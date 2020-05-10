Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Столица на Онего

В Карелии с сегодняшнего дня начал действовать "масочный" режим

Глава Карелии подписал распоряжение, в котором обязал местных жителей носить маски в общественных местах.

Согласно распоряжению, жители Петрозаводска, Сегежи, Кондопоги, Костомукши, Кеми, Беломорска, Сортавалы, Лахденпохьи, Питкяранты и Олонца должны надевать защитные маски при посещении общественных мест – торговых центров, магазинов, аптек, медицинских организаций, мест размещения иных организаций независимо от форм собственности, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления.

"Это требование относится и к местным жителям, и к приезжим. В остальных районах маски необходимо надевать тем, кто прибыл в Карелию из других регионов", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

фото: © pixabay.com

Число зараженных коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 12 человек

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии в результате составило 160 человек, сообщает оперштаб.

Так, 12 новых случаев коронавируса за сутки подтверждено в Карелии: 8 в Петрозаводске, 1 – в Пряжинском районе и 3 – в Сегежском районе.

Еще 10 человек выздоровели, двое из них жители Прионежья, остальные в Петрозаводске.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 26 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,2 раза выше и составляет 135,4 случая, по Северо-Западу – 101,2.

Всего проведено 21744 исследования. В местах обсервации находятся 24 человека, а на самокарантине 6287.

фото: © кадр из видео

Первые изменения ограничительных мер в Карелии начали действовать сегодня

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал основные пункты распоряжения об изменении действующих ограничительных мер в республике.

С сегодняшнего дня, 10 мая, в Карелии введено обязательное ношение масок в общественных местах: в магазинах, аптеках и т.д. Продавать товары и оказывать услуги посетителям можно будет только при использовании ими защитных средств. Это один из основных пунктов подписанного мною распоряжения об изменении действующих ограничительных мер в республике.

- С 12 мая, как мы и планировали, на всей территории Карелии разрешаются прогулки возле дома, в парках и скверах. К завтрашнему дню администрации городских округов и поселений должны определить места для прогулок и занятий спортом.

- С 15 мая можно возобновлять работу организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся дополнительным образованием. Но при условии, что и и персонал, и обучающиеся будут в защитных масках. Обязательна также дезинфекция помещений.

- До 25 мая остаются закрытыми детские сады. Дежурные группы или дежурные детские сады планируем организовать с 26 мая.

- Также до 25 мая приостановлена работа общественного транспорта, туробъектов, торговых центров и магазинов (за исключением продуктовых и магазинов товаров первой необходимости, стройматериалов, а также аптек, пунктов связи и заправок).

Однако на «чистые» районы это правило не распространяется. Напомню, их сегодня семь: Муезерский, Калевальский, Суоярвский, Беломорский, Пудожский, Лоухский район (за исключением Чупы), Кемский район (за исключением Кеми и Рабочеостровска).

Кроме того, на территории этих семи районов разрешена работа парикмахерских, салонов красоты, бань и саун при соблюдении всех противоэпидемических мер.

- В остальных населённых пунктах республики салоны красоты, косметические и СПА-салоны остаются закрытыми до 25 мая. Но уже с 12 мая эти организации могут оказывать услуги по уходу за волосами и кожей головы, маникюру и педикюру при строгом соблюдении условий: отдельный вход, предварительная запись и 20-минутный интервал между посетителями, отдельный кабинет, а также обработка рук антисептиками, использование масок, санобработка помещений после каждого клиента.

- Что касается граждан, прибывших к нам в республику из других регионов, то, как и ранее они должны сообщать о своем прибытии и месте проживания на горячую линию Минздрава по телефону 8-800-201-06-57. А те жители Карелии, которые принимают их у себя, тоже должны находиться на самоизоляции 14 дней или до получения прибывшими отрицательных результатов на коронавирус. Работодатели также обязаны допускать к работе только тех сотрудников, которые прошли самоизоляцию или предоставили отрицательные результаты тестов.

фото: © скриншот из трансляции/паблик "Республика Карелия"

Один человек из вновь заболевших коронавирусом выявлен в УФСИН Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о 12 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в республике на 10 мая.

Ранее сообщалось, что на 10 мая в Карелии выявлено еще 12 новых случаев заражения коронавируом.

Как сообщает глава Карелии на своей странице в соцсети, из 12 новых случаев 8 - в Петрозаводске, 1 в поселке Матросы Пряжинского района и 3 – в Сегежском районе (в Сегеже, поселке Надвоицы и подразделении УФСИН).

Эпидемиологическая ситуация на 10 мая:

- 160 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции (+12 новых случаев за сутки, в том числе один ребенок);

- 44 человека выписаны (+10 человек: двое жители Прионежья, остальные из Петрозаводска);

всего проведено 21744 исследования (+880 за сутки);

- 6287 человек находятся на самокарантине (за сутки их количество увеличилось на 52 человека);

- 24 человека остаются в местах обсервации;

- 337 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией с 1 апреля (+7 за сутки), 40 - умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода); летальных исходов за сутки не зарегистрировано.

Тесты на COVID-19 неоднократно проводятся всем пациентам с пневмонией. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.

фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Дождь со снегом идет в Карелию

Синоптики предупредили о приближающемся похолодании в Карелии.

В паблике "Погода Петрозаводска и Карелии" опубликована метеорологическая карта.

"На спутниковых снимках появился виновник холода и мокрого снега 12 мая в Петрозаводске - атмосферный фронт окклюзии циклона "Бритта, - объясняется в паблике. - На снимке фронт показан красной линией, а Петрозаводск отмечен красной точкой вверху справа".

На карте видно, что малооблачная погода, сохранится и 11 мая.

"Завтра, 11 мая, ветер сменится на южный и потеплеет до +17 градусов, - сообщается в паблике. - А вот 12 мая Карелия будет в зоне фронта, температура воздуха ожидается в пределах +1...+4 градусов с обильными осадками в виде дождя и мокрого снега, не исключено формирование временного снежного покрова".

Артур Парфенчиков исполнил бардовскую песню на 9 мая (ВИДЕО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков исполнил песню Юрия Визбора "Рассказ ветерана".

В День Победы Артур Парфенчиков исполнил под гитару песню Юрия Визбора Рассказ ветерана (Виталий Палыч).

Видео опубликовано на странице главы Карелии.

Саша и Маша в Петрозаводске станцевали танго под "Смуглянку" (ВИДЕО)

В День Победы танцевальная пара Саша и Маша станцевали танго под "Смуглянку-молдованку".

В паблике "Живой Петрозаводск" опубликовано видео, на котором запечатлено, как 9 мая танцевальная пара Саша и Маша в Петрозаводске на площади Кирова танцуют танго под песню на Якова Шведова "Смуглянка".

фото: Столица на Онего

Пятеро заключенных в Карелии заразились коронавирусом

В медицинских подразделениях системы УФСИН Карелии проходят лечение пятеро заболевших, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков рассказл, кто и где проходит лечение от коронавируса.

Так, в Республиканской инфекционной больнице лечатся 19 человек, в том числе 5 детей, в инфекционном отделении Сегежской ЦРБ – 12 пациентов, в инфекционном отделении в Питкяранте – 2 больных, еще 5 заболевших получают лечение в медицинских подразделениях системы УФСИН Карелии.

В монопрофильном ковид-центре на базе Госпиталя ветеранов войн получают медицинскую помощь 39 заболевших Covid-19.

Среди них - пациент, которому требуется заместительная почечная терапия. В ковид-центре мы предусмотрели условия и для больных, находящихся на гемодиализе.

Напомним, 30 апреля у двух заключенных СИЗО, этапированных из Ленинградской области, был выявлен коронавирус.

Житель Петрозаводска спел на балконе песню "День Победы" (ВИДЕО)

Петрозаводчанин на Древлянке стал участником флешмоба и исполнил песню "День Победы" на балконе.

В редакцию "Столицы на Онего" читательница прислала видео, на котором запечатлела, как житель Древлянки вышел 9 мая на балкон и исполнил знаменитую песню "День Победы".

Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков в период пандемии коронавируса, когда отменены все праздничные массовые мероприятия, призвал всех жителей Карелии 9 мая ровно в 19.00 вместе спеть знаменитую песню "День Победы".

Для этого нужно было выйти на балкон или просто встать у окна и исполнить песню. Акция проходила по всей стране. А перед ее началом была память погибших героев почтили минутой молчания.

Сотрудник карельского ОМОН показал, как тренировать силу и выносливость дома (ВИДЕО)

В Карелии сотрудник ОМОН показывает комплекс упражнений для развития силы и выносливости.

В рамках всероссийской акции Росгвардии #ПокаВыДома сотрудник карельского ОМОН показывает комплекс упражнений для развития силы и выносливости, которые можно делать в домашних условиях.

Обучающее видео опубликовано в паблике Управления Росгвардии Карелии.

фото: © МЧС Карелии

Пожар произошел в гаражном кооперативе на Древлянке

В День Победы в гаражном кооперативе на Лесном проспекте загорелись гаражи, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувшую субботу, 9 мая, в 15.51 Лесном проспекте, в гаражном кооперативе "Березка" произошел пожар в гараже №39А.

В результате повреждено: пол и стена гаража №39А, а также электрощит и проводка гаража №37А, плюс стена гаража №31 и стена гаража №36.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

фото: Столица на Онего

С внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы еще 7 человек

За сутки число заболевших пневмонией выросло на 7 и в результате составило 337 человек, сообщает оперштаб.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 337 пациентов, 40 умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Летальных исходов за минувшие сутки не зарегистрировано.

Отмечается, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Индекс самоизоляции в Петрозаводске показал, что на улице есть люди

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в городе 10 мая в 15.30 составил 3,2 – на улице есть люди.

Школьники поселка Карелии создали видеопоздравление с Днем Победы (ВИДЕО)

Поздравительный ролик подготовили 11-классники Эссойльской школы.

Ученица 11-го класса Эссойльской школы Алена Куканова подготовила ко Дню Победы поздравительный ролик.

Алена исполнила песню и смонтировала клип, а записать видео ей помогли одноклассники, рассказали "Вести Карелии".

Так школьники поздравили всех с Днём Победы!

фото: pixabay

Более 200 тысяч человек, заразившихся коронавирусом, выявлено в России

За сутки зафиксировано 11 012 новых случаев инфицирования.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 11 012 человек и сейчас составляет 209 688 человек во всех регионах страны, сообщает ТАСС.

Выздоровели на данный момент 34 306 человек, 1 915 человек умерли, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, суточный рост составил 5,5%, что является самым низким показателем с начала вспышки инфекции.

Отмечается, что 4 674 (42,4%) из новых зафиксированных случаев выявлены активно как бессимптомные.

фото: © Зураб Джавахадзе/ТАСС, архив

В бесхозной постройке Петрозаводска сгорел человек

Человек погиб на пожаре в День Победы, сообщил в ЕДДС Петрозаводска.

В минувшую субботу, 9 мая, в 12.47 на улице Халтурина, у д. 3б, произошел пожар в бесхозном строении.

В результате повреждено строение на площади 6 кв. метров.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

На месте пожара обнаружено тело человека, данные устанавливаются.

фото: читатель Столицы на Онего

В День Победы ветер сорвал декоративные консоли в Петрозаводске (ФОТО)

В центре Петрозаводска из-за сильного ветра несколько декоративных консолей упали с фонарных столбов.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на которых запечатлел упавшие на землю декоративные консоли.

"На проспекте Карла Маркса, в районе домов №12, 14 и 20, в Петрозаводске 9 мая в 13.00 ветром сорвало с фонарных столбов поздравительные украшения, обрамленные в металлические рамки, - написал горожанин. – Одна из таких конструкций, как снаряд, пролетала над головой прохожего".

Напомним, в администрации города отметили, что в год 75-летия Великой Победы и пятилетия присвоения Петрозаводску почётного звания "Города воинской славы" на улицах и общественных территориях устанавливаются консоли с праздничной символикой, флаги и декоративные конструкции, развешиваются гирлянды.

Монтаж украшений идет в разных районах города. Всего на улицах Петрозаводска появится более 150 декоративных консолей, более сотни флагов, флажковые гирлянды и прочие конструкции.

фото: ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

Обочина автодороги загорелась в Карелии (ФОТО)

У поселка Мегрега загорелась трава и мусор на обочине автодороги, сообщили в отряде пожарной службы по Олонецкому району.

Так, 7 мая в 21.45 произошел пожар на открытой территории на обочине автодороги на Мегрегу в Олонецком районе.

Площадь пожара составила 0,2 га. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и шесть человек личного состава пожарной части Олонца.

В 21.54 минуты пожар ликвидирован.

фото: администрация Петрозаводска

Дезинфекция Петрозаводска продолжается (ФОТО)

В Петрозаводске ведётся регулярная обработка улично-дорожной сети дезинфицирующими средствами в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, сообщили в администрации города.

Компания "ТехРент" моет тротуары и проезжие части в разных районах карельской столицы. Сегодня подрядчик ведёт работы на Кукковке и в центральной части города. Особое внимание уделяется участкам дорог и улицам, на которых расположены учреждения здравоохранения.

Мероприятия по дезинфекции ведутся на постоянной основе, в том числе в праздничные и выходные дни. Все работы контролируют специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводска.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОНЛАЙН-КАРТА КОРОНАВИРУСА, ДЕНЬ ПОБЕДЫ БЕЗ САЛЮТА, СТЕЛА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ И СМЯГЧЕНИЕ РЕЖИМА ОГРАНИЧЕНИЙ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Глава Карелии запустил онлайн-карту распространения коронавируса по республике

Теперь все желающие могут увидеть, в каком месте проживает зараженный. Глава отметил, что адресная информация на карте обезличена, очаги в многоквартирных домах указаны без номера квартиры и подъезда, в частном секторе маркируется только улица.

Напомним, что коронавирус не отступает, каждый день число зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии растет и на 8 мая составляет 128 человек.

Как отметил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, по статистике среди заразившихся коронавирусом в республике 45 человек в возрасте от 18 до 40 лет, 44 человека - от 41 до 60 лет и 23 человека старше 60 лет.

Смерть от пневмонии в Карелии

С 1 апреля с диагнозом внебольничная пневмония госпитализированы уже 320 человек. За этот же период 40 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее). Всем заболевшим пневмонией делается анализ на коронавирус.

Гранитную стелу воинской славы установят вблизи площади Кирова 19 мая, сообщили в администрации Петрозаводска

В настоящее время ООО "Управляющая Компания Возрождение Торговый Дом" ведет работы по установке монумента вблизи площади Кирова.

Салюта в День Победы в Петрозаводске не будет

Праздничный салют в столице Карелии не прогремит в честь 75-летия Победы из-за ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса.

Несмотря на то, что торжественных мероприятий в честь Дня Победы из-за коронавируса не будет, Карелия все равно готовится к празднику. Петрозаводск украсили флагами и установили 10-метровую инсталляцию с фотографиями героев Великой Отечественной войны в виде слова "Победа" у мемориала "Вечный огонь".

Глава республики призвал население региона воздержаться в День Победы от посещения Вечного Огня и пообещал от имени всех преклонить колено

А также Артур Парфенчиков призвал жителей Карелии устроить 9 мая флешмоб и спеть на балконах песню "День Победы".

Глава Карелии рассказал об изменениях в режиме самоизоляции и послаблении ограничительных мер

Глава Карелии назвал возможные сроки открытия ресторанов и кафе

Кафе, рестораны и другие заведения общественного питания не откроются в Карелии раньше июня-июля, но даже этот срок пока под вопросом.

Промтоварные магазины в Карелии разрешат открыть с ограничениями

Магазины непродовольственных товаров, закрытые в Карелии из-за карантинных мероприятий, могут открыться не раньше июня с определенными ограничениями по расположению торговых точек.

Глава Карелии анонсировал "точечные шаги" по выходу экономики из "антивирусного" режима

Выход Карелии из режима самоизоляции для граждан и ограничительных мер для предприятий будет более легким, чем для ряда других регионов, считает глава республики.

Парфенчиков назвал сроки открытия парикмахерских и косметологических салонов в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, когда начнут работу салоны услуг на территории всей республики.

При этом!

Жителям крупных населенных пунктов Карелии могут разрешить гулять в парках

Глава Карелии призывает гулять в одиночку или семьями, а не собираться большими компаниями.

Жителей 10 городов в Карелии обязали носить маски в общественных местах

Глава Карелии 5 мая подписал распоряжение, в котором обязал местных жителей носить маски.

Власти ужесточили правила въезда в Карелию из-за роста заболевших коронавирусом

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ, ужесточающий из-за роста заболевших коронавирусом правила въезда в республику.

фото: Столица на Онего

Оперативники работали на детской площадке в Петрозаводске

Оперативники оцепили детскую площадку на набережной Варкауса из-за свертка, требующего специальной проверки, сообщил в ЕДДС Петрозаводска.

Так, в День Победы в 13.27 на набережной Варкауса, у дома №17, корп. 1, на детской площадке был обнаружен сверток, в котором находился порошок.

Работали оперативные службы.

Сверток отправлен на экспертизу. Опасности нет.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 10 мая



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Облачно с прояснениями, +3 ° …+9 ° 2 м/с СЗ 755 мм.рт.ст. 63% день Ясно, +10 ° …+11 ° 2 м/с СВ 756 мм.рт.ст. 34% вечер Ясно, +4 ° …+11 ° 2 м/с В 755 мм.рт.ст. 45% ночь Облачно с прояснениями, +3 ° …+4 ° 2 м/с Ю 753 мм.рт.ст. 57%

фото: pixabay

В день рождения петрозаводчанки мошенники списали с ее счета 49 тысяч рублей

Мошенники оригинально "поздравили" жительницу Петрозаводска с праздником, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую среду в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по Петрозаводску обратилась 52-летняя гражданка и сообщила, что с ее счета были незаконно списаны 49 тысяч рублей.

Как выяснилось, в свой день рождения заявительница просматривала сообщения в социальной сети и увидела поздравление якобы от банка, клиентом которого является. В качестве подарка ей предложили получить бонус на карту, для этого требовалось пройти короткий опрос. Женщина ответила на несколько незатейливых вопросов об обслуживании, а затем, следуя инструкции, перешла по указанной ссылке. Подгрузилась новая страница. Там женщина ввела реквизиты своей карты и стала ждать обещанного вознаграждения. Вместо этого с ее счета исчезли почти полсотни тысяч рублей.

В настоящее время по заявлению потерпевшей проводится проверка.

Полиция Карелии напоминает: достоверность любых акций проверяйте по официальным каналам. Не всему, что присылают в соцсети, - можно верить!

Помните, что данные карты (номер, код на обратной стороне, срок действия) нельзя вводить по незащищенным соединениям (защищены те, в адресной строке которых указано https, в интерфейсе браузера должна появиться иконка замка).

Будьте бдительны!

фото: Столица на Онего

Жителей Карелии 11 мая ожидает холодная ночь и очень теплый день

О погоде на 11 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 11 мая будет переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый

Ночная температура составит 0, +2 градуса, днем потеплеет до +16,+18.

В районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на северо-западе, днем в большинстве районов пройдет небольшой дождь.

Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый.

Ночью похолодает до +1, +6 градусов, местами до -2, днем воздух прогреется до +13, +18, на севере до +6, +11.

фото: ГИБДД Карелии

Еще два водителя в Карелии пополнили список пьяных задержанных за рулем

В Кондопожском районе за пьяную езду отстранили от управления двух водителей автомобилей, сообщили в ГИБДД Карелии.

Так, 9 мая инспекторы Спецвзвода ГИБДД Карелии отстранили от управления автомобилем Mazda 20-летнего жителя Кондопоги. Автомобиль поставлен на штрафную стоянку.

Ещё один нетрезвый водитель попал в поле зрения инспекторов ГИБДД Кодопоги, 53-летний водитель ВАЗ-99, нарушитель также отстранен от управления транспортом.

В отношении водителей составлены административные материалы. Водителей ждёт штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем. Решение примет суд.

Ранее сообщалось о пьяном мотоциклисте, нетрезвом водителе авто, который ездил по поселку без прав.

фото: ГИБДД Карелии

Пьяного водителя достали из-за руля в поселке Карелии

В Медвежьегорском районе пьяный водитель отстранен от управления, сообщили в ГИБДД Карелии.

В День Победы в поселке Повенец Медвежьегорского района автоинспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем Ford Focus 31-летнего водителя, находившегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя составлены административные материалы. Водителю грозит штраф и лишение права управления на срок от полутора до двух лет.

фото: ГИБДД Карелии

Пьяный водитель внедороджника не удержался на дороге в Карелии и упал в кювет

В Олонецком районе пьяный водитель попал в ДТП, сообщил в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 9 мая, в 18.54 в Олонецком районе, на 10 км автодороги Коткозеро- Вагвозеро, 44-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva в состоянии опьянения, не имея водительского удостоверения, не справился с управлением и совершил съезд с дороги.

Водитель не пострадал. Водителя ждет административный арест или штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение примет суд.

фото: nstagram.com/basil_r_official

Сын Сенчуковой и Рыбина с топором очаровал фанаток

Сын 49-летней Натальи Сенчуковой и 57-летнего Виктора Рыбина вырос брутальным красавцем.

Снимки 21-летнего Василия неизменно находят живой отклик среди его поклонниц, пишет "Космополитен".

Юношу сравнивают с главными мачо Голливуда. Наследник звездной пары порадовал подписчиков новым снимком, на котором он предстал с топором в руке. Образ молодого человека получился очень мужественным.

Василий стоит вполоборота к камере, его развитая мускулатура сразу же бросается в глаза. Длинные волосы в сочетании с таким крепким телосложением зачастую вызывают сравнения с викингами.

Фанатки высказали восхищение молодым человеком. "Бог мой, какой красивый! Обалдеть можно", "Какой же красавец!", "Красава, топор на ногу не урони", "Сразу видно, родился по большой любви! И ум присутствует", - написали фолловеры в Instagram.

Молодой человек хочет пойти по стопам родителей. Он поет в группе KODI, учится на режиссера театральных представлений и подрабатывает моделью. Василий регулярно занимается спортом, чтобы поддерживать фигуру.

фото: ГИБДД Карелии

В Карелии любителя пьяной езды на мотоцикле ждет суд

В Кондопожском районе остановили пьяного водителя мотоцикла, сообщили в ГИБДД Карелии.

В деревне Юркостров в отношении 31-летнего водителя мотоцикла "ИЖ Юпитер" автоинспекторы составили материалы за повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Решение по привлечению мотоциклиста к уголовной ответственности также примет суд. Водитель отстранен от управления мотоциклом.

фото: Алексей Щепин, глава Минприроды Карелии/Правительство Карелии

Жителям Карелии предлагают стать участниками акции "Сад памяти", посадив дерево в пригороде

В Карелии стартовала акция по посадке деревьев "Сад памяти", сообщили в Минприроды республики.

Неподалёку от деревни Половина Прионежского района появились 800 молодых сосен в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Деревья высадили сотрудники Прионежского центрального лесничества и руководство Минприроды Карелии. Из-за угрозы распространения коронавируса акция прошла с ограниченным числом участников и с соблюдением мер безопасности.



Минприроды Карелии

Всего в республике планируется высадить более 300 тысяч деревьев: сеянцы и саженцы дуба, кленов, сирени и других культур появятся в населенных пунктах и около памятных мест.

Организаторы напомнили, что каждый житель может внести свой вклад в акцию, посадив деревья на собственных участках – в сёлах, пригородах, дачах. После посадки нужно добавить точку на карту акции садпамяти2020.рф. и выложить информацию в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома.