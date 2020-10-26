Самое важное за сегодня

фото: © кадр из видео/паблик Вконтакте "Общественный контроль г. Кемь"

Жители Кеми после прорыва дамбы на Белопорожских ГЭС: "Речке каюк" (ВИДЕО)

Жители Кемского района Карелии обеспокоены состоянием реки Кемь после ЧС на Белопорожских ГЭС.

В паблике "Общественный контроль г. Кемь" опубликовали видео, где рыбак показывает, как выглядит река Кемь на следующее утро после прорыва дамбы на ГЭС-2.

"На воде масло, коряги, муть. Воду не только пить нельзя, даже для бытовых целей нельзя использовать. Каюк водичке. Можете не приезжать к нам в Карелию", - сказал местный житель, отправившись на лодке по реке утром 25 октября.

Напомним, вечером 24 октября чрезвычайная ситуация произошла на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Кемь. Дамбу прорвало с левой стороны электростанции. Длина прорыва – около 20 метров.

Гендиректор компании "КСМ", которая ведет строительство электростанции, Николай Макаров сообщил "Столице на Онего", что в понедельник, 26 октября, на Белопорожских ГЭС начнет работу комиссия с участием представителей Ростехнадзора, застройщика, проектировщиков. Специалисты будут разбираться в причинах произошедшего на ГЭС-2.

Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии

Многодетные семьи смогут получать вместо земельных участков под ИЖС денежные выплаты из бюджета после внесения изменений в федеральное законодательство.

Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская в ходе "Прямой линии" на странице правительства Вконтакте.

"Нам уже пришел проект закона – вносятся изменения, чтобы на федеральном уровне установить размер этой выплаты. Он будет достаточно значительным, пока не буду называть, потому что это только проект. И многодетные как альтернативу смогут получить, когда будет принят закон, соответствующую выплату", - сказала Свидская.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ИА Республика

Николай Макаров о прорыве дамбы: "С ГЭС-2 все очень усложняется. И это опять нервотрепка, и время"

Гендиректор компании "КСМ", которая ведет строительство электростанции, Николай Макаров прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы на Белопорожских ГЭС в Карелии.

Руководитель строительного предприятия сообщил "Столице на Онего", что в понедельник, 26 октября, на Белопорожских ГЭС, где в субботу произошла ЧС, начнет работу комиссия с участием представителей Ростехнадзора, застройщика, проектировщиков. Специалисты будут разбираться в причинах произошедшего на ГЭС-2.

"На поверхности причина понятная – 99 процентов, что это опять ошибка проектных решений, как было при первом прорыве дамбы. Это связано с ранее взорванной скалой: не учли геометрию этой скалы, образовался подпор, насыщение грунта", - считает Николай Макаров.

Гендиректор компании "КСМ" отметил, что сейчас предпринимаются все усилия для того, чтобы купировать потери. Строители работают круглые сутки, чтобы все восстановить, чтобы больше не было разрушений. Необходимо откачать воду с затопленных этажей здания ГЭС.

"Мы 30 числа должны были запускаться. ГЭС-1 у нас уже полностью готова. Там все по графику, запустимся по плану. С ГЭС-2 все очень усложняется. И это опять нервотрепка, и время – в зиму входим. Для всех это очень тяжело. Мы уже, казалось, выцарапались с первого прорыва дамбы. Новые решения были у проектировщиков. Все сделали. Людей качало от круглосуточной работы. Они, бедные, все исправляли. Им нужно орден за такую работу нужно давать. Все, выдохнули. Финишировали, в ноябре должны были все почистить. И вдруг в 19 часов в субботу там это безобразие произошло. Такая оплеуха! Но мы, карелы, упертые. Все доделаем. Но очень досадно", - констатировал руководитель "КСМ".

Ранее сообщалось, что вечером 24 октября чрезвычайная ситуация произошла на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Кемь. Дамбу прорвало с левой стороны станции. Длина прорыва – около 20 метров.

По информации нашего источника, ущерб от ЧС составит десятки миллионов рублей, а из-за аварии пуск ГЭС будет перенесен как минимум на весну следующего года.

Первый раз серьезное ЧП произошло на Белопорожской ГЭС 22 марта 2020 года. Тогда вода из реки Кемь прорвала 30-метровый участок дамбы.

Белопорожские ГЭС – первый в России объект, который был профинансирован Новым банком развития, созданным странами – участницами БРИКС. Сумма инвестиций – около 12 млрд рублей.

Ввод в эксплуатацию объекта изначально был запланирован на июнь 2020 года.

фото: © ДТП Петрозаводска и Карелии

Мертвецки пьяный водитель в Петрозаводске протаранил автобус с пассажирами (ВИДЕО)

Водитель иномарки, у которого в крови обнаружилось 1,51 промилле алкоголя в крови устроил ДТП в Петрозаводске.

В воскресенье, 25 октября, в 19.41 на пересечении улиц Ключевая и Судостроительная 47-летний водитель автомобиля Subaru Forester не справился с управлением и протаранил пассажирский автобус, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог. Кроссовер выезжал с улицы Ключевая на улицу Судостроительная. Поворачивая налево водитель выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автобусом.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

Алкотестер показал состояние опьянения у водителя 1,51 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В отношении водителя составлен административный протокол за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

фото: Михаил Калинин/vk.com/id_koshkin_kot

Ястребы утроили охоту на голубей в Петрозаводске (ФОТО)

Петрозаводский фотограф запечатлел удачную охоту ястребов в городе.

Михаил Калинин опубликовал в Сети серию фото под названием "Мои любимые "городские" хищники". Он запечатлел ястребов, которые охотятся за голубями. Последним не удается уйти от хищников.

По мнению орнитологов, появление в городе хищных птиц — это обычное явление. Горожане прикармливают перелетных лесных птиц, и те не улетают на зимовку. А хищники охотятся за ними и поэтому прилетают из леса в город. И заодно лакомятся голубями.

В лапы хищникам попадаются, как правило, ослабленные или зараженные инфекциями особи. У хищных птиц на них иммунитет, сами они не заражаются, пишет "Рамблер".

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

Более 6 тысяч инфицированных COVID-19 зарегистрировано на 26 октября в Карелии

За время пандемии коронавируса в Карелии зарегистрировано 6026 человек, заразившихся коронавирусом, сообщили в оперштабе.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 94 человек. Из этого числа заболевших – 82 человека, из них 14 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 52 человека, в Кондопожском районе – 30 человек (Кондопога – 24, село Янишполе - 2, село Кончезеро – 3, поселок Марциальные воды – 1), в Питкярантском районе – 2 человека (Питкяранта и поселок Ляскеля), в Лахденпохском районе – 2 человека (Лахденпохья и поселок Куркиеки), в Прионежском районе – 1 человек (поселок Чална-1), в Медвежьегорском районе – 3 человека (Медвежьегорск – 1, село Толвуя – 2), в Пудожском районе – 4 человека (Пудож – 2, поселок Шальский – 1, поселок Водла – 1).

Выздоровели еще 13 человек, все в Петрозаводске. Общее число выписанных по выздоровлению пациентов в Карелии составляет 4230 человек.

Умерли за время пандемии в Карелии 47 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 981,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1031,6 случая, по Северо-Западу – 1302,4.

фото: © ДТП Петрозаводска и Карелии

Легковой автомобиль "затерло" между фурой и автобусом у заправки в Петрозаводске (ВИДЕО)

Групповое ДТП произошло на Лососинском шоссе в Петрозаводске.

В воскресенье, 25 октября, в 11.12 на Лососинском шоссе, в районе пересечения с улицей Ярославской столкнулись легковой автомобиль Kia, маршрутный автобус ПАЗ и седельный тягач с полуприцепом, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.

Автобус двигался по Лососинскому шоссе по главной дороге в сторону центра. В это же время легковой автомобиль выезжал с прилегающей территории АЗС, в непосредственной близости перед автобусом, двигаясь на Ярославскую улицу, в сторону Скандинавского проезда.

От столкновения Kia отбросило влево на полосу встречного движения под выезжавший с Ярославской улицы и остановившийся перед перекрёстком автопоезд. Легковой автомобиль развернуло на 90 градусов и буквально "затерло" между грузовым автомобилем и автобусом.

После этого произошло еще одно столкновение легкового автомобиля с припаркованным на прилегающей территории автомобилем.

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

фото: © pxhere.com

В Петрозаводске на улице мужчина до полусмерти избил подростка

За жестокое избиение несовершеннолетнего мужчине грозит 10 лет лишения свободы, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 16 июля 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь на улице в Петрозаводске, в ходе конфликта с незнакомым 17-летним молодым человеком нанес ему удары кулаком в область лица и по голове металлическим предметом. В результате потерпевшему была причинена травма головы, и он был госпитализирован.

Судом в отношении ранее судимого обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время оно будет направлено в суд.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

фото: © Zhang Yuwei/Xinhua via AP

Семь больных COVID-19 в Карелии подключены к аппаратам ИВЛ

Глава Минздрава Карелии рассказал о состоянии госпитализированных с коронавирусом.

По информации Михаила Охлопкова, на 26 октября в Карелии госпитализированы 350 человек, заболевших коронавирусом. Из числа попавших в больницы в состоянии средней тяжести находятся 336 пациентов, 7 тяжелобольных, и 7 в крайне тяжелом состоянии - они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на сегодняшний день составляет 26,2%.

Напомним, более 6 тысяч инфицированных COVID-19 зарегистрировано на 26 октября в Карелии. За минувшие сутки коронавирус выявлен у 94 человек.

фото: © Столица на Онего

Ночной поезд "Петрозаводск-Санкт-Петербург" с ноября будет ходить реже

Из-за коронавируса РЖД вновь отменит или сократит частоту движения более 50 пассажирских поездов.

"В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах. Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда", - сообщается на сайте РЖД.

Среди поездов, курирование которых попало под сокращение, - поезд №11/12 "Петрозаводск – Санкт-Петербург". С 11 ноября по 10 декабря он не будет ходить по вторникам и средам. Поезд отменяется отправлением из Петрозаводска и Санкт-Петербурга 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября, 2, 3, 9, 10 декабря.

Напомним, "Петрозаводск-Санкт-Петербург" был отменен на несколько месяцев из-за коронавируса.

фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Епанчинцев

Разборки после ДТП на безлюдной дороге в Карелии чуть не стоили жизни водителю

В Калевальском районе на проселочной дороге с водителем устроили разборки, закидав камнями его микроавтобус, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Калевальского района обратился 38-летний житель поселка и пожаловался, что ему разбили транспортное средство. В первоначальных показаниях заявителя события представлялись так: находясь в своем микроавтобусе на проселочной дороге, мужчина заметил, что к нему приближается внедорожник знакомого. Этого молодого человека он знал, в том числе по бизнесу: нанимал к себе на работу, но отношения испортились из-за финансовых разногласий. По словам мужчины, внедорожник развернулся около его микроавтобуса, но так, что врезался в переднюю дверь.

Так как на месте происшествия не было мобильной связи, была достигнута договоренность – водитель внедорожника отъедет туда, где будет зона покрытия связью, вызовет автоинспекторов.

Через некоторое время тот вернулся, сообщил, что вызвал наряд. Но вместо этого, следом приехали знакомые молодого человека. Вся компания стала требовать с заявителя деньги, которые, по их мнению, он должен был вернуть. За устными угрозами последовали и реальные действия: водитель внедорожника схватил с земли камень и бросил его так, что тот пролетел навылет, разбив два окна микроавтобуса.

Испугавшись дальнейшего развития ситуации, заявитель уехал.

По признакам состава преступления было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, 30-летний местный житель, не отрицал вину за повреждение машины камнями, но сообщал, что никакой дорожной аварии не было.

Устанавливая все обстоятельства происшествия, следователи провели очную ставку потерпевшего и подозреваемого, ряд иных следственных действий и опросили свидетелей – это позволило подтвердить показания подозреваемого. Как выяснили правоохранители, в тот день подозреваемый повстречал потерпевшего, поздоровался, и предложил снять запасное колесо, которое было установлено на прицепе к микроавтобусу. "Запаску" молодой человек ранее одолжил этому знакомому, но так как не нашлось подходящего инструмента, он позвонил близким с просьбой подвезти баллонный ключ. Те привезли инструмент, и разговор вновь зашел о финансовом споре. При этом, разозлившись, молодой человек камнем повредил микроавтобус. Ущерб от своих действий – более 17 000 рублей – он возместил.

Приговор по данному уголовному разбирательству вынесет суд.

фото: © кадр из видео

Появилось видео, как автомобиль сбил 11-летнего мальчика в Петрозаводске

Получивший травмы ребенок пытался убежать с места ДТП на улице Краснофлотская.

Напомним, 25 октября, в 13.56 в районе дома №27 по улице Краснофлотской 25-летний водитель автомобиля "ВАЗ" совершил наезд на 11-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне видимости перекрёстка.

Ребенок получил травмы, но при этом пытался сбежать с места аварии, прыгая на одной ноге. Об этом сидетельствет видео с места ДТП, котрое попало в объектив камеры компании "Ситилинк".

фото: © ГИБДД Петрозаводска

Ребенок попал под машину в Петрозаводске

На улице Краснофлотской 11-летний мальчик попал под машину, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье, 25 октября, в 13.56 в районе дома №27 по улице Краснофлотской 25-летний водитель автомобиля "ВАЗ" совершил наезд на 11-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне видимости перекрёстка.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Названы причины, по которым будут изымать землю у неэффективных собственников в Карелии

Власти Карелии намерены применить нормы законодательства, позволяющие забирать сельскохозяйственные земли у собственников, которые используют участки не по назначению.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе "Прямой линии" на странице правительства Вконтакте.

"Их надо изымать в установленном порядке, есть процедура. Она, конечно, достаточно длительная, но мы вместе с надзорными органами, с прокуратурой, с органами местного самоуправления сейчас этой работой занимаемся…Мы знаем, что через два-три года мы эту землю заберем, а может быть и раньше", - сказал глава республики.

По словам министра имущественных и земельных отношений Карелии Янины Свидской, критерии неэффективного использования законодательно не определены – необходимые нормы еще только разрабатываются - но имеется судебная практика.

На каком основании собираются изымать земли, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Яндекс. Карты

Власти в Карелии будут принудительно сносить частные постройки в плохом состоянии

Муниципальные власти в Карелии будут через суд добиваться принудительного сноса частных построек, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская в ходе "Прямой линии" на странице правительства Карелии Вконтакте.

"Мы должны соблюсти огромное количество административных процедур, начиная с предупреждений, заканчивая протоколом об административных правонарушениях, выходом в суд с соответствующей доказательной базой…чтобы суды были в нашу пользу, в пользу органов местного самоуправления", - сказала Свидская.

По мнению главы Карелии Артура Парфенчикова, у собственников полуразрушенных построек есть не только права, но и обязанности.

"Нужно содержать свою собственность в приличном состоянии, либо избавляться от нее", - добавил губернатор.

Чего будут добиваться власти, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © фото очевидцев

Глава Кемского района прокомментировал аварийную ситуацию на Белопорожских ГЭС

Глава администрации Кемского района Карелии Дмитрий Петров заявил, что опасности для экологической обстановки после прорыва дамбы на Белопорожских ГЭС на реке Кемь нет.

Руководитель района сообщил на своей странице в "ВКонтакте", что по факту случившегося на Белопорожских ГЭС размытия участка плотины ведётся активная работа по выяснению причин, устранению последствий.

"Естественно, что для гидросистемы Кемских ГЭС это нештатная ситуация. В воскресенье, совместно со специалистами каскада Кемских ГЭС, сотрудниками МЧС и специалистами администрации было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и выезд на место. Локально - обстановка контролируется, осуществлены неотложные защитные мероприятия, позволившие сократить ущерб и предотвратить разрушение зданий и оборудования. Признаков попадания вредных веществ в воду не обнаружено, имеется значительное загрязнение воду вследствие размывания материалов плотины и прилегающей территории. Поэтому ниже по течению может наблюдаться помутнение и повышенное содержание неорганического осадка. Опасности для экологической обстановки не наблюдается", - пишет Дмитрий Петров.

По словам главы районной администрации, специалисты взяли пробы воды. Ситуация находится под контролем прокуратуры, силовых ведомств, местной администрации, МЧС, Ростехнадзора.

"Проводятся работы по восстановлению поврежденных участков плотины гидроэлектростанции. При выявлении загрязнений и опасности для экологической обстановки будут незамедлительно приняты все необходимые меры. Повторюсь, опасности для людей и каскада Кемских ГЭС на данный момент нет", - уверен Петров.

Ранее жители Кемского района Карелии выразили обеспокоенность по поводу состояния реки Кемь после ЧС на Белопорожских ГЭС.

"На воде масло, коряги, муть. Воду не только пить нельзя, даже для бытовых целей нельзя использовать. Каюк водичке. Можете не приезжать к нам в Карелию", - сказал местный житель, отправившись на лодке по реке утром 25 октября.

Напомним, вечером 24 октября чрезвычайная ситуация произошла на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Кемь. Дамбу прорвало с левой стороны электростанции. Длина прорыва – около 20 метров.

Гендиректор компании "КСМ", которая ведет строительство электростанции, Николай Макаров сообщил "Столице на Онего", что в понедельник, 26 октября, на Белопорожских ГЭС начнет работу комиссия с участием представителей Ростехнадзора, застройщика, проектировщиков. Специалисты будут разбираться в причинах произошедшего на ГЭС-2.

фото: © Столица на Онего

Следком проводит проверку по факту гибели женщины на пожаре в Петрозаводске

В пожаре в жилом доме по улице Ригачина погибла 56-летняя женщина.

По версии следствия, в ночь на 25 октября в двухэтажном деревянном доме в Петрозаводске произошел пожар. При тушении возгорания в одной из квартир было обнаружено тело женщины, которая там проживала. Причины пожара и смерти 56-летней петрозаводчанки устанавливаются, сообщили в Следкоме Карелии.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

По сообщению МЧС Карелии, на пожар в доме №24 по улице Ригачина 25 октября в 02:23 выезжали пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (13 человек, 4 единицы техники). В 02:55 пожар был ликвидирован.

фото: © из личного архива Савелия Хенкина

Петрозаводск сегодня простится с известным доктором Карелии Савелием Хенкиным

Ушел из жизни организатор урологической службы Карелии, заслуженный врач РСФСР и Карельской АССР, участник Великой Отечественной войны Савелий Хенкин.

Об этом сообщил Глава Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в "ВКонтакте"

"К сожалению, вынужден сообщить печальное известие. 23 октября на 98 году жизни скончался один из самых уважаемых врачей Республики Карелия - Савелий Хонанович Хенкин, организатор урологической службы Карелии, заслуженный врач РСФСР и Карельской АССР, участник Великой Отечественной войны. После войны он закончил 1-й Ленинградский медицинский институт, с 1952 года работал в Карелии. В 1959 году основал урологическое отделение в Республиканской больнице им. В.А. Баранова", - пишет Михаил Охлопков.

Министр здравоохранения выразил соболезнование родным и близким Савелия Хонановича.

Прощание с доктором состоится сегодня, 26 октября, в траурном зале на улице Вольная (зале № 2) с 13 до 14 часов.

Напомним, Савелий Хонанович Хенкин был героем нашей рубрики "Спасибо за жизнь". Он рассказал о боях подо Ржевом и создании урологического отделения в Республиканской больнице.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Участники опроса считают, что ограждения вдоль дорог уродуют Петрозаводск

Более 900 человек приняли участие в опросе о том, нравятся ли вам появившиеся ограждения вдоль дорог Петрозаводска.

Почти полсотни улиц Петрозаводска оградили заборами. В администрации Петрозаводска сообщили, что установка ограждений выполняется в рамках реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах".

Интересовались у читателей: нравятся ли появившиеся ограждения вдоль дорог Петрозаводска?

В опросе приняли участие 911 человек, большинство из которых – 518 (56%) сказали, что им не нравятся ограждения, так как они уродуют город.

Чуть меньшее количество респондентов – 302 (33%) считают, что ограждения нужны для безопасности.

И 90 (9%) признались, что уже смирились со всем, что происходит в городе.

фото: © кадр из видео/паблик Вконтакте "Сегежа слушает"

Реконструируемый объект ФЦП развития Карелии чуть не сгорел в Сегеже (ВИДЕО)

Выясняются причины пожара в здании Сегежской Центральной районной библиотеки, где проводится реконструкция в рамках федеральной целевой программы.

Как сообщается на сайте правительства Карелии, возгорание на чердаке Центральной районной библиотеки произошло в воскресенье, 25 октября, днем. Выехавшие на место пожарные ликвидировали возгорание. В момент пожара в здании никого не было, пострадавших нет.

Причины возникновения пожара в настоящее время выясняются. Существенного ущерба здание не понесло, все ценное имущество было вынесено из помещений библиотеки перед началом ремонта, уточнили в правительстве.

В сводку МЧС Карелии данное происшествие не попало.

В здании библиотеки проводится реконструкция в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года". В настоящее вносятся изменения в проектно-сметную документацию; после получения положительного заключения будет объявлен аукцион для определения подрядчика, который выполнит реконструкцию здания.

Ранее сообщалось, о ЧС на другом объекте ФЦП – Белопорожских ГЭС, где в субботу, 24 октября, прорвало дамбу.

фото: страница правительства РК Вконтакте

Глава Карелии: "Никто штрафами экономику не поднимет"

Глава Карелии Артур Парфенчиков ответил на появившиеся в соцсетях претензии жителей республики, которые считают, что с помощью штрафов за несоблюдение "коронавирусных" правил власти хотят пополнить бюджет.

Об этом он рассказал в ходе "Прямой линии" на странице правительства республики Вконтакте.

По словам губернатора, власти не рассматривают штрафы, как источник пополнения бюджета. "Никто никогда штрафами экономику не поднимет, какими бы большими по сумме они ни были. Штрафы – это всегда стерилизация денег из экономики. Лучше пусть на эти деньги человек пойдет, что-то купит, предприниматель что-то сделает. Штрафы – это вынужденная мера, которая направлена на обеспечение правопорядка… Раз не доходит убеждение, приходит принуждение. Оно вынужденное. И предполагать, что мы заинтересованы в каком-то объеме штрафов…Мы заинтересованы в том, чтобы был порядок", - заявил Парфенчиков. На какие суммы штрафуют нарушителей мер профилактики коронавируса, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Правительство Карелии

Специальная должность для работы с родственниками пациентов появится в БСМП

В Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска появится отдельная должность администратора для связи с родственниками пациентов, неспособных рассказать о себе.

Об этом рассказала главный врач БСМП Наталья Алонцева в ходе "Прямой линии" на странице правительства Карелии Вконтакте.

"Мы специально хотим ввести такую должность медрегистратора… даже скорее, администратора, который будет отвечать на звонки, собирать информацию по отделениям по вновь поступившим больным", - рассказала Алонцева. Почему возникла необходимость в такой должности, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Ассоциация камнеобработчиков

Камнеобрабатывающие предприятия Карелии презентовали свою продукцию на международной выставке "Уралэкспокамень" (ФОТО)

Международная специализированная выставка "Уралэкспокамень" прошла в Екатеринбурге с участием камнеобработчиков из Карелии.

Организатором выставки "Уралэкспокамень", которая прошла в международном выставочном центре Екатеринбург-Экспо, выступила Ассоциация предприятий каменной отрасли России "Центр камня". Выставка проводилась при поддержке губернатора Свердловской области, при участии Уральского государственного горного университета, Уральского государственного архитектурно-художественного университета, Магнитогорского государственного технического университета, Союза архитекторов России, Российского союза строителей.

Участниками "Уралэкспокамень" стали предприятия различных субъектов РФ, которые представили свою продукцию в таких разделах, как природный камень, добыча и переработка, оборудование и инструменты, проектирование и реставрация.

Наравне с другими участниками выставки свою продукцию презентовали и камнеобрабатывающие предприятия Карелии.

В этом году возглавляемая Дмитрием Фабрикантовым Ассоциация камнеобрабатывающих производственных предприятий Карелии организовала на уральской земле совместный стенд всем членам объединения, пожелавшим участвовать в выставке. Корпорация развития Карелии в лице Центра поддержки предпринимательства оказала поддержку субъектам малого бизнеса и компенсировала затраты на оплату за использование выставочной площади на период проведения выставки.

От Карелии на совместном стенде участвовали компании, добывающие, обрабатывающие и реализующие камень – это ООО "Акцепт", "ГПК Гранит", "Карельская гранитная компания", "Карельский Габбродиабаз", "Мирокамень" "Стоун маркет", "ТД "ТрейдГрупп", "ТК Родна".

Представители камнеобрабатывающих предприятий Карелии показали всю палитру карельского камня, пообщались с коллегами из других регионов, обсудили проблемы, возможность совместных проектов, поделились опытом.

До начала выставки наши представители посетили карьеры, ведущие добычу камня (месторождение "Сибирское" и "Южно-Султаевский") и предприятия, занимающиеся переработкой природного камня на Урале.

В рамках деловой программы выставки директор ООО "Акцепт" Евгений Трифонов представил проект технопарка "Южная Промзона", который реализован на территории Петрозаводска при поддержке Министерства экономического развития РФ и призван оказывать комплексные услуги для ведения бизнеса в камнеобрабатывающей отрасли.

Отметим, что Международная специализированная выставка "Уралэкспокамень" на протяжении 11 лет объединяет вокруг себя ценителей камня, мастеров-камнерезов, предприятия, занимающиеся добычей и обработкой камня. Профессионалы каменной индустрии презентуют свои достижения в ходе деловой программы, обмениваются опытом на круглых столах, знакомятся с новейшими технологиями, инструментами и оборудованием. Екатеринбург не случайно был выбран местом постоянного проведения выставки, ведь Урал исторически и географически сложился как минеральная база России, уникальная кладовая самоцветов. В регионе сосредоточены богатые месторождения изумрудов и алмазов, железных, медных и никелевых руд, поделочных и строительных камней. Из четырех тысяч известных миру минералов добрая четверть встречается на Урале. Наличие разнообразного сырья обусловило появление и бурное развитие в Свердловской области старательского, камнерезного и ювелирного промыслов. А в этих промыслах, конечно, было востребовано высочайшее искусство уральских мастеров, которые могли прочувствовать истинную красоту камня.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Глава Карелии поручил проверить информацию местных жителей о появлении масляных пятен на реке Чирка-Кемь

Такое поручение 26 октября дано республиканскому Госкомитету по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, сообщили в правительстве Карелии.

На месте прорыва дамбы на ГЭС-2 в Кемском районе, как сообщают местные жители, появились масляные пятна. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил республиканскому Госкомитету по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения выяснить причины их появления. На месте уже работают представители Росприроднадзора. Они осматривают помещения станции и выясняют, не было ли утечки масла с трансформаторов.

Сейчас на размытом участке идут работы по устранению последствий прорыва дамбы на реке Чирка-Кемь. Строители трудятся круглосуточно. В причинах аварии разбирается комиссия, в нее вошли представители строительных и проектных организаций, а также Ростехнадзора

По мнению Артура Парфенчикова, ситуация на объекте действительно сложная, но не критичная.

"То, что разрушила вода, будет восстановлено. Добавлю также, что ГЭС № 1 при прорыве дамбы не пострадала", - сообщил глава региона.

Напомним, вечером 24 октября чрезвычайная ситуация произошла на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Кемь. Дамбу прорвало с левой стороны электростанции. Длина прорыва – около 20 метров.

фото: Сергей Бобылев/ТАСС

"Дачная амнистия" будет продлена: законопроект принят в Госдуме

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2026 года.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

"Первое чтение прошла инициатива, которая предполагает продление до 1 марта 2026 года упрощенного порядка оформления прав на жилые и садовые дома", — говорится в сообщении. Отмечается, что в случае принятия закона в упрощенном порядке можно будет зарегистрировать дома, построенные не только на садовых участках, но и на землях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Число заболевших пневмонией за сутки в Карелии выросло на 29 человек

Общее количество заболевших внебольничной пневмонией превысило 1700 человек, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, за минувшие сутки 29 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с пневмонией в больницы попали 1713 пациентов, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, последняя смерть от пневмонии была зарегистрирована 24 октября. Умерла женщина 1944 года рождения с тяжелой сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы.

фото: © РИА Новости / Павел Пахоменко

Началась выдача земли фермерам, которые раньше получали отказы от властей Карелии

Министерство имущественных и земельный отношений Карелии планирует предоставить 109 земельных участков фермерам, которые раньше получили отказы в предоставлении земли.

Об этом сообщила глава Минимущества Янина Свидская в ходе "Прямой линии" на странице правительства Карелии Вконтакте.

"Мы начали с того, что просто подняли все отказы фермерам, которые мы давали в течение прошлых лет, и пришли к выводу, что, в принципе, основания отказов можно устранить. Но это должна быть кропотливая, индивидуальная работа с каждым фермером…", - рассказала Свидская. Она назвала наиболее распространенные причины, по которым раньше фермерам отказывали в предоставлении земли. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © АО "ПСК"

В районах Карелии пройдет очередной этап подготовки энергообъектов к работе в холода

Специалисты АО "Прионежская сетевая компания" проводят неотложные ремонты в электрических сетях в зоне ответственности предприятия в целях увеличения надежности энергоснабжения потребителей.

К сожалению, ремонты энергообъектов нельзя проводить без временного отключения потребителей от электроэнергии. Энергетики просят отнестись к этому с пониманием и просят извинения за возможные неудобства.

Временные отключения с 26 октября по 1 ноября возможны:

Прионежский муниципальный район:

- 26 октября с 9.00 до 16.00. Деревня Орзега, поселок Деревянка (улицы Мира, Новинка, Привокзальная, переулки Радужный, Садовый, Школьный), поселок Ужесельга.

- 27 октября с 9.00 до 16.00. Поселок Деревянка: улицы Мира, Новинка, Привокзальная, переулки Радужный, Садовый, Школьный. Поселок Чална: улицы Заречная, Октябрьская, Калинина, Новореченская, Шоссейная (частично), переулки Виданский, Зеленый, здание магазина "Пятерочка".

- 28 октября с 9.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Первомайская, Гусева, Пушкина, Новая, Школьная, Лесная, Железнодорожная, Светлая, Набережная, Хвойная, Комсомольская, Дружинина, Березовая, Кленовая, Цветочная, Сущевича, Северная. Деревня Косалма (частично), местечки Урозеро, Намоево, Сургуба, деревня Порожки.

- С 28 октября по 1 ноября с 9.00 до 16.00. Деревня Бесовец (частично).

- 29 октября с 9.00 до 16.00. Поселок Мелиоративный (улица Петрозаводская, деревня Косалма (частично), поселок Соломенное (частично).

30 октября с 9.00 до 16.00. Деревни Вилла Гора, Новые Виданы, Шуйская Слобода (частично), поселок Соломенное (частично).

Медвежьегорский муниципальный район:

- 26 октября с 14.00 до 19.00. Поселки Челмужи, Волозеро, Тихвин Бор, Сергиево, Огорелыши, деревни Возрицы, Данилово, Немино.

- 28 октября с 10.00 до 15.00. Деревня Сигово, дачные кооперативы в окрестностях деревни.

Сегежский муниципальный район:

- 26 октября с 9.00 до 10.00 и с 12.00 до 15.00. Поселки Черный Порог, Олений, Вача.

- 28 октября с 17.00 до 18.00. Поселки Черный Порог, Олений, Вача.

- 29 и 30 октября с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселки Черный Порог, Олений, Вача.

- 29 октября с 9.00 до 13.00. Город Сегежа: улицы Гористая, Заречная, Южная.

- 30 октября с 10.00 до 14.00. Поселок Попов Порог: улицы Коммунистическая, Пионерская, Кирова, Школьная, Новая, Коммунальная.

Кондопожский муниципальный район:

- 27 октября с 9.00 до 11.00. Город Кондопога: улицы Бумажников (дома 9, 11, 13, 15), Токарская набережная, Комсомольская (дома 18, 22), Советов (дома 2, 4, 6).

- 27 октября с 13.30 до 14.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская (дома 1, 3, 3-А, 5, 5-А, 11, 13, 15, 7, 7-А), Горького (дома 9, 9-А, 11, 13, 13-А, 15, 15-А), Пролетарская (дома 16, 18).

- 28 октября с 13.30 до 14.30. Город Кондопога: улицы Пролетарская (дома 31, 35), Заводская (дома 13, 15, 17), Советов (дом 34), Сосновая, Рябиновая, Солнечная.

Кемский муниципальный район:

- С 26 по 28 октября с 13.00 до 16.00. Поселок Сокол: здания рыбзавода, Центра УВД, средней школы, детского сада, водозабора, котельной.

- 26 октября с 9.00 до 13.00. Город Кемь: улицы Некрасова (дома 1-40), Ленина (дома 45-91), Гидростроителей (дом 24), Загородная, Беломорская, Поморская, Слободская, Подужемская, Свободы, Кирпичная, Труда, Дорожная, Юбилейная (дома 2, 3, 3-а), переулок Рыбацкий.

- 26 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улицы Лесная, Кольцевая, Белопорожская, Подужемская.

- 26 октября с 13.30 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 34-А, 36).

- 27 октября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Ручьевая (дом 2), Пятилетка, Сенная, Заречная, Болотная, Школьная, Первомайская, Вей-луда, Набережная (дома 1 - 25), здание гостиницы "Невский берег".

- 28 октября с 9.00 до 17.00. Поселок Баб–Губа: улица Ручьевая (дом 2), Пятилетка; поселок Кривой Порог: улица Подужемская.

- 29 октября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: Шоссе 1-го Мая, территория промышленной зоны.

- 29 октября с 13.30 до 16.00. Поселок Латушка: улицы Свободы, Кирпичная, Труда, Дорожная.

- 30 октября с 9.30 до 16.00. Поселок Кривой порог: улица Кольцевая (дома 10-А, 11, 12).

Лоухский муниципальный район:

- 26 октября с 9.00 до 16.00. Поселок Сосновый: улицы Советская, Дорожная, Северная, Пальковского, Кольцова, Восточная, Набережная, Лесная, здания школы, котельной, детского сада, "Почты России", Сбербанка, АТС.

- 27 октября с 12.00 до 16.00. Поселок Энгозеро: улицы Лесная, Школьная, Пионерская, Верхняя.

- 27 октября с 10.00 до 12.00. Поселок Чупа: улицы Платонова, Коргуева (дом 14).

- 28 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Лоухи: улицы Совхозная, Набережная.

- 28 октября с 11.00 до 15.00. Поселок Чкаловский: улицы Школьная, Набережная; поселки Софпорог, Новый Софпорог.

- 29 октября с 11.00 до 14.00. Поселок Сосновый.

Лахденпохский муниципальный район:

- С 26 по 30 октября с 9.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улица Ленина.

Питкярантский муниципальный район:

- 26 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Харлу: улицы Главное шоссе, Восточная, Горный хутор, Горького, 2-я Лесная, здание РТПЦ.

- 28, 29, 30 октября с 10.00 до 15.00. Поселок Ляскеля: улицы Станционная, Комсомольская (дома 10 – 14), Советская (дом 2), здание АЗС.

Костомукшский городской округ:

- 27 октября с 9.00 до 16.00. Город Костомукша: улицы Ленинградская, (частично), Кемская (частично), переулок Ольховый (частично).

- 28 октября с 9.00 до 16.00. Город Костомукша: улицы Интернациональная (дома 1, 3), Первомайская (дома 2, 4, 6, 8, 10), Ленина (дом 2).

- 29 октября с 9.00 до 16.00. Город Костомукша: улица Октябрьская, аквапарк "Синиранта", футбольное поле ДЮСШ № 2, проектно-строительная компания (стройка), потребитель Пономарева М.В.

Олонецкий национальный район:

- 26 октября с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Будённого (дома 2-38), Луначарского (дома 16-24), Карла Либкнехта (дома 20-31-А), переулки Коммунальный, Буденного.

- 27 октября с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улица Карла Либкнехта (дома 20-31-А), переулок Коммунальный; поселок Ильинский: улица Леселидзе (дома 113-120), здание АЗС.

- 28 октября с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Чкалова, Звездиной, Володарского (дома 15-19), Егорова (дома 1-16), Свободы (дома 11 – 43), Карла Либкнехта (дома 36-56), переулки Егорова, Кирпичный, Больничный, здание автостанции, светофоры; деревня Ковера; поселок Ильинский: улица Мошкина (дома 8-18).

- 29 октября с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Партизанская (дома 4-18), Садовая, Комсомольская, Заречная, Набережная, Школьная (дома 1-10), переулок Набережный; поселок Ильинский: улицы Дружбы Народов, Мошкина (4-Г, 6-А).

- 29 октября с 14.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Украинская, Сосновый бор, Старозаводская, здание ФАПа.

- 30 октября с 9.00 до 11.00. Поселок Ильинский: улица Старый Центр (дома 6, 8).

- 30 октября с 14.00 до 16.00. Деревня Рыпушкалицы: улицы Полевая, Луговая, Садовая.

фото: Митя Алешковский/ТАСС

Строительство жилья в ряде районов Карелии выросло на фоне общего спада по республике

Ввод в эксплуатацию жилья в январе-сентябре 2020 года вырос в Петрозаводске, а также Медвежьегорском, Калевальском, Сортавальском, Кондопожском, Лоухском и Сегежском районах.

Об этом говорится в пресс-выпуске Карелиястата "Жилищное строительство в Республике Карелия за январь-сентябрь 2020 года".

Первое место по темпам роста жилищного строительства занял Лоухский район - там ввод жилья в эксплуатацию вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Второе место разделили Кондопожский и Сортавальский районы – рост в 2,3 раза. Многоквартирные дома в этом году строили только в Петрозаводске, Прионежье и Сортавальском районе. Во всех остальных муниципалитетах ввод жилья был полностью обеспечен за счёт индивидуального жилищного строительства. Какого размера квартиры и индивидуальные дома строят в республике, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Прогноз погоды на понедельник



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