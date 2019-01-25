Самые значимые события пятницы

фото: ГБПОУ РК "Техникум дорожного строительства"

Экс-глава Прионежья Алексей Лучин задержан по подозрению в мошенничестве

Бывший глава Прионежского района Алексей Лучин задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве при строительстве жилых домов для переселенцев из аварийного фонда.

Об этом "Столице на Онего" сообщил источник в правоохранительных органах. По словам собеседника издания, Лучин подозревается в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также по ч.2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

В пятницу следствие намерено ходатайствовать об аресте Лучина.

Ранее деловая интернет-газета "Вести Карелии" сообщала, что еще 9 апреля 2018 года следственное управление МВД возбудило уголовное дело. По информации издания, в 2012-2013 годах компания-застройщик ООО "Базис-строй построила 24-квартирный дом по улице Заречной в селе Заозерье Прионежского района. А в конце 2014-начале 2015 года между "Базис-строем" и администрациями Заозерского, Ладвинского, Ладва-Веткинского, Пайского и Шокшинского поселений, участвовавших в региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилья в 2014-2017 годах, был заключен 31 муниципальный контракт на приобретение квартир для жителей указанных поселений в этом доме и 7-квартирном доме № 2 по этой же улице.

Фирме "Базис-строй" были перечислены почти 36,5 миллиона рублей. Из них средства федерального бюджета (госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ") составили без малого 19,5 миллиона рублей, республиканского – более 15 миллионов и местных бюджетов – около 2 миллионов рублей.

В то же время в процессе эксплуатации жилья гражданами, проживающими в доме № 1 по Заречной улице, "выявлены значительные нарушения и расхождения с проектно-сметной документацией. Квартиры имеют ненадлежащее техническое состояние, не позволяющее их нормальную эксплуатацию, условия проживания не соответствуют установленным законом нормам. В ходе выездной проверки специалистами министерства строительства, ЖКХ и энергетики по Республике Карелия выявлены грубые нарушения требований электро- и пожарной безопасности, в связи с чем был сделан вывод о непригодности указанного дома для проживания".

Руководителем ООО "Базис-строй" с 10 октября 2013 года является Ирина Якубова –супруга экс-главы Прионежского района Алексея Лучина.

фото: Николай Смирнов / "Республика"

Суд Петрозаводска арестовал Лучина по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями

Петрозаводский городской суд взял под стражу до 16 марта экс-главу Прионежского района Карелии Алексея Лучина по делу о злоупотреблении служебными полномочиями и особо крупном мошенничестве.

Соответствующее решение в пятницу 25 января принял судья Александр Мерков, рассмотрев ходатайство следователей МВД Карелии.

Лучин обвиняется в совершении преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также по ч.2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

Следствие приняло решение арестовать экс-главу Прионежского района Алексея Лучина, так как считает, что обвиняемый может скрыться, оказать давление на свидетелей, также отмечено, что у него при обыске не нашли загранпаспорт.

Ранее деловая интернет-газета «Вести Карелии» сообщала, что еще 9 апреля 2018 года следственное управление МВД возбудило уголовное дело. По информации издания, в 2012–2013 годах компания-застройщик ООО «Базис-строй построила 24-квартирный дом по улице Заречной в селе Заозерье Прионежского района. А в конце 2014-начале 2015 года между «Базис-строем» и администрациями Заозерского, Ладвинского, Ладва-Веткинского, Пайского и Шокшинского поселений, участвовавших в региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилья в 2014–2017 годах, был заключен 31 муниципальный контракт на приобретение квартир для жителей указанных поселений в этом доме и 7-квартирном доме № 2 по этой же улице.

фото: "Столица на Онего"

В инфекционной больнице в Петрозаводске велели убрать иконы перед визитом вице-премьера правительства Карелии

Главврач республиканской инфекционной больницы сделал обход перед приездом вице-премьера Корсакова и велел убрать иконы и святую воду.

Как сообщил заведующий отделением реанимации республиканской инфекционной больницы Алексей Жидков, сегодня к ним в больницу должен приехать вице-премьер правительства Карелии Игорь Корсаков.

В рамках подготовки к визиту высокопоставленного чиновника главный врач больницы с главной медсестрой сделали обход и попросили убрать иконы и святую воду в бутылках из ординаторской и сестринской.

"Икона (дар священника Сретенского Храма в Соломенном) стоит на медсестринском посту, чувств и покоя неверующих и инаковерующих, и их родственников, и персонала нашего отделения никак не нарушают и не тревожат, - пишет доктор Жидков в соцсети, - к тому же икона ламинированная и норм СанПина тоже не нарушает. А посему слова, обращённые к ней, - "убрать!" - я расцениваю только как оскорбление чувств верующих. Увы, я сегодня "выходной" и не смог противостоять беспределу в отделении. Кроме того, в ординаторской (личное пространство четырёх крещёных докторов) на самом верху шкафа стоят 2-3 бутылочки со Святой водой, принесенные родственниками и оставшиеся после тяжелых пациентов. Они, бутылочки эти, тоже "получили своё" от нашей администрации – УБРАТЬ!!! Что тут скажешь..."

"Да, вспомнилось ещё. Когда у нас погибал один безнадёжный больной, его родственники, глубоко верующие мусульмане, спросили разрешения пригласить имама. Ни секунды не размышляя, я дал такое разрешение. Имам сидел перед больным, читал их молитвы, и никого это у нас в отделении не "коробило". Как-то так…"

ФОТО: ДТП произошло на Гоголевском мосту – движение затруднено

Автомобили столкнулись на Гоголевском мосту, движение затруднено в обе стороны.

Как сообщает журналист "Столицы на Онего" с места событий, сегодня днем на Гоголевском мосту столкнулись автомобили.

В результате ДТП движение затруднено в обе стороны.

Выбирайте пути объезда.

ВИДЕО: Камера запечатлела ДТП на Гоголевском мосту, из-за которого остановилось движение

Сегодня днем на Гоголевском мосту произошло ДТП, из-за которого было перекрыто движение в обе стороны.

В объектив камеры наружного наблюдения попало ДТП, которое произошло в пятницу 25 января в 14.22 на Гоголевском мосту.

Водитель иномарки со всего маху въехал в остановившийся автомобиль.

Плотные потоки автомобилей встали в обе стороны, не имея возможности разъехаться.

ВИДЕО: Удивительное природное явление обнаружили в Финляндии

Необычный ледяной вращающийся круг обнаружили на реке в Финляндии, сообщается в паблике финского консульства в Петрозаводске.

Удивительное природное явление обнаружили на реке Суоненйоки в Финляндии. На поверхности воды образовался идеальный ледяной круг, который вращается вокруг своей оси.

фото: Столица на Онего

Пивненко высказалась за наказание тех, кто не уважает власть до неприличия

Депутат Госдумы от Карелии поддержала законопроект о введении административной ответственности за публикацию в Интернете информации, "выражающей в неприличной форме явное неуважение к власти".

Государственная Дума России подавляющим большинством голосов приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает административную ответственность за распространение в Интернете информации, "выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть". За этот законопроект проголосовали 332 депутата, против выступили только 42.

Фракция "Единой России" поддержала введение наказания за неуважительные посты к власти почти единогласно, в голосовании не участвовали лишь несколько парламентариев. Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко, которая входит во фракцию "ЕР", высказалась "за".

Во время обсуждения законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно уважать выбор народа.

"У нас власть народа, – пояснил "единоросс" Володин. – Народ избирает власть, это выбор народа. Давайте уважать выбор народа! Когда люди проголосовали за депутатов, это выбор народа. Никто не может оскорблять народ!".

фото: http://msx.karelia.ru

Глава Карелии наградил грамотой первого замминистра сельского и рыбного хозяйства

Руководитель Карелии Артур Парфенчиков наградил почетной грамотой республики первого заместителя министра сельского и рыбного хозяйства Оксану Гаврош.

Текст указа опубликован на сайте правительства.

Чиновница награждена грамотой "за заслуги перед республикой и многолетний добросовестный труд".

После ухода с должности министра Всеволода Телицына в 2017 года Оксана Гаврош несколько месяцев была исполняющим обязанности руководителя министерства, позже ведомство возглавил Владимир Лабинов.

В отношении Лучина возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями – МВД

В МВД Карелии уточнили информацию об уголовном деле в отношении экс-главы Прионежья Алексея Лучина.

"В отношении Алексея Лучина, бывшего главы Прионежского муниципального района, возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Уголовное дело расследуется следственным управлением МВД. В настоящее время Лучин задержан. Проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - уточнили "Столице на Онего" в МВД Карелии.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что Лучин подозревается в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также по ч.2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). В пятницу следствие намерено ходатайствовать об аресте Лучина.

Ранее деловая интернет-газета "Вести Карелии" сообщала, что еще 9 апреля 2018 года следственное управление МВД возбудило уголовное дело. По информации издания, в 2012-2013 годах компания-застройщик ООО "Базис-строй построила 24-квартирный дом по улице Заречной в селе Заозерье Прионежского района. А в конце 2014-начале 2015 года между "Базис-строем" и администрациями Заозерского, Ладвинского, Ладва-Веткинского, Пайского и Шокшинского поселений, участвовавших в региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилья в 2014-2017 годах, был заключен 31 муниципальный контракт на приобретение квартир для жителей указанных поселений в этом доме и 7-квартирном доме № 2 по этой же улице.

Фирме "Базис-строй" были перечислены почти 36,5 миллиона рублей. Из них средства федерального бюджета (госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ") составили без малого 19,5 миллиона рублей, республиканского – более 15 миллионов и местных бюджетов – около 2 миллионов рублей.

В то же время в процессе эксплуатации жилья гражданами, проживающими в доме № 1 по Заречной улице, "выявлены значительные нарушения и расхождения с проектно-сметной документацией. Квартиры имеют ненадлежащее техническое состояние, не позволяющее их нормальную эксплуатацию, условия проживания не соответствуют установленным законом нормам. В ходе выездной проверки специалистами министерства строительства, ЖКХ и энергетики по Республике Карелия выявлены грубые нарушения требований электро- и пожарной безопасности, в связи с чем был сделан вывод о непригодности указанного дома для проживания".

Руководителем ООО "Базис-строй" с 10 октября 2013 года является Ирина Якубова –супруга экс-главы Прионежского района Алексея Лучина.

фото: Валерий Поташов

Стратегический инвестор оказался злостным неплательщиком за лес

Компания "Финтек" реализует инвестиционный проект на миллиард, но задолжала лесных платежей на миллионы.

Лесопромышленная компания НПО "Финтек", пользующаяся особым расположением федеральных властей, в очередной раз оказалась в числе крупнейших должников по оплате пользования карельским лесом. По данным республиканского министерства по природным ресурсам и экологии, к началу этого года общая сумма задолженности компании по лесным платежам составила около 9,7 миллиона рублей, из которых 2,7 миллиона – долги перед федеральным бюджетом.

Напомним, ООО "НПО "Финтек" на протяжении нескольких лет находится в списке самых злостных должников по оплате пользования лесным фондом в Карелии. В конце прошлого года компания стала гасить свои долги перед государством. К началу зимы они уменьшились до 6,3 миллиона рублей, а в декабре компания выплатила в бюджет еще 5,3 миллиона. Однако к 1 января 2019 года сумма недоимки ООО "НПО "Финтек" по лесным платежам вновь пошла в рост.

Компания считается у республиканских властей одним из крупнейших инвесторов в лесопромышленном комплексе. Проект ООО "НПО "Финтек" по созданию на севере Карелии производства лесоматериалов, строганного погонажа и клееных изделий стоимостью более миллиарда рублей был включен в Федеральную целевую программу развития республики до 2020 года. На предприятии неоднократно бывал заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, который заявил, что такие проекты "играют важную роль не только в экономическом, но и в социальном плане, позволяют создавать новые рабочие места, важны для населения", поэтому "всегда могут рассчитывать на поддержку государства".

Интересно, что по данным на 1 января в число крупнейших должников по оплате пользования карельским лесом попало и АО "Сегежский ЦБК". Сумма его задолженности по лесным платежам составила около 7,6 миллиона рублей. Правда, судя по данным Минприроды Карелии, в течение января АО "Сегежский ЦБК" погасило эти долги.

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