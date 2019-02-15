Главные новости сегодняшнего дня

ФОТО: В Питкяранте обрушилась крыша у школы

В Карелии в Питкярантской средней школе №2 обрушилась крыша, сообщили жители.

Здание школы расположено в Питкяранте на улице Победы.

По словам очевидцев, крыша рухнула под тяжестью снега на этой неделе. Дыра в кровле до сих пор не заделана. В известность был поставлен глава Питкярантского района Дмитрий Трошин, который сообщил об этом подрядчику. Когда будет залатана кровля, до сих пор неизвестно.

Крышу в школе №2 должны были отремонтировать еще к 1 сентября 2018 года. Однако фактически ремонт закончился гораздо позже.

Комментарием местных властей "Столица на Онего" пока не располагает.

ФОТО: В Петрозаводске выбрали Мисс и Миссис Великая Русь

Конкурс красоты и таланта прошел в Петрозаводске в День Святого Валентина.

Как указано в паблике мероприятия, конкурс должен продемонстрировать безграничные возможности современной российской женщины, способной быть хранительницей семейного очага, любимой женой и матерью, и одновременно активно участвовать в общественной жизни, быть успешной и разносторонней личностью.

К участию в конкурсе "миссис" приглашались девушки от 22 до 45 лет, состоящие в официальном или гражданском браке. К участию в конкурсе "Мисс" приглашались незамужние девушки, не имеющие детей, в возрасте от 16 до 26 лет.

Конкурс длился три месяца. Финал состоялся 14 февраля в Петрозаводске.

"Около 20 претенденток боролись за победу в конкурсе девушек и женщин. В этот вечер на сцене было много конкурсов. Участницы пели, танцевали, демонстрировали свои наряды. На сцене им признавались в любви", - поделился впечатлениями один из зрителей.

Мисс Великая Русь. Карелия стала Екатерина Баландина, а звание миссис получила Юлия Степанова.

Фото смотрите здесь.

фото: Дмитрий Новицкий

Площадку ОТЗ в Карелии продали белорусам за 64 миллиона рублей

Белорусский холдинг "Амкодор" купил производственный комплекс Онежского тракторного завода за 64 миллиона 15 тысяч рублей.

Такая сумма указана в протоколе об итогах проведения торгов. Согласно документу, начальная цена продажи составляла 64 млн рублей, сообщают "Вести Карелии".

В торгах, кроме "Амкодора", участвовало ООО "Воронежкомплект". Эта компания предложила сумму, равную начальной цене контракта. Белорусский холдинг дал на 15 тысяч больше.

Подробнее читайте в материале издания.

фото: ТАСС / Валерий Морев

Минимущества Карелии против приватизации Олонецкого молокозавода

Министерство имущественных отношений Карелии против приватизации Олонецкого молокозавода, которое арендует фирма Василия Попова: власти опасаются, что он перепродаст предприятие другому собственнику.

Об этом министр Сергей Щебекин заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике, где обсуждались поправки к программе приватизации госимущества на 2019 год.

По его словам, нынешний арендатор добросовестно исполняет свои обязательства, поэтому у Минимущества нет никаких оснований для отказа в продлении договора аренды.

Минимущества против приватизации, потому что опасается, что Василий Попов, став собственником, захочет его перепродать, заявил Щебекин.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО: Ледяные скульптуры "Гипербореи" начали таять, их закрывают фольгой

В Петрозаводске скульпторы укутывают ледовые и снежные скульптуры фольгой и полиэтиленом, чтобы они не растаяли.

Некоторые фигуры закутаны целиком, у некоторых – только хрупкие детали.

Возможно, как шутили на открытии, в этом виноваты авторы скульптуры "Тепло " (в виде котика на батарее).

Основная работа скульпторов, возможно, предстоит в ночь перед открытием.

В XVIII Международном конкурсе снежных и ледовых скульптур принимают участие по 10 команд в каждой из трех номинаций: "ледовая скульптура", "большой снежный куб" и "малый снежный куб".

Свои работы на Онежской набережной представят творцы из Петрозаводска, Олонца, Кондопоги, Суоярви, Лахденпохьи, Санкт-Петербурга, Москвы, Ижевска, Королева, Кандалакши, Екатеринбурга, Пермского края, Вологодской области, Финляндии и Белоруссии.

фото: администрация Петрозаводска

Мэрия анонсировала возможное появление в Петрозаводске бесконтактных троллейбусов из Беларуси

Белорусский троллейбус с возможностью автономного хода может появиться в Петрозаводске в ближайшее время, сообщает городская администрация.

"Произведенный в Беларуси современный троллейбус с возможностью длительной работы вне контактной сети может появиться в ближайшее время на улицах столицы Карелии. Переговоры об этом с выпускающим такие машины минским предприятием "БелКоммунМаш" ведут специалисты администрации города", - говорится в сообщении мэрии.

По словам начальника управления городского хозяйства и транспорта Андрея Бекелева, в настоящее время обсуждается возможность бесплатного получения одного троллейбуса для его опытной эксплуатации.

"Для Петрозаводска с его отдаленными жилыми районами и дороговизной оборудования новой контактной сети запуск таких троллейбусов - один из возможных путей по решению транспортной проблемы", - сказал чиновник.

Стоимость нового троллейбуса – порядка 17 миллионов рублей. Если новый вид городского электротранспорта подтвердит заявленную производителями эффективность, администрация Петрозаводска будет искать средства для постепенного обновления подвижного состава муниципального предприятия "Городской транспорт".

фото: администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска потребовали убрать шесть ларьков в центре Древлянки

Владельцам нестационарных объектов на Лососинском шоссе необходимо убрать их до 1 марта, сообщает мэрия.

фото: gov.karelia.ru

Белорусская компания "Амкодор" намерена вложить в Карелию 18 млрд рублей

Крупнейший в Белоруссии производитель лесозаготовительной техники – компания "Амкодор" – купила комплекс Онежского тракторного завода.

Торги состоялись 14 февраля. Минэк подтвердил объявленные ранее планы "Амкодора" по созданию производства лесозаготовительной техники на базе ОТЗ. Предполагаемый объем инвестиций составит 18 миллиардов рублей, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

ВИДЕО: Два человека пострадали в столкновении легковых авто в Петрозаводске

Автомобили столкнулись на перекрестке улиц Мелентьевой и Советская.

По данный Единой дежурно-диспетчерской службы города, в 21.00 14 февраля 22-летний водитель на "ВАЗ 21074" при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу Renault Symbol, который ехал по главной дороге.

В результате аварии водитель автомобиля "ВАЗ" был госпитализирован в БСМП, а 30-летнему водителю иномарки назначили амбулаторное лечение.

фото: instagram.com

Обрушившуюся кровлю в школе Карелии начнут ремонтировать в субботу

Подрядчик, ремонтировавший крышу школы №2 в Питкяранте приступит к гарантийному ремонту только в субботу, сообщил первый зам главы районной администрации Роман Баранов.

По его словам инцидент произошел еще 11 февраля.

Так вышло, что снег собирался на крыше, там стояли снегозадержатели. В результате оттепели он поехал вниз, то есть массой своей отодрал эту крышу на третьем этаже и полетел вниз, и (упал) на переход на первом этаже. Там переход из одного корпуса в другой. Все меры приняты, чтобы протечек не было. Снег убран. Изоляция сделана. Там крыша еще есть чердачная. Она изначальна была плоская, потом по проекту сделали двухскатную. В этом плане все нормально. В части обеспечения безопасности все сделали в первые же дни и часы", - сказал Баранов.

По его словам, крышу в сентябре ремонтировало ООО "Северстрой" из Петрозаводска. Сразу на место происшествия они не смогли выехать, потому что, как утверждает Баранов, были заняты на другом проекте.

Ранее в соцсетях появились фото обрушившейся кровли.

Средняя школа №2 в Питкяранте была открыта в августе 1980 года.

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