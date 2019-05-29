Самые читаемые новости за 29 мая

фото: © Михаил Почуев/ТАСС

Маршрутчики Петрозаводска намерены повысить стоимость проезда в автобусах

Мэр города Ирина Мирошник считает недопустимым повышение стоимости проезда, которое запланировано на 11 июня, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В организации, осуществляющие пассажирские перевозки на территории карельской столицы, направлено соответствующее обращение.

В администрацию Петрозаводска поступило уведомление от ряда перевозчиков о планируемом повышении стоимости проезда. Транспортные предприятия намереваются увеличить цены с 11 июня.

Глава Петрозаводска выступает против повышения стоимости проезда. В адрес руководителей компаний-перевозчиков направлено письмо.

"Считаю, что указанное повышение тарифа до изменения ситуации, существующей на сегодняшний день в сфере пассажирских перевозок на территории города, недопустимо. Качество осуществляемых Вашими предприятиями регулярных перевозок в настоящее время не соответствует их стоимости, установленные расписания движения автобусов, нормы безопасности дорожного движения не соблюдаются, культура обслуживания пассажиров находится на крайне низком уровне. Наличие указанных фактов подтверждается большим количеством жалоб жителей и гостей города, поступающих в администрацию, Петросовет и мне лично, материалами рейдовых проверок", – отмечает Ирина Мирошник.

На основании вышеизложенного глава Петрозаводска требует пересмотреть решение о повышении стоимости проезда и принять все возможные меры для повышения качества обслуживания пассажиров и обеспечения работы на маршрутах в соответствии с установленными расписаниями движения.

Ирина Мирошник также сообщила, что в случае повышения размера оплаты проезда, намерена обратиться в УФАС по Карелии с целью инициирования проверки обоснованности повышения тарифа и признаков наличия ценового сговора.

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Дело сжегшего Успенскую церковь подростка поступило в суд

Кондопожский городской суд Карелии в июне определится с датой рассмотрения уголовного дела по обвинению 16-летнего подростка в уничтожении Успенской церкви.

Об этом "Столице на Онего" рассказал представитель суда. По его словам, дата пока не определена и будет известна не раньше 14 июня. Также не решен вопрос, открытым или закрытым будет процесс.

По версии следствия, 10 августа 2018 года тогда еще 15-летний житель Карелии облил заранее приготовленной легковоспламеняющейся жидкостью стены Успенской церкви в Кондопоге и поджег. Здание церкви, а также находившееся в ней имущество было уничтожено огнем.

Подросток был задержан. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога".

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы несовершеннолетний страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

В этой связи уголовное дело направлено в суд для применения в отношении несовершеннолетнего принудительных мер медицинского характера.

фото: ТАСС / Игорь Лукьянов

Билеты на "Ласточку" из Карелии подорожают почти в 3 раза

В пресс-службе ОЖД рассказали, почему цены на билеты до Великого Новгорода и Пскова резво вырастут с 1 июня.

С 1 июня билеты из Петрозаводска до Великого Новгорода и Пскова на "Ласточку" вырастут в разы.

Если 31 мая цена до Новгорода составит 462 рубля в эконом-классе и 647 рублей в бизнес-классе, то с 1 июня цена поднимется до 1344 рублей (эконом-класс) и до 3140 (бизнес-класс).

Аналогичная ситуация и с билетами до Пскова. В эконом-классе цены вырастет пости в 3 раза, а в бизнес-классе в 4 раза.

В пресс-службе Октябрьской железной дорогии сообщили, что рост цен на билеты связан с окончанием специальных тарифных акций.

"22 февраля был запущен поезд "Ласточка, соединяющий Псков, Великий Новгород и Петрозаводск. В честь данного события на поезда отправлением с 22 февраля по 31 мая ОАО "РЖД" предлагали пассажирам оформить проездные документы по специальным тарифным акциям. С 1 июня действие акции заканчивается, и стоимость билетов на данные поезда будет формироваться в соответствии с приказом ФАС России", - прокомментировали в ОЖД.

ВИДЕО: На здании МВД в Петрозаводске неизвестный оставил послание

Ночью 27 мая мужчина написал на здании Следственного управления МВД по Карелии "Ты самая красивая".

Молодой человек попал в объектив камеры видеонаблюдения.



Инцидент произошел 27 мая в 3.41 на пересечении улиц А. Невского и Мерецкова.

На здании МВД неизвестный написал черной краской фразу "Ты самая красивая".

На данный момент надпись не стерли.

фото: МЧС Карелии

ФОТО: На складе в Петрозаводске произошел пожар

Складское помещение загорелось на Шуйском шоссе 28 мая, сообщили в МЧС Карелии.

В 16.56 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе нескольких десятков человек привлекались для ликвидации пожара повышенной сложности в складском помещении на Шуйском ш., 20. В 18.15 пожар ликвидирован.

По информации ЕДДС, повреждена обшивка помещения и имущество на общей площади 100 кв м.



МЧС Карелии

Причина – аварийный режим работы электрооборудования.

Виновный, ущерб устанавливаются.



МЧС Карелии

Погибших и пострадавших нет.

Стали известны новые подробности дела о мошенничестве по расселению "аварийки" в Карелии

Недостоверные данные обнаружились в строительно-технической экспертизе МВД Карелии по уголовному делу о мошенничестве при строительстве аварийного дома для переселенцев в Кондопоге.

В конце декабря прошлого года судья Кондопожского городского суда Александр Иванов приступил к рассмотрению нашумевшего уголовного дела директора ООО "Карельская строительно-монтажная компания" (КСМК) Сергея Никольского (на фото). Он обвиняется в мошенничестве при строительстве в городе бумажников 15-квартирного жилого дома для переселенцев из аварийного жилья. Дом был сдан в эксплуатацию в канун 2014 года. Тогда все его жильцы расписались в актах приема квартир, что претензий к их состоянию не имеют. Но в 2017 году это здание по адресу улица М. Горького, 26 "а" начало частично разрушаться, его признали аварийным и подлежащим реконструкции.

По заключению экспертов, под полом первого этажа значительно просел грунт. Это, в свою очередь, повлекло серьезные повреждения в квартирах. В результате жильцам пяти квартир на первом этаже пришлось оттуда выехать на съемное жилье, расходы на которое им ежемесячно компенсируют местные власти.

Следствие, основываясь на заключении проведенной МВД Карелии строительно-технической экспертизы, вменяет Никольскому нанесение ущерба в размере более трех миллионов рублей. Хотя средств, превышающих определенную госконтрактом сумму в 20 миллионов рублей, Никольский не получил. Более того, заказчик строительства – кондопожская администрация после сдачи дома в эксплуатацию, не доплатила КСМК 900 с лишним тысяч рублей, даже несмотря на решение арбитражного суда. При этом Никольский с самого начала предлагал и продолжает предлагать администрации на эти деньги либо самостоятельно организовать ремонтные работы в доме, либо возвратить их подрядчику КСМК. Однако местные власти, вероятно, "забыв", что неотложная помощь давно требуется самому дому, не делают ни того, ни другого, очевидно, дожидаясь завершения судебного процесса. Между тем, состоявшееся недавно очередное заседание суда показало, что процесс грозит затянуться надолго, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

фото: gubdaily.ru

В бывшем ресторане "Петровский" будут проводить занятия по кулинарии

Ресторан "Петровский", располагавшийся в историческом здании в центре карельской столицы, закрылся за долги; его помещение перешло в руки учреждения культуры - в региональном минкульте добавили конкретики.

Прошлым летом арбитражный суд Карелии обязал хозяина ресторана освободить занимаемые площади. До этого в суд поступило заявление от Минимущества региона, в ведении которого находилось заведение.

Как сообщили в министерстве, помещения площадью 475 кв. метров закреплены на праве оперативного управления за БУ "Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры".

В региональном министерстве культуры добавили конкретики по планам использования освободившихся площадей цокольного этажа на исторической площади города.

Как разъяснили в Минкульте, в помещениях "Петровского" предполагается разместить выставку ремесел Карелии, созданную в сотрудничестве с Гильдией мастеров декоративно-прикладного искусства республики. В министерстве заявили, что на площадке бвшего ресторана будут проходить занятия и мастер-классы под руководством мастеров. При этом для занятий по кулинарии будет работать кухня.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

В Карелии свая раздавила строителя

Тело мужчины нашли на стройплощадке в Чупе, сообщили в Следкоме Карелии.

Во вторник, 28 мая, на строительной площадке в Чупе обнаружено тело 43-летнего мужчины с телесными повреждениями.

Установлено, что мужчина производил работы с железобетонными сваями. Во время работ одна из свай упала на мужчину и придавила его.

В результате он скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится доследственная проверка.

ВИДЕО: В Петрозаводске оштрафовали водителя, перепутавшего"зебру" с проезжей частью

В сети появилось видео, на котором водитель автомобиля заехал на тротуар и проехался по пешеходному переходу на Древлянке.

Напомним, водитель Audi проехался по тротуару и выехал на пешеходный переход рядом с древлянским кольцом, тем самым нарушив ПДД.

В ГИБДД Петрозаводска сообщили, что водитель установлен и привлечен к административной ответственности за движение по тротуару.

Водитель пояснил, что впервые в городе и, выезжая с дворовой территории, заплутал – оказался на тротуаре.

За движение по пешеходным дорожкам и тротуарам в нарушение ПДД предусмотрен административный штраф в размере 2 тысяч рублей.

фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Алпаткин

Житель Петрозаводска получил 6 лет колонии за мошенничество с деньгами горожан на 9,5 млн рублей

Петрозаводский городской суд отправил в колонию местного жителя, который под видом успешного бизнеса обманул горожан на 9.5 млн рублей, сообщается на сайте суда.

Как следует из материалов дела, с октября 2013 года по май 2017 года житель Петрозаводска рассказывал гражданам об успешном бизнесе и при это просил в долг деньги, обещая вернуть с процентами.

Таким образом он получил от 10 человек более 9,5 миллионов рублей.

По совокупности преступлений суд приговорил злоумышленника к 6годам колонии общего режима.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших

Приговор не вступил в законную силу.

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