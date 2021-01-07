Чем запомнился этот день

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Как Петрозаводск встретил Рождество в разгар пандемии коронавируса (ФОТО и ВИДЕО)

Православные христиане встретили Рождество Христово в Карелии в условиях ограничений из-за распространения новой коронавирусной инфекции: медицинские маски в храме носили не все.

В ночь с шестого на седьмое января прихожане встретили один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Праздник установлен в честь рождения Иисуса Христа от Девы Марии. В храмах в эту ночь состоялось богослужение Рождества Христова.

В этом году мероприятия проходили в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции. В этой связи глава республики Артур Парфенчиков рекомендовал служителям церкви в Карелии провести Рождество онлайн, чтобы не допустить массового заражения посетителей храмов.

"Религиозным организациям рекомендуем организовать онлайн-трансляции праздничных богослужений, чтобы избежать большого скопления верующих в храмах республики, учитывая, что в числе прихожан очень много людей пожилого возраста", - сообщал Парфенчиков.

Представители церкви не прислушались к губернаторским рекомендациям и провели мероприятия традиционно. Сообщается, что на входе в храм в Петрозаводске стояла очередь. Полиция пропускала новых прихожан внутрь только взамен вышедших из собора.

Внутри храма медицинские маски носили прихожане, духовенство масочный режим проигнорировало. Некоторые посетители также были замечены без масок.

В конце 2020 года Роспотребнадзор также выступил с рекомендациями, в которых призывал горожан безопасно встретить Новый год и Рождество. В частности, представители ведомства призывали в новогодние каникулы быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих.

фото: Столица на Онего

Магазины вместо спортзалов продолжают открываться в физкультурном центре "Ягуар" в Петрозаводске (ФОТО)

В спортивном центре "Ягуар", где предполагалось открыть спортивные залы, продолжают появляться торговые точки.

В новом физкультурно-оздоровительном центре "Ягуар", который находится на Древлянке, открылся очередной магазин. На третьем этаже здания будут торговать некими бытовыми товарами. Прежде в постройке, в которой должны были заниматься спортсмены, уже начали продавать пиво и пиццу.

Местный ФОК получил название "Ягуар", как и мини-рынок, который располагался на этой территории до строительства спорткомплекса. Ранее сообщалось, что площади объекта займут залы для различных спортивных занятий. Однако постепенно территорию "Ягуара" захватила торговля.

Напомним, земельные участки были предоставлены ООО "Спортком" в аренду для размещения объекта физкультурно-спортивного назначения. Компания должна была построить на месте снесенного рынка "Ягуар" спорткомплекс еще в 2016 году. В 2018 году застройщик стал разбирать недостроенный ФОК, занявшись реконструкцией здания физкультурно-оздоровительного назначения с увеличением площади встроенных помещений по обслуживанию населения и для размещения спортивного магазина.

фото: Виктория Льдинина, песня "Новогодняя" / скриншот видео

"Весь город в ёлках, будто сказочный лес": в Петрозаводске сняли праздничный клип (ВИДЕО)

Городской Дом культуры Петрозаводска презентовал праздничный клип.

Клип на песню "Новогодняя", которую исполняет Виктория Льдинина, опубликован на странице городского дома культуры Петрозаводска.

"С Рождеством вас, друзья! Со светлым зимним праздником! Давайте радоваться, любить, верить и восхищаться друг другом! Пусть эта ночь рассыпает звезды и каждая звезда – чье-то заветное желание! Так давайте пожелаем, чтоб в нашем мире, нашей стране, в любимом городе все были здоровы, счастливы и полны сил, пусть нас радуют не материальные, а духовные ценности, поверьте – это и составляет одно на всех большое счастье! Как важно знать, чувствовать, что ты кому-то помог, кого-то спас, протянул руку, не оставил в беде… Творите вечное, бесценное, великое добро!", - говорится на странице дома культуры.

Ранее в паблике Центра народного творчества Республики Карелия был размещен клип на песню "Забыли зайчат (кавер Клава Кока)".

фото: Водолазная группа "Добротворецъ" / https://vk.com/divers.dobrotvorec

Помощь водолазов требуется для дальнейших поисков исчезнувшего в Карелии мальчика

Водолазная группа, занимающаяся поиском исчезнувшего в Карелии шестилетнего Филиппа Мельника, нуждается в поддержке.

Водолазная группа "ДобротворецЪ" нуждается в помощи дайверов и водолазов с полным комплектом для погружений под лед (сертификат Ice дайвера) и подводных охотников.

Водолазы ведут поиски пропавшего в поселке Хелюля шестилетнего Филиппа Мельника. Помощь им потребуется 10 и 11 января. Предстоит обследовать акваторию. Координаты штаба указаны в сообщении паблика водолазной группы "ДобротворецЪ".

По версии следствия, днем 28 декабря 6-летний Филипп Мельник, проживающий в поселке Хелюля Сортавальского района, вышел из дома и пропал. Мать ребенка попыталась самостоятельно отыскать сына, после чего обратилась в правоохранительные органы.



Приметы Филиппа Мельника: на вид 6 лет, худощавого телосложения, рост 116 см. Одет в синюю куртку, синие штаны, шапку с полосками, шарф бежевого цвета.



Лицам, обладающим какой-либо информацией о месте нахождения мальчика, необходимо обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия по телефонам: 592-590, 89114373298, либо по телефону 02.

Ранее был опубликован фоторепортаж с места поисков исчезнувшего ребенка.

фото: Камера наружного наблюдения "Сампо.ру" / скриншот

Автомобили устроили ДТП в рождественское утро в Петрозаводске (ВИДЕО)

Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке: момент ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения.

Авария произошла седьмого января, в 06-52 на пересечении улиц Калинина, Лыжная, Правды и Ключевского шоссе в Петрозаводске. Об этом информирует сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Автомобили двигались по улицам Правды и Лыжной во встречных направлениях.

Машины столкнулись на регулируемом перекрёстке, когда один из автомобилистов совершал левый поворот на Ключевское шоссе, а второй участник ДТП двигался прямо.

Сразу после столкновения к разбитым машинам подъехал автомобиль скорой помощи.

Момент ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения "Сампо.ру".

Ранее сообщалось, что каждая 10 смерть в ДТП в Карелии произошла по вине водителя, выехавшего на "встречку".

фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

Число жертв COVID-19 в Карелии выросло до 176 человек с начала пандемии

В Карелии скончались еще два пациента, заразившихся коронавирусом.

В Карелии подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции: в Медвежьегорской ЦРБ скончались мужчина 1955 года рождения и женщина 1956 года рождения. Оба пациента были жителями Медвежьегорска, имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом информирует оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом.

Общее число умерших от COVID-19 с начала пандемии в Карелии достигло 176 человек.

По данным на седьмое января, коронавирус обнаружен у 221 жителя Карелии за сутки.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Власти Петрозаводска рассказали, как круглые сутки убирают снег с улиц города (ФОТО)

Техника круглосуточно ведёт уборку в разных районах города, утверждают в администрации Петрозаводска.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, компания "ТехРент" выполняет работы по содержанию дорог и тротуаров карельской столицы. Подрядчик чистит улицы от снега, сдвигает снежные валы, распределяет противогололёдные материалы. Техника работает круглосуточно, утверждают в мэрии.

"Администрация указала подрядчику обратить особое внимание на вывоз снега. К настоящему времени его вывезли с площадей Кирова и Гагарина, проспектов Ленина и Карла Маркса, а также с мостов и путепроводов на улицах Маршала Мерецкова, Красноармейской, Гоголя и др. Данные работы продолжаются. В ближайшее время снег уберут с путепровода на Комсомольском проспекте. Кроме того, вывозу подлежат снежные конусы и валы, расположенные возле пешеходных переходов и остановочных пунктов в разных районах города", - заявили в мэрии.

Напомним, в период новогодних каникул жители Петрозаводска жаловались на плохую уборку улиц.

фото: ТОС СОЛОМЕННОЕ / ВК

Ёлка с бесплатными рождественскими подарками появилась в Петрозаводске (ФОТО)

В столице Карелии под одной из городских ёлок оставлены подарки для детей.

Об этом информирует паблик "ТОС СОЛОМЕННОЕ". В сообществе размещены снимки ёлки, под которой разложены подарки.

"У ёлки для детей оставлены детские игрушки. Можете прийти с ребёнком и взять то, что понравится", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Елка желаний" появилась у собора Александра Невского в Петрозаводске.

фото: © Александр Гнетнев / Столица на Онего

Олечка на дежурстве, "срубленное" Дерево Дружбы в Петрозаводске и другие главные кадры 2020 года

Лучшие фото 2020 года по версии "Столицы на Онего": люди, факты, события, настроения.

Мы собрали лучшие кадры, рассказывающие о важных событиях 2020 года. В них – факты, люди, тренды и просто настроения. Что-то мы снимали сами – журналисты и фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов всегда были там, где интересно. Что-то подсмотрели на страницах героев фото в соцсетях.

© Николай Смирнов / Столица на Онего

Все фото года опубликованы здесь.

фото: Артем Геодакян/ТАСС

Приставам запретили ходить по квартирам пенсионеров и описывать имущество за долги

Вступил в силу закон, предусматривающий продление моратория по взысканию движимого имущества должников-физлиц до 1 июля 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

Действовавший до конца 2020 года мораторий на взыскание движимого имущества должников-физлиц продлен до 1 июля 2021 года. "Это значит, что в период пандемии приставы не будут ходить по квартирам и описывать стиральные машины, электрические чайники и кофеварки граждан", - говорится в сообщении. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Коронавирус обнаружен у 221 жителя Карелии за сутки

Оперативный штаб карельского правительства сообщил, что COVID-19 обнаружен у 221 человека за минувшие сутки.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 221 человека. Из этого числа заболевших – 215 человек, из них 50 имеют симптомы средней тяжести, 10 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает оперштаб.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Выздоровели за день 307 человек, сообщили в оперштабе.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Рождеством и пожелал здоровья

Глава республики Артур Парфенчиков опубликовал поздравление с Рождеством, адресованное жителям Карелии.

Поздравление опубликовано на странице губернатора в соцсети.

"Поздравляю всех православных христиан с праздником Рождества Христова! Этот праздник всегда наполнен тёплом и заботой людей друг о друге. Это время для милосердия и бескорыстия, возможностей подарить поддержку близким и тем, кто нуждается в помощи. Дорогие земляки, пусть ваши родные будут здоровы, и в каждом доме царят мир, душевное тепло и благополучие! Пусть этот светлый праздник наполнит сердца добром, надеждой и любовью", - заявил Артур Парфенчиков.

Ранее Парфенчиков предложил служителям церкви в Карелии провести Рождество онлайн, чтобы не допустить заражение населения COVID-19. Однако представители РПЦ не прислушались к рекомендациям губернатора и провели церемонию в традиционном виде.

фото: © "Столица на Онего"

Более 23 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки в России

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 7 января.

За последние сутки в России подтвержден 23 541 случай новой коронавирусной инфекции COVID-19. При этом у 2 681 пациента (11,4%) не было клинических проявлений болезни. Об этом информирует оперштаб. Всего в стране зарегистрировано 3 332 142 случая COVID-19 с начала пандемии.

За день от коронавируса скончались 506 человек. За весь период по России умерло 60 457 человек от COVID-19.

За прошедшие сутки выписано 23 729 выздоровевших человек. Всего с начала пандемии выздоровели 2 709 452 человека.

По данным на седьмое января, коронавирус обнаружен у 221 жителя Карелии за сутки.

фото: © Александр Гнетнев / Столица на Онего

Строительство бутафорского концлагеря и снос памятного знака Яше Степанову: какие скандалы принес в Карелию 2020 год

Какие скандалы потрясли общество в ушедшем 2020 году.

В феврале по инициативе чиновников был снесен памятный знак бойцу Якову Степанову, располагавшийся в местечке Каменный бор на окраине Петрозаводска. Региональные власти приняли решение построить на месте народного монумента детский сад. Инициатива вызвала протест группы местных жителей: они посчитали, что территория на границе с опасным карьером не пригодна для размещения там детского учреждения, сам факт демонтажа памятника герою войны возмутил горожан.

В эпицентре скандала оказалась задумка благотворительного фонда "Открытые возможности" возвести в республике бутафорский финский концентрационный лагерь с целью реконструировать быт советских узников. На эти цели директор фонда Наталья Абрамова получила президентский грант в размере почти 2,9 млн рублей.

Подробности читайте далее.

фото: "Костная клиника"

Стало известно, где можно сдать тест на коронавирус в Петрозаводске

Анализы на коронавирус COVID-19 можно сдать в "Клинике на Чайкиной" с 3 января с 10 до 16 часов.

Для записи на анализ достаточно заполнить специальную форму на сайте и согласовать удобное время с администратором клиники. Оформление всех необходимых документов происходит дистанционно, чтобы исключить контакты пациента с персоналом и другими посетителями клиники.

Какие виды тестирования проводят "Клиники на Чайкиной", читайте далее.

фото: © Столица на Онего

Автовокзал временно отменил часть рейсов между Петрозаводском и Кондопогой

Петрозаводский автовокзал сообщил, что в расписании движения автобусов произошли изменения.

Продажа билетов временно прекращена на рейсы "Петрозаводск-Кондопога", которые имеют номера 132 и 132Э. Об этом говорится в паблике автовокзала.

"В связи с обращением частного перевозчика ИП Данилкина В.Е., обслуживающего рейсы маршрута № 132 и № 132Э "Петрозаводск - Кондопога", продажа билетов на данные рейсы в кассах автовокзала г. Петрозаводска временно приостановлена!", - сообщают на автовокзале.

Также автовокзал Петрозаводска опубликовал изменения в пригородном и междугородном расписании на оставшиеся праздничные дни.

Погода в Петрозаводске сегодня, 7 января



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой снег, -8 ° …-7 ° 3 м/с В 756 мм.рт.ст. 91% день Небольшой снег, -8 ° …-7 ° 4 м/с В 755 мм.рт.ст. 90% вечер Небольшой снег, -9 ° …-8 ° 3 м/с В 754 мм.рт.ст. 91% ночь Небольшой снег, -9 ° 3 м/с В 754 мм.рт.ст. 90%

фото: pixabay

Резкое сокращение доходов бюджета Карелии ожидается в 2021 году

Доходы бюджета Карелии в 2021 году прогнозируются в объеме 51 млрд рублей – на 33,3% меньше, чем по итогам 2020 года.

Это следует их закона о бюджете на 2021 и плановый период 2022-2023 годов.

Уменьшение доходов вызвано сокращением финансовой помощи из федерального бюджета и собственных налоговых и неналоговых доходов карельской казны. По этой причине пришлось резко урезать расходы. В первоначальном варианте бюджета было заложено сокращение более чем на 30%, но ко второму чтению Карелия получила дополнительное федеральное финансирование, поэтому в окончательном виде сокращение расходной части составит 28,7% по сравнению с 2020 годом. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

В Карелии водитель оказался в кювете и был госпитализирован

В Костомукше водитель не справился с управлением и улетел в кювет.

Шестого января в 17:10 пожарно-спасательное подразделение Костомукши привлекалось для ликвидации происшествия на дороге, где произошел съезд автомобиля в кювет. ДТП случилось на 190 км. трассы "Кочкома- Госграница". Об этом сообщают в МЧС.

По информации "Столицы на Онего", житель Костомукши 1972 года рождения на автомобиле "Daewoo Nexia" не справился с управлением и оказался в кювете.

Попавший в аварию человек был транспортирован в больницу. По имеющимся данным, у него множественные ушибы.

Ранее сообщалось, что автомобили устроили ДТП в рождественское утро в Петрозаводске.

фото: pxhere.com

Житель Петрозаводска захотел продать футбольные бутсы и лишился сбережений

Мошенники разорили жителя Петрозаводска, пожелавшего продать футбольную обувь.

В отдел петрозаводской полиции обратился 45-летний мужчина. Он пояснил, что в конце года по просьбе своего несовершеннолетнего сына разместил информацию о продаже футбольных бутс стоимостью 2 500 рублей на одном из популярных сайтов объявлений, сообщают в МВД.

Петрозаводчанину позвонил неизвестный и сообщил, что готов выкупить спортивную обувь. Затем "покупатель" через смс отправил жителю карельской столицы ссылку для оплаты товара. Заявитель перешёл по ней и оказался на сайте, где требовалось ввести реквизиты банковской карты, в том числе трехзначный код на обратной стороне.

Как только петрозаводчанин отправил личные данные, с его счёта были списаны сначала 2 550 рублей, затем 5 075 рублей и 29 435 рублей. Всего житель Петрозаводска лишился 37 060 рублей.

Попытки связаться со звонившим результата не принесли. Номер телефона был заблокирован. Сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее эксперт рассказал, почему мошенники звонят именно вам

фото: © Александр Щербак/ТАСС

Дороги Карелии будут скользкими в пятницу

Карельский Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на восьмое января для Петрозаводска и районов республики.

В пятницу, восьмого января, в районах Карелии будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха в течение суток -10, -15°С, местами ночью до -23°С, днем до -20°С, на юго-западе -7, -12°С в течение суток.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Временами слабый снег. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха -9, -11°С в течение суток. Атмосферное давление будет мало меняться.

фото: Минсельхоз Карелии

Фермерам в Карелии в 2021 году станет легче получить субсидии от государства

Министерство сельского хозяйства Карелии подготовило разъяснения, как изменятся требования к претендентам на получение грантов для развития семейных ферм с 1 января 2021 года.

Одно из основных изменений связано с тем, кто имеет право претендовать не получение такого гранта.

Сейчас заявки принимают только от глав крестьянских (фермерских) хозяйств. С 1 января участвовать в отборе также смогут индивидуальные предприниматели, которые занимаются сельскохозяйственным производством. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Внебольничная пневмония стала причиной госпитализации 38 человек за сутки в Карелии

Оперштаб карельского правительства по борьбе с пневмонией сообщил о госпитализации 38 человек с внебольничной пневмонией за сутки.

38 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3873 пациента, 104 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки смертей от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, рассказали в оперштабе.

По данным на седьмое января, коронавирус обнаружен у 221 жителя Карелии за сутки.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС, архив

В Карелии бездомный вернулся на место кражи еды, где и был пойман

В Росгвардии сообщили о задержании бездомного гражданина, который вернулся на место происшествия.

На пульт Сегежского отдела вневедомственной охраны Росгвардии вечером 6 января поступил сигнал тревоги из охраняемого сетевого магазина. Об этом информирует карельское управление Росгвардии.

На месте группа задержания выяснила, что причиной тревоги стал 40-летний мужчина без определенного места жительства. Гражданин вернулся в магазин, где несколькими часами ранее похитил продукты питания.



Нарушитель был задержан росгвардейцами и передан сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что мужчина с богатой криминальной биографией попался в руки росгвардейцев в Карелии.

фото: © РИА Новости

Депутат Госдумы предложила сделать 12 апреля выходным днем

Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы Елена Серова предложила сделать выходным День космонавтики 12 апреля.

Так она прокомментировала идею партии "Коммунисты России", которые считают, что 12 апреля следует сделать Днем национальной гордости. Серова эту инициативу не поддержала, передает РИА Новости.

"Я считаю, что для национальной гордости у нас есть много поводов, а День космонавтики у нас один. И это повод для особой гордости. У меня встречное предложение — сделать 12 апреля выходным днем, так же как и 9 мая, ведь 12 апреля тоже была победа", — сказала депутат РИА Новости.

фото: © Игорь Онучин/ТАСС

Вирусолог назвал идеальный период вакцинации для переболевших COVID-19

Россиянам, переболевшим коронавирусом, нужно проходить вакцинацию от COVID, когда количество тел снижается до показателей "серой зоны".

Об этом URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов.

По словам вирусолога, производители тестов на антитела к коронавирусу используют разную шкалу для определения иммунитета, но у всех них есть показатель, который называется "серой зоной". "Когда количество антител будет близко к серой зоне, тогда самое подходящее время для вакцинации. Тогда переболевание послужит бустом, такой платформой, после которой прививка даст даже лучшие результаты", — отметил Чепурнов.

Он также уточнил, что наличие антител в организме необходимо проверять с периодичностью в полтора месяца, так как постепенно их число сокращается. Эксперт также предупредил, что пока у человека высокий уровень антител, лучше не ставить прививку от COVID-19, так как она может оказаться неэффективной.

По мнению заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, члена-корреспондента РАН Сергея Нетесова, переболевший коронавирусом человек защищен от вируса не меньше, чем вакцинировавшийся. "Ведь вакцинация — это фактически лишь имитация заражения вирусом. Если у человека есть значительный титр антител, превышающий пороговое значение в 3-4 раза, он защищен никак не меньше, чем тот, кто прошел вакцинацию. Ну, а измерять иммунитет одним лишь титром антител не стоит: ведь есть еще и клеточный иммунитет, и клетки иммунной памяти, и далеко не всегда их наличие коррелируют с титром антител. Так что окончательный ответ на это дадут только время и наблюдения за вакцинированными и достоверно переболевшими", — заключил он.