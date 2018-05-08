Главные новости сегодняшнего дня

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22:20, 08 Мая 2018

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Автовладельцы отсудили у мэрии Петрозаводска 60 млн рублей из-за ям на дорогах

Жители карельской столицы написали более 700 обращений в суд с требованием взыскать с мэрии деньги за разбитые в ямах машины.

В течение двух лет владельцы транспортных средств, повредивших свои автомобили в дорожных ямах, отсудили у администрации Петрозаводска 60 млн рублей. В течение этого года в суды с исками против мэрии уже обратились порядка 60 человек, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Мирошник распорядилась заделать ямы на пути Бессмертного полка

Глава карельской столицы Ирина Мирошник в преддверии Дня Победы лично проверила, как город готовится к торжествам.

 

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и руководитель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова проверили качество уборки города, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Особое внимание было уделено маршруту, по которому в День Победы пройдут участники акции "Бессмертный полк".

По словам Юлии Мизинковой, в ближайшие два дня поливомоечная техника продолжит работать на проезжих частях дорог. Оставшийся песок и мусор будут убирать с тротуаров и газонов.

Ирина Мирошник поручила обратить особое внимание на ямы в асфальте по маршруту "Бессмертного полка". Их устранят в ближайшее время.

В мэрии отмечают, что компания-подрядчик работает также на Октябрьском проспекте, на набережной Варкауса и на других городских магистралях

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ВИДЕО: В Петрозаводске пенсионер объяснил, почему он не заметил школьников на дороге и сбил их

Пенсионер, сбивший двух подростков на улице Мерецкова, дал интервью и объяснил, как получилось, что он не заметил школьников.

В минувший понедельник, 7 мая, в 13.50, 68-летний водитель на автомобиле Fiat Albea совершил наезд на двух 16-летних подростков, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП школьники получили травмы.

Пенсионер рассказал в интервью "ГТРК "Карелия", что не заметил подростков, потому что его ослепило солнце, и признался, что не снижал скорость перед пешеходным переходом, так как и так не быстро ехал.

Страшное ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения.

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В Карелии горит леспромхоз, где ребенка насмерть придавило бревнами

В поселке Лендеры Муезерского района на территории леспромхоза произошел пожар. МЧС борется с огнем уже несколько часов.

Как сообщили в МЧС Карелии сегодня утром, 8 мая в 10.40 произошел пожар на территории промышленной зоны лесозаготовки по адресу: Муезерский район, поселок Лендеры.

"Столице на Онего" жители поселка сказали, что лесопилка горит до сих пор (звонили в 14.00 - ред.).

"Пожар вспыхнул не совсем в том месте, где погиб 10-летний ребенок, но на территории этого леспромхоза", - сказала жительница поселка Лендеры.

Напомним, что 6 мая 10-летний мальчик с двями своиими друзьями-сверстниками гулял на улице в поселке Лендеры Муезерского района. Во время прогулки ребята забрались на штабель из бревен, которые обвалились.

В результате один ребенок погиб, второй получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение, а третий отделался испугом.
По словам местных жителей, играли дети на территории Лендерского леспромхоза, которая не огорожена.

По факту гибели ребенка Следком Карелии проводит проверку.

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ФОТО: В Петрозаводске открыли памятник сотрудникам органов ГБ - защитникам Отечества

На бульваре Победы в Петрозаводске сегодня состоялось открытие стелы в память о сотрудниках госбезопасности, защищавших Отечество.

Накануне Дня Победы в Петрозаводске на бульваре Победы установили стелу в память о сотрудниках госбезопасности, защищавших Отечество.

"Гранитная 11-метровая стела на бульваре Победы – это память о героическом вкладе сотрудников органов безопасности Карелии в историю нашей великой Родины. Знаменательно, что обелиск открыт в преддверии 73-й годовщины Великой Победы, в год столетия органов безопасности Карелии, и произошло это по инициативе наших ветеранов. 
На протяжении десятилетий Служба безопасности России обеспечивала безопасность государства и его граждан, суверенитет, территориальную целостность страны, незыблемость ее конституционного строя. И сегодня люди этой героической профессии защищают не просто интересы Родины, но и сами основы российской государственности. Вечная память защитникам Отечества! Никто не забыт, и ничто не будет забыто!", - сказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Выступающие отметили, что это красивый новый памятник в прекрасном месте станет украшением и любимым местом горожан.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник подчеркнула, что возвели стелу на деньги спонсоров и бюджетных средств не тратили.

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ВИДЕО: Жесткое ДТП произошло утром на Октябрьском проспекте

В районе пересечения улицы Мелентьевой и Октябрьского проспекта в Петрозаводске в 7 часов произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Инцидент попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

В результате случившегося одна из машин снесла дорожный знак и вылетела на разделительную полосу.  

Upd. По информации республиканского управления Госавтоинспекции, в ДТП с участием автомобилей Mazda и Toyota никто не пострадал.

"Обстоятельства случившегося выясняются", - отметили в ГИБДД. 

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Какие торжества ждут петрозаводчан 9 Мая

Опубликована подробная программа празднования Дня Победы в Петрозаводске.

Празднование Дня Победы в Петрозаводске начнется в 9.00 с торжественной церемонии возложения цветов и венков у военно-мемориального комплекса Карельского фронта "Аллея памяти и славы" и "Братской могилы и могилы Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы".

В 11.00 на площади Кирова состоится ежегодное торжественное прохождение войск Петрозаводского гарнизона, участников военно-патриотической игры "Зарница" и юных кадетов, после которого свою "Спортивную Оду Победе" продемонстрируют учащиеся спортивных школ города. Также на площади развернется выставка боевой техники, байк-клубов, различные фотозоны.

В 11.40 начнутся концертные программы на центральной сценической площадке. И первыми откроют праздник творческие коллективы Дворца творчества детей и юношества.

В 12.30 по площади прошествуют участники городского этапа Всероссийской акции "Бессмертный полк".

С 13.00 до 16.00 в пойме реки Лососинки и на Аллее городов побратимов развернутся площадки, фотозоны и выставки интерактивного фестиваля "Костры Победы".

Кроме того, впервые в Петрозаводске состоится кулинарный поединок "Солдатская каша – сила наша!" – конкурс на самую вкусную кашу, приготовленную в полевых условиях. В битве поваров сразятся любители и профессионалы. Продегустирует и оценит готовые блюда народное жюри.

Все три часа в пойме будет работать малая сценическая площадка. Здесь пройдет насыщенная интерактивная программа с конкурсами, викторинами, караоке, состоятся показательные выступления по боевым единоборствам и силовым видам спорта, прозвучат стихи о войне в исполнении участников городского конкурса "Цена Победы". Также посетителей площадки ждут силовые аттракционы, мастер-классы от профессионалов по метанию ножей центра «Гюрза», шахматно-шашечный турнир, мастер-класс по сборке-разборке автоматов от Дома творчества №2, показательные действия саперов.

В 13.40 на центральной сценической площадке начнется "Фитнес-прорыв" – это показательные выступления и мастер-классы по аэробике. Традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города стартует в этом году в 14.30.

В 18.30 продолжится концертный марафон, на сцене выступит духовой оркестр учащихся Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева с программой "Мелодии огненных лет".  В 19.00 пройдет концерт "Молодость. Весна. Победа!", на котором выступят победители XV городского молодежного фестиваля патриотической песни "Салют Победе!"

Завершится празднование концертом "И все-таки мы победили!", посвящённый жизни и творчеству поэта-фронтовика, дважды лауреата Государственной премии России, автора популярных советских песен и нескольких киносценариев Григория Поженяна. На сцене прозвучат как его песни, так и рассказ о необыкновенной жизни поэта. В концерте примут участие артисты Музыкального театра РК, Театра драмы РК "Творческая мастерская" и Карельской государственной филармонии.

В 22.00 торжественный салют станет заключительным аккордом празднования 9 Мая.

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фото: паблик "Подслушано в Сортавала"
ФОТО: Парфенчиков предложил жителям Карелии самим убирать кладбища

Глава Карелии Артур Парфенчиков выслушал жалобу в Интернете на превращенное в болото кладбище в Сортавале и предложил авторам сетевых претензий самим заняться уборкой захоронений.

 

Жители города Сортавала сообщают о том, что на местном кладбище произошло подтопление земель. Территория захоронения, по словам очевидцев, превратилась в болото. Об этом информирует паблик "Подслушано в Сортавала" в соцсети "Вконтакте".

"Не так давно я потеряла папу. Всего лишь в феврале. Когда я приехала на кладбище, ощутила нереальный ужас и злость. Мой отец лежит банально в болоте.. Он этого не заслужил, как, в принципе, и любой человек. Почему это никак не контролируется?",- возмутилась автор поста.

"К могилам не подойти без болотников по шею",- сообщила местная жительница.

Свои претензии автор поста адресовала власти, которая обязана, по ее мнению, следить за состоянием захоронений.

В комментариях к посту появился ответ Артура Парфенчикова. Губернатор предложил местным жителям не сидеть в Интернете, а отправиться на кладбище и самостоятельно устранить проблему.

"Я действительно двадцать лет назад в такой же ситуации взял лопату и за два дня отвёл воду от могилы своей мамы. Это первое, что должен сделать любой нормальный человек. И у меня в тот момент даже мысли не было бежать и разбираться с кем-то. Была только одна цель -быстрее отвести воду от могилы самого дорогого на свете человека",- написал Парфенчиков.

"Посмотрите на себя со стороны. Вы можете часами сидеть в разных "беседках", "подслушано" и изливать друг другу негодования по поводу грязи вокруг собственного дома, а теперь вот по ситуации на кладбище. А, может, первое, что нужно сделать,- это собраться и убрать мусор или прокопать водоотводную канаву от могил, где лежат ваши близкие?!Сколько нужно времени десятку здоровых мужиков, чтобы это сделать? А потом уже разбираться с властью?",- возмутился глава Карелии в своем ответе на пост жительницы Сортавалы.

Парфенчиков пообещал 15 мая посетить город и заехать на кладбище, чтобы оценить ситуацию на месте.

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Население Карелии отказывается подключать газ за свой счет

Жители поселков в Карелии отказываются подключать свои квартиры и дома к природному газу из-за высокой стоимости услуги, которую они должны оплатить за свой счет.

Об этом сообщил начальник отдела министерства строительства Карелии Павел Банковский на совещании, которое провел в Олонце глава Карелии Артур Парфенчиков. Обсуждались вопросы, связанные с газификацией Олонецкого района и Приладожья.

По словам Банковского, строительство газопроводов предусматривает подведение сетей к жилым домам, но жильцы отказываются подключаться.

Подробнее о ситуации читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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У российского правосудия выход только один – отменить приговор Алиханову, заявляет его адвокат

Что означает победа Девлета Алиханова в Европейском суде по правам человека и когда он сможет выйти на свободу, рассказал адвокат Михаил Шогин.

- На наш взгляд, решением Европейского суда по правам человека по первой жалобе в интересах Алиханова заложена база для отмены незаконного и необоснованного приговора, вынесенного судом по существу уголовного дела. Ведь международной судебной инстанцией уже установлена предвзятость судьи, которой было вынесено данное судебное решение — судья Наталья Маненок неоднократно рассматривала вопрос о продлении срока содержания под стражей, в том числе, и на первоначальной стадии.

Никого, кроме Алиханова, по таким сделкам почему-то не арестовали. Нам даже пришлось пойти на нестандартный ход — обратиться в Генеральную прокуратуру России с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту приватизации таких помещений по точно такой же схеме в Санкт-Петербурге. По поручению генпрокурора России прокуратурой Санкт-Петербурга была проведена проверка, которая установила, что такой механизм приватизации полностью соответствует закону. В возбуждении уголовного дела по факту приватизации помещений, арендованных Сбербанком России в Санкт-Петербурге, было отказано.

Невозможно похитить имущество, которое было продано на открытом аукционе. Никто из организаторов и участников к ответственности не привлечен.

Ну, и, наконец, нельзя не сказать про изменение обвинения. После того, как были представлены доказательства невиновности Алиханова, прокурорами в прениях в мое отсутствие и в отсутствие подсудимого — а это очень редкий случай, когда намеренно удаляют из судебного процесса и защитника, и подсудимого, — было изменено предъявленное обвинение. А это прямо запрещено законом.

Выход только один, - говорит адвокат Михаид Шогин, — это отмена незаконного и необоснованного приговора суда. Чем раньше, тем лучше. Незаконное осуждение такого принципиального и честного человека, как Алиханов, наносит вред, прежде всего, авторитету судебной системы. В противном случае, мы будем вынуждены вновь обратиться в ЕСПЧ, решение которого будет, несомненно, в пользу Алиханова. Хотя он сам не раз говорил, что обращение в Европейский суд по правам человека — это крайняя мера, на которую придется пойти только в том случае, если не останется шансов на правосудие в России.

Подробнее читайте здесь.

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Боднарчук принял участие в инаугурации президента России

Председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук принял участие в торжественной церемонии инаугурации главы государства, которая состоялась в Большом Кремлевском дворце. Подробнее

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ФОТО и ВИДЕО: В Карелии горит леспромхоз, где ребенка насмерть придавило бревнами

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Шесть рыбоводных участков в районах Карелии выставлены на аукцион

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