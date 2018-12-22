Все, что случилось сегодня

фото: "Столица на Онего"

В Петрозаводске стартовала запись детей в 1 класс – еще одна бессонная ночь родителей будущих первоклашек позади

Сегодня ночью завершились дежурства родителей будущих первоклассников у школ города - прием заявлений граждан о зачислении детей в первый класс начался.

Напомним, в Петрозаводске сейчас работают 38 школ. В 2019/2020 учебном году планируется открыть 111 общеобразовательных, 12 специальных (коррекционных) классов. Дополнительные классы появятся в школах №7, 9, 12, 20, 29, 43 и в академическом лицее.

Ожидаемое число первоклассников - порядка 3,6 тысячи человек, из них около 300 человек планируют поступать в специальные (коррекционные) классы.

Из 38 школ города электронная запись проводится только в трех образовательных учреждениях: в лицее №13, средних школах №27 и №34.

Дежурства велись у всех школ города, в том числе и в тех учебных заведений, где есть электронная запись, потому что не верят родители чиновникам от образования, которые в течение 10 лет не могут организовать цивилизованный прием детей в 1-й класс.



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Пока чиновники безуспешно тестируют систему электронной записи, родители будущих первоклашек довели организаторское мастерство до совершенства. Списки начинают составлять осенью, отлажена система отметок, созданы закрытые группы в соцсети, через которые проводится информирование. При приближении дня приема заявлений дежурство перешло в круглосуточное, но также организованное: каждые два часа группы из 4 родителей сменяли друг друга.

В результате в этом году у школ не толпились замерзающие люди, а организованно подошли к определенному времени раздачи номерков и зашли в школу.



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Браво родителям-организаторам: они не позволили унизить себя позорными очередями.

фото: Артур Парфенчиков/ https://vk.com/id419407976

ВИДЕО: "Ласточка" премиум-класса соединила Санкт-Петербург и города на западе Карелии

С сегодняшнего дня из Санкт-Петербурга до Сортавалы можно доехать за 329 рублей и увидеть горный парк "Рускеала".

С Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в первый рейс отправился поезд "Ласточка" премиум-класса в направлении станций Сортавала и Маткаселькя. Данный маршрут станет частью проекта, включающего в себя интермодальные перевозки пассажиров до горного парка "Рускеала", сообщили в пресс-службе ОЖД.

В торжественной церемонии, посвященной открытию нового маршрута, которая прошла на станции Сортавала, приняли участие заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов, начальник Октябрьской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Владимир Голоскоков, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков и другие официальные лица.

"Данный проект приурочен нами к новогодним праздникам и к предстоящему юбилею Республики Карелия, – сказал Дмитрий Пегов. – В Карелии сегодня мощно развивается туриндустрия, а "Ласточка" поможет активно развиваться внутреннему и въездному туризму. Например, можно будет провести выходные на острове Валаам или в горном парке "Рускеала" и вернуться к началу рабочей недели в Санкт-Петербург".

Дмитрий Пегов также сообщил, что для удобства пассажиров назначена вторая пара "Ласточек" между Санкт-Петербургом и Сортавалой, которая начнет курсировать с 12 января – из Санкт-Петербурга и с 13 января – из Сортавалы.

Поезд "Ласточка" №821 будет отправляться ежедневно с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в 06.15, прибывая в Сортавалу в 10.20 (в выходные дни – в Маткасельку в 11.05). Из Сортавалы "Ласточка" №822 будет отправляться в 18.42, прибывая в тот же день на Финляндский вокзал Санкт-Петербурга в 22.43 (в выходные дни поезд стартует в обратный путь из Маткасельки в 17.56). В пути предусмотрены остановки на станциях Выборг, Каменногорск и Элисенваара.

На маршруте Санкт-Петербург – Сортавала – Маткаселькя ОАО "РЖД" использует комбинированную схему движения – "Ласточка" + тепловоз. Электропоезда будут следовать по электрифицированным путям до ст. Каменногорск, а далее по неэлектрифицированным участкам пути с использованием магистрального пассажирского тепловоза ТЭП70БС (Каменногорск – Сортавала – Маткаселькя). Применение такой схемы позволяет обеспечить надежную работу всех сервисовэлектропоездов "Ласточка" (электроснабжение для отопления, освещения, кондиционирования, функционирования внешних автоматических дверей и биотуалетов) и устройств автоматики и телемеханики.

Для организации движения скоростного поезда "Ласточка" Октябрьской железной дорогой была обновлена инфраструктура, реконструировано здание вокзала Маткаселькя, в котором оборудованы зал ожидания, кассы и санитарные комнаты. Также при реконструкции были учтены все требования для обслуживания маломобильных групп пассажиров.

В 5-вагонных составах "Ласточек" пассажирам предложены три класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый классы.

Особое внимание уделено пассажирам с ограниченными возможностями: предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, позволяющих осуществлять посадку/высадку маломобильных пассажиров в том числе с низких платформ. В вагоне № 1 имеются места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

Стоимость проезда для пассажиров в поездах "Ласточка" на маршруте Санкт-Петербург – Сортавала – Маткаселькя будет формироваться в рамках динамического управления тарифами. Стоимость будет зависеть от класса обслуживания, времени, оставшегося до отправления поезда, а также от спроса пассажиров на выбранный рейс.

Приобрести билеты на поезда "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург – Сортавала – Маткаселькя можно за 90 суток до отправления поезда во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

Видео прислал читатель "Столицы на Онего".

ВИДЕО: Автомобиль без водителя устроил ДТП в Петрозаводске

На Перевалке запорошенный снегом автомобиль выехал на перекресток и устроил столкновение.

Камера наружного наблюдения запечатлела, как 22 декабря в 6.07 на прекрестке ул.Черняховского-ул.Мичуринская легковой автомобиль запорошенный снегом скатился с горки, пересек перекресток, выехал на тротуар, попутно задев припаркованный транспорт.

Видео опубликовано в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

фото: со страницы главы Карелии Артура Парфенчикова/https://vk.com/id419407976

ФОТО: Как в Сортавале встречали первую "Ласточку" из Санкт-Петербурга

"Ласточка" премиум-класса соединила Санкт-Петербург и города на западе Карелии.

Сегодня рано утром из Санкт-Петербурга в Сортавалу отправился комфортабельный скоростной электропоезд «Ласточка», который будет ходить ежедневно, а по выходным дням — до поселка Маткаселькя, где находится горный парк "Рускеала". Время в пути — всего пять часов, сообщил на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков.

Все фото со страницы главы Карелии Артура Парфенчикова.

Девлет Алиханов рассказал, чем он планирует заниматься на свободе

Выйдя на свободу после почти 4-летнего незаконного уголовного преследования и полного оправдания Девлет Алиханов дал свое первое подробное интервью.

Алиханов вышел на свободу 13 декабря 2018 года, проведя за решеткой 3 года и 10 месяцев. Большую часть этого срока его содержали в одиночной камере, что приравнивается к пыткам.

Что чувствует он, когда весь этот кошмар остался позади?

В редакции "Столицы на Онего" за чашкой чая Девлет Алиханов пообщался с представителями СМИ и рассказал, как он боролся в суде, чтобы доказать свою невиновность и к какой деятельности планирует вернуться в Петрозаводске.

Известный в Карелии бизнесмен и политик Девлет Алиханов рассказал, кто должен понести ответственность за его незаконное уголовное преследование и чем он планирует заниматься на свободе.

Подробности читайте здесь.

В школе Петрозаводска родителям будущих первоклашек показали кино

В академическом лицее на Древлянке родителям, пришедшим записать своего ребенка в первый класс, показали советский фильм "Большая перемена".

Как стало известно "Столице на Онего", сегодня, в день начала приема заявлений о зачислении в первый класс, родителей будущих первоклашек 42-й школы – академического лицей пустили в теплое помещение школы уже в 7 часов утра.



фото Столицы на Онего

Всем предложили горячий чай с булочкой, рассказали, как будет проводиться запись.



фото Столицы на Онего

Ну а пока родители ждут своей очереди для подачи заявления, в актовом зале включили старое доброе кино "Большая перемена".

Родители благодарны руководству школы за такое внимание.

Напомним, что сегодня – 22 декабря стартовала запись в первые классы школ Петрозаводска, у родителей будущих первоклашек завершились дежурства на ступеньках школ.

ВИДЕО: На складе с фейрверками в Санкт-Петербурге произошел пожар

В центре Петербурга сегодня ночью загорелся склад пиротехники – у очевидцев осталось много по-настоящему ярких кадров.

Как сообщил корреспондент Петрвого канала, нелегко этой ночью пришлось пожарным Санкт-Петербурга. Там практически в центре города загорелся склад пиротехники. Огонь быстро перекинулся на заряды, в результате ночное небо озарил фейерверк. Тушение было невозможным без использования специальных бронещитов. Ситуацию осложняло то, что рядом приходит железная дорога. У пассажиров электричек теперь много по-настоящему ярких кадров.

Под грохот канонады и вспышки салюта отправлялись этим вечером электрички с Балтийского вокзала. Огненное шоу длилось не меньше получаса. Пассажиры снимали его на сотовые телефоны. Разноцветные вспышки наблюдали даже в других районах.

Но салют оказался совсем не праздничным – горел склад в центре города. Эта промзона у самой железной дороги тянется вдоль полотна от вокзала почти два километра. И всю эту территорию накануне заволокло дымом.

"Была вначале угроза перехода на вторую часть здания, в том числе на соседние здания, сооружения. Мы делали мобильные группы, которые проезжали вот эту территорию промзоны для того, чтобы убедиться и проверить отсутствие остатков пиротехнических изделий, которые могли, в том числе повлечь загорание кровель соседних зданий", – начальник Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу Аникин.

Пожарные прибыли на место происшествия уже через семь минут. Но приступать к ликвидации огня было опасно: внутри могли находиться другие взрывчатые предметы. Пришлось вызывать так называемые бронещиты, за которыми укрывались расчеты в ходе разведки местности.

Спасатели хорошо знают этот склад, его проверяли всего месяц назад, нашли ряд нарушений, владельца даже привлекли к административной ответственности. Но, очевидно, это не помогло – в ангаре из гофрированного алюминия, по бумагам, собирали мебель, а пожарные наткнулись на штабеля огненных зарядов. Неприспособленное для хранения пиротехники помещение моментально развалилось. И фейерверки стали вылетать сквозь разрушившуюся крышу на сотни метров вверх, озаряя ночное небо новогодним салютом.

300 квадратных метров деревянных изделий и почти тонна взрывчатых веществ. Пожару присвоили предпоследний уровень сложности. Жилых домов рядом нет, но еще работали офисы, их тут немало. Людей готовы были эвакуировать. Но это не понадобилось. С огнем боролись почти 90 человек, 35 единиц техники. На вокзале в полной боевой готовности стоял пожарный поезд – гидрантов на территории промзоны не хватает, состав готов был доставить воду. Спустя пару часов спасатели дали несанкционированному фейерверку "отбой".

Утром на место ЧП прибыли следователи, чтобы установить причину пожара и степень виновности владельца склада.

фото: Такой храмовый комплекс планировалось построить на набережной Петрозаводска для резиденции главы РПЦ. Фото: tovrest.ru

На набережной в Петрозаводске собираются строить храм

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин добивается разрешения на строительство церкви на городской набережной Онежского озера в Петрозаводске.

Не успели в карельской столице утихнуть ожесточенные споры вокруг строительства на площади Кирова часовни святого Фаддея Петрозаводского и передачи Русской православной церкви бывшего здания глазной больницы в историческом квартале города, как руководство Карельской митрополии РПЦ заявило о своих планах возвести огромный храм на набережной Онежского озера. Построить его хотят как раз по соседству с бывшей глазной клиникой, где сейчас располагается Петрозаводское епархиальное управление.

Подробнее о намерениях церковнослужителей возвести храм на набережной читайте здесь.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Первое интервью Алиханова на свободе, пол-Карелии не готово к зиме, смерть первоклассника

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Ничего себе поездочка

В Петрозаводске себестоимость одной поездки в троллейбусе составит 46,6 рублей. Не больше не меньше. Трудно представить тогда цену поездки для пассажира с учетом всех накруток. Видимо, мэрии придется основательно субсидировать городской транспорт, иначе троллейбусы станут недоступны простым горожанам.

Город вандалов



фото: Администрации Петрозаводска

А вот другая сторона жизни Петрозаводска. Стоило появиться в городе нормальным остановочным комплексом, как у кого-то тут же зачесались руки. Или ноги. Так, на проспекте Ленина вандалы повредили новый павильон. Ущерб оценивается в несколько десятков тысяч рублей.

Интервью недели



фото: Николай Смирнов /

Во вторник, 18 декабря, известный в Карелии бизнесмен и политик Девлет Алиханов рассказал, кто должен понести ответственность за его незаконное уголовное преследование и чем он планирует заниматься на свободе.

Выйдя на свободу после почти 4-летнего незаконного уголовного преследования и полного оправдания Девлет Алиханов дал свое первое подробное интервью.

- Я лично всегда верил в оправдательный приговор, - говорит Алиханов, - потому что никакой логики в этом уголовном деле не было. Я был уверен, что в нашей стране можно добиться правды, и моя история это доказала. Я верил, что я это дело доведу до конца. Мне не нужно было УДО (условно-досрочное освобождение), я готов был хоть 10 лет отсидеть, но доказать свою правоту и быть оправданным. Потому что я всю жизнь работал честно, и для меня эта победа была важна. Если бы Президиум Верховного суда РФ не решил бы это дело в мою пользу, я все равно довел бы это до конца. Помимо Президиума у меня еще оставались возможности доказать свою невиновность.

Внезапная смерть



фото: 15min nuotr./Eriko Ovčarenko

В Петрозаводске от менингококовой инфекции умер учащийся первого класса школы №46. Об этом стало известно в среду, 19 декабря. В Минздраве Карелии рассказали, что менингококовая инфекция развивается в организме молниеносно.

Пол-Карелии не готово к зиме



фото: ОНФ в Карелии

Только 10 из 18 районов республики и 10 из 35 теплоснабжающих организаций получили паспорта готовности к предстоящей зиме. При этом несколько муниципальных образований уже не первый год их не получают. Это Медвежьегорский, Суоярвский, Сегежский и Пудожский районы. Остается только надеяться, что обойдется без заморозки районов, как это было в 2003 году.

Взрыв на производстве

В четверг на Сеесъярвском мачтопропиточном заводе в Медвежьегорском районе произошел несчастный случай, в огне пострадали трое рабочих. На заводе в поселке Паданы загорелась 20-кубовая цистерна, в которой находились трое рабочих.

Просят посадить

В пятницу обвинение попросило реальные сроки для подсудимых по делу о гибели детей на Сямозере. Представитель прокуратуры во время прений попросила признать руководство и сотрудников лагеря "Парк-отель Сямозеро" виновными в гибели 14 детей во время водного похода.

"Прошу признать виновными Котович, Коваленко, Решетову, Виноградова, Круподерщикова, Ильина", - сказала представитель обвинения Ирина Кириллович.

Гособвинители требуют для шести подсудимых реального лишения свободы: от 4 до 9,5 лет.

Куда пойти в Петрозаводске 22 декабря: Ярмарка мастеров, утренники и новая книга

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

10.30, Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12). Новогодний бал для малышей. Для дам и кавалеров от года до трех лет. 300 руб.

10.30, площадка школы ВМХ Skatepark на радиозаводе (пр. Лесной, 51а, стр. 2). Беговело/велосоревнования от клуба ПедалейNET. Участвуют беговелы в категориях 4+, 4,5+, 5+ (до 6 лет) и "детский велосипед".

11.00, кафе "The Кухня" (пр. Ленина, 7, 2 этаж). 11-я новогодняя ярмарка подарков ручной работы "HOBBY МАРКЕТ". Уникальные подарки ручной работы, сделанные с душой.

12.00, 15.00, Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12). "Снежная королева". Музыкальная сказка с оркестром "Онего". 300-450 руб.

12.00, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Мастер-класс для детей "Гномик". 350 руб.

12.30, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Клуб всестороннего развития ребенка "Головастик". Развитие речи, знакомство с элементами мнемотехники; знакомство с окружающим миром; развитие мелкой и крупной моторики; сенсорное развитие и т.д. 200 руб.

14.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Заветное желание". Музыкальная интермедия у елки + зимний спектакль. Дети собираются праздновать Новый год, а елки до сих пор нет! Надо загадать Деду Морозу самое заветное желание. С 4 лет. 380 руб.

16.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Презентация романа Яны Жемойтелите "Хороша была Танюша". Удивительная, прекрасная, страшная история любви, рядом с которой непременно находится место и зависти, и ненависти, и ревности, и страху. Книга вышла в Москве в издательстве "Время", тираж был распродан практически за один месяц. Издание можно приобрести в Книжном киоске НБ РК.

16.00, 18.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Подарок для деда Мороза". Интерактивная елочка для самых маленьких зрителей. Гномики догадались, что каждый Новый год происходит несправедливость: Дед Мороз дарит подарки всем, а кто же подарит ему? С 1 года. 350 руб.

17.00, Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12). "Кабы не было зимы…". Песни, музыка, танцы, веселые и лирические, народные и популярные современные в преддверии Рождества и Нового года. От 500 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). Р. Львович. "Черная курица". Опера-мюзикл в двух действиях. История о дружбе и предательстве, невероятных приключениях и превращениях, о взрослении маленького человека. С 6 лет. 150-1000 руб.

18.00, клуб "Z.Efir" (ул. Красная, 10). Уникальный концерт - рок-сказка "Самая длинная ночь в году". 150/200 руб.

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). SPB - Skins Attack - PTZ. Яркие представители и флагманы SPB Oi/Street punk движа. 300 руб.

20.20, Pub 119 (пр. Ленина, 26). "The Dobson Brothers". Вход свободный.

Эксперт по сиротству, общественник Александр Гезалов хотел бы напомнить всем, что сегодня в детских домах практически нет сирот. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 22 декабря. Подробнее

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье. Подробнее

Пожар произошел в многоэтажке на Древлянке, сообщили в МЧС Карелии Подробнее

В Сегежском районе водителю большегруза потребовалась помощь спасателей, сообщили в МЧС Карелии. Подробнее

В преддверии новогодних и рождественских праздников министерство труда и социальной защиты Российской Федерации традиционно напоминает о необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки. Подробнее

О погоде на воскресенье рассказали синоптики карельского Гидрометцентра. Подробнее

Более 100 преображенцев принесли присягу на верность Отечеству, сообщает информационный центр Музея Победы. Подробнее

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Семнадцать тысяч рублей удалось собрать в рамках благотворительного аукциона "Эко-елка" в Петрозаводске, сообщили в администрации города. Подробнее

Впервые на новогодней ярмарке в Петербурге открылся павильон Республики Карелия, сообщил Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети. Подробнее

Сотрудники сделали это, чтобы поучаствовать в конкурсе самых необычных екатеринбургских елок. Подробнее

Артистка появилась в шикарном наряде на концерте в подмосковных Люберцах. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 23 декабря. Подробнее