Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

За сутки в Карелии один человек умер от коронавируса и более 70 заразились

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Карелии обостряется с каждым днем.

По данным оперштаба Карелии, за минувшие сутки в Республиканской инфекционной больнице от коронавируса скончался 53-летний мужчина, имевший сопутствующие заболевания.

В результате общее число умерших составило в Карелии 40 человек.

Также за последние 24 часа еще 72 человека инфицированы коронавирусом. Из этого числа заболел 51 человек, из них 12 имеют симптомы средней тяжести. За сутки в крайне тяжелом состоянии госпитализирован один пациент, ему потребовалось подключение к ИВЛ.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 48 человек, в Прионежском районе – 3 человека (село Рыбрека – 2, поселок Новая Вилга – 1), в Кондопоге – 6 человек, в Беломорске – 1 человек, в Питкяранте – 3 человека, в Муезерском районе – 1 человек (поселок Волома), в Сегежском районе – 1 человек (поселок Надвоицы), в Суоярвском районе – 1 человек (поселок Лахкколампи), в Костомукше – 2 человека, в Сортавальском районе – 6 человек (Сортавала – 5, поселок Хелюля – 1).

Выздоровели еще 45 человек: в Петрозаводске – 29, в Медвежьегорском районе – 1, в Суоярвском районе – 1, в Питкярантском районе – 4, в Лоухском районе – 2, в Кондопожском районе – 6, в Калевальском районе – 1, в Пряжинском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 727 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 850,9 случая, по Северо-Западу – 876,6.

фото: ©Игорь Георгиевский

В Карелии госкомиссия приняла реставрацию Преображенской церкви на острове Кижи

Государственная комиссия приняла реставрацию Преображенской церкви Ансамбля Кижского погоста, который входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом заявила журналистам в Петрозаводске заместитель министра культуры России Алла Манилова. По её словам, реставрация была сложнейшей, а Кижи являются восьмым чудом света.



Однако замминистра культуры РФ затруднилась назвать дату открытия уникального памятника из-за сложной эпидемической ситуации с коронавирусом.

"Как только это станет возможным назначить такую дату, она будет назначаться и согласовываться со всеми высокими руководителями, которых мы будем ждать на открытие, и со Святейшим Патриархом, - сказала Манилова. - Событие грандиозное, сорок лет не было службы. Самое главное - государственная комиссия приняла этот объект после реставрации".

До этого комиссия территориального управления министерства культуры России уже побывала на острове Кижи, но отказалась подписывать акт приемки работ. Комиссию заинтересовал отчет не только о завершающем этапе реставрации 2018-2019 годов, но и о том, что происходило с Преображенской церковью за последние полвека. Музею пришлось поднимать документы двадцати- и тридцатилетней давности.

Памятник деревянной архитектуры Карелии – Преображенская церковь Кижского погоста – остается закрытым для посетителей более сорока лет. Реставрация уникального 22-главого храма началась в 2009 году, ее стоимость оценивается в полмиллиарда рублей, которые были выделены из федерального бюджета. В ходе работ карельским реставраторам удалось устранить серьезные деформации многотонной деревянной конструкции церкви, возведенной в XVIII столетии, и это позволило убрать металлический каркас, который на протяжении десятилетий поддерживал памятник.

фото: © кадр из видео прямой линии в "ВКонтакте"

Правительство Карелии сообщило, как будет действовать в условиях обострения ситуации с коронавирусом

Ситуация с заболеваемостью находится под контролем, сообщается в паблике правительства Карелии.

"В Карелии пока не планируется введение ограничительных мер в связи с коронавирусом, ситуация с заболеваемостью находится под контролем", - сообщили в паблике правительства республики.

Оперативный штаб Карелии по предупреждению распространения коронавирусной инфекции рекомендует строго соблюдать простые правила, чтобы обезопасить себя и своих близких от заражения.

Напомним, что за прошедшие сутки в Карелии от коронавируса скончался 53-летний мужчина, а 72 человека заразились COVID-19.

В результате общее число умерших на 7 октября составило 40 человек, заболевших – 4464, выздоровели – 3639 человек.

фото: ГУ МЧС по РК

Новые кадры с места жесткого ДТП под Петрозаводском появились в Сети (ФОТО)

Опубликованы новые снимки с места ДТП с участием автобуса ПАЗ и тягача "MAN", которое произошло недалеко от моста через реку Шуя.

В ночь с 6 на 7 октября, в 1.11, на 435 км федеральной автодороги "Кола", в Прионежском районе, у Шуи, 52-летний водитель автобуса "ПАЗ", следовавший без пассажиров из Петрозаводска в Кондопогу, при встречном разъезде совершил столкновение с грузовым автомобилем "MAN".

На сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликованы фото с места происшествия.

Сообщается, что столкновение двигающихся во встречных направлениях транспортных средств произошло на относительно прямом участке автодороги. От лобового столкновения транспортные средства отбросило в левые по ходу движения стороны за пределы дорожного полотна. Спасателям пришлось применять специнструмент для деблокирования водителя автобуса. В результате ДТП он с травмами был госпитализирован.

фото: © "Столица на Онего"

Девочка, упавшая с 5 этажа в Петрозаводске, находится в тяжелом состоянии

Минздрав Карелии рассказал о состоянии 6-летней девочки, которая выпала из окна 5 этажа в Петрозаводске.

Как сообщили "Столице на Онего" в Минздраве Карелии, девочка находится в сознании.



"Ребенок получил множественные травмы и находится в тяжелом состоянии", - сообщили в ведомстве.



Напомним, 7 октября в 18.11 на Перевалке 6-летняя девочка решила помахать рукой папе, который был на улице, и выпала из окна 5-го этажа. С травмами пострадавшая была доставлена в детскую республиканскую больницу.



Следком Карелии проводит проверку по факту произошедшего.

фото: © shutterstock.com/BlurryMe

Маленькая девочка в Петрозаводске помахала папе рукой и выпала с балкона 5-го этажа

На Перевалке девочка упала с 5-го этажа, пострадавшая доставлена в больницу, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую среду, 7 октября, в 18.11 на пульт дежурной службы МЧС поступил звонок с просьбой о помощи населению: ребенок упал с высоты.

Прибывшие на место спасатели и медики выяснили, что девочка 6-7 лет упала с балкона пятого этажа.

Как рассказали очевидцы, папа девочки вышел гулять с собакой, она решила ему помахать рукой, а чтобы он ее заметил, перегнулась через перила и упала вниз.

В результате падения девочка получила травмы, была доставлена в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Следком Карелии начал проверку.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Строительная компания в Петрозаводске прокомментировала снос здания на Зареке

В Петрозаводске снесли крепкое кирпичное здание на улице Пробной.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который сообщил, что 7 октября на улице Пробной,15 начался снос кирпичного 2-этажного здания 1981 года постройки.

"Сегодня стал свидетелем сноса здания по адресу: ул. Пробная,15, все бы ничего, но это кирпичное здание 1981 года постройки, в котором запросто мог разместиться детский сад, например. А если перевести из нежилого в жилое, то можно было бы расселить ближайшие деревяшки", - написал житель города.

Горожанин попросил объяснить, почему крепкое и хорошее здание решили снести.

Редакция обратилась за комментарием в администрацию Петрозаводска, где сообщили, что собственником здания является ИП "Пауков П.Н." и он решает все вопросы, связанные с судьбой постройки.

Поиски контактов привели журналиста в строительную компанию "Nova". Секретарь организации сообщила, что по вопросу сноса здания на Пробной уже обращались журналисты, но Павел Николаевич Пауков не хочет давать комментарии.

"Можем сказать одно, что на месте снесенного здания пока не планируется никакой постройки", - сказала сотрудница компании.

Ранее сообщалось, что конфликт обитателей Старой Кукковки и городских властей спровоцировало начало строительства на территории района многоэтажек, к которому ранее приступила компания "Nova". Горожане возмутились, что дома-"свечки" стали возводить в непосредственной близости от частных огородов.

фото: Яндекс. Карты

Суд подтвердил нецелевое расходование бюджетных средств в КарНЦ РАН

Арбитражный суд Карелии подтвердил факты нецелевого расходования бюджетных средств в Карельском научном центре РАН на сумму 6,7 млн рублей.

Это следует из решения суда по заявлению КарНЦ РАН, связанному с претензиями прокуратуры Карелии и регионального управления Федерального казначейства.

КарНЦ РАН получил из федерального бюджета деньги для выполнения государственного задания - научные исследования и подготовку кадров, но часть этих средств была потрачена на выплаты зарплаты работникам амбулатории КарНЦ. Почему прокуратура, казначество и суд считают это незаконным, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

Проползавшая под поездом пьяная женщина с множественными травмами госпитализирована в Карелии

На станции Суна Кондопожского района поезд травмировал женщину, которая в состоянии опьянения заползла под состав, сообщили в транспортной полиции Петрозаводска.

В среду, 7 октября, в 19.46 в дежурную часть транспортной полиции Петрозаводска поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Суна Кондопожского района грузовым составом травмирована 40-летняя гражданка.

Установлено, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перелезала под грузовым составом. В момент, когда она находилась под поездом, состав тронулся с места.

Пострадавшая доставлена в больницу с диагнозом: множественные травмы ног и открытая черепно-мозговая травма.



В настоящее время по данному факту сотрудниками транспортной полиции Карелии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники транспортной полиции предупреждают, что основными причинами травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда.

"Уважаемые граждане, оградите себя и своих близких от непоправимых последствий, – помните, что железная дорога зона повышенной опасности!" – предупредили в транспортной полиции.

фото: Донат Сорокин/ТАСС

Суд в Карелии поставил точку в деле о банкротстве популярной в прошлом сети магазинов бытовой химии

Арбитражный суд Карелии после четырехлетнего разбирательства принял решение прекратить дело о банкротстве известной в прошлом сети магазинов косметики и бытовой химии - ООО "Летбытхим".

Как следует из материалов дела, такое решение принято "ввиду отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве".

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что у компании нет ликвидного имущества. Кредиторы пытались предъявить финансовые претензии учредителю фирмы, но у него также не было обнаружено имущества для реализации. Сколько кредиторов лишились денег и на какую сумму, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Школа в поселке Карелии закрылась на карантин по коронавирусу

Школы, классы, группы колледжей и детских садов продолжают в Карелии закрываться на карантин по коронавирусу.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков, на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены:

- вся школа в поселке Элисенваара,

- один класс в школе поселка Новая Вилга,

- один класс в школе села Рыбрека,

- один класс в школе поселка Идель.

Три группы в детском саду № 11 также выведены на карантин из-за коронавируса.

Также Парфенчиков отметил, что ученики школы в поселке Ляскеля, двух классов Ломоносовской гимназии и одного класса школы №39 в Петрозаводске вернулись к очному обучению.

Оперштаб республики сегодня сообщил, что за прошедшие сутки в Карелии от коронавируса скончался 53-летний мужчина, а 72 человека заразились COVID-19.

В результате общее число умерших на 7 октября составило 40 человек, заболевших – 4464, выздоровели – 3639 человек.

"Друзья, от короновируса умирают не только пожилые. Он не щадит и молодых, и людей среднего возраста. Тому подтверждение - еще один летальный исход, зарегистрированный в Карелии, - написал Артур Парфенчиков. - Приношу искренние соболезнования его родным. И обращаюсь ко всем жителям республики: берегите друг друга, не подвергайте риску заражения близких, соблюдайте меры противоэпидемической безопасности".

фото: Илья Тимин / скриншот видео

Крысы в городе: фотограф показал "хвостатый Петрозаводск" (ВИДЕО)

Фотограф Илья Тимин запечатлел грызунов, которые хозяйничают на мусорной площадке в столице Карелии.

Илья Тимин поделился в соцсети результатами фотоохоты. Автор запечатлел деятельность городских грызунов.

"Крысы-скалолазы захватили Петрозаводск. Серый хвостатый город", - написал фотограф.

"Сегодня ненароком выезжал на одну улочку и увидел активное шевеление. Серые и хвостатые дружно окучивали свою подведомственную территорию. Не выдержал, достал фотокамеру. Сделал несколько кадров и чуток видео, где ловкость крысят выше всех похвал", - рассказал в соцсети автор.

Илья Тимин заявил, что наблюдение за крысами может быть познавательным занятием.

"Не знаю, как это с точки зрения безопасности по всякой заразе, но наблюдать за животным миром, даже таким - весьма интересно. Можно проводить урок визуальной биологии (без шуток) - не отходя далеко от школы!", - сообщил автор видео.

Ранее сообщалось, что снимок фотографа Ильи Тимина попал в топ-5 самых сильных кадров National Geographic. На фото запечатлен медведь у дороги, которого кормят рабочие с машины.

фото: © Газета "Новости Костомукши"

В городе Карелии жители объявили войну автохламу (ФОТО)

Отдел муниципального контроля Костомукши выявил порядка сотни бесхозных или разукомплектованных автомобилей.

В Костомукше жители обратились в отдел муниципального контроля с просьбой убрать автохлам с улиц города, сообщают "Новости Костомукши".

Ежедневно в администрацию горожане жалуются на заброшенные авто.

Как отметили в администрации, проблему с автохламом не так просто решить, как кажется, потому что втомобиль даже в разобранном виде по закону является частной собственностью, самоуправство в отношении которой законом запрещено.

Начальник отдела муниципального контроля рассказал, что при обнаружении подобного объекта сначала разыскивают собственника. Когда имя владельца установлено – оповещают его о необходимости убрать технику. Если и в этом случае хозяин не обнаружен, тогда по истечении времени администрация эвакуирует автомобиль.

Но даже после эвакуации машины на спецстоянку владелец в течение трех месяцев может заявить о своих правах. После этого администрация может обратиться в суд с заявлением о признании имущества бесхозным, выбывшим из владения. Если суд иск удовлетворит, машину оценят эксперты на предмет возможности её дальнейшей эксплуатации или необходимости утилизации.

Некоторые машины только кажутся брошенными. На самом деле ими редко пользуются. А бывает, что автохлам специально держат на парковках, чтобы застолбить место.



Автохлам мешает уборке территории, особенно зимой, занимает полезное место, в некоторых случаях представляет угрозу для окружающих.

В случае, если суд решит обязать хозяина убрать рухлядь с общественной территории к решению вопроса подключатся судебные приставы. Вот только в этом случае решение проблемы обойдётся собственнику в разы дороже, чем если бы он сделал это сам.

"Надо сказать, что большинство собственников проявляют сознательность, – считает Владимир Понявин. – В прошлом году было выявлено 13 единиц разукомплектованной техники, и каждую владельцы убрали добровольно. Ни одну машину не пришлось признавать бесхозной".

фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Метцель

Следователи в Петрозаводске выясняют обстоятельства падения ребенка с 5-го этажа

Проводится доследственная проверка по факту падения ребенка с высоты, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 7 октября из окна квартиры, расположенной на 5 этаже многоквартирного дома в Петрозаводске, выпала 6-летняя девочка. Ребенок некоторое время находился дома один и выпал из окна, расположенного в одной из комнат квартиры. После падения ребенка доставили в больницу, где в настоящее время ему оказывают медицинскую помощь.

Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, очевидцы сообщали, что якобы папа девочки вышел на улицу гулять с собакой, а она хотела помахать ему рукой и упала вниз.

Следком Карелии предупреждает жителей об опасностях оставления детей без присмотра, особенно при открывании окон и балконов в квартирах.

"Для исключения подобных ситуаций необходимо использовать безопасную сетку с защитой от выпадения детей, способную выдержать большой вес, а также специальные замки и ручки для окон и балконных дверей с замками, исключающими возможность самостоятельного открывания детьми", - советует ведомство.

фото: © ГИБДД Карелии

Под Петрозаводском автобус не поделил дорогу с грузовиком и упал в кювет (ФОТО)

ДТП с пострадавшими произошло в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В ночь с 6 на 7 октября, в 1.11, на 435 км федеральной автодороги "Кола", в Прионежском районе, у Шуи, 52-летний водитель автобуса "ПАЗ", следовавший без пассажиров, из Петрозаводска в Кондопогу, при встречном разъезде совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN.

В результате ДТП водитель автобуса с травмами был госпитализирован.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Возбуждено дело об административном расследовании.

фото: © Театр кукол Республики Карелия

Сергей Безруков назвал спектакль Театра кукол Карелии лучшей постановкой по классике в России

Известный актер, заместитель председателя конкурсной комиссии Минкультуры РФ по присуждению премии правительства за лучшую постановку по произведениям русской классики Сергей Безруков дал оценку детскому спектаклю из Карелии.

Театр кукол получит за спектакль "О рыбаке и рыбке" по сказке А.С. Пушкин премию правительства Российской Федерации за лучшую постановку по произведениям русской классики по итогам сезона 2019/2020. Об этом сегодня рассказала статс-секретарь-заместитель министра культуры РФ Алла Манилова на открытии в Национальном музее диалогового мероприятия, где обсудили результаты совместной подготовки к 100-летию республики правительства региона и Минкульта России.

"Сергей Безруков, будучи моим заместителем в комиссии по присуждению премии, посмотрел все 70 спектаклей, которые были выдвинуты 70 регионами. На последнем заседании комиссии я предоставила ему слово как главному эксперту. Он сразу сказал: "Лучшее – это театр кукол Карелии". И члены комиссии из состава профессиональных театроведов, критиков его единогласно поддержали. Я пожалела, что из трех премий нет главной. Первая однозначно бы досталась бы карельскому театру. На награждении в Москве мы об этом Сергеем Витальевичем обязательно скажем", - сказала Алла Манилова.

Директор Театра кукол Карелии Любовь Васильева получила благодарность Министра культуры Российской Федерации - "За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу".



© Минкульт Карелии

Премьера спектакля "О рыбаке и рыбке" в Театре кукол Карелии состоялась 24 ноября 2019 года. Постановка стала заметным событием в российском театральном сообществе и участником нескольких международных фестивалей. Режиссер спектакля - Яна Тумина. Художник-постановщик - Кира Камалидинова. Художник по костюмам - Анис Кронидова. Композитор - Дмитрий Максимачев.

Премия Правительства Российской Федерации за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики учреждена в 2018 году в целях господдержки создания и показа новых театральных постановок в рамках реализации проекта "Театр – детям".

Ежегодно присуждаются три премии, каждая из которых включает в себя специальный приз, диплом лауреата премии и денежное вознаграждение в размере 3 млн рублей.

фото: © Fotolia / Tiko Aramyan

Сотрудники магазина в Петрозаводске камнем пытались отбить товар у вооруженного ножом похитителя

В центре Петрозаводска сотрудники магазина вступили в схватку с вооруженным ножом похитителем, сообщили в МВД Карелии.

Октябрьским днем в дежурную часть полиции Петрозаводска поступило сообщение о том, что в районе улицы Антикайнена произошло нападение с целью хищения. Полицейские восстановили картину происшествия.

В сетевой магазин зашел молодой человек и, прикрывая лицо капюшоном, взял бутылку крепкого алкоголя. Затем он пронес товар неоплаченным через кассу, но на подозрительное поведение посетителя обратил внимание работник торговой точки.

Проследовав за похитителем на улицу, сотрудник магазина попытался вразумить злоумышленника и вернуть похищенное. Ему на подмогу пришел водитель грузовика, который в этот момент привез партию новой продукции. Но преследование даже двоих человек не остановили молодого человека. У него на шее был привязан складной нож: достав его, он начала угрожать мужчинам. Тогда водитель схватил камень и выбил из рук нападавшего оружие. Однако лишившийся ножа незнакомец скрылся со своей незаконной добычей, оцененной в 1 799 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления 28-летний петрозаводчанин задержан.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом.

фото: © Правительство Карелии/gov.karelia.ru

Парфенчиков оценил вклад Нургалиева в подготовку к 100-летию Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил заместителя Секретаря Совбеза России Рашида Нургалиева с днем рождения.

Руководитель республики опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" поздравление в адрес почетного гражданина Петрозаводска, земляка Рашида Нургалиева.

"Несмотря на высокую должность, Рашид Гумарович всегда находит время, чтобы приехать в родные места, оказать поддержку в решении самых важных вопросов. Будучи руководителем одной из рабочих групп Госкомиссии по подготовке к 100-летию образования республики, многое сделал для реализации намеченных планов", - отметил Парфенчиков.

Глава Карелии поблагодарил заместителя Секретаря Совбеза за внимание к республике, сотрудничество и активную работу, направленную на развитие региона.

"Желаю вам достижения всех поставленных целей, здоровья и семейного тепла!" – пишет руководитель региона.

Напомним, в день рождения президента глава Карелии поблагодарил Путина за внимание к республике.

фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Как избежать "пограничных войн" между соседями по даче, объяснили в Кадастровой палате

Наиболее распространенной причиной земельных споров между соседями по даче является отсутствие точно определенных границ участков.

Избежать спора можно путем межевания с последующим внесением уточенных данных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Об этом сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.

"Чтобы уточнить границы, необходимо воспользоваться услугами кадастрового инженера и провести межевание земельного участка. Ознакомиться с информацией о действующих специалистах можно в сервисе Росреестра "Государственный реестр кадастровых инженеров". Советуем обратить внимание на опыт кадастрового инженера, качество и сроки проведения процедуры", — говорится в сообщении.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

В поселке Карелии обновят систему водоснабжения и водоотведения за 3,4 млн евро

Современные очистные сооружения в поселке Кааламо Сортавальского района планируют построить уже в 2022 году.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в "ВКонтакте" о новых современные очистные сооружения в поселке Кааламо. Они будут построены в 2022 году по программе приграничного сотрудничества России и Евросоюза "Карелия". Уже к концу этого года должны быть проведены проектно-изыскательские работы, с тем чтобы в первом квартале 2021-го приступить к строительству.

"Проектирование и строительство КОСов - лишь часть масштабного проекта комплексной модернизации систем водоснабжения и водоотведения поселка. Здесь будет построен новый водозабор, проложен трубопровод, также планируется отремонтировать действующие сейчас коммунальные сети. Общая стоимость проекта - 3,4 млн евро", - пишет Артур Парфенчиков.

По словам главы республики, международный проект очень важен для жителей поселка Кааламо, которые будут получать качественные коммунальные услуги. Но большое значение имеет и то, что реализация проекта положительно скажется на экологии Ладожского озера.

Ранее сообщалось, что Карелия не сможет получить деньги на строительство очистных из-за низкого качества проектно-сметной документации.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

"Карелия – это республика, расположенная у порога России"

На выставке, посвященной столетию Карельской трудовой коммуны, вспомнили о независимой Ухтинской республике 1920 года.

В Национальном музее Карелии 8 октября открылась выставка "Карелия: от КТК до РК", посвященная столетию создания Карельской трудовой коммуны. От нее в Карелии принято вести отсчет истории нынешней республики, однако директор музея Михаил Гольденберг сразу предупредил пришедших познакомиться с экспозицией, что "эта выставка – не учебник истории".

"Выставка – музейная, но это – выставка-размышление: что случилось с нашим краем на этом веку, и это выставка заставляет задуматься, какие общие черты были вместе с Россией, и в то же время Карелия – это особенности. Это масса особенностей! ", – заявил Михаил Гольденберг на открытии экспозиции, в котором участвовала заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.



Михаил Гольденберг. Фото: Валерий Поташов

Директор музея назвал Карелию "республикой, расположенной у порога России". "Все войны начинаются у порога, порог – это перекресток", – сказал Михаил Гольденберг.

Примечательно, что один из стендов экспозиции оказался посвящен событиям Гражданской войны в Карелии 1918-1922 годов, и в частности, созданию весной 1920 года Ухтинской республики, которая объявила о своем отделении от Советской России. До сих пор на музейных выставках в Карелии об Ухтинской республике предпочитали не вспоминать.

фото: ИТАР-ТАСС/ Пресс-служба ООО "ОАГ"

Подсчитано, на сколько выросли цены на автомобили российских брендов в Карелии

Средняя цена на новые легковые автомобили отечественных марок в автосалонах в Карелии в начале октября достигла 627,3 тыс. рублей – на 8,2% больше, чем годом ранее.

Это следует из данных проводимого Карелиястатом мониторинга потребительских цен.

В августе 2019 года продукция отечественного автопрома в Карелии стоила, в среднем, 579,6 тыс. рублей, то есть почти за год стоимость увеличилась на 47,6 тыс. рублей. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Население и власть разошлись в оценке качества местных дорог в Карелии

Качеством автомобильных дорог в Карелии довольны только 10% населения – вопреки официальным данным о том, что более половины автодорог местного значения отвечают нормативам.

Такой вывод следует из подготовленного Минэкономразвития доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2019 год.

В документе приведены результаты социологического опроса, как состояние дорог оценивают местные жители. Лучший показатель оказался в Питкярантском районе – там качеством дорог удовлетворены 49% населения. Больше всего недовольных в Беломорском и Сегежском районах, где количество удовлетворенных респондентов составило всего по 1%. В целом, опрос показал, что только 10% жителей Карелии удовлетворены качеством автомобильных дорог. Оценка населения не совпадает с данными о доле автодорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям. По состоянию на 1 января 2020 года этот показатель составил 48 % (от 81,7 % в Муезерском районе до 13,2 % в Пудожском районе). То есть больше половины местных автодорог в Карелии, по мнению властей, соответствуют нормативам. Откуда берутся эти показатели, читайте в интернет-газете "Вести Карелии"

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Стоимость реставрации Варваринской церкви в Заонежье выросла до 77 миллионов рублей

Власти Карелии пообещали завершить реставрационные работы к концу года.

Общий объем средств, выделенных из федерального бюджета на реставрацию Варваринской церкви в Заонежье, достиг почти 77 миллионов рублей. Такие данные привела руководитель республиканского управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова в своем докладе на встрече в Национальном музее Карелии, где 8 октября были подведены итоги совместной подготовки к празднованию 100-летию республики карельского правительства и министерства культуры России. По словам Алиповой, из-за недобросовестных подрядчиков деревянный храм XVII столетия длительное время пролежал в разобранном состоянии, но благодаря федеральным властям реставрационные работы на этом объекте были возобновлены, и на них было выделено дополнительное финансирование.

Напомним, Варваринская церковь, которую в 2015 году по решению министерства культуры России разобрали и вывезли на реставрацию из нежилой деревни Яндомозеро, еще прошлым летом выглядела грудами бревен, гниющих под дождем в Типиницах и Великой Губе. До того, как памятник не попал в руки специалистов из архитектурно-реставрационного центра "Заонежье", у объекта культурного наследия федерального значения сменились два подрядчика – фирмы "Эшель" и "ПГС II", однако за несколько лет они не только не смогли вернуть ему прежний облик, но даже были отстранены от работ, а брошенный исторический материал храма, по словам местных жителей, стал превращаться в дрова.

В августе 2019 года Варваринской церкви нашли третьего подрядчика. Организованный подведомственным учреждением Минкультуры России – Северо-Западной дирекцией по строительству, реконструкции и реставрации – конкурс на продолжение работ выиграла компания "Анфилада" из Санкт-Петербурга. Но непосредственно реставрацией памятника занялся АРЦ "Заонежье".

Как сообщила руководитель республиканского управления по охране объектов культурного наследия, завершить реставрационные работы в деревне Типиницы планируется к концу нынешнего года. "Это будет первый, наверное, в России такой проект, когда мы помещаем объект на другое место, не на территории музея-заповедника под открытым небом, и этот объект в дальнейшем будет пользоваться и по прямому назначению, как объект туристского показа, и, в том числе, являться завершающим элементом ранее нарушенной композицией исторического поселения на территории Заонежья", – сказала Алипова.

фото: pixabay

Бизнес-омбудсмен в РК: "Не хотелось бы, чтобы место отечественной онлайн-торговли заняли западные интернет-магазины"

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова оценила негативное влияние роста банковской комиссии при онлайн-покупках.

Позиция бизнес-омбудсмена изложена в комментарии на ее официальном сайте.

Гнетова напомнила, что в период с 15 апреля по 30 сентября действовал мораторий на увеличение платы за эквайринг при онлайн-покупках. Размер банковской комиссии в этот период был ограничен Центробанком на уровне 1%. По словам карельского бизнес-омбудсмена, после окончания моратория банки стали повышать комиссию для интернет-магазинов за оплату товаров картами в среднем до 2 -3% от оборота в зависимости от типа карты или банковского учреждения, с которым заключён договор на эквайринг. По мнению Гнетовой, это увеличит стоимость интернет покупок и однозначно негативно скажется на онлайн-бизнесе. "В последние годы торговый бизнес постоянно лихорадит, существенно меняются условия деятельности, вводятся новые обязательные требования... Малая розничная торговля еле выживает в этих непростых условиях. Поэтому не хотелось бы, чтобы отечественная онлайн-торговля стала невыгодной и её место заняли бы западные интернет-магазины", - заявила Гнетова. Что она предлагает, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: dtpptz

Водитель в Петрозаводске заблокировал дорогу, чтобы повздорить с другим автомобилистом

Водители двух автомобилей в Петрозаводске разошлись во мнении, кто из них был не прав при проезде перекрестка, один из них остановился прямо на проезжей части для выяснения отношений.

Об этом сообщает сайт dtpptz, опубликовавший видео инцидента, снятое камерой проекта «Мой город» компьютерной сети Сампо.ру.

Легковой автомобиль и кроссовер двигались по улице Мурманская вниз. Легковой автомобиль выезжал на перекрёсток, двигаясь в правой полосе движения. Кроссовер - в левой.

"Во время движения через перекрёсток между водителями возникло недопонимание", - пишет dtpptz, ссылаясь на очевидца.

Сразу за перекрёстком водитель кроссовера, проехавший перекрёсток первым, остановил свой автомобиль, включил аварийную сигнализацию и, выйдя из салона, что-то недовольно сказал водителю легкового автомобиля. Возможно, речь шла о том, с какой полосы они должны были въезжать на перекресток.

Движение двигавшихся следом транспортных средств оказалось заблокировано. На перекрёстке образовался затор.

Сайт dtpptz обратился за комментарием в ГИБДД, которая не усмотрела нарушений в действиях ни того, ни другого водителя при проезде перекрестка.

Но последующее поведение водителя автомобиля, заблокировавшего движение, ГИБДД расценило как административное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 12.19 КоАП РФ - нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 8 октября



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фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

ГИБДД ищет очевидцев ДТП в Петрозаводске, где женщина попала под машину

На Ключевой 53-летняя женщина пострадала в ДТП, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Так, 19 сентября в 19.20 в районе дома №4 по улице Кемская водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на пешехода, переходившую проезжую часть.

В результате происшествия 53-летняя женщина получила травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного происшествия. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44.

фото: © ТАСС/ Юрий Машков

Спустя пять лет банк вспомнил о неоплаченном долге умершего жителя Карелии

Банк пытался взыскать кредитный долг с наследницы заемщика спустя пять лет, сообщил Питкярантский городской суд.

Житель Питкярантского района взял в банке кредит в сентябре 2014 года. В августе 2015 года мужчина умер, не выплатив полностью задолженность.

Банк просил взыскать долг с наследницы. Но женщина возвращать кредит не согласна, ведь наследственное имущество отсутствует, и банк обратился в суд спустя пять лет после смерти заемщика.

Суд в иске отказал, потому что наследственного дела к имуществу умершего нет.

Кроме того, суд указал, что о смерти заемщика банк узнал в сентябре 2017 года, а с иском банк обратился только в июле 2020 года, при этом на сумму задолженности начислялись проценты до июня 2019 года, что следует расценивать как злоупотребление правом.

фото: © ООО "Автоспецтранс"

Мусоровоз в Петрозаводске провалился в незаасфальтированный люк

Мусоровоз провалился в люк на Старой Кукковке и повредил колесо, из-за чего сорвал график вывоза мусора, сообщает пресс-служба компании "Автоспецтранс".

Час назад мусоровоз оператора ООО "Экосервис", предоставляющего услугу по обращению с ТКО в Петрозаводске, был выведен из строя. Ззаехав для вывоза мусора на Старую Кукковку, машина повредила колесо в районе ул. Щербакова.

Причина - незаасфальтированный люк, который был присыпан песком и гравием, опасное место не было обозначено какими-либо дорожными знаками.

Итог – ДТП и срыв графика вывоза мусора. В произошедшем разберётся ГИБДД, специалисты которой уже работают на месте.

В настоящее время для обслуживания жителей Старой Кукковки выехал другой мусоровоз. Так как график из-за поломки техники сдвинулся, вывоз отходов будет сегодня осуществлен не от всех проживающих в частном секторе микрорайона. "Автоспецтранс" просит жителей отнестись с пониманием к возникшей ситуации, и по всем возникающим в связи с данной ситуацией вопросам обращаться по телефону 8-921-222-68-01.