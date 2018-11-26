Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: "Столица на Онего"

ФОТО: Посмотрите, как выглядит Перинатальный центр Карелии изнутри

Фотограф "Столицы на Онего" запечатлел внутреннее убранство нового Перинатального центра Карелии, который строили четыре года.

Строительство Перинатального центра на 130 мест на Лесном проспекте в карельской столице велось с декабря 2014 года. Для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра выделено около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще 489 миллионов направила республика. Сроки сдачи объекта несколько раз переносились.

На одном из последних заседаний глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что строительные работы все завершены, сейчас ведутся юридические процедуры по оформлению здания и оборудования. Ростех дал семь лет гарантии на здание.

"На мой взгляд, есть основания ожидать начало деятельности центра к концу ноября", - сказал Парфенчиков.

А пока Перинатальный центр еще не распахнул свои двери для посетителей, фотограф "Столицы на Онего" побывал внутри здания и все запечатлел.

Помимо огромного светлого холла с мягкими диванами рожениц ждут палаты, оборудованные по последнему слову техники, рассчитанные на одного-двух человек, а не 10-12, как раньше. Все кабинеты также оснащены современным оборудованием.

Теперь не придется лежать на проваливающихся кроватях и караулить, когда освободится душ, не надо опасаться, что у ребенка попадет рука между решетками кювета, похожего на корзину из магазина, как это было в старых роддомах.

В новом центре есть даже ванна на подъемнике, кнопки вызова персонала, уютная комната для приема пищи и еще много удобств. Из окон открывается прекрасный вид на город.

Смотрите все в нашем фото и видеорепортаже.

фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Карелия вошла в число непривлекательных регионов для работающих пенсионеров

Республика Карелия оказалась в конце рейтинга привлекательности рынка труда для пенсионеров.

Карелия в рейтинге оказалась на 77-м месте из 84-х. Первое место занимает Москва, второе – Санкт-Петербург, у которых индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров составил 76,8 и 74,5 балла соответственно. Для сравнения, полученный Карелией индекс равен 25,7 баллам, сообщают "Вести Карелии" со ссылкой на РИА Рейтинг.

Подробнее читайте в материале издания.

ВИДЕО: В Сети появилась новая часть фильма об ужасах жизни в глубинке Карелии

Жители старинной карельской деревни Панозеро рассказывают о жизни в разваливающихся домах.

Любительский ролик продолжительностью 25 минут размещен в паблике "Общественный контроль г. Кемь".

Видео называется "Панозеро-остров ненужных людей. Часть 2". Фильм состоит из серии интервью местных жителей, которые рассказывают о трудностях жизни в карельской глубинке. Кроме того, герои ленты демонстрируют свой быт.

Деревня Панозеро расположена на острове в Кемском районе.

Ранее авторы любительских репортажей выпустили первую часть своего фильма о родном крае. Дебютное видео демонстрировало, как в населенном пункте разрушаются дома, а людей перевозят на дырявом пароме. Местные жители жаловались на регулярные отключения света и отсутствие в деревне необходимых специалистов.

Авторы любительского материала намерены обратить внимание представителей власти на жизнь в деревне Панозеро.

фото: "Столица на Онего"

Узнали, что произошло с жителем Петрозаводска, провалившимся в трубу

В МВД Карелии рассказали, как провалившийся в трубу петрозаводчанин попал в полицию.

Ранее сообщалось, что в ночь с 23 на 24 ноября в доме, расположенном по адресу ул.Куйбышева,19-ул.Ленина,4, молодой человек поднялся по лестнице на крышу здания и упал вентиляционную трубу.

На место происшествия выехали спасатели МЧС и вытащили провалившегося. Правда, в ходе спасательной операции пришлось разрушить кирпичную кладку части дома.



Фото "Столицы на Онего"

По информации МЧС, провалившийся петрозаводчанин был извлечен из трубы живым. В медицинской помощи не нуждался.

Как рассказали в МВД Карелии, несостоявшемуся Санта Клаусу 35 лет. Падение в трубу он совершил в состоянии наркотического опьянения около часа ночи.

Жильцы дома, услышав крики и вой в трубе, вызвали МЧС. Спасатели достали провалившегося в трубу мужчину и оставили у дома.

Позже жильцам вновь пришлось обращаться за помощью, но уже не к МЧС, а в полицию: так как спасенный петрозаводчанин зашел в подъезд и разбил все стекла с первого по четвертый этаж.

Прибывшие на вызов полицейские застали дебошира на лестнице в подъезде.

На данный момент ведется следствие, решается вопрос о возбуждении дела.

фото: Николай Смирнов

Руководителю аппарата ЗС Карелии, вероятно, придется оставить хорошо оплачиваемую должность

Бывшему соратнику Худилайнена – Вячеславу Баеву прочат отставку с поста главы аппарата Заксобрания Карелии.

Его место может занять бывший соратник Катанандова, переживший всех карельских губернаторов.

Дозвониться до него не удалось, поэтому "Вести Карелии" располагают только неофициальной информацией из Законодательного собрания, что Баев будет находиться на больничном до 7 декабря.

"Баеву уже нашли работу в Санкт-Петербурге, сами понимаете, кто мог это сделать", - сказал нам один из республиканским чиновников.

Кого прочат на место Баева, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

После обращения депутата от КПРФ в прокуратуру стройку в центре Петрозаводска приостановили

Депутат Законодательного собрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов после обращения жителей с улицы Титова добился прекращения стройки.

Жители дома №4 по ул. Титова в начале ноября направили обращение к депутату Евгению Ульянову и попросили разрешить ситуацию с уплотнительной застройкой в их дворе. Напомним, на Титова, 2а гражданин Плаксин решил реконструировать котельную в административное здание.

Перед обращением к парламентарию жильцы провели сход и решили, что, в частности, имеет место уплотнительная застройка и есть реальная возможность "потерять двор". Публичные слушания по установке публичного сервитута в мэрии прошли кулуарно при полном отсутствии жителей домов №2 и №4 по Титова.

После этого Евгений Ульянов направил запрос в прокуратуру Карелии. Его итогом стала приостановка работ.

фото: Столица на Онего

Административное здание появится во дворе жилых домов в центре Петрозаводска

Во дворе жилых домов на ул. Титова,2а частный инвестор планирует реконструировать здание котельной под административное здание.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на заборе, которым огорожена стройплощадка. Начало работ назначено на октябрь 2018 года, завершение – в декабре 2019 года.

Заказчиком выступает некто В.Т. Плаксин, а генеральным подрядчиком стало ООО "Омега-Инвест". Указанные в информации телефонные номера не обслуживаются или не существуют.

В компании "КВ Комплект", которая значится ответственной за авторский надзор", "Столице на Онего" рассказали, что не работают на данном объекте.

фото: YouTube

ВИДЕО: Маршрутный автобус попал в ДТП в Петрозаводске

Авария с участием легкового автомобиля и автобуса произошла на пересечении Лососинского шоссе и улицы Черняховского.

По данным сайта "ДТП "Петрозаводска и Карелии", в момент аварии автобус ПАЗ ехал 25 ноября в 21.00 в сторону Древлянки. Легковой автомобиль выезжал с Черняховского в сторону Гоголевского моста.

"В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. К счастью, обошлось без жертв", - отмечается в сообщении.

В поселке Матросы людей переселили в дом, где невозможно жить из-за канализационной вони

В поселке Матросы Пряжинского района Карелии жильцов из аварийного фонда переселили в дом, который можно назвать непригодным для проживания.

Вот уже два года люди мучаются - задыхаются от канализационной вони, а чистую воду носят из колодца. Из-за того, что в здании не работает система вентиляции и постоянно стоит жуткий запах, жители вынуждены держать окна открытыми.

По странному стечению обстоятельств время строительства и приемки этого дома в эксплуатацию совпадает с серьезными переменами в материальном положении семьи главы Матросского сельского поселения Галины Ивановой. Ее супруг становится обладателем сразу двух (соседних) квартир в Петрозаводске.

И, может быть, мы никогда бы не провели это расследование, не случись трагедия – в доме для переселенцев погибла пожилая женщина.

В понедельник 19 ноября около 14.00 в поселке Матросы в доме №27-а по Пряжинскому шоссе произошла трагедия. 92-летняя жительница дома для переселенцев выпала из окна второго этажа и разбилась. Пожилая женщина умерла не сразу. С травмами, ее подняли в квартиру и вызвали скорую. Но, несмотря на оказанную помощь, к вечеру бабушка скончалась. На место прибыла полиция, которая сейчас выясняет обстоятельства происшествия. Следственный комитет также начал проверку по факту гибели пожилой женщины.

Этот случай заставил нас приехать на место происшествия. Оказалось, что трагедия вскрыла проблемы, с которыми вот уже не первый год живут и мучаются люди.

Подробнее - здесь.

фото: WallpapersCave.ru

На пожаре в Карелии нашли труп

Пожар произошел утром в Сортавальском районе, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня утром, 26 ноября, в 9.13 пожарно-спасательные подразделения Сортавальского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в п. Хелюля на ул. Комсомольской.

В 9.44 пожар был ликвидирован.

На месте пожара было обнаружено тело.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

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