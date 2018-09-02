Самые значимые события воскресенья

В Костомукше люди выйдут на митинг против пенсионной реформы

Митинг против пенсионной реформы пройдет в Костомукше сегодня вечером.

В воскресенье, 2 сентября, с 17 до 18 часов на площади у КСЦ "Дружба" пройдет митинг против повышения пенсионного возраста, пишет "64 параллель".

Инициатором мероприятия выступил Координационный совет профсоюзов. Как указано в заявке на проведение митинга, на площади ожидается около 300 человек.

Сегодня в Петрозаводске впервые пройдет фестиваль меда

Фестиваль карельского меда пройдет в рамках рыбного праздника "Калакунда", сообщили в Минсельхозе Карелии.

Сегодня с 12 до 17 часов в рамках проведения традиционного рыбного праздника "Калакунда" впервые пройдет фестиваль карельского меда.

Посетителям фестиваля свою продукцию предложат индивидуальные предприниматели и главы крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающиеся пчеловодством и осуществляющие свою деятельность в Прионежском, Кондопожском, Олонецком, Суоярвском и Пудожском муниципальных районах.

Гостей фестиваля карельского меда также ждет культурная программа и лотерея.

Напомним, что сегодня в с 7.00 до 16.30 в пойме реки Лососинка состоится традиционный рыбный праздник "Калакунда". В программе – соревнования по рыбной ловле, торговые ряды, мастер-классы, выступления творческих коллективов. Полная программа мероприятий здесь.

ФОТО: Пассажирам "Ласточки" в Петрозаводске больше не надо спрыгивать с метровой высоты на перрон

Завершена реконструкция первой платформы на железнодорожном вокзале в Петрозаводске.

В воскресенье, 2 сентября, поезд "Ласточка" прибыл из Петербурга в Петрозаводск на первую платформу.

Реконструкция первой платформы началась в апреле этого года. После реконструкции новая платформа стала полностью приспособлена для приема скоростных поездов типа "Ласточка".

Пассажиры поезда "Ласточка", прибывшие сегодня днем в Петрозаводск, отметили удобство выхода из поезда на перрон.

"Больше не надо прыгать с метровой высоты", - заметили пассажиры.

фото: Фото Владимир Я.

ФОТО: В Карелии медведь вновь вышел на дорогу к автомобилям

На этот раз косолопай вышел на трассе между Кемью и Беломорском.

"Уже в который раз медведь выходит на трассу к людям, на этот раз мишка вышел на трассе между Кемью и Беломорском", сообщается в паблике "Беломорск".

В комментариях отмечается, что звери все чаще выходят к людям в поисках еды, так как в лесу в этом году неурожай ягод из-за жаркой погоды, да и леса с каждым годом становится все меньше: идут сплошные вырубки.

ФОТО: В Петрозаводске три месяца обломки снесенного дома уродуют город

Дом на улице Чапаева снесли 5 июня, а обломки оставили гнить.

В Петрозаводске 5 июня снесли дом по ул.Чапаева. При сносе пыль стояла столбом, сообщали горожане.

Сегодня прошло уже три месяца с момента, когда трактор разрушил дом, а обломки до сих пор продолжают грудой лежать в центре города.

Левин рассказал, всех ли коснется в Карелии повышение пенсионного возраста

Управляющий пенсионным фондом Карелии Николай Левин рассказал, кого не коснется повышение пенсионного возраста, а кто имеет право на досрочный выход.

В настоящее время в России активно обсуждаются предстоящие изменения в пенсионном законодательстве. Законопроект, подготовленный правительством РФ, Госдума приняла в первом чтении. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2019 года, но уже сейчас у жителей Карелии возникает много вопросов о предстоящих изменениях.

- Николай Иванович, о причинах повышения пенсионного возраста уже было написано много. Сейчас, в основном, жителей Карелии волнуют вопросы о том, всех ли коснется повышение пенсионного возраста? Для кого пенсионный возраст останется прежним и кто будет иметь право на досрочный выход?

- Есть ряд категорий, для которых возраст выхода на пенсию останется прежним. Это граждане, работающие в опасных и вредных условиях труда, в пользу которых работодатель осуществляет уплату страховых взносов по соответствующим тарифам.

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ВИДЕО: У детского дома в Беломорске нашли полуживую собаку

Жительница Беломорска спасла собаку, от которой пытались избавиться жестокие люди.

В минувшую субботу, 1 сентября, вечером в паблике "Беломорск" появилось сообщение, что на улице Строителей, у дома №17, возле забора детского дома найдена ели живая собака.

"Собака в плачевном состоянии, не может ходить от истощения. Положили в вольер, накормили, напоили. Кто может оказать медицинскую и иную помощь, пишите в сообщения сообщества", - отмечается в записи паблика.

"Старая такая... совсем бедняга. За забором у наших сараев выла, мать думала птица. Ну, не выла, не скулила, не разберешь, целый день. Мать не выдержала, пошла смотреть - и вот нашла собаку, ее закопали живьем. Старенькая, изможденная и совсем без сил, есть ли предел человеческой жестокости?"

ФОТО: Драный забор в центре Петрозаводска вызывает панику у горожан

Петрозаводчане беспокоятся, что полуразвалившийся забор, возведенный вокруг сгоревшей поликлиники на проспекте Ленина, стал опасен для пешеходов.

В редакцию "Столицы на Онего" горожанка прислала фото разваливающегося забора у сгоревшей поликлиники на пр.Ленина – памятника архитектуры.

"Караул! Драный забор, сеть порвана, торчит, вечно цепляется, доски шатаются, дырки! Опасно ходить, а ведь скоро детям в школу, студентам - в университет!" - написала петрозаводчанка в комментарии к фото.

Школьникам Карелии предлагают подарить в День знаний учителю "букет надежды"

В этом году благотворительную акцию уже поддержали ребята из школы поселка Мелиоративный.

Уже несколько лет ряд благотворительных организаций проводят акцию "Дети вместо цветов", сообщается в паблике "Благотворительный фонд имени Арины Тубис".

Идея акции появилась в 2014 году у московской учительницы Аси Штейн. Механика проста: по инициативе учителя вместо десятков дорогостоящих букетов на 1 сентября школьники дарят ему один букет от всего класса, а сэкономленные деньги направляют на помощь детям – подопечным благотворительных организаций.

В Карелии точно такую же акцию только под другим названием - "Букет надежды" проводит Фонд Арины Тубис. По словам организаторов, уже третий год подряд акция проходит успешно, находя отклики в сердцах учителей, родителей и школьников.

Весь сентябрь в паблике будут рассказывать о добрых классах Карелии.

"1 сентября выдалось на выходной день в этом году, но между тем ряд школ не изменили традиции, - сообщается в паблике фонда. - Школа поселка Мелиоративный в этом году присоединилась к акции "Букет Надежды". 2 "Б" класс совместно с родителями и классным руководителем Устиновой Анной Васильевной решили начать год с доброго дела и собрали 3,5 тыс. рублей. Спасибо большое за поддержку инициативы, добрые сердца и неравнодушное отношение".



Всем ребятам из школы в Мелиоративном организаторы пожелали интересной учебы, хороших оценок, крепкого здоровья и побольше веселых и улыбчивых дней.

Куда пойти в Петрозаводске 2 сентября: "Калакунда", "Сбормобиль" и мотопробег

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

07.00-16.30, пойма реки Лососинки. Традиционный рыбный праздник "Калакунда". В программе – соревнования по рыбной ловле, торговые ряды, фестиваль карельского меда, мастер-классы, выступления творческих коллективов и др. Полная программа мероприятий – вот здесь.

09.30-18.50, районы Петрозаводска. Экологическая акция "Сбормобиль" для тех, кто разделяет отходы. У населения принимают: макулатуру, пластиковые бутылки, ведра и канистры, упаковки PurePak, алюминиевые банки, пластиковые крышечки от бутылок, а также любые ПЭТ-флаконы от бытовой химии, полиэтиленовые флаконы и канистры объемом не менее 1 литра. Также можно приносить продукты для бездомных животных (рис, гречу, сухие корма, влажные корма в пакетиках). Расписание "Сбормобиля" можно уточнить в паблике мероприятия. Там же можно узнать, как правильно разделять отходы.

10.30, Петрозаводск – Виллагора. Мотопробег "Рубежи Петрозаводска", посвященный Дню обороны Петрозаводска в годы Великой Отечественной войны. Подробности – по ссылке.

16.00, Музей промышленной истории (ул.Калинина, д.1, стр.1). "Знакомыми улочками". Персональная выставка Кристины Смородовой. "Постоянно совершенствуя свои методы работы масляными красками мастихином на холсте, я открываю себя", - отмечает автор выставки, уроженка Мурманской области, которая с 1992 года живет в Петрозаводске.

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