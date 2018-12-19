Важные новости 19 декабря

Новости по теме
В Петрозаводске от менингококовой инфекции умер учащийся первого класса школы №46.
Как стало известно "Столице на Онего", в минувший вторник, 18 декабря, от менингококовой инфекции скончался ученик первого класса школы №46 в Петрозаводске.
"Да, умер мальчик, - сказали в школе, - он в пятницу еще в школе был, все нормально было, еще пел, а во вторник его не стало".
В Минздраве Карелии добавили, что менингококовая инфекция развивается в организме молниеносно. Школьник был госпитализирован в Детскую республиканскую инфекционную больницу. Но спасти его не удалось.
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Известный в Карелии бизнесмен и политик Девлет Алиханов рассказал, кто должен понести ответственность за его незаконное уголовное преследование и чем он планирует заниматься на свободе.
Выйдя на свободу после почти 4-летнего незаконного уголовного преследования и полного оправдания Девлет Алиханов дал свое первое подробное интервью.
- Я лично всегда верил в оправдательный приговор, потому что никакой логики в этом уголовном деле не было. Я был уверен, что в нашей стране можно добиться правды, и моя история это доказала. Я верил, что я это дело доведу до конца. Мне не нужно было УДО (условно-досрочное освобождение), я готов был хоть 10 лет отсидеть, но доказать свою правоту и быть оправданным. Потому что я всю жизнь работал честно, и для меня эта победа была важна. Если бы Президиум Верховного суда РФ не решил бы это дело в мою пользу, я все равно довел бы это до конца. Помимо Президиума у меня еще оставались возможности доказать свою невиновность, - сказал он.
- Одним из заказчиков моего преследования был Андрей Нелидов (бывший глава Карелии). Именно он, когда был губернатором, инициировал все это через свои связи. И самое главное, он же недавно все признал и извинился передо мной. Нас одновременно возили в суд, на цокольном этаже есть специальные секции, где одновременно находилось человек 12 обвиняемых и человек 15 сотрудников сопровождения. Так Нелидов, когда мы встретились там, при них открыто извинился. Сказал, что совершил огромную ошибку и приносит извинения.
Он же сейчас в Медгоре находится, в больнице. Бывало, что из сегежского СИЗО, если кто-то заболел, отправляют в Медгору, и Нелидов, когда узнает, что из Сегежи, говорит, - передавай привет Алиханову.
Я, честно говоря, верю в его искренность. И я простил его. Никакой обиды на него у меня нет.
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Сотрудники вневедомственной охраны задержали дебошира, сообщили в Росгвардии Петрозаводска.
Тревожная сигнализация сработала на пульте Петрозаводского ОВО в полночь 17 декабря. Группа задержания была направлена в гостиницу, расположенную в микрорайоне Древлянка.
Администратор объяснила, что причиной вызова стало неадекватное буйное поведение мужчины, который ходил по коридорам в голом виде, разбил раму картины, а вернувшись в номер, разбил ещё и бачок в санузле. Гость оказался не приезжим, а жителем Петрозаводска.
21-летнего жителя Петрозаводска передали полиции.
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Освободившийся из колонии после оправдательного приговора известный бизнесмен Девлет Алиханов рассказал, что получил положительный опыт от содержания под стражей.
Эту тему он затронул на встрече с журналистами, прошедшей накануне в Петрозаводске.
"Я увидел окружение свое, как бизнес-партнеры некоторые кинуть хотели, обмануть. Думали, раз на 10 лет меня посадят, то жизнь моя закончилась. Увидел людей, которые испугались, боялись сказать, что знакомы с Алихановым. Открыло мне все это глаза", - рассказал бизнесмен.
По его словам, он не собирается возвращаться в политику, будет заниматься бизнесом и общественной деятельностью, пишут "Вести Карелии".
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Два автомобиля ВАЗ столкнулись накануне вечером в Петрозаводске у Гоголевского моста.
Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария с участием легковых автомобилей ВАЗ-2107 и ВАЗ-2114 произошла накануне около шести часов вечера на улице Гоголя, в районе пересечения с улицей Коммунальная.
ВАЗ-2114 двигался по улице Гоголя вниз, ВАЗ-2107 выезжал с улицы Коммунальная, со стороны улицы Лососинская, совершая левый поворот на улицу Гоголя. От столкновения на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог ВАЗ-2107 развернуло поперёк проезжей части. Транспортные средства получили механические повреждения.
Видеокамера компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП.
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Известный в Карелии бизнесмен и политик Девлет Алиханов рассказал, кто должен понести ответственность за его незаконное уголовное преследование и чем он планирует заниматься на свободе.
Выйдя на свободу после почти 4-летнего незаконного уголовного преследования и полного оправдания Девлет Алиханов дал свое первое подробное интервью.
Напомним, петербургские следователи обвинили Алиханова в мошенничестве с муниципальной собственностью. Петрозаводский, а следом и Верховный суд Карелии признали его виновным и, несмотря на неоспоримые доказательства, что в деле нет даже события преступления, приговорили известного бизнесмена и политика к 6 годам колонии, штрафу в 700 тысяч рублей и обязали взыскать с него 8 миллионов рублей в пользу администрации Петрозаводска в качестве компенсации якобы нанесенного ущерба.
Однако Европейский суд по правам человека, изучив материалы дела, постановил, что во время следствия и судебного процесса Алиханов содержался под арестом незаконно. Позже Президиум Верховного суда РФ признал незаконными все решения судов по уголовному делу, полностью оправдал Алиханова и признал за ним право на реабилитацию.
- Меня оправдали, и бюджет понесет ущерб. Считаю, что, конечно, кто-то должен ответить за все произошедшее, ведь есть же закон! Есть Президиум Верховного суда, думаю, что они, наверное, сами должны какие-то меры предпринимать в отношении судей, которые принимали заведомо незаконные решения.
Я лично на судью Наталью Маненок жалобы писать не собираюсь. Я доказал, что в нашем государстве можно добиться правды, и для меня этого достаточно.
Наверное, есть какие-то дисциплинарные взыскания в отношении судей. Наверное, есть выход уйти в добровольную отставку. Но все это – не мое дело. Это дело судебного сообщества и высших судебных органов.
Конечно, мое уголовное дело показало, что система хромает. Я не говорю сейчас про всех судей. Но мое дело – это вообще оскорбление государства. И государство, на мой взгляд, должно само очищаться от этих оборотней в мантиях. Они там получают хорошую зарплату, и суд – это последняя инстанция, где человек может найти справедливость. Если суду не верить, тогда человек – обуза для государства. Какой смысл в суде, если человек не может там найти правду?
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В баре на улице Шотмана произошла драка, которую смогли остановить только сотрудники полиции, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.
Сигнал тревоги поступил в пять утра 17 декабря. Поломанные стулья, битая посуда, следы драки – такую картину застали сотрудники Росгвардии в баре на улице Шотмана.
Администратор заведения в рваной футболке – он разнимал гостей и сам пострадал – пояснил, что конфликт возник между 34-летним мужчиной и двумя девушками. На место вызвали скорую помощь, поскольку участие медиков требовалось пострадавшим дамам, которые также находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Подозреваемого в причинении телесных повреждений и материального ущерба сотрудники вневедомственной охраны задержали и отдали в руки полицейских.
Зафиксированы контактные данные свидетелей, принято заявление от администратора кафе-бара, ущерб устанавливается.Смотреть подробнее
Известный в Карелии бизнесмен Девлет Алиханов заявил, что по-прежнему готов выделить средства на снос пристройки "Невский пассаж", из-за которого уже несколько лет продолжается конфликт между предпринимателями и жильцами дома, где расположен магазин.
Об этом Алиханов рассказал на встрече с журналистами после освобождения из колонии. Президиум Верховного суда России в начале декабря отменил ему приговор и признал полностью необоснованным уголовное преследование бизнесмена.
На встрече ему напомнили, что еще находясь в заключении, он предлагал выделить деньги на исполнение решения суда о демонтаже "Невского пассажа", пишут "Вести Карелии".
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Три дня работы по установке елки на площади Кирова мы уместили в 2-минутное видео.
В Петрозаводске на площади Кирова три дня собирали главную елку. Из кадров уличной камеры наблюдения мы смонтировали об этом событии 2-минутный ролик.
Смотрим, как это было.
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Комитет Госдумы РФ намерен подать заявления в МВД и Генпрокуратуру на застройщика учебно-тренировочной базы школы высшего спортивного мастерства, а Карелии придется вернуть деньги, выделенные из федерального бюджета, сообщает Парламентская газета.
"Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи направит в МВД, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру России заявление о возбуждении уголовного дела в отношении подрядчика, с которым был заключён контракт о реконструкции учебно-тренировочной базы Центра спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" в Карелии. Об этом заявил глава комитета Михаил Дегтярев", - говорится в сообщении Парламентской газеты.
"Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи отметил неэффективность (реализации) федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016- 2020 гг" в Республике Карелия. По этому поводу на действия ответственного застройщика будут поданы заявление в МВД, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру", — заявил он.
Дегтярев добавил, что на заседании комитета, которое состоялось 6 ноября, первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Карелии Роман Голубев сообщил, что задержка строительства произошла из-за несоответствия результатов геологических изысканий реальному состоянию грунтов.
"По имеющейся информации данный объект по настоящее время не введён в эксплуатацию", — сказал он. По словам представителя Карелии, республика вернёт выделенные из государственного бюджета на строительство объекта средства.
"Мы вернём выделенную сумму и берём на себя обязательство достроить соответствующий объект и инфраструктуру за счёт средств регионального бюджета в 2019 году", — сказал он.
В 2018 году Минспортом России было заключено соглашение о предоставлении средств из резервного фонда правительства РФ на завершение реконструкции универсальной загородной учебно-тренировочной базы ГБУ РК Центра спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" в сумме 20,3 млн рублей. При этом срок ввода объекта в эксплуатацию был установлен на декабрь 2018 года.Смотреть подробнее
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