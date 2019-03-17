Важные новости, которые вы могли пропустить

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Новости. Хроника дня
22:20, 17 Марта 2019

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фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
ВИДЕО: После ремонта Советского моста на месте провала появился трамплин

В Петрозаводске водители шокированы качеством ремонта дорожного покрытия вблизи Советского моста через реку Лососинку.

Напомним, мост закрывали на ремонт с 7 по 11 марта из-за просевшего асфальта на участке рядом с мостом. Деформация дорожного покрытия вблизи Советского моста стала следствием работ по прокладке сетей дренажно-ливневой канализации, которые выполнялись в ноябре-декабре. До наступления температур, подходящих для укладки асфальта, отремонтированный участок улицы Правды временно отсыпали мелким щебнем. И вместо ямы здесь теперь образовался холм, который вынуждены преодолевать автомобилисты.

"Это и есть ремонт !? Впечатление, что бригада работала в составе слепых и безруких!", - комментируют петрозаводчане опубликованное в паблике "ДТП ПТЗ" видео с мостом.

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фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Мэрия: Асфальт вблизи Советского моста в Петрозаводске будет уложен с наступлением благоприятной погоды

В администрации города рассказали о судьбе участка дороги у Советского моста, на качество ремонта которого жалуются автомобилисты.

Как сообщили в мэрии, до наступления температур, подходящих для укладки асфальтобетонного покрытия, отремонтированный участок улицы Правды временно отсыпан щебнем мелкой фракции. Состояние этого места постоянно контролируется специалистами. В случае необходимости его будут досыпать и трамбовать.

Напомним, мост закрывали на ремонт с 7 по 11 марта из-за просевшего асфальта на участке рядом с мостом. Деформация дорожного покрытия вблизи Советского моста стала следствием работ по прокладке сетей дренажно-ливневой канализации, которые выполнялись в ноябре-декабре. После ремонта вместо ямы здесь теперь образовался холм, который вынуждены преодолевать автомобилисты.

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фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
ФОТО: Сотни жителей Петрозаводска выстроились в очередь за почти халявной пиццей

Акция от Додо пиццы – 3000 вкуснейших Пепперони 25 см всего за 100 рублей – поманила сотни горожан.

В Петрозаводске сегодня проходит День пиццы. Горожане с утра атаковали пиццерию "Додо пицца" на улице Антикайнена. Пепперони по 100 рублей торгуют с 9 утра. Около 11 часов в пиццерию стояла очередь на улице в 100 человек.

Акция продолжится до тех пор, пока не будет продано 3000 пицц.

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фото: Госавтоинспекция Карелии
ФОТО: В Петрозаводске на Карельском проспекте столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

Авария с участием грузовика и двух легковушек произошла вчера на Карельском проспекте в районе дома № 14.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 37-летний водитель, управляя автомобилем "Скания", совершил наезд на стоящий внедорожник "Рено Дастер", который отбросило на автомобиль "Ниссан".

В результате происшествия 22-летней пассажирке "Ниссана" была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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фото: "ЛахденпохьЯ - навсегда!"
В Карелии мусоровозы не вышли на уборку города из-за кражи аккумуляторов

В Лахденпохья сегодня ночью украли аккумуляторы с городских мусоровозов, принадлежащих МУП "Зеленый город".

Как пишут в паблике "ЛахденпохьЯ – НАВСЕГДА!", всего "ушло" 6 аккумуляторов. Сегодня утром машины должны были выйти на уборку, которая теперь по понятным причинам может не состояться. Ущерб значительный - около 100 тысяч рублей.

Руководство предприятия просит тех, кто что-либо знает или видел, сообщить по телефону: 8(921)452-06-92. Анонимность и вознаграждение за полезную информацию гарантированы, пишут в паблике.

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ФОТО: "Утопаем в воде по дороге, хоть лодку доставай!"

Жители поселка в Карелии жалуются на плохую уборку дорог от снега.

В поселке Хелюля и Сортавале дороги превратились в реки. В паблике "Подслушано в Сортавала" жители возмущаются плачевным состоянием местных трасс.

"Где снегоуборочная техника в городе Сортавала и поселке Хелюля???!!! Людям не пройти! Утопаем в воде по дороге, хоть лодку доставай!!!" - пишут в паблике, комментируя фото с дорогами.

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фото: Госавтоинспекция Карелии
Появилось видео, как самосвал устроил групповое ДТП на Карельском проспекте

В аварии с участием самосвала и двух легковушек в Петрозаводске пострадала девушка.

Напомним, ДТП произошло в минувшую субботу у дома №14 по Карельскому проспекту. По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 37-летний водитель, управляя автомобилем "Скания", совершил наезд на стоящий внедорожник "Рено Дастер", который отбросило на автомобиль "Ниссан".

В результате происшествия 22-летней пассажирке "Ниссана" была оказана медицинская помощь, пишет ДТП ПТЗ.

Момент аварии попал в объектив камеры компьютерной сети Сампо.ру.

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Куда пойти в Петрозаводске 17 марта: Щенки-помощники, прогулка по Петрозаводску и большой рэп-фестиваль

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

8.30, лыжня "Фонтаны", 18.00, бассейн "H2O". Фестиваль семейных команд "Мы выбираем ГТО". Муниципальный этап в Петрозаводске.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). В. Бирюков. "Играем Дюймовочку". Феерически красивая, неожиданно смешная и совершенно не сентиментальная история о маленькой упрямой девочке, которая хотела оставаться сама собой. С 5 лет. От 250 руб.

12.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "Щенки спешат на помощь". Московское шоу ростовых кукол. 400-900 руб.

12.00, кафе "Простая еда" (пр. А. Невского, 62). Мастер-класс по лепке из полимерной глины – брошь "Лисичка". Лепка + общение + чай и угощения. 400 руб.

12.00-17.00, Информационный туристский центр Республики Карелия (пр. Карла Маркса, 14). Презентация туристических и оздоровительных возможностей Крыма.

12.00, парк "Фонтаны". Чемпионат и Первенство Республики Карелия по спортивному ориентированию (лыжная гонка – эстафета).

16.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Клуб "Старая пластинка" приглашает: "Французская песня в России".

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Читаем улицы как книги". Экскурсия "Калевала" на карте города Петрозаводска".

16.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Занятие литературной студии "Краткий курс" по теме "Влияние биографии автора на произведение". Ведущая – Яна Жемойтелите.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). И. Кузнецов. "Карельский пленник". Опера в двух актах. Премьера оперы по мотивам повести К. Паустовского "Судьба Шарля Лонсевиля". 150-1400 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). И. Вырыпаев. "Валентинов день". Мелодрама. Текст Ивана Вырыпаева, выдающегося драматурга и режиссера современности, является "неким продолжением" пьесы Михаила Рощина "Валентин и Валентина" (1984), советского варианта "Ромео и Джульетты". Но это не сиквел, не "размышление на тему", а отдельное высказывание человека XXI века. От 600 руб.

18.00, клуб "Z.Efir" (ул. Красная, 10). "Черный квадрат"//RAP RAVE. Первый большой рэп-фестиваль новой школы в Птз. 300 руб.

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). "City Pandas". Только лучшая музыка, неожиданности и сюрпризы. 300 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская", малая сцена (ул. Кирова, 12). "Шикарная свадьба". Пером известнейшего британского актера, режиссера и комедиографа Робина Хоудона водила сама богиня комедии, не иначе: ведь "Шикарная свадьба" - одна из самых популярных современных комедий в Европе. 800 руб.

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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 17 марта.

17 марта – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

15–17 марта – в Центре образования и творчества "Петровский дворец" состоится II Межрегиональный детско-юношеский фестиваль народного творчества "Хумахуш" им. В.Г. Мальми.

16-17 марта – пройдет фестиваль семейных команд "Мы выбираем ГТО". "Фонтаны" – 8.30; бассейн "Н2О" – 18.00.

16-17 марта, 12.00-17.00 – на пр. Карла Маркса, 14 в информационном туристском центре Карелии состоится презентация туристических и оздоровительных возможностей Крыма.

16-17 марта в 11.00 – в Сортавале, на ул. Ленина, 3 в ДЮСШ пройдет чемпионат и первенство Карелии по полиатлону (зимнее троеборье).

12.00 – на "Фонтанах" состоится чемпионат и первенство Республики Карелия по спортивному ориентированию (лыжная гонка – эстафета).

13.45 – в СК "Луми" на Неглинской наб., 52 пройдет открытый хоккейный турнир, посвященный воссоединению Крыма с Россией.

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фото: gov.karelia.ru
Построит ли белорусский "Амкор" в Карелии завод по выпуску лесозаготовительной техники?

Эксперты сомневаются в том, что "Амкодор" обладает достаточным объёмом собственных средств для того, чтобы успешно реализовать петрозаводский проект.

Белорусский холдинг "Амкодор" чуть менее года назад заявил о намерении инвестировать 18 млрд российских рублей в проект создания завода с производством полного цикла машин для лесопромышленного комплекса.  Но обладает ли "Амкодор" достаточным объёмом собственных средств для того, чтобы успешно реализовать петрозаводский проект? 

Стоит напомнить, что летом прошлого года официальный Минск обратился в адрес российских властей с просьбой предоставить кредит в размере 1 млрд. долларов (ВВП Беларуси – 60 млрд долларов, внешний долг на начало 2019 года – 16,5 млрд долларов). Эти деньги требуются для завершения строительства белорусской атомной электростанции. Москва в ответ выставила ряд политически связанных обязательств, которые, в свою очередь, совершенно не принимаются белорусской стороной. Переговорный процесс последовательно зашёл в тупик, одним из следствий которого стало то, что Минск уменьшил объём запрашиваемых кредитных средств до 600 млн долларов.

Упоминание этого сюжета является важным для оценки финансовых возможностей белорусских партнёров. Минск не может изыскать 600 млн. долларов, готов пойти на получение не очень-то выгодного кредита, но при этом разрешает собственному предприятию инвестировать в российский коммерческий проект "прямые" 300 млн долларов? Признаться честно, верится в это с огромным трудом.

Подробнее читайте здесь.

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