Чем запомнился этот день

фото: Столица на Онего

Парфенчиков разрешил открыть кафе и рестораны по всей Карелии, но с одним условием

С 16 июня разрешается работа кафе, ресторанов, столовых, других объектов общественного питания на территории всей Карелии.

Объекты общественного питания могут открыться, по словам Артура Парфенчикова, при условии соблюдения мер безопасности и посетителями, и персоналом.

"Рад, что многие предприниматели ответственно подошли к этому вопросу, некоторые подготовились к моменту открытия заранее, - сказал Артур Парфенчиков. - И это объяснимо, к общепиту всегда предъявлялись повышенные санэпидтребования. Кроме того, в кафе и ресторанах, где действительно заботятся о здоровье и безопасности гостей, повара, официанты, бармены всегда работали в перчатках: здесь ничего нового. Что касается масок, лицевых экранов – это дополнительная защита не только посетителей, но и персонала, который за день обслуживает большое количество людей".

Также глава Карели отметил, что из этих же соображений целесообразна установка защитных перегородок между столами, а также на барных стойках, у касс и в зонах выдачи продуктов, если у них обслуживают посетителей.

"Такие перегородки устанавливают и наши автозаправочные станции, магазины, другие предприятия и организации, через которые ежедневно проходит большой поток людей. На мой взгляд, если все продумано, то перегородки совсем не портят эстетику помещений. К тому же такие экраны практичны, их удобно обрабатывать дезсредствами. И ведь это не только дополнительная защита в период пандемии. Она поможет обезопасить сотрудников и во время сезонного подъема заболеваемости, например, гриппом и ОРВИ" - подытожил Парфенчиков.

Губернатор сказал, что понимает, какие дополнительные расходы пришлось сделать предпринимателям, которые итак пострадали из-за приостановки деятельности этой весной. И напомнил, что карельский Минэк в июле объявит отбор, и предприятия смогут получить компенсации на покупку очков, экранов и перегородок.

"Социальная дистанция, средства индивидуальной защиты и все прочие требования безопасности, которые сегодня необходимо соблюдать, – это ответ на вызов времени. И я благодарен всем землякам, кто это понял, кто не воспринимает их как досадное неудобство. Мы постепенно возвращаемся к обычной жизни, но в новых условиях, которые необходимо принять", - отметил Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что кафе, рестораны и столовые возобновляют работу в большинстве районов Карелии

фото: © pixabay.com

МЧС Карелии предупреждает о сильном ветре и грозах

Сегодня ожидаются грозы, ливни и сильный ветер, сообщили в МЧС Карелии.

С 14.00 до 17.00, начиная с западных районов, с сохранением в течение ночи 19 июня ожидаются грозы, ливни, усиление ветра при грозах до 15 м/с.



Под действие неблагоприятного явления могут попасть Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы, а также Петрозаводск и Костомукша.



Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.



Общие рекомендации:



• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

фото: © Столица на Онего

Ливни с грозами надвигаются на Петрозаводск

Идут с территории Финляндии.

Запад и юго-запад Карелии ожидает их вечером, сообщается в паблике "Погода Петрозаводска и Карелии".



До Петрозаводска и близлежащих районов ливни и грозы должны дойти ближе к позднему вечеру.

Напомним, синоптики обещают холодные выходные в Карелии.

фото: © кадр из видео/МЧС Карелии

Появились видео с места пожара в Петрозаводске, на котором спасли более 10 человек

Трех человек, заблокированных в квартире, вывели с помощью автолестницы, сообщили в МЧС Карелии.

Напомним, возгорание произошло после 10.00 на Лесном проспекте. 10 человек эвакуировали по лестничному маршу.





Для ликвидации пожара привлекались 24 человека и 8 единиц техники.

Видео предоставили в МЧС Карелии.

фото: Егора Алеева / ТАСС

Опубликован "прайс-лист" на арестованные и выставленные на торги машины жителей Карелии

Управление Федеральной службы судебных приставов по Карелии опубликовало на своем официальном сайте "прайс-лист" на автомобили, арестованные у жителей республики.

"Одним из распространенных видов имущества, на которое судебными приставами-исполнителями в соответствии с Федеральным законом "Об исполнительном производстве" накладывается арест, является транспортное средство", - говорится в сообщении УФССП.

Выставлены на торги 17 иномарок от бюджетных легковушек до внедорожников премиум-класса. О ценах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Еще 22 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии за сутки

Общее число заразившихся COVID-19 в Карелии составило 934, сообщили в оперштабе.

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 22 новых случая коронавируса: в Петрозаводске - 10 человек, в Суоярвском районе (поселок Поросозеро, село Вешкелица) – 2 человека, в Олонецком районе (село Видлица, Олонец) – 2 человека, в Беломорске – 5 человек, в Медвежьегорском районе (поселок Пиндуши) -1 человек.

Также коронавирусная инфекция выявлена еще у одного работника АО "ВАД" и одного работника со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Общее число заболевших COVID-19 в Карелии составило 934 человека. Выздоровели 365 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 20 человек: в Кемском районе (рабочие с Белопорожской ГЭС) - 3, в Петрозаводске - 13, в Лоухском районе – 1 человек, в Прионежском районе - 3 человека.

Всего проведено 61532 исследований (+1335 за сутки).

На самокарантине находятся 2465 человек (-148 за сутки).

В местах обсервации пребывают 145 человек (-22 за сутки).

фото: © Depositphotos / by_ShiShkin

Заявление на федеральном канале: В Петрозаводске ребенок и беременная женщина находятся в опасности

Следственные органы начали проверку после заявления петрозаводчанки на федеральном канале о том, что поведение ее пьяного брата представляет опасность для беременной сожительницы и годовалого ребенка, сообщили в Следкоме Карелии.

Информация о нарушении прав несовершеннолетнего ребенка в Карелии, изложенная в телевизионном сюжете, стала основанием для проведения доследственной проверки, рассказали в ведомстве.

В среду 17 июня в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет, в котором была рассказана история о семье, проживающей в Петрозаводске.

В передаче женщина сообщила, что переживает за своего годовалого племянника, который проживает со своим отцом, злоупотребляющим спиртными напитками, и поведение которого может представлять опасность для ребенка и беременной сожительницы.

Изложенная в сюжете информация явилась основанием для проведения доследственной проверки следственными органами Следкома Карелии. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

фото: © Столица на Онего

Появились подробности пожара, который произошел утром в Петрозаводске

Возгорание произошло после 10.00 на Лесном проспекте, сообщили в МЧС Карелии.

Ранее сообщалось, что в 10.14 из горящей квартиры на Древлянке вынесли ребенка.

Для ликвидации пожара привлекались 24 человека и 8 единиц техники.



Трех человек, заблокированных в квартире, вывели с помощью автолестницы, среди них был ребенок. Еще 10 человек эвакуировали по лестничному маршу.



Одна из квартир на 8 этаже сгорела.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

фото: © Столица на Онего

Синоптики обещают холодные выходные в Карелии

Синоптики Гидрометцентра Карелии дали прогноз на ближайшие дни.

Дневная температура в Карелии в выходные снизится по сравнению с показателями середины текущей недели.

Погоду обусловит Скандинавский антициклон.

В субботу температура понизится до +15, +20 градусов, в воскресенье будет повыше на пару градусов.

По ночам похолодает до плюс 4-9. Местами по северо-востоку возможно понижение до 0.



Осадков не ожидается.

По словам синоптиков, температура будет чуть ниже нормы.

А уже на следующей неделе жителей Карелии вновь порадует жаркая погода.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Роман Денисов

Ребенка вынесли из горящей квартиры в Петрозаводске

Пожар произошел сегодня утром на Лесном проспекте, сообщили в МЧС Карелии.

В 10.14 пожарно-спасательные подразделения в составе 13 человек привлекались для ликвидации пожара в квартире жилого дома на Лесном пр., 13. В 10.47 пожар ликвидирован.

Пожар был отнесен к категории повышенной сложности.

По лестнице спустили ребенка из горящей квартиры.

Информации о погибших и пострадавших пока нет.



Подробности выясняются. Сотрудники МЧС проводят разведку.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб на пожаре в Пудожском районе.

фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев

Следком рассказал подробности страшного убийства младенца в Карелии

Жительница поселка Карелии задушила и выбросила на помойку своего 2-месячного ребенка ради возлюбленного, сообщили в карельском Следкоме.

Ранее сообщалось, что неработающая 39-летняя жительница поселка Кривой Порог Кемского района в июле 2017 года, находясь в своей квартире, стремясь скрыть от своего нового знакомого наличие у нее малолетнего сына, сохранив тем самым с ним близкие отношения, задушила своего ребенка, которому на тот момент не было и двух месяцев.

На следующий день она выбросила труп ребенка в мусорный контейнер, находящийся около дома.

В ходе судебного следствия женщина периодически отрицала вину в совершении преступления, меняя показания. В соответствии с позицией прокурора республики приговором суда ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Осуждённая взята под стражу в зале суда.

Следком Карелии рассказал, что после убийства младенца женщина покинула территорию Карелии и проживала в другом регионе Российской Федерации.

В течение 3 лет преступление было не раскрыто, но благодаря грамотной работе, проведенной следователями СК и сотрудниками уголовного розыска полиции, подсудимая была установлена.

фото: © pixabay.com

Нашлись родители потерявшейся в Карелии маленькой девочки

Установлена личность законных представителей найденного в Кондопоге ребенка, сообщили в МВД Карелии.

В полиции сообщили, что установлены родители маленькой девочки, которую сегодня утром нашли на улице Пролетарской в Кондопоге.

Сообщение о потерявшемся ребенке ранее было опубликовано во всех СМИ и пабликах Карелии.

Правоохранители поблагодарили СМИ, паблики и всех пользователей соцсетей за оперативное распространение информации.

фото: ©Столица на Онего

Бывший гендиректор "Кареллеспрома" вновь проиграл в суде журналисту

Руководителю Управления автомобильных дорог Карелии Павлу Дегтяреву не удалось получить два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда от публикации о его прошлогодней премии.

Коллегия судей Верховного суда Карелии оставила в силе решение городского суда Петрозаводска, который отклонил 29 января иск о защите чести, достоинства и деловой репутации бывшего генерального директора лесопромышленной холдинговой компании "Кареллеспром" Павла Дегтярева к онлайн-изданию "Вести Карелии" и его автору Светлане Лысенко. Отставной топ-менеджер потребовал взыскать с них по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда от публикации, посвященной прошлогодней премии Дегтярева, и признать часть фраз из этой статьи несоответствующими действительности, но городской суд не нашел оснований для удовлетворения этих требований. К такому же выводу пришел 18 июня и Верховный суд Карелии.

Напомним, поводом для иска Павла Дегтярева к заслуженному журналисту Карелии послужила статья Светланы Лысенко "Ложка дегтя в бочке лесного меда: за что гендиректор "Кареллеспрома" получил 26 миллионов премии?", которая была опубликована в Интернет-газете "Вести Карелии" 11 июля 2019 года. Лысенко первой рассказала о беспрецедентной для небогатого региона денежной выплате в 26 миллионов рублей хозяйственному руководителю, назначенному на свою должность с ведома карельского руководства, а в публикации, которая стала предметом судебного разбирательства, представила мнение некоторых экспертов о деятельности лесопромышленного холдинга, где на тот момент республиканскому правительству принадлежал контрольный пакет акций.

Сейчас Павел Дегтярев возглавляет Управление автомобильных дорог Карелии, а правительство республики в прошлом году продало с аукциона часть своей доли в "Кареллеспроме" и перестало являться его крупнейшим собственником.

фото: "Столица на Онего"

Кассационный суд отменил приговор инструкторам лагеря "Сямозеро" в Карелии, где погибли дети

Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор Петрозаводского горсуда в отношении инструкторов лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Павла Ильина и Валерия Круподерщикова и направил дело на новое рассмотрение.

В четверг, 18 июня, Третий кассационный суд рассмотрел жалобу на приговор Петрозаводского городского суда, который был ранее оглашен в отношении двух инструкторов. Прежний приговор в итоге был отменен, сообщают источники «Столицы на Онего» в адвокатских кругах. Таким образом, рассмотрение дела Ильина и Круподерщикова будет возвращено в городской суд Петрозаводска.

Напомним, приговор Петрозаводского горсуда инструкторы лагеря выслушали 18 марта 2019 года. Бывший инструктор Павел Ильин был оправдан. А Валерий Круподерщиков был признан виновным в оставлении людей в опасности и приговорен к 8 месяцам лишения свободы, но фигурант был освобожден от наказания за истечением срока давности.

Адвокат Дмитрий Маслов, представляющий в суде интересы одного из фигурантов дела, заявил, что защита не была уведомлена о предстоящем судебном заседании в установленное законом время, поэтому адвокаты не смогли явиться на процесс в Третьем кассационном суде. В итоге Ильину и Круподерщикову были предоставлены адвокаты по назначению. "Они нас обоих отстранили от участия в деле, нарушив право на защиту, что мы, безусловно, будем обжаловать", - сказал Маслов.

По словам Дмитрия Маслова, новые адвокаты по назначению не могли в полной мере ознакомиться с материалами дела, в котором более трехсот томов. Защитник заявил, что будет обжаловать решение в Верховном суде России.

Напомним, Павел Ильин и Валерий Круподерщиков обвинялись в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Инструкторы координировали действия подростков в лагере на озере Сямозеро.

В суде представители гособвинения просили признать виновными всех фигурантов. Сотрудники прокуратуры Карелии просили назначить Ильину - 4 года колонии общего режима; Круподерщикову - 6 лет колонии общего режима.

Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Тогда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Ильин, Коваленко и Котович были признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию.

Однако затем Верховный суд Карелии отменил приговор в отношении двух представителей Роспотребнадзора. Дело на данный момент находится в стадии рассмотрения.

Мужчина сфотографировался с медведем на трассе в Карелии (ВИДЕО)

В Сегежском районе автолюбители встретили на трассе медведя.

На своей странице в соцсети житель Карелии опубликовал видео и написал в комментарии к нему, что, когда ездил на дачу в Сегежский район, то по пути поздоровался с медведем.

"Правда, я предпочёл не выходить из машины", - уточнил автор видео.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Подопечный дома-интерната для престарелых и инвалидов в Карелии заразился коронавирусом

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал подробности о ситуации с заболеванием COVID-19 в республике.

Напомним, что за минувшие сутки выявлено 22 новых случая заболевания короновирусом.

В числе новых выявленных случаев коронавирусной инфекции 10 – зарегистрированы в Петрозаводске. 2 случая выявлены в Суоярвском районе (1 - в поселке Поросозеро и 1 – в селе Вешкелица). 5 человек заболели в Беломорске, четверо из них – из числа "контактных" с ранее заболевшими. 1 случай – в поселке Пиндуши Медвежьегорского района. Также коронавирус подтвержден у еще одного работника компании "ВАД" и у одного строителя Белопорожских ГЭС.

"Кроме того, - уточнил Артур Парфенчиков. - В Олонецком районе подтверждены 2 случая: 1 – в Олонце и 1 – у подопечного Видлицкого дома-интерната для престарелых и инвалидов. В течение полутора месяцев, с 4 мая, он находился за пределами интерната на стационарном лечении в медучреждениях. Затем мужчина был помещен в обсерватор, где у него диагностировали коронавирус. Сейчас он находится в специализированом COVID-отделении Питкярантской ЦРБ".

Глава Карелии напомнил, что сейчас Видлицкий дом-интернат работает в закрытом режиме, персонал трудится сменами по две недели, не покидая стен интерната, отменены посещения. В таком же режиме работают еще 6 подобных учреждений республики.

Это сделано, по словам Парфенчикова, чтобы не допустить инфекцию извне к людям, многие из которых – пожилые или с ослабленным здоровьем.

Ранее сообщалось, что общее число заразившихся COVID-19 в Карелии составило 934 человека. Выздоровели - 365. Умерли – 5.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Парфенчиков попросил соблюдать социальную дистанцию всех, кто выйдет смотреть полет эскадрильи над Петрозаводском

Над Петрозаводском 24 июня пролетит эскадрилья истребителей, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков в продолжение темы торжеств по случаю 75-летия Победы сообщил, что 24 июня над Петрозаводском пролетит эскадрилья истребителей.

Парфенчиков уточнил, что сейчас наши военные летчики готовятся к участию в воздушной части парада Победы, который пройдет в Санкт-Петербурге. В нем будут задействованы самолеты шестой армии ВВС и ПВО. Все полеты будут выполняться с аэродрома "Петрозаводск".

"После участия в параде, ориентировочно в 11.15 - 11.30, эскадрилья из 10 истребителей пролетит над городом и Онежской набережной, - сказал Артур Парфенчиков. - Убедительно прошу всех, кто выйдет в это время на улицу, чтобы увидеть полет: не забывайте о безопасности и соблюдайте социальную дистанцию".

Напомним, в Петрозаводске торжественное построение с привлечением сил Западного военного округа мы решили провести 30 сентября, в памятный день освобождения нашей республики от захватчиков.

фото: © pixabay.com

Под Петрозаводском застрелили волка, терроризировавшего дачников

В Прионежском районе убили волка, сообщили в Минприроды Карелии.

Многочисленные сигналы о выходе волка к дачным домам СНТ "Театр" поступали в Минприроды в последние дни.

Хищник загрыз нескольких домашних животных.

На волка охотились два дня. Охотинспектор с сотрудниками Росгвардии поджидали волка в лесу на тропах, где хищник оставил свои следы.

Вечером, 17 июня волк вышел на лесную тропу по направлению к СНТ. Хищник уверенно направлялся в сторону одного из сотрудников Росгвардии, не подавая признаков страха. Это говорит о том, что хищник, скорее всего, был болен.

Волка направят на обследование в Прионежскую станцию по борьбе с болезнями животных.

Минприроды РК напоминает, что при выходе диких животных к населенным пунктам необходимо звонить по телефонам горячей линии: +7(921)222-05-25, +7(921)457-13-18.

Напомним, в августе прошлого года в этом дачном кооперативе огонь унес жизни 80-летнего пенсионера и 6-летнего мальчика.

фото: © Столица на Онего

Следком начал проверку по факту гибели женщины на лесном озере

В Пряжинском районе проводится проверка по факту гибели женщины, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, трагический случай произошел 17 июня в дачном кооперативе "Мичуринец".

По версии следствия, 58-летняя женщина, находясь на даче, пошла купаться на озеро. Зайдя в воду, самостоятельно выйти на берег она не смогла. Находившийся по близости мужчина попытался помочь женщине и вытащил ее из воды, но она скончалась.

Причина смерти потерпевшей устанавливается.

Проводится доследственная проверка.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Жильцы домов рядом с асфальтовым заводом в Петрозаводске задыхаются

Жители станции Онежский в Петрозаводске пожаловались на невыносимость проживания вблизи асфальтового завода.

В редакцию "Столицы на Онего" пришло обращение жителей со станции Онежский, которые пожаловались на невыносимость проживания рядом с асфальтовым заводом.

Сегодня, когда на улицах города активно кладут асфальт, они буквально задыхаются в своих квартирах.

"Ремонт испортил нам не просто лето, а устроил настоящую газовую камеру, - написали авторы обращения. - При уличной температуре в 25 градусов мы сидим взаперти в своих квартирах, нам не открыть окна, не выйти на балкон, на улице всё в дыму, а резкий запах отработанных газов от деятельности асфальтовых заводов вызывает слезотечение, горечь во рту, головокружение, слабость, рвоту, головные боли, а со временем рак".

По словам жителей станции, только за 2019-20 годы они подали более 50 обращений, заявлений и жалоб о невыносимости проживания вблизи асфальтовых заводов. Свыше десяти раз люди покидали свои квартиры и возвращались по завершении работ по приготовлению асфальтовой смеси.

"С каждым годом объём работ по ремонту дорог значительно увеличивается. И сейчас в непосредственной близости от наших домов функционирует 4 асфальтовых завода, отравляющих воздух, - отмечают авторы обращения. - У нас просто взяли и забрали право на комфортную и безопасную среду обитания".

Жители станции интересуются: кто разрешил ввод в эксплуатацию промышленных предприятий с высоким риском загрязнения окружающей среды рядом с населенным пунктом и почему никто из чиновников не думает о них.

Сегодня жители станции Онежский узнали, что правительство выкупило бывшее здание Дома культуры ОТЗ за 60 млн рублей для театра. Люди просят власти купить и для них дом, чтобы 40 семей наконец-то смогли переехать и дышать чистым воздухом.

фото: © pixabay.com

Едва не утонувший в Петрозаводске кайтингист находился в воде около 40 минут

В Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения рассказали подробности инцидента на Онежском озере.

Напомним, вчера в 14.19 в пожарно-спасательную службы поступило тревожное сообщение о том, что в Петрозаводской губе Онежского озера тонет кайтингист. Спасатели на катере доплыли до мужчины и доставили его на берег к личному автомобилю.

По информации Госкомитета, спортсмен потерял управление кайтом, когда находился в воде далеко от берега.

Очевидцы утверждали, что напротив переулка Озерный в Онежское озеро упал парашютист. Меньше чем за 10 минут 4 специалиста на рабочем катере БЛ-820 добрались до пострадавшего, спасли и доставили на берег.

Выяснилось, что житель Петрозаводска вышел на своем кайте в Онежское озеро, в процессе занятий спортом потерял управление. Затонувший кайт и намокшие спортивные приспособления не позволяли мужчине самостоятельно добраться до берега.

До прибытия спасателей мужчина находился на воде уже в течение тридцати-сорока минут. Спортсмен не пренебрегал мерами безопасности и был одет в специальную форму, которая не позволила ему замерзнуть после длительного нахождения в воде.

Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации, то сразу же звоните "01" или "112".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Финляндия возобновила прием заявок на вид на жительство

Министерство иностранных дел Финляндии приняло решение о возобновлении приема заявлений на получение разрешений на пребывание в стране.

Как сообщили на сайте МИД Финляндии, из-за эпидемии коронавируса был приостановлен прием стандартных заявлений на получение визы и вида на жительство до 19 марта 2020 года.

С 16 июня в представительствах на территории РФ можно подать заявление на получение вида на жительство в Финляндии.

Приоритет будет отдаваться клиентам, которые были записаны на прием для подачи заявления, но чья запись была отменена из-за пандемии Covid-19.

фото: Столица на Онего

Защитники "Каменного бора" одержали победу в суде

Горожане, выступающие в защиту парка "Каменный бор", добились признания незаконным перевода части зеленой зоны в районе Ключевского карьера под строительство детского сада.

Верховный суд Карелии удовлетворил иск жителей Петрозаводска Ольги Тужиковой, Ильи Шкварина и Валерия Алексеева к городской администрации, которые потребовали признать незаконным изменение статуса части территории парка "Каменный бор" в районе Ключевского карьера, где сейчас идет строительство детского сада в рамках Федеральной целевой программы развития республики до 2020 года. Об этом "Столице на Онего" сообщила юрист Ольга Тужикова.

Как сообщила Тужикова, суд признал незаконным расширение рекреационной территории "Каменного бора" под дальнейшую застройку. По словам юриста, если решение Верховного суда республики устоит в Третьем кассационном суде в Петербурге, то строительства садика продолжать будет запрещено.

Ольга Тужикова заявила, что защитники "Каменного бора" намерены в ближайшее время подать иск в Петрозаводский суд с требованием запрета строительства объекта на территории зеленой зоны.

Все подробности о судебном процесс читайте далее.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Магазинам, где нет кондиционеров, в Карелии грозит закрытие

Все магазины обязаны соблюдать температурный режим - если там слишком жарко, они должны быть закрыты.

Об этом заявил сегодня на заседании правительства Карелии глава республики Артур Парфенчиков.

"Температурный режим установлен. Работать при плюс 30 нельзя. Надо закрывать такие магазины", - сказал Парфенчиков. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: группа ООО "Суорвский хлебозавод" Вконтакте

Глава Карелии: "Известный инвестор" хочет купить последний государственный хлебозавод

Правительство Карелии планирует выставить на продажу 100% доли в уставном капитале ООО "Суоярвский хлебозавод", интерес к покупке которого проявил известный в республике инвестор.

Об этом сообщил сегодня на онлайн-заседании правительства Карелии глава республики Артур Парфенчикрв.

"Инвестор известный, я пока называть не буду, он уже активно работает по многим предприятиям республики", - сказал глава Карелии. Суоярвский хлебозавод был включен в программу приватизации в 2019 году, но тогда правительство и парламент отказались от этого шага. Что говорили противники приватизации, и почему правительство хочет продать завод, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Появились свежие цифры об уровне бедности в Карелии - ситуация ухудшилась

Численность жителей Карелии, доходы которых ниже величины прожиточного минимума, в 2019 году составила 15,7% - это больше, чем почти во всех регионах Северо-Западного федерального округа.

Выше, чем в Карелии этот показатель только в Псковской области, во всех остальных регионах доля бедных меньше. В целом по России он составил 12,3%.

Такие выводы следуют из инфографики Карелиястата "Социально-экономические индикаторы бедности" за 2018 и 2019 годы. Удельный вес малоимущего населения в Карелии в 2019 году вырос по сравнению с 2018 годом. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © паблик "ГКУ РК "ОПС по Суоярвскому району"

Появились кадры с места пожара в Карелии, который уничтожил два автомобиля и бытовки (ФОТО)

Пожар произошел 15 июня в Суоярвском районе.

Напомним, в 9.35 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в бытовках в поселке Райконкоски. В результате сгорели две бытовки и два автомобиля.

Как сообщается в паблике ГКУ РК "ОПС по Суоярвскому району", пожар произошел в вагончиках рабочих. Первыми к месту пожара прибыли добровольцы, которые начали тушение до прибытия подразделений пожарной охраны поселков Лоймола и Леппясюрья.

Сгорели автомобили Great Wall Hover и Сhevrolet Aveo.

фото: © МЧС Карелии

Кайтингист едва не утонул в Онежском озере в Петрозаводске

Инцидент произошел днем 17 июня, сообщили в МЧС Карелии.

В 14.19 в пожарно-спасательную службы Петрозаводска поступило тревожное сообщение о том, что в Петрозаводской губе Онежского озера тонет кайтингист.

Спасатели на катере доплыли до мужчины и доставили его на берег к личному автомобилю.

Напомним, 15 июня в Петрозаводске утонули двое человек: 9-летняя девочка, купавшаяся в Лососинке, и 57-летний мужчина – его тело было найдено в Онежском озере.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Камера в Петрозаводске сняла молодого человека, подозреваемого в краже (ВИДЕО)

В Петрозаводске разыскивают молодого человека, подозреваемого в хищении из магазина, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД по Петрозаводску устанавливают личность молодого человека, запечатленного камерой видеонаблюдения, который подозревается в хищении товаров из продуктового магазина.

Любую достоверную информацию о разыскиваемом можно сообщать по телефонам: +7-953-532-49-59 или +7-953-527-57-87.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: страница правительства РК Вконтакте

Предпринимателям придется убеждать клиентов, что они в безопасности, заявил Парфенчиков

Возобновление работы предприятий и учреждений после карантинных ограничений было самой легкой задачей, следующий этап будет труднее из-за особых условий ведения бизнеса.

Такое мнение высказал сегодня на онлайн-заседании правительства Карелии глава республики Артур Парфенчиков.

"Это, наверное, была самая легкая фаза восстановления (после ограничительных мер - прим. ред.). Потому сейчас, если говорить о бизнесе, ему предстоит решить другую задачу, может быть, более сложную – это доказать большей части населения максимальную безопасность", - сказал губернатор. Что еще он думает по этому поводу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".