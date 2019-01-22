Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

Алиханов останется в колонии до августа 2019 года

Верховный суд Карелии отказался изменить Девлету Алиханову наказание с реального заключения в колонии на ограничение свободы.

Верховный суд Карелии оставил в силе решение Сегежского районного суда, согласно которому оставшийся срок наказания – до августа 2019 года известный политик и предприниматель Девлет Алиханов проведет в колонии.

В Верховном суде Карелии накануне рассматривалась апелляция Девлета Алиханова на решение Сегежского районного суда, который в октябре прошлого года отказал ему в изменении неотбытого срока наказания с реального заключения в колонии на ограничение свободы.

Отказ в районном суде мотивировали тем, что Алиханов в колонии получил дисциплинарное взыскание за то, что дважды купил в магазине и передал другому осужденному две пачки сигарет.

Как заявили на заседании Верховного суда защитники Алиханова, в ИК-7 это обычная практика: осужденные покупают в магазине бытовую химию, сигареты, и никого за это не наказывают.

"Я действительно купил эти сигареты и отдал другому осужденному, потому что он ходил по территории и собирал бычки. Взамен я ничего не просил, просто пожалел его и посоветовал бросить курить", - признался Алиханов.

Кроме этого, свои возражения высказала потерпевшая сторона, а именно – администрация Петрозаводского городского округа. Как пояснили адвокаты, мэрия прислала в суд два противоречащих друг другу ответа. В первом, более раннем, за подписью начальника аппарата Стариковой, указывалось, что материальных претензий к Алиханову не имеется. Во втором, за подписью заместителя главы Иванова (сейчас он уже не работает в мэрии) – что администрация возражает против того, чтобы изменить ему реальное заключение в колонии на ограничение свободы. Суд принял во внимание именно второе письмо.

Отметим, что решением Сегежского районного суда Алиханова отказались выпустить из колонии, несмотря на то, что он даже будучи не согласен с приговором суда, полностью погасил якобы нанесенный ущерб администрации Петрозаводского городского округа и добровольно, без исполнительного производства, оплатил штраф.

В итоге Верховный суд Карелии оставил в силе решение Сегежского районного суда. В качестве аргумента был отклонен даже тот факт, что Президиум Верховного суда России 5 декабря 2018 года полностью оправдал Алиханова, а 28 декабря отменил собственное решение, сославшись на нарушение процедурных моментов, но не на суть дела.

Как прозвучало на заседании Верховного суда Карелии, срок отбытия наказания у Девлета Алиханова заканчивается 5 августа 2019 года (после пересчета срока, отбытого им в СИЗО, как день за полтора в связи с принятием нового закона).

Ему осталось находиться в колонии ровно полгода. Верховный суд Карелии мог отпустить его домой, заменив неотбытый срок наказания на более мягкий – ограничение свободы (человек может находиться дома, передвигаться по городу). Однако, судья Геннадий Савастьянов не пошел на этот шаг.

"Этим решением вы показываете, что закон у нас не работает. Полгода пройдут незаметно. Я выдержу", - сказал Алиханов в последнем слове.

фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Минстрой принял жесткие требования к установке стеклопакетов

Минстрой утвердил свод правил "Здания жилые", согласно которым, в том числе, в жилых домах должны устанавливаться особые стеклопакеты.

"Для погашения давлении взрыва и обеспечения устойчивости здания при взрыве газовоздушной смеси в помещении с газоиспользующим оборудованием следует предусматривать легкосбрасываемые конструкции", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Планируется, что документ вступит в силу с 6 июня 2019 года.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести-Карелии".

фото: Avito

Автоцентр обанкроченного дилера в Петрозаводске продается в 1,5 раза дешевле рыночной цены

Центральное агентство залогового имущества (ЦАЗИ) выставило на продажу здание автосалона, известного ранее под названием «Альянс», и торговавшего популярными иномарками.

В уведомлении речь идет об имущественном комплексе по продаже и обслуживанию автомобилей с земельным участком.

Трехэтажное здание площадью 3,8 тысячи кв м и земельный участок площадью 7,8 тысяч кв м расположены на улице Зайцева. Планируемая цена продажи 67,5 млн рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ВИДЕО: Посмотрите, как "ТехРент" ночью Петрозаводск убирал

Журналист "Столицы на Онего" выехала с "ТехРентом" на ночную уборку Петрозаводска.

Карелию атаковали циклоны – Дональд, Хиннэ. На протяжении нескольких дней в районах республики и в Петрозаводске шел снег. Засыпаны дороги и дворы. Измучены пешеходы и водители, вынужденные преодолевать снежные заносы.

"ТехРент" работает 24 часа в сутки. Вся техника выведена на дороги города.

Выехали с подрядчиком на ночную уборку дорог и узнали, как организована работа по очистке улиц от снега.

Читайте и смотрите здесь, как "ТехРент" работает, пока город спит.

фото: vk.com/rgoltsev

"У власти нет никакой последовательной политики, кроме закручивания гаек"

Петрозаводский предприниматель Роман Гольцев размышляет о причинах патернализма россиян.

"Российская власть постоянно себе противоречит. У нее нет никакой последовательной политики, кроме закручивания гаек, но это странная политика на фоне заявлений о патернализме населения, считает известный в Петрозаводске предприниматель Роман Гольцев.

"Вначале власть говорит гражданам: "Мы вам все дадим", а потом разводит руками: "Люди не хотят работать". Подобную идею – "Мы все вам дадим" – в нашем обществе навязывали на протяжении долгого советского периода, и любые попытки инициативных людей что-то изменить или хотя бы заявить о необходимости изменений советская власть подавляла. С того времени прошло уже тридцать лет, в стране выросло новое поколение, но ее руководство своим мышлением осталось в том же "совковом" периоде", - полагает Гольцев.

Читайте размышления предпринимателя о российском патернализме в статье "Без свободы нет развития, а без ошибок – достижений".

Новые лица не появляются в партии власти из-за отсутствия конкуренции на выборах, уверен политолог

Мы являемся свидетелями нивелирования культуры выборов как процесса, считает политолог из Карелии Олег Реут.

Как пишет эксперт, губернаторская выборная кампания-2017 прошла в суховато технократическом ключе. Результат врио не был победой лучшего над худшим. При явке в 29% не получилось даже с натяжкой говорить, что новый руководитель республики воплотил для жителей Карелии хоть какое-то альтернативное будущее и обеспечил возвращение "особого внимания Москвы".

Многие наблюдатели обратили внимание на то, что Артур Парфенчиков не стал сближаться с партией власти – в "Единую Россию" не вступил, хотя в статусе вольнослушателя партсъезды посещает. Сама региональная парторганизация стала постепенно переходить в агрегатное состояние. В него же погрузился и региональный координационный совет сторонников "Единой России". Стимулы к борьбе, политическое чутьё, практические навыки – всё это было выветрено постоянными договорными матчами и предопределённостью выборов.

Подробнее читайте далее.

фото: "Вести Карелии" / Светлана Лысенко

В МВД Карелии прокомментировали уголовное дело против начальника уголовного розыска Сегежи

Министерство внутренних дел Карелии прокомментировало публикацию "Вестей Карелии" о возбуждении уголовного дела против действующего начальника уголовного розыска Сегежи Валентина Серова.

Он обвиняется в применении насилия, незаконном задержании "подозреваемого" и фабрикации доказательств. Также в публикации были приведены данные следствия о том, что полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Факт противоправной деятельности сотрудника полиции в настоящее время не установлен, уголовное дело находится в производстве СУ СК России по Республике Карелия, проводятся необходимые следственные мероприятия. Фактов, подтверждающих, что сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения, следствием не установлено. Утверждать о виновности гражданина возможно лишь после вступления в законную силу решения суда", – говорится в письме врио министра внутренних дел Дениса Десницкого.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС

В Петрозаводске автомобиль сбил 8-летнего ребенка

ДТП произошло утом на пересечении улиц Куйбышева и Свердлова, пострадал ребенок, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

По предварительной информации, в 07.50 водитель автомобиля Skoda Octavia при совершении поворота налево не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на 8-летнего ребенка, переходившего проезжую часть ул. Свердлова.



В результате ДТП второклассник получил травмы. Водитель не сообщил о случившемся в ГИБДД, отвез пострадавшего в лечебное учреждение, после чего прибыл в Госавтоинспекцию.

Суд по делу Галикеева прервали из-за холода в камере

Верховный суд Карелии приступил к рассмотрению апелляционных жалоб экс-начальника карельского управления Госавтонадзора Рафаила Галикеева и его бывшего коллеги Евгения Шелковникова.

Напомним, в ноябре 2018 года Петрозаводский городской суд приговорил экс-чиновника к пяти годам колонии. Его бывшего коллегу Евгения Шелковникова отправили за решетку на 6 лет. Они обжаловали решение суда в вышестоящем суде.

"Уважаемый суд, можно сделать перерыв на две минуты? Здесь очень холодно и мне нужно одеться потеплее", - сказал Евгений Шелковников, который находится в колонии и участвует в судебном заседании по видеоконференцсвязи.

Коллегия по уголовным делам разрешила ему переодеться. После этого заседание продолжилось. В настоящее время зачитывается текст апелляционных жалоб.

Осужденные и их адвокаты просят суд отменить приговор Петрозаводского городского суда, так как он необоснованный и незаконный. В частности, считают осужденные, что часть свидетелей по делу оговорили их суде, их показания были учтены судом. В тексте приговора суд не дал оценку показания свидетелей, которые не слышали никаких звуков избиения и подтвердили слова подсудимых. По делу не проводилось ни одной экспертизы.

Напомним, экс-начальник управления Автодорнадзора Карелии Рафаил Галикеев и его коллега, замначальника отдела Евгений Шелковников обвинялись по ч. 3 ст.286 и ч. 3. ст. 160 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия; присвоение, совершенное с использованием служебного положения).

По версии следствия, в феврале 2016 года Галикеев в своем служебном кабинете совместно с замначальника отдела Евгением Шелковниковым после получения от одного из подчиненных объяснения по его служебной деятельности применили в отношении него физическое насилие - бросили его на пол и нанесли удар рукой в область шеи.

Шелковников также обвинялся в том, что в октябре 2016 года на посту весового контроля на автодороге "Кола" совершил аналогичное преступление в отношении другого подчиненного. За предположение о причастности подчиненного к написанию на него жалобы руководитель нанес удар сотруднику в ухо.

Кроме того, Рафаил Галикеев обвинялся в присвоении 35 тыс. рублей. По данным расследования, руководитель начислял дополнительные стимулирующие выплаты своим сотрудникам, часть которых они были вынуждены передавать ему.

фото: "Столица на Онего"

Гнетова разъяснила права предпринимателей в Карелии, попавших в план проверок

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова дала разъяснения субъектам малого и среднего бизнеса, включенным в сводный план проверок на 2019 год, опубликованный Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

По словам Гнетовой, с 1 января 2019 по 31 декабря 2020 года установлен запрет на проведение плановых проверок в отношении предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

В случае несогласия с включением в план предприниматели могут обратиться с жалобой к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Карелия.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

Мужчина передвигается на серой "девятке" с ксеноновыми фарами, сообщили в МВД Карелии. Подробнее

Неизвестные крали из магазина оставленный кошелек, сообщили в МВД Карелии. Подробнее

Собственник бывшей Сунской птицефабрики, модернизация которой планировалась по программе подготовки к 100-летию Карелии, решил выставить на продажу сохранившееся имущество предприятия. Подробнее

Лидер партии "Яблоко" опровергла утверждения телеграм-канала о ее намерениях баллотироваться в российский парламент от Новгородской области. Подробнее

Директор компании "ТехРент" Борис Сидоров, оказывается, тоже лично контролирует уборку города, правда, не каждую ночь. Подробнее

Лидер партии "Яблоко" и депутат Заксобрания Карелии Эмилия Слабунова будет участвовать в выборах в Госдуму по Новгородскому округу, об этом сообщает местный телеграм-канал. Подробнее

В министерстве экономического развития и промышленности Карелии прошла встреча с инвесторами, которые планируют на территории региона реализацию ряда проектов. Подробнее

Руководитель организации принял на работу детей без медицинского заключения, за что получил штраф, сообщили в прокуратуре Карелии. Подробнее

Министерство финансов начало разработку законопроекта, согласно которому предлагается ввести налоговый вычет гражданам, оплачивающим физкультурно-оздоровительные услуги. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 22 января. Подробнее

Объем задолженности муниципальных образований Карелии перед кредитными организациями в 2018 году вырос до 3,3 млрд рублей. Подробнее

Работодатели, обязанные квотировать рабочие места для инвалидов, в Карелии в 2018 году трудоустроили более 950 людей с ограниченными возможностями. Подробнее

В Петрозаводске зарегистрирован факт дистанционного мошенничества, сообщает МВД Карелии. Подробнее

Администрация Петрозаводска предупредила водителей о предстоящем изменении в схеме организации движения на Древлянке. Подробнее

Авария с участием двух иномарок случилась в столице Карелии. Подробнее

Перед судом предстанет мужчина, убивший сожителя жены, сообщили в Следкоме Карелии. Подробнее

Пожар произошел 22 января на улице Перевалочной, сообщили в МЧС Карелии. Подробнее

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о согласовании проекта госпрограммы по содействию переселению россиян из-за рубежа в Карелию, сообщается на сайте кабинета министров. Подробнее

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Мурманской области - два члена экипажа погибли, двое выжили, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Подробнее

О погоде на 23 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра. Подробнее