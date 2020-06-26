Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © pixabay.com

Число зараженных COVID-19 в Карелии за сутки увеличилось на 44

Общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 1177, сообщили в оперштабе.

За минувшие сутки 44 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии: в Петрозаводске – 23 человека, в Муезерском – 9 человек, в Беломорске - 2 человека, в Кеми – 1 человек, в Суоярвском районе – 3 человека (в Суоярви - 1, в поселке Поросозеро – 2), в Сегежском районе – 1 человек (поселок Надвоицы), в Лахденпохье – 3 человека, в Сортавале – 2 человека.

Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в Карелии составило 1177 человек.

Выздоровели 505, за сутки выписаны по выздоровлению 28 человек: в Петрозаводске - 7, в Сегежском районе - 3, в Олонецком районе - 7, в Беломорском районе - 1, в Медвежьегорском районе - 1, в Суоярвском районе - 1, в Кондопожском районе – 1. Кроме того, выписаны еще 2 рабочих со стройплощадки Белопорожской ГЭС и 5 работников АО "ВАД".

Всего проведено в Карелии 73041 исследование на коронавирус (+1289 за сутки).

На самокарантине находятся 1552 человека (+154 за сутки).

В местах обсервации пребывают 33 человека (-2 за сутки).

фото: © Администрация Сортавальского района

Депутаты Сортавалы намерены "удалить в отставку" главу города

Руководитель муниципального образования Карелии считает, что в городе происходит захват власти.

Городской совет Сортавалы назначил на 29 июня проведение внеочередной сессии, на которую вынесен вопрос об "удалении в отставку" главы муниципального образования Сергея Крупина. Как сообщил "Столице на Онего" председатель горсовета Владимир Головченко, с такой инициативой к нему обратилась группа депутатов, которые считают, что действующий глава Сортавалы не исполняет свои обязанности по решению вопросов местного значения в течение более чем трех месяцев.

"За это время глава Сортавальского городского поселения не подписал ни одного решения, которые были приняты депутатами на сессиях, – сказал Владимир Головченко. – Мы считаем, что глава поселения самоустранился от исполнения своих обязанностей".

Однако глава Сортавалы Сергей Крупин с этими претензиями депутатов не согласен. По его мнению, инициатива об "удалении" избранного главы муниципального образования в отставку связана с неподписанием им решения сессии горсовета от 17 марта об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений.

Напомним, городской суд Сортавалы обязал Сергея Крупина подписать документы об объединении двух соседних муниципалитетов, но глава города обжаловал этот вердикт в Верховном суде Карелии, и решение по жалобе Крупина еще не вынесено.

"Я удивлен проведением внеочередной сессии, и считаю, что в Сортавале происходит захват власти", – заявил глава городского поселения "Столице на Онего". По словам Сергея Крупина, он придет на сессию и покажет депутатам те документы, которые он подписал за последние месяцы, чтобы доказать необоснованность их претензий.

О политической ситуации в Сортавале читайте в статье журналиста Валерия Поташова.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Как в Петрозаводске демонтировали старый шпиль железнодорожного вокзала (ФОТО и ВИДЕО)

В столице Карелии рабочие произвели демонтаж старого шпиля железнодорожного вокзала.

В Петрозаводске демонтирован 17-метровый шпиль железнодорожного вокзала. Сообщается, что новый шпиль, который поднимется над зданием, изготовлен в Санкт-Петербурге.

Напомним, в Петрозаводске продолжается ремонт железнодорожного вокзала. Реконструкцию планируют завершить в третьем квартале 2020 года.

фото: © РИА Новости / Константин Чалабов

Суд Петрозаводска выселил семью из благоустроенной квартиры за долги

Неплательщики выселены из благоустроенной квартиры в общежитие по решению суда, сообщили в администрации Петрозаводска.

Исполнено решение Петрозаводского городского суда, вынесенное в отношении граждан-неплательщиков, проживавших в муниципальной благоустроенной двухкомнатной квартире на Нойбранденбургской улице.

Согласно сведениям, предоставленным ресурсоснабжающими организациями, более шести месяцев горожане без уважительных причин не вносили плату за жилое помещение и коммунальные услуги. На момент обращения в суд, сумма образовавшейся задолженности превышала 500 тысяч рублей.

Решением Петрозаводского городского суда исковые требования МКУ "Служба заказчика" о выселении удовлетворены. 23 июня ключи от указанной квартиры были сданы в администрацию. Ответчику предоставлена комната в общежитии на улице Щорса. А в высвободившуюся квартиру на Ключевой в ближайшее время переселятся нуждающиеся.

В настоящее время в суде рассматривается аналогичное дело в отношении должников, проживающих в доме №9 по Сегежской улице.

В мэрии напмнили, в МКУ "Служба заказчика" создана горячая линия, по которой можно задать имеющиеся вопросы о начислении платы за социальный наем и погашении имеющейся задолженности. Специалисты ответят по номеру телефона: 33-20-36. Перечень лиц, имеющих задолженность по оплате за социальный наём муниципальных жилых помещений, опубликован на сайте администрации.

фото: "Новая газета"

Житель Карелии лишился гражданства из-за судимости по экстремистской статье

Петрозаводский дворник Алексей Новиков лишен гражданства и должен покинуть пределы России в течение 15 суток после отмены карантинных ограничений.

Алексей Новиков был признан виновным в приготовлении к участию в деятельности террористической организации и возбуждении ненависти к русским в репосте в соцсети. Уголовное дело было возбуждено после того, как Новиков весной 2016 года сделал и затем сразу удалил репост во "ВКонтакте", речь в котором шла о деятельности запрещенной в России организации и "уничтоженной промышленности СССР". Об этом сообщает "Новая газета".

После этого мужчина был задержан и затем, как он утверждает, под пытками рассказал, что собирался в Сирию воевать на стороне боевиков.

Московский окружной военный суд назначил фигуранту дела четыре года колонии, которые в апелляции и после частичной декриминализации 282 статьи превратились в неполные два. Спустя год после освобождения у Новикова забрали паспорта, отменив решение о принятии в гражданство.

Новиков родился на Украине. На территории РСФСР, а потом и России он проживает с 1987 года. Российский паспорт мужчина получил лишь в 2005 году.

Как сообщает издание, проживавшие на территории России "советские" граждане до 1 июля 2002 года приобретали гражданство РФ автоматически в порядке признания. С вступлением в силу ФЗ "О гражданстве РФ" такой порядок прекратился: процедура осталась прежней, но стала называться предоставлением гражданства в упрощенном порядке.

"Ключевое слово — "предоставление". Если до 2002 года государство признавало право населения быть его гражданами и как бы лишь исполняло их волю, то с 2002 года стало это право предоставлять — даровать. А дарованное можно и забрать. Алексей лишился паспортов 12 мая. Государство заявило, что "устойчивая правовая связь с Российской Федерацией" у Новикова отсутствует, а "гражданско-правовые связи с отдельными гражданами РФ могут реализовываться им и в статусе лица без гражданства".

В законодательстве прописаны конкретные статьи, по которым отбирают паспорт (за преступления, приготовления или покушения к ним). В частности, лишиться документа можно за организацию и участие в экстремистском сообществе, а также финансирование экстремизма.

Сообщается, что Новиков должен покинуть пределы России в течение 15 суток после отмены карантинных ограничений.

Ранее сообщалось, что трех жителей Карелии осудили за экстремизм.

фото: r21.fssp.gov.ru

Опубликован список арестованных авто, выставленных на торги с 15%-ной скидкой в Карелии

Стоимость арестованного и выставленного на торги имущества должников может быть снижена на 15%, если на него в течение месяца не нашлось покупателей.

Об этом говорится в комментарии службы судебных приставов Карелии к перечню автомобилей, арестованных у физических и юридических лиц.

"Если имущество должника не было реализовано в течение одного месяца со дня передачи на реализацию, то судебный пристав-исполнитель выносит постановление о снижении цены на15%. Таким образом, реализация арестованного имущества в числе прочего может осуществляться в среднем на 15% ниже среднерыночной стоимости аналогов", - говорится в сообщении УФССП. Управление разместило на своем официальном сайте список арестованных и выставленных на торги автомобилей. Из них 9 продаются с 15%-ной скидкой. О моделях и ценах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске на Гагарина положили "Калитки"

На площади Гагарина установили очередной атр-объект к 100-летию Карелии, сообщили в администрации Петрозаводске.

В карельской столице завершили монтаж арт-объектов, посвященных юбилею республики. На центральной набережной города появились "Онежские ФишКи" (автор – Александр Ким), а на площади Гагарина – "Калитки" (автор – Александр Савельев).

Две последние композиции наиболее ярко представляют национальные традиции нашего региона.

Напомним, всего в рамках подготовки к 100-летию республики в Петрозаводске установлено восемь арт-объектов. Карельская столица продолжает активно преображаться: проводятся масштабные работы по благоустройству и озеленению территорий, ремонту фасадов домов, реконструкции Онежской набережной, обновлению других объектов городской инфраструктуры.

фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

Из горящего общежития в Петрозаводске эвакуировали 15 человек

Пожар произошел 25 июня на улице Кемской, сообщили в МЧС Карелии.

В 6.06 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в пятиэтажном общежитии на улице Кемской, 13.

Сгорела комната на площади 12 кв м.

Из огня эвакуировали 15 человек, двух – с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Пожару была присвоена повышенная категория сложности.

Никто не погиб и не пострадал.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Напомним, в середине мая на Кемской произошел пожар в другом общежитии.

фото: Столица на Онего / Александр Гнетнев

"Город сдан. Как в сорок первом": в Петрозаводске жители Старой Кукковки выступили против застройщиков

Уплотнительная застройка в Петрозаводске привела к конфликту жителей Старой Кукковки и представителей строительной компании, которая решила возвести в частном секторе высотные дома.

Жители частных домов, расположенных в районе Старой Кукковки, пожаловались в генпрокуратуру страны на застройщиков, которые планируют возвести высотные строения в непосредственной близости от частных построек горожан. В эпицентре конфликта оказались сразу несколько секторов на Старой Кукковке: улицы Мончегорская, Ладожская, Ломоносова, Ильича, а также Лыжная. Решение уплотнить Старую Кукковку, потеснив высотками обитателей частного сектора, обернулось скандалом.

"Я сам строитель и знаю СНиПы. Никогда бы не подумал, что на десяти сотках можно воткнуть девятиэтажный дом. Там же противопожарные разрывы, парковочные места, инсоляция… Город сдан. Как в сорок первом. Каждый делает, что хочет и как хочет. Бизнес преследует цель максимальной прибыли, его даже упрекнуть в этом нельзя, это основополагающий факт. Остальное на совести конкретных бизнесменов, вроде как граждан нашего города, но поступающих, как пришлые. Но должен же быть противовес! Власти города, избранные защищать интересы граждан города, пардон, "назначенные", они обязаны следить за соблюдением правил и норм, сдерживать рваческие инстинкты застройщиков и блюсти порядок", – заявил житель Старой Кукковки Евгений Спиров.

Подробности - в тексте "Столицы на Онего".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Новый шпиль с "золотой" звездой украсил ж/д вокзал Петрозаводска (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня завершились работы по установке нового шпиля железнодорожного вокзала в Петрозаводске.

Напомним, в четверг, 25 июня, в Петрозаводске демонтировали 17-метровый исторический шпиль железнодорожного вокзала.











А совсем недавно рабочие закрепили на здании вокзала новый шпиль, изготовленный в Санкт-Петербурге.

Теперь гостей столицы будет встречать обновленный ж/д вокзал, на вершине которого возвышается "золотая" звезда, обрамленная венком.

фото: © Виталий Голубев

Первый зампрокурора Карелии Эдуард Гусаков уходит на повышение?

Планируется, что его могут назначить первым замначальника Главного управления Генеральной прокуратуры по Южному федеральному округу.

Как стало известно "Столице на Онего", 26 июня первый заместитель прокурора республики Эдуард Гусаков работает в этой должности последний день и, скорее всего, уйдет на повышение.

По имеющейся информации, в ближайшее время генеральный прокурор России Игорь Краснов может назначить Эдуарда Гусакова первым заместителем начальника Главного управления Генпрокуратуры по Южному федеральному округу. В этот округ сегодня входит 13 субъектов страны с центром в Ростове на Дону.

Выпускник Сыктывкарского госуниверситета по специальности "юриспруденция" Эдуард Гусаков, которому 25 июня исполнилось 45 лет, в апреле 2008 года был назначен заместителем прокурора Карелии, а спустя 4 года, и тоже в апреле, стал первым зампрокурора. Эдуард Геннадьевич - кандидат юридических наук, почетный работник прокуратуры РФ.

Проработавшая в органах прокуратуры республики 26 лет, недавний прокурор Петрозаводска Елена Аскерова охарактеризовала Эдуарда Гусакова как "высокопрофессионального специалиста, всегда ответственно относящегося к порученному делу".

Дозвониться до самого Эдуарда Гусакова нам, к сожалению, не удалось.

Браконьеры в Карелии с помощью воблера выловили около 50 кг судака (ФОТО)

Злоумышленники ловили рыбы в месте нереста в акватории Кондопожской губы Онежского озера, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

Ночью браконьеры с помощью воблеров выловили 18 экземпляров рыбы ценной породы – судака, общим весом свыше 49 кг.

Ущерб превысил 118 тысяч рублей.

У нарушителей изъяли 15 запрещенных рыболовных снастей и незаконно добытый улов.

Ранее при патрулировании акватории Ладожского озера стражами порядка были замечены жители Питкярансткого района в возрасте 46 и 52 лет, которые при помощи сетей на моторной лодке осуществляли вылов судака. Браконьерская сеть длиной 60 метров и улов изъяты. Ущерб превысил 11 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее браконьера оштрафовали за ловлю рыбы в приграничном районе Карелии.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

В Петрозаводске грузовик врезался в легковушку – пострадали маленькие дети

Авария произошла 25 июня на Древлянке, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В 19.44 в районе перекрестка Лесного проспекта и Лососинского шоссе водитель автомобиля Iveco Magirus отвлекся от управления и наехал на остановившийся у перекрестка Chevrolet Lanos.

В салоне Chevrolet находились двое детей, 5 и 6 лет. Юные пассажиры получили телесные повреждения, несмотря на то что были в автокреслах.

С начала года в Петрозаводске в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 13 детей.

Ранее в Кондопоге в групповом ДТП с участием лесовоза травмировался ребенок.

фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова/vk.com/id419407976

Глава Карелии попросил соблюдать социальную дистанцию на даче

Артур Парфенчиков попросил жителей Карелии не забывать на выходных о мерах профилактики коронавируса и социальной дистанции.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков дал оперативную информацию по коронавирусу, сообщив, что в числе новых случаев коронавируса, подтвержденных в Карелии, 23 заболевших зарегистрировано в Петрозаводске, 9 – в поселке Муезерский, 2 – в Беломорске, 1 -в Кеми. Также трое человек заболели в Суоярвском районе: 1 – в Суоярви и 2 – в поселке Поросозеро. 1 заболевший выявлен в поселке Надвоицы Сегежского района, 3 – в Лахденпохье и 2 – в Сортавале. Большинство новых случаев – результат контакта с ранее заболевшими.

Также Парфенчиков региона напомнил, что впереди очередные выходные, на которых тоже нельзя забывать о мерах профилактики.

"Впереди выходные, многие поедут за город, – сказал Артур Парфенчиков. – Убедительно прошу, не забывайте о мерах профилактики, в том числе о социальной дистанции. Не нужно собираться большими компаниями. Берегите себя".

Напомним, на сегодняшний день число заразившихся коронавирусом в Карелии составляет 1177 человек.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Жители микрорайона Петрозаводска задыхаются от канализационной вони (ФОТО)

На проезде Тидена после ремонта канализационной сети появился сильный запах нечистот.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился житель ТИЗ "Усадьба", который рассказал, что на минувшей неделе на проезде Тидена ремонтировали канализационные сети, после вдоль дороги появился вонючий грунт.

"А сейчас, видимо, с ремонтом что-то пошло не так, - сказал житель ТИЗ "Усадьба". – Канализацию снова прорвало, вода потекла, размочила вонючий грунт, и теперь мы все задыхаемся".

В компании "РКС-Петрозаводск" прокомментировали сложившуюся ситуацию и пообещали, что неприятный запах нечистот скоро будет ликвидирован.

"После закрытия Онежского тракторного завода многие годы канализационные сети, проходящие по проезду Тидена к району Усадьба Петрозаводска, оставались бесхозными, хотя нуждались в капитальном ремонте, - объяснили в "РКС-Петрозаводск". - Теперь обязанности по обслуживаю этих сетей взяло на себя АО "ПКС-Водоканал". Сотрудники водоканала заменили 740 метров сетей".

По поводу вонючего грунта в компании сказали, что данная практика утилизации осадка сточных вод применяется за границей.

"На месте ремонтных работ был использован почвогрунт – это смесь опилок и переработанного обезвоженного осадка сточных вод, - сказали в компании. - Подобная технология утилизации осадка с пользой для растений (почвогрунт удобряет землю) применяется повсеместно, это международная практика. АО "ПКС-Водоканал" использует исключительно сертифицированный продукт, а процесс компостирования на канализационных очистных сооружениях Петрозаводска был разработан совместно с двумя университетами: Петрозаводским государственным и университетом Оулу, расположенным в Финляндии. Отметим, что наши финские соседи используют аналогичный метод компостирования осадка и применяют его в целях удобрения и благоустройства. В Петрозаводске, например, почвогрунт уже использовали во время работ по благоустройству территории на Октябрьском проспекте, д. 13, а также на улицах Варкауса и Мелентьевой".

По словам специалистов компании "РКС-Петрозаводск", у грунта, который использовался для благоустройства по проезду Тидена, взяли все необходимые пробы для подтверждения его безопасности.

"К сожалению, помимо положительных моментов (удобрение, облагораживание территории, выравнивание участка), у почвогрунта появился минус – запах. Как только сотрудники АО "ПКС-Водоканал" отметили появление неприятного запаха, почвогрунт на территорию проезда Тидена завозить прекратили. Сейчас сотрудники Петрозаводского государственного университета вновь взяли пробы почвогрунта с целью выяснить причину неприятного запаха. Специалисты предполагают, что такое необычное явление связано с высокой температурой воздуха, при которой возобновился процесс компостирования, несмотря на то, что с технологической точки зрения все было сделано верно: предварительно осадок и опилки смешали и выдержали положенное для образования удобрения время. Если в ближайшее время запах устранить не удастся, ради комфорта петрозаводчан почвогрунт вывезут обратно на канализационные очистные сооружения", - заверили в компании.

фото: ИА "Республика" / Максим Смирнов

Глава Минэка Карелии рассказал о кознях недоброжелателей России и необходимости голосовать за поправки

Министр экономического развития и промышленности республики Олег Ермолаев заявил, что приветствует обнуление президентских сроков, поскольку такая мера помешает зарубежным "партнерам" создавать нестабильность в России.

Глава Минэка Олег Ермолаев высказался на своей странице в соцсети о необходимости голосования за новые поправки в российскую Конституцию.

По мнению Ермолаева, поправки, которые вынесены на голосование, являются "абсолютно правильными и полезными".

Министр Ермолаев, в частности, поддержал идею обнуления президентских сроков, усмотрев в ней основу для противостояния действиям зарубежных "партнеров".

"По поводу обнуления сроков, почему и это я считаю правильным. Наши зарубежные "партнеры" уже давно пытаются создать нестабильность в нашей стране. Сорвать Олимпиаду или опорочить ее результаты, развязать войну у границ России, разместить военные базы НАТО у наших границ, исказить историю Великой Отечественной Войны - все это методы воздействия на наше общество. Ну не нравится им, что мы независимая страна. Особенно давление обостряется в период смены власти. Поэтому только тот факт, что действующий Президент В. Путин может переизбраться, будет являться сдерживающим фактором для недоброжелателей России", - написал Олег Ермолаев и разместил в финале поста видео с названием "Российская земля".

Ранее сообщалось, что глава Минэка Карелии призвал авторов петиции против приезда туристов на карантин оставаться людьми.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Рыбы в воде, или "Онежские ФишКи" появились на набережной Петрозаводска (ФОТО, ВИДЕО)

Еще один арт-объект установили на Онежской набережной к 100-летию Карелии.

Фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел установку очередного арт-объекта на набережной Петрозаводска.

Арт-объект "Онежские ФишКи", автором которого выступил скульптор Александр Ким, установили в минувший четверг, 25 июня, на набережной Петрозаводска.

Напомним, в рамках подготовки к 100-летию Карелии центральную часть города украсят восемь арт-объектов: Знак "100 лет Карелии", "Ряпушка", "Медведь", "Карельский лес – формула древостоя", "Расставим точки над А" (автор Владимир Зорин) и "Фотозона" (автор Александр Савельев), "Онежские ФишКи" Александра Кима и "Калитки" Александра Савельева.

фото: © Алексей Павлишак/ТАСС

На и.о. замначальника таможенного поста в Карелии завели уголовное дело

Нарушение было зафиксировано на МАПП "Люття" в Костомукше, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте.

Исполняющий обязанности заместителя начальника (сменного) таможенного поста МАПП "Люття" превысил должностные полномочия – незаконно продлил срок временного ввоза иностранного транспортного средства на территории РФ.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Ранее сообщалось, что Карельская таможня с 1 сентября 2020 года прекратит совершение операций, связанных с таможенным декларированием в рамках реформы российских таможенных органов.

фото: © Администрация Петрозаводска

"Нелегальную лавочку" торговцев обувью прикрыли в Петрозаводске (ФОТО)

По итогам проверки выявлены факты нелегального предпринимательства, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В четверг, 25 июня, в ходе инспектирования были выявлены факты незаконного бизнеса на Первомайском проспекте: на улице горожанам предлагали обувь и другие товары.





На предпринимателей составлены протоколы об административном правонарушении.

Администрация Петрозаводска призывает горожан избегать мест нелегальной торговли. В таких точках, как правило, реализуются товары низкого качества, без сопроводительных документов и соблюдения необходимых требований.

Ранее мужчину поймали на нелегальной продаже рассады в Петрозаводске.

фото: © паблик "ГКУ РК "ОПС по Лоухскому району"

В Карелии сгорел дом, простоявший более 60 лет (ФОТО)

Пожар произошел 25 июня в Лоухском районе.

В 4.00 в поселке Амбарный на ул. Железнодорожной, 52 произошел пожар в неэксплуатируемом деревянном одноэтажном доме и хозпостройке. В 5.40 огонь удалось потушить, сообщается в паблике "ГКУ РК "ОПС по Лоухскому району".

Строения сгорели на площади 110 кв м.



Развитию пожара способствовало позднее сообщение и ветхость самого строения 1954 года постройки.

Ранее из горящего общежития в Петрозаводске эвакуировали 15 человек.

фото: © паблик вконтакте "Доброспас"/vk.com/dobrospas

В Петрозаводске ищут бездомного, который перестал выходить на связь с родственниками

Бездомный долго не выходил на связь с родней, и они попросили полицию найти его.

Как сообщается в паблике "Доброспас", сотрудники уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску ведут розыск без вести пропавшего Александра К 1959 года рождения, который не выходит на связь с родственниками с мая 2020 года. Без определенного места жительства, район обитания - улица Казарменская в Петрозаводске.

Всех, имеющих информацию о разыскиваемом или видевших его в последнее время, полиция просит сообщить об этом по телефону: +7-999-094-51-26.

фото: © ТАСС/ Юрий Машков

В Карелии будут судить мужчину, "отмывшего" для наркокартеля 8 млн рублей

Местного жителя будут судить за совершение преступлений в составе организованной группы в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщили в прокуратуре Карелии.

Мужчина был привлечен к преступной деятельности в качестве "обнальщика" денег, полученных от продажи наркотиков на территории нескольких регионов.



С марта по июль 2019 года обвиняемым были обналичены и переданы иным участникам преступной группы почти 8 млн рублей.

Молодой человек также стал осуществлять и функции "закладчика".

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд.

Ранее житель Карелии получил "условку" за продажу гашиша.

фото: © управление пресс-службы главы Карелии

Глава Карелии проголосовал по поправкам в Конституцию России

Сегодня Артур Парфенчиков принял участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации на своём избирательном участке в Индустриальном колледже Петрозаводска, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

"Сегодня я выразил свою позицию в отношении поправок в Конституцию России и поддерживаю предложенные изменения. Все они одинаково важны для нашего будущего. Более того, многие поправки я назвал бы долгожданными. Например, о гарантии территориальной целостности России, защите нашей исторической памяти, культурных ценностей, о запрете двойного гражданства и счетов в зарубежных банках для чиновников и лиц, которые занимают ответственные государственные посты, – мы об этом много говорили фактически с принятия действующей сейчас Конституции, а это произошло уже более четверти века назад.

Кроме того, для меня как юриста еще очень важны корректировки полномочий и ответственности между высшими органами государственной власти. Мы видим, что усиливается парламентский контроль, повышается роль Конституционного суда. Это придаст больше стабильности государству, это гарантия от тех потрясений, которые мы пережили в 1993 году накануне принятия Конституции, в которую мы сегодня вносим изменения.

Отдельно отмечу, что по новой редакции Конституции основой семейной политики государства будет семейное воспитание, именно ему отдается приоритет, равно как защите материнства и детства.

В сфере здравоохранения изменения в Конституцию закрепят право любого человека на получение доступной и качественной медицинской помощи вне зависимости от того, живет ли он в столице или в маленькой деревне за сотни километров от райцентра. А это значит, что, если органы власти не обеспечат людям достойное лечение, это будет восприниматься как нарушение Конституции", – сказал Артур Парфенчиков журналистам после голосования.

Глава республики призвал жителей Карелии прийти на избирательные участки и высказать свое мнение по поправкам в Конституцию нашей страны, проявить свою гражданскую позицию. Голосование будет продолжаться до 1 июля включительно.

Руководитель региона также лично убедился в том, что приняты беспрецедентные меры, направленные на максимально безопасное голосование. На участке есть необходимые средства индивидуальной защиты, на входе измеряется температура, соблюдается дистанция, работают наблюдатели.

фото: ЦИК Карелии

По вопросу изменения Конституции в Карелии проголосовало уже более 22 тысяч человек

В Карелии продолжается Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня и продолжится по 1 июля. Проголосовать можно в любой из этих дней с 8.00 до 20.00.

Как сообщили в ЦИК Карелии, по состоянию на 26 июня в Карелии уже проголосовали 22 136 человек, что составляет 4,29% от общего количества участников голосования.

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фото: © EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, архив

Госпитализация пациентов с внебольничной пневмонией в Карелии продолжается

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 9 случаев заболеваний внебольничной пневмонией, сообщили в оперштабе.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 723 пациента, 61 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В Минсельхозе Карелии обсудят формирование трех новых рыбоводных участков – в Суоярвском, Кондопожском и Медвежьегорском районах

Один из участков для выращивания форели планируется создать на озере Салонъярви, против чего протестовали жители Суоярвского района.

Республиканское министерство сельского и рыбного хозяйства назначило на 15 июля очередное заседание комиссии по определению границ рыбоводных участков. На этом заседании предполагается рассмотреть два предложения по формированию трех участков для товарного рыбоводства. Один из участков планируется разместить на озере Салонъярви в Суоярвском районе, другой – на озере Пертозеро в Кондопожском районе, а еще один – в Кефтень-губе Онежского озера в Медвежьегорском районе.

Отметим, что минувшей весной жители Суоярвского района начали сбор подписей под петицией в защиту озера Салонъярви от форелеводов. В Суоярви прошли публичные слушания, участники которых высказались против открытия форелеводческого хозяйства на Салонъярви, однако еще до проведения этих слушаний частная компания, которая намеревалась выращивать на озере форель, объявила об отказе от своих планов.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Паровоз-памятник на ж/д вокзале в Петрозаводске очистили от ржавчины песком (ФОТО)

Пескоструйную чистку паровоза на ж/д вокзале в Петрозаводске запечатлел фотограф "Столицы на Онего".

Сегодня на ж/д вокзале в Петрозаводске провели пескоструйную чистку паровоза-памятника.

Как пояснили специалисты песком с памятника снимают ржавчину и старую краску.













Паровоз-памятник Эр 738-47 построен в 1935 году в городе Брянске на заводе "Красный Профинтерн". В годы Великой Отечественной Войны водил поезда по дороге победы в блокадный Ленинград (Санкт Петербург). Паровоз работал в Петрозаводском отделении, а с 1959 года на октябрьской железной дороги. Городской совет столицы Карелии вынес решение о создание памятника Эр 738-47.

Его открытие состоялось 2 августа 1987 года.

фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Планируется снижение стоимости медосмотра для получения и замены водительских прав

Минздрав подготовил проект приказа об изменении требований к медосвидетельствованию водителей автотранспортных средств, в результате принятия которого снизится стоимость медосмотра.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министерством был подготовлен проект приказа, которым … допускается применение более широкого спектра методов определения расстройств, связанных с потреблением алкоголя, что позволяет снизить стоимость такого исследования для гражданина", - сообщили в Минздраве. В ведомстве также подтвердили, что с 2021 года тесты на хронический алкоголизм будут проводить только после направления врача-нарколога после обнаружения им клинических признаков расстройств. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Курско

Число зарегистрированных безработных в Карелии удвоилось после увеличения пособия

Численность официально зарегистрированных безработных резко выросла в Карелии в апреле и мае, когда в связи с эпидемией было значительно увеличено пособие по безработице.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-май 2020 года.

В апреле количество безработных, зарегистрированных в службах занятости, составило 10,4 тыс. человек – это в 1,6 раза больше, чем в марте. По сравнению с апрелем 2019 года рост составил 37,4%. В мае численность безработных достигла 13,7 тыс. человек – это на 31,4% больше, чем в предыдущем месяце и в 2 раза больше, чем в мае 2019 года. Рост безработицы произошел на фоне значительного увеличения максимального размера пособия для тех, кто зарегистрировался в службах занятости после 1 марта. Сколько им платят, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Республика"/ Максим Алиев

Компания "Карелкоммунэнерго" пояснила, почему отказалась отапливать Пудож

ГУП "Карелкоммунэнерго" снимает с себя с 1 июля полномочия поставщика тепловой энергии в Пудоже, потому что считает, что теплоснабжением обязаны заниматься местные собственники оборудования котельных.

В четверг, 26 июня, в ходе парламентских слушаний в Заксобрании Карелии директор ГУП "Карелкоммунэнерго" Станислав Хазанович заявил, что компания "Рига" должна приступить к теплоснабжению Пудожа, поскольку владеет источниками тепловой энергии и обязана использовать их по целевому назначению, вместо того, чтобы сдавать оборудование в аренду, получая с этого прибыль.

Хазанович заявил, что владение источниками тепловой энергии является достаточным условием для признания организации теплоснабжающей. По словам директора "Карелкоммунэнерго", этому факту не может помешать даже отсутствие в уставе такой организации вида деятельности по обеспечению теплом, а также отсутствия тарифа для оказания услуг и персонала.

По оценке Хазановича, теплоснабжающее имущество Пудожа и поселка Найстенъярви в Суорявском районе было выкуплено нынешними собственниками после банкротства ресурсоснабжающих организаций. Хазанович подчеркнул, что котельные и иное теплоснабжающее имущество в таком случае должно быть реализовано в рамках конкурса, условием которого является использование его по целевому назначению.

Представители компании "Рига" заявляли, что не могут заниматься теплоснабжением и водоснабжением Пудожа.

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