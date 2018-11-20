Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: vk.com / личный аккаунт Артура Парфенчикова в соцсети

Глава Карелии попал в информационный скандал после переписки в "ВКонтакте"

Глава Карелии Артур Парфенчиков после общения с местной жительницей в социальной сети "ВКонтакте" стал героем публикаций федеральных СМИ.

Как пишет "7х7", жительница поселка Суоёки Суоярвского района Карелии Анна Власова "ВКонтакте" попросила его вернуть в поселок детский сад, закрытый по программе оптимизации образования. После недолгой беседы она получила в ответ предложение "нанять няню".

О закрытии детского сада и школы в поселке Суоёки представители местной администрации сообщили родителям в конце августа 2018 года. В начале сентября Анна Власова написала главе Карелии через его верифицированную страницу в социальной сети "ВКонтакте" и попросила руководителя региона вернуть детский сад в поселок.

От имени главы ей пришел ответ, что невозможно открыть в поселке ясли для одного ребенка: "Такого даже в Петрозаводске нет. Сидите (в декрете) до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают. Исполнится ребенку три года, возите его в Суоярви".

По словам Власовой, в поселке есть как минимум восемь детей, которые могли бы ходить в ясли. От поселка Суоёки до Суоряви — 28 километров: "Вы своих трехлетних внуков за 25 км отправили бы? До трех лет сидела бы с ребенком дома, но на 57 рублей, извините, не проживешь! К вам обращаться не стоит больше никогда! Бесполезно!" — написала женщина. От имени Артура Парфенчикова ей в ответ пришла фраза: "Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают".

Во вторник федеральные СМИ "Эхо Москвы" , "Московский комсомолец", "Медуза" и др. опубликовали новости о скандальной переписке главы Карелии.

фото: Фото: администрация Петрозаводска

Петрозаводск получит из федерального бюджета 450 млн рублей на дороги

Благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные дороги" столице Карелии в течение шести лет будут выделять средства на ремонт дорог и обеспечение безопасности дорожного движения.

В Росавтодоре была одобрена заявка, сформированная администрацией Петрозаводска совместно с республиканским Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи для участия в национальном проекте. Исходя из представленной информации, с 2019 года столица Карелии будет получать из федерального бюджета средства как на ремонт дорожного покрытия, так и на мероприятия для обеспечения безопасности дорожного движения: нанесение разметки, устройство новых светофорных объектов и другие виды работ, рассказали в администрации Петрозаводска.

По предварительной информации, в 2019 году на ремонт дорог карельской столицы будут направлены порядка 400 миллионов рублей. Еще 50 миллионов планируется предусмотреть на обеспечение безопасности. Кроме того, проект подразумевает софинансирование в размере 10% из республиканского и городского бюджетов.

Как отметили в мэрии, проект планируется к реализации на шесть лет. Список дорог, которые будут отремонтированы в 2019 году, будет сформирован с учетом обращений жителей, предписаний и представлений надзорных органов. Кроме того, особое внимание будет уделено территориям, которые станут площадкой для празднования в 2020 году 100-летия Республики Карелия.

Напомним, в этом году был расширен перечень потенциальных участников национального проекта "Безопасные и качественные дороги", куда прежде могли подавать заявки лишь те агломерации, численность которых превышает 500 тысяч человек. Теперь претендовать на федеральное финансирование могут и города с меньшим населением. Это и позволило Петрозаводску подать заявку на участие в проекте.

фото: gov.karelia.ru

Парфенчиков: "Это был минутный эмоциональный срыв"

Глава Карелии Артур Парфёнчиков принёс местной жительнице из поселка Суоёки извинения, и объяснил своё поведение эмоциональным срывом.

"Я за свои слова в последнем обращении к Анне извинился. Думал, наш конфликт исчерпан 4 сентября. С 4 сентября мы не общались. Моя страница для Анны по-прежнему открыта. Никаких чёрных списков нет для неё. Это был минутный эмоциональный срыв. Я себя не оправдываю. Но я тоже человек", - сказал Парфенчиков радиостанции "Говорит Москва".

Ранее Артур Парфёнчиков отказал жительнице Суоярвского района, просившей его о строительстве детсада. В переписке в соцести "ВКонтакте" он посоветовал Анне Власовой "Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают". На одно из сообщений он ответил фразой: "Пусть о вашем ребёнке отец его, деды думают".

фото: "Столица на Онего"

ФОТО: Житель Карелии пережил "Варфоломеевскую ночь"

В деревне Бесовец у местного жителя в одну ночь сгорел гараж, папа оказался в предынфарктном состоянии, жену обвинили в краже, а сам он попал в ДТП.

Как рассказали в МЧС Карелии, в ночь с 17 на 18 ноября в 00.05 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в деревне Бесовец Прионежского района горит нежилая постройка. Пожарные огонь ликвидировали, но в результате пожара строение было полностью уничтожено.

По информации пресс-службы МВД Карелии, 18 ноября в 14.00 в полицию Прионежского района обратился владелец сгоревшего гаража. Он сообщил, что пожар произошел в результате поджога. Полиция начала проверку и выяснила, что в ночь с 17 на 18 ноября сгорел гараж с запчастями, который принадлежал бизнесмену, занимающемуся ремонтом машин.

Расследуется версия, что гараж мог поджечь знакомый пострадавшего бизнесмена из личной неприязни. Момент поджога попал в объектив видеокамеры, установленной на территории гаража. В настоящее время в МВД рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту поджога.

Как сообщил "Столице на Онего" владелец сгоревшего гаража, узнав о пожаре и о том, что отцу из-за случившегося стало плохо, он выехал на место происшествия.

"Когда я подъезжал к дому, - рассказал бизнесмен, - этот знакомый-"поджигатель" бросился под мою машину, упал под колеса и лежит".

На место ДТП вызвали ГИБДД и "скорую". Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали факт наезда на пешехода. А врачи, осмотрев пострадавшего знакомого, обнаружили ссадины на ноге и отправили его домой, так как в медицинской помощи он не нуждался.

Виновник ДТП при этом стал выяснять отношения со своим знакомым, бросившимся под колеса автомобиля. В итоге завязалась драка, которую стала разнимать жена водителя.

"Этот (знакомый – прим. ред.) со своим другом-"поджигателем" телефоны потеряли и обвинили в краже мою жену. Теперь ее тоже ждет проверка в полиции", - рассказал пострадавший бизнесмен.

В результате, как сообщили в МВД Карелии, по всем фактам случившегося в ночь с 17 на 18 ноября в деревне Бесовец проводится проверка.

фото: Фото: Госавтоинспекция Карелии

ВИДЕО: В Петрозаводске пьяный пенсионер-водитель, из-за которого пострадала женщина, совершил два ДТП

На улице Гвардейской нетрезвый водитель на кроссовере протаранил два автомобиля.

Как рассказал ДТП ПТЗ, две аварии с интервалом в несколько секунд произошли на улице Гвардейская, в районе домов №29 и №25 вечером 18 ноября.

Ранее в ГИБДД сообщили, что в районе дома № 29 по улице Гвардейской около 21.00 58-летний водитель, находясь в состоянии опьянения и управляя автомобилем Skoda Yeti, при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с автомобилем Lada Vesta, который двигался по главной дороге. От удара Ладу развернуло поперек проезжей части, а кроссовер продолжил движение в сторону центра.

По информции ДТП ПТЗ, проехав около ста метров, Шкода протаранила еще один, припаркованный у края проезжей части легковой автомобиль. Сила удара была такова, что припаркованный автомобиль отбросило на несколько метров назад.

Напомним, в результате первого ДТП травмы получила 31-летняя пассажирка автомобиля Lada, ей была оказана медицинская помощь.

Момент аварий попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

фото: kr-rk.ru / Корпорация развития республики Карелия / «Бизнес-неделя 2018»

Юрий Савельев лишится должности директора Корпорации развития Карелии?

В правительстве Карелии недовольны работой Корпорации развития республики под руководством Юрия Савельева.

Как сообщают наши источники в карельском правительстве, в ближайшее время директор Корпорации развития республики, доктор экономических наук Юрий Савельев покинет эту должность. Причина – недовольство руководителей республики итогами работы Корпорации под руководством Савельева (напомним, он возглавил компанию в апреле текущего года). "Результатов – ноль", - говорят в правительстве.

Как нам стало известно, на закрытой планерке премьер-министр карельского правительства Александр Чепик отчитал Савельева за провал мероприятия "Бизнес-неделя", которое состоялось в начале ноября. В частности, Чепик отметил, что по итогам "Бизнес-недели" не было привлечено ни одной новой компании, готовой инвестировать в экономику республики. В правительстве считают, что соглашения, заключенные в рамках мероприятия, в принципе "ни о чем".

По мнению руководства республики, Савельеву не удалась та самая "перезагрузка" Корпорации, о которой он говорил, придя на должность руководителя госкомпании. Тогда, напомним, он пообещал, что первые серьезные результаты должны появиться уже в конце 2018 года. Между тем, никто не увидел даже промежуточных, хотя на сопровождении у Корпорации находятся более 200 инвестпроектов.

Напомним, что в руководстве Корпорации развития Карелии за последние четыре года сменилось четыре директора – Всеволод Телицын, Анна Позднякова, Леонид Лиминчук и с апреля – Юрий Савельев.

Никто из них не может похвастаться достижениями - из года в год работа Корпорации признается неэффективной. Неудивительно, что эксперты вновь поднимают вопрос о том, что Корпорация развития Карелии, которая проедает десятки миллионов из республиканского бюджета и не дает желаемых результатов по привлечению инвесторов и улучшения экономической ситуации, в принципе не нужна.

Впрочем, насколько мы знаем, вопрос о ликвидации Корпорации всерьез не поднимается. Пока туда ищут нового директора.

фото: "Столица на Онего"

Парфенчиков считает, что скандальные фразы были вырваны из контекста

Глава Карелии Артур Парфенчиков приедет в поселок Суоеки Суорярвского района республики после резонансной переписки в социальной сети с местной жительницей, жаловавшейся на отсутствие яслей.

Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк. Она подтвердила факт переписки и уточнила, что Артур Парфенчиков "не сдержался и допустил эмоциональную реакцию, но был честен".

"В ближайшее время планируется поездка главы в поселок Суоеки, чтобы не только на месте решить проблему, но и на примере Суоярвского района проработать и предложить жителям Карелии все возможные варианты доступного образования для детей", - сказала Марина Кабатюк.

По словам Парфенчикова, которые привела пресс-секретарь, опубликованные в СМИ фразы вырваны из контекста большой переписки, в которой он пытался объяснить жительнице Карелии причины закрытия детского сада и пути решения. В поселке Суоеки, как и в некоторых других небольших населенных пунктах Карелии, есть проблема с детскими учреждениями - в аварийном состоянии здания школы и детского сада. Местные власти решили закрыть детсад, так как дальнейшее пребывание в нем представляло угрозу безопасности воспитанников.

"Сейчас нужно отбросить эмоции и найти пути решения. Очевидно, что проблема для небольших населенных пунктов системная, а потому требует поиска комплексного решения, в том числе альтернативного привычному формату детских садов", - добавил глава региона, слова которого привела пресс-секретарь.

фото: "Столица на Онего"

В поселке Карелии 92-летняя бабушка выпала из окна и разбилась

В поселке Матросы пожилая женщина выпала из окна второго этажа и погибла.

Как стало известно "Столице на Онего", в минувший понедельник, 19 ноября, около 14.00 92-летняя жительница дома для переселенцев в поселке Матросы Пяжинского района выпала из окна второго этажа.

По словам очевидцев, женщина получила травмы. Соседи подняли бабушку в квартиру и вызвали скорую помощь.

"Врачи сделали ей укол, - рассказали домочадцы, - но вечером бабушка умерла".

На месте работала полиция. Обстоятельства происшествия выясняются.

В МВД Карелии сообщили, что по факту гибели женщины проводится проверка.

фото: Алексей Владимиров (Алексеев)

"Стучать на товарищей ниже моего достоинства", заявил подозреваемый в сотрудничестве со спецслужбами журналист из Карелии

Журналист из Карелии Алексей Владимиров прокомментировал обвинения в сотрудничестве со спецслужбами.

Как ранее писали шведские СМИ, 50-летний мужчина был якобы внедрен в проект расследовательской журналистики Scoop Russia в 2017 году для того, чтобы собирать информацию об ее участниках. Что россиянин дальше должен был делать с этими сведениями, не сообщается.

Шведский журналист Карлссон не приводит в статье доказательств шпионской деятельности россиянина в Швеции, кроме упоминания о его службе в разведке. Однако, став героем дня, шведский расследователь посетил радиостанцию Sveriges Radio, где был более словоохотлив.

"Мы знаем, что у человека была встреча с региональным представителем ФСБ, прежде чем он приехал в Швецию. Ему дали задание — участвовать в программе и шпионить за другими участниками", — утверждает Карлссон. Каким образом швед узнал об этом, он не рассказал. Скандинавский журналист также посетовал на то, что в своем заявлении на участие в Scoop Владимиров не рассказал о своем прошлом: "Он [Владимиров] имеет связи с российскими службами безопасности и с военными. И он не упомянул об этом в своем заявлении".

В заявке (есть в распоряжении редакции) действительно нет информации о службе россиянина, однако эти сведения и не требовались для отбора.

Карлссон также утверждает, что карельский журналист посетил несколько других международных программ.

В телефонном разговоре с "Фонтанкой" Алексей Владимиров подтвердил, что действительно принимал участие в проекте для журналистов в шведском Кальмаре в 2017 году.

"Да, я служил в военной разведке. Да, я служил в Таджикистане. Да, я с душманами работал. Да, я служил в спецназе ГРУ. И что теперь? Это что, клеймо?" — отметил Владимиров.

Предугадывая следующий вопрос о том, собирал ли он все-таки информацию о других участниках программы, Владимиров резко отрезал: "Стучать на своих товарищей — это ниже моего достоинства. Это запомните. Никогда в жизни этого не будет".

фото: pixabay.com/hexe_babajaga

ОПРОС: Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?

Акциз на продукты переработки красного мяса (колбаса, сосиски и бекон) может вырасти на 30 процентов, составив более 160 рублей на один килограмм.

Экспертный совет при правительстве РФ предложил ввести акцизы на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон. Это может привести к подорожанию колбасных изделий на 30%, сообщают Известия.

Предложение о налоге, который составит порядка 160 рублей на 1 кг продукта, представлено в отзыве совета на программу "Укрепление общественного здоровья", которая входит в национальный проект "Демография".

Авторы инициативы отметили, что переработанные мясопродукты содержат большое количество канцерогенов и повышают риск возникновения рака. Вырученные от акцизов средства предлагается направить на удешевление продуктов здорового питания.

Предполагается, что эта мера будет способствовать оздоровлению нации и поможет внести вклад в увеличение продолжительности жизни россиян.

Документ уже получил одобрение Минздрава. При этом в ведомстве подчеркнули, что конкретные меры пока не принимаются.

Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?

Ответить на вопрос можно здесь.

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