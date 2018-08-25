Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: Николай Смирнов

ФОТО: Фестиваль водных фонариков состоялся в Петрозаводске вопреки запрету властей

Около 200 фонариков было выпущено в пятницу в реку Лососинку в Петрозаводске несмотря на то, что несколькими днями ранее мэрия отозвала у организаторов мероприятия согласование на проведение фестиваля.

Напомним, согласование на проведение в Петрозаводске 24 и 25 августа фестиваля водных фонариков было отозвано администрацией города на основании письма регионального управления Росприроднадзора о недопустимости проведения подобных массовых мероприятий.



фото: Николай Смирнов

Организаторы праздника – ООО "Вмеза" (Санкт-Петербург) – в течение нескольких дней пытались добиться разрешения на проведение фестиваля, но им так и не удалось этого сделать. В мэрии организаторам, в частности, указывали на то, что мероприятие предполагает массовый пуск фонариков в реку, в связи с чем может быть создана угроза ее загрязнения. Тем более, что компания не представила информацию о классе опасности отходов. Кроме того, организаторы, по имеющейся информации, не согласовали фестиваль водных фонариков с Росрыболовством.



фото: Николай Смирнов

Тем не менее мероприятие состоялось. По некоторым оценкам, его участниками стали несколько сотен горожан, которые выпустили в реку около 200 фонариков – купить их можно было там же. Стоимость маленького фонарика – 200 рублей, большого – 300 рублей.

Сами организаторы объяснили, что никого не заставляли запускать фонарики в реку, а всего лишь их продавали. Между тем в паблике мероприятия в "ВКонтакте" сообщалось, что фестиваль завершит "тот самый момент, когда все вместе отпустим фонарики на водную гладь, загадав самые заветные желания".



фото: Николай Смирнов

Организаторы, как и обещали, по окончании фестиваля вышли в реку на лодке, чтобы достать фонарики из воды. Однако поскольку в это время (в начале 11-го вечера) было уже темно, а на реке не было установлено специальных заграждений (бонов), не исключено, что часть фонариков уплыла в Онежское озеро; также некоторые из них, возможно, утонули.



фото: Николай Смирнов

Как стало известно "Столице на Онего", неравнодушные граждане пытались вызвать на место проведения несанкционированного мероприятия полицию, но им посоветовали обратиться к участковому.

Сегодня ООО "Вмеза" намерено провести в пойме Лососинки еще один несогласованный с властями фестиваль водных фонариков.

Парфенчиков потребовал вывезти обратно питерские отходы, привезенные на свалку в Пряжу

Глава Карелии Артур Парфенчиков побывал на свалке в Пряже, куда незаконно свозятся отходы из Ленинградской области.

Глава республики Артур Парфенчиков лично побывал в Пряже, чтобы на месте разобраться с ситуацией, связанной с незаконными действиями одного из операторов по размещению отходов - ООО "Полигон". Об этом сообщается на официальном сайте карельского правительства.

Свалка отходов, расположенная в километре от поселка Пряжа, куда в большом количестве свозятся отходы из Ленинградской области, вот уже несколько месяцев вызывает протест местных жителей. Как выяснилось, оператор по размещению отходов ООО "Полигон" принимает на своей свалке мусор в нарушение природоохранного законодательства и территориальной схемы обращения с отходами.

Как пояснил Артуру Парфенчикову директор ООО "Полигон" Евгений Самыкин, объема ТКО, необходимого для существования полигона, в Пряжинском районе не хватает, именно поэтому было принято решение ввозить отходы из другого региона.

"Вы находитесь на территории Карелии, где есть своя законодательная база, есть интересы республики, интересы граждан. Мы будем жестко реагировать на такие вещи", - ответил директору полигона Артур Парфенчиков.

Глава республики поинтересовался, какие меры на сегодняшний день уже приняты природоохранной прокуратурой. По словам заместителя природоохранного прокурора Петра Антонова, возбужден и рассмотрен ряд административных производств, юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности. Внесено представление об устранении требований нарушения законодательства, в том числе выставлено требование о прекращении ввоза отходов с территории другого региона. Вопрос об исполнении этого требования находится на контроле в прокураторе.

Петр Антонов отметил, что согласно федеральному законодательству (ФЗ № 89 Об отходах производства и потребления) запрещается ввоз отходов на территорию другого региона в отсутствии соответствующего соглашения между субъектами, а также, если это запрещено или не предусмотрено территориальной схемой обращения с отходами.

"В данном случае речь идет о нарушении требований действующего законодательства. Оценка действиям ООО "Полигон" будет дана. В ближайшее время Управление Росприроднадзора проведет внеплановую выездную проверку, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о наличии состава преступления, а также о принятии дополнительных мер прокурорского реагирования и мер реагирования со стороны органов контроля", - сказал зампрокурора.

По итогам выезда в Пряжинский район Артур Парфенчиков дал поручение природоохранной прокуратуре совместно с МВД республики и ГИБДД ужесточить контроль заезда мусоровозов из Ленобласти на пряжинскую свалку, а министерству природных ресурсов и экологии вместе с Росприроднадзором необходимо определить объемы завезенного в Карелию мусора и подготовить иск о понуждении ООО "Полигон" к вывозу отходов из Карелии.

"Дать оценку наличию ущерба – задача правоохранительных органов. Материалы по инцидентам, связанным с обстрелами, находятся в полиции. Будем ждать результатов. В любом случае будут учтены все обстоятельства, которые явились причиной сложившейся ситуации", - сказал Парфенчиков.

ФОТО: Стали известны подробности лобового столкновения иномарок недалеко от Матросов

Стали известны подробности и появились фото с места серьезного ДТП, которое произошло накануне в Пряжинском районе Карелии.

Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, авария произошла накануне в 11.45 на 394 км федеральной трассы "Кола" в Пряжинском районе Карелии, в семи километрах за поселком Матросы.

На извилистом участке дороги столкнулись кроссовер KIA Sportage и минивэн Opel Zafira, двигавшиеся в противоположных направлениях.

По предварительной информации, лобовое столкновение произошло, когда один из участников ДТП совершал маневр обгона. По данным ГИБДД, это был водитель KIA Sportage, который выехал на встречную полосу движения.

Как стало известно, в результате ДТП 61-летний водитель Opel Zafira получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение, водителю KIA Sportage назначено амбулаторное лечение.

Портал ДТП ПТЗ предоставил фото с места аварии.

"Нет врачей и послеродовой палаты" - жители Питкяранты готовят новые акции протеста

Борцы с закрытием полноценного родильного отделения в Питкярантской ЦРБ считают, что чиновники Минздрава красивыми отчетами вводят людей в заблуждение и обещают властям новые акции протеста.

"Минздрав опубликовал красивый отчет о проделанной работе в Питкярантской ЦРБ. Ремонт в родовом блоке завершен, перегородка между отделениями стоит, новая кровать, трансформер даже есть. Но они не указали самое главное. Во-первых, нет врачей, которые будут там работать, а во-вторых, нет послеродовой палаты. Экстренно родившая в Питкяранте женщина будет вынуждена сразу же после родов куда-то ехать вместе с новорожденным!", - пишут общественники.



"Нам говорят, что нет возможности принимать плановые или несложные роды в Питкяранте и объясняют это тем, что, якобы, любые плановые роды могут осложниться. А в Сортавала почему-то это оказывается возможно. Там очевидно роды по приказу главы республики осложняться не будут.



Почему в Сортавала из Петрозаводска командируется врач акушер - гинеколог, когда местная специалистка уходит в отпуск, а у нас в Питкяранте в конце августа единственный акушер-гинеколог на весь район уходит в отпуск, и нам не обещают никакой замены. В Лахденпохья также один врач данного профиля на весь район и там тоже закрыли полноценное родильное отделение. Всё Приладожье на данный момент может обслуживаться только в Сортавала единственным специалистом из Петрозаводска".

Минздрав вводит в заблуждение граждан Карелии, не публикуя эту информацию, считают общественники.

Члены инициативной группы заявили о том, что готовят новые акции протеста в Питкяранте.

"Вы можете высказаться у них в группе https://m.vk.com/wall423444714_926. Позвонить им по телефону или отправить жалобу через их сайт, вся информация у них в группе указана. Инициативная группа горожан готовит петицию и пикеты протеста против такой оптимизации. Присоединяйтесь".

ФОТО: Свора собак терроризирует жителей Кеми – люди боятся выходить на улицу

Жители Кеми боятся выходить на улицу и отпускать гулять детей из-за своры собак, которая бродит по дворам.

Как рассказали жители города в популярной группе "Общественный контроль. Кемь", по дворам бегает свора бродячих псов, и местные власти никак на это не реагируют.

"Скоро начинается школа, как детей одних отпускать, если даже взрослые боятся пройти мимо них!? Простите, но администрация должна уважительно относиться к жителям своего города. Пока их самих эти псины не покусают, они ничего не сделают! Пожалуйста, очнитесь! Это не нормально!", - написали общественники.

"Это из нашего двора фото, - пояснила жительница Кеми Елена. - В ночь на четверг собаки лаяли, потом весь день крутились во дворе, грызлись между собой. Девочек лет 7-8, четверых, сосед отбил от своры. Спасибо ему! Стала звонить в единую диспетчерскую, говорят, лимит исчерпан, ничего сделать не могут. Позвонила в Петрозаводск, тоже говорят ничего не могут. Сказала, что со своей собакой гулять не выходила - страшно - начал объяснять, что я должна выводить с поводком и в наморднике, иначе штраф. То есть собаку размером с кошку надо выгуливать по правилам. А то, что во дворе свора из 15 здоровых кобелей без поводков и намордников грызутся, лают - никто ничего сделать не может!".

Подсудимый по делу о гибели детей на Сямозере рассказал, как удалось выжить тем ребятам, которые были с ним

Вадим Виноградов, единственный признавший вину в гибели детей на Сямозере, рассказал в городском суде Петрозаводска, как произошла трагедия и как выжили дети, которые в тот день находились с ним.

Вадим Виноградов стал вторым из подсудимых, кто дал показания в суде. Ранее Валерий Круподерщиков ответил на вопросы адвокатов, но отказался давать пояснения гособвинителям, заявив, что представители прокуратуры хотят его запутать. И если Круподерщиков заявил, что не признает своей вины, то Виноградов на вопрос адвоката "вы признаете себя виновным в инкриминируемом деянии?", ответил "Да".

- В полной мере?

- Да.

Виноградов в суде держится уверенно и спокойно. Лишь два раза во время допроса он заплачет. Когда вспомнит, как будет уезжать катер, который приходил к ним на помощь из лагеря, но отказался искать ребят, и когда будет говорить, как узнал, сколько детей утонуло в тот день – 18 июня 2016 года.

Подробнее – в нашем репортаже из зала суда.

ФОТО: В Карелии открылся второй музыкальный фестиваль "Ruskeala Symphony"

В этом году фестиваль в горном парке Рускеала стал двухдневным и международным.

Музыкальный фестиваль под открытым небом проходит на фоне рукотворных мраморных карьеров, органично вписываясь в богатейший природный ландшафт.

"Идея этого фестиваля нам была подарена самой природой, - признался глава Карелии Артур Парфенчиков, открывая фестиваль. – Мы просто услышали, как девушка поет на карьере".

Действительно, неповторимый колорит мероприятию придает возможность наслаждаться музыкой на фоне яркой карельской природы и необыкновенной сценографией, создаваемой подсвеченными скалами мраморного карьера.

Концерт-открытие представил блестящий состав исполнителей и программу "Итальянская ночь", подготовленную Симфоническим оркестром Карельской государственной филармонии во главе с дирижером Алексеем Ньяга. Звучала популярная классика в современных обработках, написанных специально для фестиваля карельским композитором и аранжировщиком А. Палаевым, - симфоническая фантазия по мотивам известных компьютерных игр.

В этом году фестиваль получил статус международного, а его программа с участием звезд стала более обширной и разнообразной.

Гостям была представлена программа "Музыка на воде". Над водной гладью Большого мраморного каньона солисты Симфонического оркестра Карельской государственной филармонии исполнили старинную барочную музыку.

На въезде в Карелию предложили поставить 5-метровую банку с морошкой

Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной для туристов.

"Вот, представьте, семья едет по трассе, все устали, хотят отдохнуть. На въезде в Карелию есть парковочное место — они остановились, вышли из машины, бродят. Но этого мало, нужно переключить на что-то ребенка, и самим хочется получить эмоцию. А если видишь что-то, что ее вызывает, что хочешь сфотографировать, то уже отдыхаешь. И отдохнувший, можешь ехать дальше.

Я предлагал установить на въезде в Карелию пятиметровую банку с морошкой. Цвет морошки сам по себе очень приятный, и этот объект было бы видно издалека. Его можно было бы сделать из антивандального стеклопластика. Я ездил, смотрел технологии, кто как делает, даже нашел место, где можно было бы его изготовить. Но идею зарубили, потому что считают, что там нужен камень".

Подробнее – здесь.

Куда пойти в Петрозаводске 25 августа: Краски, кино и шапито

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

11.00, картодром, ул. Лыжная. Крупнейший в Карелии ежегодный автомобильный фестиваль SickestWekfest.

14.00, пл. Кирова. Всероссийский фестиваль красок. 14.30 - самый мощный, яркий и красочный первый залп! Вход свободный.

14.00, 16.00, Презентационно-выставочный центр музея "Кижи" (пл. Кирова, 10а). Мастер-классы - создание "мультиков". 18.00 – диалог этнографа и психиатра о Кижах и жителях острова. Запись по телефону: 79 98 66.

15.00, кафе "Коты Мира Икс (пр. Ленина, 3). Мастер-класс – аксессуары из текстиля. "Царственная роза из фоамирана". 400 руб.

16.00, площадка рядом с ТРЦ "Лотос Плаза". Цирк-шапито "Евроцирк". Львы-наездники, робот Титан, козлик-канатоходец и др.

18.00, клуб "Убежище № 1 (Литейная пл., 1). HIDDEN BLOSSOM. Рейв и техно-музыка. Вход 150 р.

19.00, Дом кантеле (пр. К. Маркса, 6). Концертная программа "Летим за летом". Билеты от 500 руб.

20.00, кинотеатр "Премьер" (ул. "Правды", 38в). Ночь кино. "Последний богатырь" (12+). 22.20 – фантастический фильм "Рубеж" (12+), 00.20 – приключенческий военно-исторический фильм "Танки" (12+). Вход свободный по бесплатным билетам

23.00, клуб "Убежище № 1 (Литейная пл., 1). ENERGY NIGHT SESSION: Roma Ego, Vitaly Shturm, Dmitry Ivanov, Andreeff . Вход свободный.

23.00, ресторан-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 5). "Лето, до скорой встречи!". Бесплатный вход всю ночь для всех.

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 25 августа.

В 9.00 в Сегеже на площадке ПК The Game пройдет четвертый этап Открытого Чемпионата и Кубка Карелии по пэйнтболу.

В 14.30 в Петрозаводске на площади Кирова состоится фестиваль красок.

В 20.00 в Центре культуры "Премьер" (ул. Правды, 38в) пройдет всероссийская акция "Ночь кино".

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает читателям подборку главных новостей, которые вы могли пропустить. Подробнее

Политолог Олег Реут рассказал о создании государством псевдообщественных организаций по наблюдению за выборами. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает вспомнить, чем запомнился этот день в истории мира, России и Карелии. Подробнее

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье. Подробнее

В столице Карелии продолжаются работы по обустройству аллеи Дружбы на Ключевой. Подробнее

В Петрозаводске на улице Пограничной накануне вечером столкнулись две иномарки, пострадала пожилая женщина. Подробнее

Синоптики обещают в Карелии в воскресенье, 26 августа до 23 градусов тепла. Подробнее

В ночь на 25 августа пожарные подразделения Сегежского района Карелии привлекались для ликвидации возгорания в автомобиле в поселке Надвоицы. Подробнее

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В порту бельгийского города Гент задержана рекордная партия кокаина, упакованная в пакеты с логотипом "Единой России". Подробнее

Австралийка Джессика О’Нилл разбогатела, работая "профессиональным обнимателем". Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 26 августа. Подробнее