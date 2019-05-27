Все, что случилось сегодня

фото: личная страница Ольги Гоккоевой / ВК

Жители Кинермы открыли в деревне киностудию "Firewood"

Обитатели исторической деревни решили открыть в Кинерме "огненный" аналог киностудий Голливуда.

Жители деревни Кинерма, в которой представители ООО "Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова" собираются снимать картину "Огонь", повесили баннер на одну из местных построек с надписью "Firewood".

"Нас все пытаются убедить, что киносъемки это круто. Кинерма всегда была самодостаточной деревней, поэтому мы решили основать свою киностудию, тем более, что для этого надо всего 10000 рублей. Думали о названии, на Голливуд пока не тянем, поэтому выбрали название Firewood", - написала активистка Ольга Гоккоева у себя на странице в соцсети.

Слово "Fire" в переводе с английского может означать "огонь", "пожар".

Ранее жители Кинермы написали письмо председателю правления "Студии ТРИТЭ" Никите Михалкову, в котором выразили протест в отношении съемок сцен пожара на территории своего населенного пункта. Местные жители считают, что открытый огонь опасен для исторических построек деревни.

фото: vk.com

Сергей Колтырин приговорен к 9 годам колонии за секс с подростком

Медвежьегорский районный суд Карелии приговорил к 9 годам колонии общего режима бывшего директора местного музея Сергея Колтырина за развращение и секс с подростком, не достигшим 14 лет.

Об этом "Столице на Онего" сообщили в понедельник после вынесения приговора.

"Колтырин приговорен к 9 годам колонии общего режима, а Носов – к 11 общего", - пояснили в суде.

Ранее прокуратура требовала приговорить Колтырина и Носова к 16 и 18 годам колонии строгого режима соответственно.

Экс-директор местного районного музея Сергей Колтырин обвиняется по ч.ч. 2,4 ст. 135 – "Развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста, совершенные группой лиц по предварительному сговору"; по ч.ч. 3,5 ст. 134 – "Половые сношения с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, совершенные группой лиц по предварительному сговору". А также по ст.222 – "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов" (дома у подсудимого был обнаружен револьвер).

Колтырин был арестован в октябре 2018 года, а позже отказался от услуг адвоката Виктора Ануфриева. Обвиняемый частично признал вину.

Тогда же в Североморске был задержан и сопровожден в Карелию подельник Колтырина – матрос спасательно-буксирного судна "Памир" Северного флота ВМФ России Евгений Носов. Его также взяли под стражу.

По версии следствия, преступления сексуального характера Колтырин и Носов совершали неоднократно, начиная с того времени, когда мальчику исполнилось 12 лет, и практически до его 14-летия.

При этом Носов является дальним родственником мальчика. Возможно, поэтому не подозревавшие ничего плохого родители отпускали малолетнего сына с родственником.

По информации "Столицы на Онего", Носов состоит в браке и у него имеется несовершеннолетняя дочь.

Колтырин также занимался раскопками в Сандармохе.

фото: читатель "Столицы на Онего"

ФОТО: В Центре Петрозаводска развернулась стихийная торговля

Торговля носками и фруктами прямо с лотков идет на проспекте Ленина.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на котором запечатлел, как в воскресенье днем на проспекте Ленина, у дома №26 (бывший 119-й магазин) развернулась стихийная торговля.

"Торгуют носками и штанами на центральной улице, - написал неравнодушный горожанин, - приставили лотки к стене дома, разложили фрукты и одежду – и торгуют, машины прямо на тротуар заезжают, разгружаются. И это, несмотря на то, что каждый год их гоняют".

ВИДЕО: Парфенчиков грозит уголовной ответственностью за некачественное жилье для переселенцев из "аварийки"

Глава Карелии Артур Парфенчиков хочет под страхом уголовной ответственности запретить подрядчикам строить некачественное жилье для расселения людей из аварийного фонда.

"Практически каждую поездку в Суоярви посещаю дом по ул.Ленина, 10, построенный для переселения из аварийного жилья еще в 2016 году, - написал у себя на странице в соцсети возмущенный Парфенчиков, - и до сих пор нарушения и недоделки не устранены, люди обоснованно возмущаются. Дал поручение направить материалы в следственные органы, чтобы под страхом уголовной ответственности исполнители не имели возможности строить с таким "качеством" в принципе. Тем более что в Суоярви у нас запланировано до 2025 года расселить 115 аварийных домов – это 2088 человек! В целом Суоярвским районом заявлена к расселению самая большая площадь - 25% от всей программы по Карелии".

ФОТО: Парфенчиков убрал мусор за отдыхавшими на природе

Глава Карелии Артур Прафенчиков собрал три пакета мусора, который оставили после себя люди, отдыхавшие на берегу озера.

"Во время прогулки по весеннему лесу поддержал замечательную традицию многих неравнодушных земляков - собрал три пакета мусора, - написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков, - жаль, что в лесу и даже на берегу прекрасного карельского озера можно встретить следы чьих-то увеселительных посещений природы. Неприятно, если так относятся к природе радушной Карелии ее гости, но страшно, когда такое отношение к природе малой Родины допускают некоторые наши земляки. Ведь это так просто - после отдыха собрать свой мусор и оставить природу чистой и незагаженной".



фото паблика главы Карелии



фото паблика главы Карелии

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Константин Постников

Известная торговая сеть выставлена на продажу в Петрозаводске

Торговая сеть "Деликат", в которую входят магазины по продаже колбасных изделий в Петрозаводске, выставлена на продажу.

В уведомлении, опубликованном на сайте "Авито", указано, что сделка предполагает продажу торговых точек, торгового и расчетно-кассового оборудования, рекламной продукции, товарных остатков, склада запасного и дополнительного оборудования. Кроме того, предлагается вариант продажи только торговых точек с остатками товара и оборудованием, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

фото: Олег Реут

Стали известны результаты праймериз "Единой России" на довыборах в Петросовет

В минувшее воскресенье, 26 мая, в Петрозаводске прошло предварительное внутрипартийное голосование "Единой России" - политолог Олег Реут наблюдал за происходящим.

В Петрозаводске в ходе праймериз определялись кандидаты, которых партия должна будет в ближайшее время выдвинуть на довыборах депутатов Петрозаводского городского совета. Праймериз проводились по так называемой "открытой модели" – прийти и проголосовать мог любой совершеннолетний гражданин, зарегистрированный в избирательном округе. Предварительное партийное голосование – рейтинговое, то есть предпочтение можно отдать не одному кандидату, а сразу нескольким.

Пришедшие отдать свой голос не знакомились с содержанием информационного плаката, заранее выбрав кандидата, которого решили поддержать. В целом всё было довольно повседневно, штатно и предсказуемо.

Таковыми оказались и результаты предварительного голосования. Его победителями стали: по округу № 10 – Наталия Ларшина, заведующая детским садом №98; по округу № 8 – Екатерина Реутова, директор средней общеобразовательной школы № 8. Теперь их ждёт официальное партийное выдвижение и проведение полноценной предвыборной кампании, которая завершится в Единый день голосования 8 сентября.

О том, как проходило голосование, читайте в материале "На этом же не заработать".

фото: Пресс-служба рескома профсоюза работников ГУ и ОО РФ / Валерий Поташов / Официальная страница Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РК

Омбудсмены Карелии отчитались о доходах

Уполномоченные по правам человека, ребенка и предпринимателей, чья работа финансируется за счет республиканского бюджета, опубликовали декларации о доходах за 2018 год.

Документы размещены на официальном сайте правительства Карелии.

Так, уполномоченный по правам человека Александр Шарапов заработал за прошлый год 2,2 млн рублей. В его собственности находится китайский внедорожник Great Wall, два жилых дома, гараж и земельный участок. Еще одна квартира имеется у его супруги, которая ездит на кроссовере Subaru Forester, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: На кольце в Петрозаводске за несколько минут произошло два ДТП

Инциденты произошли утром 25 мая на древлянском кольце.

В группе "ДТП ПТЗ" опубликовано видео с произошедшим.

Первое ДТП произошло в 10.51 - водитель легкого автомобиля въехал в бампер впереди двигавшегося авто.

Второе ДТП произошло в 11.01 - автмобили притерлись бортами.

фото: https://vk.com/@daniljev-peterburgskaya-ulica-otvety-na-voprosy

Депутат Данильев: "Вопрос наименования улиц является общегородским вопросом "

Инициатор переименования части улицы Энгельса в Петрозаводске прокомментировал заявления возмущенных горожан.

Депутат городского совета Петрозаводска Дмитрий Данильев выступил в защиту администрации карельской столицы, которая в конце прошлого года переименовала часть улицы Энгельса в улицу Петербургскую по просьбе общественной организации "Все дома". Данильев возглавляет ее региональное отделение в Карелии.

На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" депутат прокомментировал заявления жильцов двух домов по бывшей улице Энгельса, которые выступили за возвращение ей прежнего названия и выразили возмущение тем фактом, что мэрия Петрозаводска приняла свое постановление, не поинтересовавшись их мнением. По словам Данильева, "вопрос наименования городских улиц находится вне компетенции собраний собственников жилья многоквартирных домов и является вопросом местного значения, а, значит, затрагивает интересы каждого гражданина". "Другими словами вопрос наименования улиц является общегородским вопросом. Плюс к тому улица является объектом строительства (дорога и тротуары вдоль нее), который вместе с земельным участком являются муниципальной собственностью. Кроме того, Петербургская улица находится в историческом центре, что накладывает на такое решение особую ответственность. Относительно предложений по наименованию других городских улиц сообщаю следующее: каждый гражданин вправе направить свои предложения в администрацию и все они будут рассмотрены", – написал Дмитрий Данильев.



На бывшей улице Энгельса пока только одна табличка с новым названием. Фото: Валерий Поташов

Как заметил депутат, переименование улиц в Петрозаводске происходит не часто, и поэтому у чиновников, а также других ответственных лиц в различных организациях отсутствует опыт. "Люди просто не знают, как правильно поступить в новой для них ситуации. При возникновении вопросов официальным документом подтверждающим факт изменения наименования улицы является постановление администрации Петрозаводского городского округа от 27.12.2018 № 3911 "О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети и внесении изменений в постановление администрации Петрозаводского городского округа от 10.05.2016 № 1900", которое можно получить совершенно бесплатно обратившись в администрацию или скачав его на официальном интернет сайте. На вопрос любого удивленного невежды нужно просто пояснить, что место вашего нахождения (регистрации) не изменилось, изменилось лишь наименование у одного или двух элементов адресации в структуре адреса", – пояснил Данильев.

Напомним, вопрос о переименовании части улицы Энгельса в улицу Петербургскую не выносился на публичные слушания. Администрация Петрозаводска приняла постановление на основании данных опроса горожан, который проводился на странице мэрии в социальной сети "ВКонтакте". По словам жильцов двух домов по бывшей улице Энгельса, после переименования у них возникли сложности с получением корреспонденции на почте и при оформлении на работе.

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