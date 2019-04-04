Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: РИА Новости / Константин Чалабов

Власти Петрозаводска рассказали, где пройдет весенний ямочный ремонт

В столице Карелии продолжается весенний этап ямочного ремонта проезжей части петрозаводских улиц.

Рабочие ООО "ТехРент" продолжают восстанавливать поврежденные фрагменты дорожного полотна с применением технологии холодного асфальтобетонного покрытия, сообщают в мэрии Петрозаводска.

В ночь на 4 апреля был запланирован ремонт участков проезжей части на улицах Шотмана (возле дома №40), Куйбышева (в районе перекрестка с улицей Малой Слободской), Первомайском проспекте (вблизи улицы Заводской), перекрестке улицы Ленинградской и Октябрьского проспекта, Лесном проспекте (возле моста через Лососинку на полосе движения в сторону района Кукковка), рассказали в администрации города.

фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Майшев

Судья взяла самоотвод в деле обвиняемого во взяточничестве в Карелии бизнесмена Игоря Чичина

Судья Петрозаводского городского суда Марина Носова взяла самоотвод от рассмотрения дела по обвинению петербургского бизнесмена Игоря Чичина в организации взяток при заключении госконтрактов в Карелии.

Соответствующее решение приняла Марина Носова в четверг на заседании суда. Решение председательствующего поддержали стороны защиты и обвинения.

"Поскольку судья Носова участвовала в данном уголовном деле еще на стадии оперативно-розыскной деятельности, давала определенные судом согласие на проведение тех или иных ОРМ, то у председательствующего судьи могло сформироваться мнение в том числе о виновности или невиновности в инкриминируемых преступлениях подсудимого Чичина. Что свидетельствует в свою очередь о заинтересованности судьи в исходе дела", - сказала прокурор Наталья Силкина.

Адвокаты Чичина заявили, что ни один из судей Петрозаводского городского суда не может рассматривать данное уголовное дело, и следует изменить территориальную подсудность.

"С нашей точки зрения, все судьи Петрозаводского городского суда не могут участвовать в рассмотрении настоящего уголовного дела. Нами было заявлено ходатайство об изменении территориальной подсудности на другой субъект (ходатайство впоследствии было возвращено защите – прим. "Столицы на Онего")… Ни один судья Петрозаводского городского суда не может рассматривать дело, потому что, как главой Республики Карелия в интервью, так и СМИ Республики Карелия в статьях, которые синхронно практически выходят, сформировано негативное отношение к подсудимому. Если проанализировать содержание этих статей, то у меня возникает ощущение, что Чичин – это фактически руководитель Республики Карелия в течение последних нескольких лет", - заявил адвокат Михаил Шогин.

В итоге дело будет рассматривать судья Антон Левкин. Предполагается, что заседания начнутся 22 апреля.

Чичин обвиняется по ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, совершенное организованной группой в крупном и в особо крупном размере") и ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки, совершенная в особо крупном размере").

По версии следствия, с 2015 по 2017 год Чичин организовал преступную группу для получения взяток через должностных лиц Управления автомобильных дорог Карелии, назначение которых на соответствующие должности им было обеспечено благодаря обширным личным связям среди высших должностных лиц органов исполнительной власти республики.

Взятки сообщники, в число которых входили директор учреждения Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов, получали от представителей коммерческих организаций за выгоды и преференции при заключении госконтрактов на ремонт и строительство дорог.

Общий размер незаконно полученных денежных средств составляет более 12 млн рублей.

Кроме того, с июня 2015 года по май 2017 года Никитин и Новокшонов получили от Чичина взяток на общую сумму около 6 млн рублей за совершение указанных коррупционных преступлений.

В феврале городской суд Петрозаводска отправил Никитина и Новокшонова в колонию.

ВИДЕО: Минивен сбил подростка в Петрозаводске

Подросток попал под машину на пешеходном переходе в Пятом поселке.

Камера наружного наблюдения запечатлела, как в минувшую среду 3 апреля, днем автомобиль сбил подростка, выбежавшего на пешеходный переход в районе пересечения Лесного проспекта и ул.Боровая.

После удара подросток убежал.

ВИДЕО: Фура протаранила кроссовер на кольце в Петрозаводске

На Древлянке столкнулись тягач с прицепом и иномарка.

Согласно данным видеокамер, авария случилась на Древлянском кольце в среду в 9.55, когда кроссовер пытался съехать с кольца на Лососинское шоссе, двигаясь по внутренней полосе.

ДТП зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения компании "Ситилинк".

ВИДЕО: Автомобили столкнулись и устроили "паровоз" в центре Петрозаводска

В Петрозаводске рядом Гоголевским мостом произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

Несколько автомобилей попали в аварию на пересечении улиц Гоголя и Коммунальной, сообщают подписчики паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ЧП произошло третьего апреля в 12-22.

Один из автомобилистов не успел затормозить перед остановившейся по пути следования машиной и совершил столкновение. После этого машина, в которую врезался первый автомобиль, протаранила стоящее впереди авто.

Инцидент был зафиксирован камерой наблюдения компании "Sampo.ru". Момент ДТП - на 41 секунде видео.

ВИДЕО: В Петрозаводске ищут мужчину, разломавшего банкомат

Полиция Петрозаводска разыскивает вандала, разломавшего банкомат, сообщили в МВД Карелии.

Так, 26 декабря 2018 года ночью совершено повреждение банкомата на Первомайском проспекте. В рамках уголовного дела по факту вандализма разыскивается неизвестный мужчина, запечатлённый на видеозаписи.

Всех, кто обладает информацией о личности или местонахождении данного человека, полиция просит сообщать значимые сведения по телефонам: 8-911-408-41-77, 8-999-094-56-04 или 02 (с мобильного – 102).

Конфиденциальность гарантируется.

фото: Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Суд вернул полиции протокол на участников акции "Немцов мост" в Петрозаводске

Сотрудники правоохранительных органов намеревались привлечь гражданских активистов к административной ответственности за несанкционированный пикет.

В городском суде Петрозаводска 4 апреля должно было состояться рассмотрение протокола об административном правонарушении двоих участников акции памяти Бориса Немцова, которая прошла в карельской столице 27 февраля.

Однако суд не принял этот протокол в производство и вернул его полиции. Гражданские активисты Тамара Спектор и Андрей Оборин, явившиеся в суд по повестке, выразили удовлетворение таким решением.



Валерий Поташов /

Напомним, акция памяти Бориса Немцова проходит в Петрозаводске ежегодно в день убийства оппозиционера. В этот день горожане собираются на мосту через Лососинку, который стал в карельской столице символическим "Немцовым мостом", и возлагают цветы к портрету погибшего политика. В нынешнем году акция состоялась без присутствия сотрудников правоохранительных органов, однако 14 марта четверо ее участников были вызваны в Отдел исполнения административного законодательства УМВД Петрозаводска для составления протокола по части 2 статьи 20.2 КоАП.

Гражданские активисты явились в полицию, но отказались подписывать протокол и давать какие бы то ни было показания. Более того, все четверо направили жалобы прокурору города на действия полиции. В своих жалобах они заявили, что эти протоколы составлены незаконно, поскольку, как отметили активисты, "памятные мероприятия не относятся к публичным мероприятиям по смыслу федерального законодательства, а являются данью традициям, в том числе и религиозным". Кроме того, участники акции памяти Бориса Немцова обратили внимание городского прокурора на тот факт, что старший инспектор Отдела исполнения административного наказания УМВД по Петрозаводску Алексей Даньшин составил протоколы об административном правонарушении лишь 14 марта, сам нарушив отведенные для этого сроки – двое суток после его выявления. Ответа из прокуратуры на эти жалобы пока не было.

Как выяснили гражданские активисты, поводом для составления протокола послужил рапорт некоего капитана полиции Горлатова. Он осуществлял мониторинг публикаций средств массовой информации и обнаружил новостную заметку о том, что 27 февраля группа жителей Петрозаводска провела мероприятие на мосту через реку Лососинку, которое в полиции карельской столицы сочли несанкционированным пикетом.

ВИДЕО: Появились кадры с места страшного пожара в Медвежьегорском районе

В поселке Ламбасручей из-за заваленного снегом пожарного пирса сгорел многоквартирный жилой дом.

Ранее сообщалось, в минувшую среду 3 апреля в 13.21 в деревне Ламбасручей Медвежьегорского района произошел пожар в жилом двухэтажном 8-квартирном доме. Пожарные тушили огонь больше 5 часов.

Как сообщается в паблике "ОПС Медгора", пожар начался в одной из квартир на первом этаже. Первому подразделению - пожарным из Великой Губы поначалу удалось остановить распространения огня, однако запаса воды в АЦ-30 Газ 66 не хватило для ликвидации пожара. Сразу заправиться водой с пожарного пирса не получилось, так как из-за состояния подъездных путей проехать на пожарный пирс было невозможно, пока подошел трактор и расчистил дорогу, время было упущено, и пожар разгорелся и набрал силу. И хоть впоследствии к месту пожара прибыла вторая автоцистерна из Великой Губы, а также пожарные автомобили из Шуньги и Медвежьегорска, дом сгорел полностью.

По предварительным данным, возможной причиной пожара стало состояние электропроводки. В данном доме проживали в пяти квартирах, еще в две квартиры приезжали на летний период из Петрозаводска.

Видео пожара появилось паблике поселка.

фото: pixabay.com

В Карелии на треть выросла заболеваемость ВИЧ-инфекцией

В прошлом году в республике зафиксирован рост числа заболеваемости ВИЧ-инфекцией, сообщили в управлении труда и занятости региона.

В Карелии наблюдается тенденция к росту числа новых случаев ВИЧ-инфекции, сообщают в управлении.

Так, за 2018 год выявлено 236 ВИЧ-инфицированных жителей республики. Заболеваемость за 2018 год составила почти на 35 % больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Специалисты связывают рост заболеваемости с увеличением диагностических мероприятий, считают представители региональной власти.

"В Управлении труда и занятости Карелии разработан и действует план по профилактике СПИДа на рабочих местах и недопущению дискриминации и стигматизации работников. Среди работников проводятся разъяснительные мероприятия, инициировано включение положений по профилактике ВИЧ/СПИДа в региональные отраслевые соглашения и коллективные договоры. Добавим, лечение ВИЧ-инфекции для граждан РФ бесплатное. Пациенты обеспечиваются антиретровирусными препаратами за счёт федерального и регионального бюджетов", - сообщили в управлении.

Акцию "Добровольное и конфиденциальное консультирование и тестирование на ВИЧ на рабочих местах" с применением метода экспресс- тестирования на ВИЧ-инфекцию можно провести на предприятии и в организации любой формы собственности, обратившись в Центр СПИД Республиканской инфекционной больницы. Тестирование бесплатное, как и выезд специалистов на предприятие.

фото: @ Une / livejournal.com

Власти Карелии признали, что не могут довезти детей из поселка в школу и домой

Министерство образования Карелии ответило родителям из поселка Кузема Кемского района, которые просили организовать подвоз их детей из школы-интерната домой.

Ранее сообщалось, что на встрече с депутатом от КПРФ Евгением Ульяновым жители деревни Кузема Кемского района рассказали, что в поселке закрыли школу, а детей перевели в интернат в Кеми. Деревня находится в 60 километрах от районного центра, однако, подвоз детей в кемскую школу автобусом власти не предусмотрели. В результате родители отправляют школьников в Кемь "рабочим" поездом и билеты покупают за свой счет – затраты не компенсируются.

Родители просили власти помочь организовать доставку детей раз в неделю из школы домой и обратно на автобусе.

"Столица на Онего" отправила письменный запрос по ситуации в Министерство образования Карелии.

В ответе Минобразования призналось, что не может организовать доставку детей из школы домой и обратно на автобусе.

"Проезд обучающихся и проживающих в пришкольном интернате МБОУ Кемская СОШ № 3 возможен только железнодорожным транспортом, написали в Минобразе, - дорога между пос. Кузема и г. Кемь протяженностью 115 км, организовать подвоз автобусом не представляется возможным".

Далее ведомство прислало расписание поездов, на которых дети из поселка Кузема могут доехать домой из интерната в Кеми.

"Иных вариантов доставки нет, - написали в Минобразования, - в администрацию Кемского МР не обращений по вопросу доставки детей не было. В адрес ОАО «РЖД» также не обращались (рабочий поезд)".

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