Важные новости 4 июля

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Росздравнадзор обнаружил в Карелии грубые нарушения с обеспечением льготными лекарствами

Карелию включили в список проблемных регионов по обеспеченности льготными лекарствами.

Несвоевременное проведение закупок, а также отсутствие взаимодействия между аптеками, медорганизациями и органами власти привели к тому, что не все категории граждан получали положенные им бесплатные лекарства, цитирует РИА Новости слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.'

"По крупному, причин две. Это не денежная проблема. Это, как правило, несвоевременное проведение закупочных процедур и конкурсных процедур. А также срывы закупок в связи с невыходом производителей и поставщиков на торги", - сказала Голикова на заседании правительства.

В качестве второй причины Голикова назвала отсутствие информирования и взаимодействия между органами власти субъектов, аптечными организациями и медицинскими организациями.

"По той информации, которая имеется у нас на сегодняшний день, у нас на 36 миллиардов лекарства закуплены, и, соответственно, запас для обеспечения региональных льготников лекарственными препаратами составляет четыре месяца", - уточнила Голикова.

Она добавила, что Росздравнадзор и ФАС контролируют соблюдение процедур закупок и обеспечение лекарствами граждан. По результатам контрольных мероприятий, при неоднократных нарушениях регионы и уполномоченные органы были подвергнуты административным наказаниям. Кроме того, по результатам проведения 79 из 155 проверок материалы направлены прокуратуру.

Ранее Росздравнадзор провел проверку в субъектах России по льготному обеспечению граждан лекарствами и выявил в ряде регионов грубые нарушения. Нарушения были выявлены в Брянской, Воронежской, Орловской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Кемеровской областях, республиках Карелия, Коми, Адыгея, Крым, Мордовия, Хакасия, Дагестан, Карачаево-Черкессия, а также в Краснодарском крае.

В семи регионах - Тверской и Самарской областях, республиках Коми, Адыгее, Башкортостане, Хакасии и Чукотском автономном округе выявлено отсутствие контроля со стороны местных органов управления здравоохранением за определением потребности в лекарствах, а также использованием уже закупленных препаратов. В Орловской, Ярославской, Самарской областях, Республике Адыгея и Чеченской республике не выписывали лекарства при наличии медицинских показаний. В Мордовии зачастую граждане не могли получить льготные лекарства при первичном обращении в аптеку.

фото: "Столица на Онего"

Верховный суд Карелии освободил фермера Ираиду Шалак из-под стражи

Верховный суд Карелии отменил решение Петрозаводского городского суда и освободил Шалак из-под стражи, сообщил корреспондент "Столицы на Онего" из зала суда.

Соответствующее решение принял судья Верховного суда Карелии Олег Гудков, после рассмотрения апелляционной жалобы на избрание меры пресечения в виде ареста для руководителя фермерского кооператива Ираиды Шалак.

Шалак сегодня постараются отпустить из СИЗО.

На заседании присутствовали бизнес-омбудсмен Елена Гнетова и президент Торгово-промышленной палаты Александр Панкратов.

Шалак была арестована 17 июня до 6 августа.

Следствие посчитало, что фермер Ираида Шалак может скрыться, совершить другое преступление и оказать давление на свидетелей.

Прокурор Ирина Кириллович попросила приобщить показания трех свидетелей, которые утверждают, что на них по делу оказывается давление, и они уже начинают менять показания.

Также прокурор и следователь попросили не удовлетворять жалобы защиты, считая, что их доводы не обоснованны, и оставить решение Петрозаводского суда об аресте Шалак до августа в силе.

Адвокат Шогин попросил суд приобщить к делу эпикризы о состоянии здоровья его подзащитной Ираиды Шалак.

Поручиться за Шалак согласились президент Торгово-промышленной палаты Александр Панкратов, директор предприятия в Мегреге Казимагомед Тагиров, Антонина Жеребцова, гендиректор племенного хозяйства "Ильинское" и депутат ЗС РК, а также Тихонова Вероника, глава Олонецкого городского поселения. Ранее с ходатайством об освождении Шалак выступил глава республики Артур Парфенчиков.

В прениях Михаил Шогин попросил избрать для Шалак меру пресечения, не связанную с реальным лишением свободы, либо домашний арест, либо подписку о не выезде, либо личное поручительство.

Сама Ираида Шалак тоже попросила избрать ей более мягкую меру пресечения.

Следователь Дубков заявил, что меру пресечения надо оставить без изменений, так как Шалак может оказать давление или даже изготовить подложные доказательства.

Прокурор выступила тоже против того, чтобы изменить меру пресечения, а также отпустить под поручительство, так как поручители не в полной мере понимают обязательства, которые на них накладывает уголовно-процессуальный кодекс.

Напомним, информация об аресте Шалак была опубликована на сайте МВД Карелии во вторник, 18 июня.

"Сотрудники полиции выявили факт хищения бюджетных денег при реализации федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса у фермера в Олонецком районе, - говорится в сообщении ведомства. - Мошенничество инкриминируется 52-летней жительнице Олонецкого района, которая является главой крестьянского хозяйства".

По версии следствия, в течение последних нескольких лет Шалак "фиктивно зарегистрировала 12 работников своего производства в качестве индивидуальных предпринимателей - глав фермерских хозяйств, предоставив соответствующие документы в налоговую службу".

После чего, заявляют следователи, индивидуальные предприниматели направили в Минсельхоз Карелии заявки на участие в конкурсном отборе на получение грантов. Предприниматели получили в итоге около 15 миллионов рублей на создание и развитие фермерского хозяйства, а также их бытовое обустройство.

Глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов заявил, что ведомство не имеет никаких претензий к Шалак. Более того, по словам министра, еще не завершился отчетный период по расходованию грантов, полученных фермерами. Ущерб министерство также не признает.

Между тем фермеры Олонецкого района рассказали о давлении следователей после ареста Ираиды Шалак и как приходится выживать крестьянским хозяйствам в современных реалиях.

фото: источник http://dtpptz.ru

ВИДЕО: Дрифтер устроил групповое ДТП на перекрестке в Петрозаводске

Дрифтер на BMW протаранил Toyota на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Маршала Мерецкова.

В минувшую среду, 3 июля, в 17.40 на пересечении улицы Маршала Мерецкова и проспекта Александра Невского произошло ДТП с участием легкового автомобиля BMW, кроссоверов Toyota RAV4 и Nissan X-Trail.

Как отмечается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", BMW выезжал с проспекта Александра Невского, совершая левый поворот на улицу Маршала Мерецкова. Легковой автомобиль занесло, после чего он врезался в стоявшую на перекрёстке Toyota, которую от удара отбросило вправо на стоящий рядом Nissan.

Транспортные средства получили механические повреждения.

ДТП попало в объектив камеры компании Сампо.ру.

фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В Петрозаводске пенсионерка погибла, выпав из окна

Женщина выпала из окна четвертого этажа вечером 3 июля, сообщили в Следкоме Карелии.

Установлено, что до падения 62-летняя женщина находилась дома вместе с сожителем. В какой-то момент она выпала из окна комнаты на четвертом этаже. После падения женщину спасти не удалось, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего.

фото: rk.karelia.ru

Ломако официально назначен главой Минстроя Карелии

Глава Карелии подписал указ о назначении министром строительства, ЖКХ и энергетики республики Александра Ломако.

Текст указа был опубликован 3 июля на официальном портале правовой информации.

"В соответствии с пунктом 10 статьи 51 Конституции РК назначить с 1 июля 2019 года Ломако Александра Владимировича членом правительства РК – министром строительства, ЖКХ и энергетики РК", - сообщается в документе.

В марте 2019 года Ломако являлся исполняющим обязанности члена правительства, министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Он родился в Петрозаводске, имеет два высших образования – оба получил в ПетрГУ - по специальности государственное и муниципальное управление, квалификация - менеджер; энергообеспечение предприятий – инженер.

Работал в органах исполнительной власти Карелии, в частности в госкомитете республики по реформированию ЖКХ. В 2013 году назначен заместителем министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, в 2016 – первым заместителем Минстроя.

Последнее место работы – первый заместитель министра экономического развития и промышленности Карелии.

фото: Столица на Онего

"Ничего себе! Оказывается, в Надвоицах уже существует дата-центр мирового уровня!"

Компания "ДИСИЛЭБ" (DC Lab), которую правительство Карелии считает крупным инвестором, сообщила у себя на сайте, что уже построила в Надвоицах центр хранения и обработки данных мирового уровня.

Компания, которую правительство Карелии называет новым крупным инвестором, имеет в штате одного сотрудника и числится в реестре налоговых должников.

На официальном Интернет-портале органов исполнительной власти Карелии появилась новость о подписании соглашения о взаимодействии между правительством республики и обществом с ограниченной ответственностью "ДИСИЛЭБ" (DC Lab).

Сообщается, что московская фирма заявила о планах строительства на территории опережающего социально-экономического развития "Надвоицы" дата-центра для размещения серверного и сетевого оборудования и предоставления информационных услуг.

По информации пресс-службы правительства РК, компания приобретает 6 га земли на территории бывшего НАЗа и к концу 2020 года планирует построить базовую площадку дата-центра.

Уточняется, что ООО "ДИСИЛЭБ" собирается вложить на первом этапе в развитие "облачных" технологий около 8 млрд рублей – это стоимость строительства и закупаемого оборудования.

Для более полной информации мы обратились к сайту DC Lab, где указывается, что DC Lab управляет центрами обработки данных на двух площадках: дата-центра на территории особо экономической зоны "Дубна" в Московской области; дата-центра "Надвоицы" на территории TOZER, Республика Карелия.

Инфраструктура позволяет предлагать конечным пользователям все виды услуг в высокозащищенной, эффективно охлаждаемой, мощной и экологичной среде с доступом к услугам мирового класса 24/7".

Ничего себе! Оказывается, в Надвоицах уже существует ЦХОД (центр хранения и обработки данных) мирового уровня!



рендер DC Lab

Сайт компании не сообщает, что такое TOZER, но не сложно предположить, что так с ошибкой было указано сокращение территории опережающего социально-экономического развития - ТОСЭР. Странным показалось и то, что информация о дата-центре дана не в будущем, а в настоящем времени.

Подробнее читайте здесь.

фото: gov.karelia.ru

Федеральным властям захотелось регулировать сбор дикоросов в стране

За очередной попыткой государства контролировать заготовку ягод, грибов, орехов и даже березового сока стоит глава Карелии Артур Парфенчиков.

Не успели в Карелии пойти первые в этом году грибы, как федеральный центр озаботился тем, кого из чиновников наделить полномочиями по регулированию сбора дикоросов. На российском Портале нормативно-правовых актов появился проект постановления правительства РФ о внесении изменений в положение о министерстве сельского хозяйства, которое и выбрано тем ведомством, где будут курировать заготовку ягод, грибов, орехов, лекарственных растений и даже березового сока.

Интересно, что к появлению проекта постановления федерального правительства глава Карелии Артур Парфенчиков имеет самое прямое отношение. В мае он встречался с вице-премьером РФ Алексеем Гордеевым, где обсуждались перспективы заготовки и переработки дикоросов в республике, и, как сообщила губернаторская пресс-служба, "по итогам встречи Алексей Гордеев поручил подготовить доклад с предложением комплекса мер по поддержке развития заготовки и переработки дикоросов". Эти предложения вошли в проект постановления, размещенный на Портале нормативно-правовых актов.

Читайте подробнее в статье "Минсельхоз собрался по грибы".

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: В Петрозаводске велосипедист сбил пешехода и сбежал

Инцидент произошел 3 июля на пересечении улиц А.Невского и Мерецкова.

В 12.00 велосипедист ехал по проезжей части и сбил переходящую пешеходный переход женщину. Инцидент произошел, когда мужчина начала объезжать прохожих.

С места происшествия велосипедист скрылся, не извинившись, сообщили в "ДТП ПТЗ".

Женщине помог подняться и добраться домой проходящий мимо мужчина.

фото: "Столица на Онего"

На двух пляжах Петрозаводска обнаружен опасный песок

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия проверило почву в местах массового отдыха населения в июне 2019 года, сообщили в надзорном ведомстве.

Отобрано 3 пробы почвы: местечко Пески, на ул. Московская и на набережной Гюллинга.

В двух отобранных пробах почвы – на ул. Московская и набережной Гюллинга – показатели не соответствовали требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям: индекс БГКП составил100 кл. в 1 г при величине допустимого уровня не более 10 кл. в 1 г.

Информация о выявленных несоответствиях в пробах почвы в местах массового отдыха у воды доведена до сведения администрации Петрозаводска для рассмотрения и принятия мер.

фото: Минприроды РФ

Опубликован список претендентов на должность главы Рослесхоза

Сейчас в правительстве России обсуждаются возможные кандидатуры на пост нового руководителя этого ведомства.

Как известно, председатель российского правительства Дмитрий Медведев с 3 июля освободил от занимаемой должности главу федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза), уроженца Петрозаводска Ивана Валентика. Сейчас в правительстве России обсуждаются возможные кандидатуры на пост нового руководителя этого ведомства.

По полученной "Вестями Карелии" информации от источников в самом Рослесхозе, его новым руководителем, вероятно, станет Николай Николаев.

Сегодня он возглавляет комитет ГосДумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Среди возможных назначенцев есть и другие кандидатуры.

Чьи фамилии также называют в списке претендентов на должность главы Рослесхоза, читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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