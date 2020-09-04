Все, что случилось сегодня

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Пресс-секретарь главы Карелии: "Слухи о "закрытии всех на карантин" в конце сентября – недостоверны"

Марина Кабатюк, пресс-секретарь главы Карелии, прокомментировала ситуацию с коронавирусом, сложившуюся на сегодняшний день в республике.

На своей странице в соцсети Марина Кабатюк со ссылкой на сводку оперштаба сообщила, что на сегодняшний день в Карелии зарегистрировано 3264 человека с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции (+35 новых случаев за сутки, в том числе 5 детей); 2506 человек выписаны (+49 за сутки).

"О чем говорят эти цифры? О том, что болеющих сейчас в Карелии – 758 человек. Цифра небольшая, но расслабляться все же не стоит. Вирус опасен – его вспышки периодически возникают в трудовых коллективах и на предприятиях. Тревогу вызывают также школьники и студенты", - проанализировала ситуацию Марина Кабатюк.

Тем не менее, пресс-секретарь Парфенчикова надеется, что осенний период пройдет без резкого ухудшения эпидситуации.

"Слухи о якобы "закрытии всех на карантин" в конце сентября – недостоверны. Берегите себя, соблюдайте меры безопасности и тогда нам не придется переживать за дистанционное обучение и удаленные форматы работы", - заявила Кабатюк.

фото: © Столица на Онего

Минздрав Карелии рассказал о коронавирусе в Республиканской больнице

В кардиологическом отделении больницы в период с 19 по 26 августа были выявлены случаи коронавирусной инфекции у мужчины из Беломорска и у женщины из Петрозаводска, сообщили в Минздраве Карелии.

Пациенты поступили в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова по экстренным показаниям в инкубационный период заболевания: при поступлении у них были отрицательные мазки на COVID-19 и не было симптомов острой респираторной вирусной инфекции.

Как отмечает руководитель регионального сосудистого центра Андрей Малафеев, попадание пациентов с инфекцией коронавируса в стационар, оказывающий экстренную круглосуточную помощь, в том числе принимающий больных по скорой помощи, неизбежно, так как пациенты поступают часто с улицы и необследованные.

Кроме того, сама инфекция приводит к обострению заболеваний сердца, что еще больше повышает вероятность попадания таких больных в кардиологический стационар.

В кардиологическом отделении весь период неблагоприятной эпидемиологической ситуации проводились противоэпидемические мероприятия. Отделение было разделено на две половины для изоляции вновь поступающих пациентов от уже обследованных, с которыми работал отдельный персонал в средствах индивидуальной защиты, проводилась дезинфекция. Максимально возможно были сокращены сроки госпитализации.

Все контактировавшие с пациентами с COVID-19 были изолированы и обследованы, а в случае положительного результата анализа были переведены в монопрофильный ковид-центр.

Одна из пациенток находилась в кардиологическом отделении с 20 по 25 августа – она была госпитализирована по экстренным показаниям по поводу острого инфаркта миокарда. В первые сутки больной была оказана высокотехнологичная медицинская помощь: выполнена коронарография и стентирование коронарных артерий, назначена постоянная медикаментозная терапия.

На момент выписки не было подтвержденного контакта с пациентами, заболевшими COVID-19, отсутствовала клиника острой респираторной вирусной инфекции, была нормальная температура тела.

А через два дня после выписки, 27 августа, у женщины поднялась температура. С учетом клиники ОРВИ, анамнеза, возраста был взять мазок на COVID-19. Пациентка в квартире находилась одна. 30 августа мазок взят повторно. После получения положительного результата, 2 сентября, женщина была госпитализирована в монопрофильный COVID-центр на базе Госпиталя для ветеранов войн.

фото: © Управление пресс-службы главы Карелии

Более 16 миллиардов рублей за пять лет получит Карелия на ремонт дорог

Об этом сегодня на заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.

В рамках Госкомиссии Евгений Дитрих возглавляет рабочую группу номер два по развитию дорожной, транспортной, коммунальной инфраструктуры.

"Значительные объемы работ по приведению в нормативное состояние автодорог регионального значения и улично-дорожной сети Петрозаводской городской агломерации предусмотрены в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Общий объем финансирования с 2019 по 2024 годы составит более 16 миллиардов рублей, − сообщил Евгений Дитрих.



Евгений Дитрих также напомнил, что в федеральную собственность передано порядка 700 км региональных дорог.

"Хочу сказать, что это существенно снизило уже финансовую нагрузку на бюджет республики. Приведение к нормативу и содержание этих дорог будет осуществляться впредь за счёт средств федерального бюджета", − сказал Евгений Дитрих.

Он добавил, что также продолжается реализация ряда важных для республики проектов в сфере дорожной инфраструктуры, в частности, строительство дороги Великая Губа-Оятевщина, второй этап реконструкции трассы Олонец-Вяртсиля.

Кроме того, Евгений Дитрих отметил такие важнейшие проекты, как модернизация аэропорта Петрозаводск и строительство нового аэровокзала с пропускной способностью 300 пассажиров в час.

"Для доступности авиатранспорта обеспечено бюджетное субсидирование авиасообщения из Петрозаводска. Мы поддерживаем в том числе востребованные региональные маршруты в Мурманск, Калининград, Симферополь, Сочи, Анапу, − заявил министр.



Силами РЖД реконструированы здания железнодорожных вокзалов в Медвежьегорске и Беломорске, обеспечено курсирование скоростных поездов "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург-Сортавала и Петрозаводск-Псков.

В следующем году планируется завершить реконструкцию автовокзала в Петрозаводске и опорной сети автостанций в республике. В активную фазу вступило строительство пешеходного моста над железнодорожными путями в столице Карелии.

"Реализованы очень нужные для региона мероприятия по развитию коммунальной и энергетической инфраструктуры. В их рамках выполнена реконструкция тепловых сетей, котельных, систем водоотведения и очистки сточных вод", − добавил Евгений Дитрих.



Работа с Газпромом для газификации центральной и северной частей региона продолжается, добавил министр.

Кроме того, Минтранс контролирует вопрос ремонта и модернизации материально-технической базы образовательных учреждений, которые являются филиалами учебных заведений Росжелдора и Росморречфлота.

"При непосредственном участии главы Карелии согласовывается перечень этих работ на 2021−2023 годы", − отметил глава Минтранса.



Всего в рамках деятельности рабочей группы номер два общая стоимость выполненных работ составила более 93,5 миллиардов рублей, из них 59 млрд − это средства федерального бюджета, 34 млрд − средства инвесторов, в том числе Газпрома, "Норд Гидро", ФСК ЕЭС, РЖД.

"Отмечу, что работы по данному направлению будут продолжены, в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" индивидуальной программы социально-экономического развития республики, утвержденной правительством Российской Федерации в этом году, инвестиционных проектов ПАО "Газпром" и ОАО "РЖД", − добавил Дитрих.

фото: © karelia.news

Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

На Комсомольском проспекте легковой автомобиль столкнулся с внедорожником, водитель "легковушки" госпитализирован, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Страшное ДТП произошло сегодня в 15.07. На Карельском проспекте столкнулись автомобили "ВАЗ-21099" и Land Cruiser Prado.

От столкновения ВАЗ превратился груду металла. Водителя "жигулей" пришлось вырезать из салона спасателям.





В ГИБДД Петрозаводска сообщили, что водитель ВАЗ жив, его госпитализировали.





Подробности ДТП устанавливаются.

Фото с места аварии с портала "Карелия.Ньюс".

Момент аварии запечатлели камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".

Дайвер обнаружил мусорный контейнер на дне карьера в Петрозаводске (ВИДЕО)

Известный дайвер Дмитрий Беленихин нашел пропавший мусорный контейнер на дне Ключевского карьера.

"Не один год писал в мэрию обращения с просьбой установить мусорный контейнер на Ключевском карьере. Не так давно, к всеобщей радости он появился, но вскоре, как-то незаметно исчез. Обычно, свои подводные занятия я провожу подальше от берега, там, где нет отдыхающих, а значит и мусора со стеклом. Сегодня поплыл вдоль загаженного берега, облюбованного местным "бомондом", и естественно, обнаружил под водой недавно пропавший мусорный бак", - рассказал дайвер.

Дмитрий Беленихин пообещал, что в ближайшие дни попытается вытащить мусорный контейнер из воды.

фото: Шоу "Голос. 60+" / скриншот

Фрагмент выступления жительницы Карелии на шоу "Голос. 60+" появился в Сети (ВИДЕО)

Замдиректора музея "Кижи" Ирина Аникина появилась в анонсе шоу "Голос. 60+".

Ирина Аникина появилась в 27-секундном анонсе передачи "Голос. 60+". Фрагмент видео появился на Youtube.

Новый сезон шоу стартует в вечернее время четвертого сентября на Первом канале, говорится в анонсе.

"Ну вы же профессиональная певица", - говорит Аникиной один из членов жюри.

"Нет, я заместитель директора", - отвечает ему участница шоу.

Ранее сообщалось, что бывший первый замминистра культуры, нынешний замдиректора музея "Кижи" Ирина Аникина примет участие в популярном шоу "Голос. 60+". В жюри нового сезона – Лев Лещенко, Гарик Сукачёв, Ваенга и Тамара Гвердцители.

Участие в проекте "Голос", сказала Ирина Аникина по телефону, это шанс, который, возможно, был упущен в ее жизни и теперь дается еще раз. Она хочет его прожить.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Число заболевших COVID-19 в Карелии возросло на 35

Общее число заболевших в республике возросло до 3264, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждено 35 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 17, в Медвежьегорске – 1, в Кондопоге – 2, в Кеми – 5, в Костомукше – 2, в Прионежском районе – 3 (поселок Шуя – 1, село Шелтозеро – 1, поселок Мелиоративный – 1), в Суоярвском районе – 4 (поселок Поросозеро), в Питкярантском районе – 1 (поселок Салми).

Выздоровели еще 49 человек: в Петрозаводске – 22, в Медвежьегорском районе – 3, в Сегежском районе – 1, в Кондопожском районе – 8, в Беломорском районе – 2, в Прионежском районе – 4, в Лоухском районе – 2, в Костомукше– 1, в Питкярантском районе – 3, в Суоярвском районе – 2, в Пряжинском районе –1.

Всего выздоровели 2506 человек.

На самокарантине находятся 916 человек (+7 за сутки).

В обсерваторе пребывают 23 человека.

Проведено 148545 исследований (+1394 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умерли 30 пациентов с ковидной инфекцией. О 30-ой жертве вируса стало известно 1 сентября.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 531,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 688,3 случая, по Северо-Западу – 691,2.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Бывший житель Петрозаводска рассказал, как Швеция перенесла коронавирусную пандемию без жесткого карантина и масочного режима

Во Всемирной организации здравоохранения рекомендовали использовать шведскую стратегию борьбы с коронавирусом и в других странах.

В конце августа специальный посланник Всемирной организации здравоохранения, Дэвид Набарро высказался в поддержку шведской стратегии борьбы с коронавирусом, которая прежде подвергалась острой критике как в России, так и в Европейском союзе. Доктор Набарро отметил ставку властей Швеции на сознательность населения, которая позволила им не вводить cерьезных ограничительных мер, и сегодня ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в этой стране выглядит более благополучно, чем во многих государствах, где действовал жесткий карантин.

"Столица на Онего" поговорила с бывшим петрозаводчанином Никитой Михайловым, который живет сейчас в Уппсале и преподает в Университете Даларны, и попросила его поделиться собственными впечатлениями от "шведской стратегии". "Мне сложно сравнивать ситуацию в Швеции с другими странами, но я считаю, что мы пережили этот кризис относительно спокойно", – рассказал Никита.

Читайте это интервью в рубрике "Частная жизнь".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Как архитектурная подсветка украсила центр Петрозаводска (ФОТО, ВИДЕО)

В Петрозаводске 1 сентября была введена в эксплуатацию архитектурная подсветка.

Архитектурная подсветка на домах №37 и №38 по проспекту Ленина. После ремонта фасадов подрядная организация установила по 50 ламп на каждое здание. Фонари зажигаются одновременно с уличным освещением.

В сентябре архитектурную подсветку установят также на дома №12, 14 и 20 по проспекту Карла Маркса.

Фотокорреспондент "Столицы на Онего" Николай Смирнов подготовил таймлапс и фото.

фото: © Валерий Матыцин/ТАСС

МЧС предупреждает: Ливни обрушатся на Карелию

Непогода обрушится на юго-восточные районы ночью 5 сентября, сообщили в МЧС Карелии.

По информации Карельского ЦГМС, ночью местами по юго-восточным районам Карелии ожидаются сильные дожди.

Под действие неблагоприятного явления может попасть Пудожский район.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

фото: © lyceum1.karelschool.ru

Самый высокооплачиваемый директор школы Петрозаводска стала заслуженным работником образования

Звание "Заслуженный работник образования республики Карелия" получила руководитель петрозаводского лицей №1 Анжелика Гуденко, ранее признанная самым высокооплачиваемым школьным директором города.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал Указ "О награждении государственными наградами Республики Карелия", согласно которому почетные звания присвоены пяти специалистам дошкольного, общего и дополнительного образования карельской столицы. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

За многолетний добросовестный труд, высокое педагогическое мастерство, большой вклад в развитие образования республики почетное звание "Заслуженный работник образования республики Карелия" присвоено директору лицея №1 Анжелике Гуденко. Ранее сообщалось, что Гуденко была признана самым высокооплачиваемым директором школы в карельской столице. Ее среднемесячная зарплата в прошлом году превысила 124 тысячи рублей.

Заслуженным работником образования республики Карелия также стала учитель-логопед детсада № 108 "Снежинка" Ирина Гурова.

Почетное звание "Заслуженный учитель республики Карелия" было присвоено учителю русского языка школы № 38 Ларисе Дворянкиной и учителю химии гимназии № 30 им. Д.Н. Музалева Ирине Терентьевой.

Также за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие физической культуры и спорта в республике почетное звание "Заслуженный работник физической культуры республики Карелия" присвоено тренеру спортивной школы Олимпийского резерва № 3 Ирине Холмецкой.

Кто еще из петрозаводских директоров школ вошел в число самых высокооплачиваемых школьных руководителей, можно почитать далее.

фото: администрация Петрозаводска

Мирошник: "Дороги в Петрозаводске будут отремонтированы в срок"

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник сообщила, что ремонт в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершается в этом году в положенные сроки.

Как пояснила Ирина Мирошник, по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подрядчику осталось сделать порядка пяти процентов ремонта дорог по набережной Варкауса, улицах Калинина и Первомайскому проспекту.

"Ресурсные организации обновляли свои коммуникации, поэтому дорожники ждали, чтобы работы были синхронизированы, и новое дорожное покрытие было устроено уже после окончания работ по сетям", - сказала Ирина Мирошник.

В то же время продолжается контроль за качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов и готового покрытия. Накануне очередные пробы были взяты на отремонтированном тротуаре на набережной Варкауса.

"По толщине слоя мы видим первично, что все в порядке: должно быть 5 сантиметров, а пробы дали показатель в 5,5 сантиметра. Дальше керны поедут в лабораторию и там по составу, по структуре асфальта будут сделаны следующие выводы, - пояснила глава Петрозаводска. - Более 80 проб уже взяли по ремонтируемым участкам. Результаты хорошие. Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершается в этом году в сроки: погода не подводила, и подрядчик справляется с объемами".

фото: © Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Глава Минздрава России: Достигнутые результаты в здравоохранении Карелии беспрецедентны

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил достижения медицины Карелии.

На итоговом заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики федеральный министр прокомментировал результаты, которые достигла республика. В первую очередь, это касалось показателей смертности в Карелии. Так, младенческая смертность с 2013 года сократилась более чем в два раза. А коэффициент общей смертности снизился почти на 3 процента и достиг минимального значения за последние 20 лет.



"Показатели младенческой смертности сегодня в Карелии в 1,5 раза ниже, чем по России. И прирост общей смертности небольшой – 1,5 процента, несмотря на пандемию коронавируса. Это ниже средних общемировых, общероссийских показателей", – отметил Мурашко.



Среди острых вопросов, которые остаются перед сферой здравоохранения Карелии после завершения работы Госкомиссии, глава Минздрава РФ назвал строительство нового онкологического диспансера. По его словам, решение по возведению этого важного для республики учреждения здравоохранения пока не принято. Минфин России не поддержал заявку Карелии.



"Если есть возможность, просим поддержать строительство онкодиспансера", – обратился министр здравоохранения к членам Госкомиссии.

фото: © фото из личного архива

"Пациенты должны понять, что онкология – это не просто, но она лечится"

Заведующая Центра амбулаторной онкологической помощи Костомукши Ксения Петрова о переезде из Москвы и развитии помощи пациентам с онкологией.

Когда многие дипломированные медики, молодые врачи из Карелии мечтают сделать карьеру в столичных клиниках, она решила, что предложения о трудоустройстве в Москве для нее не интересны. Выпускница РНИМУ имени Н.И Пирогова, которая прошла ординатуру в Пироговском медико-хирургическом центре, бросила родную Москву, чтобы работать в больнице Костомукши. Уже пять месяцев в городе горняков молодая хирург-онколог пытается по-новому отладить систему оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

В нашей рубрике "Здравствуйте, доктор" – заведующая первого в республике Центра амбулаторной онкологической помощи, созданного на базе Межрайонной больницы №1 в Костомукше, Ксения Петрова.

Диагноз "онкология" для многих людей звучит как приговор. А каково ваше мнение? Можно ли сегодня победить болезнь?

- Вокруг этого заболевания много суеверий, предрассудков, шарлатанов, которые пользуются тем, что люди в панике бросаются к любому, кто предложит быстрый и простой способ лечения. Но наши пациенты должны понять, что онкология – это не просто, но она лечится. На приемах я вижу большое количество людей, которые приходят и говорят: "У меня была онкология, я пролечился, контрольный осмотр показал, что все хорошо". И я прощаюсь с человеком, приглашая его на прием через 3 месяца, полгода или год.

Сегодня самое главное – вовремя поймать болячку. Если на первом этапе все произошло быстро и гладко, то, как правило, в дальнейшем лечение проходит достаточно эффективно, и онкобольные живут долго. Они уходят в ремиссию. Диагноз "онкология" остается с человеком на всю жизнь, но при этом он ведет активный образ жизни, ходит за грибами, заготавливает ягоды, его ничего не беспокоит. Просто этот пациент знает, что иногда ему нужно заглядывать к онкологу.

Абсолютно безнадежных пациентов очень мало. Меня расстраивают случаи, когда люди приходят и говорят: "Доктор, я слишком стар для этого лечения". Пожилые пациенты с выявленным онкологическим заболеванием сразу опускают руки. Это неправильно. И я с этим борюсь. Привожу в пример своих пациентов, которым далеко за 80. Они перенесли операцию, прошли химиотерапию и сегодня, кроме проблем с высоким давлением после 20 км походов по лесу в поисках морошки, неудобств не испытывают.

Подробнее читайте в материале "Хирург-онколог Ксения Петрова: "Я здесь к месту".

фото: © Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Глава Карелии наградил федеральных министров за помощь республике

Артур Парфенчиков наградил медалью "За заслуги перед Республикой Карелия" руководителей федеральных ведомств.

Награды сегодня получили на итоговом заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики около десяти высокопоставленных чиновников.







Глава Карелии вручил медали полномочному представителю президента РФ в СЗФО Александру Гуцану, заместителю секретаря Совбеза РФ Сергею Вахрукову, заместителю министра строительства и ЖКХ Юрию Гордееву, министру транспорта Евгению Дитриху и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.







В списке награжденых также заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, руководитель ФМБА Вероника Скворцова и заместитель председателя госкорпорации развития "ВЭБ. РФ" Ирина Макиева.











фото: © Михаил Метцель/ТАСС

В Карелии за сутки госпитализировали более 10 человек с пневмонией

За минувшие 24 часа 11 человек доставили в больницы с диагнозом "внебольничная пневмония", сообщили в Оперштабе РК по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1204 пациента, 73 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

фото: © Александр Щербак/ТАСС

В России число заразившихся коронавирусом за сутки вновь превысило пять тысяч

Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России на 4 сентября составило 1015105 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 5110 человек, заболевших COVID-19.

Выздоровели за время пандемии 832747 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 5812 пациентов.

Летальных случаев за все время: 17649, за последние сутки подтвержден 121 летальный исход от коронавируса.

Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших превысило 25,8 миллиона человек, около 860 тысяч погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, – Соединенные Штаты Америки, Бразилия и Индия. Россия остается на четвертой строчке, пишет издание "РИА Новости".

фото: Столица на Онего

Свинокомплекс "Кондопожский" в Карелии, против которого выступают местные жители, продан на торгах за 72 млн рублей

На состоявшихся 2 сентября торгах ЗАО "Свинокомплекс "Кондопожский", расположенный в карельском поселке Березовка, продан за 72,6 млн рублей.

Как стало известно "Столице на Онего", 2 сентября имущество ЗАО "Свинокомплекс "Кондопожский" было реализовано на открытых торгах за 72 694 260 рублей.

Единственным участником торгов оказалось общество с ограниченной ответственностью "Карельский агропромышленный комплекс", оно и стало победителем. Именно это предприятие - "Карельский агропромышленный комплекс" – глава Карелии Артур Парфенчиков называл потенциальным инвестором, готовым вкладывать средства в развитие сельского хозяйства на территории нашей республики.

Как отметили в Минсельхозе Карелии, после приобретения свинокомплекса инвестору потребуется время для технического обследования и тех мероприятий, которые нужны для запуска комплекса.

"Необходимо будет провести работы и по восстановлению инженерных систем, плюс там необходимо очистить лагуну, которая сейчас заполнена, - сказал специалист ведомства. - Там не так все просто: мероприятий очень много. Вопрос по запуску свинокомплекса рано обсуждать. При хорошем сценарий - это следующий год, второе полугодие".

Что касается долгов бывшим работникам свинокомплекса "Кондопожский", которым должны по 200-300 тысяч рублей, то очередность выплат будет проводиться по закону о банкротстве. Но опять же, по словам конкурсного управляющего Олега Жихарева, о погашении долгов и каких-либо выплатах говорить еще рано.

"С момента признания торгов состоявшимися, в течение 5 рабочих дней конкурсный управляющий уведомляет победителей торгов о необходимости заключения договора, потом заключается договор и оплата в течение 30 дней по этому договору должна быть осуществлена. Только потом, когда придут деньги в полном объеме, будут проводиться какие то движения по распределению денежных средств", - сказал Олег Жихарев.

Напомним, что ООО "Карельский агропромышленный комплекс", выступившее как инвестор свинокомплекса "Кондопожский", зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 17 июля 2020 года и имеет уставной капитал 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что многие жители поселка Березовка и деревни Вороново, а также предприниматели, занимающиеся пищевым производством в Кондопожском районе Карелии, организовали народный сход, где высказали свое несогласие в связи с планами возобновить работу свинокомплекса на территории поселения. В результате общего собрания была составлена петиция против возобновления работы свинокомплекса, которую подписали порядка 200 местных жителей. Петиция будет отправлена главе Карелии Артуру Парфенчикову, министру сельского хозяйства Владимиру Лабинову, врио руководителя Управления Роспотребнадзора республики Людмиле Котович и главному врачу Центра гигиены и эпидемиологии Карелии Татьяне Пахомовой.

фото: пресс-служба Петросовета

Депутаты Петросовета написали диктант Победы (ФОТОФАКТ)

И.о. председателя Петросовета Александр Ханцевич и депутат Павел Сандберг приняли участие во всероссийской акции "Диктант Победы".

Как сообщили в Петросовете, Александр Ханцевич и Павел Сандберг писали диктант Победы на площадке общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева в Петрозаводске. По условиям акции депутаты прошли исторический тест из 25 вопросов на знание истории Великой Отечественной войны в течение 45 минут.





Отметим, что просветительско-патриотическая акция в рамках федерального проекта "Историческая память" прошла накануне на 11 тысячах площадок во всех регионах страны.

Впервые акция была проведена в мае 2019 года, тогда в ней приняли участие около 100 тысяч человек из России и других стран.

фото: © Сергей Юдин/Правительство Карелии

Патрушев наградил Парфенчикова орденом за подготовку к 100-летию Карелии

Глава Совбеза РФ Николай Патрушев вручил главе Карелии орден "За заслуги перед Отечеством".

Церемония награждения прошла сегодня на итоговом заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков получил из рук руководителя Госкомиссии Николая Патрушева орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Высокой наградой был отмечен также полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. За вклад в подготовку к юбилею Карелии он получил орден Александра Невского.

На итоговом заседании Госкомиссии были вручены почётные грамоты президента министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и заместителю председателя госкорпорации развития "ВЭБ Ирине Макиевой. Благодарность президента за работу в составе Госкомиссии получила и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Напомним, сегодня в Москве глава Совбеда Николай Патрушев провел заседание, где были подведены итоги работы Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии.

фото: © Управление пресс-службы главы Карелии

Николай Патрушев: Благодаря поддержке Госкомиссии в Карелию удалось привлечь более 126 млрд рублей

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев подвел итоги работы Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии.

Руководитель государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летию Карелии Николай Патрушев оценил сегодня работу Госкомиссии за 7 лет.



По его словам, в числе основных задач, которые стояли перед Государственной комиссией были: улучшение качества жизни жителей Карелии, создание дополнительных рабочих мест, активизация социально-экономического развития, в том числе за счет повышения инвестиционной привлекательности, модернизации транспортной и социальной инфраструктуры, развитие туризма и восстановление объектов культурного наследия.



"Для решения всех этих задач при поддержке Государственной комиссии удалось привлечь в республику финансовые средства, включая инвестиции, в объеме более 126 млрд рублей. В результате была обеспечена положительная динамика в социально-экономическом развитии Карелии", – сказал, открывая итоговое заседание Госкомиссии, Николай Патрушев.



По словам секретаря Совбеза РФ, Госкомиссия завершает свою работу, при этом многие задачи для республики сохраняют свою актуальность. Так, необходимо завершить реализацию мероприятий, начатых в рамках ФЦП, и продолжить развитие региона. Для этого, по мнению Патрушева, имеются дополнительные возможности и механизмы.



"В апреле текущего года правительством России утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Карелия, рассчитанная на 5 лет, которая также должна быть использована для продолжения начатой работы по развитию республики", – считает Николай Патрушев.



Руководитель Госкомиссии считает, что Карелии необходимо активно участвовать в реализации всех национальных проектов. А особые возможности у региона появляются с включением пяти районов республики и Костомукши в Арктическую зону.

фото: Управление труда и занятости республики Карелия

Москва выделила Карелии более 33 млн рублей на организацию временной занятости безработных

На организацию общественных работ федеральный центр выделил региону более 33 млн рублей, на которые планируется до конца года обеспечить временной работой не менее 600 жителей.

На данный момент к работе уже приступили более 150 человек. Готовность участвовать в мероприятии заявили 140 предприятий Карелии. Об этом сообщает управление труда и занятости республики.

Для потерявших работу жителей региона обеспечивается занятость в сфере благоустройства, строительства, в сельском, лесном и коммунальном хозяйствах, в бытовом обслуживании населения и в промышленности.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

Петрозаводск участвует в борьбе за звание самого привлекательного города России

Карельская столица участвует в проекте "Город России - национальный выбор".

На сайте проекта ведется голосование по выбору самого привлекательного и узнаваемого города России в 2020 году.

Петрозаводск находится в списке участников. Проголосовать за столицу Карелии можно на сайте проекта.

На момент подготовки новости за Петрозаводск было отдано более пяти тысяч голосов. Карельская столица не входила в десятку лидеров, которую возглавляют Севастополь, Смоленск и Нальчик.

""Город России" - национальный всероссийский проект, направленный на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символичного российского города, с помощью голосования интернет-пользователей. Из всех крупных административных центров России предстоит выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием, и достойный стать национальным символом", - говорится в тексте организаторов конкурса.

Ранее сообщалось, что проект благоустройства улицы Ленина в Питкяранте стал победителем IV Всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Правительство России может выделить более 6 млрд на продление ФЦП развития Карелии

В правительстве РФ прорабатывается вопрос продлении бюджетного финансирования федеральной целевой программы развития Карелии на три года.

Об этом сегодня сообщил на итоговом заседании Госкомисии по подготовке к празднованию 100-летию Карелии первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин.



"Сейчас прорабатывается вопрос в правительстве РФ совместно с Министерством экономического развития с федеральными органами власти о продлении бюджетного финансирования ФЦП развития Карелии на три года. Ориентировочно объем ресурсного обеспечения составит около 6 млрд 300 млн рублей на трехлетний период для того, чтобы реализовать до конца все задачи, которые были сформулированы в начале реализации программы развития Карелии до 2020 года. Думаю, что это дополнение будет существенным подарком к празднованию 100-летия республики. Убежден, что республика вместе с федеральными органами власти успешно завершит программу уже в этом трехлетнем периоде", – сказал Горнин.



Глава Карелии Артур Парфенчиков на заседании Госкомииссси признался, что на сегодняшний день из 53-х объектов ФЦП завершены 12, до конца года завершим еще 26.



"В этих условиях принципиально важно, что президентом страны поддержано наше предложение о продлении Федеральной целевой программы", – отметил Парфенчиков.

фото: © Кадр из репортажа "ТНТ-Онего"/ "РКС-Петрозаводск"

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами (ВИДЕО)

В качестве извинения правонарушитель теперь убирает сквер.

Напомним, 15 июля, группа молодых людей из пяти человек опрокинула на землю питьевой фонтанчик в сквере "Аквамарин" на набережной Варкауса, который благоустраивает "РКС-Петрозаводск". Акт вандализма зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Полиция установила вандалов и привлекла их к ответственности.

Руководство "РКС-Петрозаводск" решило не губить жизнь молодым людям. После договоренности один из нарушителей согласился возместить ущерб физическим трудом. Каждый день горожанин приходит в сквер и убирает его.



Идея о прощении юного нарушителя и привлечении его к исправительным работам родилась у главного управляющего директора Александру Сафронову.

Заявление из полиции забрали.

Юноша извинился перед горожанами за свой проступок.

Подробнее смотрите в репортаже "ТНТ-Онего".

фото: © myrouble.ru

Запрет на понижение прожиточного минимума может быть введен в России

Правительство страны планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах, чтобы застраховать граждан от уменьшения соцвыплат.

Субъектам Федерации могут запретить понижать прожиточный минимум. Такая инициатива обсуждалась на совещании в правительстве.

Ограничение будет действовать в случае, если по расчетам размер нового минимума окажется меньше, чем ставка, установленная годом ранее.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: pixabay.com / DokaRyan

Эксперты узнали, что зарплата грузчика в Карелии может достигать 60 тыс. рублей

Стало известно, где больше платят представителям массовых профессий: Карелия оказалась в списке.

Так, грузчики смогут больше заработать в Ямало-Ненецком автономном округе, где им предлагают до 69 тысяч рублей. В Москве они могут рассчитывать на зарплату 63 тысячи рублей, а в Карелии – до 60 тысяч рублей, сообщают авторы анализа.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Управление пресс-службы главы Карелии

Гуцан предложил главе Карелии создать региональный орган, который будет следить за исполнением ФЦП

Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан считает, что все данные жителям Карелии обещания к юбилею республики должны быть выполнены.

В ходе заседания Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летию Карелии полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан отметил, что не все проекты ФЦП доведены до завершающей стадии. Затягиваются сроки разработки проектно-сметной документации и выполнение работ на объектах. Победителями конкурсов становятся организации, не имеющие достаточного опыта. Такие факторы негативно сказываются на результатах.



"Наша с вами задача исключить формирование у жителей Карелии комплекса несбывшихся надежд. До конца 2021 года продлен срок реализации федеральной целевой программы. Недошедшие в нее мероприятия реализовать приходится в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Карелии. Нужно уделить особое внимание реализации программы, где также возникают риски неисполнения намеченных показателей. Необходимо усилить эффективность работы региональных органов власти и межведомственного взаимодействия. В целях координации деятельности региональных органов и органов местного самоуправления для обеспечения исполнения указов и поручений президента РФ, для реализации национальных проектов, федеральной целевой программы предлагаю Артуру Олеговичу Парфенчикову создать региональный орган, который будет оперативно выявлять и решать проблемные вопросы, а также исполнить все взятые на себя обязательства и обещания, данные жителям Карелии к рамках подготовки к празднованию 100-летию республики", – сказал Александр Гуцан.

фото: © Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

В Карелии отремонтированы сотни километров автодорог

О развитии дорожной и транспортной инфраструктуры говорилось на заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии.

Выступая сегодня перед членами Госкомиссии, глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что за отчетный период было отремонтировано 450 километров дорог, проходящих по территории республики, а протяженность переданных в федеральную собственность региональных дорог составляет около 700 километров.



"Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, выросла с 25-и до 35-и процентов", – отметил Глава республики.

Также за годы работы построены 5 автомобильных мостов, завершен первый этап Гоголевского путепровода в Петрозаводске. В этом году планируется ввод в эксплуатацию еще шести мостов.





Развивается и пассажирский транспорт республики. Впервые за многие годы более чем на 60 процентов обновлен автопарк региональных пассажирских перевозок. Идёт реконструкция автовокзала Петрозаводска и автостанций в Пудоже и Пряже.

В столице республики модернизирован аэровокзальный комплекс, заработал новый пассажирский терминал, удалось значительно расширить географию полетов гражданской авиации. Количество региональных авиационных маршрутов в 2019 году по сравнению с 17-м годом увеличилось с одного до восьми, а количество перевезенных воздушным транспортом пассажиров – в 2,5 раза.





Улучшается железнодорожное пассажирское сообщение. В 2019 году начали движение скоростные поезда "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург – Сортавала и Петрозаводск – Великий Новгород – Псков. В целях развития внутреннего туризма начал курсировать ежедневный поезд по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Сортавала – Петрозаводск. Фирменный поезд "Карелия" с декабря 2019 года стал двухэтажным – новые вагоны последнего поколения обеспечивают пассажирам повышенный комфорт, а ретро-поезд "Рускеальский экспресс" уже стал одной из визитных карточек Карелии.





фото: ИА "Республика" / Николай Смирнов

Глава Карелии поделился планами развития ТОСЭР в республике

Артур Парфенчиков сообщил о результатах работы по созданию территорий опережающего социально-экономического развития в республике.

На заседании госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики Карелия Артур Парфенчиков рассказал о развитии экономики моногородов.

"Созданы три территории опережающего социально-экономического развития – Надвоицы, Кондопога и Костомукша, а также промышленный парк "Надвоицы". В этом году зарегистрированы 5 новых резидентов ТОСЭР с планируемым объемом инвестиций более 2-х млрд руб", - заявил он.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".