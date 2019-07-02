Самые значимые события вторника

фото: "Столица на Онего"

Глава Карелии выступил против монетизации льгот для ветеранов

По итогам встречи с депутатами фракции "Единая Россия" глава Карелии принял решение отозвать законопроект премьер-министра Александра Чепика об изменении системы мер социальной поддержки

Об этом сообщают пресс-службы правительства региона и республиканского парламента.

На встрече с депутатами министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова пояснила, что законопроект разрабатывался в целях усиления адресности социальной поддержки и не предполагал экономии бюджетных средств на выплатах ветеранам и специалистам, работающим на селе.

Вместе с тем, по мнению парламентариев, в случае принятия, законопроект ухудшит социальное положение ряда получателей мер поддержки.

При этом депутаты согласились с позицией министерства социальной защиты Карелии, что действующий механизм мер поддержки сложен и в некоторых случаях дает повод для злоупотреблений со стороны недобросовестных получателей льгот.

По итогам обсуждения глава Карелии Артур Парфенчиков принял решение отозвать внесенный премьер-министром республики Александром Чепиком законопроект. Депутаты и члены правительства договорились о проведении в дальнейшем совместной работы по совершенствованию механизмов предоставления гражданам мер социальной поддержки.

ФОТО: Петрозаводск после дождя "поплыл"

Центральные улицы Петрозаводска "подтопило" после ливня.

Обильные осадки привели к тому, что центральные улицы карельской столицы оказались подтоплены водой – и дороги, и тротуары.

фото: Donday

Сбежавшего из воинской части в Ростовской области солдата нашли дома в Карелии

О местонахождении беглеца сообщила мама 18-тилетнего солдата-срочника, к которой он приехал в Пудожский район.

Рядового, проходившего срочную службу в Новочеркасске в 50-й бригаде оперативного назначения Росгвардии, обнаружили спустя два дня его побега из части. Он приехал домой к маме в Пудожский район. Женщина и сообщила о местонахождении своего сына.

Что стало причиной побега, пока неизвестно. Сейчас по данному факту проводится проверка, сообщает ГТРК "Карелия".

Напомним, солдата не обнаружили в части при вечерней поверке 28 июня в 22.00. Военнослужащий оставил расположение части 6910 в форме Росгвардии. С собой он также прихватил резиновую дубинку, газовый баллончик и электрошокер.

Рядовой был призван в армию по достижению 18-летия из Пудожского района. В день исчезновения утром солдат зашел на свою страничку в социальной сети "Вконтакте", изменив статус на "172 дня" - срочник таким образом вел обратный отсчет до конца службы. Больше он на связь после этого не выходил.

фото: online47.ru

ФОТО и ВИДЕО: В Финляндии выпал град

Стихия, бушующая в Лаппеенранте, Карелии не грозит, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Погода преподнесла сюрприз жителям Финляндии в первый день июля, пишет online47.ru.

На территории южного берега озера Сайма в городе Лаппеенранта оказались затоплены некоторые трассы, также выпал снег и град, размером с горошину. В результате сложных метеорологических условий увеличилось число аварийных ситуаций.

Как сообщили в карельском Гидрометцентре, так как в Карелии холодный циклон пройдет в ночные часы, поэтому ожидаются только ливни и грозы.

фото: Минприроды РФ

"Валентик – это не столько беда лесного хозяйства, сколько ее символ"

Руководитель Лесного отдела Гринпис России прокомментировал отставку главы Рослесхоза.

Известный лесной эксперт, руководитель Лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко назвал "долгожданным событием для российского лесного хозяйства" уход Ивана Валентика с поста главы Федерального агентства лесного хозяйства. Как пояснил Ярошенко, "поначалу Валентик выглядел многообещающим молодым руководителем, и предыдущая его работа в Минсельхозе и Минприроды давала некоторую надежду, но надежда не оправдалась, и это стало понятно довольно быстро". "Для лесного хозяйства Валентик стал бодрым маневровым паровозом, уверенно тянущим отрасль в тупик", – написал Алексей Ярошенко на "Лесном форуме Гринпис России".

Вместе с тем, лесной эксперт заметил, что уход Ивана Валентика с поста руководителя Рослесхоза мало что поменяет в судьбе ведомства.

"Валентик – это не столько беда лесного хозяйства, сколько символ беды, ее олицетворение. Беда – в том, что главное лесное ведомство страны практически утратило профессионализм и чувство реальности, полностью погрязло в мире лесных фантазий, ложных идей, фальшивой отчетности и тому подобной чепухи. Неспособность вести за собой отрасль, предлагать разумные пути ее развития, обеспечивать грамотные формулировки отраслевых правил, или хотя бы собирать достоверную информацию о том, что происходит с лесами – это диагноз не только Валентика, руководившего Рослесхозом в течение почти пяти лет, но, к сожалению, и всего ведомства. И этот диагноз с уходом Валентика никуда не делся", – считает Алексей Ярошенко.

Напомним, Иван Валентик является выпускником Петрозаводского государственного университета. В 2011-2014 годах Валентик возглавлял управление государственного лесного контроля и пожарного надзора в лесах, контроля за исполнением субъектами РФ переданных полномочий в области лесных отношений Рослесхоза. А в октябре 2014 года выходец из Карелии занял пост заместителя министра природных ресурсов и экологии, руководителя Федерального агентства лесного хозяйства.

фото: AP Photo/Walter Astrada

Жителя Карелии будут судить за сознательное заражение ВИЧ

Рассмотрение уголовное дела пройдет в Лахденпохском районном суде.

Информация о судебном процессе появилась в группе "ВКонтакте" "ЛахденпохьЯ–НАВСЕГДА".



Собщается, что районный суд начнет рассматривать уголовное дело во вторник.

Обвиняемому инкриминируют ч. 2 ст. 112 УК РФ – "Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни". Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.



Информация по процессу скрыта. Дело рассматривает судья Елена Сущевская.

фото: http://e-finland.ru/rest/fishing/rybalka-na-ozere-pyuhyayarvi.html

Пьяная россиянка незаконно уплыла на лодке из Карелии в Финляндию

Женщину ждет выдворение на родину.

Финские пограничники задержали гражданку России, которая незаконно пересекла российско-финляндскую границу на озере Пюхяярви. Как рассказала Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел утром 1 июля, о нарушителе границы пограничникам сообщили местные жители.

Женщина уплыла на финскую территорию из Карелии на лодке. Как оказалась, россиянка была пьяна, и теперь ей грозит ответственность, как за незаконное пересечение границы, так и за управление водным транспортом в нетрезвом виде. Нарушительницу ждет выдворение на родину.

фото: Reuters/Arnd Wiegmann

В Карелии за сутки от удара молнии сгорели два дома, один - поврежден

Пожары произошли в Лахденпохском районе и Сортавале, сообщили в МЧС Карелии.

В Лахденпохском районе 1 июля в 18.00 в п. Костамоярви сгорел частный дом. В 19.15 п. Пайкъярвенкюля сгорела кровля дома на площади 42 кв м.

В 18.20 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в строящемся частном доме в Сортавале на ул. Холмистой. Дом сгорел.

Все пожары произошли из-за ударов молний.

Местный жители наблюдали за происходящим.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

В Петрозаводске официально аннулирована улица Петербургская

Глава городского округа поставила точку в скандале вокруг переименования части улицы Энгельса.

Накануне отпуска глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник подписала постановление об аннулировании элемента улично-дорожной сети карельской столицы под названием "Улица Петербургская". Как говорится в постановлении, наименование этой улицы аннулировано "в связи с полной утратой".

Таким образом, Ирина Мирошник поставила точку в скандале вокруг переименования части улицы Энгельса, которое вызвало недовольство многих горожан. Напомним, с этой инициативой в мэрию обратилась общественная организация "Все дома". Администрация карельской столицы поддержала это предложение и накануне Нового года приняла постановление о переименовании улицы на основании данных опроса горожан, который проводился на странице мэрии в социальной сети "ВКонтакте".

Однако жильцы двух домов по бывшей улице Энгельса выступили против этого решения. По их словам, после переименования у них возникли сложности с получением корреспонденции на почте и при оформлении на работе. Кроме того, жильцы домов на бывшей улице Энгельса выразили возмущение тем обстоятельством, что администрация Петрозаводска не поинтересовалась их мнением при принятии решения о переименовании улицы.

В начале июня Ирина Мирошник встретилась с протестующими горожанами и пообещала им, что улице Петербургской будет возвращено прежнее название. По словам Мирошник, ее не устраивает ситуация, которая вызвала у горожан столько переживаний. "Мы останавливаем подобные преобразования по городу, объявляем мораторий на возврат к историческим названиям и другого рода переименованиям улиц", – отметила глава Петрозаводского городского округа.

фото: © ТАСС/пресс-служба екатеринбургского зоопарка

Медведь съел печенье и конфеты на кладбище в Карелии

В Костомукше на кладбище приходит медведица с медвежонком и съедают хлеб, конфеты и печеньки, оставленные на могилах.

На выходных костомукшанин по имени Сергей разместил в группе "Беседка. Костомукша товарная" такое объявление: Будьте осторожны! В районе кладбища бродит медведь!

Интернет-издание "Новости Костомукши" свзялось с Сергеем, чтобы узнать подробности. Он рассказал, что следы медвежьих лап видел отец на могиле матери на старом кладбище.

"Зверь съел хлеб, конфеты, перевернул венки. Он и с других могил еду уничтожил. Как бы не прикормился", - сказал Сергей.

В комментариях к этой новости Галина тоже поделилась, что заметила следы в 20-х числах июня: "Да, я тоже их видела на горке у леса – вдоль нового кладбища. Правда, не медведя, а медвежонка. А всё потому, что несём туда продукты. Вот звери и гуляют".

Мирослав Рыбак, мастер по производству ООО "Ритуальные услуги", бывает на кладбище почти каждый день. Он рассказал, что замечает следы довольно часто.

"Эта медведица приходит каждый год с медвежонком в течение уже нескольких лет. У них треугольный маршрут: кладбище – гаражи КОС – свалка. Появляются только ночью. Они подкармливаются. Все печеньки и конфеты, оставленные людьми на Троицу, уже собрали. Могилы они не трогают. Медведи уйдут в лес, когда начнётся ягодный сезон. Но горожанам стоит быть осторожными. От встречи с лесным зверем никто не застрахован".



Следы медведя/Новости Костомукши

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