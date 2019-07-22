Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: vk.com/belenikhin

Следователи предъявили обвинение инструктору из Петрозаводска Дмитрию Беленихину

Следствие предъявило обвинение в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, дайверу Дмитрию Беленихину после исчезновения двух ныряльщиков в Баренцевом море.

Об этом "Столице на Онего" рассказали в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Обвинение предъявлено по ч.3 ст. 238 УК РФ.

Кроме того, следователи просили поместить Беленихина по домашний арест, но суд оставил инструктора под подпиской о невыезде.

Часть третья статьи "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"Мне вменяют тяжкую статью. Как опытный подводник, знающий место и рельеф, детали, и уровень подготовки ребят, я не нахожу разумного объяснения случившемуся, и не могу понять, почему они до сих пор не найдены. Надеюсь на чудо", - написал в Facebook Беленихин.

Напомним, 16 июля поступила информация о происшествии с дайверами в районе населенного пункта Лиинахамари, мыса Палтусово перо, на выходе из Печенгского залива.

Под версии следствия, 16 июля двое мужчин погружались с аквалангом в районе полуострова Немецкий.

"При выполнении погружения дайверы превысили максимально допустимый период времени нахождения под водой с аквалангом и оказались в акватории Баренцева моря при температуре воды 8-10 градусов без достаточного количества кислорода в баллонах, то есть оказались в условиях не совместимых с жизнью. До настоящего времени их местонахождение не установлено", - сообщается на сайте северо-западного следственного управления.

Одним из пропавших дайверов был петрозаводчанин 1971 года рождения.

Беленихин рассказал свою версию – что случилось в тот день на Баренцевом море.

фото: Pixabay

В Карелии зафиксирован рост промышленного производства

Спад промышленного производства, зафиксированный ранее в Карелии, сменился новым подъемом по итогам полугодия.

По данным Карелиястата, за январь-июнь 2019 года промышленное производство увеличилось на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, темпы роста остаются ниже, чем в прошлом году.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

Россия обсуждала вариант продажи Карелии, пишут финские СМИ

Во время распада СССР российское руководство рассматривало вариант возвращения утраченных в ходе Второй мировой войны финских земель за деньги.

Россия всерьез рассматривала вариант продажи Карелии финскому государству в 1991 году, на грани распада Советского Союза. Об газете Helsingin Sanomat рассказал тогдашний заместитель министра иностранных дел Андрей Фёдоров, передает Yle.

По его словам, в июле 1991 года комиссия, в которую вошли Фёдоров, глава МИД Андрей Козырев и советник Ельцина Геннадий Бурбулис, составила список регионов, в которых могут появиться и усилиться экстремистские движения, выступающие за автономию, и судьбу которых придется решать на международном уровне. В списке значилась также так называемая "Утраченная Карелия", то есть те земли, которые отошли СССР по Московскому договору 1940 года. Российские власти опасались роста карельского национализма. Среди других регионов значились Курильские острова, Пыталовский район на границе с Латвией, Калининградская область, Крым и граница с Китаем по реке Амур.

В том же году российское руководство обнаружило, что советская казна практически пуста. Тогда они решили определить сумму, за которую можно было бы продать Карелию Финляндии: 15 миллиардов долларов. Продать планировалось также Курилы и Пыталово. Об этом Фёдоров поведал еще в 2007 году в опубликованной в газете "Аргументы недели" колонке.

В том же году он дал Helsingin Sanomat интервью, в котором предположил, что министр иностранных дел Пааво Вяюрюнен и президент Мауно Койвисто знали об этих планах. Сейчас же выяснилось, что финскому руководству не было известно о варианте продажи, поскольку он обсуждался за закрытыми дверями. Президент Койвисто умер в позапрошлом году, а Вяюрюнен подтвердил, что ничего не знал.

Колонка Фёдорова 2007 года была своеобразным ответом на материал газеты «Кайнуун Саномат», в котором рассказывалось, что в 1991-1992 гг. в военном гарнизоне Сантахамина были проведены по распоряжению Койвисто подсчеты того, сколько денег придется отдать России за возвращение Карелии и сколько потратить на восстановление инфраструктуры. По данным издания, Финляндия была готова заплатить России 64 миллиарда марок, а на ремонт готовилась потратить 350 миллиардов марок. В пересчете на современные деньги сумма была гораздо меньше, чем подсчеты российской стороны. Находившийся в то время на пенсии Койвисто опроверг опубликованные в "Кайнуун Саноман" сведения.

По словам Андрея Фёдорова, вопрос о Карелии поднимался в той или иной форме до 1994 года. Тогда было решено, что вопрос о возвращении карельских земель закрыт и что Россия будет самостоятельно развивать регион и выстраивать приграничное сотрудничество.

Андрей Фёдоров является сыном Владимира Фёдорова, который с 1967 по 1973 год отвечал в советском посольстве в Хельсинки за работу с коммунистической партией Финляндии. Семья жила с 1996 по 1969 год в районе Тёёлё, а Андрей ходил в финско-русскую школу.

фото: vk.com/dtpptz

ФОТО: Водителей предупреждают о провале асфальта на перекрестке в центре Петрозаводска

На перекрестке улиц Антикайнена-Горького начал проваливаться асфальт.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" появились фото, на которых запечатлен провал в асфальте, появившийся на перекрестке улиц Антикайнена-Горького.

Водителей просят быть внимательнее.

фото: https://www.facebook.com/yusaveliev

Юрий Савельев: "Я достаточно поработал на государство и на других"

Бывший вице-премьер Карелии и экс-директор Корпорации развития республики объявил о запуске собственных бизнес-проектов.

Известный карельский экономист Юрий Савельев намерен заняться управленческим консалтингом, корпоративными тренингами и обучающими мероприятиями. Бывший генеральный директор Корпорации развития Карелии объявил на своей странице в социальной сети Facebook о запуске нескольких собственных бизнес-проектов.

"Много лет отработав в науке, в органах власти, выступая консультантом и экспертом по самым разным вопросам, я накопил значительный и довольно разнообразный опыт по многим направлениям управленческого консалтинга. Думаю, я достаточно поработал на государство и на других. И сейчас запускаю сразу ряд бизнес-проектов", – написал Савельев.

Помимо управленческого консалтинга бывший вице-премьер Карелии вместе со своими коллегами и партнерами проводит корпоративные тренинги и обучающие мероприятия, в том числе – с выездом на природу или совмещая их с туристической поездкой.

Напомним, до ухода в правительство Карелии в 2016 году Юрий Савельев возглавлял Институт экономики Карельского научного центра Российской академии наук. В команде бывшего губернатора Александра Худилайнена ученому достался пост вице-премьера. Однако при новом главе республики Артуре Парфенчикове Савельеву пришлось проститься с государственной службой. В 2018 году он занял кресло генерального директора Корпорации развития Карелии, но уже в начале этого года с ним был расторгнут трудовой договор. О причинах случившегося экономист предпочел прессе не рассказывать.

фото: vk.com/id419407976

Глава Карелии поделился "выводами" об уголовном преследовании фермера Ираиды Шалак

Глава Карелии Артур Парфечиков прокомментировал уголовное дело в отношении фермера Ираиды Шалак и рассказал о перспективах сельскохозяйственного кооператива.

Парфенчиков в понедельник в ходе рабочей поездки в Олонецкий район посетил крестьянское (фермерское) хозяйство Ираиды Шалак, которое входит в состав сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского кооператива "Олонец-Агро". О чем рассказал на своей официальной странице "ВКонтакте".

"Основные выводы и решения на сегодняшний день: во-первых, при государственной поддержке в виде субсидий кооператив строит первое с советских времен овощехранилище в Республике Карелия – вот в чем масштаб. Речь идет не только о хранении овощей, но и о цехе по переработке овощей и ягод, которые не подлежат длительному хранению. И есть угроза потери результата, поскольку произошедшее не могло не сказаться на темпе работ – морально, административно, организационно. Главная задача - достроить объект, в который уже вложены государственные средства, возобновить строительство, причем в кратчайшие сроки, ведь если мы не закроем сооружение до сентября под крышу, то стены из газобетона намокнут, и мы потеряем столь необходимый Олонецкому району проект.

Во-вторых, сельские труженики, которые начинают свое дело, запускают стартапы, должны быть уверены в перспективах, должны иметь возможность действовать эффективно, но в рамках закона. Поэтому Минсельхоз будет формировать и предлагать сельчанам более простые и понятные схемы действий, чтобы новые члены кооперативов могли спокойно получать субсидии, и это не приводило бы к таким проблемным ситуациям.

В-третьих, если по завершении следствия будет принято судебное решение о том, что государству причинен ущерб, то здесь наша позиция твердая и прозрачная – ущерб должен быть возмещен, но таким образом, чтобы не разорить хозяйства и кооператив, чтобы государство не понесло большего в десятки раз ущерба, чтобы овощехранилище было построено и стабильно работало", - написал Парфенчиков.

Ранее "Столица на Онего" подробно рассказывала об аресте фермера.

ВИДЕО: Иномарка не вошла в затяжной поворот в Петрозаводске и снесла "пятнашку"

На улице Шотмана гонщик устроил ДТП.

Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент, как 21 июля в 22.10 на улице Шотмана, в районе дома №34, водитель автомобиля Hyundai при прохождении затяжного поворота не удержался на своей полосе, допустил занос и совершил столкновение по касательной с ВАЗ-2115.

К счастью, обошлось без жертв, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Транспортные средства получили механические повреждения.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин

В Карелии за избиение сотрудника Росгвардии арестовали сына судьи

Сын судьи Лахденпохского района арестован по обвинению в избиении сотрудника Росгвардии.

Мы уже сообщали о ЧП в Лахденпохье в ночь на 1 июля. Напомним, что тогда двое пьяных жителей города избили сотрудника Росгвардии. Потерпевшему были нанесены сильные удары в лицо, голову и живот. По этому факту карельским Следственным комитетом в отношении обоих напавших на стража правопорядка мужчин возбуждено уголовное дело по статье 318 часть 2 УК России: "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношения представителя власти". Наказание в данном случае – до десяти лет лишения свободы.

"Столице на Онего" стали известны имена обидчиков сотрудника Росгвардии. Это Дмитрий Каменев, 1994 года рождения, сын судьи Лахденпохского районного суда Анатолия Каменева, и его приятель Даниил Рютчиев, годом младше. Оба они нигде не работают, во всяком случае, официально.

В настоящее время, по информации следствия, Рютчиев находится под подпиской о невыезде, а Каменев арестован судом на два месяца. Более строгая мера пресечения ему избрана потому, что ранее Дмитрий Каменев уже имел проблемы с законом. Как нам неофициально сообщили в суде, в 2015 году он привлекался к уголовной ответственности за побои, а тремя годами позже был судим за избиение полицейского.

Подробнее читайте здесь.

фото: ГИБДД Петрозаводска

На одной из улиц Петрозаводска ограничили скорость движения авто до 20 км/ч

На Ключевой установлены дорожные знаки, ограничивающие скорость движения до 20 км/ч, предупредили в ГИБДД Петрозаводска.

На улице Ключевая нерегулируемый пешеходный переход оборудован искусственными неровностями. На подъезде к переходу установлены дорожные знаки, ограничивающие скорость движения до 20 км/ч.



ГИБДД Петрозаводска

Госавтоинспекция Петрозаводска обращает внимание водителей на изменения в движении.



ГИБДД Петрозаводска

фото: Kainuun rajavartiosto

ФОТО: На границе с Карелией медведь задрал лося

Нападение хищника запечатлела камера финских пограничников.

В минувшую субботу, 20 июля, система наблюдения финских пограничников запечатлела схватку медведя с лосем, которая произошла недалеко от многостороннего автомобильного пункта пропуска "Куусамо-Суоперя" на карельском участке российско-финляндской границы. Медведь напал на лося прямо перед объективом камеры.

По словам офицера Пограничной службы Финляндии Юсси Воутилайнена, хищник убил животное и оставил его протухнуть. Теперь медведь ходит на это место питаться, и финские пограничники обходят его стороной, рассказал Воутилайнен финской телекомпании Yle.

Петрозаводский городской суд оставил в силе постановление мирового судьи, оштрафовавшего на 20 млн рублей ООО "Ремстройкомплект", сообщили в прокуратуре Карелии. Подробнее

Движение через железнодорожный переезд на Пряжинском шоссе будет перекрыто на этой неделе. Подробнее

Часть цокольного помещения памятника культуры, в котором идут работы по реконструкции, выставлена на продажу за 19,6 млн рублей. Подробнее

На праздник Казанской иконы Божией Матери 30 автомобилей с флагами и звонницей проехали по Петрозаводску. Подробнее

Гендиректор ООО "Санаторий "Марциальные воды" Зоряна Левина в эксклюзивном интервью прокомментировала "Столице на Онего" резонансные обвинения и скандалы, связанные с работой первой российской здравницы. Подробнее

Вадим Маркелов рассказал, как трудно было провести в Петрозаводске соревнования по силовому экстриму. Подробнее

Священник Константин Савандер рассчитывал построить культовое сооружение к 100-летию Республики Карелия. Подробнее

В Петрозаводске водитель легкового автомобиля не смог вовремя нажать на тормоз и устроил ДТП. Подробнее

Вадим Маркелов рассказал, как трудно было провести в Петрозаводске соревнования по силовому экстриму, и поделился впечатлениями о турнире. Подробнее

На перекрестке улиц Лыжная и Ровио легковой автомобиль выехал на "встречку". Подробнее

С 19 августа в России начнут действовать новые нормы, регулирующие провоз в багаже через границу фруктов, овощей и цветов. Подробнее

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова подготовила разъяснения о новых правилах выкладки молочных продуктов в магазинах, вступивших в силу с 1 июля. Подробнее

Покупатель вправе предъявить продавцу требования по замене, ремонту или возврату товара по истечении его гарантийного срока. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 22 июля. Подробнее

Управление капитального строительства Карелии не согласилось с претензиями министерства финансов в нарушениях закона при заключении госконтрактов на поставку спортивного оборудования для строящейся тренировочной базы под Петрозаводском. Подробнее

Минсельхоз Карелии объявил результаты первого конкурса "Агростартап" по предоставлению субсидий начинающим фермерам в рамках национального проекта поддержи малого и среднего предпринимательства. Подробнее

В Карелии три автомобиля устроили ДТП на трассе "Кола"; пострадавших в аварии госпитализировали с места происшествия. Подробнее

Ввод в действие жилых домов в Карелии в первом полугодии увеличился на 48,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подробнее

Подрядчику осталось проложить около одного километра труб, чтобы завершить строительство газораспределительной сети в Спасской Губе, сообщили в правительстве Карелии. Подробнее

Объявлен аукцион на выполнение работ по замене лифтового и грузоподъемного оборудования в здании театра на площади Кирова в Петрозаводске. Подробнее