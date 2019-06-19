Главные новости, которые вы могли пропустить

ВИДЕО: Жители Петрозаводска записали пятое обращение Путину с просьбой открыть построенный детский сад на Древлянке

Жители микрорайона "Древлянка-8" записали пятое обращение на "прямую линию" президента Владимира Путина о том, как власти Петрозаводска и Карелии с 2014 года не могут запустить в эксплуатацию новый укомплектованный детский сад, который так необходим маленьким горожанам.

"Записывать видеообращение на горячую линию для нас уже стало традицией, - с этих слов начала свое выступление молодая мама из Петрозаводска. - Уже 5 лет мы обращаемся к вам с просьбой, но вопрос до сих пор так и не решен.

В Петрозаводске проблема размещения детей в детских садах по-прежнему стоит остро, а детский сад, который был построен 2014 году, так и не передан в муниципальную собственность, несмотря на то, что несколько раз выделялись деньги на это из федерального бюджета. На текущий момент на запросы горожан власти отвечают, что детский сад не соответствует нормам пожарной безопасности. Но ведь это можно решить! Как считаете?

Старые детские сады реставрируют, реконструируют, ремонтируют и передают в эксплуатацию, а новый, готовый никак не может начать работать. Он стоит полностью готов и укомплектован: кроватки с матрацами, столики и стулья ждут своих посетителей. Но с 2014 года сад ветшает, пустует и не работает.

Уважаемый Владимир Владимирович, мы просим Вас разобраться в сложившейся ситуации и ввести детский сад в эксплуатацию".

Свое обращение петрозаводчанка читала на фоне огромного количества людей с детьми, которые в завершение дружно попросили президента попомочь открыть детский сад.

"Откройте детский сад!" - кричали большие и маленькие петрозаводчане.

фото: кадры присланы пассажирами рейса авиакомпании "Победа" "Москва-Петрозаводск"

"Победа" отменила авиарейс из Москвы до Петрозаводска, пассажиры не могут попасть в Карелию

Авиакомпания "Победа" в среду отменила рейс до Петрозаводска, пассажиры застряли в аэропорту Москвы.

Об этом "Столице на Онего" рассказала жительница Петрозаводска, которая с другими пассажирами должна была вылететь из Москвы в карельскую столицу сегодня в 09.55.

"Сначала на табло появилась надпись, что рейс задерживается на 1,5 часа, потом – что рейс отменен. Без всяких объяснений. Сейчас нас здесь несколько человек, мы пытаемся найти офис "Победы", чтобы понять, что делать дальше", - сообщила собеседница издания.

В аэропорту "Петрозаводск" "Столице на Онего" пояснили, что рейс в среду отменен авиакомпанией "по техническим причинам", но сами причины называть не стали.

- Они отменили рейс, который из Петрозаводска и который на Москву, - сказали в службе аэропорта.

- А что делать пассажирам?

- Представители компании в аэропорту Петрозаводска работают с пассажирами.

Однако сами пассажиры до сих пор стоят в очереди в офис авиакомпании в аэропорту Москвы и пока, по их словам, не могут получить никаких объяснений.

фото: rk.karelia.ru

Фермера, лауреата года-2018 Карелии, арестовали по обвинению в мошенничестве

Сотрудники полиции выявили факт хищения бюджетных денег при реализации федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса у фермера в Олонецком районе, заявляет МВД Карелии.

"Мошенничество инкриминируется 52-летней жительнице Олонецкого района, которая является главой крестьянского хозяйства", - говорится в сообщении ведомства.

Речь идет об Ираида Шалак, которой было присвоено звание "Лауреат года" в конце 2018-го.

По версии следствия, в течение последних нескольких лет женщина "фиктивно зарегистрировала 12 работников своего производства" в качестве индивидуальных предпринимателей - глав фермерских хозяйств, - предоставив соответствующие документы в налоговую службу.

После этого от имени новых ИП в Минсельхоз РК поступили заявки на участие в конкурсном отборе на получение грантов. Предприниматели в итоге получили гранты почт на 15 миллионов рублей на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, а также их бытовое обустройство.

В МВД считают, что данные фермеры никакой деятельности не вели. Все полученные деньги использовала автор мошеннической схемы - у нее был доступ к расчетным счетам созданных по ее указанию ИП. Для сокрытия противоправного факта подозреваемая направила в соответствующее ведомство отчеты об освоении денежных средств.

В отношении женщины возбуждено четыре уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Она арестована.

В то же время адвокат Михаил Шогин заявляет об абсурдности обвинения.

"Принял 13 июня поручению на защиту Ираиды Шалак. Многое в жизни видел, но такое странное дело впервые - не сравнить даже с делом Девлетхана Алиханова по своей абсурдности. Человека арестовали за работу на земле. Все гранты использованы по целевому назначению. Следователь не придумал ничего лучше, как сразу написал на меня заявление в следственное подразделение, где сам работает, чтобы и в отношении меня возбудили уголовное дело за то, что я ему угрожал уголовным преследованием за незаконное привлечение к уголовной ответственности невиновного человека", - написал Шогин на своей странице в Facebook.

фото: Zave Smith/Getty Images

Задержан серийный убийца, орудовавший в Карелии

Мужчина убил четырех человек в Московской области и Карелии.

Правоохранительные органы в Туле задержали жителя Подмосковья, объявленного в федеральный розыск за совершение четырех убийств на территории Московской области и Карелии, пишет "Интерфакс".

Задержание было произведено накануне вечером. Тульским полицейским поступила информации, что подозреваемый может ехать через Тулу на рейсовом междугороднем автобусе. В настоящее время мужчина передан сотрудникам подмосковной полиции.

фото: ТАСС / Донат Сорокин

Петрозаводчанин выиграл 1 млн рублей в лотерею

Мужчина выиграл крупную сумму денег в тираже "Русского лото", сообщили в пресс-службе "Столото".

Петрозаводчанин выиграл 1 млн рублей в лотерею.



О выигрыше победитель узнал в день своего рождения.



"Трансляцию тиража я не смотрел. Проверил билет уже после в личном кабинете. Я даже представить себе не мог, что получу такой подарок на юбилей!", – отметил новоиспеченный миллионер.



Мужчина потратит выигрыш на подарки для близких.





фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Парфенчиков прокомментировал назначение куратором Карелии федерального министра

Глава Карелии Артур Парфенчиков отреагировал на то, что министр экономического развития РФ Максим Орешкин будет курировать нашу республику из-за слабости ее экономики.

"С федеральным Минэкономразвития мы и ранее активно взаимодействовали, в первую очередь по вопросам реализации ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", - заявил Парфенчиков. - Надеюсь, что личное участие Максима Станиславовича в судьбе Карелии будет способствовать преодолению факторов, сдерживающих развитие нашего региона. Ведь сегодня уже очевидно, что не только федеральное финансирование является залогом успешного территориального развития. Есть ряд моментов, которые лежат вне плоскости финансовых вопросов. Их решение требует организационных, нормативно-правовых изменений. И в таких случаях, именно роль куратора призвана скоординировать работу федеральных органов исполнительной власти с региональными.

Уверен, что институт кураторства позволит выстроить эффективное взаимодействие с федеральным центром и даст новый толчок развитию нашей республики. Но рассчитывать мы должны, в первую очередь, на собственные силы. Перспективы у нас есть, о чем свидетельствуют динамика развития и рост доходов".

Напомним, регионы России со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров, Карелии достался министр экономического развития Максим Орешкин.

Десятку нуждающихся в помощи регионов определило Минэкономразвития. Они заняли наихудшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал, сказано в письме. Во всех отобранных регионах среднедушевые доходы населения меньше, чем в среднем по стране (31 422 руб. в месяц), и все они получают существенную помощь из федерального бюджета.

фото: Михаил Климентьев/ТАСС

ВИДЕО: Маленькая девочка из Финляндии просит Путина помочь ей добраться до бабушки в Карелию

Николь просит Путина придать международный статус пункту пропуска "Сювяоро — Париккала", чтобы она могла ездить из Финляндии к бабушке в Карелию по короткой дороге.

В Финляндии, в городе Лаппеенранта, живет 8-летняя Николь, гражданка России, которая со своим братом записала видеообращение к Владимиру Путину с просьбой придать пункту пропуска "Сювяоро — Париккала" международный статус, чтобы она могла ездить к бабушке в Карелию, в Лахденпохью, по короткой дороге – 120 км, а не 320 км, как ее семье приходится это делать сейчас.

Как рассказала Николь, на сегодняшний день через пункт "Сювяоро — Париккала" могут ездить только грузовики, а обычным путешественникам приходится ездить через "Ниирала — Вяртселя".

Обвиняемый во взятках в Карелии петербургский бизнесмен обратился за помощью к Путину

Бизнесмен из Санкт-Петербурга Игорь Чичин, обвиняемый в получении взяток при госконтрактах в Карелии, накануне прямой линии Владимира Путина, записал видеообращение к президенту.

Об этом в среду в суде рассказал один из его защитников.

"Я думала, что мы сегодня придем к какому-то более (другому) решению, попробуем спасти жизнь человека, которого только обвинили, а не доказали его вину. У меня записано видеообращение к президенту. Завтра будет прямая связь с президентом. Если бы сегодня что-то как-то могло решиться…

Но я просто ставлю в известность суд, что мы уже предали общественной гласности и просим уже помощи не только у Республики Карелия, мы просим у всей России. Я думаю, что даже народ, который знает семейное положение Игоря Степановича, который не убийца и не маньяк, который обвиняется просто голословно на показаниях людей, которые спасали свою жизнь на судилище… который (создал) предприятия вашему же народу, и я думаю, что все были в тот момент благодарны. Не то, что сейчас творится", - сказала на заседании суда в среду защитник Чичина (впрочем, на суде указывалось, что она не является юристом).

Ранее адвокаты подсудимого заявили ходатайство о госпитализации Чичина в связи с ухудшением состояния здоровья.

В среду Чичин в суд не явился по этой же причине. Рассмотрение ходатайства было отложено.

Чичин обвиняется по ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, совершенное организованной группой в крупном и в особо крупном размере") и ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки, совершенная в особо крупном размере").

По версии следствия, с 2015 по 2017 год Чичин организовал преступную группу для получения взяток через должностных лиц Управления автомобильных дорог Карелии, назначение которых на соответствующие должности им было обеспечено благодаря обширным личным связям среди высших должностных лиц органов исполнительной власти республики.

Взятки сообщники, в число которых входили директор учреждения Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов, получали от представителей коммерческих организаций за выгоды и преференции при заключении госконтрактов на ремонт и строительство дорог.

Общий размер незаконно полученных денежных средств составил более 12 млн рублей.

Кроме того, с июня 2015 года по май 2017 года Никитин и Новокшонов получили от Чичина взяток на общую сумму около 6 млн рублей за совершение указанных коррупционных преступлений.

В феврале городской суд Петрозаводска отправил Никитина и Новокшонова в колонию.





фото: Правительство Карелии

Глава Карелии предложил возделывать огороды по английскому подобию

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о необходимости обустройства огородов в районах Карелии, сославшись на удачную практику, применяемую в столице Англии.

В качестве примера заботы о здоровье губернатор привел практику возделывания личных огородов.

"Несколько месяцев назад,слушая лекцию главного архитектора Лондона, с удивлением услышал,что даже в новых районах английской столицы жители при формировании комфортной среды в кварталах среднеэтажной (до пяти этажей) застройки просят обустройства участков под теплицы для выращивания домашних овощей и зелени", – написал Артур Парфенчиков.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

ВИДЕО: Жители двух деревень в Карелии, жизнь которых "похожа на ад", попросили Путина запретить открывать в их местности карьеры по добыче щебня

Жители деревень Другая Река и Каскесручей Рыборецкого сельского поселения обратились к президенту Путину, чтобы выразить протест решению правительства Карелии об открытии девяти новых карьеров по добыче щебня на территории проживания малого народа Севера.

У каждого из собравшихся для съемки видеообращения местных жителей - от мала до велика - было что сказать главе государства, так как каменная пыль от семи близлежащих карьеров, висящая в воздухе и разъедающая легкие, превратила жизнь обитателей некогда экологически благополучного края в ад, сообщается в паблике "События: Петрозаводск. Карелия. Россия".

"Все будет трястись и покрываться пылью, так как новые карьеры планируют открыть вплотную к нашим домам", - убеждены авторы обращения.

Негативные последствия активной добычи камня этим не заканчиваются - отходами разработки загрязняется вода, стекающая в залив Онежского озера, отчего здесь перевелась рыба - традиционный источник питания населения. Да и ловить ее по новым правилам стало почти невозможно, как невозможно получить положенный по закону лес на строительство...

Местные жители требуют, чтобы власти услышали их мнение, единогласно высказанное на состоявшемся неделю назад сходе, - новые карьеры не открывать.

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