Все, что случилось сегодня

фото: © Илья Тимин

Рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии за сутки

За 24 часа в Карелии выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в респрубликанском оперштабе .

В результате общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 407 человек.

25 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии:



- Петрозаводск – 10;

- деревня Мегрега (Олонецкий район) – 2;

- Олонец – 1;

- деревня Тукса (Олонецкий район) – 1;

- Суоярви – 3;

- Сортавала – 2;

- Беломорск – 1;

- Сегежа – 2;

- Кемь – 1;

- поселок Ладва (Прионежский район) – 2.

За прошедшие сутки вылечили 12 человек, всего выздоровевших за период пандемии в Карелии – 155 человек.



Умерли два человека.



Всего проведено исследований – 38516 (+1108 за сутки).



Находятся на самокарантине – 4502 (-149 за сутки).



Пребывают в местах обсервации – 20 человек (+4 за сутки).

фото: © Правительство Карелии

Коронавирус проник на стройплощадку Белопорожских ГЭС в Карелии

В связи с тем, что рабочий из строительной бригады Белопорожских ГЭС заболел коронавирусом, Минздрав Карелии принял решение направить на место пять выездных медпунктов на основе мобильных ФАП.

О заразившемся коронавирусной инфекцией рабочем из бригады строителей Белопорожских ГЭС прозвучала информация в ходе сегодняшней видеоконференции главы Карелии Артура Парфенчикова с представителями районных ковид-центров и руководителями Минздрава республики.

Как стало известно, в минувший четверг, 28 мая, в ковид-центр Беломорска был доставлен рабочий со стройплощадки Белопорожских ГЭС, у которого выявили коронавирусную инфекцию.

По информации Минздрава, на Белопорожской ГЭС осмотрено медиками 300 человек, в результате выявлено 87 человек, с которыми контактировал заболевший. У всех были взяты мазки. Также в ходе проверки медики выявили девять человек с признаками ОРВИ, двоих с температурой 37.2, на изоляцию отправлены 20 человек – это те, кто имел близкий контакт, 140 человек находятся на изоляции в общежитии.

В ходе видеоконференции Артур Парфенчиков предложил развернуть у стройплощадки Белопорожских ГЭС полевой госпиталь для бессимптомных больных или с легкой формой заболевания.

Позже, как стало известно, Минздрав Карелии принял решение направить на место пять выездных медпунктов на основе мобильных ФАП. При необходимости будет развернут выездной госпиталь, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, за минувшие сутки в Карелии было зафиксировано рекордное количество зараженных коронавирусом, - 25 человек. Отмечалось, что один из заболевших выявлен в Беломорске.

Напомним, Белопорожские гидроэлектростанции являются самым большим строящимся объектом в Карелии. Этот проект стал первым в России, профинансированным Новым банком развития, созданным странами – участницами БРИКС. Общая сумма инвестиций – почти 12 млрд рублей.

Строительством ГЭС занимается компания АО "Специализированный застройщик "КСМ". Планируемая суммарная мощность гидроэлектростанций составляет 49,8 МВт. Их сдача и ввод в эксплуатацию запланированы на текущий год.

Белопорожские ГЭС №1 и №2 включены в ФЦП развития Карелии, их строят к 100-летнему юбилею республики. Именно поэтому стройку контролируют секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и его заместитель Рашид Нургалиев.

фото: © Кадр из видео "Ситилинк"

Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло 28 мая на Кукковке.

В 20.00 на пересечении улиц Ровио и Сортавальской столкнулись два легковых автомобиля.

Авария произошла на регулируемом перекрёстке.

Один из автомобилей отбросило к краю проезжей части.

Подробности уточняются.

Информации о пострадавших пока нет.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

Ранее женщину сбили в центре Петрозаводска.

фото: http://eparhia.karelia.ru/

В Петрозаводске устроили крестный ход во время карантина (ФОТО)

Крестный ход устроили после божественной литургии в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска, которою отслужил митрополит Константин.

Как сообщается на сайте карельской епархии, 28 мая в праздник Вознесения Господня митрополит Петрозаводский и Карельский Константин совершил литургию в Крестовоздвиженском соборе.

"В конце богослужения состоялся водосвятный молебен и праздничный крестный ход с кроплением святой водой", - отметили в пресс-службе епархии.

Ранее "Столица на Онего" писала, что богослужения в храмах Карельской митрополии РПЦ проходят без масок и социального дистанцирования.

Олигарх сделал подарок госуниверситету Петрозаводска

Миллиардер, председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков подарил научной библиотеке Петрозаводского университета уникальную книгу, сообщила пресс-служба вуза.

В год 75-летия Победы фонды библиотеки пополнились уникальным историко-документальным изданием "В штабах Победы. 1941-1945. Документы".

"Это стало возможным благодаря подарку Владимира Петровича Евтушенкова – российского предпринимателя, мецената, председателя совета директоров АФК "Система".

Издание подготовлено Российским Государственным Архивом социально-политической истории и состоит из пяти книг, в которых рассказывается о событиях Великой Отечественной войны на основе важнейших документов органов государственного управления. 1200 документов и фотографий в хронологическом порядке рассказывают о подвиге советского народа на фронтах войны в действующей армии и партизанских отрядах.

"Директор научной библиотеки Петрозаводского государственного университета М. П. Отливанчик выражает сердечную благодарность авторскому коллективу проекта "В штабах Победы. 1941-1945. Документы" за масштабную работу по созданию издания и В.П.Евтушенкову – за поддержку и распространение исторических знаний", - уточнили в пресс-службе вуза.

Отметим, что Forbes оценивает состояние Евтушенкова в $1500 млн.

Ранее ученые ПетрГУ исследовали 3 тысячи белых крыс, чтобы приблизить создание "таблетки от старости".

фото: © Александр Демьянчук/ТАСС

В России от коронавируса скончалось рекордное число инфицированных

Всего в стране от коронавирусной инфекции умерли 4374 зараженных.

За последние сутки от вируса скончалось рекордное число инфицированных – 232 человека.

На 29 мая в России зарегистрировано 387623 случаев ковидной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8572, сообщается на сайте оперштаба "Стопкоронавирус.рф".

Выздоровели – 159257 человека (+8264 за сутки).

Напомним, на 29 мая в Карелии число выявленных случаев COVID-19 составило 407 человек.

фото: © Столица на Онего

Жителя Карелии приговорили к штрафу в 350 тысяч по "террористической" статье

Выездная коллегия судей 2-го Западного окружного военного суда вынесла 29 мая обвинительный приговор жителю карельского посёлка Надвоицы Денису Вилкову.

Ему инкриминировались "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет". Военный суд признал Вилкова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 350 тысяч рублей.

Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела против Дениса Вилкова послужил репост на его странице в социальной сети "ВКонтакте" одной из публикаций, где, по оценке следствия, содержались призывы к физическому устранению президента страны Владимира Путина. Сам Вилков отказался признать свою вину и заявил в суде, что не делал репоста, за который его обвиняют.

Житель посёлка Надвоицы Денис Вилков известен в республике как один из организаторов митинга против убийства промышленности Карелии, который прошёл в Петрозаводске в конце января 2014 года. Уже тогда Вилков рассказал журналистам, что сотрудники правоохранительных органов "ведут его на поводке". Уголовное дело против жителя Надвоиц расследовало республиканское управление ФСБ РФ.

Читайте подробнее в рубрике "Обществоведение".

фото: © ОЦК Карелии

Филиал Офтальмологического центра Карелии в Кондопоге прекращает работу

Как стало известно "Столице на Онего", с 29 мая в Кондопоге закрывается оборудованный по последнему слову техники офтальмологический кабинет.

По словам учредителя клиники, предпринимателя из Литвы Олега Ковригина, проект государственно-частного партнёрства в части развития первичной медико-санитарной помощи по офтальмологическому профилю в районах Карелии свернут, несмотря на то, что кабинет был очень популярен у жителей Кондопоги – на прием к врачу записывались от 50 до 100 человек в день, и получали высококлассную помощь специалистов бесплатно, в рамках территориальной программы ОМС.

За время работы в Кондопоге филиал принял несколько тысяч пациентов – все они получили высококвалифицированную офтальмологическую помощь, и поэтому возникшая ситуация, когда кабинет не сможет в дальнейшем продолжить работу, стала неожиданной плохой вестью. Как оказалось, причиной явилось то, что в Кондопоге начался параллельный офтальмологический прием пациентов в поликлинике ЦРБ, что сделало нерациональной работу частного предприятия, вложившего немалые средства в ремонт и оборудование помещения.

Подробнее о работе и закрытии офтальмологического кабинета в городе бумажников читайте в материале "Мы задали высокую планку качественной офтальмологической помощи".

фото: © Администрация Петрозаводска

Маршрутчики Петрозаводска продолжают нарушать эпидемиологические правила (ФОТО)

Очередная проверка показала большое количество нареканий к санитарному состоянию салонов автобусов и троллейбусов, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 28 мая в Петрозаводске полностью возобновил работу общественный транспорт. Автобусы вышли на свои маршруты с условием обязательного соблюдения ряда требований, призванных ограничить распространение коронавирусной инфекции.

Во время рейдов на маршрутах №19, 25 и 26 были зафиксированы многочисленные нарушения: отсутствовали места обработки рук антисептиками, водители не использовали маски и перчатки. Составлен административный протокол.

А руководство троллейбусного управления обязали усилить уборку и дезинфекцию.

Рейды будут проводиться ежедневно.

Ранее глава Петрозаводска осталась недовольна состоянием автобусов.

фото: is.fi

История вокруг строительства в Карелии бутафорского финского концлагеря попала в прессу Финляндии

Проект создания "музея памяти" из декораций снятого в республике художественного фильма получил президентский грант, но так и не был реализован.

История вокруг строительства в дачной карельской деревне Шайдома бутафорского финского концлагеря попала на страницы одного из крупнейших изданий соседней Финляндии Ilta-Sanomat. Напомним, речь идет о проекте воссоздания лагеря времен финской оккупации Карелии в 1941-1944 годах, который собирался реализовать республиканский благотворительный фонд "Открытые возможности" на средства президентского гранта. Причем, для строительства финского концлагеря, которого никогда не существовало в Шайдоме, предполагалось использовать декорации со съемок художественного фильма "Весури", проходивших в Карелии.

Как отмечает Ilta-Sanomat, эту идею поддержал глава республики Артур Парфенчиков, который написал в социальных сетях, что школьные экскурсии в новый "музей памяти" планируется проводить уже нынешним летом. "В Шайдоме не располагался ни один финский лагерь военнопленных или гражданских лиц в период войны 1941-1944 гг.¸и из проектной документации не ясно, почему именно Шайдома была выбрана в качестве места размещения бутафорского лагеря", - говорится в статье журналистки Ilta-Sanomat Арьи Паананен.

Однако, по словам Паананен, в история произошел неожиданный поворот, когда карельские журналисты обнаружили, что бутафорский лагерь в Шайдоме так и не был построен. Более того, местные жители рассказали паблику "Отражение. Карелия", что из дачной деревни вывезли все декорации, из которых планировалось создать "музей памяти".

фото: © Столица на Онего

Из горящего дома в Петрозаводске эвакуировали 12 человек

Пожар произошел 28 мая на Голиковке, сообщили в МЧС Карелии.

В 14.45 пожарно-спасательные подразделения в составе 14 человек привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Машезерской, 33-а. В 16.28 пожар ликвидирован.

Эвакуировали 12 человек.

Возгорание произошло в одной из квартир. Площадь горения составила 3 кв м.

Причина – аварийный режим работы электрооборудования.

Виновные и ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, 28 мая в двухквартирном деревянном доме в Петрозаводске на пожаре погибли женщина.

Чиновников в Карелии наградили почетными знаками

Глава Карелии подписал распоряжение о поощрении руководителей министерства национальной и региональной политики.

Из текста документа следует, что почетным знаком "За вклад в развитие Республики Карелия" награждены министр национальной и региональной политики Сергей Киселев и его заместитель Александра Ершова.

Награды им достались "за высокий профессионализм и заслуги в реализации государственной национальной политики на территории Республики Карелия".

Ранее Артур Парфенчиков наградил полпреда президента в Уральском округе медалью "За заслуги перед Карелией".

Кипрухин назначен главным по туризму в Карелии

Иван Кипрухин избавился от приставки "и.о." и стал начальником управления по туризму Карелии.

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

К исполнению обязанностей руководителя Управления по туризму Республики Карелия Иван Кирпухин приступил 16 марта. Ранее он занимал должность начальника отдела государственной экологической экспертизы и особо охраняемых природных территорий Минприроды Карелии.

Ранее начальником управления по туризму была Екатерина Биктимирова. Напомним, 24 января ее освободили от должности начальника Управления по туризму. И.о. руководителя ведомства был назначен зам Биктимировой Виталий Пермяков.

фото: © Николай Смирнов/ Столица на Онего

Петрозаводчанина, совершившего зверское убийство в Камбодже, осудили на 14,5 лет

Вердиктом присяжных заседателей мужчина был признан виновным в убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, в июле 2015 года полиция Камбоджи обнаружила тело 28-летнего российского туриста Дениса Гончарова с 30-ю ножевыми ранениями и перерезанным горлом в канале недалеко от популярного пляжа Отрес. В убийстве Гончарова заподозрили петрозаводчанина Дмитрия Сидорова. По словам жены погибшего, вечером за ее мужем заехал россиянин на мотоцикле. Мужчины отправились выпить. Следствие предполагало, что Сидоров напал на Гончарова, пока тот был за рулем мотоцикла. Турист попытался убежать, россиянин преследовал его с ножом. Преступник нанес жертве 30 ударов, а затем перерезал горло.

После убийства в течение нескольких часов житель Петрозаводска покинул Королевство Камбоджа и прибыл в Россию, где был задержан.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 14,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

фото: © Столица на Онего

Глава Карелии опубликовал рейтинг районов по расселению аварийного жилья

Рейтинг показывает, какие районы справляются с программой расселения аварийного жилья c опережением, а каким следует подтянуться.

Как сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте", также учитывается, насколько эффективно местные власти работают с жителями.

Рейтинг выглядит следующим образом:



1. районы, работающие по расселению с опережением графика: Беломорский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Кемский, Суоярвский;



2. районы и городские округа, работающие в соответствии с графиком: Петрозаводск, Пряжинский, Пудожский, Прионежский, Сегежский районы;



3. районы, допустившие отставание от графика: Кондопожский, Муезерский, Питкярантский.



В Беломорском районе в рамках 1-го и 2-го этапов действующей программы необходимо расселить 112 квартир. 90 квартир уже приобретено на вторичном рынке жилья.



В Лахденпохском районе необходимо расселить 65 жилых помещений – 17 квартир уже закупили, начинается строительство 48-квартирного дома.

В Медвежьегорском районе состоялись аукционы на 22 жилых помещения, хотя расселить на данном этапе нужно 17 квартир.



На опережение сработали и в Кемском районе, где расселения ждут 47 жилых помещений: заключены контракты на приобретение 12 квартир в строящемся многоквартирном доме, еще по 44 состоялись аукционы.

В Суоярвском районе программа реализуется с текущего года. На данном этапе запланирована покупка 12 квартир, а приобрести удалось 15 – район также работает на опережение графика.

Отстающим районам необходимо не допускать срыва аукционов и более активно вести работу по объявлению торгов.

фото: © ГИБДД Карелии

Подробности: Семилетний ребенок пострадал в ДТП в Петрозаводске

Появились подробности аварии, произошедшей 28 мая на Кукковке, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, в 20.00 на пересечении улиц Ровио и Сортавальской столкнулись два легковых автомобиля.

По информации Госавтоинспекции, 31-летний водитель Hyundai Elantra не предоставил преимущество в движении и столкнулся автомобилем "ВАЗ".

В результате ДТП травмирован 7-летний пассажир автомобиля Hyundai, ему оказана медицинская помощь.

фото: Госавтоинспекция Карелии

В Карелии водитель внедорожника уснул за рулем и "улетел" в кювет

ДТП произошло на автодороге "Олонец – Ляпписилта" в Питкяранском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувший четверг в 19:40 на 70 км + 650 м региональной автодороги "Олонец – Ляпписилта" 44-летний водитель Mitsubishi Pajero при прохождении левого поворота уснул за рулем и, потеряв контроль над движением, съехал в кювет. Автомобиль перевернулся, водитель с полученными травмами был доставлен в больницу.

Ранее в Карелии водитель внедорожника уснул за рулем и столкнулся на встречке с лесовозом.

фото: © Столица на Онего

Особый противопожарный режим ввели в Карелии

Соответствующее распоряжение подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Режим вводится с 28 мая и до принятия соответствующего распоряжения о его отмене, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава Минприроды Карелии Алексей Щепин.

В связи с увеличением числа лесных пожаров и установившимся III классом пожарной опасности на территории республики вводится запрет на разведение костров в лесах.



На период действия режима главы городских и сельских поселений районов организуют патрулирование традиционных мест отдыха, примыкающих к лесам и расположенных в лесопарковой зоне с привлечением сотрудников МВД, центральных лесничеств.



Нарушителям грозит штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей.



Если вы стали свидетелем лесного пожара, необходимо сообщить об этом по телефонам: 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00.

Напомним, всего с начала пожароопасного сезона в лесах Карелии зарегистрировано 16 лесных пожаров на общей площади 89,6 га.

фото: YouTube

В Петрозаводске от троллейбуса отвалилось колесо и разбило витрину (ВИДЕО)

Инцидент произошел вечером на ул. Антикайнена.

Как следует из видео, вечером 29 мая от проезжавшего по ул. Антикайнена троллейбуса оторвалось колесо. Оно пересекло проезжую часть и разбило окно выдачи кафе.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в преступлении (ВИДЕО)

Разыскиваемый может быть причастен к имущественному преступлению, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска устанавливает личность гражданина, запечатленного на видеозаписи.

Всех, кто имеет информацию о данном мужчине, полиция просит незамедлительно сообщать по номерам телефонов: +7-953-532-49-59, +7-953-542-00-88

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Столица на Онего

Глава Минэка Карелии: Работы по созданию дата-центра в Надвоицах начнутся в этом году

Министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев рассказал о судьбе промплощадки в Надвоицах.

По словам министра, площадку в Надвоицах по-прежнему рассматривают как хороший ресурс для старта новых проектов в сфере экономики. Так, на площадках НАЗа компанией ДИСИЛЭБ планируется строительство дата-центра. Этот инвестиционный проект на 8 млрд рублей должен быть завершен в 2020 году.

"Бизнес всегда вкладывает инвестиции достаточно осторожно. К сожалению, по Надвоицам возникают инфраструктурные вопросы, которые решаются не так быстро, как нам хотелось бы. Например, обеспечение предприятия электричеством. Дата-центры – это энергоемкие предприятия. Для компании ДИСИЛЭБ потребовалось около 25 мегаватт. При нашем содействии этот вопрос окончательно был решен в минувшем марте. Только после этого инвестор принял решение по срокам реализации проекта. Думаю, что в этом году работы по созданию дата-центра начнутся", - сказал глава Минэка Олег Ермолаев.

По словам Ермолаева, компания "КЮ Дата центр" уже поставила свой объект на промплощадке в Надвоицах и планирует там развиваться.

"Сегодня мы ведем переговоры с несколькими инвесторами по созданию дата-центров. На мой взгляд, это очень перспективное направление для нашего региона. Мы находимся рядом с границей Евросоюза и, как отмечают специалисты, скорость сигнала для хранения, передачи каких-то данных у нас гораздо выше, чем в других регионах России. Кроме того, часть наших районов находится в Арктической зоне, и вопросы охлаждения оборудования решаются проще. Плюс у нас хорошие меры поддержки инвесторов", - отметил министр.

Подробнее об инвестиционных планах Карелии читайте в интервью с Олегом Ермолаевым.

фото: © shutterstock.com

Число заболевших пневмонией в Карелии увеличилось на восемь человек

За сутки в республике восемь человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Согласно данным оперштаба Карелии по борьбе с коронавирусом, с начала апреля с таким диагнозом в больницы республики попали 483 пациента.

С учетом пациентов, госпитализированных ранее 1 апреля, умерли уже 52 человека.

За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

Напомним, на 29 мая в Карелии число выявленных случаев COVID-19 составило 407 человек.

фото: ©Столица на Онего

Житель поселка Надвоицы в Карелии обжалует приговор военного суда по "террористической" статье

Осужденный за репост публикации в социальных сетях намерен добиваться своего оправдания.

Житель карельского поселка Надвоицы Денис Вилков обжалует обвинительный приговор 2-го Западного окружного военного суда. Об этом Вилков заявил журналистам 29 мая после завершения судебного процесса.

Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела против жителя Надвоиц послужил репост на его странице в социальной сети "ВКонтакте" одной публикации, где, по оценке следствия, содержались призывы к "физическому устранению президента России Владимира Путина". Вилков утверждает, что не делал репоста этой записи.

"Я не понимаю, как можно вынести человеку обвинительный приговор, когда из материалов дела следует, что эта запись до сих пор находится в общем доступе в Интернете, сделано 73 лайка и 16 репостов, изготовитель этой записи до сих пор пользуется своей страницей – я не знаю, живой это человек или не живой, но она активна. Я думаю, никто из здесь присутствующих не слышал ни о каких делах по конкретно этой записи", – сказал Денис Вилков.

Дело жителя карельского поселка Надвоицы рассматривала выездная коллегия 2-го Западного окружного военного суда. Она признала Вилкова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ ("публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет"), и приговорила к денежному штрафу в 350 тысяч рублей.

Читайте подробнее в статье "На весах была судьба деревенского мужичка"

фото: Яндекс. Карты

Функции Карельской таможни изменятся с 1 сентября

Карельская таможня с 1 сентября 2020 года прекратит совершение операций, связанных с таможенным декларированием в рамках реформы российских таможенных органов.

Об изменении функций сообщила пресс-служба Карельской таможни.

"Таможенные посты Карельской таможни исключаются из Перечня таможенных органов, обладающих компетенцией по совершению таможенных операций, связанных с таможенным декларированием и выпуском товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой", - говорится в сообщении. Участникам внешнеэкономической деятельности придется подавать таможенные декларации в Центры электронного декларирования. Что это значит для участников внешнеэкономической деятельности, и какие функции останутся у Карельской таможни, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Михаил Почуев/ТАСС

Стало известно, какие продукты больше всего подорожали в Карелии во время самоизоляции

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по Карелии составила 4979 рублей 62 копейки в апреле 2020 года, когда был введен режим самоизоляции.

Это на 3,5% больше по сравнению с мартом.

Такая статистика приведена в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-апрель 2020 года. Согласно этому документу, потребительские цены на продукты питания в апреле по сравнению с мартом выросли на 1,9%. Какие наименования товаров поддорожали больше всего, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Александр Демьянчук/ТАСС

Названа сумма, которую получат волонтеры за помощь пенсионерам и инвалидам на самоизоляции

Волонтеры и сотрудники социально-ориентированных НКО, которые в условиях режима самоизоляции стали опекунами инвалидов, пожилых людей и детей-сирот, будут ежемесячно получать выплату в размере более 12 тыс. руб.

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, передавал телеканал "Россия-24".

"Отдельно скажу о поддержке тех людей, которые сейчас в непростое время думают не только о себе, а стараются помочь незнакомым людям, которые в силу разных причин в условиях распространения коронавируса оказались без поддержки. Я говорю о волонтерах, сотрудниках социально-ориентированных НКО, социальных работниках и обычных неравнодушных к чужим проблемам людях… Мы поддержим в этот период дополнительными ежемесячными выплатами в размере более 12 тысяч рублей всех тех, кто не остался в стороне и проявил заботу о людях, нуждающихся в опеке и внимании", — сказал Мишустин. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Власти отчитались о размерах зарплат основных категорий бюджетников Карелии

Правительство Карелии объявило о полном выполнении в 2019 году указов президента РФ, в которых установлены требования к размеру заработной платы основных категорий бюджетников.

Данные о зарплатах "указных" бюджетников представлены в проекте закона "Об исполнении бюджета Республики Карелия за 2019 год".

Согласно указам президента РФ, зарплаты перечисленных категорий бюджетников должны соотноситься с величиной среднемесячного дохода от трудовой деятельности в реальном секторе экономики.

"По итогам 2019 года установленные показатели достигнуты по всем категориям работников бюджетной сферы Республики Карелия", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Например, средний размер зарплаты педагогических работников общеобразовательных организаций составил 36461,7 руб. Конкретные цифры по всем "указным" бюджетниками смотрите в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из программы

Телеканал "Культура" расскажет о коренных народах Карелии

Премьера фильма "Карелы. Берега Калевалы" состоится 30 мая, сообщили в Миннаце Карелии.

Выпуски известного телепроекта "Земля людей" посвящены коренным народам Карелии.

Четыре фильма из научно-популярного цикла посвящены жизни и культурным традициям четырех народов, проживающих на территории Карелии: карелам, вепсам, финнам и заонежанам.

"Что мы знаем о Карелии? Остроконечные ели, озёра цвета неба… Но есть и другая Карелия, неизведанная – и прежде всего это сами карелы: при ближайшем знакомстве с ними поражаешься многому! К примеру, свой музыкальный инструмент – кантеле – карелы носят в баню, пропитывая их там "магическим дымом" – не потому ли у этого инструмента столь чарующий звук? А карельские женщины умеют лихо бегать по брёвнам через реку, управляются с лодкой – и вовсю рыбачат "по перволёдку"… Ещё у карелов есть понятие Kotiranta – "родной берег". Насколько для них это свято, мы убедились, побывав в посёлке Калевала (где были записаны большинство рун одноимённого эпоса) и в старинной карельской деревне Юшкозеро, которую называют "северной Венецией", − рассказывают создатели проекта "Земля людей".



Первый фильм "Карелы. Берега Калевалы" покажут 30 мая на телеканале "Россия - Культура" в 12.45.

Выпуски можно посмотреть здесь.

фото: © Правительство Карелии

Глава Минобраза Карелии рассказал о порядке проведения ЕГЭ

Единый госэкзамен пройдет при строгом соблюдении норм санитарной безопасности, сообщили в Оперштабе правительства РК по борьбе с коронавирусом.

Выпускники и организаторы экзамена будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, рассказал министр образования Карелии Роман Голубев.

ЕГЭ в этом году стартует 29 июня. Однако первые два дня экзаменационная кампания будет проходить в пробном режиме. Организаторы проверят, как пункты проведения ЕГЭ подготовились к приему экзамена в период пандемии.

По словам Романа Голубева, сейчас Минобразования Карелии закупает рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры – ими обеспечат пункты ЕГЭ. В школы передадут защитные маски: без них выпускников не допустят на экзамен. Организаторов ЕГЭ, конечно, тоже обеспечат средствами индивидуальной защиты.

Перед началом экзаменов будет проведена дезинфекция помещений, на входе будет обязательна обработка рук антисептиками. Рассадка школьников в аудиториях во время сдачи ЕГЭ будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра.

29 и 30 июня организаторы протестируют, как работает система ЕГЭ в новых условиях – пока в отсутствие выпускников. А сами экзамены начнутся 3 июля. В этот день пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

6 и 7 июля пройдет ЕГЭ по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть по иностранным языкам.

Резервные дни – 24 июля (по всем учебным предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в сдаче экзамена в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

Еще одна важная особенность этого года: всех выпускников до 15 июня аттестуют на основании текущих отметок, свои аттестаты они получат без сдачи ЕГЭ. Сдавать единый госэкзамен будут только те, кто планирует поступать в вузы – по соответствующим профильным предметам.

фото: © Администрация Петрозаводска

Детсады Петрозаводска продолжают готовить к открытию после карантина (ФОТО)

Проводится санитарная обработка зданий, внутренней территории и игровых площадок, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Дошкольные учреждения Петрозаводска готовятся к открытию после карантина. Пожарные проводят дезинфекцию зданий, игровых площадок и уличного оборудования. Ранее сотрудники детских садов уже убрали приусадебные участки, провели санитарную обработку внутренних помещений.

Во всех дошкольных учреждениях регулярно будут проводиться противоэпидемиологические мероприятия, в том числе – ежедневный барьерный осмотр детей.

Напомним, с 1 июня дежурные группы начнут поэтапно открываться во всех районах Петрозаводска. Сейчас в карельской столице готовятся к работе более 50 дошкольных учреждений.