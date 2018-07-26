Важные новости, которые вы могли пропустить

Катанандова перепутали с арестованным в Италии экс-сенатором

СМИ перепутали фотографии бывшего сенатора от Карелии Сергея Катанандова и экс-члена Совета Федерации Дмитрия Кривицкого, которого арестовали в Италии.

Как пишет ТАСС, Дмитрий Кривицкий задержан на севере Италии. Как уточняет в среду агентство ANSA, арест был произведен запросу РФ в городе Кортине Д'Ампеццо.

Генеральное консульство России в Милане проинформировано об аресте Кривицкого, сообщили ТАСС в российском посольстве в Риме.

При этом на фотографии к новости СМИ разместило фотографию бывшего главы Карелии, экс-сенатора Сергея Катанандова.

ВИДЕО: Убийство мужчины в Петрозаводске произошло под носом наряда ГИБДД

Убийство мужчины ранним утром на Древлянке зафиксировали камеры наружного наблюдения.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, конфликт между двумя мужчинами произошел на Древлянском кольце в 5.45 в четверг.

Мужчины повздорили, и тогда один из них набросился на другого, повалил на землю и несколько раз ударил по голове.

Примечательно, что конфликт видели несколько прохожих.

Более того, рядом у пешеходного перехода со стороны Лесного проспекта останавливался наряд ДПС. Инспектор вышел из машины пнул бутылку с проезжей части на газон, и патруль отправился по Лососинскому шоссе.

Убийство зафиксировали камеры компаний "Сампо.ру" (драку видно в правом верхнем углу кадра) и "Ситилинк".

ВИДЕО: Прохожие обнаружили труп мужчины на газоне в Петрозаводске

Велосипедист наткнулся на труп мужчины в районе Древлянского кольца.

В четверг около 06.00 молодой человек обнаружил труп мужчины на газоне Древлянкского кольца.

В 06.10 на место прибыл экипаж ППС, после чего приехали эксперты-криминалисты, кинологи, сотрудники следственной группы.

Как пояснили в карельском управлении следственного комитета, обстоятельства гибели мужчины устанавливаются. Характер смерти неизвестен, проводится проверка.

Следственные действия зафиксировала камера компании "Ситилинк".

ВИДЕО: На НТВ рассказали о бабушке из Карелии, которую суд обязал снести аварийный дом

По решению суда 92-летняя жительница Суоярви должна самостоятельно снести аварийный многоквартирный дом, в котором проживает.

Телеканал НТВ накануне показал сюжет о 92-летней жительнице Суоярви, ветеране труда Александре Григорьевне Мериляйнен, которую суд обязал своими силами снести аварийный жилой дом. Только в этом случае она получит субсидию на новую квартиру в размере 470 тысяч рублей.

Очередная некрасивая история из Карелии - в выпуске новостей НТВ, смотрим с 08.48.

ВИДЕО: Сбитый таксистом пешеход рассказал, как после ДТП его выбросили на улицу в Петрозаводске

Популярный паблик Mash опубликовал интервью с мужчиной, которого сбил таксист в столице Карелии и оставил умирать.

Напомним, в субботу 21 июля в 00.29 на ул.Ровио, на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №20, легковой автомобиль сбил пешехода. От удара пешеход подлетел в воздух и оказался на лобовом стекле автомобиля, через несколько метров упал на дорогу.

Злоумышленник скрылся с места ДТП, бросив пострадавшего с тяжелыми травмами, сообщили в ГИБДД Петрозаводска. Водителя разыскивает полиция.

Паблик Mash опубликовал интервью с пострадавшим. "Вытащил из машины, чисто как тряпку бросил у подъезда и уехал", - рассказал он.

Участник шоу "Голос" на Первом канале "спас" маленькую петрозаводчанку от пожара

В Петрозаводске на Перевалке четыре месяца назад в двухэтажном деревянном доме произошел пожар. В результате два человека погибли, семья с маленьким ребенком осталась без жилья.

Петрозаводчанка Вера Евгеньевна рассказала "Столице на Онего", как они стали погорельцами.

На улице Прионежской, 14 9-ю квартиру на втором этаже снимали два брата – 39-ти и 41-го года, один из которых был инвалидом – ноги плохо ходили, второй работал на ДСК. Оба сильно пили и дебоширили так, что соседям регулярно приходилось вызывать полицию.

"Последняя пьянка началась после Нового года, когда один из братьев, который работал на ДСК, получил производственную травму, и ему выплатили компенсацию. Пили бесконечно, пока не сгорели".

Пожар вспыхнул в ночь с 16 на 17 марта, как раз накануне выборов.

"Уж не знаю, что там произошло, но огонь был такой, что все сгорело – и стена насквозь прогорела, и мебель вся – и диван, и стенка, и кресла – их потом из окна выкинули. Да что говорить, и сами братья в дыму задохнулись. Одного еще пытались спасти пожарные, но ничего не получилось".

Семье Веры Евгеньевны по чистой случайности удалось избежать трагедии.

"Нас Бог уберег, - сказала Вера Евгеньевна. - Когда над нами пожар произошел, у нас потолок в детской комнате прогорел, и весь огонь к нам хлынул, где Танечка с Викой жили (дочка с внучкой – ред.). Матрац на кровати, где внучка спала, полностью сгорел. По счастливой случайности, ее тогда в комнате не было. В тот день была программа "Голос" на Первом канале, которую Дмитрий Нагиев ведет, и должен был выступать наш мальчик из Петрозаводска Вадим Якушев. Мы хотели его посмотреть. Вика у нас очень интересуется. И мы сидели у меня в комнате у телевизора. Таня дремала. И вдруг такой рев – и как вулкан – пламя и искры из потолка. Даже сейчас страшно вспоминать. Выбежала в тапках, Вику в комбинезон - и на улицу, собаку на улицу, кошку с котятами - тоже на улицу. Старшая дочь Ира приехала, Вику забрала, а мы с Таней там бегали, тушить пытались. Пожарные приехали сразу, одна машина со стороны улицы стала тушить, другие пожарные побежали дверь выбивать, но спасти никого уже не смогли. Нашу квартиру, конечно, всю залили. Ноутбук, телевизор, другую технику было уже не восстановить, да и вся квартира пришла в негодность. Полы отсырели и просели, потолок прогорел, стены покрылись копотью и еще ужасный запах гари был везде…"

Администрация города предоставила погорельцам крышу над головой. Пострадавшие на пожаре рассказали "Столице на Онего", как они живут вчетвером в маленькой комнате маневренного фонда и какие у них шансы выбраться из этого кошмара.

Как живут погорельцы спустя 4 месяца после пожара, читайте здесь.

ФОТО: В Беломорске жители жалуются на огромную яму, в которой тонут собаки

Жительница Беломорска успела спасти из ямы одну собаку, но видела в ней труп другого животного.

В популярной социальной группе "Беломорск" жительница северного карельского города рассказала об огромной яме, в которой тонут собаки, а также сделала фото этого гиблого места.

"Вот из этой ямы я вчера вытащила собаку. А труп другой собаки до сих пор там. Яма не закрыта и ничем не обозначена, и никто ни за что не отвечает!", - написала автор фото.

По словам жительницы, яма расположена недалеко от бывшего дома творчества.

Как на самом деле живут петрозаводчане, потерявшие все на пожаре

Жительница Петрозаводска, которая с семьей потеряла все на пожаре, рассказала "Столице на Онего", как пытается выжить.

В Петрозаводске на Перевалке четыре месяца назад в двухэтажном деревянном доме произошел пожар. В результате два человека погибли, семья с маленьким ребенком осталась без жилья.

Администрация города предоставила погорельцам крышу над головой. Пострадавшие на пожаре рассказали "Столице на Онего", как они живут вчетвером в маленькой комнате маневренного фонда и какие у них шансы выбраться из этого кошмара.

Рассказ петрозаводчанки читайте в статье "Погорельцы".

В Карелии жители поселка всем миром отремонтировали дорогу, где асфальт не менялся 30 лет

В поселке Шелтозеро Прионежского района Карелии отремонтировали участок дороги, где асфальт не менялся 30 лет.

Об этом глава республики Артур Парфенчиков рассказал на своей странице в соцсети. Речь идет об участке от дома № 20 по ул. Лисицыной до дома № 8 по ул. Совхозная в поселке Шелтозеро. Именно по этой дороге жители поселка и соседних Рыборецкого и Шокшинского поселений добираются к зданию амбулатории и филиалу Центральной районной больницы.

"Более 30 лет прошло с тех пор, как эта дорога была заасфальтирована, - написал Парфенчиков - Из-за проблем с дренажной системой здесь скапливалась вода, особенно весной и осенью. В 2017 году администрация поселения частично выполнила работы по осушению дренажных канав. Однако ремонт дороги в полном объеме только за счет бюджета поселения был невозможен".

Как выяснилось, инициативу проявили жители поселка – они собрали необходимую сумму (115 тыс. рублей) для включения проекта в Программу поддержки местных инициатив. В результате из бюджета Карелии на ремонт дороги выделили субсидию в 680 тыс. рублей, а из бюджета поселения – 200 тыс. рублей.



В Петрозаводске лже-сотрудники "Водоканала" снова "разводят" пенсионеров

С оформлением сделок все законно, поэтому полиция ничем помочь не может.

В соцсетях снова стали появляться сообщения о том, что в карельской столице снова появились люди, оказывающие населению ненужные услуги.

"18 июля в квартиру моей бабушки позвонили два мужчины, сказали, что из "Водоканала" - пришли якобы менять трубы. Бабушка, естественно, согласилась. Дали подписать договор, который бабушка благополучно подписала. Далее говорят, что ей это будет со скидкой "как для пенсионера" стоить 27 200", - пишет пользовательница группы ВКонтакте.

По ее словам, бабушка была "как в тумане" и догадалась посоветоваться с родственниками только после ухода "водопроводчиков".

Бабушке оставили номер телефона, по которому можно позвонить в случае поломки (код соседнего региона – Мурманской области). Потерпевшие обратились в полицию.

Как нам пояснили в пресс-службе МВД, это не единственное обращение из-за действий подобных предпринимателей. Однако люди подписывают договоры добровольно, поэтому на помощь полиции им рассчитывать не приходится. С начала года в полицию поступило около 20 сообщений по фактам того, что неизвестные люди под видом сотрудников различных фирм предлагают гражданам установить счетчики или фильтры. В 10 случаях приборы были установлены, причем по явно завышенной цене. По этим фактам в МВД были проведены проверки.

"Организация их находится на Анохина, 47, - пишет внучка потерпевшей. - Беседовали с людьми, работающими рядом. Говорят, каждое утро загружают целую машину фильтров, к вечеру приезжают пустые, получают процент".

Горожанам, особенно пожилым, следует быть особенно бдительными, когда им предлагают подобные услуги, и внимательно читать документы. Полиция рекомендует не заключать сделки с подозрительными людьми, а обращаться в уполномоченные компании.

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