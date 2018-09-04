Главные новости, которые вы могли пропустить

Белуга выставил на продажу визитную карточку Петрозаводска

Известный бизнесмен Леонид Белуга решил продать гостиницу "Северная" - один из главных гостинично-ресторанных комплексов Карелии.

Предложение размещено на официальном сайте холдинга "Лотос", принадлежащего Белуге.

В уведомлении о продаже отмечается, что "Северная" является "одновременно архитектурной исторической достопримечательностью города и соответствует всем современным стандартам".

"Исторически еще с середины XX века гостиница "Северная" была центральной гостиницей Петрозаводска, и до сих пор она является одним из главных украшений города и его визитной карточкой", - сообщается на сайте "Лотоса".

По какой цене продают "Северную", смотрите в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Политические партии не стремятся к участию в муниципальных выборах

В ходе наблюдения за муниципальной кампанией в Карелии политолог сделал важные заключения о характере развития партийных проектов в регионе.

В 2018 году сложилась парадоксальная ситуация. Участвовавшие год назад в выборах главы республики политические партии сами поставили себя в довольно специфичные условия, отказавшись от широкого участия в борьбе за мандаты муниципальных депутатов, которые позволили бы им самостоятельно преодолевать "муниципальный фильтр".

Ни Партия Роста, ни партия "Родина", ни адепты Алексея Навального, ни сторонники Дмитрия Гудкова и Ксении Собчак участия в карельских муниципальных выборах-2018 не принимают. "Патриоты России" и партия "Яблоко" участвуют номинально, выдвинув по пять кандидатов.

Анализ электоральной активности данных политических сил свидетельствует, что политические игроки оказываются не просто незаинтересованными в своём представительстве на местном уровне, но и готовы к добровольному отказу от будущей борьбы за должность главы региона.

Подробнее читайте в статье Олега Реута "Пошли в отказ".

ФОТО: Из-за пьяного водителя четыре машины разбились в Петрозаводске

ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Петрозаводске ночью на улице Сулажгорской.

Появились сведения и фото с места ДТП, которое произошло в столице Карелии ночью 1 сентября, около 02-30. Поскольку в аварии, к счастью, обошлось без жертв, она не попала в официальные сводки ГИБДД.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария с участием легковых автомобилей Lada Priora, Daewoo Nexia, ВАЗ-2111 и Chevrolet произошла на улице Сулажгорская, у дома №20.

По одной из версий, сначала столкнулись двигавшиеся по улице Сулажгорская Lada Priora и Daewoo Nexia. После этого автомобиль Lada отбросило за пределы проезжей части на припаркованные у жилого дома ВАЗ-2111 и Chevrolet. Удар был такой силы, что "одиннадцатую" буквально впечатало в металлический забор.

Как dtpptz сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, водитель автомобиля Lada Priora управлял транспортным средством с признаками опьянения. Он отказался от прохождения освидетельствования на месте происшествия, был отстранен от управления автомобилем и направлен на медицинское освидетельствование в лечебное учреждение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Если тебя матерят публично, это оскорбительно для любого человека"

В мировом суде Петрозаводска депутат Госдумы Валентина Пивненко и бывший народный избранник Дмитрий Макеев ответили на вопросы о геях и политической ненависти.

Напомним, в ходе избирательной кампании в 2016 году на зданиях в Октябрьском районе Петрозаводска появились надписи "Белуга за Макеева", "Макеев за геев", "Пивня - ****я". Полиция возбудила уголовное дело о вандализме по мотивам политической ненависти, начала поиск злоумышленников. Как считают следователи, организатором этих действий являлся Алексей Гаврилов, бывший депутат Заксобрания Карелии от "Справедливой России", а исполнителями - два молодых человека, которым экс-парламентарий купил баллончики с краской. Следствие уверено, что речь в настенных надписях идет о Дмитрии Макееве, который баллотировался в 2016 году в Заксобрание Карелии, а во втором - про Валентину Пивненко, выдвинутую на выборы в Госдуму.

Валентина Николаевна призналась, что об оскорбительных надписях ей стало известно от знакомых, которые пришли в депутатскую приемную. Написанное на стене она приняла на свой личный счет.

"Я была единственным реальным кандидатом, который претендовал на получение мандата депутата Госдумы. Со мной в жестких условиях соперничала лидер "Справедливой России", которая шла по одномандатному округу на выборы. Ее права рука - Гаврилов, участник этого процесса. Когда мне сказали, кто заказал эти действия, мне, честно говоря, было очень неприятно, потому что интеллигентный человек, руководитель… и способен на такое", - сказала депутат.

"Если тебя матерят публично, это оскорбительно для любого человека, для любого гражданина Российской Федерации. Это оскорбительно для Петрозаводска, потому что украшать здания города, потом потратить деньги, чтобы приводить все в порядок… Вообще это нонсенс, к сожалению. Стыдно", - добавила Пивненко.

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Умер старейший актер Русского театра драмы Карелии Геннадий Мелехин

На 83-м году жизни скончался старейший актер Русского театра драмы, народный артист России Геннадий Мелехин, сообщили в театре Ad Liberum.

"Для всех нас, кто имел честь выходить с Геннадием Михайловичем на одну сцену, он был не просто партнёром – он был незыблемым авторитетом, учителем и наставником. Искромётный юмор, ироническое отношение ко всему происходящему, неиссякаемый источник житейской и профессиональной мудрости и огромная любовь и преданность театру – все эти уникальные человеческие качества вели нас за собой, помогали найти своё место в творчестве и жизни. Дорогой наш, Геннадий Михайлович! Наш незабвенный учитель и коллега! Невыносимо больно говорить о Вас в прошедшем времени... Простите нас и прощайте! Вечная память светлому Человеку!" - говорится в сообщении театра.

Геннадий Мелехин умер 4 сентября. Смерть наступила в результате продолжительной болезни. О дате похорон пока не сообщается.

Геннадий Мелехин родился 31 марта 1936 года в городе Рузаевка Мордовской АССР. В 1960 году закончил Ленинградский театральный институт по специальности актёр драмы (класс Б.Жуковского). После окончания института вошел в труппу Государственного русского драматического театра Мордовской АССР. Играл в Челябинском театре драмы им.Цвиллинга, Свердловском театре драмы, Красноярском музыкально-драматическом театре (Красноярск-26).

В 1984-2006 гг. служил в Русском драматическом театре Карельской АССР (позже - Русский театр драмы Республики Карелия). Участвовал в телеспектаклях, был режиссером-постановщиком ряда спектаклей и концертных программ.

ВИДЕО: Жители Карелии требуют прекратить оптимизацию соцсферы, ведущую к "геноциду населения"

В Карелии жители районов начали сбор подписей под петицией против тотальной оптимизации.

Авторы петиции обратились к властям Карелии с требованием прекратить оптимизацию и перестать экономить на жизнях, здоровье и образовании детей.

"В нашей республике в последние годы проводится так называемая оптимизация жизненно важных социальных сфер - образования и здравоохранения. Все начиналось в деревнях и селах, там закрывали больницы и школы. Сейчас взялись за поселковые детские сады. А в районных центрах один за одним закрываются колледжи и родильные отделения - единственные на много сотен километров, - сообщается в петиции. - Закрыты родильные отделения в Кондопоге, Лахденпохья, Олонце, Питкяранте! Частично оставлены родильные залы только для экстренных родов и по одному врачу акушеру-гинекологу на целые районы".

В обращении к властям указывается, что все последние годы планомерно урезалось образование: в этом году прекращён набор на первые курсы на бюджетные места в колледжи Суоярви, Пудожа, Питкяранты.

"В этом году в поселке Усть-Река чуть не лишились школы, в Суоярви – одного из детских садов, а в деревне Куйтежа садик практически уже передали под платный пансионат для пожилых. В Медвежегорске продолжается борьба за Дом Детского творчества, - возмущены авторы петиции, - женщинам не оставляют возможности следить за своим здоровьем, не дают шанса родить в своем городе, детей с самого малого возраста предлагают возить за десятки километров каждый день в садик, в школу, а поступать дальше – только в столицу или в соседние регионы".

Авторы обращения требуют от властей "сделать все необходимое на своем месте, чтобы пресечь геноцид населения республики".

"Прекратите выживать нас с нашей Родины! Мы хотим здесь жить!" – написали жители районов в обращении.

Суд закрыл от прессы процесс по делу Дениса Косарева

Рассмотрение дела экс-председателя госкомитета по управлению имуществом Карелии Дениса Косарева началось в закрытом режиме.

Соответствующее решение принял судья Эдуард Новоселов после ходатайства адвоката Косарева. Защитник заявил, что во время рассмотрения дела будут оглашены сведения составляющие медицинскую тайну.

В результате суд назначил рассмотрение дела в особом порядке в закрытом режиме.

По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сереем Максимовым, расследование уголовного дела в отношении которого продолжается, в 2014-2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

Кроме того, Косареву совместно с его заместителем инкриминировалось хищение 40 тысяч рублей под видом начисления премиальной выплаты за 2016 год руководителю подведомственного казенного учреждения.

ФОТО: После обращения президента по всей России проходят многочисленные митинги против пенсионной реформы

Власть скрывает реальные масштабы протеста, который жители нашей страны выражают против повышения пенсионного возраста.

После телеобращения Путина, который поддержал повышение пенсионного возраста, на улицы городов и поселков в знак протеста вышли тысячи граждан. Многочисленный митинг КПРФ 2 сентября прошел в Москве, в нем участвовало, по оценкам организаторов, около 100 тысяч человек.

Массовый протест высказали жители Ульяновска, Екатеринбурга, Калуги, Саратова, Самары, Вологды, десятков других российских городов.

Ни один из федеральных телеканалов не показал эти митинги. Между тем, они демонстрируют реальное отношение россиян к пенсионной реформе, которая обернется тем, что многие останутся без пенсий – просто не доживут до нового пенсионного возраста.

Мы сделали для вас подборку фото с акций КПРФ, которые прошли 2 сентября в Ульяновске, Самаре, Калуге, Саратове, Екатеринбурге, Чебоксарах.

В Петрозаводске акция протеста против повышения пенсионного возраста состоится 6 сентября в 17.30 в гайд-парке в устье Лососинки.

фото: МВД Карелии

ФОТО: В Петрозаводске задержали членов ОПГ, которые обманывали пенсионеров

В Петрозаводске сотрудники уголовного розыска МВД по Карелии пресекли деятельность организованной преступной группы.

Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали 16 членов ОПГ, действовавшей на территории Петрозаводска. Восемь из них в настоящее время заключены под стражу, рассказали в МВД Карелии.

По данным министерства, подозреваемые под видом работников водоканала проникали в квартиры пожилых горожан.

"Потерпевшим сообщалась ложная информация о работах по замене труб и установке дополнительного очистного оборудования, якобы проводимых Администрацией города, - отметили в ведомстве. - Во время последующего разговора, алгоритм которого был разработан заранее, пожилым людям навязывалось приобретение фильтров очистки воды".

В МВД добавили, что общение выстраивалось таким образом, чтобы у потерпевших не было возможности проверить легитимность предоставляемых услуг или связаться с родственниками. "Оборудование и работы по его установке обходились гражданам в сумму более 27 000 рублей. После получения денег и подписания фиктивных договоров члены группы направлялись в следующую квартиру", - сообщили в министерстве.

Если хозяевами квартиры оказывались люди более молодые, то у них интересовались лишь исправностью работы водопровода и качеством воды, после чего лжеработники уходили.



фото: МВД Карелии

По данным сотрудников полиции, деятельность группы была структурирована, а обязанности каждого из ее участников строго регламентированы. В ОПГ действовали "водители-установщики", "младший" и "старший менеджеры".

Руководство группой, хранение полученных денежных средств и их распределение между остальными членами осуществлял, по данным правоохранительных органов, 30-летний житель Новгородской области.

"Все задержанные подозреваемые – молодые люди в возрасте от 19 до 30 лет. Среди них только трое зарегистрированы в Карелии, а остальные являются жителями других регионов страны.

В результате деятельности участников группы причиненный ущерб составил более 1 000 000 рублей", - отметили в МВД.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений в других субъектах РФ.

С наступлением учебного года в Петрозаводске начались проблемы с общественным транспортом

С наступлением нового учебного года пассажиров в петрозаводских маршрутках прибавилось, а чаще автобусы ходить не стали, жалуются горожане.

В популярном паблике "Подслушано в ПТЗ" в "ВКонтакте" интернет-пользователь, которая не назвала своего имени, написала, что она не может выехать из Пятого поселка.

"Я живу в Пятом поселке (Пограничная), и маршрутку 2, 5 никогда не дождаться! Честно, устала от этого безобразия. Это что, "маршрутка-призрак"? С утра, когда едешь на работу, не зайти; ни сесть, ни стоять невозможно. Такое количество людей! Сейчас еще и школьники, студенты", - рассказала она.

"Ситуация: нужно выехать в город. Подошла на остановку в 19:46 (03.09.2018). Час целый час я стояла, и ни одной маршрутки, а нет, проезжала 9 (каждые 10-15 минут), проезжала двойка, раза три, но водители не останавливаются, два раза проезжала 5 – та же история, что и с 2.... Были и другие маршрутки, но не для нас. Стоявших людей, у которых свои дела, планы. И да, не у всех есть машины и деньги на такси!" - добавила Интернет-пользователь.

А читательница "Столицы на Онего" Татьяна сообщила, что с наступлением нового учебного года утром стало сложнее попасть на Древлянку из Кукковки.

"Автобуса №1 иногда приходится по полчаса ждать, а в "девятку" теперь не так-то просто влезть. Давка в маршрутке страшная", - отметила она.

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