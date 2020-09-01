Что случилось в Петрозаводске и Карелии 1 сентября

фото: © Егор Алеев/ТАСС, архив

В Карелии коронавирус убил еще одну пожилую женщину

Умерла 85-летняя жительница Пряжинского района, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончалась жительница Пряжинского района 1935 года рождения, имевшая сопутствующие заболевания.

Это 30-й летальный случай в Карелии с начала эпидемии COVID-19.

Подтверждены еще 36 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 24, в Костомукше – 3, в Питкяранте – 1, в Сортавале – 2, в Кондопожском районе – 1 (село Янишполе), в Олонецком районе – 2 (поселок Ильинский, деревня Мегрега), в Беломорском районе 3 (поселки Сосновец и Новое Машезеро, село Сумский Посад).

Всего заболели – 3179.

Выздоровели еще 47 человек: в Петрозаводске – 26, в Пудожском районе – 10, в Лоухском районе – 3, в Костомукше – 3, в Беломорском районе – 1, в Лахденпохском районе – 2, в Пряжинском районе – 1, в Кондопожском районе – 1.

Выздоровели с начала пандемии – 2373.

На самокарантине находятся 889 человек (+3 за сутки).

В обсерваторе пребывают 23 человека (-3 за сутки).

Проведено 144689 исследований (+642 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 517,7 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 678,3 случая, по Северо-Западу – 680,2.

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

На Карелию надвигаются заморозки

Ночью 2-3 сентября в республике подморозит, сообщили в МЧС Карелии.

В ночные часы 2-3 сентября местами по Карелии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1ºС.

Ранее россиян предупредили об аномально теплой погоде.



Теплое начало сентября ожидается на всей территории России, средняя температура больше всего будет превышать норму.

фото: © Столица на Онего

Верховный суд Карелии назначил дату рассмотрения апелляций по делу Дмитриева

Апелляционные жалобы на решение горсуда Петрозаводска по делу поисковика Юрия Дмитриева рассмотрят в Верховном суде республики 16 сентября.

Как сообщил "Столице на Онего" представитель потерпевшей приемной дочери адвокат Игорь Перов, 16 сентября в 10.00 в Верховном суде Карелии состоится заседание, на котором рассмотрят апелляционные жалобы и представление на решение Петрозаводского городского суда, приговорившего исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима за совершение насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной несовершеннолетней дочери.

Напомним, что судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес 22 июля обвинительный приговор, по которому Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриева оправдали.

Как стало известно, этот приговор горсуда Петрозаводска не удовлетворил ни одну из сторон, участвующих в судебном процессе, – и сам Дмитриев (через адвоката Ануфриева – прим. ред), и представитель его приемной дочери, и городская прокуратура – подали апелляционные жалобы.

Ранее сообщалось, что гособвинение просило для Юрия Дмитриева 15-летний срок, а сторона защиты требовало полностью оправдать подсудимого. Сам исследователь сталинских репрессий свою вину не признал, а уголовное дело связал с преследованиями за Сандармох – место массовых советских расстрелов в окрестностях карельского города Медвежьегорска, которое было обнаружено Дмитриевым в конце 90-х годов. В поддержку арестованного выступили многие известные деятели культуры, науки и политики из России и других стран.

Как сообщалось ранее, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Юрия Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

Адвокат Виктор Ануфриев, защищавший в суде Юрия Дмитриева, подал апелляционную жалобу, где попросил Верховный суд полностью оправдать осужденного.

Представитель потерпевшей приемной дочери Игорь Перов считает, что суд, признав Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении его подзащитной, вынес слишком мягкий приговор в части наказания – всего 3,5 лет лишения свободы по тяжкой статье. Кроме этого, по мнению адвоката, подлежит отмене оправдательный приговор по обвинению в изготовлении порнографии.

Не согласилась с приговором и прокуратура Петрозаводска, которая также внесла апелляционное представление на решение Петрозаводского городского суда. В чем суть требований, ведомство не стало афишировать.

фото: © ГИБДД Карелии

Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)

На Комсомольском проспекте пьяный водитель насмерть сбил женщину, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 31 августа, в 23.19 в районе пересечения улицы Ла-Рошель и Комсомольского проспекта 62-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Niva, совершил наезд на 41-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Ранее сообщалось, что момент страшного ДТП запечатлела камера наружного наблюдения.

фото: Александра Россыпнова / ВК

Экс-супруга главы Минстроя Карелии будет защищать обманутых дольщиков

Александра Россыпнова, бывшая жена республиканского министра строительства, ЖКХ и энергетики Виктора Россыпнова, возглавила Фонд защиты прав участников долевого строительства Карелии.

Александра Николаевна Россыпнова является генеральным директором унитарной некоммерческой организации "Фонд защиты прав участников долевого строительства республики Карелия". Об этом говорится на сайте "Спарк".

Региональный фонд защиты прав дольщиков был создан в Карелии в начале 2020 года в соответствии с распоряжением правительства. На сайте органов власти сообщалось, что основной задачей Фонда является урегулирование обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед обманутыми гражданами - участниками долевого строительства.

Ранее Александра Россыпнова возглавляла ГКУ РК "Управление земельными ресурсами".

Виктор Россыпнов был назначен министром строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии в марте 2020 года.

фото: © instagram.com/dorozhko

Екатерина Дорожко из Карелии вернулась в Instagram после слухов об измене мужа-футболиста (ФОТО)

Супруга бразильского футболиста Луиса Адриано опубликовала запись спустя почти три месяца "молчания".

Ранее известный бразильский футболист удалил из Instagram все снимки с женой, моделью из Петрозаводска Екатериной Дорожко.

А страница самой Екатерины не обновлялась с 11 июня.

СМИ сообщали, что Адриано нашел новую любовь – тоже модель, только местную. Отношения Луиса с бразильской 27-летней красавицей Лумой Симойнш длятся несколько месяцев. Футболист, выступающий сейчас за "Палмейрас", не афиширует свою новую девушку, зато сама Лума признается спортсмену в любви в своих сториз. Еще недавно она выкладывала совместное фото с ним.

Сегодня Екатерина обновила Instagram и написала, что вернулась. Почти три месяца модель не появлялась в Сети.

Информации о разводе пока нет. И в статусе у Екатерины до сих пор написано – "замужем".

Напомним, о романе Екатерины и Луиса стало известно в мае. Футболист перестал скрывать возлюбленную и подарил ей на день рождения автомобиль Porsche. Ради нее он ушел от жены с тремя детьми. Влюбленные обвенчались. Сейчас супруги проживают в Бразилии. Ранее Луис Адриано выступал за "Спартак", с 2017 по 2019 год. В конце июля он перешел в бразильский "Палмейрас".

фото: © Столица на Онего

"Местные жители поняли, что на приезжих можно сорвать денег"

Карелию накрыл туристический поток, к которому республика оказалась не готова.

Минувшим летом Карелия столкнулась с небывалым туристическим бумом. Оказавшись перед закрытыми из-за коронавирусной пандемии границами, россияне отправились на отдых по отечественным курортам, историческим и природным достопримечательностям, и на небольшую лесную республику обрушился поток желающих увидеть "остроконечные елей ресницы над голубыми глазами озер".

Как считает генеральный директор туристической базы "Карьяла парк" Дмитрий Кузнецов, к такому наплыву туристов регион был не готов.

"В этом году многие туристы, которые приехали, к примеру, в Приладожье, оказались удивлены негостеприимством Карелии, и связано это было с тем, что местные жители поняли, что на приезжих можно сорвать денег. Мы превратились в маленький Краснодарский край: люди стали сдавать туристам квартиры, дома и при этом заламывать немыслимые цены с таким видом, что они делают гостям какое-то одолжение", - рассказал Дмитрий Кузнецов в интервью "Столице на Онего".

Читайте полностью в рубрике "Капитал".

фото: © Администрация Петрозаводска

Возле гимназии №17 в Петрозаводске изменилась схема движения транспорта

На участке Вольной улицы – от улицы Дзержинского в сторону парковки гипермаркета – организовано одностороннее движение, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Проезд в обратном направлении теперь запрещён. Изменения должны повысить безопасность маршрута к образовательному учреждению для воспитанников гимназии.

Новые знаки установили в рамках реконструкции Кировского моста через реку Неглинку.





Напоминаем, что в связи с ремонтом на этом объекте ещё в июне здесь изменилась схема транспортного сообщения.



Также на Малой Слободской улице по левой стороне в направлении улицы Кирова предусмотрена замена знаков 3.27 "Остановка запрещена" на 3.28 "Стоянка запрещена". Это позволит родителям на личном транспорте с большим удобством доставлять школьников на занятия.

Напомним, со 2 сентября на улице Мончегорской ограничат движение транспорта.

фото: © Администрация Петрозаводска

Ладья из Петрозаводска пришвартовалась в Америке (ФОТО)

Дулут принимает кругосветную экспедицию из Петрозаводска, сообщили в администрации карельской столицы.

В минувший понедельник, 31 августа, поморская ладья "Пилигрим", построенная в карельской столице, пришвартовалась в порту города-побратима в Америке.

Деревянный парусник "Пилигрим", созданный на верфи морского историко-культурного центра "Полярный Одиссей", прибыл в Дулут в последний день лета. Реплика старинного судна – трёхмачтовой поморской ладьи Соловецкого монастыря "Преподобный Зосима" - была построена в нашем городе командой мастеров по чертежам XVIII века.

В порту Дулута отважных мореплавателей ждал тёплый приём. Местные издания следили за перемещением парусника по Великим озёрам. В знак дружбы капитан судна - заслуженный путешественник России Сергей Синельник - подарил рисунок своего брата представителям Duluth Sister Cities International Бену Туэйтсу и Тому Моргану.

В городе-побратиме Петрозаводска у команды запланированы культурные мероприятия. Также путешественникам необходимо собрать средства для перевозки корабля и команды в Сиэтл, где они возобновят плавание на Аляску.

В кругосветную экспедицию "Пилигрим" отправился из карельской столицы в июле 2017-го. За три года ладья побывала в Финляндии, Дании, Бельгии, Франции, Германии, по пути в Соединённые Штаты Америки посетила Испанию, Португалию, Канарские и Карибские острова.

фото: © кадр из видео

В Петрозаводске автомобиль сбил девушку, перебегавшую дорогу в темноте (ВИДЕО)

На Комсомольском проспекте произошло страшное ДТП.

Камера наружного наблюдения запечатлела момент, как 31 августа в 23.19 на Комсмольском проспекте в неустановленном для перехода месте девушка решила перебежать дорогу и попала под колеса автомобиля.

Автомобиль буквально снес пешехода.

О состоянии пострадавшей, в официальных источниках пока не сообщается.

фото: © ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

В Карелии иномарка "улетела" в кювет (ФОТО)

Авария произошла сегодня утром в Олонецком районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 8.35 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о ДТП – на автодороге сельхозназначения в деревне Татчелица автомобиль Toyota Carina съехал в кювет и опрокинулся.

На место выезжали 5 пожарных. Спасатели осмотрели место ДТП и отключили аккумулятор.

По информации МЧС Карелии, никто не пострадал и не погиб.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Напомним, на Комсомольском проспекте пьяный водитель насмерть сбил женщину.

фото: © Виктор Драчев/ТАСС

ФСБ потребовало от охотников не появляться на границе с боеприпасами в машине

В период открытия сезона охоты увеличивается количество правонарушений, связанных с провозом через границу охотничьих боеприпасов в нарушение требований законодательства страны, отмечают в ФСБ.

Пограничное управление ФСБ России по республике Карелия сообщает, что в сезон открытия охоты боеприпасы выявляются как у россиян, следующих в Финляндию, так и у граждан Суоми, въезжающих в Россию.

"Как правило, охотники просто забывают осмотреть автомашину после данного мероприятия и отправляются в путешествие в соседнюю страну. Безответственность указанных лиц приводит к конфликтным ситуациям на границе и значительному увеличению времени на документальное оформление данных правонарушений", - отмечают в ФСБ.

Сообщается, что в августе в пунктах пропуска через границу, расположенных на территории Мурманской области и Карелии сотрудниками Пограничного управления уже выявлено несколько подобных случаев. Все лица привлечены к административной ответственности.

Пограничное управление ФСБ России по Карелии рекомендует охотникам, планирующим зарубежные поездки, заблаговременно убедиться, что все неизрасходованные на охоте боеприпасы были удалены из автомашины до прибытия в пункт пропуска через границу.

"Незаконное хранение и перевозка боеприпасов (за исключением патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию и огнестрельному оружию ограниченного поражения) являются преступлением, предусмотренном ч. 1 ст. 222 УК РФ. Санкция по указанной статье УК РФ предусматривает, в том числе, лишение свободы на срок до 4 лет", - напоминают пограничники.

Ранее сообщалось, что более 170 тысяч гектаров охотничьих угодий на севере Карелии перешли в категорию общедоступных

фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

"Земские учителя" получили по миллиону рублей и перебрались в Карелию

Победители программы "Земский учитель" начнут работать в школах 10 районов Карелии, сообщили в министерстве образования республики.

Учителя математики, русского языка и литературы, физики, музыки, физической культуры, английского языка, истории, обществознания и химии, одержавшие победу в программе "Земский учитель", будут трудиться в Питкярантском, Пряжинском, Суоярвском, Медвежьегорском, Калевальском, Беломорском, Сегежском, Олонецком, Прионежском и Пудожском районах. Об этом информирует Минобраз региона.

Сообщается, что в республику переехали 8 учителей из Архангельской, Новгородской, Московской, Волгоградской, Ростовской областей, Алтайского края. Остальные 11 учителей - из самой Карелии.

"С педагогами уже заключены трудовые договоры, после чего победители программы "Земский учитель" получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей учителю. Каждый педагог должен отработать в выбранной школе не менее 5 лет. Потратить деньги они могут по своему усмотрению без какой-либо отчетности", - говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что учительница из Петрозаводска выиграла автомобиль.

фото: © Министерство образования Республики Карелия

В Петрозаводске открылся детский сад на 300 мест (ФОТО)

Сегодня новое здание детского сада "Онеженка" на Древлянке приняло первых воспитанников. Среди них 200 малышей в возрасте с двух лет.

Первого сентября на улице Попова в Петрозаводске начал работать детский сад на 300 мест. На открытии нового здания побывала вице-премьер Республики Карелия по социальным вопросам Лариса Подсадник, министр образования Республики Карелия Роман Голубев и генеральный директор фирмы-застройщика, компании "КСМ", Николай Макаров.

Детский сад располагается на территории общей площадью более 5200 кв. м. Здание построено и оборудовано с соблюдением современных норм и требований. Здесь 12 дошкольных групп, музыкальный, спортивный залы, столовая, прачечная, медицинский кабинет, кабинет для педагога-психолога и другие помещения. Установлено видеонаблюдение и автоматическая пожарная сигнализация, созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

С открытием детского сада педагогов, родителей и воспитанников поздравила Лариса Подсадник.







- В Петрозаводске очень много молодых семей, поэтому так важно создавать новые места в дошкольных учреждениях, в том числе для малышей ясельного возраста. Чтобы ребята как можно раньше приходили в детский сад, а родители могли выходить на работу, - отметила Лариса Подсадник и подчеркнула, что на строительство детского сада две трети средств направлены из регионального бюджета.

Среди первых воспитанников – сын Михалевой Полины:

- Мы рады, что на Древлянке появился такой современный детский сад. Здание большое, светлое. Помещения просторные. Очень хорошая детская площадка, есть ограждения, чтобы дети не перебегали с одной игровой зоны на другую. Уверена, что ребятам здесь будет интересно.

Современный облик учреждения радует и сотрудников детского сада. Здесь трудятся 65 работников, в том числе 27 педагогов.

- Наш садик оснащен самой современной кухонной техникой. Каждая группа имеет посудомоечную машину. На пищеблоке много удобных специализированных помещений. Сегодня первый рабочий день, все сотрудники очень рады, - поделилась впечатлениями заведующая хозяйством Костенюк Татьяна.

Напомним, что в рамках нацпроекта "Демография" в сентябре также откроются два детских сада в Прионежье. Это блок ясельных групп на 80 мест в Шуе и дошкольное учреждение на 200 мест в Заозерье.

фото: Карты Google

В Карелии историческое здание банка в Сортавале отреставрируют за 67 млн рублей

На сайте госзакупок размещена информация о поиске подрядчика для выполнения работ по сохранению здания банка в Сортавале, являющегося объектом культурного наследия.

В кирпичном двухэтажном здании банка, возведенном в 1913 году, предполагается провести ремонт и реставрацию, а также приспособить объект для современного использования. Максимальная цена договора составляет 67 млн 527 тыс. рублей. Заказчиком работ выступает "Почта России".

В технической документации указано, что здание является объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас оно служит отделением почтовой связи. Здание находится в федеральной собственности "Почты России".

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © E1.ru

Умер писатель Владислав Крапивин

Советский и российский писатель Владислав Крапивин, который был повторно госпитализирован после лечения пневмонии, умер в Свердловской областной клинической больнице №1.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на невестку писателя Ларису Крапивину.

"Умер в 06:40 (по местному времени). Ему стало хуже, ночью отвезли в реанимацию - и все", - сказала она.

Как информирует "Медуза", В конце июля Крапивин попал в реанимацию с пневмонией. 10 августа писателя повторно госпитализировали в Свердловскую областную клиническую больницу № 1, где ему была проведена операция на ноге.

Владиславу Крапивину был 81 год.

Владислав Крапивин родился в 1938 году в Тюмени. В 1956 году он поступил на факультет журналистики Уральского государственного университета в Свердловске (ныне Екатеринбург). Первый рассказ Крапивина был опубликован в журнале "Уральский следопыт" весной 1960 года.

За 50 лет литературной деятельности Владислав Крапивин написал более 450 романов, повестей, рассказов и стихов, сообщает "Интерфакс". Среди наиболее известных его произведений — "Оруженосец Кашка", "Валькины друзья и паруса", "Бегство рогатых викингов", "Тень Каравеллы", "Алые перья стрел", "Мальчик со шпагой", "Мушкетер и фея". Книги Крапивина переведены на многие языки мира. Писатель награжден Орденом Почета (2009) и премией президента РФ в области литературы и искусства (2014).

Помимо литературной деятельности, Крапивин известен как создатель юношеского отряда "Каравелла", в котором подростки занимались морским делом, журналистикой, изучали историю флота.

фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Число заразившихся коронавирусом в России достигло миллиона человек

Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России на 1 сентября составило 1 000 048 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 4 729, заболевших COVID-19.

Выздоровели за время пандемии 815 705 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 6 318 пациентов.

Летальных случаев за все время: 17 299, за последние сутки подтверждено 123 летальных исхода от коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 36,9 млн тестов на коронавирус, за сутки - 204 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 1 сентября остаются 211 248 человек.

фото: © EPA/JACEK BEDNARCZYK

Мировым судьям Карелии закупят кресла с "механизмом качания"

Мебель почти на 4 млн рублей могут приобрести для мировых судей Карелии, сообщается на сайте госзакупок.

К примеру, в описании товара "Кресло судьи" отмечено, что его сиденье и спинка должны быть мягкими с дополнительными подушками для комфорта. На подлокотниках должны быть мягкие накладки. Обивкой мягких частей должна быть черная экокожа. Кресло должно быть оснащено механизмом качания с фиксацией в рабочем положении. Номинальная нагрузка на кресло должна составлять около 120 кг.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: Правительство Карелии

В школах Карелии проведен беспрецедентный объем ремонтных работ

На подготовку системы образования к учебному году выделено более миллиарда рублей, сообщили в управлении пресс-службы главы республики.

В День знаний вице-премьер правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник посетила гимназию №17 и специализированную школу искусств, где роводится большой ремонт.

В 2020 году из бюджета республики по программе "Развитие образования" гимназия №17 получила на ремонт более 25 миллионов рублей. В школе отремонтированы фасад, фойе и помещение первого этажа, инженерные сети для кабинетов части здания, системы отопления, санузлы, завершается ремонт большого спортивного зала.

Специализированная школа искусств ремонтирует не только учебный корпус, но и здание интерната, в котором проживают иногородние ученики.

На ремонт и закупку мебели школе искусств из бюджета региона выделено 20 миллионов рублей. В самой школе отремонтированы гардероб, санузлы, канализация. Проведен ремонт комнат, коридора и санузлов общежития, часть работ планируют завершить в ближайшее время.

Сэкономленные в результате проведения конкурсных процедур средства направлены на обустройство канализации и ремонт прачечной общежития, гардероба, санузлов, крыльца запасного выхода. Кроме того, в прошлом году школе были выделены более 18 миллионов рублей на ремонт крыш обоих корпусов, на эти деньги также выполнен ремонт пожарных лестниц, санузлов и инженерных сооружений.

"В Карелии проведен беспрецедентный объем работ по подготовке к старту занятий с 1 сентября – на эти цели выделено более миллиарда рублей, − рассказала Лариса Подсадник. − Очень много ремонтных работ приходится на системы холодного и горячего водоснабжения, электрику, канализацию, санузлы, кровли, замену окон и теплоузлов. Ну и конечно, косметический ремонт – мы видим, как школы меняются внешне".

Кроме того, в школах республики приведены в соответствие с требованиями законодательства пожарные сигнализации и эвакуационные выходы. На ремонтные работы в пищеблоках образовательных организаций из бюджета Карелии было выделено в общей сложности еще более 96 миллионов рублей.

Из 196 карельских школ в этом году ремонт проводился в 121 образовательном учреждении.

фото: © Пресс-служба Департамента Здравоохранения Москвы/ТАСС

За сутки в Карелии 8 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за последние 24 часа в Карелии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе РК.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1184 пациента, 73 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © Столица на Онего

Власти Петрозаводска "выбили" 1,2 млн рублей долгов у арендаторов-нарушителей

Администрация Петрозаводска отчиталась об успехах в процессе претензионно-исковой работы в отношении должников по арендной плате за землю.

В текущем году состоялось 16 заседаний комиссии по мобилизации и обеспечению поступлений арендных платежей в бюджет Петрозаводска. По их итогам в бюджет городского округа поступило 1,23 млн рублей.

По оставшейся задолженности продолжается претензионно-исковая работа, в том числе рассматривается возможность расторжения договоров аренды.

Подробнее - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Рустам Загидуллин/Интерпресс/ТАСС

Минфин Карелии сообщил о разработке мер поддержки для резидентов Арктической зоны

В Заксобрание республики внесен законопроект, предусматривающий изменения в налоговой сфере, которые начнут действовать в 2021 году.

Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Карелия" включает пакет мер поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус резидентов Арктической зоны.

Речь, в частности, идет об освобождении от налогообложения в течение пяти первых лет и возможности применения в последующие налоговые периоды пониженных ставок по налогу на прибыль и по налогу на имущество организаций, а также снижение ставки для налогоплательщиков — резидентов, применяющих упрощённую систему налогообложения.

Подробности обо всех мерах поддержки - на сайте "Вести Карелии".

фото: Дмитрий Иванов, пресс-служба Московского метрополитена

В Московском метрополитене открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Карелии

Авторские работы карельских и московских фотографов познакомят москвичей и гостей столицы с красотами Карелии в разное время года, сообщили в управлении пресс-службы главы Республики Карелия.

В рамках празднования 100-летия образования Республики Карелия в галерее "Метро" на станции метро "Выставочная" Московского метрополитена сегодня открылась фотовыставка "Карелия - далекая и близкая". Цель выставки - презентация экологически чистой Карелии – края хвойных лесов, тысяч озер и рек, самобытной культуры и богатой истории. В галерее фотографий представлены работы карельских авторов Ильи Тимина, Игоря Подгорного, Игоря Георгиевского, Юлии Лазаревой, Валентины Ротькиной-Качаловой, Натальи и Александра Федосовых, Анатолия Соколова, фотографов из Санкт-Петербурга Антона Юшко и Андрея Куликова.

"Карелия удивляет и восхищает первозданной красотой, богатой историей, самобытной культурой. Знаменитые на весь мир "Кижи" и Валаам, таинственная Воттоваарская гряда, сказочный Рускеальский каньон, древняя наскальная живопись Беломорья и Онеги – это далеко не полный перечень неповторимых мест, привлекающих сотни тысяч гостей и туристов из России и многих стран мира", - отметил постоянный представитель Республики Карели при президенте России Владимир Тимофеев.

Плодотворное сотрудничество Республики Карелия и Московского метрополитена имеет долгую и богатую историю. В оформлении станций московского метро использованы камни и минералы карельских месторождений. Широкое применение карельского камня в оформлении станций метро объясняется его уникальными свойствами: богатство цветов и оттенков, красивая структура и прочность. В Карелии встречается более 80 наименований минералов и горных пород. Знаменитые на весь мир карельский габбро-диабаз, малиновый кварцит и валаамский гранит активно использовались при строительстве многих станций Московского метрополитена.

Участие Московского метрополитена в мероприятиях, посвященных юбилею республики, становится доброй традицией. С большим успехом в феврале юбилейного года на станции метро "Балтийская" выступил Академический хор Московского метрополитена, который исполнил произведение талантливого карельского композитора, автора национального балета "Сампо" Гельмера-Райнера Синисало "Моя Карелия". Артистов хора поддержали юная певица, участник шоу "Лучше всех" на Первом канале София Хоменко и музыканты проекта "Музыка в метро".

Юбилейные мероприятия 14 сентября продолжит Ежегодная экспедиция Народного музея метрополитена и Общества коллекционеров "Наше метро" в Республику Карелия, в ходе которой планируется провести сбор и анализ материалов, представляющих историческую и культурную ценности. Собранные материалы станут основой для формирования отдельной экспозиции в витринах и на стендах Центра профориентации метрополитена, а также для выпуска книги и фильма о добыче карельского камня, используемого при строительстве Московского метрополитена.

фото: © Столица на Онего

Четыре автомобиля столкнулись на въезде в Петрозаводск

В массовом столкновении автомобилей под Петрозаводском пострадал один человек, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня утром, 1 сентября, в 8.06 на Шуйском шоссе столкнулись сразу четыре автомобиля – "ВАЗ-2115", грузовик, Mitsubishi Lancer и Niva.

По информации ГИБДД, при столкновении пострадал водитель автомобиля "ВАЗ-2115".

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

фото: © Столица на Онего

Улицу в Петрозаводске перекроют на месяц

Завтра на Кукковке изменится схема движения транспорта, сообщили в администрации Петрозаводске.

Со 2 сентября на улице Мончегорской ограничат движение транспорта. Застройщик будет прокладывать тепловые сети в районе дома №18. Участок Мончегорской улицы от улицы Ильича до улицы Ульянова перекроют. Завершить земляные работы планируют до начала октября.



© Администрация Петрозаводска

Администрация Петрозаводска просит горожан заранее планировать пути объезда, быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями Правил дорожного движения.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 1 сентября



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фото: © Александр Рюмин/ТАСС

В Карелии пенсионеров и получателей соцвыплат обязали обзавестись картой "Мир" до октября

Граждане, получающие пенсии и социальные выплаты на банковскую карту, должны до первого октября оформить карту "Мир".

Об этом информирует сайт карельского отделения Пенсионного фонда страны. В заявлении уточняется, что оформлять карту "Мир" необходимо лишь тем гражданам, кто получает выплаты на карты "Visa" и "MasterCard".

Изменения не коснутся тех, кто не использует соответствующие переводы на банковские карты, а вместо этого пользуется начислением денег на счет, который не привязан к карте, либо получает средства на почте.

"Граждане, получающие пенсии и социальные выплаты на банковские карты других платежных систем (Visa, MasterCard), должны до 1 октября оформить карту "Мир". Для этого им необходимо обратиться в банк, через который они получают данные выплаты. После оформления карты "Мир" новые реквизиты счета необходимо представить в ПФР. Сделать это можно дистанционно - через личный кабинет на сайте ПФР, оформив заявление "о доставке пенсии", либо обратиться в клиентскую службу ПФР или МФЦ. Для тех пенсионеров, кто не пользуется банковскими картами и получает пенсии и иные социальные выплаты на счет, не привязанный к карте, либо через отделения почтовой связи, будет сохранен прежний порядок", - говорится в заявлении ПФР.

Ранее сообщалось, что маркетплейсам вменили в обязанность принимать карты "Мир"

фото: © ГИБДД Карелии

Почувствовавший себя плохо пенсионер въехал в автозаправку на севере Карелии

В Костомукше 71-летний водитель протаранил автозаправку из-за резко ухудшившегося самочувствия, сообщили в ГИБДД Карелии.

В понедельник, 31 августа, в 12.30 в районе дома №6/1 по улице Строителей в Костомукше 71-летний водитель автомобиля "ВАЗ" в результате внезапного ухудшения самочувствия не справился с управлением и совершил наезд на здание автозаправочной станции.

В результате ДТП водитель получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

фото: ОО "РЖД"

Жительница Карелии пожаловалась на шум локомотивов – ее услышали

Карельская транспортная прокуратура добивается защиты прав граждан на благоприятные условия проживания.

Как сообщили в Карельской транспортной прокуратуре, местная жительница пожаловалась на превышение уровня шума из-за работы локомотивов.

Установлено, что вблизи жилых домов расположен железнодорожный тупик, где в ночное время находятся работающие локомотивы, превышающие допустимый уровень шума.

В отношении начальника станции "Беломорск" возбуждено дело об административном правонарушении.

фото: © ГИБДД Карелии

Уснувший за рулем водитель устроил ДТП с пострадавшими на трассе в Карелии

В Беломорском районе мурманчанин уснул за рулем и упал в кювет, есть пострадавшие, сообщили в ГИБДД Карелии.

В понедельник, 31 августа, в 09.12 в Беломорском районе, на федеральной автодороге М-18 "Кола", 36-летний водитель автомобиля "УАЗ", житель Мурманска, уснул за рулем и, потеряв контроль над дорогой, совершил съезд в кювет.

В результате ДТП 41-летняя пассажирка, тоже жительница Мурманска, получила травмы, пострадавшей оказана медицинская помощь.