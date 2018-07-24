Главные новости сегодняшнего дня

фото: Республика/ Николай Смирнов

В Петрозаводске опечатаны помещения роддома и гинекологии на Луначарского

Карельские приставы по решению суда опечатали на 30 дней восстановительную палату роддома имени Гуткина и операционную в гинекологии на улице Луначарского.

Как пояснили в республиканском управлении ФССП, и в родильном доме, и в гинекологическом стационаре сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нарушение закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а именно: "руководство допустило ненадлежащую эксплуатацию вентиляционных систем – несоответствие кратности воздухообмена", создав тем самым "условия для возникновения и распространения инфекций среди пациентов".

"В суде законный представитель ГБУЗ "Роддом им. К.А. Гуткина" вину учреждения по вменяемому правонарушению признала и пояснила, что вентиляционная система действительно не соответствует требованиям СанПиН и в настоящее время производится процедура закупки запчастей для ремонта вентиляционной системы, который возможно провести в течение одного месяца", - сообщили в службе судебных приставов.



фото: УФССП по Карелии

"Что касается проведения ремонтных вентиляционных работ на ул. Луначарского 2, то, считает руководство медицинского учреждения, это нецелесообразно. Причина в том, что данное здание принадлежит к объектам исторического наследия и при проведении работ возможно разрушение опорных конструкций здания", - добавили в УФССП.

Суд признал роддом виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.4 КоАП РФ и принял решение временно запретить работу восстановительной палаты роддома и операционной гинекологического отделения на Луначарского, 2.



фото: УФССП по Карелии

"Фактическая деятельность восстановительной палаты роддома и операционной в гинекологическом отделении была приостановлена на 30 суток, входы опечатаны судебными приставами-исполнителями УФССП России по Республике Карелия", - заключили в ведомстве.

Тела молодых супругов подняли со дна Янисъярви

Спасатели Карелии подняли тела молодых людей, утонувших на озере в Сортавальском районе.

Как сообщили в карельской поисково-спасательной службе, сегодня утром, 24 июля в 7.00, подняли тела молодых людей 1985 и 1991 годов рождения, утонувших в результате опрокидывания лодки.

Напомним, 21 июля трое мужчин и две женщины на моторной лодке без спасательных жилетов вышли в озеро Янисъярви. На воде лодка перевернулась, и люди оказались в воде.

"В результате троим удалось добраться до берега, а мужчина и женщина утонули", - говорится в сообщении.

Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

ФОТО: Со здания ЦСК в Петрозаводске исчезла реклама, а площади начали пустеть

Покупатели заметили, что ассортимент в ЦСК стал скуднее.

В крупном строительном гипермаркете ЦСК на Попова, 7 в Петрозаводске происходит движение. Покупатели заметили, что с наружной стороны здания исчезли многочисленные рекламные баннеры.

Внутри также заметны изменения: площади перед торговыми залами, где раньше располагались образцы различных товаров, опустели, в самих торговых залах, в частности, в отделе дверей исчезли перегородки. Как заметили посетители, товаров в гипермаркете стало намного меньше, однако распродаж и больших скидок не наблюдается. В связи с этим они выразили опасения, что магазин готовится к закрытию.

Напомним, по итогам проверки, проведенной надзорными органами в апреле этого года, в здании гипермаркета на ул. Попова, 7 было выявлено 42 нарушения, среди которых значились, например, "выставка" диванов на пути эвакуации, нерегулируемые вручную раздвижные двери и пр., в связи с чем прокуратура потребовала приостановить деятельность в здании. 12 июля судья Петрозаводского городского суда Елена Ващенко вынесла решение о полном удовлетворении иска прокуратуры к гипермаркету ЦСК и потребовала приостановить эксплуатацию здания до полного устранения всех выявленных нарушений. Ответчику дали 30 дней на обжалование решения в апелляционном порядке.

Как пояснили нам в самом ЦСК, происходящие изменения вызваны плановыми перемещениями товаров. Перемещение отделов в соответствии с правилами маркетинга происходит регулярно, чтобы товар не застаивался.

фото: i2.wp.com

Минздрав прокомментировал приостановку работы помещений роддома и гинекологии на Луначарского

Минздрав Карелии прокомментировал ситуацию с приостановкой деятельности восстановительной палаты роддома имени Гуткина и операционной в гинекологии на улице Луначарского.

Ранее в УФССП по Карелии сообщили, что приставы опечатали на 30 дней восстановительную палату роддома имени Гуткина и операционную в гинекологии на улице Луначарского.

Соответствующее решение было принято судом из-за неполадок в вентиляционной системе, создающих "условия для возникновения и распространения инфекций среди пациентов". Нарушения обнаружил Роспотребнадзор.

Комментируя эту информацию, в карельском Минздраве сообщили:

"В связи с необходимостью проведения ремонта системы вентиляции в Родильном доме им. К.А. Гуткина экстренная оперативная гинекологическая помощь с 20 июля осуществляется на базе Больницы скорой медицинской помощи. Выполнение работ по ремонту системы вентиляции организовано".

В личке у главы: как жительница Карелии получила звание ветерана ВОВ

Пресс-секретарь главы Марина Кабатюк рассказала еще одну историю из социальных сетей губернатора.

Напомним, Кабатюк запустила проект об открытости власти. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" она публикует истории о том, как проблемы жителей Карелии решаются через виртуальные приемные в социальных сетях.

"Глава Карелии и члены правительства активно используют социальные сети, лично общаясь с жителями республики. Многие страницы уже превратились в большие виртуальные приемные, в которых 24 часа в сутки ведется огромная работа с многочисленными обращениями граждан. Однако до сегодняшнего дня эта деятельность была публично не видна. Между тем, многие вопросы, с которыми в личных сообщениях жители обращаются напрямую, решаются положительно. И пусть это зачастую небольшие дела – но их важность для каждого конкретного человека, решившего написать о наболевшем, сложно переоценить. В общем, проект расскажет о тех проблемах, которые удалось решить благодаря открытости власти", - написала пресс-секретарь Артура Парфенчикова.

Сегодняшняя история– очень простая и очень человеческая. Это история Марии Петровны Герасимовой, которая спустя многие годы получила заслуженное звание ветерана Великой Отечественной Войны. Долгие годы родственники боролись за справедливость, доказывая в различных инстанциях право на присвоение Марии Петровне ветеранского звания. 12 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд наконец удовлетворил исковые требования, однако на соблюдение процедурных моментов требовалось еще больше месяца. Тогда родственники Марии Петровны обратились к Главе Карелии с просьбой приурочить столь важный для ветерана день ко Дню Великой Победы.

"Это важно! Нельзя быть формалистами", - так ответил Парфенчиков на данное обращение и 9 мая лично вручил Марии Петровне удостоверение ветерана Великой Отечественной войны.

В целом по России доля населения за чертой бедности снизилась, а в Карелии – выросла

Число граждан России, проживающих за чертой бедности, сократилось в 2017 году до 13,2% от общей численности населения.

В Карелии в прошлом году количество жителей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, напротив, выросло, и достигло 17,3% от общей численности населения.

Это следует из сравнения данных Росстата и Карелиястата о показателях по России и Карелии.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Желающих стать "Лидером Карелии" становится все больше

В карельском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ состоялось открытие очного этапа проекта "Лидеры Карелии".

Из 97 заявок на участие в конкурсе к очной форме участия подошли 52 человека. Одним из условий конкурсных состязаний является наличие 1 года стажа работы в управленческой сфере, независимо от профессиональной принадлежности и формы собственности организации или учреждения, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

Появились первые результаты снижения тарифов на электричество для бизнеса в Карелии

Правительство Карелии получило расчеты экономии расходов карельских компаний на электроэнергию после снижения тарифов в 2018 году.

"Специалисты компании "Русский Лесной Альянс" провели мониторинг изменения стоимости электроэнергии, потребляемой на производственные нужды предприятия за период с мая 2017 г. по июнь 2018 г. и пришли к выводу, что в течение календарного года стоимость электроэнергии снизилась на более чем 30%", - сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на данные компании.

Также в правительстве ссылаются на благодарственное письмо директора ООО "Питкярантский хлеб", поступившее в адрес администрации главы Карелии.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Пассажирские перевозки в Карелии в I полугодии сократились на 25%

Пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом в Карелии сократились в первом полугодии 2018 года после резкого роста, наблюдавшегося в прошлом году.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-июнь 2018 года.

Пассажирооборот в первом полугодии 2018 года упал почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2017 года в январе-июне, напротив, был зафиксирован рост на 25%.

Как складывается ситуация с грузовыми перевозками, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 24 июля.

10.15 – в Петрозаводском городском суде продолжится рассмотрение дела по погибшим на Сямозере детям.

11.00 - в поселке Пряжа пройдут Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию "Клубный Кубок Карелии"

21-29 июля - на Онежском озере проходят Всероссийские соревнования по парусному спорту "Банковский Кубок – Онежская регата 2018".

Гонки в акватории набережной Онежского озера в Петрозаводске 26-28 июля с 11.00 (возможны изменения в расписании в зависимости от погодных условий).

Карельское управление ФАС России возбудило дело о нарушении законодательства о рекламе против банка, разместившего информацию о кредитах на уличных баннерах. Подробнее

Просроченная задолженность по кредитам банков и займам, выданным организациям Карелии на конец мая 2018 года составил 2,3% от общей суммы долгов. Подробнее

Средняя стоимость полиса каско в Петрозаводске немного превышает среднемесячную зарплату по Карелии – это меньше, чем в большинстве региональных центров России. Подробнее

В Беломорске молодой человек прыгнул с моста в реку Выг, больше его никто не видел. Подробнее

В местечке Пиньгуба в Карелии зараженный боррелиозом клещ укусил дачницу, рассказал читатель "Столицы на Онего". Подробнее

На большей части европейской территории России температура воздуха в августе будет выше нормы. Подробнее

В Костомукше во время купания в озере Контокки утонул 62-летний мужчина, сообщает 64parallel.ru. Подробнее

"Мадам" в мега-коротких шортах вызвала бурю возмущения у симферопольцев. Подробнее

Суд в Карелии отправил в колонию на 12 лет мужчину, который вломился в чужую квартиру и убил гвоздодером человека. Подробнее

Авиакомпания "Победа" в конце 2018 года может открыть рейсы в столицу Карелии. Подробнее

Компания Polymetal Int оценивает инвестиции в освоение месторождения металлов платиновой группы Викша порядка в 500 млн долларов, сообщил глава Polymetal Виталий Несис в интервью РБК. Подробнее

Четыре компании заплатят по 500 тыс. рублей штрафа за взятки руководителям Контрольного госкомитета Карелии. Подробнее

На малой сцене Национального театра Карелии состоялась премьера спектакля по пьесе журналиста Александра Фукса "Утиная неохота". Подробнее

Завтра, 25 июля, в Карелии ожидается переменная облачность, температура днем до +32 градусов. Подробнее

Дочь Маргариты Тереховой рассказала о тяжелом состоянии актрисы. Подробнее

Подробнее

Приключенческий и познавательный тур на вездеходах презентуют в Лахденпохском районе. Подробнее

Городской суд столицы Карелии приговорил к условному срок в три года мужчину, который привез в республику поддельные денежные купюры. Подробнее

В Лоухском районе Карелии горит 69,3 га леса. Подробнее

53-летняя Алена Апина поделилась интимной фотографией, но фанаты не поняли откровенной фотографии звезды Подробнее