Самые значимые события вторника

фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

За сутки в Карелии выявили рекордное количество заражений коронавирусом - 43 случая

Из-за вспышки коронавируса на стройплощадке Белопорожских ГЭС в Кемском районе зафиксировано рекордное число заболевших за сутки – 43 человека, сообщили в оперштабе.

Так, из 43 заразившихся: 37 положительных результатов на COVID-19 – у вахтовиков, работавших на строительной площадке Белопорожской ГЭС в Кемском районе, 1 случай коронавируса подтвержден в Питкярантском районе (деревня Мансила) и 5 в Петрозаводске.

Общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 496 человек.

Выздоровели 188 - 10 человек за сутки: 6 в Петрозаводске, по одному - в Кондопоге, Олонце, Прионежье, Питкярантском районе.

Проведено 42843 исследования (+1326 за сутки).

На самокарантине находятся 4298 человек (+83 за сутки).

В местах обсервации пребывают – 29 человек (+18 за сутки).

Напомним, на стройплощадке Белопорожских ГЭС 1 июня зафиксирован очаг вспышки коронавирусной инфекции - 37 выявленных больных.

фото: © ГИБДД Карелии

Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии

Смертельное ДТП произошло 1 июня в Питкярантском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 23.20 на 118 км региональной автодороги "Олонец – Леппясилта" пьяный 58-летний водитель Toyota Avensis сбил 39-летнего мужчину, который осуществлял дорожные работы.

После наезда на мужчину Toyota столкнулась с грузовым автомобилем Volvo.

В результате ДТП дорожный работник от полученных травм скончался, а водитель Toyota получил травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Карелии 18-летняя пьяная девушка устроила смертельное ДТП.

фото: © pixabay.com

У клещей в Карелии выявлен китайский вирус

Неизвестный ранее в республике вирус Алонгшана обнаружен у полпроцента клещей, исследованных карельскими учеными.

Об этом "Столице на Онего" сообщил заведующий лабораторией паразитологии растений и животных Института биологии Карельского научного центра Российской академии наук Сергей Бугмырин. По его словам, в среднем около 4% клещей в Карелии являются носителями опасного вируса клещевого энцефалита, однако это далеко не все угрозы, которые могут таить в себе таежные клещи.

"На второе место по значимости угрозы я бы поставил клещевой боррелиоз, который вызывают бактериями рода Borrelia. Они встречаются в Карелии примерно у 25-30% клещей, и после их укуса человек может заболеть болезнью Лайма. Но это все-таки не вирусное заболевание, и оно лечится антибиотиками, – сказал Сергей Бугмырин. – Однако в Карелии встречается и такое заболевание, передаваемое клещами, как моноцитарный эрлихиоз. Его также вызывают бактерии, которые выявлены в среднем у 5% клещей. Но все эти инфекции – только вершина айсберга. Чем дальше мы исследуем клещей, тем больше мы выявляем патогенов, которых они могут переносить. К примеру, в результате последних исследований был обнаружен ранее неизвестный вирус Алонгшана, который имеет китайское происхождение, и он уже выявлен примерно у 0,5% клещей, которых мы изучали в Карелии. Однако нам пока неизвестно, может ли он вызывать какие-то заболевания или нет, хотя для этой группы вирусов уже описаны клинические случаи в других регионах".

Читайте подробнее в статье "Таежный клещ идет на Запад".

Снимки фотографа из Петрозаводска опубликовал культовый журнал "Vogue" (ФОТО)

В крупнейшем мировом издании о моде опубликованы фотографии петрозаводского фотографа Виктора Давидюка.

Об этом заявил автор снимков на своей странице в соцсети.

"Воу-воу! Ребята! Сразу две мои новые работы в VOGUE Italia!", - написал Виктор Давидюк.

Работы петрозаводского фотографа доступны на сайте журнала "Vogue".

Журнал "Vogue" - одно из крупнейших мировых изданий о моде. Журнал выходит с 1892 года.

Ранее в объектив фотоловушки в Карелии попались глухари.

фото: © shutterstock.com

Меня таскали по лестнице за волосы: девять сообщений поступило в полицию из-за драки в подъезде дома в Петрозаводске

В ночь на 1 июня в подъезде дома на Перевалке произошла драка, после которой участникам инцидента потребовалась помощь врачей.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка, которая рассказала, как ее избила соседка, а на крики о помощи никто не вышел.

"Я живу с мужем и двумя детьми – 11 лет и 1,9 в общежитии на Зеленой, - рассказала девушка. – У меня сломалась стиральная машинка, и мы, когда дети легли спать, после 22.00 поехали стирать на квартиру к родственникам. Вернулись домой уже к полуночи. Я вышла из машины и пошла домой, потому что беспокоилась, что дети одни оставлены были. Муж просил подождать его, не ходить, мол, мало ли кто в подъезде ночью может быть. Но я не послушала, а он как чувствовал. Думала, возьмет белье и догонит меня. Зашла в подъезд, а там молодая пара стояла – соседи с нижнего этажа. Они были пьяные. У нас с ними часто не конфликты, но стычки случаются из-за того, что они выпивают по ночам и музыку громко слушают, а у нас дети. Другие соседи тоже не раз к ним полицию вызывали. Но обычно, пока полиция едет 3-4 часа, все уже стихнет.

Когда я зашла в подъезд, женщина стала кричать на меня матом и оскорблять. Я попыталась пройти мимо них наверх, соседка меня толкнула. Я хотела что-то ответить, но в этот момент она схватила меня за волосы и крикнула своему мужу, что я ее бью.

Ее муж тоже стал меня бить. Я закричала. В этот момент в подъезд вбежал мой муж и стал оттаскивать от меня их. Они сцепились с молодым человеком, но я ничего не видела, потому что женщина прижала меня за волосы к полу, сделать я ничего не могла.

Началась потасовка. Моего мужа ударили по голове строительным пистолетом и пробили голову. Он выполз на улицу. Меня таскали за волосы по лестнице. Я кричала сильно на весь подъезд, просила о помощи. Никто из соседей не вышел. Но, видимо, в полицию позвонили, потому что приехали ППСники, увидели мужа моего с окровавленной головой у подъезда и вызвали скорую.

Меня тоже опрашивать не стали, я была в таком состоянии, лицо все синее было, когда врачи приехали, меня тоже увезли вместе с мужем в больницу. Полицейские сказали, что утром можно заявление написать в полицию. Домой мы вернулись из больницы в 5 утра, а ближе к 11.00 пошли в полицию и написали заявление на соседей. Сейчас мужа вызвали на вахту – он водитель погрузчика. Я дома осталась с детьми одна и теперь боюсь за детей, потому что соседей наших даже не задержала полиция".

В пресс-службе МВД Карелии подтвердили информацию о драке и сказали, что сообщение об инциденте в доме на улице Зеленая в Петрозаводске поступало аж 9 раз за ночь.

Вначале звонили соседи, потом поступило сообщение с номера "112", позже звонили сотрудники патрульно-постовой службы, а также дежурные из больницы.

"На данный момент по факту случившегося проводится проверка", - сообщили в ведомстве и добавили, что вторые участники драки тоже пострадали, так как обращались за помощью в больницу, где у них зафиксировали серьезные повреждения рук. Заявления, кстати, в полицию вторая сторона писать не стала.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Медики зафиксировали лихорадку у четверти вахтовиков, заразившихся коронавирусом в Карелии

Медики всю ночь обследовали заразившихся коронавирусом вахтовиков на стройплощадке Белопорожских ГЭС в Карелии, сообщили в Минздраве Карелии.

Как сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, всю ночь в Беломорской ЦРБ проводилось обследование строителей-вахтовиков, доставленных в больницу со строительной площадки Белопорожских ГЭС в Кемском районе, где накануне выявлено 39 случаев ковидной инфекции. На 8 часов утра обследован 31 ковид-положительный пациент. Обследованы также 11 вахтовиков с лихорадкой, у одного выявлена пневмония.

Все больные с пневмонией переведены в ковид-центр на базе Госпиталя ветеранов войн. Ковидные пациенты без пневмонии, 18 человек, госпитализированы в Беломорскую и Сегежскую ЦРБ и госпиталь. Лихорадящие без пневмонии находятся в обсервационных боксах в Беломорске (8 человек).

"Теперь уже очевидно, что выбранная Минздравом Карелии стратегия размещения инфекционных отделений на территории республики оказалась правильной. Последний случай на Белопорожской ГЭС отражает правильность создания такого отделения в Беломорске, - отметил Михаил Охлопков. - Аналогично востребованными были в период локальных вспышек и центры для лечения больных ковид в Питкярантском и Сегежском районах".

фото: pixabay

Коронавирус "отправил в нокдаун" экономику Карелии: первые цифры

Появились первые объективные данные о последствиях пандемии коронавируса для различных отраслей экономики Карелии.

Предварительные выводы можно сделать на основании доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия", где содержатся показатели за апрель – первый месяц ограничительных мер.

Промышленное производство в Карелии в апреле выросло на 23,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, несмотря на то, что из-за эпидемии была прекращена работа многих предприятий. Работа строительных организаций Карелии почти не останавливалась в период пандемии, но они пострадали из-за снижения потребительского спроса и других факторов. Приостановка работы магазинов в Карелии в апреле привела к резкому спаду в розничной торговле, в основном, непродовольственными товарами, но карантин ударил и по продажам продуктов питания. Закрытие кафе, ресторанов и других заведений общественного питания в Карелии в апреле привело к сокращению оборота в отрасли на 34,8% по сравнению с мартом. Сфера услуг оказалась в числе наиболее пострадавших из-за коронавируса в Карелии, но некоторые виды пережили кризис лучше остальных. Прогнозировать последствия пандемии для экономики власти Карелии пока не берутся. Сейчас имеются лишь предварительные оценки, сколько может потерять бюджет республики. Как все это выглядит в цифрах, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Следственный комитет Российской Федерации по Республике Карелия

Глава Следкома Карелии поменял за год легковой автомобиль на внедорожник

Доход руководителя республиканского управления Следственного комитета России вырос в прошлом году почти на 2 миллиона рублей.

В 2019 году денежный доход руководителя Управления Следственного комитета РФ по Республике Карелия Евгения Швеца составил 3 миллиона 804 тысячи рублей. Такую сумму глава карельского Следкома указал в своей финансовой декларации, опубликованной на официальном сайте ведомства.

По сравнению с 2018 годом доходы Швеца увеличились на 1 миллион 906 тысяч рублей. За минувший год руководитель республиканского следственного управления также поменял личный автомобиль – с Toyota Camry на Toyota Land Cruiser 200.

В декларации о доходах главы карельского Следкома нет данных о его владении недвижимостью. Однако в пользовании Евгения Швеца и его супруги находится дом площадью 208,9 квадратных метра и земельный участок площадью 1200 квадратных метров.

фото: Столица на Онего

Выселенной на улицу учительнице в Петрозаводске собирают деньги на "свой угол"

Продолжается сбор средства на жилье Нине Туга, которую собственник выселил на улицу из общежития, где она прожила почти четверть века.

Нина Туга всю жизнь проработала учителем начальных классов в Петрозаводске. После тяжелой болезни вынуждена была уйти с работы. Более 20 лет она прожила в общежитии на Володарского, 44.

На сегодняшний день собственник общежития - компания "Петрозаводскстрой" начала через суд выселять на улицу жильцов, у которых закончился договор коммерческого найма.

Первой, кто отправился на улицу, стала 61-летняя Нина Туга, единственным источником дохода которой является пенсия в 13 тысяч рублей.

Купить жилье или снять квартиру с таким доходом нет возможности, кредит также не дают.

Друзья и коллеги создали в Сети группу помощи Нине Туга и пытаются собрать деньги на покупку ей постоянного жилья, а пока общими усилиями неравнодушных людей и при поддержке министра образования Карелии Романа Голубева удалось найти бывшей учительнице временный угол.

Как Нина Туга оказалась в такой ситуации, читайте здесь.

Если у вас будет желание помочь пенсионерке, то реквизиты для перевода есть в группе помощи.

"До окончания сбора осталось 29 дней! Нина Адольфовна тяжело переносит свою бездомность, переживает за свое будущее и надеется на нашу с вами помощь", - сообщается в группе помощи.

фото: pixabay.com / interpolsk

Заброшенные шахты рядом с городом в Карелии намерены ликвидировать

Заброшенные шахты вблизи Питкяранты планируется ликвидировать, говорится в тексте программы социально-экономического развития Карелии.

В тексте индивидуальной программы социально-экономического развития Карелии на 2020-2024 годы сообщается о намерении властей проработать вопрос выполнения комплекса специализированых работ по ликвидации (консервации) заброшенных шахт, примыкающих к городу Питкяранта.

Речь идет об отработанных и неликивидированных в советское время шахтах.

Подробнее - на сайте "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео / МВД Карелии

Трое мужчин обокрали автозаправку в Петрозаводске (ВИДЕО)

Мужчин подозревают в краже с автозаправки, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции разыскивают граждан, подозреваемых в краже с АЗС в Петрозаводске.

Полиция устанавливает личности троих пассажиров автомобиля. На видео один из них в черной маске, двое без масок.

Всех, кто обладает значимыми сведениями о разыскиваемых, полиция просит сообщать информацию по номерам телефоном: +7-953-535-55-10 или +7-911-409-00-17.



Конфиденциальность гарантируется.

Ранее петрозаводчанина, попросившего разменять купюру, ограбили на автозаправке.

фото: © кадр из видео

Медведь вышел на трассу в Карелии (ВИДЕО)

На дороге в Медвежьегорском районе гулял медведь.

В редакцию "Столицы на Онего" водитель прислал видео, на котором запечатлел, как большой медведь бродит по дороге в Медвежьегорском районе.

Косолапый гулял по дороге, не обращая внимания на машину.

фото: trubatv.com / скриншот видео

В Петрозаводске водитель сбил велосипедиста на перекрестке (ВИДЕО)

Авария произошла на пересечении улиц Чапаева и Ватутина: автомобилист сбил двигавшегося перед ним человека на велосипеде.

В Сети опубликовано видео ДТП, произошедшего в Петрозаводске в субботу, 30 мая. Водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста, который двигался непосредственно перед машиной.

ЧП произошло на пересечении улиц Чапаева и Ватутина. Оба участника движения ехали в одном направлении. При этом автомобилист "догнал" человека на велосипеде и сбил его. Видео инцидента опубликовано на сайте Trubatv.com.

В ГИБДД сообщили "Столице на Онего", что авария является неучетным ДТП, в котором нет пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Карелии четверо велосипедистов получили травмы в ДТП с начала сезона.

фото: © МЧС Карелии

Пожар произошел на территории приюта для животных в Петрозаводске - нужна помощь (ФОТО)

Пожар произошел 1 июня на проезде Строителей, 10, сообщили в МЧС Карелии.

В 9.32 пожарно-спасательные подразделения в составе 10 человек выезжали на пожар на территории приюта для животных "Дорога домой". Сгорела стена и кровля дома-кухни на площади 36 кв м.

В паблике приюта просят помочь.

"Нужна помощь сухим кормом, деньгами на его покупку, собаки голодные. Нужны средства на восстановление дома-кухни", – пишут активисты.

Собаки не пострадали.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Как помочь приюту, смотрите здесь.

фото: © Прокуратура Республики Карелия

Доход прокурора Карелии вырос за год на 757 тысяч рублей

Глава республиканского надзорного ведомства не обременен недвижимостью и транспортными средствами.

Прокурор Карелии Карен Габриелян задекларировал свой денежный доход за прошлый год в размере 5 миллионов 674 тысяч рублей. По сравнению с 2018 годом он вырос на 757 тысяч рублей.

Правда, в прокурорской декларации о доходах из собственности Габриеляна исчез внедорожник Volkswagen Touareg. Теперь таким автомобилем владеет супруга главы республиканского надзорного ведомства. Ей также принадлежит две трети общей долевой собственности квартиры площадью 81,8 квадратных метра.

Кроме того, в пользовании прокурорской четы находится квартира площадью 104,5 квадратных метра.

фото: © кадр из видео / МВД Карелии

Полиция Петрозаводска разыскивает возможного вора (ВИДЕО)

Мужчину подозревают в краже денег, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска по Петрозаводску разыскивается мужчина, запечатленный на видеозаписи. Его подозревают в краже денег.

Всех, кто обладает значимыми сведениями о данном мужчине, полиция просит сообщать информацию по номерам телефоном: +7-953-535-55-10 или+7-911-409-00-17.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Столица на Онего

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков: "Настанет время, когда мы эти маски снимем!"

Михаил Охлопков рассказал, как эпидемия коронавируса изменила мир и психологию людей и что ждет нас дальше.

"Столица на Онего" провела один рабочий день с главой Минздрава Карелии Михаилом Охлопковым, мы узнали, как это – быть на передовой борьбы с эпидемией.

Вечером, прежде чем попрощаться с Охлопковым, спрашиваем, что ждет всех нас дальше.

- Михаил Егорович, как считаете, Вы в чем-нибудь ошиблись?

- Не ошибается тот, кто ничего не делает, – говорит Охлопков. – Были бы умнее, средства индивидуальной защиты для медиков закупили в декабре, когда уже вспыхнул Китай, а не в январе, когда масок не стало по всей России... Надеялись, что у нас такого не будет и что нашей защиты окажется достаточно. Но нет! Пришлось покупать экстренно, искать… В итоге мы, конечно, всех оснастили и сделали запас на три месяца, но скольких трудов и нервов это стоило!

И сейчас мы извлекли из эпидемии коронавируса много уроков. Теперь мы знаем, что инфекционные стационары, от которых система ОМС старательно избавлялась все последние годы из-за дороговизны содержания отдельно стоящих зданий, нужны, и мы будем их повсеместно восстанавливать.

Теперь мы знаем, что во всех медицинских учреждениях нужны эпидемиологи, ставки которых наши предшественники сократили вроде как за ненадобностью. И нам еще предстоит этот институт выстраивать заново.

Теперь мы знаем, что открытые регистратуры в поликлиниках, когда между регистратором и пациентом ничего нет, – это плохо. И мы должны делать барьеры из стекла или пластика, чтобы защищать людей от воздушно-капельной инфекции. И главное – что запас средств индивидуальной защиты медиков должен быть в каждом медицинском учреждении на три месяца.

- Эпидемия изменила мир и психологию людей. Как считаете, это надолго?

- Помните, как вели себя жители Карелии в январе и феврале? Никто же масок не носил! Никогда! А сейчас большая часть населения носит маски. Эта культура уже появилась у нас в России, как ранее в азиатских странах. Люди научились мыть руки и обрабатывать их антисептиком. Научились приходить из магазина и мыть продукты…

Конечно, со временем мы эти навыки потеряем. Это естественный ход событий. Когда уже не будет инфекции, глупо заставлять людей дезинфицировать продукты в полиэтиленовых пакетах. Но в период эпидемии – это очень важно!

- То есть скоро мы перестанем носить маски?

- Конечно. Настанет время, когда мы эти маски снимем! Обязательно. Это не на всю жизнь.

Нормальная жизнь вернется? Когда? Коронавирус исчезнет? – на эти и другие вопросы читайте ответы здесь.

фото: © Правительство Карелии

Рашид Нургалиев: "Заложена прочная основа для поступательного движения Карелии вперед"

Заместитель Секретаря Совета Безопасности России, руководитель рабочей группы №5 Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летию Карелии Рашид Нургалиев подвел итоги работы Госкомиссии.

По мнению Нургалиева, основным предназначением рабочей группы № 5 Госкомиссии был контроль за ситуацией в монопрофильных муниципальных образований Карелии и оказание поддержки в их развитии. Обусловлено это тем, что из 18 городов и поселков городского типа Карелии 11 являются моногородами, а 6 из них относятся к категории монопрофильных муниципальных образований с наиболее сложным социально-экономическим положением.

"Учитывая оставшуюся в "наследство" монопрофильную отраслевую структуру экономики Госкомиссия направила свои усилия именно на это направление, поскольку подъем промышленности неизбежно вызовет развитие и остальных сфер жизнедеятельности. За это время созданы новые производства на базе Надвоицкого алюминиевого завода. Прежде всего, речь идет о реализации проекта по производству алюминиевых радиаторов – ООО "Русский радиатор" компании РУСАЛ, а также тонкодисперсных материалов (порошков) из карельского минерала шунгита – Надвоицкий завод ТДМ.



© Правительство Карелии

Одновременно при участии ГК "Внешэкономбанк" и НО "Фонд развития моногородов" был создан промышленный парк в поселке Надвоицы и образована территория опережающего социально-экономического развития "Надвоицы".

Завершены основные работы по глубокой модернизации производства на Сегежском ЦБК, а при содействии рабочей группы № 5 Госкомиссии данный инвестиционный проект был включен в перечень приоритетных в области освоения лесов.

Не допущена остановка одного из наиболее крупных градообразующих предприятий региона – целлюлозного завода "Питкяранта". Восстановлено производство на Лахденпохском фанерном комбинате", - отметил Рашид Нургалиев.

Среди положительных результатов работы рабочей группы №5 Госкомиии, по мнению ее руководителя, - решение вопроса об исключении малька радужной форели из перечня сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию. Это позволило увеличить в районах Карелии число предприятий ее выращивающих и соответственно значительно пополнить муниципальные бюджеты. Наряду с этим была организована работа по усилению контроля за выловом водных биологических ресурсов, включая воспроизводство ценных видов рыбы (например, семейства лососевых – кумжи).

Целый комплекс мер был принят для развития транспортной инфраструктуры, спортивной инфраструктуры, туристической отрасли, повышения доступности медицинской помощи, благоустройства городов и сел республики.



© Правительство Карелии

Как отметил Нургалиев, в работе Государственной комиссии, возглавляемой Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Николаем Платоновичем Патрушевым, активное участие приняли практически все федеральные министры и руководители ведомств, представители Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Законодательного Собрания республики, бизнеса, общественных организаций и благотворительных фондов.



© Правительство Карелии

"В результате совместной работы Государственной комиссии с Правительством Республики Карелия заложена прочная основа для поступательного движения региона вперед, придан новый импульс дальнейшему развитию его экономики и повышению инвестиционной привлекательности, - считает заместитель Секретаря Совета Безопасности России. - Не могу не отметить, что сделанное рабочей группой № 5 Госкомиссии в Республике Карелия было бы невозможно без оказываемой помощи со стороны Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти различных субъектов Российской Федерации, подразделений Правительства Республики Карелия, государственных корпораций, организаций, спортивных федераций, Олимпийского комитета России и многих граждан. Их перечисление займет не одну страницу, и каждому мы искренне благодарны".

фото: © кадр из видео

Добрые жители Петрозаводска спасли утку с утятами (ВИДЕО)

В День защиты детей петрозаводчане спасли утку с утятами, которые оказались на оживленной дороге в городе под колеса автомобилей.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчане прислали фото и видео, как добрые горожане спасли утку с утятами, которые оказались на дороге среди машин.

Петрозаводчане собрали всех маленьких утят в коробку и вместе с уткой отнесли их к речке, где благополучно отпутили все утиное семейство.

"День защиты детей – вот и спасли детей", - сказал петрозаводчанин, отпуская маленьких утят к воде за мамой-уткой.

фото: © Администрация Петрозаводска

Сквер с фонтаном появится в Петрозаводске (ФОТО)

В Петрозаводске продолжают благоустраивать сквер Аквамарин, сообщили в администрации города.

В карельской столице продолжают благоустраивать сквер Аквамарин. Заместитель главы администрации Петрозаводска – председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев побывал на месте проведения работ.

В створе Ленинградской улицы и набережной Варкауса появятся зеленая зона с пешеходной дорожкой, декоративный водопад, фонтан с питьевой водой и небольшая тренажерная площадка. Также планируется отреставрировать насосную станцию (бывшую котельную), которая расположена рядом со сквером.

Сейчас благоустройство территории в самом разгаре: уже установлены фонари, пешеходная дорожка вымощена натуральным карельским камнем, посажены деревья и кустарники.

"В этом году данный участок города особенно оживлен: в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" здесь обновляют дорожное полотно и тротуары, одновременно с ремонтными работами идет замена инженерных коммуникаций, скоро появится новый светофор, обустраивается Приозерный парк. А к столетию республики горожанам подарят и новый сквер", - отметил Андрей Бекелев.

Благоустройство сквера "Аквамарин" планируют завершить к началу июля. Все этапы работ находятся на контроле специалистов комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации.

фото: Екатерина Кюреляйнен

Житель Карелии пожаловался в прокуратуру на брошенный плавучий ресторан с острова Кижи

Ржавеющий ресторан отбуксирован с заповедного острова в акваторию поселка Пиндуши.

Житель карельского поселка Пиндуши направил жалобу в прокуратуру на бывший плавучий ресторан с острова Кижи, который пришвартован в поселковой акватории Онежского озера. По словам местного жителя, ржавеющий ресторан загрязняет окружающую среду и угрожает жизни и здоровью детей, которые купаются в озере.

Напомним, несамоходное плавательное средство ранее располагалось в охранной зоне музея-заповедника "Кижи", однако в прошлом году оно было отбуксировано в акваторию поселка Пиндуши. Власти Петрозаводска, которым принадлежит плавучий ресторан, намеревались его продать, но сейчас он фактически брошен в Медвежьегорском районе.

фото: © Столица на Онего

Более 300 человек осудили за грубое нарушение режима самоизоляции в Карелии

С апреля в судах зарегистрировано более 580 материалов в отношении жителей республики, грубо нарушивших режим самоизоляции.

На 31 мая в районных и городских судах Карелии зарегистрирован 581 административный материал за нарушение правил поведения в период действия режима повышенной готовности на территории республики (самоизоляции) в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщается в паблике "Скажи экстремизму нет| Республика Карелия".

Уже рассмотрено 425 материалов, по 374 вынесены постановления о назначении наказания.

Административные материалы зарегистрированы и рассматриваются во всех судах, кроме Муезерского районного суда.

Больше всего нарушителей в Петрозаводске, Прионежском и Беломорском районах.

фото: © УФССП Карелии

ТЦ в Петрозаводске остался без игровых автоматов из-за долга владельца оборудования в 15 млн рублей

Житель Мурманском области накопил долг в 15 млн рублей, сообщили в управлении судебных приставов.

Судебные приставы из Мурманской области обратились за помощью к управлению в Карелии – необходимо было арестовать имущество должника, которое находилось в Петрозаводске.



Мурманчанин сдавал в аренду одному из торговых центров города детские развлекательные автоматы.

В конце мае 31 автомат предварительной стоимостью 1,2 млн рублей был арестован.

Ранее приставы "подкараулили" алиментщика на собеседовании в Петрозаводске.

фото: Столица на Онего

Число госпитализированных с внебольничной пневмонией в Карелии продолжает расти

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 516 пациентов, сообщили в оперштабе Карелии.

Девять человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 516 пациентов, 53 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © Столица на Онего

"Столица на Онего" провела один рабочий день с главой Минздрава Карелии Михаилом Охлопковым

Провели целый день с министром здравоохранения Карелии Михаилом Охлопковым и узнали, как это – быть на передовой борьбы с эпидемией.

Когда в ноябре прошлого года мы познакомились с новым министром здравоохранения Карелии Михаилом Охлопковым, который приехал к нам из Якутии, – сидели в кафе, пили кофе со сливками и разговаривали о будущем, – никто не знал, что пройдет три месяца, и всё кардинально изменится. От действий этого человека во многом зависят жизнь и здоровье тысяч жителей Карелии. Сегодня это так – детский хирург и министр здравоохранения оказался на передовой борьбы с эпидемией. И то, что в нашей республике она не стала катастрофой для медицины и, как следствие, для всех нас – это и его заслуга.

Михаил Охлопков стал тем самым первым человеком, который еще в январе с трибуны Заксобрания заявил, что коронавирус – это серьезно и республике понадобятся колоссальные силы и средства, чтобы противостоять опасной инфекции. Уже тогда он знал, что потребуется в срочном порядке создавать с нуля ковидные стационары и обучать медиков, которые никогда не лечили COVID-19; что, возможно, придется закрывать предприятия и целые города, запрещать работу общественного транспорта; и что всех нас ждет непростой период карантина, когда привычная жизнь перевернется.

С тех пор изменилась жизнь и самого Михаила Охлопкова, который теперь работает почти круглосуточно. В этом мы убедились, когда провели с министром всего один рабочий день, который длился с раннего утра и до позднего вечера.

Как собирается оперативная сводка, как решает оперативные вопросы Михаил Охлопков и как заканчивается его рабочий день, читайте здесь.

фото: © правительство Карелии

Глава Карелии обсудит с губернаторами Скандинавии "перезагрузку экономики"

Первая международная онлайн-сессия с участием руководителей и представителей регионов Баренцева сотрудничества состоится 10 июня.

Сессия объединит на своей площадке губернаторов финских Лапландии и Северной Карелии, норвежских Нурланна, Тромса и Финнмарка, российских Мурманской области и Карелии, шведских Норрботтена и Вестерботтена, модератором дискуссии выступит глава Международного Баренцева секретариата Томас Халлберг, сообщается на сайте правительства Мурманском области.

Артур Парфенчиков примет участие в сессии.



Беспрецедентное число участников мероприятия обусловлено серьезностью и значимостью планируемых тем обсуждения, связанных с COVID-19.

Какие отрасли экономики оказались самыми уязвимыми перед лицом коронавируса на Севере? Какие меры для перезагрузки экономики потребовались и были приняты в первую очередь? Есть ли будущее у туристической отрасли в Баренцевом регионе? Какова роль волонтерского движения в борьбе с пандемией? Можно ли говорить о некоем унифицированном Баренцевом подходе к реагированию на ситуацию, вызванную коронавирусом? Обладает ли сотрудничество на Севере достаточной прочностью, чтобы устоять перед мировыми угрозами? Станет ли этот глобальный вызов источником новых возможностей? Все эти вопросы включены в повестку международной онлайн-сессии, за ходом которой можно будет следить в прямой эфире.

фото: © Лев Федосеев/ТАСС

Новые международные направления для туристов планируется открыть в Карелии

Федеральные власти намерены проработать возможность открытия в Карелии новых маршрутов для передвижения групп туристов.

Об этом сообщается в тексте индивидуальной программы социально-экономического развития Карелии на 2020-2024 годы.

Программа предполагает открытие международного водного круизного маршрута и еще нескольких маршрутов, связанных с Финляндией.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Как в Петрозаводске запускали фонтаны (ФОТО, ВИДЕО)

В первый день лета в столице Карелии стартовал сезон фонтанов.

В городе будут работать пять фонтанов: "Молекула Фуллерена", "Плачущий камень" у портретной галереи "Героям Советского Союза", фонтан на Берёзовой аллее, фонтан "Калевала" в сквере имени Элиоса Леннрота и фонтан у кафе "Нойбранденбург".

Торжественный старт сезона состоялся у "Молекулы Фуллерена".

Напомним, зимой в Петрозаводске установили светодинамический фонтан.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Герои скульптуры "Рыбаки" в Петрозаводске соблюдают "масочный режим" (ФОТО)

Неизвестные граждане одели медицинские маски на лица героев скульптуры "Рыбаки", находящейся на берегу Онежского озера.

Медицинские маски закреплены на лицах персонажей скульптуры "Рыбаки".

Скульптура, установленная на побережье Онего в 1991 году, считается одним из символов Петрозаводска. Ее автор - Рафаэль Консуэгра. Композиция досталась карельской столице в подарок от американского города-побратима Дулута.

Стоит напомнить, зимой 2011 года "рыбаков" облачали в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.

В Карелии с десятого мая действует "масочный режим". Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, в котором обязал местных жителей носить маски в общественных местах.

Затем Парфенчиков объяснил, почему он подписал распоряжение об обязательном ношении масок.

фото: пресс-служба Минсельхоза РК

Около 12 тысяч особей краснокнижного лосося выпустили в реку Шуя в Карелии

Специалисты министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии приняли участие в акции по выпуску в реку Шуя 12 тысяч особей лосося, искусственного выведенного на рыбоводном заводе.

"В районе автомобильного моста в поселке Бесовец в реку выпушено 12 тысяч штук двухгодовиков озерного лосося со средней навеской 20-24 грамма, выращенного на Выгском рыбоводном заводе ФГБУ "Главрыбвод", - говорится в официальном сообщении министерства.

Видеоролик о том, как это было, смотрите на сайте "Вести Карелии".