обеих рук. В целом состояние подростка оценивается как средней тяжести.

По словам Алексея Хейфеца, школьник нуждается в психологической помощи, его осматривают и опрашивают психологи и психиатры.

Напомним, в понедельник, 16 апреля, в больницу с телесными повреждениями был доставлен 16-летний подросток. По предварительным данным, юноша выпал из окна третьего этажа лицея № 13, которое открыл самостоятельно прямо во время урока математики в 10 классе.

Следком Карелии начал проводить доследственную проверку по данному факту.

Все подробности – в видеосюжете наших коллег.

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев заработал в 2017 году более 200 млн рублей

Совет Федерации опубликовал сведения о доходах сенаторов за прошлый год.

Декларированный доход сенатора Игоря Зубарева, который представляет в Совфеде карельский парламент, в 2017 году составил 219 млн 6 тыс. 830 рублей.

Ему принадлежит участок для благоустройства территории (площадь 287 кв. м.), участок для индивидуального жилищного строительства (1-3) этажа с придомовым участком (площадь 6206 кв.м.), участок для размещения дома индивидуальной жилой застройки (1762 кв.м.), а также 1/2 доля участка для жилищного строительства (площадью 1100 кв.м.).

Кроме этого, у Зубарева три жилых дома (площадь 149.9, 742.6, 438.3 кв.м.), три квартиры (площадь 48,7, 128.4, 53.3 кв.м.), гараж (44.1 кв.м.).

Также Зубарев владеет ветроэнергетической установкой, зданием склада, сетью освещения, сооружением водного транспорта и сооружением электроэнергетики.

В пользовании у сенатора находятся пять земельных участков (площадь 122, 1995, 1256, 612, 5409 кв.м.), а также водный объект (площадь 5880 кв.м).

Кроме этого, он пользуется квартирой в 94,6 кв.м.

Вся недвижимость находится в России.

Транспортных средств у Игоря Зубарева нет.

Заммэра Петрозаводска Мизинкова объяснила, почему на улицах так грязно

Администрация Петрозаводска возложила ответственность за мусор и грязь на частных территориях на парламент Карелии, который в декабре смягчил требования к нарушителям правил благоустройства.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по законности и правопорядку заместитель мэра Петрозаводска Юлия Мизинкова.

По ее словам, в декабре прошлого года парламент внес изменения в административное законодательство и ограничил перечень нарушений правил благоустройства, за которые мэрия имеет право штрафовать нарушителей. По словам Мизинковой, это привело к ухудшению санитарного состояния города и "обоснованному недовольству горожан".

В качестве примера она привела мусор на частной территории на проспекте Ленина.

"Территория со стороны фасада захламлена, урна переполнена, вокруг разбросан мусор. У здания есть собственник. Предпринятые меры по разъяснительной работе не принесли ожидаемого результата, а другие, к сожалению, принять не можем. И вот в течение всего летнего сезона данная ситуация будет сохраняться, что вызывает гнев и возмущение петрозаводчан и гостей нашего города", - сказала Мизинкова.

Другим примером последствий изменений в законодательстве она назвала несанкционированные земляные работы на улицах Петрозаводска.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ФОТО: Ларек с нижним бельем поставили перед кофейней на Кукковке

Металлический контейнер с надписью "Сумки-одежда-нижнее белье" появился на улице Фролова в Петрозаводске перед кофейней.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, где запечатлел металлический ларек с надписью "Сумки-одежда-нижнее белье", который появился недавно на улице Фролова перед кофейней "Парижанка".

"Ларек с нижним бельем установили прямо посередине тротуара, перед кафе", - удивляется в комментарии автор фото.

фото: vk.com/redkin_andrey

Андрей Редькин рассказал, как стал директором кинотеатра "Премьер"

Бывший председатель Молодежного правительства Карелии и "молодогвардеец" Андрей Редькин рассказал "Столице на Онего", как получил место директора государственного учреждения – Центра культуры "Премьер".

По словам Андрея Редькина, о том, что "Премьеру" нужен новый директор, он узнал в министерстве культуры Карелии. Решил попробовать свои силы. Его кандидатуру, отметил он, "рассматривали в общем порядке".

"Были собеседования", - отметил Редькин в разговоре со "Столицей на Онего".

При этом он затруднился сказать, сколько еще человек претендовали на то же место.

"Честно, не знаю", - сказал он.

Ранее стало известно, что приказом Минкультуры Карелии с 16 апреля новым руководителем Центра культуры "Премьер" назначен Андрей Редькин. На этом месте он сменил Екатерину Анисимову.

По словам Андрея Редькина, у него высшее образование.

"Финансовая экономика, инженер-строитель – я много где учился. И проектный менеджмент", - сказал он, отвечая на вопрос о своей специальности.

В понедельник нового руководителя представили коллективу учреждения. Сотрудники, отметил он, встретили его "положительно". Но при этом людей интересовало, ждать ли кадровых изменений. Редькин заверил, что не видит в этом смысла.

"Мы встречались с предыдущим директором, она передавала дела, рассказывала о коллективе, обо всех сотрудниках оставила очень хорошие рекомендации, это профессионалы своего дела. Поэтому не вижу смысла менять хорошо отлаженный коллектив", - рассказал он "Столице на Онего".

Отвечая на вопрос, с чего планирует начать работу на посту руководителя, Андрей сообщил:

"Есть ряд определенных задач. Мы получаем новое оборудование от Фонда кино, его нужно будет правильно смонтировать и успешно запустить".

"Есть ряд грантов, по которым также будем улучшать материально-техническую базу. Ну и общая задача – увеличение посещаемости и дохода кинотеатра", - добавил Андрей Редькин.

Репертуар кинотеатра "Премьер" с приходом нового руководителя останется прежним.

"Мы в репертуаре ограничены, потому что есть рекомендации министерства культуры, и мы должны показывать, в прокат выдавать, определенное количество российских фильмов. Естественно, будут мировые премьеры, которые во всех кинотеатрах показываются, и обязательно прокат российских лент", - сказал руководитель учреждения.

Нургалиев проконтролировал строительство центра спортивной гимнастики

Замсекретаря Совета безопасности России, член Госкомиссии по 100-летию Карелии Рашид Нургалиев посетил строящийся в Петрозаводске региональной центр спортивной гимнастики.

Напомним, работы ведутся на ул. Повенецкая, где ранее была школа гимнастики.

"Учитывая трагедию, которая была в Кемерово, здесь внутри отделка должна быть экологически чистая, чтобы не было никаких серьезных проблем. Это объект массового пребывания людей, здесь будут заниматься дети, поэтому нам важно, чтобы экологически чистые были материалы", - сказал Рашид Нургалиев.

На объекте один из субподрядчиков обратил внимание на то, что при строительстве кровли необходимо использовать материалы с учетом северных климатических условий. Рашид Нургалиев попросил учесть данные рекомендации.

"Надо сделать качественно, - сказал Рашид Нургалиев. - Для нас это объект очень важный".

Министр спорта Карелии Александр Воронов сказал, что работы по благоустройству планируется провести в августе. В этот же месяц на спортобъект планируют получить разрешение о вводе в эксплуатацию, а с сентября начать занятия.

Установлен новый курс евро и доллара на 18 апреля

Официальный курс евро и доллара к рублю, установленный на 18 апреля Банком России, значительно снизился по сравнению с предыдущими значениями.

Курс евро снижен на 99,5 копейки – до 75,8 рубля, курс доллара опустился на 1,1 рубля и составил 61,1 рубля, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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