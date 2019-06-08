Что случилось в Петрозаводске и Карелии 8 июня

фото: Новости. Погода 17:00, 11 Мая 2019 2 РИА Новости / Роман Ильиных

СРОЧНО: Ливни, грозы и шквалистый ветер надвигаются на Карелию

В региональном Управлении МЧС объявили "штормовое предупреждение".

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в воскресенье, 9 июня на территории Карелии прогнозируется ухудшение погодных условий: местами ливни, грозы, при грозах шквалистые усиления юго-западного ветра до 15-20 м/с.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе, в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

ФОТО: Гребенщиков на набережной в Петрозаводске спел для горожан любимые песни

Музыкант устроил в Петрозаводске уличный концерт и спел известные и любимые песни.

Борис Гребенщиков приехал в Петрозаводск, чтобы дать большой концерт, он состоится сегодня вечером в ДК "Машиностроитель". Но по традиции, которая сложилась у группы "Аквариум", за несколько часов до выступления вместе с музыкантами вышел на улицу, чтобы спеть для прохожих.

Уличный концерт состоялся на набережной Петрозаводска возле гостиницы "Фрегат". Более сотни горожан пришли послушать Гребенщикова.

Корреспондент "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел, как это было.

фото: Валерий Поташов / Столица на Онего

Приставам устроили публичную порку за "Невский пассаж"

Судья обвинила руководителя отдела УФССП по Республике Карелия в злоупотреблении правом.

В городском суде Петрозаводска 5 июня началось рассмотрение заявления управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия о прекращении исполнительного производства в отношении скандальной торговой пристройки "Невский пассаж". Напомню, еще в сентябре 2013 года суд карельской столицы постановил снести наземную часть пристройки к жилому дому на проспекте Александра Невского, а в апреле 2014 года Верховный суд республики оставил этот вердикт в силе. Однако к демонтажу "Невского пассажа" до сих пор никто не приступил.

Более того, в феврале 2016 года бывший главный судебный пристав России, а ныне глава Карелии Артур Парфенчиков, побывав на месте, заявил журналистам, что "не ожидает быстрого исполнения судебного решения, потому что оно очень сложное, поскольку там есть несколько серьезных юридических и технических проблем". Спустя еще год Парфенчиков распорядился передать исполнительное производство в отношении "Невского пассажа" в Управление по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России. С тех пор, как сообщила в суде начальник межрайонного отдела по особым исполнительным производствам Управления ФССП по Республике Карелия Ольга Баронова, карельские судебные приставы выполняли лишь поступавшие из Москвы поручения, а сами материалы этого производства оказались в российской столице.

Тем не менее, с заявлением о прекращении исполнительного производства в отношении "Невского пассажа" в городской суд Петрозаводска обратилась госпожа Баронова, а не кто-то из ее московских коллег, которые, как выяснилось во время рассмотрения иска, даже не смогли обеспечить своевременную доставку материалов производства в Карелию. По словам Бароновой, материалы были высланы в Петрозаводский городской суд из Москвы "Почтой России", но начальник отдела УФССП по РК не смогла представить на судебном заседании каких бы то ни было подтверждающих документов.

"Вы злоупотребляете правом!", – заявила Ольге Бароновой судья Ирина Гадючко, которая рассматривает иск республиканского управления ФССП.

В ходе заседания у госпожи Гадючко не раз возникали предположения, что судебные приставы пытались усомниться в вердикте городского суда вместо того, чтобы его исполнить, как это предусмотрено законом. Такую же точку зрения высказал во время одного из своих выступлений адвокат одного из жильцов дома Абдулла Абдулхаджиев, обращаясь к истцу:

"Вам нужно было поручить проект демонтажа пристройки, а вы пошли дальше и поставили под сомнение решение суда!".

Подробнее читайте в репортаже из зала суда.

фото: https://www.facebook.com/37256369199/posts/10156584932384200?s=100001664687157&sfns=mo

Гребенщиков собирается сегодня спеть на набережной в Петрозаводске

В полдень Борис Гребенщиков, приехавший в Петрозаводск, чтобы дать концерт, собирается просто так спеть на набережной.

В Петрозаводск приехал лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков. На своей странице в Фейсбуке певец сообщил, что в 12 часов собирается сыграть несколько песен на набережной.

"С добрым утром, Карелия! В полдень мы собираемся сыграть несколько песен у вас на набережной. Есть ли идеи - где лучше всего это сделать?".

Читатели дали несколько советов, в том числе, устроить выступление у скульптуры "Рыбаки", у Ротонды, гостиницы "Фрегат".

Напомним, в прошлый раз, когда Гребенщиков приезжал в Петрозаводск, он устроил небольшое выступление для всех желающих в торговом центре "Макси".

фото: Столица на Онего

В мэрии Петрозаводска рассказали, какие дороги будут ремонтироваться в ближайшие дни

В столице Карелии продолжается масштабный ремонт дорог – "ямочный" и капитальный, поэтому водителям советуют искать пути объезда.

Как сообщили в администрации города, рабочие активно ведут "ямочный" ремонт петрозаводских дорог. К настоящему времени завершены работы в Тепловом проезде, на мосту на улице Мерецкова, в Картодромном проезде и в переулке Ватутина, на участке набережной Гюллинга (от ул. Луначарского до ул. Ригачина), на кольцевом пересечении Комсомольского и Карельского проспектов, улицах Антонова, Сыктывкарской, участке улицы Луначарского, Лесном проспекте (около ул. Сыктывкарской).

В ближайшие дни предполагается удаление поврежденных участков дорожного покрытия на улице Жуковского и в районе Северной Точки.

Одновременно с этим продолжается ремонт магистралей в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Завершается фрезеровка асфальтобетонного покрытия на площади Гагарина, после чего рабочие ЗАО "АБЗ-Дорстрой" приступят к фрезерованию проезжей части улицы Шотмана, где уже несколько дней продолжается разборка тротуаров, а на некоторых участках тротуаров начато устройство основания.

В выходные запланированы работы по устройству выравнивающего слоя на проезжей части Красноармейской улицы, после чего там начнется укладка основного слоя асфальта.

Администрация города предупреждает водителей о связанных с дорожными работами временных затруднениях движения и просит выбирать для своих транспортных средств объездные маршруты.

фото: ТАСС / Юрий Смитюк

Следком начал проверку после обнаружения трупа на пожаре в поселке Карелии

В Питкярантском районе проводится проверка по факту гибели мужчины при пожаре в дачном доме.

Как сообщили в Следственном комитете Карелии, проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины при тушении пожара.



По версии следствия, вечером 5 июня в поселке Юляристиоя Питкярантского района в деревянном доме произошел пожар. При тушении пожара в доме было обнаружено тело 53-летнего мужчины там проживавшего. Причины возгорания и смерти мужчины устанавливаются.



Как ранее сообщало региональное Управление МЧС, пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района и добровольная пожарная команда "РК Гранд" вечером 5 июня привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в п. Юляристиоя, в кооперативе "Заводской", 28. На месте пожара было найдено тело мужчины. Дом сгорел полностью.

Куда пойти в Петрозаводске 8 июня: БГ, рыцари и короткие юбки

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

10.00, стадион "Спартак". Фестиваль "Карельские городки".

11.00, стадион "Юность". Республиканские соревнования по футболу "Кожаный мяч".

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). Международный фестиваль современной хореографии "Nord Dance". Р. Щедрин. "Чайка. Искусство любить". Одноактный балет. Премьера. Спектакль Кирилла Симонова. 300-700 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Первый сольный концерт группы "Маленький оркестр Куинджи" с участием артистов театра. От 200 руб.

19.00, ДК "Машиностроитель" (ул. Московская, 1). "Аквариум". Специальный "летний" концерт в Петрозаводске. От 1900 руб.

20.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). "Мегаломания". Акустический дуэт предлагает взглянуть на музыку 90-х под другим углом зрения. Soundgarden и Nirvana, RHCP и Лу Рид и др. 500 руб.

21.21, клуб "Solo" (ул. Коммунальная, 20). "Рыцари XXI века". При поддержке Школы фехтования SWORD. Мастер-класс, демонстрация экипировки, показательные бои, история рыцарей, фотосессия. Вход свободный. С 23.00 – танцы без пауз.

23.00, арт-пространство "Культура" (ул. Дзержинского, 3). "Игристый грув": хаус. 200 руб.

23.00, ночной клуб "Z.efir" (ул. Красная, 10). "Именинник июня". DJ Rom, DJ Annsi, DJ Mike, DJ Abramovsky. Именинникам июня и компании друзей именинника вход свободный всю ночь.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Вечеринка "Жарче лето, короче юбки". До 00.00 вход бесплатный.

23.55, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Levels. Normdj, Subtek, Bolshoe Uho. Вход свободный.

"С предшественниками Дегтярева настолько серьезных прибылей у предприятия не было"

"Кареллеспром" объяснил, почему генеральному директору Павлу Дегтяреву была начислена высокая премиальная выплата.

С генеральным директором ПАО "ПХК "Кареллеспром" Павлом Дегтяревым заключен трудовой договор, заключаемый с руководителями юридических лиц, акционером которого является Республика Карелия. На тех же условиях трудовые договоры заключались с предыдущими генеральными директорами общества, например, с предшественником Дегтярева Николаем Раскатовым, при котором настолько серьезных прибылей у предприятия не было.

Размер премиальных выплат прописан и определен в условиях оплаты труда, в соответствии с которыми по результатам финансово-хозяйственной деятельности за год руководителю общества выплачивается вознаграждение, величина которого определяется решением общего собрания акционеров и не может составлять более 10% от суммы прибыли. Иных поощрительных выплат, надбавок и премий руководителю не допускается. К слову, Павел Дегтярев занимается благотворительностью: так, в прошлом году он передал личные средства многодетной семье на приобретение жилья в Петрозаводске.

С 2004 по 2017 годы ПАО "ЛХК "Кареллеспром" заработало 96 млн рублей чистой прибыли. А только за 2018 год чистая прибыль общества составила более 263 млн рублей, что в 3 раза больше прибыли, заработанной за все предыдущие годы работы общества.

Достижение таких высоких показателей работы, повлияло на решение акционеров общества, принятое 30 мая 2019 года на очередном годовом собрании акционеров (высший орган управления обществом), о премировании генерального директора ПАО "ЛХК "Кареллеспром" в размере, установленном трудовым договором.

Подробнее читайте здесь.

Гражданские активисты в Петрозаводске провели пикеты в поддержку журналиста-расследователя Ивана Голунова

В столице Карелии активисты провели серию одиночных пикетов в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного в Москве по подозрению в сбыте наркотиков.

В центре Петрозаводска группа гражданских активистов провела накануне серию одиночных пикетов с требованием освободить из СИЗО журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова. Они присоединились к единомышленникам в других регионах, которые после задержания Голунова массово вышли на акции протеста. Коллеги-журналисты не верят в официальную версию силовиков о том, что Голунов замешан в торговле наркотиками и считают, что задержание связано с его расследовательской деятельностью (журналист известен статьями о коррупции в органах власти). По всей стране журналисты требуют прекратить преследование Ивана Голунова.

Как пишут федеральные СМИ, полиция предъявила корреспонденту "Медузы" Ивану Голунову обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Голунову вменяют ч. 4 ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере), статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.



В настоящее время Никулинский суд Москвы рассматривает вопрос об избрании Голунову меры пресечения. У здания суда с утра начали собираться журналисты, некоторые выходят с одиночными пикетами в поддержку корреспондента. Сообщалось о нескольких задержаниях пикетирующих. По подсчетам РБК, у суда собралось около ста человек.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева

Водитель без прав устроил аварию с пострадавшими в Прионежье

Водитель без прав не справился с управлением иномарки и устроил ночную аварию на автодороге "Петрозаводск–Ошта" в Прионежском районе Карелии.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, 7 июня в 04:25 в Прионежском районе на 88 км автодороги "Петрозаводск-Ошта" 22-летний водитель автомобиля Peuget, не имея права на управление транспортным средством, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства,

В результате ДТП травмы получили 2 человека: сам водитель и его 38-летний пассажир. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.



Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить. Подробнее

Глава Карелии Артур Парфенчиков эмоционально поздравил жителей с Днем республики. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 8 июня. Подробнее

Легенда русского рока Борис Гребенщиков устроил в Петрозаводске уличный концерт. Подробнее

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье. Подробнее

Синоптики прогнозируют в Карелии жаркую погоду с дождями и грозами в воскресенье, 9 июня. Подробнее

Подробнее

В Сортавале перед судом предстанет 17-летний юноша, обвиняемый в сбыте наркотических средств в крупном размере. Подробнее

В Пряжинском районе Карелии водитель иномарки пострадала в результате опрокидывания автомобиля. Подробнее

В районном центре Карелии накануне вечером загорелся частный жилой дом. Подробнее

В столице Карелии 8 июня будут проводиться рейды ГИБДД по контролю трезвости. Подробнее

Сын Бари Алибасова рассказал, как отец смог выпить моющее средство. Подробнее

Спасатели призывают жителей Карелии быть предельно осторожными во время отдыха на водоемах. Подробнее

Глава карельской столицы Ирина Мирошник и заместитель председателя Петросовета Александр Ханцевич на встрече с жителями отдаленного района обсудили проект благоустройства общественной территории. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 9 июня. Подробнее