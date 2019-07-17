Все, что случилось сегодня

фото: © Оргкомитет фестиваля "Просветитель", © Михаил Метцель/ТАСС

Путин и Лукашенко сегодня проведут встречу в Карелии

Путин и Лукашенко 17 июля проведут неформальную встречу на Валааме.

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду проведут неформальную встречу и посетят Валаамский монастырь, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков.

"Да, на Валааме", – сказал он, отвечая на вопрос, запланирована ли встреча двух лидеров накануне Форума регионов России и Белоруссии.

Пресс-служба Кремля также сообщила, что после того, как 17 июля Путин и Лукашенко посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, 18 июля в Санкт-Петербурге главы государств проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии.

фото: Валерий Поташов

"Я – учитель и ветеран труда, я хочу жить достойно!"

Педагог из деревни Вокнаволок Лариса Куликова провела одиночный пикет перед зданием правительства Карелии.

Женщина пришла днем 17 июля к парадному входу в правительственное здание на проспекте Ленина и развернула самодельный плакат, на котором было написано: "Я – учитель-ветеран труда из деревни Вокнаволок Костомукшского горсовета. 21 июля 2017 года выселена принудительно из единственного, адресно отремонтированного жилья. Мне 69 лет, и уже два года я бомж. Скитаюсь, голодаю".

Как рассказала Куликова "Столице на Онего", она устроила эту акцию от безысходности. "21 июля исполнится два года, как у меня нет жилья, – пояснила ветеран труда. – Живу у знакомых, родных, снимаю квартиру, на которую трачу почти всю свою учительскую пенсию. Иногда приходится жить впроголодь, и помогает мне только сын. Все мои обращения в администрацию президента, властям Костомукши и в органы прокуратуры заканчиваются отписками. Все утверждают одно: я жила в неблагоустроенном жилье, а мне дали благоустроенную квартиру с унитазом. Но ее жилая площадь меньше на 10 квадратных метров, и эту квартиру все называют "общагой" – две кровати и тумбочка. В квартире прописаны я, мой сын и старший внук, и на всех на нас 35 квадратных метров!".

По словам участницы одиночного пикета, ее прежняя квартира в старом доме была "адресно отремонтирована" при содействии депутата карельского парламента Ларисы Ждановой, но из этого дома педагога-ветерана выселили под предлогом расселения аварийного жилья. В новую квартиру меньшей площади, где к тому же нет традиционной дровяной плиты, а отопление – электрическое, с которым в поселке постоянно возникают проблемы, Куликова переезжать отказалась.

"Мои вещи вынесли принудительно, я жить в этой квартире не собираюсь! Я не рабыня! Я – учитель и ветеран труда, я хочу жить достойно!", – заявила пикетчица.



Фото: Валерий Поташов

Не успела Лариса Куликова развернуть свой плакат, как из здания правительства вышла молодая женщина, представившаяся руководителем отдела по работе с обращениями граждан. Чиновница предложила педагогу пройти внутрь здания и поговорить, но Куликова не согласилась прекратить акцию, ответив, что в правительстве Карелии знают ее ситуацию, и она будет разговаривать только с руководством республики.

фото: Столица на Онего

Замглавы Петрозаводска ответила комментаторам, усомнившимся в качестве нового асфальта

Руководитель городского комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Юлия Мизинкова ответила комментаторам, которые активно обсуждают в Интернете внешний вид укладываемого асфальта.

"Невооруженным глазом видно, что новый "асфальт" словно слеплен из мелких кусочков, между которыми дыры. Куда опять набьется вода и грязь, и через два-три года опять можно будет осваивать сотни миллионов", - возмущался один из комментаторов.

На обсуждение в Сети замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова ответила на своей странице в "ВКонтакте".

"Обратила внимание на активное обсуждение внешнего вида укладываемого асфальта, - написала Юлия Мизинкова. - Обеспокоенность вызывают крупные фрагменты, неплотно связанные друг с другом. В связи с чем, хотела бы пояснить, что контрактом предусмотрена укладка верхнего слоя щебеночно-мастичным асфальтом (ЩМА), а не привычной асфальтобетонной смесью. В составе ЩМА повышенное содержание щебня крупной фракции. При укладке смесь образует структурный каркас из щебня, распределяющий нагрузку по конструкции, что делает его прочнее и износоустойчивее, придает шероховатость, увеличивая сцепление с шинами автомобилей и уменьшая тормозной путь.

Преимущества щебеночно-мастичного асфальта по сравнению с другими видами асфальтобетона:

- Способность оказывать сопротивление возникающим деформациям при часто действующих нагрузках

- Шероховатость

- Большая водонепроницаемость

- Высокая износостойкость

- Повышенная сопротивляемость образованию трещин

Все то, что необходимо в наших погодных условиях и высокой интенсивности движения".

Напомним, контракт на 331 млн рублей по ремонту дорог Петрозаводска в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные автодороги" выиграла фирма из Санкт-Петербурга – ЗАО "АБЗ-Дорстрой", которая должна будет выполнить работы до 30 сентября этого года. В рамках нацпроекта будет отремонтировано 17 улиц Петрозаводска.

Представитель компании-подрядчика Евгений Антонов заверил, что гарантийный срок на покрытие составляет 4 года, ЗАО "АБЗ-Дорстрой" готово будет выполнить гарантийные работы в рамках контракта по первому требованию заказчика, если в этом появится необходимость.

На фото слева - обычная асфальтобетонная смесь, а справа щебеночно-мастичный асфальт.

фото: DtpPtz.ru

В групповом ДТП в Петрозаводске пострадала беременная женщина

Появилась информация о пострадавших в групповом ДТП: одной из пострадавших оказалась беременная женщина, водитель Dodge Neon, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

ДТП произошло во вторник, 16 июля, в 14.30 на перекрестке ш. Шуйского и проезда Дорожников. 34-летний водитель Ford Mondeo при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилям. Ford Mondeo столкнулся с Lada Xray, ВАЗ - 21102 и Dodge Neon, за рулем которого сидела беременная 25-летняя женщина.

Водитель Dodge Neon доставлена в ГБУЗ "Республиканский перинатальный центр".

Пострадали водитель Ford Mondeo и 24-летний пассажир Dodge Neon. От госпитализации отказались.

фото: "Столица на Онего"

В Петрозаводске появится пешеходный переход, оборудованный на три миллиона рублей

Ирина Мирошник на выездном совещании рассказала о формировании в Петрозаводске среды, которая будет соответствовать "умному городу".

В среду глава Петрозаводска Ирина Мирошник с депутатами Петросовета и специалистами сферы ЖКХ провела выездное совещание, которое состоялось на Лососинском шоссе, в районе дома №30 у пешеходного перехода.

"В рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в Петрозаводске предполагается не только замена асфальтового покрытия, но и устройство светофорных объектов, - сказала Ирина Мирошник. - Причем восемь светофоров будут установлены совершенно новые, один из них появится здесь, на Лососинском шоссе, 30".

По словам Мирошник, приоритеты при оснащении пешеходных переходов светофорами отдаются на основании статистики ГИБДД.

"На этом участке зафиксировано 5 ДТП, когда пострадали пешеходы, и, конечно же, эти пеерходы нужно оборудовать дополнительными средствами безопасности. Сделать это необходимо не позднее 1 октября, - сказала глава города. - А лучше постараться выполнить все работы к началу нового учебного года, чтобы школьники могли безопасно переходить дорогу, пользуясь новым светофором, оборудованным кнопкой вызова".

Помимо светофора на переходе появится новая разметка, которая будет выполнена из пластика.

"Пластиковую разметку мы наносим уже третий год, - отметила Мирошник. – Она хорошо зарекомендовала себя и выдерживает не только гарантийный срок, но и последующий период".

Как уточнил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев, помимо светофорного объекта и разметки в смету войдут еще новые дорожные знаки и элементы недостающего ограждения.

"В настоящий момент заканчивается проектирование данного светофорного объекта, - сообщил Бекелев. - Проектированием занимается компания "КСМ". Сегодня они должны представить конечную смету, и после этого будут объявлены торги на строительно-монтажные работы. Стоимость выполнения работ составит примерно 3 млн рублей, но это еще не окончательное решение. В смету войдут светофор, разметка, знаки и элементы ограждения".

Также в ходе совещания Ирина Мирошник рассказала, что на сегодняшний день в Петрозаводске реализуется сразу несколько программ.

"Мы выезжаем, контролируем ход работ по ремонту дорог Петрозаводска и по благоустройству дворовых территорий, парковых и общественных зон, - пояснила глава города. - Вместе с депутатами Петросовета, специалистами комитета ЖКХ мы смотрим на перспективу. Мы все больше движемся к формированию городской среды, которая будет соответствовать "Умному городу". В апреле мы подписали соглашение с министерством ЖКХ РФ о включении Петрозаводска в федеральную программу "Умный город". И одно из мероприятий "Умного города" в перспективе это создание в городе такого режима работы светофоров, когда они будут создавать "зеленую волну". Думаю, что это востребовано и петрозаводчане оценят".

Но, как отмечает сама Ирина Мирошник, для того, чтобы подходить к таким технологиям, необходимо отремонтировать имеющиеся светофоры и оборудовать дополнительные объекты. Впоследствии все это планируется "замкнуть в непрерывный удобный для передвижения водителей и пешеходов поток".

Напомним, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в столице Карелии модернизируется уличная инфраструктура.

Три светофорных объекта на перекрестках улиц Анохина–Максима Горького, Чапаева-Чкалова, а также Лесного проспекта и улицы Сыктывкарской будут оборудованы до 30 августа.

Подрядной организацией выступает предприятие МУППЭС.

В ближайшее время также будут отремонтированы еще 56 городских светофоров. К их починке и модернизации уже приступили специалисты из ООО "Онегодорзнак".

фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Карпов

Очередной чиновник Управтодора Карелии осужден за взятки

В Карелии еще один бывший сотрудник отдела контроля качества работ Управления автомобильных дорог признан виновным в получении взятки, сообщает региональный СКР.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, подсудимый бывший начальник отдела Михаил Кумиров – систематически получал от бизнесменов взятки "за совершение действий и бездействие, связанных с исполнением государственных контрактов на выполнение работ по содержанию сети автомобильных дорог" в Карели и за оказание содействия и общее покровительство в осуществлении предпринимательской деятельности".

Отмечается, что в 2015 - 2016 годах подсудимый, занимая должности эксперта дорожного хозяйства отдела контроля качества работ, а затем начальника отдела, получил от представителей коммерческой организации в общей сумме 700 тысяч рублей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 3,5 миллиона рублей, с лишением права занимать определенные должности в течение 3 лет. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о приговоре коллеге Кумирова – Ершихину.

фото: directmap.ru

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии ребенка, которого покусала собака

Стало известно о состоянии ребенка, которого в Прионежском районе 16 июля покусала собака.

Инцидент произошел в дачном кооперативе "Щит". Собака напала на ребенка и покусала его. Сотрудники МЧС доставили ребенка в Детскую Республиканскую больницу.

По информации Минздрава Карелии, собака покусала девочку. В приемном покое врачи осмотрели ребенка и отправили домой. Ей назначили амбулаторное лечение.

фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС, Юрий Смитюк/ТАСС

В Карелии сотрудник ГИБДД попался на поборах с дальнобойщиков с перегрузом

Петрозаводский городской суд приговорил сотрудника ГИБДД к условному сроку заключения за получение взяток от водителей большегрузных автомобилей, сообщили "Столице на Онего" в прокуратуре Карелии.

Приговор сейчас уже бывшему сотруднику ГИБДД во вторник огласила судья Елена Голяева. Он обвинялся по ч.3 ст.290 УК РФ – "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия".

По версии следствия, с марта по август 2018 года Алексеев брал по 1 тысяче рублей с водителей автомобилей, которые имели перегруз. Такую схему ему предложил также бывший работник ГИБДД, который предупреждал товарища, что в его сторону едет определенный автомобиль.

Всего инспектор получил 17 тысяч рублей.

Дело рассматривалось в особом порядке.

Суд приговорил Алексеева к 3 годам условного заключения с 4 годами испытательного срока и штрафом 340 тысяч рублей. Осужденный также на 5 лет лишен права занимать определенные должности на муниципальной и государственной службе.

Из ГИБДД он был уволен.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Юрий Белинский

В Петрозаводске на Древлянке сбили дорожного рабочего

Сегодня утром на Лососинском шоссе автомобиль наехал на дорожного рабочего, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В среду, 17 июля, в 6.35 в районе Лососинского шоссе, 10, в месте производства дорожных работ, произошло ДТП.

Автомобиль сбил мужчину – водителя грузовика. ДТП произошло в момент, когда рабочий вышел из кабины для проверки кузова.

О состоянии пострадавшего, пока ничего не известно.

Подробности происшествия уточняются.

фото: "Столица на Онего"

"Волоком танк по набережной никто не потащит"

Председатель горсовета Петрозаводска Геннадий Боднарчук рассказал, как относится к идее организовать на Онежской набережной соревнования силачей, которые попытаются установить мировой рекорд, сдвинув танк с места.

В Петрозаводске 19-20 июля состоится российский этап международных соревнований по силовому экстриму SCL — Strongman Champion League "Богатыри мира". Планируется, что на соревнования приедут 14 сильнейших спортсменов, готовых продемонстрировать предел человеческой силы.

"Изюминкой соревнований станет тяга танка Т-80 массой 46 тонн. Впервые в истории современный танк действующей армии России становится на время соревнований спортивным снарядом, с помощью которого устанавливаются мировые рекорды", - отмечается в сообщении.

Тащить танк планируют по пешеходной дорожке у тренажеров на набережной.

"Я надеюсь, что танк будет с резиновыми накладками на гусеницах, как это предусмотрено правилами при проведении подобных мероприятий, - сказал Боднарчук. - Он же не будет гарцевать по набережной, и силачи его волоком по асфальту не потащат. Гусеницы будут крутиться, и, надеемся, ущерба асфальту не будет. На место проведения соревнований танк доставят тралом, выгрузят. И если получится у этих сильных людей его передвинуть, то мы попадем в Книгу рекордов Гиннесса".

По словам Боднарчука, если вдруг и возникнут какие-либо повреждения асфальтового покрытия, то они, скорее всего, будут косметические.

"Это ничего страшного, - заверил Боднарчук. - Мы все это устраним. Организаторы, думаю, также не останутся в стороне. Много опасений было по параду в День города, но они не оправдывались. И здесь все будет хорошо".

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