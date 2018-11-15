Самое важное за сегодня

фото: пресс-служба главы Карелии

Дату празднования Дня Карелии в 2019 году перенесли почти на три месяца

В следующем году День республики будет отмечаться не 8 июня, а 24 августа, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

Об этом было заявлено в Медвежьегорске на заседании рабочей группы по организации праздника. Заседание провел Глава Карелии Артур Парфенчиков. Перенос даты празднования связан с необходимостью проведения масштабной подготовки.

В ходе рабочей поездки в Медвежьегорск глава Карелии осмотрел объекты, которые реконструируются в рамках подготовки ко Дню республики в 2019 году. Среди них Дом детского творчества, Привокзальная площадь, Комплексный центр социального обслуживания населения, Медвежьегорский городской центр культуры и досуга и находящийся рядом с ним сквер.

На Привокзальной площади заасфальтирована автомобильная парковка, в историческом здании вокзала, построенном в 1916 году по проекту знаменитого архитектора Габе, ремонтируется кровля, будут заменены окна.

Основные торжества Дня республики пройдут на площади Кирова. Ремонтируются находящиеся поблизости Дом культуры и здание по улице Дзержинского, 22, где расположен комплекс административных учреждений и музей.

Руководитель региона дал поручение министерству экономического развития республики привлечь к подготовке к празднику бизнес и с его помощью привести в порядок памятник Кирову, а также благоустроить территорию рядом.

О ходе подготовки к празднованию рассказал глава Медвежьегорского района Сергей Яляев. В 2019 году День республики будет отмечаться 24 августа в Медвежьегорске. Перенос с 8 июня объясняется необходимостью провести разностороннюю подготовку.

По государственной программе "Развитие транспортной системы" на ремонт городских домов предусмотрено 11,2 миллиона рублей за счет средств бюджета республики и 2,8 миллиона из бюджета поселения. Работы проведены на пяти из шести определенных для ремонта дорог.

В рамках программы "Комфортная городская среда" в Медвежьегорске выполнены все запланированные на 2018 год работы по благоустройству.

Администрация Медвежьегорского района обратилась к организациям, работающим в Медвежьегорске, и владельцам частных домов с предложением принять участие в подготовке ко Дню республики - отремонтировать фасады своих зданий и благоустроить прилегающую территорию.

На совещании рассматривалась подготовка к празднованию по нескольким основным направлениям: медицина, образование, спорт, культура, жилищно-коммунальное и сельское хозяйство, развитие транспортной инфраструктуры.

Одним из важнейших событий Дня республики должно стать открытие нового физкультурно-оздоровительного центра, строительство которого началось в этом году. Кроме того, в Медвежьегорске планируется построить бассейн и каток.

Большое значение для развития туризма имеет строительство автодороги Медвежьегорск - Больничный. Работы ведутся в соответствии с графиком в круглосуточном режиме.

Следующее совещание по подготовке к празднованию Дня республики в Медвежьегорском районе запланировано на конец декабря.

Напомним, что в этом году День республики отметили в Беломорске. Дату празднования перенесли на месяц, на 8 июля, объяснив перенос изменчивостью погоды.

фото: "Столица на Онего"

В Петрозаводске сбили еще одного пешехода

На Ключевой водитель иномарки совершил наезд на женщину, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу, сообщили в экстренных службах Петрозаводска.

В минувшую среду 14 ноября в 19.48 водитель автомобиля Skoda Rapid сбил женщину 1975 года рождения, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила травмы, ей потребовалась медицинская помощь.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.

Обстоятельства происшествия выясняются.

фото: "Вести Карелия" / Александр Гнетнев

Главный пристав Карелии рассказал о ситуации с "Невским пассажем"

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по республике Карелия Андрей Галямов поделился мнениям о скандале вокруг сноса пристройки "Невский пассаж" в Петрозаводске.

Андрей Галямов на пресс-конференции в Петрозаводске сообщил журналистам, что давно знал про скандальную историю пристройки в карельской столице.

"Любого спроси – все знают, что такое "Невский пассаж"…Меня еще не назначили, а мне уже сказали: "Здесь есть "Невский пассаж". Понимаете, я еще не приехал из Питера, а уже знал, что есть "Невский пассаж", – рассказал Галямов.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Иллюстрация: artfile.ru

В Карелии врач написала пожелание водителям, не уступившим дорогу "скорой"

В Беломорске водители не уступили дорогу машине скорой помощи, которая везла тяжелого пациента.

В паблике "Беломорская трибуна" в минувшую среду 14 ноября появилось обращение врача скорой помощи к водителям, которые не пропустили машину со спецсигналом.

Обращение написано прямо из машины скорой помощи.

"Я знаю о чувствах, которые испытывают сотрудники скорой помощи, в чьих руках жизнь человека. Отсчет на секунды... Летящая машина скорой с маячками и сиреной, водитель, жмущий на клаксон... Адреналин и опасность для собственной жизни. Знаю, что происходит сейчас в салоне автомобиля... Я знаю, что испытываю лично я не только на работе, но и провожая взглядом такую машину... Сердце замирает - коллеги, пусть все будет хорошо, пусть пациент живет... А что испытывают в этот момент обычные прохожие? Наверное, такие же чувства.. и шепчут в след: довезите... А что испытывают водители автомобилей , двигающиеся в это время по этой же дороге? О чем думают они, когда нагло не пропускают скорую помощь... Знаете, я не буду говорить сегодня вам, водители, которые не пропускали скорую с тяжелым пациентом, что вы сволочи... Я просто пожелаю вам, не оказаться на месте такого пациента... на этой же дороге", - написала врач.

фото: "Столица на Онего"

Стало известно, во сколько обойдется содержание мэра Петрозаводска в 2019 году

Денежные выплаты главе Петрозаводского городского округа в 2019 году достигнут 2,4 млн рублей.

В 2018 году выплаты Ирине Мирошник составили чуть более двух миллионов рублей.

В прошлом году Петросовет принял проект бюджета не только на 2018 год, но и на плановый период 2019 и 2020 годов. Согласно этому документу, зарплата мэра в 2019 году должна была остаться на уровне 2018 года.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: пресс-служба правительства Карелии

Глава Корпорации развития Карелии стал жертвой банковского сбоя

Юрий Савельев рассказал на своей странице в Фейсбуке, как при попытке снять деньги в банкомате, с его счета списали крупную сумму, но денег он не получил.

Выдержка из поста в Фейсбуке:

"На днях мне надо было срочно снять деньги. Никакого другого банкомата кроме МТС-Банка рядом не оказалось (карта другого банка). А сумму надо было снять крупную.

Далее события развивались в следующем порядке. Вставил карту. Банкомат долго думал (минуты три) и наконец предложил ввести пин-код. Я его ввел. Ввел сумму, которую надо было снять. Банкомат немного подумал, вернул мне карту и... перешёл в режим ожидания. Надеясь, что этот гад всё-таки одумается и выдаст мне деньги, я подождал ещё минут 7-10. Но деньги он мне так и собирался отдать".

Далее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Евгений Антипин, https://vk.com/antipinevgeniy

"Если мы продолжим в том же духе, Беломорск будет напоминать промзону"

Жилые дома карельского райцентра обшивают серым металлопрофилем

Работы по утеплению многоквартирного жилого дома на улице Герцена в Беломорске вызвали эстетический шок у известного местного блогера Евгения Антипина. Дело в том, что после монтажа плит из минеральной ваты на стене кирпичного здания его собираются обшить профильным металлом серого цвета, и, как пишет блогер на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", "кирпичный дом превратится в очередной металлический сарай".

"Конечно, надо иметь в виду, что в наших широтах сохранение тепла – одна из важнейших задач, а подобный способ утепления наиболее дешевый. Но если мы продолжим в том же духе, Беломорск будет напоминать промзону", – считает блогер.

фото: "Столица на Онего"

Почему вырубили больше гектара чудесного леса на берегу Укшезера?

Журналист "Вестей Карелии" Светлана Лысенко разбиралась в ситуации, когда лес вырубили для того, чтобы протянуть линию электропередач в дачный кооператив, где уже есть электричество.

В редакцию "Вестей Карелии" в середине октября обратились за помощью дачники из садоводческих товариществ "Каменка" и "Подсолнух" в Прионежском районе. Расположены эти СНТ в семи километрах за гарнизоном "Бесовец", в прибрежной полосе озера Укшезеро, в сторону деревни Намоево.

Петрозаводчанин Владимир Шарапов с тревогой сообщил, что от местечка Сургуба, где расположены дачные кооперативы, до высоковольтной линии местечка Ринда проведена разметка лесной полосы шириной 10 метров, длиной более километра для вырубки леса под линию электропередачи с целью обеспечения электроэнергией трех домовладений. Под вырубку попадает более гектара чудесного леса с вековыми соснами.

- Конечно, электроэнергия необходима для каждого владельца дачного участка, - сказал в беседе с журналистом «Вестей Карелии» представитель инициативной группы садоводов Владимир Шарапов. – Однако данный район и так уже весь опутан ЛЭП. Поэтому решить вопрос о подключении любого нуждающегося в электроэнергии дачника, если таковые имеются, к электросетям, в том числе ПСК, не составляет особого труда без нанесения непоправимого ущерба лесному фонду прибрежной полосы озера Укшезеро. Это можно сделать без вырубки прекрасного леса.

Обо всем этом Владимир Шарапов 16 октября письменно сообщил Карельскому межрайонному природоохранному прокурору Алексею Патарушину, попросив его на время разбирательства "приостановить необоснованную вырубку ПСК лесов первой категории".

По словам Владимира Шарапова, не встретив понимания у природоохранного прокурора, он обратился в нашу редакцию.

Тогда Владимир Васильевич еще не знал самого главного в этой скандальной истории. А именно, что все три названные им домовладения, ради обеспечения которых электроэнергией вырубают гектар чудесного леса, уже многие годы пользуются ею. И лампочки Ильича горят у них исправно.

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фото: Вести Карелия

Пристав Карелии рассказал, как наказывают "хитрых" должников

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по республике Карелия Андрей Галямов сообщил, как приставы наказывают должников, у которых нет никакого имущества.

"Должники, которые берут кредит, зная, что не будут его отдавать, понятное дело, они хитрее становятся", – сказал Андрей Галямов.

"Наша задача, прежде всего, если мы не можем формально взыскать, – нет счетов, допустим; нет имущества – сделать жизнь должника неудобной. Чтобы он не мог выйти из дома и что-то совершить, кроме как дышать, понимаете? Чтобы он не мог ничем пользоваться", – заявил главный судебный пристав.

В частности, приставы закрывают должникам возможность выезда за границу и приостанавливают действие водительских прав.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: "Столица на Онего"

"Нереальные цифры на деле оборачиваются преступлением против жителей республики"

Депутат Законодательного собрания Карелии, лидер карельского отделения КПРФ Евгений Ульянов объяснил, почему коммунисты не будут поддерживать проект бюджета республики на 2019 год.

Как сказал Ульянов, в КПРФ изучили и обсудили проект республиканского бюджета на 2019 год. Накануне состоялось заседанию бюро республиканского комитета КПРФ, на котором было принято решение этот документ не поддерживать.

"Представители правительства заявляют, что сформировать профицитный бюджет их вынуждает федеральный центр. То есть они сами сознаются, что документ не имеет ничего общего с реальным положением дел в Карелии, это просто подгонка цифр, чтобы угодить Минфину Российской Федерации", - сказал Евгений Ульянов.

"Объясните, как можно принимать профицитный бюджет, когда в районах от нехватки средств закрываются школы, детские сады, филиалы колледжей, отделения больниц и т.д.? Как можно принимать профицитный бюджет, если у нас в районах люди возят покойников в морг за свой счет за 200 километров? Если у нас между деревнями не ездят автобусы, и люди вообще оторваны от мира?" – возмутился он.

По его словам, в Карелии - глубокий кризис. С каждый годом он усугубляется. Этот бюджет не решает ни одну из социальных проблем. Наоборот, ухудшает и без того сложное положение. Этот документ поддерживать нельзя.

"Да, сегодня нарисуют нереальные цифры, отчитаемся перед Москвой, что в Карелии денег больше, чем нужно. Лишние даже появились. Но завтра мы поедем в свои округа, и там люди спросят, как дальше жить. Предлагаю бюджет в таком виде не принимать. Отдать в правительство на доработку. Сократить расходы на государственное управление. Сформировать бюджет, исходя из реальных потребностей социальной сферы", - сказал лидер карельских коммунистов.

"Не надо бояться Москвы и писать филькины грамоты, чтобы отчитаться перед федеральным центром. Предлагаю показать реальное положение дел в республике. Уверен, это лучше, чем обманывать, в том числе, собственный народ", - добавил Евгений Ульянов.

Напомним, бюджет в итоге был принят в первом чтении большинством голосов.

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