Все, что случилось сегодня

фото: YouTube

Самолеты из Петрозаводска до Москвы станут летать ежедневно

Со 2 апреля авиакомпания "Победа" будет осуществлять рейсы «Москва – Петрозаводск - Москва» ежедневно, сообщается на сайте правительства Карелии.

Время вылетов из карельской столицы в период по 25 мая по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям – в 12.30, прибытие в столицу России – 13.35.

По вторникам – вылеты из Петрозаводска будут осуществляться в 17.25, прибытие в Москву – в 18.55 (в период до 13 апреля). С 16 апреля по вторникам и субботам в Москву можно вылететь в 11.50, прилететь – в 13.15 ( в период до 25 мая).

Расписание будет меняться, поэтому при планировании поездки информацию о вылетах и стоимости билетов следует проверять заранее на сайте авиакомпании или уточнить в справочной службе аэропорта Петрозаводск по телефону (8142) 71-75-93.

ВИДЕО: В Карелии двух братьев-предпринимателей отправили в колонию за обман при строительстве коттеджей

Петрозаводский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обманувших участников долевого строительства на 40 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Подсудимые признаны виновными в совершении нескольких преступлений по статье "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности".

Установлено, что в 2013-2015 годах два брата-предпринимателя совершили мошеннические действия, сопряженные с нарушением прав участников долевого строительства многоквартирных домов, а также с подменой указанных договоров иными гражданско-правовыми отношениями.

Так, один из подсудимых получил от четырех граждан по предварительным договорам на приобретение блок-секций в доме в Петрозаводске более 17,6 млн рублей, не намереваясь в действительности исполнять договорные обязательства.

Кроме того, действуя совместно, предприниматели убедили 12 граждан заключить с ними договоры участия в долевом строительстве еще одного многоквартирного дома в Петрозаводске и получили от них в счет оплаты более 23,4 млн рублей, достоверно зная о том, что принятые на себя обязательства не выполнят.

Полученными от потерпевших денежными средствами сообщники распорядились в личных корыстных целях.

С целью скрыть хищение и создать видимость законности своих действий, они частично выполнили работы по строительству указанных домов, но не довели их до конца.

В результате потерпевшие получили возведенные с многочисленными грубыми нарушениями недостроенные и непригодные для проживания дома, которые они вынуждены доделывать собственными силами.

Также подсудимые под предлогом займа денежных средств для продолжения строительства похитили у одного из потерпевших 1,5 млн рублей, не собираясь отдавать ему долг.

Суд назначил одному подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, второй соучастник приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу.

Видео компании "ВГТРК "Карелия".

фото: YouTube

ВИДЕО: Адвокат строит избу в лесной глуши Карелии

Адвокат Максим Егоров завел YouTube-канал, где рассказал о строительстве избы в лесу Карелии.

Максим Егоров — адвокат, который уже пятый год во время отпуска приезжает в глухой лес в Карелии, чтобы построить там избу. Еще в 2012 году он завел YouTube-канал, где рассказывает о том, как мастерить разные полезные вещи своими руками, а заодно — о строительстве избы. Корреспондент журнала "Отдых в России" поговорила с Егоровым, чтобы подробнее узнать о его увлечении.

Максим рассказал, что его родители всю жизнь ходили в походы и всегда брали их с сестрой.

"Минимум 20 дней в год мы проводили в больших походах. Одну из своих первых серьезных поделок я сделал примерно в шесть лет: это было самодельное весло, которое я смастерил из палки и крышки от консервной банки, чтобы помочь папе грести на лодке, - рассказал Максим, - моя YouTube -карьера началась в 2012 году, когда я наткнулся на видео о том, как посадить картофель под сено без прикопки и окучивания. Я проверил этот способ на себе и захотел поделиться им с другими. Так появилось первое видео. А через некоторое время я обнаружил, что люди смотрят мой канал, комментируют и задают вопросы, и решил продолжить".

Как сказал Максим Егоров, избу в Карелии он начал строить в 2014 году.

"Место для нее нашел случайно в одной из своих экспедиций по Ладоге, - рассказал Максим, - мне надоели популярные туристические маршруты, и я стал изучать неизведанные места. В 2010 году на озере случился ураган и многие деревья повалило. Мне стало жалко, что столько древесины может сгнить зря, и я решил попробовать вырубить из них избу. Сначала я просто положил несколько бревен друг на друга. Но когда приехал в следующем году и увидел, что бревна так и лежат, решил закончить избушку. Тогда мне казалось, что осталось совсем немного дел — конечно, я ошибался. Строю я избу до сих пор и получаю от этого удовольствие. Моя цель — именно постройка избы и ее усовершенствование, жить в ней я пока не планирую. Что буду делать с ней, когда дострою, — не знаю".

По словам мастера-золотые руки, приезжает он к избе раз в год на месяц во время отпуска.

"За четыре поездки я успел смастерить каяк из стретч-пленки, построить земляную печь, в которой не раз готовил подовый хлеб, выпилить стул, ступу, вертикальный мангал и посадить саженцы редких растений. Топор, нож, радиатор и другие полезные вещи я также сделал своими руками. Специально книг по биологии или механике не читаю, все приходит с опытом. Что-то вспоминаю из школьной программы, а какие-то советы цепляю из общения с людьми, -объяснил Максим, - несмотря на то, что в лес я езжу в одиночку, свои поездки "выживанием" не считаю. К походам я готовлюсь основательно: беру продовольствия с запасом, генератор электричества и непромокаемую одежду. Выживание — это когда ты ставишь себя в принципиально немыслимые условия и их преодолеваешь. У меня же концепция диаметрально противоположная — приехать в хорошее место и сделать его еще лучше. Да, в лесу много трудностей, но все они преодолимы благодаря смекалке и рукастости. Я вообще считаю, что люди специально ищут в жизни трудности, чтобы потом преодолеть их и почувствовать удовлетворение. И в этом нет ничего плохого, наоборот, это делает тебя более стойким и воспитывает как личность. Поэтому и я не замечаю какие-либо неприятные ситуации в лесу, а воспринимаю их как некий вызов судьбы".

фото: @ Наталья Мешкова / gazeta-licey.ru

Жители Карелии выступили против передачи Дома офицеров РПЦ

Большинство участников опроса "Столицы на Онего" высказались против передачи Дома офицеров в Петрозаводске РПЦ.

За этот вариант проголосовали 1294 человека (60%).

Поддержали передачу Дома офицеров РПЦ 509 респондентов (23%).

Согласны на возврат здания при условии, что РПЦ компенсирует государству стоимость ремонта 323 участника опроса (15%).

Всего проголосовали 2127 человек.

фото: vk.com/dkkem

ВИДЕО: В Карелии стая бродячих собак не пускает детей в школу

Жительница Кеми запечатлела на видео стаю собак, бегавшую по территории школы и пугавшую детей.

В паблике "Общественный контроль. Кемь" опубликовано видео, на котором запечатлена стая бездомных собак, бегавших по территории школы №1 в городе.

"3 апреля, 8 утра, первая школа, - написала жительница Кеми, - страшно подойти с ребенком. А ведь не все дети ходят с родителями".

Обеспокоенные родители обращаются к администрации Кеми и спрашивают: чего ждем? Беды?

фото: Евгения Талыпова / АиФ

Водитель маршрутки в Петрозаводске скрылся после ДТП с 4-летним ребенком

В карельской столице пострадал маленький ребенок после экстренного торможения маршрутки, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Во вторник на перекрестке улиц Профсоюзов и Связи водитель маршрутного автобуса №5 (принадлежит ООО "АТП") применил экстренное торможение.

В результате в салоне упал 4-летний пассажир. Водитель маршрутки скрылся с места происшествия.

Мать привезла ребенка в ДРБ. Проводится проверка.

фото: petrosovet.info

ОПРОС: Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?

Автомобилисты Петрозаводска возмущены качеством городских дорог после зимы.

Социальные сети пестрят фотографиями пробитых шин и поврежденных колес. В городе ямами покрылись даже те дороги, которые ремонтировались совсем недавно.

Власти Петрозаводска объявили о начале ямочного ремонта на нескольких участках. А полноценный ремонт обещают с установлением стабильно теплой погоды.

Как вы считаете, почему в Петрозаводске каждый год проблема с ямами на дорогах?

Проголосовать можно здесь.

фото: vk.com/podslushvsortavala

ФОТО: Сортавала утонула "в мусоре по самую шею"

В Карелии жители Сортавалы жалуются, что в городе не вывозят мусор.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жители Сортавалы, которые прислали фото, где запечатлели горы мусора в городе.

"Центр города, ул.Карельская, 42, двор бывшей типографии - позорище! – пишут горожане. - С каждым днём только хуже".

Также сортавальцы напоминают, что с недавних пор контракт на уборку мусора в Сортавальском районе выиграла Кандалакшская компания.

"Благодаря новой компании из Мурманской области будем жить в го…не по самую шею?!" – написала возмущенная жительница Сортавалы.

Напомним, контракт на транспортировку твердых коммунальных отходов в Сортавальском районе Карелии получила ООО "Кандалакшская перерабатывающая компания", выигравшая аукцион.

фото: ООО "Автоспецтранс"

Компания "Автоспецтранс" объяснила, почему Сортавала завалена мусором

Региональный оператор ООО "Автоспецтранс" ответил на жалобы жителей Сортавалы о неубранном мусоре в городе.

Ранее жители Сортавалы обратились в редакцию "Столицы на Онего" и прислали фото, на которых запечатлели горы мусора в городе.

На публикацию ответил региональный оператор ООО "Автоспецтранс", который пообещал, что весь мусор будет убран в ближайшее время.

Такая ситуация сложилась, по словам регоператора, из-за смены подрядчика.

"С 1 апреля транспортированием ТКО в Сортавальском районе занимается ООО "КПК". Региональный оператор ООО "Автоспецтранс" заключил договор с победителем аукциона на 4 года. Первоочередная задача нового исполнителя коммунальной услуги – установить порядка 300 контейнеров в местах накопления ТКО, так как прежний - ООО "Спецтранс" - вывез свое оборудование 31 марта".

То есть попросту Сортавалу оставили без мусорных контейнеров.

"На данный момент установка контейнеров в Сортавала и населенных пунктах района завершается, - заверили в компании "Автоспецтранс", - до момента установки контейнеров жители складировали мусор в местах накопления ТКО. Накопленные ТКО за период с 31 марта по 3 апреля будут вывезены новым оператором. Работа по приведению в порядок контейнерных площадок ведется непрерывно".

Регоператор сообщает, что жители города Сортавала и района могут обращаться по всем вопросам предоставления коммунальной услуги по вывозу мусора в ООО "Кандалакшская перерабатывающая компания" по телефону 8-921-015-04-13.

фото: © Дмитрий Рогулин / ТАСС

Переселенцам из аварийного фонда Карелии дадут денег на новое жилье

Новая программа расселения аварийного жилья в Карелии предусматривает денежные выплаты собственникам квартир в тех домах, которые пойдут под снос.

Программа будет реализовываться двумя путями: приобретением жилых помещений в строящихся домах, либо выплатой возмещения за изымаемое жилье, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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