Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Хроника дня
22:20, 26 Ноября 2018

Главные новости, которые вы могли пропустить

Загрузка...
фото: "Столица на Онего"
ФОТО: Посмотрите, как выглядит Перинатальный центр Карелии изнутри

Фотограф "Столицы на Онего" запечатлел внутреннее убранство нового Перинатального центра Карелии, который строили четыре года.

Строительство Перинатального центра на 130 мест на Лесном проспекте в карельской столице велось с декабря 2014 года. Для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра выделено около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще 489 миллионов направила республика. Сроки сдачи объекта несколько раз переносились.

На одном из последних заседаний глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что строительные работы все завершены, сейчас ведутся юридические процедуры по оформлению здания и оборудования. Ростех дал семь лет гарантии на здание.

"На мой взгляд, есть основания ожидать начало деятельности центра к концу ноября", - сказал Парфенчиков.

А пока Перинатальный центр еще не распахнул свои двери для посетителей, фотограф "Столицы на Онего" побывал внутри здания и все запечатлел.

Помимо огромного светлого холла с мягкими диванами рожениц ждут палаты, оборудованные по последнему слову техники, рассчитанные на одного-двух человек, а не 10-12, как раньше. Все кабинеты также оснащены современным оборудованием.

Теперь не придется лежать на проваливающихся кроватях и караулить, когда освободится душ, не надо опасаться, что у ребенка попадет рука между решетками кювета, похожего на корзину из магазина, как это было в старых роддомах.

В новом центре есть даже ванна на подъемнике, кнопки вызова персонала, уютная комната для приема пищи и еще много удобств. Из окон открывается прекрасный вид на город.

Смотрите все в нашем фото и видеорепортаже.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 3

фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Карелия вошла в число непривлекательных регионов для работающих пенсионеров

Республика Карелия оказалась в конце рейтинга привлекательности рынка труда для пенсионеров.

Карелия в рейтинге оказалась на 77-м месте из 84-х. Первое место занимает Москва, второе – Санкт-Петербург, у которых индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров составил 76,8 и 74,5 балла соответственно. Для сравнения, полученный Карелией индекс равен 25,7 баллам, сообщают "Вести Карелии" со ссылкой на РИА Рейтинг.

Подробнее читайте в материале издания.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 8

ВИДЕО: В Сети появилась новая часть фильма об ужасах жизни в глубинке Карелии

Жители старинной карельской деревни Панозеро рассказывают о жизни в разваливающихся домах.

Любительский ролик продолжительностью 25 минут размещен в паблике "Общественный контроль г. Кемь".

Видео называется "Панозеро-остров ненужных людей. Часть 2". Фильм состоит из серии интервью местных жителей, которые рассказывают о трудностях жизни в карельской глубинке. Кроме того, герои ленты демонстрируют свой быт.

Деревня Панозеро расположена на острове в Кемском районе.

Ранее авторы любительских репортажей выпустили первую часть своего фильма о родном крае. Дебютное видео демонстрировало, как в населенном пункте разрушаются дома, а людей перевозят на дырявом пароме. Местные жители жаловались на регулярные отключения света и отсутствие в деревне необходимых специалистов.

Авторы любительского материала намерены обратить внимание представителей власти на жизнь в деревне Панозеро.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 10

фото: "Столица на Онего"
Узнали, что произошло с жителем Петрозаводска, провалившимся в трубу

В МВД Карелии рассказали, как провалившийся в трубу петрозаводчанин попал в полицию.

Ранее сообщалось, что в ночь с 23 на 24 ноября в доме, расположенном по адресу ул.Куйбышева,19-ул.Ленина,4, молодой человек поднялся по лестнице на крышу здания и упал вентиляционную трубу.

На место происшествия выехали спасатели МЧС и вытащили провалившегося. Правда, в ходе спасательной операции пришлось разрушить кирпичную кладку части дома.


Фото "Столицы на Онего"

По информации МЧС, провалившийся петрозаводчанин был извлечен из трубы живым. В медицинской помощи не нуждался.
Как рассказали в МВД Карелии, несостоявшемуся Санта Клаусу 35 лет. Падение в трубу он совершил в состоянии наркотического опьянения около часа ночи.

Жильцы дома, услышав крики и вой в трубе, вызвали МЧС. Спасатели достали провалившегося в трубу мужчину и оставили у дома.

Позже жильцам вновь пришлось обращаться за помощью, но уже не к МЧС, а в полицию: так как спасенный петрозаводчанин зашел в подъезд и разбил все стекла с первого по четвертый этаж.

Прибывшие на вызов полицейские застали дебошира на лестнице в подъезде.

На данный момент ведется следствие, решается вопрос о возбуждении дела.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 3

фото: Николай Смирнов
Руководителю аппарата ЗС Карелии, вероятно, придется оставить хорошо оплачиваемую должность

Бывшему соратнику Худилайнена – Вячеславу Баеву прочат отставку с поста главы аппарата Заксобрания Карелии.

Его место может занять бывший соратник Катанандова, переживший всех карельских губернаторов.

Дозвониться до него не удалось, поэтому "Вести Карелии" располагают только неофициальной информацией из Законодательного собрания, что Баев будет находиться на больничном до 7 декабря.

"Баеву уже нашли работу в Санкт-Петербурге, сами понимаете, кто мог это сделать", - сказал нам один из республиканским чиновников.

Кого прочат на место Баева, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 3

После обращения депутата от КПРФ в прокуратуру стройку в центре Петрозаводска приостановили

Депутат Законодательного собрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов после обращения жителей с улицы Титова добился прекращения стройки.

Жители дома №4 по ул. Титова в начале ноября направили обращение к депутату Евгению Ульянову и попросили разрешить ситуацию с уплотнительной застройкой в их дворе. Напомним, на Титова, 2а гражданин Плаксин решил реконструировать котельную в административное здание.

Перед обращением к парламентарию жильцы провели сход и решили, что, в частности, имеет место уплотнительная застройка и есть реальная возможность "потерять двор". Публичные слушания по установке публичного сервитута в мэрии прошли кулуарно при полном отсутствии жителей домов №2 и №4 по Титова.

После этого Евгений Ульянов направил запрос в прокуратуру Карелии. Его итогом стала приостановка работ.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 7

фото: Столица на Онего
Административное здание появится во дворе жилых домов в центре Петрозаводска

Во дворе жилых домов на ул. Титова,2а частный инвестор планирует реконструировать здание котельной под административное здание.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на заборе, которым огорожена стройплощадка. Начало работ назначено на октябрь 2018 года, завершение – в декабре 2019 года.

Заказчиком выступает некто В.Т. Плаксин, а генеральным подрядчиком стало ООО "Омега-Инвест". Указанные в информации телефонные номера не обслуживаются или не существуют.

В компании "КВ Комплект", которая значится ответственной за авторский надзор", "Столице на Онего" рассказали, что не работают на данном объекте.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 5

фото: YouTube
ВИДЕО: Маршрутный автобус попал в ДТП в Петрозаводске

Авария с участием легкового автомобиля и автобуса произошла на пересечении Лососинского шоссе и улицы Черняховского.

По данным сайта "ДТП "Петрозаводска и Карелии", в момент аварии автобус ПАЗ ехал 25 ноября в 21.00 в сторону Древлянки. Легковой автомобиль выезжал с Черняховского в сторону Гоголевского моста.

"В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. К счастью, обошлось без жертв", - отмечается в сообщении.

 

Смотреть подробнее
В поселке Матросы людей переселили в дом, где невозможно жить из-за канализационной вони

В поселке Матросы Пряжинского района Карелии жильцов из аварийного фонда переселили в дом, который можно назвать непригодным для проживания.

Вот уже два года люди мучаются - задыхаются от канализационной вони, а чистую воду носят из колодца. Из-за того, что в здании не работает система вентиляции и постоянно стоит жуткий запах, жители вынуждены держать окна открытыми.

По странному стечению обстоятельств время строительства и приемки этого дома в эксплуатацию совпадает с серьезными переменами в материальном положении семьи главы Матросского сельского поселения Галины Ивановой. Ее супруг становится обладателем сразу двух (соседних) квартир в Петрозаводске. 

И, может быть, мы никогда бы не провели это расследование, не случись трагедия – в доме для переселенцев погибла пожилая женщина.

В понедельник 19 ноября около 14.00 в поселке Матросы в доме №27-а по Пряжинскому шоссе произошла трагедия. 92-летняя жительница дома для переселенцев выпала из окна второго этажа и разбилась. Пожилая женщина умерла не сразу. С травмами, ее подняли в квартиру и вызвали скорую. Но, несмотря на оказанную помощь, к вечеру бабушка скончалась. На место прибыла полиция, которая сейчас выясняет обстоятельства происшествия. Следственный комитет также начал проверку по факту гибели пожилой женщины.

Этот случай заставил нас приехать на место происшествия. Оказалось, что трагедия вскрыла проблемы, с которыми вот уже не первый год живут и мучаются люди.

Подробнее - здесь.  

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 3

фото: WallpapersCave.ru
На пожаре в Карелии нашли труп

Пожар произошел утром в Сортавальском районе, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня утром, 26 ноября, в 9.13 пожарно-спасательные подразделения Сортавальского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в п. Хелюля на ул. Комсомольской.

В 9.44 пожар был ликвидирован.

На месте пожара было обнаружено тело.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

 

Смотреть подробнее
Суд разрешил изымать единственное жилье у должников

Единственное жилье гражданина-банкрота может быть включено в конкурсную массу и продано с торгов. Об этом свидетельствует решение Верховного суда по делу Анатолия Фрущака. Подробнее

Минстрой назвал условие сноса "хрущевок" в регионах

Программу реновации жилого фонда аналогичную московской в регионах могут не выдержать магистральные сети и автодороги. Подробнее

Комментарии: 2
ВИДЕО: "Россия 24" узнала, как Карелия развивает экономику и туризм

На федеральном телеканале "Россия 24" вышел большой сюжет, посвященный развитию экономики и туризма в Карелии. Подробнее

Комментарии: 1
ВИДЕО: В Петрозаводске разыскивают мужчину, подозреваемого во взломе нескольких автомобилей

Предполагаемый нарушитель пытался проникнуть в салоны припаркованных машин и похищал автомобильные номера. Подробнее

Комментарии: 1
Суд Карелии продлил срок учредителю компании по ремонту дорог за взятки в размере 15 млн рублей

Петрозаводский городской суд 22 ноября продлил арест учредителю петербургской компании "Ремстройкомплект" Игорю Чичину еще на два месяца. Подробнее

Лиминчук вручил грамоту депутату Анишину

Парламент республики отметил поисковика, депутата Петросовета Александра Анишина за существенный вклад в патриотическое воспитание молодежи и работу в увековечивании памяти погибших при защите Отечества. Подробнее

Комментарии: 1
В Карелии хотят создать технопарк для горнопромышленного комплекса

Правительство Карелии планирует в 2019 году подать заявку на финансирование из федерального бюджета проекта первого в России технопарка по обработке камня. Подробнее

Комментарии: 2
В Карелии рынок автоперевозок резко сократился в 2018 году

Резкий спад пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом произошел в Карелии в январе-октябре 2018 года. Подробнее

Комментарии: 1
Ученые в Карелии получат 2 млн рублей на исследования

Исследователи из Карелии получат субсидии на поддержку научных проектов, относящихся к фундаментальной науке. Подробнее

Комментарии: 5
В Карелии УФАС хочет наказать банк за незаконную рекламу

Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии усмотрело нарушение закона о рекламе при размещении баннеров об условиях предоставления банковских кредитов в Петрозаводске. Подробнее

Карелия вошла в топ-5 регионов СЗФО по росту промышленности

Промышленное производство в Карелии за 9 месяцев 2018 года выросло на 2,4% - по этому показателю республика вошла в пятерку лидеров среди регионов Северо-Западного федерального округа. Подробнее

Комментарии: 6
В Карелии продолжается подготовка энергообъектов к зиме

На этой неделе энергетики проведут работы в Костомукше, Прионежском и Кемском районах. Подробнее

Двое мужчин разгромили сауну в Петрозаводске

В минувшую субботу сработала "тревожная кнопка" в одной из саун города, сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии. Подробнее

Иван Ургант решил оформить отношения с известным актером

Об этом Ургант рассказал в своем аккаунте в Instagram. Подробнее

Участница шоу "Голос" выступит в Петрозаводске

В столице Карелии состоится выступление участницы шоу "Голос-7" Дарии Гроссман. Подробнее

Посетители кафе подрались в центре Петрозаводска

Сотрудники управления Росгвардии выезжали в бары Петрозаводска и Костомукши, чтобы угомонить посетителей. Подробнее

В Карелии бывшие заключенные обокрали дачные участки и пытались украсть 10 машин

В полицию Медвежьегорского района поступили заявления о кражах из дачных домов и о повреждении автомобилей, сообщили в МВД Карелии. Подробнее

Комментарии: 2
В Карелии 27 ноября температура опустится до -15 градусов

О погоде на 27 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра. Подробнее

В Следкоме Карелии сообщили, кто погиб на пожаре в поселке Хелюля

Тело женщины было обнаружено на пожаре в Сортавальском районе, сообщили в Следкоме Карелии. Подробнее

Трое жителей Карелии пострадали в перевернувшейся на трассе машине

В Медвежьегорском районе машина упала в кювет, пострадали три человека, сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.11.2018, 19:46
Парфенчиков отменил все встречи в Москве и выехал в Карелию на встречу с Анной Власовой из Суоеки
19.11.2018, 12:28
Правительство России  исполнило решение Европейского суда по делу Алиханова
21.11.2018, 11:40
Парфенчиков в топе
23.11.2018, 20:20
Григорий Лепс стал бомжом
20.11.2018, 14:57
Глава Карелии попал в информационный скандал после переписки в "ВКонтакте"
25.11.2018, 09:30
ФОТО: Житель Петрозаводска упал в трубу в центре города

Аналитика

Сегодня 10:46
Обществоведение
Дом с душком 5
В поселке Матросы людей переселили из бараков в дом, где невозможно жить из-за канализационной вони.
"Соберем аналитику и будем выходить на переговоры" 9
23.11.2018 12:03
"С таким бюджетом "майские" указы президента выполнены не будут" 1
22.11.2018 10:09
Галина Ширшина: "Мне нужна позиция главы" 4
21.11.2018 15:17
Парфенчиков в топе 20
21.11.2018 11:40
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2018 13:09
Личное мнение
Скинемся за безответственность власти 5
Почему у российского государства находятся средства на восстановление Ливии и не хватает денег на окна в карельских школах?
"Карельский пленник", браво!"
22.11.2018 11:19
Безопасность в подарок
22.11.2018 10:53
"Крут Парфенчиков? Крут. Нуждается в защите? Нет" 12
21.11.2018 22:10
архив чтиво

Медиа

Перинатальный центр в Петрозаводске
Сегодня 13:18
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»