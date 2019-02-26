Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Хроника дня
22:20, 26 Февраля 2019

Чем запомнился этот день

Загрузка...
Восемь автомобилей столкнулись под Петрозаводском

На объездной дороге столкнулись восемь автомобилей, два человека пострадали, сообщает УГИБДД по Карелии.

Во вторник около 8.20 на 7 км объездной дороги Петрозаводска столкнулись восемь автомобилей, следующих в попутном направлении.

По предварительным данным, водитель Skoda, ослепленный солнцем, притормозил. В этот момент следующий за ним ВАЗ-2107, также ослепленный солнцем, врезался в иномарку.

От удара "семерку" развернуло, и в нее врезались Chevrolet Captiva и Ford Focus.

Перед местом ДТП Opel, и в него врезалась "Лада Калина".

Водитель лесовоза "КамАЗ" также остановился перед местом аварии, и в него врезался УАЗ.

В ДТП пострадали два водителя из Opel и УАЗ.

Состояние пострадавших уточняется.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 7

ВИДЕО: Начальник МЧС по Карелии рассказал, где работает его сын

Начальник ГУ МЧС России по Карелии Сергей Шугаев рассказал о своем сыне.

Как сказал Шугаев, его 28-летний сын проходит службу в одном из подразделений ГУ МЧС по республике.

"Обычный сержант в Центре управления кризисных ситуаций. Механиком работает. Ему эта работа нравится", - сказал Сергей Шугаев в интервью ГТРК Карелия.

"Я его не толкаю, он сам принимает решения. Спорим, не понимаем друг друга. Ему 28 лет, мне 59-ый год идет. Большая разница", - отметил руководитель ведомства.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 2

В Петрозаводске на Древлянке построят новую школу на 1350 мест

Новую школу в столице Карелии построят в рамках федеральной государственной программы "Развитие образования".

Строительство планируется начать в 2019 году в микрорайоне Древлянка-6 ("Скандинавия"). Построят школу в 2020 году, когда будет отмечаться 100-летие Карелии. Во вторник на месте будущей школы прошло выездное совещание с участием представителей правительства республики и администрации Петрозаводска.

"До 1 июля должен быть готов проект и пройдена госэкспертиза. После этого будет объявлен конкурс на строительно-монтажные работы", - пояснил заместитель мэра Петрозаводска Евгений Перов.

В январе 2019 года мэрия Петрозаводска и АО "Специализированный застройщик "КСМ" заключили контракт на подготовку проектной документации по школе.

"Древлянка в этой части активно застраивается, заселяется, и важно построить школу именно в этом месте. Площадка для строительства готова. Школа должна быть построена в 2020 году. Ее проект адаптирован для детей с ограниченными возможностям и к северным условиям. Рядом будет создана парковка. Новая школа украсит облик Древлянки, а по содержанию и наполнению будет соответствовать всем предъявляемым требованиям", - сказала вице-премьер правительства Карелии Лариса Подсадник.

Она поручила провести все необходимые работы в срок.

Стоимость объекта составит 961,67 млн рублей, из которых 867,45 млн рублей – субсидия из федерального бюджета, еще 94,22 млн рублей - софинансирование из республиканского бюджета.

"Очень много лет школы в республике не строились. Мы понимаем, что в таких микрорайонах как Кукковка, Ключевая также нужны школы. Правительство в этом направлении работает", - добавила Подсадник.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 2

фото: © Andreas Vilcinskas, Justus Liebig University, Giessen, Germany
ВИДЕО: Создатель "Долины зайцев" в Карелии нашел "берлогу" божьих коровок

Сергей Гапанович случайно обнаружил место спячки божьих коровок и выложил видео в Соцсеть.

"Случайно вскрыли берлогу божьих коровок. Оказывается, чтобы перезимовать, коровки, словно профессиональные бодибилдеры, переходят в режим сушки и выводят из себя всю влагу", - пописал видео Сергей. 

Интересно, что божьи коровки накапливают в своих тканях побольше глицерина и стараются вывести из организма воду, чтобы она при минусовой температуре не замерзла. 

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 1

фото: "Столица на Онего"
Шугаев: "Я, наверное, на сямозерских событиях и поседел"

Начальник ГУ МЧС России по Карелии Сергей Шугаев рассказал о главных ЧП, которые случились в республике за последние годы.

Как сказал Шугаев в эфире ГТРК "Карелия", он гордится, что служит в коллективе ведомства, который выполняет различные задачи.

"Прошли и огонь, и воду, и медные трубы. Пожар 1 мая 2016 года на Валааме, когда горела "Зимняя гостиница" и спасли 70 человек. К сожалению, Успенская церковь, сямозерские события", – сказал Сергей Шугаев.

"Часто приходится сталкиваться с такими серьезными событиями, где сам себя испытываешь и коллектив. Я, наверное, на сямозерских событиях и поседел, потому что такое горе для страны, горе для республики. И, кончено, это мое личное горе", - отметил начальник.

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

 

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 5

ВИДЕО: Волонтеры требуются фонду "Мама-дом" в Петрозаводске

Карельскому благотворительному фонду "Мама - дом", который создал приют для беременных женщин и мам с маленькими детьми, требуется помощь волонтеров.

Как сообщает ГТРК Карелия, сейчас сотрудники продолжают ремонтировать помещения для кризисного центра. Порядка 300 квадратных метров фонд получил в аренду в сентябре 2018 года, к марту планировали открыть шесть комнат, но не успевают. Не хватает ни времени, ни средств.

Подопечными организации являются беременные женщины и женщины с детьми разных возрастов. Ежемесячно к нам обращаются примерно около 20-25 семей с различными просьбами о помощи, в том числе из районов Карелии.

"Мы ведем ежемесячный сбор средств для возможности проводить текущую деятельность по оказанию помощи подопечным", - отмечается в паблике организации.

Как оказать помощь приюту, можно узнать здесь.

Смотреть подробнее
фото: ТАСС / Кирилл Кухмарь
Стало известно, какие выплаты получат пенсионеры в 2019 году

Правительственная комиссия одобрила законопроект, который предполагает изменение схемы расчета социальных доплат к пенсии.

Законопроектом предлагается исключить из расчета общей суммы материального обеспечения пенсионера сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат. Таким образом, малообеспеченный пенсионер будет получать большую доплату к пенсии.

Предусматривается осуществление доплаты недополученных неработающими пенсионерами сумм из-за расчета социальной доплаты по действующей схеме.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 3

фото: ТАСС / Игорь Зотин
Карелия вошла в число регионов, где смертность выше средней

Смертность населения выросла в 32 регионах России,Карелия вошла в их число.

К таким выводам пришли эксперты Фонда независимого мониторинга "Здоровье" на основе данных Росстата.

По данным Фонда, в 21 регионе в 2018 г. смертность была выше средней по стране и продолжала расти, пишет "Медвестник".

Это республика Карелия и Марий Эл, Алтайский и Приморский края, Еврейская АО;  Ивановская, Владимирская, Орловская, Рязанская, Курганская, Hижегородская, Кировская, Пензенская, Кемеровская, Саратовская, Свердловская, Оренбургская, Архангельская, Челябинская, Сахалинская и Волгоградская области.

"Руководителям этих субъектов необходимо принять срочные меры по стабилизации ситуации. Да, это сложная задача, ведь во многих регионах большую долю населения составляют пожилые люди, но необходимо повышать доступность и качество медицинской помощи для них", – отметил директор Фонда "Здоровье" Эдуард Гаврилов.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 9

фото: "Столица на Онего"
Региональные дороги шести районов Карелии находятся под контролем "ТехРента"

С апреля 2018 года компания "ТехРент", занимающаяся обслуживанием дорог в Петрозаводске, взяла под свой контроль шесть районов Карелии.

Директор компании "ТехРент" Борис Сидоров рассказал "Столице на Онего", как проходит уборка районных дорог, с какими трудностями сталкивается подрядчик, и за что их ругают и благодарят жители карельских поселков.

"Мы начинали с контракта на содержание объектов дорожно-мостового хозяйства, - рассказал Борис Сидоров. - Первоначально заключался договор на содержание определенного объема объектов дорожно-мостового хозяйства города Петрозаводска, но в процессе добавились дополнительные контракты на объекты в новостройках и на работы по содержанию объектов благоустройства. В апреле 2018 года - мы выиграли контракты на содержание региональных дорог. Таким образом, объем работ вырос больше чем в два раза".

По словам руководителя компании-подрядчика, при увеличении объема работ за счет региональных контрактов более чем на 35 процентов вырос и парк техники.

В каких шести районах Карелии дороги обслуживает "ТехРент", читайте здесь.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 3

фото: © Сергей Коньков/ТАСС
Власти возобновят программу поддержки "Первый автомобиль"

Министерство промышленности и торговли с 1 марта планирует возобновить адресные программы государственной поддержки спроса "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

"С этого года мы согласовали в правительстве объем бюджетных ассигнований. Поэтому рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность", – сказал Мантуров.

Программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" действовали в России с января 2018 года. В их рамках некоторые категории покупателей могли получить скидку в 10% на машины.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 1

Молодежи позволят продавать единственное жилье без уплаты налогов

Президент России Владимир Путин поручил правительству смягчить условия по взысканию налога на доходы с граждан при продаже единственного жилья. Подробнее

Комментарии: 5
"Меры поддержки молочного производства в Карелии недостаточны"

Гендиректор ООО "Агрокомплекс им. В.М. Зайцева" прокомментировал "Столице на Онего" новую политику республиканских властей по субсидированию сельхозпроизводителей. Подробнее

В Петрозаводске изменится маршрут одного из автобусов

С 25 марта автобусы маршрута №8 при движении в район Соломенное и обратно будут следовать по Октябрьскому проспекту без заезда на набережную Варкауса, сообщили в мэрии Петрозаводска. Подробнее

Власти Карелии материально поддержат бизнесменов, желающих купить плавучие гостиницы и снегоходы

Правительство Карелии планирует компенсировать затраты предпринимателей, готовых приобретать плавучие гостиницы и прочую технику для целей развития туризма. Подробнее

Комментарии: 2
В Карелии объявили аукционы "за ноль рублей"

Объявлено о проведении двух первых аукционов по приватизации государственного и муниципального имущества В Карелии без объявления начальной цены. Подробнее

Комментарии: 1
ФОТО: "Автоспецтанс" отчитался об уборке мусора у контейнеров в Петрозаводске

ООО "Автоспецтранс", региональный оператор, объяснил отсутствие уборки мусорных контейнеров поломкой техники у компании, транспортирующих ТКО в районе Октябрьского и Первомайского проспектов. Подробнее

Комментарии: 7
Как изменились цены на турпоездки из Карелии в Европу и Азию в начале года

В январе 2019 года средние цены на туристические поездки из Карелии в основные страны Азии снизились, а в Европу менялись по-разному, в зависимости от направления. Подробнее

Арбитражные управляющие будут отвечать за долги по зарплате на предприятиях-банкротах в Карелии

Главный федеральный инспектор по Карелии Иван Сивин призвал активизировать работу по привлечению арбитражных управляющих предприятий-банкротов к ответственности за долги по зарплате перед трудовыми коллективами. Подробнее

Комментарии: 3
Спортсмены–энергетики получат заслуженные награды

В АО "Прионежская сетевая компания" сотрудников наградят знаками отличия Министерства спорта России Подробнее

Более 1 тысячи домов планируется обследовать на износ в Карелии в 2019 году

Фонд капитального ремонта готовится провести техническое обследование более тысячи домов, чтобы проверить их пригодность для проведения работ по капремонту. Подробнее

Комментарии: 2
В Карелии отмечается резкий рост долгов по зарплате

Задолженность по зарплате на предприятиях и в учреждениях Карелии, сократившаяся в конце 2018 года, в январе выросла сразу на 18,4% или на 12,2 млн рублей. Подробнее

Комментарии: 3
Мэрия Петрозаводска смягчит требования к установке урн для мусора

Исполнение требований прокуратуры позволит избежать жалоб предпринимателей, которые обязаны устанавливать урны. Подробнее

Комментарии: 2
Жители Карелии поддержали идею участия самовыдвиженцев в выборах главы региона

Опрос "Столицы на Онего" показал, что большинство поддерживает идею об участии самовыдвиженцев в выборах главы Карелии. Подробнее

Комментарии: 5
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 26 февраля. Подробнее

Комментарии: 1
Мэрия Петрозаводска планирует купить новую сцену для празднования юбилея Карелии

Администрация Петрозаводска планирует приобрести новую сцену для празднования 100-летия Карелии на площади Кирова. Подробнее

Комментарии: 4
Волейбольный турнир на Кубок председателя Петросовета пройдет в Петрозаводске уже в эти выходные

Торжественное открытие соревнований по волейболу среди женских команд на Кубок председателя Петросовета состоится 2 марта в 14.00 в зале центра спортивной подготовки ВСЦ "Акватика" на улице Пушкинская, 7. Подробнее

Комментарии: 2
В Карелии измерили уровень радиации

Самый высокий уровень радиации в Кондопоге, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии. Подробнее

Комментарии: 2
В Петрозаводске молодые злоумышленники придумали схему краж из автомобилей

В полицию Петрозаводска поступили сообщения от автовладельцев о хищениях из машин, сообщили в МВД Карелии. Подробнее

Комментарии: 1
В Карелии нашли труп пожилого мужчины

Пожарные вскрыли дверь одной из квартир в Беломорске 25 февраля и обнаружили тело, сообщили в МЧС Карелии. Подробнее

В одном из районов Петрозаводска планируют установить качели для взрослых

Мощеная пешеходная дорожка, новые скамейки и качели для взрослых могут появиться на Древлянке, сообщили в мэрии Петрозаводска. Подробнее

Комментарии: 2

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.02.2019, 13:57
ФОТО: Новый гипермаркет открылся в Петрозаводске
24.02.2019, 08:45
Стало известно, кто погиб в страшном ДТП под Крошнозеро
24.02.2019, 16:12
Родные погибших в страшном ДТП под Крошнозеро сообщили о дате похорон
23.02.2019, 12:07
ФОТО: В страшном ДТП на трассе в Карелии погибли двое взрослых и один ребенок
26.02.2019, 12:15
Восемь автомобилей столкнулись под Петрозаводском
21.02.2019, 11:48
Глава МВД Карелии впервые прокомментировал двойное убийство, которое совершил петрозаводский "маньяк"

Аналитика

26.02.2019 14:39
Капитал
Экс-министр сельского хозяйства Карелии: "Меры поддержки молочного производства недостаточны" 1
Гендиректор ООО "Агрокомплекс им. В.М. Зайцева" прокомментировал новую политику республиканских властей по субсидированию сельхозпроизводителей.
"ТехРент" работает в районах 2
26.02.2019 10:06
Чичин во взятках не признается 4
25.02.2019 10:43
Новый социализм 20
20.02.2019 15:05
"Не дай бог взрыв…" 3
19.02.2019 13:54
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2019 13:30
Личное мнение
Трофеи вместо дорог и школ 5
Жителям Карелии покажут военный металлолом из Сирии.
Деньги не на ветер 2
25.02.2019 12:36
"Было бы здорово, чтобы книга вышла вместе со стелой" 9
22.02.2019 13:49
Журналист стал "угрозой национальной безопасности"
21.02.2019 12:21
архив чтиво

Медиа

Полумарафон Lumi Karjala 2019
25.02.2019 12:07
все фото и видео

Опрос

Кого вы бы назвали секс-символом карельской политики?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»