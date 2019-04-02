Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: УФССП по Карелии

BMW и Cadillac экс-главы Карелии выставлены на продажу

Территориальное управление федерального агентства госимущества выставило на продажу два автомобиля, принадлежавших ранее экс-главе Карелии, бывшему директору музея "Кижи" Андрею Нелидову.

Объявление о торгах размешено на сайте судебных приставов Карелии.

В частности, в информации об аукционах указывается, что продается Cadillac Escalade EXT 2012 года выпуска черного цвета. Стоимость 1 миллион 687 тысяч рублей.

Кроме того, среди лотов на продажу выставлен BMW 530D Gran Turismo бронзового цвета 2014 года выпуска. Цена – 2 миллиона 83 тысячи рублей.

Оба автомобиля в данный момент находятся на стоянке в Томицах.

В июне 2018 года в службу судебных приставов поступил исполнительный документ из Петрозаводского городского суда о взыскании с Андрея Нелидова штрафа, назначенного в качестве наказания за уголовное преступление, в размере 27,5 млн рублей. У осужденного были изъяты автомобили премиум-класса и драгоценности.

Напомним, 2 марта Петрозаводский городской суд приговорил Нелидова к 8 годам колонии строгого режима и 27,5 млн рублей штрафа. Также суд постановил лишить его государственной награды. Ивану Романову с учетом приговора за педофилию назначен 21 год колонии строгого режима и 16,5 млн рублей штрафа.

Как установил суд, Нелидов при посредничестве Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взяток порядка 4,6 млн рублей. За это он предоставлял бизнес-леди Татьяне Астратенок возможность торговать на острове Кижи.

фото: pixabay

Аэропорт Петрозаводск возобновляет прямые авиарейсы в Сочи и Анапу

Прямые авиарейсы на российские южные курорты будут выполнятся с июня по сентябрь, сообщает правительство Карелии.

Так, в Сочи из Петрозаводска на самолете Sukhoi SuperJet 100 можно будет отправиться каждый вторник, начиная с 4 июня по 10 сентября.

В Анапу самолет будет летать по средам, начиная с 5 июня по 11 сентября. Билеты на рейсы, которые будет осуществлять авиакомпания "Северсталь", можно купить уже с 3 апреля.

Посмотреть подробное расписание по новому направлению и приобрести билеты можно на официальном сайте перевозчика (severstal-avia.ru).

Также информацию можно получить в Справочной службе аэропорта по тел. +7(8142) 71-75-93

фото: Сергей Юдин / "Столица на Онего"

Утверждена новая программа расселения аварийного жилья в Карелии

Правительство Карелии утвердило новую программу расселения аварийного жилья на 2019-2025 годы.

Согласно документу, за этот период новое жилье должны получить 9017 жителей республики, проживающих в 636 домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Первый этап программы, рассчитанный на в 2019-2020 годы, предусматривает расселение аварийного жилья в 14 муниципальных образованиях.

Подробнее о том, кто попадает под программу расселения, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: © Донат Сорокин/ТАСС

Подсчитано, сколько лет нужно копить среднестатистической семье на квартиру в Петрозаводске

Столица Карелии заняла 12 место среди столичных городов регионов России по доступности жилья – исходя из того, сколько лет надо копить на квартиру среднестатистической семье.

Это следует из рейтинга, составленного сервисом по поиску недвижимости Domofond.ru.

Для оценки доступности жилья оценивалась средняя стоимость двухкомнатной квартиры и средняя зарплата. На основании этого были проведены расчеты, сколько лет надо копить на квартиру семье, в которой работают два человека, при условии, что они будут каждый месяц откладывать на покупку заработную плату одного из них.

В Петрозаводске средняя зарплата за 2018 год составил 37 990 рублей, средняя цена двухкомнатной квартиры – 2 608 240 рублей. Чтобы накопить такую сумму необходимо 5 лет 9 месяцев, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

ВИДЕО: Две иномарки столкнулись на перекрестке в Петрозаводске

Автомобили не поделили перекресток в утренний час пик в карельской столице.

ДТП произошло в понедельник утром, когда один из участников аварии поворачивал с Ключевского шоссе в сторону улицы Лыжной, а второй двигался прямо со стороны улицы Калинина.

ДТП попало в объектив камер наружного наблюдения компании "Сампо.ру".

фото: © Донат Сорокин/ИТАР-ТАСС

"Высокая смертность. Средний возраст умерших не превышает 30 лет" – проверки в домах-интернатах Карелии

Минтруд и Роспотребнадзор совместно с общественными организациями на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере представили результаты мониторинга психоневрологических интернатов и детских домов-интернатов, в том числе Карелии.

Как сообщается на сайте "Радио Свобода", в Ладвинском детском доме-интернета отмечается "высокая смертность".

"У большинства умерших в результатах вскрытия в качестве причины смерти фигурирует отек головного мозга. Средний возраст умерших не превышает 30 лет", - пишет издание.

В публикации отмечается, что вся медицина сведена к психиатрии и прививкам, и фактически вся деятельность ДДИ сведена лишь к поддержанию очень плохого качества жизни.

Кроме того, сообщается, что в Медвежьегорском психоневрологическом интернате нет перегородок в санузлах

"Из-за отсутствия в здании горячей воды (имеются бойлеры), доступ в душевые для получателей социальных услуг ограничен и осуществляется по графику – 8–10 человек в день. В комнатах для проживания царит антисанитария, запахи испражнений как человеческих, так и животного происхождения. Стены, полы и потолок везде требует срочного ремонта. Повсюду грязь. Ни у кого нет зубных щеток. Белье как нижнее, так и верхнее, в том числе уличное, не имеет маркировки, то есть является общим и раздается после его стирки по принципу: кому подошло, тому и надели", - сообщает "Радио Свобода".

Также уточняется, что практически все получатели услуг не имеют большей части зубов. Медобследования заключаются практически в прохождении процедуры флюорографии и анализа крови из пальца один раз в три года. За 2018 год направлено на госпитализацию в Республиканскую психиатрическую больницу 102 человека. (согласно отчету интерната – 41).

"Опрошенная А., помещенная в изолятор 26.02.2019 г., не знает причину своего там нахождения, как и свою дальнейшую судьбу. То же самое сказала находившаяся уже неделю в изоляторе Л. Комнаты изолятора, напоминающие комнаты следственного изолятора, закрываются снаружи на запоры. Двери сделаны из металлической решетки. Отсутствует вентиляция свежего воздуха. В одной из комнат находится мужчина с гепатитом С для того, чтобы он никого не заразил…" – отмечает издание.

фото: © Depositphotos / terovesalainen

Вор в Петрозаводске заснул во время кражи драгоценностей

В Петрозаводске злоумышленник уснул во время кражи драгоценностей у знакомой, сообщает МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска обратилась 43-летняя горожанка и сообщила, что из её частного дома похищены золотые украшения стоимостью более 60 тысяч рублей. Женщина пояснила, что накануне у неё в гостях была большая компания, и после её ухода она обнаружила исчезновение имущества.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 24-летнего ранее судимого петрозаводчанина. В тот вечер он заходил в гости к потерпевшей. По версии следствия, воспользовавшись моментом, он поднялся на второй этаж в спальню и похитил из шкатулки золотые изделия. После этого он уснул на диване в той же комнате.

Утром мужчину разбудил незнакомый ему родственник хозяйки жилья и попросил уйти. Впоследствии подозреваемый сдал похищенное в ломбард и выручил 10 тысяч рублей. Деньги он потратил на личные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

фото: "Столица на Онего"

Две компании получили поддержку мэрии Петрозаводска в 2018 году

Администрация Петрозаводска в прошлом году смогла оказать финансовую поддержку только двум предприятиям, которым были компенсированы выплаты процентов по взятым кредитам.

Мэрия Петрозаводска реализует ведомственную целевую программу "Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа на период 2017-2019 годы".

В 2018 году из городского бюджета на реализацию мероприятий программы было выделено 500 тысяч рублей. Городская казна получила на эти цели субсидию из бюджета Карелии в размере более 1,3 млн рублей, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Подростки в Карелии за 2 недели каникул могут заработать 6 тысяч рублей

Средний размер оплаты труда несовершеннолетних, трудоустроенных на время каникул в Карелии, в 2019 году составит 6 тыс рублей за две недели работы.

Такую сумму называет Управление труда и занятости республики.

Расчет сделан исходя из того, что подростки будут работать на полставки и кроме зарплаты на предприятиях еще получат дополнительные выплаты от службы занятости.

"На выплату материальной поддержки из средств республиканского бюджета предусмотрено 2 млн 724 тыс. руб. для трудоустройства не менее 1500 подростков", - пояснили в Управлении.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов

В Петрозаводске предпринимателям сложно найти помещения для аренды

Администрация Петрозаводска сообщила о нехватке свободных муниципальных помещений для аренды, которые соответствовали бы требованиям предпринимателей.

Об этом заявила начальник отдела экономики и инвестиционной политики городской мэрии Ольга Пепоева в ходе обсуждения стратегии социально-экономического развития Петрозаводска на период до 2025 года. Заседание состоялось в администрации карельской столицы.

В Петрозаводске имеется перечень муниципального имущества, предназначенного для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Список утвержден депутатами Петросовета.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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