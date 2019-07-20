Самое важное за сегодня

фото: "Столица на Онего"

ВИДЕО: Танк на набережной Петрозаводска силачи смогли сдвинуть только втроем

Танк на набережной Петрозаводска смогла сдвинуть с места международная команда трех силачей из России, Англии и Швеции.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с соревнований силачей, которые проходят на набережной в Петрозаводске, танк сначала смогла сдвинуть тройка спортсменов России, Англии и Швеции. Затем успех повторили спортсмены из России, Беларуси и Латвии.

Организатор соревнований предприниматель Вадим Маркелов надеется, что рекорд силы попадет в Книгу Гиннеса.

К сожалению, в одиночку атлеты сдвинуть танк не смогли. Сначала попытался спортсмен из России, затем его коллега из Голландии. Но обоим рекорд не дался.

Чтобы танк не повредил асфальт, его установили на специальной платформе.

Сейчас атлеты перешли к тренажерам. По итогу соревнований определят сильнейшего тяжеловеса мира в российском этапе соревнований.

В Петрозаводске сегодня проходит российский этап международных соревнований по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира". В Петрозаводск съехались именитые атлеты и судьи со всей Европы, обладатели чемпионских титулов и новые амбициозные спортсмены из Финляндии, Латвии, Швеции, Голландии, Ирландии, Соединенного Королевства, России, Грузии, США и других стран - 14 сильнейших спортсменов, готовых продемонстрировать предел человеческой силы.

ФОТО: На набережную Петрозаводска ночью пригнали танк

На набережную Петрозаводска в ночь на 20 июля пригнали танк, который будет участвовать в попытке силачами установить рекорд.

В Петрозаводске 20 июля состоится российский этап международных соревнований по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира". В Петрозаводск съедутся именитые атлеты и судьи со всей Европы, обладатели чемпионских титулов и новые амбициозные спортсмены из Финляндии, Латвии, Швеции, Голландии, Ирландии, Соединенного Королевства, России, Грузии, США и других стран - 14 сильнейших спортсменов, готовых продемонстрировать предел человеческой силы.

В рамках мирового первенства SCL регулярно устанавливаются мировые рекорды, которые заносятся, в том числе и книгу рекордов Гиннеса. На российском этапе компания MB Barbell планирует удивить зрителей и представителей Книги рекордов Гиннеса установлением новых мировых достижений.

"Изюминкой соревнований станет тяга танка Т-80 массой 46 тонн. Впервые в истории современный танк действующей армии России становится на время соревнований спортивным снарядом, с помощью которого устанавливаются мировые рекорды", - отмечают организаторы.

Площадкой для состязаний "Богатырей мира" станет уличный тренажерный зал, расположенный на набережной Онежского озера. Тащить танк планируют по пешеходной дорожке у тренажеров на набережной.

Сегодня ночью танк пригнали на набережную. За тем, как его готовят к шоу, наблюдали десятки горожан.

Старт соревнований назначен сегодня на 12.30.

фото: https://vk.com/belenikhin?w=wall168737946_13238

Глава дайвинг-клуба из Петрозаводска рассказал о допросах и обысках после пропажи в Баренцевом море двух ныряльщиков

Дайвер-инструктор из Петрозаводска Дмитрий Беленихин рассказал о допросах и обысках после пропажи в Баренцевом море двух ныряльщиков и повторно заявил о своей невиновности в происшедшем.

"Друзья, спасибо за поддержку, я очень переживаю и сочувствую родным, которым готов оказать любую помощь. Я понимаю, что вам очень тяжело, и разделяю ваше горе, переживая случившееся как личную трагедию, - написал Дмитрий Беленихин на своей странице в соцсети. - Я не мог остаться на Баренцевом, так как в Петрозаводске было необходимо мое присутствие для проведения допросов и обысков. Если бы мне позволили, я бы продолжил поиски, но вероятно, в ближайшие минуты я уже не смогу пользоваться даже интернетом.

Поверьте, я не виноват, и с Павлом и Сашей произошло что-то невероятное, иначе мы нашли бы их. Если бы они были не вдвоем, то исчезло бы 4 человека, или больше. Все 7 человек, кто проходили обучение с Павлом и Ольгой знают, что они получили хорошие навыки, пройдя курс и сдав экзамен; все четверо, кто нырял с ребятами два дня перед трагическим событием, подтвердят, что они были полностью готовы к самостоятельным погружениям, и я никогда в жизни, ныряя в течение 20 лет, не подверг бы кого-нибудь опасности. Сотни моих учеников и мои коллеги, лучшие инструктора России и отдельных стран зарубежья, подтвердят мои слова, и ни на секунду не усомнятся в моей ответственности и компетентности.

Ещё раз спасибо за поддержку сотням людей, что позвонили или написали мне, родным и близким. Если позволят, окажу любую помощь родным пропавших, которым бесконечно соболезную, если нет, думаю, когда пройдет шок, вы поймёте, что я не виноват. Боюсь, что выходить на связь больше не смогу, и спасибо всем, кому я небезразличен".

Ранее мурманское управление МЧС сообщало, что 16 июля поступила информация о происшествии с дайверами в результате планового погружения с инструктором в районе населенного пункта Лиинахамари, мыса Палтусово перо, на выходе из Печенгского залива.

Северо-западное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Под версии следствия, 16 июля двое мужчин осуществляли погружение с аквалангом в районе полуострова Немецкий.

"При выполнении погружения дайверы превысили максимально допустимый период времени нахождения под водой с аквалангом и оказались в акватории Баренцева моря при температуре воды 8-10 градусов без достаточного количества кислорода в баллонах, то есть оказались в условиях не совместимых с жизнью. До настоящего времени их местонахождение не установлено", - сообщается на сайте управления.

Одни из пропавших дайверов – 47-летний петрозаводчанин Павел Попов.

фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

ФОТО: Чтобы протащить танк по набережной Петрозаводска, "сварили" специальную дорожку

На набережной Петрозаводска в эти минуты идет подготовка к соревнованиям богатырей, которые собираются продемонстрировать предел человеческой силы.

Корреспондент "Столицы на Онего" в эти минуты находится на набережной Петрозаводска, где идет подготовка к соревнованиям силачей.

"К тренажерам подогнали танк Т80 для богатырских соревнований, варят дорожку-лесенку, в которую будут упираться тянущие танк спортсмены", - сообщает он с места событий.

Напомним, в Петрозаводске сегодня состоится российский этап международных соревнований по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира". В Петрозаводск съехались именитые атлеты и судьи со всей Европы, обладатели чемпионских титулов и новые амбициозные спортсмены из Финляндии, Латвии, Швеции, Голландии, Ирландии, Соединенного Королевства, России, Грузии, США и других стран - 14 сильнейших спортсменов, готовых продемонстрировать предел человеческой силы.

"Изюминкой соревнований станет тяга танка Т-80 массой 46 тонн. Впервые в истории современный танк действующей армии России становится на время соревнований спортивным снарядом, с помощью которого устанавливаются мировые рекорды", - отмечают организаторы.

Площадкой для состязаний "Богатырей мира" станет уличный тренажерный зал, расположенный на набережной Онежского озера. Тащить танк планируют по пешеходной дорожке у тренажеров на набережной.

Сегодня ночью танк пригнали на набережную. За тем, как его готовят к шоу, наблюдали десятки горожан.

Старт соревнований назначен сегодня на 12.30.

фото: ГИБДД Карелии, Катерина Архипова/группа ДТП ПТЗ https://vk.com/dtpptz

ФОТО: Пенсионерка пострадала в результате жесткого столкновения иномарок на улице Правды

В Петрозаводске накануне вечером на улице Правды столкнулись Mazda и Chevrolet Lacetti klan.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, накануне вечером, в 18:47 в Петрозаводске на улице Правды водитель автомобиля Mazda СХ-5 при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной Chevrolet Lacetti klan, которая двигалась по главной дороге.

В результате происшествия пострадала 58-летняя пассажирка Chevrolet. На месте происшествия работали медики БСМП.

фото: Андрей Рогалевич, Ирина Сафронова, Андрей Резниченко, Любовь Низамутдинова - группа ДТП ПТЗ, https://vk.com/dtpptz.

ФОТО: В Карелии после дождей пошли грибы

Жители Карелии делятся в соцсетях фото первых грибных урожаев.

После череды дождей в соцсетях появились первые фотоотчеты о собранных в Карелии грибах. Понятно, что заядлые грибники не выдают своих мест, но, судя по всему, грибы уже собирают по всей республике.

Например, депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич опубликовал фото грибов в Сегежском районе.

А глава Шелтозерского поселения Ирина Сафронова – где-то в лесах Шелтозеро.

В группе ДТП Петрозаводска и Карелии грибники рассказывают о грибах, появившихся в Прионежском и Пряжинском районах.

"У нас даже есть клиент, который купил порядка десяти квартир"

Гость рубрики "Кофе со сливками" - директор строительной компании "Баренц Групп" Илья Гаврюшев рассказал, как создал в Петрозаводске фабрику решений квартирного вопроса.

"Мы понимаем, что квартирный вопрос – это больной вопрос, и это всегда стресс, боязнь потерять деньги, выбрать не то жилье, не тот район и т.д. И стараемся сделать все, чтобы освободить человека от этого стресса, - рассказывает Илья Гаврюшев. - Вы приходите, мы выслушиваем ваши потребности, оцениваем ваши ресурсы, и смотрим, что можем предложить. Каждая сделка уникальная для нас. Мы помним каждого клиента. У нас не бывает, чтобы вы принесли деньги и ушли, о вас забыли. Нет, это танец, который мы танцуем с вами вместе до конца. Ведь многие люди даже не верят, что могут переехать в новую квартиру, и только познакомившись с нами и посмотрев все предложения, спектр которых у нас очень широк, понимают, что это возможно.

Когда человек попадает в нашу орбиту, он получает комплексное обслуживание на много лет. Он купил маленькую квартиру, потом у него подросли дети, погасилась ипотека за первое жилье, он может нам его отдать, встать в очередь на новую квартиру, он может поменять район и т.д.

Для нас особенно ценные клиенты это те, которые приходят второй, третий, четвертый раз. У нас даже есть клиент, который купил порядка десяти квартир. Для нас такие люди – это показатель того, что мы все делаем правильно.

Сотрудники "Баренц Групп" получают огромное удовольствие от работы, потому что мы меняем к лучшему жизнь других людей. По большому счету, мы – это фабрика счастья. У нас и слоган такой: "Квартиры для счастливых людей". Ведь новое жилье – это не просто стены. Это любовь, доверие, спокойствие и взаимопонимание в семье, это новая жизнь, желание смотреть в завтрашний день, расти и развиваться. И нам приятно, что наши клиенты – это молодые семьи, которые только образуются, или люди, которые уже живут вместе, но расширяются. Ведь новая квартира – это всегда новая жизнь и новое дыхание».

Подробнее читайте в авторской рубрике Натальи Захарчук "Кофе со сливками".

фото: правительство Карелии

ФОТО: Самые яркие моменты праздника чая в Петрозаводске

В Петрозаводске сегодня проходит Фестиваль чая, организованный в рамках сотрудничества Карелии и китайской провинции Фуцзянь.

На фестивале представлена продукция, произведенная в Карелии, Вологодской области, Краснодарском крае и Китае.

Гости праздника могут не только продегустировать чай, но и узнать много интересного об этом напитке и посмотреть выступления артистов.

В 18 часов начнется молодежная шоу-программа с участием DJ ЦветкоFF.

фото: ГИБДД Карелии

В Петрозаводске молодой лихач на мотоцикле пострадал в ДТП

Мотоциклист неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и попал в ДТП на Лесном проспекте в Петрозаводске.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в пятницу в 21:20 у дома № 44б по Лесному проспекту водитель, управляя мотоциклом Suzuki, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и допустил столкновение с автомашиной Chevrolet Niva, двигающейся в попутном направлении.

В результате происшествия 20-летний мотоциклист был травмирован. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

фото: Столица на Онего

Даже при самых благоприятных условиях Карелию в ближайшие 15 лет ждет медленное вымирание

Обезлюдивание республики не смогут остановить даже мигранты.

Обнародованный в июне Росстатом прогноз естественного движения и миграции населения республики не дает никаких надежд на улучшение демографической ситуации в приграничном регионе даже в обозримом будущем.

Согласно этому прогнозу, в юбилейный для Карелии 2020 год естественная убыль населения, то есть превышение умерших над родившимися достигнет от 2,2 до 3,3 тысячи человек, а миграционная убыль – от 687 до 1011 человек. Однако в ближайшие полтора десятка лет выбраться из этой демографической ямы республике не удастся. По самому оптимистическому варианту развития ситуации естественная убыль населения Карелии к 2035 году составит около 1,3 тысячи человек, а по пессимистическому – свыше 4,6 тысячи! То есть даже при самых благоприятных условиях республику в ближайшие 15 лет ждет медленное вымирание.

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