Самое важное за сегодня

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В бюджете Карелии нет денег на инвестиции в развитие экономики, основная часть средств уходит на социальные статьи и обслуживание государственного долга.
Об этом заявил сегодня на заседании правительства Карелии глава республики Артур Парфенчиков.
"Мы говорим, у нас социально ориентированный бюджет. У нас 69% идет на социальные нужды. Это с одной стороны хорошо… Просто у нас столько денег зарабатывается, что на другое у нас не хватает. По большому счету наш бюджет бюджетом развития не назовешь. Мы с вами не вкладываем бюджетные инвестиции практически в будущее республики", - сказал глава республики.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".Смотреть подробнее
На улице Ключевой большегруз с прицепом, груженный камнем, въехал в пешеходов, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
Сегодня днем, 8 ноября в 14.10 на улице Ключевая груженный каменными блоками МАЗ с прицепом выехал на пешеходный переход, где люди переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.
В результате наезда на пешеходов одна из женщин – 54-летняя петрозаводчанка получила тяжелые травмы и была госпитализитрована с места происшествия.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего выясняются.
ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдение. Видео опубликовано на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".Смотреть подробнее
Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала, когда завершится аномально теплая для ноября погода.
По словам Елены Ишкиной, в этом году в ноябре температура воздуха превышает норму на 4-5 градусов.
"Аномально теплая погода в ноябре должна завершится в третьей декаде месяца, - сказала Ишкина, - после 20 ноября в Карелию придут минусовые температуры, которые будут сохраняться отрицательными в дневные и ночные часы".
Елена Ишкина уточнила, что в ближайшие выходные в Карелии похолодает, но ненадолго.
"В субботу, воскресенье – 10 и 11 ноября ночные температуры будут отрицательными – от ноля до -4 градусов, а днем ожидается 0…+3, - сообщила Елена Ишкина, - погода прояснится, осадки, морось, прекратятся, но уже в понедельник тепло вновь вернется в республику и сохранится до 20-х чисел месяца".Смотреть подробнее
Автомобиль укатился от своего владельца и выехал на оживленную трассу в Петрозаводске.
Вечером седьмого ноября произошла авария с участием автомобиля Hyundai Solaris на улице Лыжная, в районе пересечения с Вытегорским шоссе, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Предположительно, водитель, покидая автомобиль, не поставил его на стояночный тормоз. Машина самопроизвольно начала движение под уклон. Неуправляемый автомобиль выехал на разделительный газон, пересёк улицу Лыжная и врезался в леерное ограждение.
Момент ДТП запечатлела камера наружного наблюдения "Сампо.ру" и видеорегистратор автомобилиста.Смотреть подробнее
Глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал выгнать и внести в черный список подрядчика, который выиграл конкурс на строительство ФОКа в Медвежьегорске.
Как сказал на заседании правительства первый замминистра спорта, физической культуры и делам молодежи Карелии Роман Голубев, завтра вице-премьер Лариса Подсадник с представителями Минстроя, УКСа поедет на объект. Подрядчик вышел на объект, но строительство временно приостановлено. В начале следующей недели будет проведено совещание по вопросу работ.
"Выгоняйте его. Выгоняйте и вносите в черный список. Чего ждать-то? Давайте будем еще весны ждать, пока он будет ходить-бродить в одном лице. Видим уже, что пришел очередной разгильдяй, к сожалению, в рамках законных процедур. Давайте его выгонять уже сейчас. Давайте актировать (составлять акт - прим.ред) то, что ходит там один человек, полусломанный экскаватор. Давайте выгонять их оттуда, вносить в черные списки и предъявлять требования", - сказал глава Карелии Артур Парфенчиков.
"По-другому никак. Я понимаю, что это тяжелейшая работа, но мы сегодня находимся в таких рамках. Мое мнение, что по бюджетным деньгам вообще должны быть определенные списки предприятий, которые должны иметь право выходить на освоение бюджетных средств. И это право надо заслужить на строительном рынке. А не так, что создали ООО, и оно здесь с непонятными предложениями, а потом пропадает", - сказал глава региона.
"Хорошо, что мы находимся на казначейском сопровождении, чтобы деньги не перечислять. Поэтому деньги все останутся у нас. Надо и жуликам этим информацию доводить: "Не получите ни копейки! Чего приходите-то? Деньги вам поступят только тогда, когда отчитаетесь о проделанной работе, поэтому в Карелии делать нечего", - заявил он.
По его словам, проблема недобросовестных подрядчиков заключается в несовершенстве 44 закона.
"Если мы видим, что подрядчик месяц-полтора ничего не делает, то давайте с ним сразу расставаться, вносить его в черный список, объявлять новые торги. Ну, а что делать? Это проблема, о которой мы все говорим, в том числе в рамках преддверия тех проектов, которые будут в рамках нацпроектов. В губернаторском корпусе это обсуждаем, потому что придут большие деньги, придут большие стройки", - пояснил губернатор.Смотреть подробнее
В Прионежском районе при столкновении большегруза и внедорожника пострадал 50-летний мужчина и 5-летняя девочка, сообщили в ГИБДД Карелии.
Сегодня, в 7.30 утра в деревне Вилга Прионежского района на автодороге Кола (418 км) произошло столкновение кроссовера и большегруза.
По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Great Wall, выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю Volvo, совершив с ним столкновение. В результате происшествия получил травмы водитель и его 5-летняя пассажирка (девочка находилась в удерживающем устройстве).
Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, где им оказана медицинская помощь. Ребенку назначено амбулаторное лечение, водитель находится на стационаре.
По факту ДТП обстоятельства выясняются.
Ранее сообщалось, что для ликвидации ДТП привлекались сотрудники МЧС.Смотреть подробнее
В правительстве Карелии рассчитывают, что перинатальный центр в Петрозаводске будет готов к работе в конце ноября после решения очередных строительных проблем.
Причиной задержки ввода в эксплуатацию перинатального центра стали недочеты при сборке теплового узла. Об этом сообщил премьер-министра правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков на заседании правительства республики
По словам Корсакова, на данный момент проблемы находятся в стадии устранения.
Он заявил, что в данный момент работа части вентиляционных систем нормализована, в ближайшие пять-шесть дней будет производиться необходимая настройка, сообщают "Вести Карелии.
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Дорожная компания, которая ведет работы по строительству дополнительного участка улицы Сыктывкарской в Петрозаводске, допустила брак при укладке асфальта и сама его устраняет.
"Положили некачественно щебень. Инженер походил, походил и сказал, ну что придется менять. Не закатали, в надежде, что не заметят, а сами устранили брак", – сообщил Артур Парфенчиков.
Улица Сыктывкарская сейчас состоит из двух не связанных между собой частей, расположенных на Древлянке и Перевалке. Улица разрывается Лесным проспектом и зеленой зоной. Дополнительный участок, протяженностью около километра, свяжет эти два микрорайона и позволит обеспечить подъезд транспорта к строящемуся Перинатальному центру.
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"Молодежная правозащитная группа", учредителем которой являлся блогер Максим Ефимов, включена в список экстремистских организаций.
Пятого ноября в Федеральный список экстремистских организаций, публикуемый на официальном сайте министерства юстиции было добавлено Карельское региональное отделение межрегиональной молодежной общественной благотворительной организации "Молодежная правозащитная группа (МПГ)". Об этом сообщает информационно-аналитический центр "Сова".
В указанный список попадают общественные и религиозные объединения, а также иные некоммерческие организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности".
Карельское отделение МПГ ликвидировано на основании того, что его учредителем числился Максим Ефимов, включенный в "список Росфинмониторинга" (перечень организаций и лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности) как подозреваемый по делу по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признаку отношения к религии), сообщает центр "Сова".
Согласно федеральному законодательству, лицо, включенное в "список Росфинмониторинга", не может быть учредителем общественного объединения. Ефимов включен в этот перечень как подозреваемый по "экстремистскому" делу.
Напомним, в апреле 2012 года против карельского блогера было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижении достоинства группы лиц по признакам отношения к религии). Поводом для этого послужила статья Ефимова "Карелия устала от попов", опубликованная блогером на сайте Карельского отделения "Молодежной правозащитной группы". После того, как городской суд Петрозаводска постановил отправить Ефимова на обследование в психиатрический стационар, блогер выехал за границу и попросил политического убежища в Эстонии.Смотреть подробнее
Замглавы Карелии, постоянный представитель республики при президенте РФ Владимир Тимофеев уехал в Португалию.
Как написано в Instagram представительства, 7 ноября Владимир Тимофеев посетил компанию SOJA DE PORTUGAL Португальской Республики.
"В ходе рабочего визита он встретился с руководством подразделения SAVINOR, специализирующегося на производстве рыбной муки и обсудил перспективы возможного сотрудничества", - говорится в сообщении.
Во время встречи директор по развитию бизнеса Нуно Медина рассказал, что для производства рыбной муки и рыбьего жира, как основного сырья для рыбных кормов ежегодно перерабатывается порядка 22 – 25 тысяч тонн рыбных отходов.
Посещая производственные объекты предприятия SAVINOR UTS, Владимир Тимофеев ознакомился с технологией сбора, обработки и извлечения побочных продуктов животного происхождения с последующей их переработкой в рыбную муку и рыбий жир.
Кроме этого, Тимофеев встретился с президентом компании SOJA DE PORTUGAL Антонио Исидоро и обсудил перспективы двухстороннего сотрудничества между Карелией и Португалией.
"В ходе переговоров рассмотрены вопросы поставок в Карелию рыбных кормов, возможности реализации на территории Республики Карелия инвестиционного проекта по производству рыбных кормов, а также предстоящий визит Антонио Исидоро в Карелию для изучения потенциала предприятий Карелии и условий для осуществления совместного производства", - отметили в представительстве.
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