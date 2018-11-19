Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: "Столица на Онего"

Правительство России исполнило решение Европейского суда по делу Алиханова

Министерство юстиции Российской Федерации перечислило Девлету Алиханову компенсацию за незаконное содержание под стражей по решению Европейского суда по правам человека.

Как нам стало известно, министерство юстиции Российской Федерации перечислило Девлету Алиханову компенсацию за незаконное содержание под стражей на протяжении трех лет по постановлению Европейского суда по правам человека. Таким образом, было опровергнуто мнение скептиков, которые утверждают, что решения ЕСПЧ в России не исполняются. На самом деле это не так, и дело Алиханова – лучшее тому доказательство.

Напомним, весной прошлого года Европейский суд встал на сторону Алиханова и признал нарушением прав человека содержание его под стражей на протяжении трех лет. Главное внимание в жалобе в ЕСПЧ уделялось длительному и немотивированному аресту - с 3 февраля 2015 года. Каждый раз Алиханову необоснованно продлевали срок ареста без указания фактических обстоятельств, свидетельствующих о необходимости этого. Это требование закона и положений игнорировалось всеми судами в Карелии, которые просто переписывали предыдущие постановления, указывая, что "обстоятельства не изменились", ни в чем не разбираясь и не основываясь на нормах права. Все эти доводы были рассмотрены в Европейском суде по правам человека. Как и ожидалось, решение было вынесено в пользу Девлета Алиханова с учетом сложившейся обширной практики применения норм о немотивированном длительном продлении срока содержания под стражей.

Вслед за выплатой компенсации по решению Европейского суда российской стороной должны быть отменены постановление об аресте Девлета Алиханова в феврале 2015 года, а также все последующие постановления судов о продлении ему сроков содержания под стражей на протяжении трех лет.

В настоящее время этот вопрос рассматривается на уровне Президиума Верховного суда России. Напомним, в сентябре Верховный суд РФ отложил рассмотрение жалобы на содержание Девлета Алиханова под стражей во время следствия, при этом представитель Генпрокуратуры согласился, что незаконные постановления об аресте следует отменить.

"Заместитель генпрокурора попросил суд отменить вынесенные постановления о продлении срока ареста Алиханова, мы же настаиваем, чтобы отменили не только постановления о продлении стражи, но и изначальное избрание ареста в качестве меры пресечения, так как в деле Алиханова отсутствует событие преступления. Европейский суд по правам человека признал содержание под стражей незаконным", - пояснила его защита.

Так что теперь осталась формальность – отмена всех незаконных решений Президиумом Верховного суда Российской Федерации.

фото: https://vk.com/gorsovetptz

Комиссия Петросовета предложила не поддерживать проект бюджета на 2019 год

Постоянная комиссия по экономике и финансам Петросовета приняла решение не рекомендовать к принятию на ноябрьской сессии проект бюджета столицы Карелии на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в первом чтении.

Как напомнили в Петросовете, согласно документу, в следующем году бюджет округа запланирован бездефицитным. Планируется, что общие объемы доходов и расходов городского округа составят более 4 млрд. 944,1 млн. рублей, муниципальный долг - 2 млрд. 300 млн. рублей.

При этом в представленном варианте бюджета не предусмотрены субвенции из республиканской казны на исполнение дополнительных полномочий, переданных муниципалитету. К примеру, реализация региональных программ по развитию образования, по организации отдыха детей в каникулярное время и по социальной поддержке малоимущих семей.

На это важное обстоятельство в ходе заседания обратили внимание участники комиссии. По словам депутата Петросовета Валерия Матвеева, в результате отсутствия соответствующих субсидий в 2019 году город рискует недополучить до 532 млн. 919 тысяч рублей и компенсировать этот недостаток средств вновь придется из местного бюджета.

"Сегодня перед нами представлен финансовый документ без каких-либо гарантий получения региональной поддержки. Стоит признать, что недополучение субсидий из республиканского бюджета на переданные полномочия вынуждает нас ежегодно сокращать финансирование ряда других важных социальных программ, которые сегодня так нужны Петрозаводску. В связи с этим считаю возможным вернуться к обсуждению проекта бюджета только после проведения подробных и детальных консультаций специалистов финансового управления мэрии с Министерством финансов Карелии о выделении этих средств", - подчеркнул депутат Валерий Матвеев.



По итогам обсуждения участники комиссии по экономике и финансам не поддержали предложение рекомендовать принятие проекта городского бюджета на 2019 год в первом чтении на ближайшей сессии Петросовета 23 ноября.

фото: "Столица на Онего"

Фура насмерть сбила пешехода в Карелии

В Сортавальском районе под колесами фуры погиб 61-летний мужчина, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, сегодня около 12 часов дня на 261 км федеральной автодороги А-121 Сортавала водитель тягача Volvo с полуприцепом зацепил задней частью трала пешехода, 61-летнего мужчину, который вышел на пешеходный переход в момент проезда транспортного средства.

Мужчина получил травмы, от которых скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

фото: Мария Савилова, turbina.ru

"Не удивительно, что Карелия вымирает"

В приладожском поселке Тиурула возмущены пятизначными суммами за жилищно-коммунальные услуги.

Жители поселка Тиурула Лахденпохского района Карелии направили коллективное обращение прокурору республики Карену Габриеляну с просьбой провести проверку законности начисленных счетов за жилищно-коммунальные услуги. Как утверждают авторы обращения, все основные работы – от ремонта домов до прокладки водопровода – выполняются самими жителями поселка.

"Оказываемые услуги по вывозу мусора не соответствуют нормам (контейнеры установлены прямо на земле, без бетонирования и ограждения участка), а в связи с отсутствием в Лахденпохском районе официального полигона твердых бытовых отходов вообще вызывают большие сомнения в их законности. Счета присылаются даже не проживающим в поселке дачникам. Начисляемые суммы в некоторых случаях исчисляются уже пятизначными цифрами и продолжают приходить даже после судебного опротестования одним из жителей", - говорится в обращении к прокурору Карелии.

Жители приладожского поселка предположили, что такая же картина наблюдается по всей "вымирающей" Карелии. "Тогда не удивительно, что Карелия вымирает, и ,в первую очередь, это касается пенсионеров, потому что никакой заботы властей о комфортном проживании в деревнях мы не видим. Только счета за псевдоуслуги", - написали жители Тиурулы в обращении прокурору республики, которое они также адресовали карельскому губернатору Артуру Парфенчикову.

фото: YouTube

Нургалиев уехал, миллионные долги остались

Компания, открывшая лесозавод на севере Карелии, задолжала государству за лес почти 12 миллионов рублей.

В конце октября в поселке Пяозерский Лоухского района состоялось открытие нового лесозавода ООО "НПО "Финтек", включенного не только в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, но и в Федеральную целевую программу развития Карелии до 2020 года. Неслучайно в поселок в очередной раз приехал заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, который курирует строительство этого объекта и выполнение мероприятий ФЦП в целом.

Открытие лесозавода генерал Нургалиев назвал "знаковым событием" и подчеркнул, что "развитие северных территорий является приоритетным направлением для Карелии". Напомним, общая стоимость проекта по строительству лесозавода в Пяозерском оценивается более чем в миллиард рублей, правда, пока в него вложено меньше половины этой суммы.

Однако, несмотря на такие огромные инвестиции и таких серьезных кураторов, компания "Финтек" на протяжении нескольких лет не может выйти из числа крупнейших должников по оплате пользования карельским лесом. По данным республиканского министерства по природным ресурсам и экологии, к началу ноября долги компании по лесным платежам составили 11,9 миллиона рублей, и когда стратегический инвестор их полностью погасит, не известно.

фото: pixabay.com/congerdesign

В Карелии сократилась численность пенсионеров

Количество пенсионеров в Карелии на 1 октября 2018 года составило 237764 человека, сообщает Карелиястат.

Год назад в республике насчитывалось 238124 жителя пенсионного возраста, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ.

Сокращение пенсионеров опровергает прогноз изменения численности трудовых ресурсов, ежегодно обновляемый правительством Карелии.

Подробнее читайте в материал деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: "Столица на Онего"

Депутат Петросовета Анна Васильева помогла петрозаводчанке получить материнский капитал

Депутат горсовета Анна Васильева лично защищала в судебных инстанциях интересы жительницы Петрозаводска, сообщила пресс-служба Петросовета.

За помощью к депутату горсовета от фракции ЛДПР Анне Васильевой обратилась жительница Виктория Кудрявая, у которой возникли сложности при покупке квартиры за счет материнского капитала. Петрозаводчанка приобрела квартиру в январе 2018 года и переехала в нее вместе с малолетней дочерью.

Согласно договору Виктория Кудрявая перечислила деньги продавцу, а оставшуюся часть должна была погасить после получения материнского капитала. Однако, подав заявление на выплату материнского капитала, она получила отказ. Пенсионный фонд мотивировал это тем, что в марте текущего года данный дом был признан аварийным. При этом государственная структура не учитывала, что дом признан аварийным лишь спустя три месяца после покупки квартиры и молодая мама просто не могла этого предвидеть.

Анна Васильева как практикующий юрист решила лично защищать нарушенное право петрозаводчанки в суде. Первая инстанция встала на сторону Пенсионного фонда. Однако Анне Васильевой удалось донести до судьи апелляционной инстанции, что такое решение незаконно. Верховный суд Карелии обязал Пенсионный фонд выплатить Виктории Кудрявой положенный материнский капитал, добавили в пресс-службе.

фото: Законодательное собрание Карелии

ВИДЕО: В деревне Карелии построили деревянный мост за 9 млн рублей

В деревне Тукса Олонецкого района взамен старой переправы построили новую, стоимость которой составила 9 млн рублей – два бюджета деревни, уточнил корреспондент "Сампо360".

На минувшей неделе в деревне Тукса Олонецкого района торжественно открыли новый деревянный мост, который возвели взамен старого, обрушившегося в конце лета.

Из-за обрушения переправы более сотни жителей деревни Тукса остались оторванными от социально важных объектов: школа, магазин, транспортное сообщение – остановка автобусов.

Средства на возведение нового моста направили из бюджета Карелии в августе, и уже 16 ноября по новому объекту открыто движение.

По мосту организовано реверсивное движение, помимо легкового транспорта, переправа рассчитана и на грузовые автомобили, также есть пешеходный тротуар.



фото Заксобрания Карелии

"На строительство переправы выделено 9 миллионов рублей, что примерно равняется двум бюджетам Туксинского сельского поселения", - сказал корреспондент телеканала "Сампо360".

ВИДЕО: Тягач в Петрозаводске оборвал троллейбусные провода

На Комсомольском проспекте тягач, перевозивший экскаватор, парализовал троллейбусное движение.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", 18 ноября в 10.40 на Комсомольском проспекте, в районе пересечения с проспектом Александра Невского произошло ДТП с участием седельного тягача с полуприцепом.

Седельный тягач, перевозивший на трале гусеничный экскаватор, двигался по Комсомольскому проспекту в сторону центра.

Стрела экскаватора задела и оборвала растяжки троллейбусной контактной сети.

Троллейбусная контактная сеть располагается на высоте 5,6 - 5,8 метров. По всей видимости, стрела экскаватора в транспортировочном положении оказалась слишком высоко поднята, высота стрелы по блоку не соответствовала габаритам проезда.

На месте происшествия работала аварийная бригада. В результате ДТП оказалось затруднено движение по Комсомольскому проспекту.

Видеокамера социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" запечатлела момент.

В Карелии открыли спортивный стадион

В поселке Шелтозеро торжественно открыли обновленный спортивный стадион.

На месте заброшенной территории оборудовали два поля для мини-футбола, площадки для волейбола, пляжного волейбола уличных тренажеров, а для болельщиков установили крытую трибуну на 30 мест.

Церемония открытия началась с символического разрезания ленточки. Заместитель министра по национальной политике Андрей Манин поздравил гостей на вепсском языке, вручил новые книги на карельском языке и подарил спортивный мяч. Право первого удара по воротам досталось Вадиму Сухареву, который забил гол голкиперу местной футбольной команды.

"В Прионежском районе действуют различные спортивные секции, развивается массовый спорт, проводятся всевозможные спортивные соревнования, успешно возрождается система ГТО. Отрадно видеть, как к занятию физкультурой и спортом привлекаются юные жители. Многие увлекаются спортом целыми семьями. Это залог здоровья, сплоченности, уверенности в будущем.

Выражаю особые слова признательности тренерам, отдающим свои силы, знания, умения воспитанию здорового поколения. Именно благодаря их энтузиазму в Прионежье и появляются такие спортивные сооружения", – сказал на торжественном открытии глава Прионежского района.

Гости вручили юным спортсменам спортивный инвентарь и пожелали ребятам крепкого здоровья, спортивных успехов и высоких результатов.

После торжественной части воспитанники ДЮСШ продемонстрировали навыки в спортивных играх, а все желающие смогли опробовать уличные тренажеры.

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