Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Администрация Петрозаводска

В мэрии Петрозаводска дополнили список улиц, которые будут отремонтированы этим летом

Утвержден окончательный документ о финансировании капремонта улиц столицы Карелии, сообщили в администрации города.

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году предусмотрена модернизация 15 городских магистралей. К 13 дорогам, ранее включенным в список подлежащих ремонту, добавлены улица Красноармейская (от ул. Шотмана до ул. Гоголя) и проспект А. Невского, рассказали в мэрии города.

На ремонт 15 петрозаводских автотрасс из федеральной казны будут перечислены 400 миллионов рублей. В соответствии с соглашением, заключенным между администрацией города и Минтрансом республики, финансирование работ в рамках нацпроекта одобрено окончательно. Соглашением также намечена модернизация тротуаров на улицах: Красноармейской (от пл. Гагарина до ул. Гоголя), Шотмана (от пл. Гагарина до нижнего Чапаевского кольца), Пушкинской, проспектах Ленина и Карла Маркса.

Напомним, в список улиц для капремонта вошли улицы Пушкинская, Гоголя, Куйбышева (от пр. Карла Маркса до ул. Германа Титова), Красная (от ул. Антикайнена до ул. Анохина), Шотмана (от пл. Гагарина до ул. Краснофлотской), Дзержинского (от ул. Красной до ул. Вольной), Кирова (от пр. Ленина до наб. Варкауса), проспекты Карла Маркса, Первомайского (от ул. Мелентьевой до ш. Шуйского), Ленина, а также Лососинское шоссе, площади Гагарина и Онежской набережной (от ул. Еремеева до пр. Ленина).

фото: ГТРК "Карелия"

ВИДЕО: В Карелии медведи этой весной проснутся особенно злыми

В министерстве природных ресурсов и экологии Карелии предупреждают – голодные медведи начнут просыпаться уже на днях.

Как рассказали представители Минприроды журналистам ГТРК "Карелия", медведи, которые привыкли ходить на свалки рядом с дачами и поселками, скоро там появятся. Звери используют возможность легкой добычи. В этом сезоне они проснутся особенно злыми – многие ушли в спячку голодными, не нагуляв жира.

15 апреля в Карелии откроется весенний сезон охоты на бурого медведя. 213 разрешений на добычу уже выдано. По осенним данным в республике насчитывается 4 тысячи косолапых.

О чем стоит помнить жителям республики при встрече с медведем - сюжете ГТРК "Карелия".

фото: Столица на Онего

ЭКСКЛЮЗИВ: Почему бывшая приемная дочь Юрия Дмитриева рассказала о сексуальном насилии?

Адвокат признанной потерпевшей несовершеннолетней бывшей приемной дочери Юрия Дмитриева Игорь Перов дал эксклюзивное интервью "Столице на Онего".

"Столица на Онего" попросила опытного петрозаводского адвоката Игоря Перова, представляющего в суде интересы несовершеннолетней бывшей приемной дочери Юрия Дмитриева, ответить на вопросы нашего издания.

Конечно, нас волновало, почему уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера появилось позже первого дела о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней.



"Каждое уголовное дело возбуждается при выявлении достаточных обстоятельств, указывающих на совершение преступления, - пояснил Игорь Перов. - Уголовные дела в отношении Дмитриева возбуждались именно в таком, установленном законом порядке, в зависимости от времени выявления преступных событий.

Обсуждать объективную сторону каждого конкретного преступления, в котором обвиняется Дмитриев, то есть сущность деяния, я не стану. Повторю, что данные вопросы исследуются судом в закрытом судебном заседании.

Могу лишь добавить, что на подобный вопрос я уже отвечал. Поясню, что одной из причин, побудившей ребенка раскрыть дополнительные обстоятельства ее взаимоотношений с бывшим приемным отцом, стали публичные заявления Дмитриева в апреле 2018 года, что он планирует забрать обратно девочку к себе, то есть ее страх возврата в приемную семью.

При этом необходимо отметить, что, взрослея, ребенок понимает сущность ранее происходившего с ним, переоценивает события, принимает решение рассказать об этом тем людям, кому он по-настоящему доверяет. Я же убежден в достоверности данных сведений, сообщенных ребенком, и разделяю точку зрения специалистов".

Полную версию интервью журналиста Светланы Лысенко с адвокатом Игорем Перовым читайте здесь.

фото: www.instagram.com/fandeevinfo

Карельский заместитель министра не увидел "светлого будущего" в Непале

Высокопоставленный республиканский чиновник забрался в отпуске высоко в горы.

Заместитель министра национальной и региональной политики Карелии Григорий Фандеев проводит весенний отпуск в Непале. Высокопоставленный чиновник республиканского правительства путешествует по предгорьям Гималаев и выкладывает снимки трекинга на своей странице в социальной сети Instagram.

Одно из фото, где Фандеев запечатлен вглядывающимся вдаль, прокомментировал его бывший коллега по правительству Карелии, экс-министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Олег Ермолаев, сменивший кресло чиновника на портфель руководителя одной из крупных строительных компаний.

"Светлого будущего не видать?" – поинтересовался у замминистра бывший министр.

"В Непале в ближайшем будущем точно нет", – ответил на комментарий Григорий Фандеев.

Напомним, в начале этого года заместитель министра национальной и региональной политики Карелии попал на страницы финской газеты Karjalainen во время своего шопинга в приграничном городе Йоэнсуу. Финские журналисты сняли на фото высокопоставленного карельского чиновника, когда тот пришел за покупками в торговый центр вместе со своей семьей. Статья в газете Karjalainen рассказывала о том, как россияне сохранили интерес к шопингу и отдыху в Финляндии, несмотря на падение курса рубля и ужесточение норм ввоза "санкционных" продуктов в Россию.

фото: ДТП ПТЗ

ВИДЕО: В Кондопоге автомобиль чуть не сбил троих пешеходов

В Карелии невнимательные пешеходы чудом избежали ДТП.

Ситуация, произошедшая на пересечении Октябрьского шоссе и улицы Комсомольская в Кондопоге 7 апреля, могла закончиться печально. Как пишет ДТП ПТЗ, группа пешеходов пересекала проезжую часть улицы Комсомольская, "не смотря по сторонам". Поворачивающий с Октябрьского шоссе на Комсомольскую автомобиль проехал буквально "по ногам" пешеходов.

ДТП ПТЗ призывает водителей и пешеходов быть внимательными и взаимовежливыми, не допускать потенциально опасных ситуаций.

Инцидент на дороге в Кондопоге попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

фото: фото: Tommi Parkkinen / Yle

Трафик на карельском участке российско-финляндской границы продолжает падать

В марте количество пересечений границы через МАПП "Вяртсиля-Ниирала" сократилось на 5%.

На самом популярном в Карелии многостороннем автомобильном пункте пропуска "Вяртсиля Ниирала" оживления по-прежнему не наблюдается. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, в марте на этом МАПП было зарегистрировано 89,4 тысячи пересечений российско-финляндской границы, что на 5% меньше, чем в аналогичный прошлогодний период.

Доля финских туристов при этом сократилась с 52 до 49%, а россиян – выросла с 47 до 50%. Правда, наши соотечественники чаще ездить в Финляндию не стали: если марте прошлого года число граждан России, которые пересекли границу через МАПП "Вяртсиля", составило 44 655 человек, то в марте нынешнего оно снизилось до 44 471.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Ларионов, архив

Стало известно, какие дороги отремонтируют в Кондопоге в 2019 году

Минтранс Карелии и администрация Кондопожского района подписали соглашение о предоставлении межбюджетных средств в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в республике.

Как сообщается в паблике "Дороги Республики Карелия", в 2019 году в рамках Нацпроекта запланирован ремонт следующих участков дорог Кондопоги: ул. М.Горького (от ул. Комсомольской до ул. Заводской), ул. Комсомольская (от ул. Бумажников до ул. Горького), ул. Строительная, ул. Бумажников, ул. Пролетарская (от ул. Советов до Октябрьского шоссе). А также будет отремонтирован южный въезд в город – проблемный участок, состояние которого вызывает нарекание у всех горожан.

Благодаря участию в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Кондопога получит дорожное покрытие, отвечающее современным требованиям для комфортного передвижения транспортом. В ходе ремонта асфальтобетонного покрытия дорожного полотна будут отремонтированы и благоустроены прилегающие территории – тротуары и бордюры, обочины.

Общий объем ассигнований, предусматриваемых в бюджете Кондопожского района на финансовое обеспечение Нацпроекта в 2019 году составляет 104 млн руб.

фото: © EPA/JUSTIN LANE

Сильный ветер и снег обрушатся на Карелию

Об ухудшении погодных условий на территории республики предупредили в МЧС Карелии.

По информации Карельского ЦГМС 10 апреля на территории республики прогнозируется ухудшение погодных условий: по северным и центральным районам местами усиление северо-восточный, северный ветра порывами до 15-18 м/с, метель; по центральным районам местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

фото: YouTube

Митрополит Константин: "Большей свободы, чем быть рабом Бога, не существует"

Глава Карельской митрополии РПЦ считает, что самая большая смелость для молодого человека – ходить в православную церковь.

"Самый свободный в мире человек – это раб Божий", – с такими словами обратился к своей пастве митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, выступая с проповедью на праздник Благовещения в кафедральном соборе Александра Невского. По словам архиерея Русской православной церкви, большей свободы, чем быть рабом Бога, не существует, а все остальное – это "жалкие обрывки свободы".

"Раб Божий – это не невольник! Это – разные понятия. У нас произошло смешение невольника, крепостного и раба Божьего. Это одно, – сказал глава Карельской митрополии РПЦ. – В настоящее время, когда Святое Православие переживает не лучшие времена, когда внутри страны на православие изливаются потоки лжи, клеветы, ругаются над православными святыми, быть православным – это значит быть мужественным и свободным человеком. Сейчас самая большая смелость, которую может сказать молодой человек в возрасте примерно Пресвятой Богородицы, это возраст старшеклассника, – это "Я являюсь православным человеком, и я хожу в церковь, и я верую в Бога, чту Пресвятую Деву, и верую в Единую Святую Соборную Апостольскую церковь. Вот для этого, действительно, требуется большая смелость в настоящее сегодняшнее время и самая большая отвага!"

фото: @ Сергей Маркелов / 7х7

"Я убежден в обоснованности обвинения Дмитриева, иначе не стал бы представлять интересы потерпевшей"

Эксклюзивное интервью с Игорем Перовым - адвокатом признанной потерпевшей несовершеннолетней бывшей приемной дочери Юрия Дмитриева.

Напомним, что 13 декабря 2016 года карельский Следком возбудил уголовное дело по факту производства гражданским активистом Юрием Дмитриевым фотосъемок обнаженной малолетней приемной дочери 2005 года рождения, в целях изготовления порнографических материалов. По результатам расследования Дмитриеву было предъявлено обвинение в совершении с 2008 по 2015 годы развратных действий в отношении несовершеннолетней и изготовлении детской порнографии, а также в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Однако, в апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по статьям о развратным действиях и изготовлении детской порнографии. Он был признан виновным лишь в незаконном хранении огнестрельного оружия. Верховный суд Карелии отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение.

В конце июня прошлого года в отношении Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, его арестовал суд. В октябре судья Александр Мерков объединил уголовные дела Юрия Дмитриева в одно. По версии следствия, Дмитриев "совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери с 2012 по 2016 годы".

Между тем, - и об этом постоянно пишут СМИ, - в защиту неофициального руководителя карельского регионального отделения общественной организации "Мемориал" выступают даже правозащитники из других стран, не говоря уже о российских. Кое-кто даже называет Дмитриева "совестью нации".

С учетом этого "Столица на Онего" попросила опытного петрозаводского адвоката Игоря Перова, представляющего в суде интересы несовершеннолетней бывшей приемной дочери Дмитриева, ответить на вопросы нашего издания.

"Я знаком с материалами уголовного дела и убежден в обоснованности обвинения, иначе не стал бы представлять интересы потерпевшей, - сказал Игорь Перов. - Убежденность для адвоката - главный критерий его успешной работы".

Полную версию интервью с Игорем Перовым, которое написала журналист Светлана Лысенко, читайте здесь.

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