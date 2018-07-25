Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

В Карелии продолжает расти число заболевших корью

В Олонецком районе диагноз подтвержден у 17 больных, из них 5 детей, сообщает управление Роспотребнадзора Карелии.

По данным карельского Роспотребнадзора, с 5 июля по 24 июля в Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия поступило 30 экстренных извещений на случаи подозрения на заболевание корью среди населения Олонецкого района, в том числе 6 детей до 17 лет.

Из них в вирусологической лаборатории института Санкт-Петербурга по состоянию на 24 июля диагноз подтвержден у 17 больных (из них 5 детей), у 3 человек результат отрицательный (взрослые).

На госпитализации в Республиканской инфекционной больнице находятся 5 человек.

Управлением организован комплекс профилактических (противоэпидемических) мероприятий, осуществляется контроль за их проведением, в том числе за вакцинацией контактных в очагах. Всего привито 1434 человека.

Ранее сообщалось, что в начале июля в Олонецком районе начали фиксировать случаи подозрения на корь. Речь шла о 21 заболевшем корью, пятеро из которых – дети до 17 лет, но лабораторно диагноз подтвержден был только у девяти человек.

Чем опасна корь и как распознать заболевание, читайте здесь.

В Петрозаводске мужчина погиб, выпав из окна

Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на Древлянке, сообщает СУСК по Карелии.

Во вторник, 24 июля, 46-летний мужчина выпал из окна четвертого этажа жилого дома №40 по Березовой аллее. Петрозаводчанин скончался.

"Проводится доследственная проверка", - пояснили в следственном комитете.

ВИДЕО: Появились кадры с Ключевой, где водитель во дворе бросил сбитого им пешехода

В Петрозаводске таксист сбил ночью пешехода и тяжелыми травмами отвез его не в больницу, а во двор на Ключевую, где и бросил.

Ранее сообщалось, что в субботу 21 июля в 00.29 на ул.Ровио, на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №20, легковой автомобиль сбил пешехода.

От удара пешеход подлетел в воздух и оказался на лобовом стекле автомобиля, через несколько метров упал на дорогу.

Под покровом ночи водитель затащил пострадавшего в машину и уехал с места происшествия.

По поступившей ранее информации, предполагалось, что виновник аварии доставил пешехода в больницу.

Но, как позже сообщила бывшая супруга пострадавшего, водитель отвез пострадавшего не в больницу, а во двор к дому, где и бросил.

"Водила спросил у пострадавшего адрес проживания, отвез его на Сегежскую и выбросил во двор. Пострадавший - мой бывший муж позвонил мне и попросил вызвать скорую. Скорая приехала и увезла в больницу. У него перелом двух ног", - написала петрозаводчанка.

Сейчас в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" появилось видео, на котором запечатлена улица Сегежская,1, откуда пострадавшего увезла скорая.

"К сожалению, этот отрывок все, что есть. Возможно, найдем продолжение, - написала бывшая жена пострадавшего. - Предположительные места проживания водителя: Ключевая, 17-19 ,так как дальше машину на камерах не видно. Может, кто узнает водителя или машину? Спасибо всем, кто не остается безразличным".

ВИДЕО: Вредные микробы и опасные вещества обнаружили в пробах воды и почвы у водоемов Карелии

Карельский Роспотребнадзор проверил воду и почву в популярных местах отдыха - результаты не радуют.

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора провели анализ проб воды и почвы у водоемов в нескольких районах республики, сообщают "Вести-Карелия". По результатам исследований в пробах обнаружены вредные микробы и опасные химические вещества.

Хуже всего обстоят дела в Кондопожском районе Карелии. Здесь на пляже в почве превышены показали бензапирена – вещества первого класса опасности, которые являются канцерогеном, также превышены показатели кишечной палочки.

В Медвежьегорском районе было взято восемь проб воды и почвы, проверка показала несоответствие гигиеническим требованиям у озера Кошпром. Из семи проб в Сортавальском районе по гигиеническим нормативам не соответствуют две пробы, взятые из залива Ляппяярви и Кармаланъярви.

Самая чистая вода оказалась в озере Контокки в Костомукше, там не обнаружили вредных организмов и микробов. Пробы из других районов исследуются.

Анна Томчик объяснила свой уход с должности первого замминистра культуры Карелии

Должность первого заместителя министра культуры Карелии, которую ранее занимала Анна Томчик, остается вакантной больше месяца.

"С 15 июня покинула свой пост первого заместителя министра культуры. Я занимаюсь собственными проектами в области культуры. Не обладаю информацией, кого возьмут на мое место. Я ушла по собственному желанию", - сказала "Столице на Онего" Анна Томчик.

"Это было исключительно мое решение, и я благодарна министерству за все годы работы и всей команде министерства за конструктивную плодотворную работу. Только добрые хорошие у меня отзывы и впечатления, и эмоции от министерства культуры", - сказала она.

"Не знаю насколько моя персона может быть интересна для общественности, но хочу подчеркнуть, что мое желание уйти никак не связано ни с чем", - пояснила бывшая чиновница.

"Я - человек проекта. Я занимаюсь с филармонией сейчас музыкальным фестивалем, который пройдет в горном парке "Рускеала". Я не работаю в парке "Рускеала", помогаю филармонии с этим проектом", - уточнила Анна Томчик.

Как уточнили в министерстве кульутры Карелии, пока на должность первого заместителя министра кульутры республики никто не назначен.

Эксперты не нашли вины Котович и Коваленко в гибели детей на Сямозере

В городском суде Петрозаводска огласили результаты комиссии экспертов НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ "Национальный научно-практический центр здоровья детей", согласно которому в действиях сотрудников Роспотребнадзора не установлено никаких нарушений.

Напомним, среди уже бывших работников лагеря на скамье подсудимых также отказались бывший руководитель карельского управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко и и.о. руководителя управления Людмила Котович.

Заключение делали доктор медицинских наук Л. Сухарева и два сотрудника научного заведения, общий стаж научной деятельности которых составляет 155 лет.

Согласно оглашенному в суде заключению, выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии на момент открытия лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро" требованиям СанПиН былО обоснованО, так как все нарушения в лагере носили устранимый характер и у Роспотребнадзора не было оснований для отказа в выдаче заключения.

"Недостатки, выявленные в деятельности лагеря, принято относить к категории "текущих" и не влекущих за собой эпидемиологической угрозы здоровью детей", - отметили эксперты.

"Изучив материалы плановой проверки, - указала комиссия экспертов, - мы пришли к выводу, что при ее проведении деятельность оздоровительного лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро" была полностью проверена Роспотребнадзором на предмет соблюдения юридическим лицом обязательных требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

В ГИБДД больше не будут выдавать регистрационные знаки на автомобили

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который вводит новые правила регистрации автомобилей.

Согласно документу, вводятся два новых термина: государственный регистрационный номер (сочетание букв и цифр) и государственный регистрационный знак (металлическая пластина, на которую наносятся символы).

ГИБДД будет назначать только номер.

А где взять регистрационный знак, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: мэрия Петрозаводска

На Кукковке демонтируют популярную детскую площадку

Мэрия Петрозаводска сообщила о начале демонтажа старой детской площадки в районе пересечения улиц Питкярантской и Сортавальской. На этом месте собираются установить новое игровое оборудование.

"Начат демонтаж устаревшего спортивно-игрового оборудования в районе пересечения улиц Сортавальской и Питкярантской, - говорится в сообщении администрации. – На месте отслужившей свой срок детской площадки будет оборудована новая".

Ранее сотрудники мэрии оценили состояние популярной среди жителей Кукковки детской площадки как неудовлетворительное.

Отмечается, что работы по демонтажу игрового городка ведутся ООО "Мир – Детям" в рамках спонсорской помощи.

"Идут переговоры о сборке на освободившейся территории нового детского игрового оборудования: предварительное согласие на его установку в виде оказания спонсорской помощи городу получено от одной из коммерческих организаций", - сообщили в администрации.

Мэрия просит горожан в период проведения работ "не допускать на территорию игровой площадки детей, а автомобилистов – не парковать транспортные средства в районе площадки со стороны улицы Питкярантской для обеспечения проезда специализированной техники".

Что стало с коровами, пережившими пряжинский голодомор?

Выживших животных перевезли в хозяйство "Ильинское" Олонецкого района.

Осенью прошлого года Карелию потрясла информация о голодающих коровах на ферме АО "Пряжинское". Жуткие кадры с истощенными и погибшими животными обошли интернет и СМИ, в том числе и федеральные. "Двери коровников открыты, оттуда слышится голодный рев или даже вой животных. Завидев новых людей, они начинают выть с утроенной силой", - так мы описывали в репортаже ситуацию на ферме.

И.о. министра сельского хозяйства Владимир Лабинов видел решение проблемы в том, чтобы продать пряжинских коров совхозу "Ильинский" из Олонецкого района. Это и было сделано. О последствиях этого решения – в нашем материале.

Подробности – в нашем материале.

ВИДЕО: Две легковушки столкнулись перед "зеброй" в Петрозаводске

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на улице Маршала Мерецкова, в районе пешеходного перехода у дома №6.

Авария случилась утром 24 июля. Как пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии", один автомобиль остановился, пропуская пешехода. Двигавшаяся следом машина наехал на него сзади.

Транспортные средства получили механические повреждения.

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