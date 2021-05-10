Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Еще трое мужчин скончались от коронавируса в Карелии

Число жертв коронавирусной инфекции в Карелии увеличилось до 494.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19 на 10 мая, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Медвежьегорской ЦРБ скончался 57-летний житель деревни Чебино, в Республиканской инфекционной больнице – 70-летний житель Петрозаводска и 61-летний житель Олонца. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в Карелии умерли 494 человека.

За минувшие суки коронавирусная инфекция в республике выявлена у 35 человек. Из этого числа заболевших – 29 человек, из них 5 имеют симптомы средней тяжести.

Общее число инициированных на сегодняшний день составляет 46167.

За сутки выздоровели еще 46 человек. Всего выписан по выздоровлению 44321 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7518,3 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3325,6 случая, по Северо-Западу – 5819.

Сутками ранее оперштаб подтвердил две смерти от коронавируса.

фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Подростка, пропавшего более трех месяцев назад в Петрозаводске, нашли мертвым в лесу

Случайные прохожие обнаружили тело 15-летнего Игната в лесном массиве рядом с торговым центром, где они играл на гармошке.

Страшную находку обнаружили в Петрозаводске вечером 8 мая. В лесу за автосалоном, располагающимся неподалеку от торгового центра «Лотос Плаза», прохожие наткнулись на тело подростка, которого ищут с 28 января. Мальчик как будто спал. Об этом «Столице на Онего» рассказала тетя Игната.

«Нам 9 мая сообщили о том, что нашли Игната. Он был в спящем положении. Следов насильственной смерти не обнаружено. При ребенке был телефон, но гармошки, на которой он играл у торгового центра, рядом не оказалось. Как Игнат оказался в лесу? Он боится темноты, сам бы в ночь не пошел в лес. Вечером домой на СКЗ возвращался на такси», - поделилась Рада, тетя мальчика, которая сегодня была в Следкоме.

Напомним, Следком Карелии после исчезновения подростка возбудил уголовное дело по статье "убийство".

По версии следствия, около 15 часов 28 января 2021 года несовершеннолетний ушел из дома в Петрозаводске. Он выходил на связь, его местонахождение было неизвестно. Проведенные поисковые мероприятия положительного результата не принесли.

Игнат рос в многодетной семье. У него шесть братьев и сестер. Его мама сейчас ждет рождения восьмого ребенка. Средств на похороны сына, которому 4 апреля исполнилось 15 лет, у семьи нет.

«Причина смерти ребенка неизвестна. Следователь сказал, что вскоре будет сделано вскрытие. Но нужно думать о похоронах. Сестра на последнем сроке беременности. Очень тяжелое положение», - сказала тетя Игната.

Семья подростка просит помощи в организации похорон ребенка. Кто готов поддержать многодетную семью, звоните по телефону: 8953 546 03 10.

фото: Госавтоинспекция Карелии

В ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП, в котором 80-летний водитель умер за рулем

Пенсионер, устроивший ДТП с тремя автомобилями на улице Балтийской, скончался от сердечного приступа.

Напомним, в минувшее воскресенье, 9 мая, в 11.13 в районе дома № 13 по улице Балтийская 80-летнему водителю Renault стало плохо за рулем. Пенсионер врезался в припаркованные автомобили BMW, Dodge и Chrysler.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 80-летний водитель автомобиля Renault не справился с управлением, поскольку с ним произошел сердечный приступ. Он совершил наезд на припаркованный автомобиль BMW Х5. От удара BMW откинуло на автомобиль Chrysler, который врезался в Dodge. В момент ДТП во всех трех припаркованных автомобилях ни водителей, ни пассажиров не было.

Водитель Renault скончался до прибытия машины скорой медицинской помощи.

В результате ДТП 80-летняя пассажирка Renault с травмами была доставлена в БСМП Петрозаводска, где ей была оказана медицинская помощь.

Автомобили получили механические повреждения.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

фото: Столица на Онего

В Петрозаводске 80-летний водитель умер за рулем, устроив ДТП с тремя автомобилями

Авария произошла на улице Балтийской, водитель скончался до приезда скорой помощи.

Как стало известно «Столице на Онего», в минувшее воскресенье, 9 мая, в 11.23 в районе дома № 13 по улице Балтийская 80-летнему водителю Renault стало плохо за рулем. Пенсионер врезался в припаркованные автомобили BMW, Dodge и Chrysler.

Водитель скончался до приезда скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Напомним, 9 мая в Петрозаводске умер 49-летний мужчина, находившийся за рулем легковой машины, в которую врезался пожарный автомобиль.

фото: Госавтоинспекция Карелии

В Петрозаводске мотоциклист вылетел на встречку и столкнулся с легковушкой (ВИДЕО)

Водитель мопеда попал в больницу после ДТП на улице Ключевая.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 9 мая в 13:25 у дома №14 по улице Ключевая 25-летний водитель автомобиля Renault Megane при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении мопеду Zontes Tiger ZT 50, который двигался по главной дороге. В результате мотоциклист выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan Tiida.

Пострадавший в ДТП 44-летний водитель мопеда был доставлен в БСМП. Ему назначено стационарное лечение.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании Сампо.ру. Видео опубликовано в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Ранее мотоциклист протаранил автомобиль и перелетел через капот в Петрозаводске.

фото: Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске продолжается ремонт трех дорог (ФОТО)

Подрядчик ремонтирует улицу Правды, Пряжинское шоссе и Лесной проспект.

Как сообщили в администрации города, в рамках нацроекта «Безопасные качественные дороги» АО «АБЗ-Дорстрой» продолжает ремонт городских магистралей и тротуаров. Сейчас подрядчик сосредоточил усилия на трех объектах. На улице Правды основные ремонтные работы уже завершены. На проезжей части Пряжинского шоссе ведется укладка верхнего слоя асфальта. На Лесном проспекте продолжаются фрезерование дорожного покрытия, демонтаж старого и укладка нового бортового камня. В работах задействованы более 30 единиц техники и несколько десятков специалистов, уточнили в мэрии.

Кроме того, в рамках гарантийных обязательств подрядчик устраняет выявленные замечания на объектах, отремонтированных в 2019 и 2020 годах.

Всего в рамках нацпроекта на 2021-2022 годы в разных районах карельской столицы отремонтируют 29 улиц и тротуары на семи из них.

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

Врачи в Карелии продолжают бороться за жизнь троих крайне тяжелых больных коронавирусом

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 3 пациента, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 10 мая, в стационарах находятся 334 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 284 - в состоянии средней тяжести, 47 тяжелобольных и 3 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, один человек из них находится на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Сутками ранее также 3 пациента были подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусная инфекция в республике выявлена у 35 человек, подтверждены еще 3 смерти от коронавируса. Общее число инициированных на сегодняшний день составляет 46167, число умерших достигло 494.

фото: Игорь Подгорный

Салют прогремел в Петрозаводске в День Победы (ВИДЕО)

В честь 76-летия Победы на площади Кирова прогремел праздничный салют.

«Огнями Победы» закончилась 9 мая в Петрозаводске праздничная программа, посвященная Дню Победы. В 22.00 на площади Кирова, где собрались горожане, раздались залпы салюта.

Фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел салют на видео.

Напомним, Петрозаводск отметил 76-ю годовщину Великой Победы на площади Кирова военным парадом.

фото: © Столица на Онего

Генерал-майор Сергей Шугаев: «Он трижды бежал, его рвали собаками»

Бывший начальник Главного управления МЧС России по Карелии Сергей Шугаев рассказал о своих родных-фронтовиках.

«Да, это правда, что фронтовики неохотно о войне рассказывали. Но одну историю в самых страшных подробностях я услышал, и она меня потрясла. Это история Василия Михайловича Клепцова, моего тестя. Он много лет молчал об этом. И рассказал ее в 1992-м, я уже тогда майором был…», - поделился генерал-майор Сергей Шугаев.

По словам Шугаева, Василий Михайлович уже служил в Красной Армии, когда война началась. В 1941-м году его наградили медалью «За боевые заслуги». В 42-м под Харьковом он попал в плен.

«Прошел Василий Михайлович три концлагеря на оккупированной немцами нашей территории. Затем его угнали в концлагерь в Германии, в Эссен. Там он в шахте работал. Трижды бежал, охрана его догоняла и рвала собаками», - рассказал Сергей Шугаев.

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фото: © shutterstock

В Петрозаводске бабушка потеряла медаль в День Победы и очень переживает

Родственники малолетней узницы просят помощи в поиске юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В День Победы пожилая петрозаводчанка, участвовавшая в торжественнх мероприятиях, потеряла юбилейную медаль. Об этом в редакцию «Столицы на Онего» сообщили ее родственники.

«Моя бабушка, малолетний узник, вчера была на параде и потеряла медаль. Скорее всего, плохо прицепили к курточке. Бабушка с мамой шли от парка Губернский и Вечного огня по улице Карла Маркса и на площадь Кирова. Возвращались через мост в строну ЦСК на улицы Правды. Там я их забирала, медали уже не было. Бабушка очень переживает и расстраивается! Прошу у вас помощи в поиске пропажи», - пишут родственники пенсионерки.

Тех, кто нашел юбилейную медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», просят сообщить близким бабушки.

фото: vokzal.karelia.ru

Дополнительные автобусы пойдут из Петрозаводска на кладбище на Радоницу

До кладбища Вилга вводятся 11 мая вводятся дополнительные рейсы, сообщает автовокзал Петрозаводска.

На официальной странице автовокзала пассажиров предупреждают о том, что в связи с церковным праздником Радоница до Кладбища Вилга 11 мая вводятся 2 дополнительных рейса в 9:55 и 11:55.

Всего 11 мая будут выполнятся 5 рейсов данного направления: 8:55, 9:55, 10:55, 11:55 и 12:55.

Ранее автовокзал Петрозаводска опубликовал летнее расписание.

Погода в Петрозаводске сегодня, 10 мая



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Облачно с прояснениями, +5 …+13 5 м/с Ю 754 мм.рт.ст. 45% день Небольшой дождь, +10 …+13 7 м/с Ю 754 мм.рт.ст. 52% вечер Пасмурно, +12 5 м/с ЮЗ 754 мм.рт.ст. 66% ночь Пасмурно, +12 4 м/с ЮЗ 756 мм.рт.ст. 64%

фото: Артур Парфенчиков/vk.com/aparfenchikov

Глава Карелии рассказал о вакансиях с зарплатой до 70 тысяч рублей

На «Петрозаводскмаше» открыты 65 вакансий, сообщил Артур Парфенчиков.

Как пишет глава республики на своей странице в соцсети, тех, кто умеет и хочет работать, ждут на нашем флагмане машиностроения – заводе «Петрозаводскмаш». Сейчас здесь открыты 65 вакансий. Нужны электросварщики, операторы станков с программным управлением, токари-карусельщики, слесари по сборке металлоконструкций и контролеры качества.

Как отметил Артур Парфенчиков, завод предлагает своим сотрудникам достойную зарплату. Квалифицированный сварщик, например, зарабатывает до 70 тысяч рублей в месяц. Кроме того, у специалистов есть возможность обучения и повышения квалификации непосредственно на производстве, уточнил глава республики.

Освоить востребованную профессию бесплатно могут и безработные граждане – на базе нашего Автотранспортного техникума. Для этого необходимо обратиться в службу занятости по месту жительства. «Целевикам» компенсируют проезд к месту учебы и обратно, проживание и прохождение медкомиссии.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске возник острый дефицит водителей троллейбусов.

фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

Женщина устроила ДТП с пострадавшей на трассе в Карелии

Авария произошла на подъезде к МАПП «Вяртсиля», сообщили в Госавтоинспекции Карелии

В минувшую субботу, 8 мая, в 19:25 Сортавальский район, на подъезде к МАПП «Вяртсиля», автомобильной дороги А-121 "Сортавала" 44-летняя водитель автомобиля Chevrolet Niva не справилась с управлением и выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения в месте, где это запрещено. Chevrolet Niva столкнулась с автомобилем Chery.

В результате ДТП травмы получила 35-летняя водитель Chery. Пострадавшая доставлена в Сортавальскую ЦРБ, ей назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП, в котором 80-летний водитель умер за рулем.

фото: © "Столица на Онего"

Пенсионер из Петрозаводска проиграл на бирже мошенникам около 230 тысяч рублей

Петрозаводчанин поддался на уговоры мошенников попробовать себя в роли биржевого игрока и остался без денег, сообщили в МВД Карелии.

В полицию поступило заявление 57-летнего жителя Петрозаводска. Мужчина рассказал, что ответил на телефонный звонок с незнакомого номера. В разговоре женщина, якобы менеджер в сфере торговли ценными бумагами, предложила попробовать свои силы в качестве биржевого игрока. По ее словам, это возможность легкого заработка без особых затрат для любого участника торгов. Для начала работы требуется лишь небольшой взнос для открытия счета.

Пенсионер решил сыграть на бирже и внес 10 000. Он перевел деньги на продиктованный ему номер банковской карты. После этого с ним связался мужчина, который представился персональным финансовым аналитиком. Он сообщил петрозаводчанину, что для продолжения работы на бирже, необходимо получить кредитную историю. А для этого следует подать заявку на кредит. По словам лжеэксперта, действия мужчины будут формальными, а кредит аннулируется.

Однако, когда пенсионеру одобрили выдачу заемных средств, тот же специалист убедил его инвестировать полученные деньги. На самом деле мужчина несколькими платежами отправил деньги на банковские карты неизвестных. После этого псевдо-представители биржи перестали выходить на связь. Мужчина обратился в полицию.

В настоящее время по фактам, указанным им в заявлении, проводится проверка.

Ранее жительница Петрозаводска, решив стать брокером, отдала мошенникам около 3,5 млн рублей.

фото: Архив ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Две частные бани горели в День Победы в Карелии

Пожары произошли в Сегежском и Суоярвском районах, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшее воскресенье, 9 мая, в 19:35 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (8 человека, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане в кооперативе «Малина 7» в СНТ «Зимний» в Сегежском районе. На тушение пожара ушло 18 минут.

В этот же день в 18:30 вспыхнула баня по улице Ноябрьская, 15 в поселке Поросозеро. На место происшествия выезжали пожарно-спасательные подразделения Суоярвского района (5 человек, 2 единицы техники). В 18:42 пожар был ликвидирован.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, россияне теперь смогут узнавать и сообщать о пожарах через приложение МЧС.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Четыре водителя в Карелии станут пешеходами из-за любви к пьянству за рулем

За два дня автоинспекторы отстранили от управления четверых нетрезвых водителей в Кондопоге и Костомукше.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 9 мая в 19:15 на Октябрьском шоссе, 63 в Кондопоге остановили 52-летнего водителя, который находился в состоянии опьянения. Результат теста показал 1.28 промилле.

В День Победы в 22:45 на перекрестке Октябрьского шоссе и Бумажников был отстранен от управления автомобилям другой кондопожанин. 36-летний водитель был с признаками состояния опьянения и без водительских прав.

В Пряжинском районе 9 мая пьяной за рулем Chevrolet Niva попалась 45-летняя женщина-водитель.

А 8 мая в Костомукше инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем Toyota Land Cruiser мужчину-водителя, который также был в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь нарушителей ожидает решение суда. Водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до 2 лет.

Ранее сообщалось, что водителей Петрозаводска проверят на трезвость.

фото: Валерий Поташов / Столица на Онего

Потепление до +22 градусов ожидается во вторник в Карелии

О погоде на вторник, 11 мая, рассказали сотрудники карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, во вторник в Карелии будет облачная погода с прояснениями. Ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь, на севере с мокрым снегом, днем местами на севере ожидается небольшой дождь.

Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывистый.

Столбик термометра ночью остановится на отметке +5, +10°С, на севере будет 0, +5°С. Днем потеплеет до +17, +22°С, местами у водоемов температура составит +9, +14°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, южный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью составит +8, +10°С, днем +19, +21°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

фото: v-slava10.ru

Жителей Карелии приглашают попутешествовать по местам воинской славы виртуально

Виртуальные путешественники могут посетить более 40 объектов, нанесенных на интерактивную карту «Воинская слава Карелии».

Как рассказали в администрации Петрозаводска, объекты военной истории, расположенные на территории Петрозаводска и районов Карелии, теперь можно увидеть виртуально. Такие возможности предоставляет сайт «Воинская слава Карелии». На главной странице ресурса, созданного для интерактивных путешественников, размещена информация о нескольких десятках памятных мест. Сайт «Воинская слава Карелии» позволит детально разглядеть их с помощью 3D панорамы.

Проект разработан на грантовые средства республики Карельской республиканской общественной организацией по поиску и увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Союз поисковых отрядов Карелии при участии АНО «Достояние Карелии».

фото: © ГИБДД Петрозаводска

Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

В понедельник в столице Карелии пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости», сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Массовые проверки водителей ждут 10 мая.

В Госавтоинспекции Петрозаводска напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубым правонарушением, за которое предусмотрены штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

ГИБДД напоминает, что в целях избежания конфликтных ситуаций, предупреждения коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. Кроме того, любой гражданин при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись.

В Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска: 715-900, 78-44-44.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Более 670 водителей без прав попались автоинспекторам на дорогах Карелии с начала года

С начала года в Карелии отстранены от управления автомобилем более 670 водителей, не имеющих права управления транспортным средством, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Так, 7 мая в Муезерском районе на 14 км автодороги «подъезд к Муезерскому» инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем «ВАЗ-2104» 20-летнего водителя, не имеющего водительских прав.

В субботу, 8 мая, житель Ледмозеро разъезжал по поселку на автомобиле Mercedes без прав. В результате он был отстранен от управления машиной.

В День Победы в Костомукше автоинспекторы поймали сразу трех нарушителей. Водители автомобилей Mercedes, «УАЗ» и «ВАЗ-2115» также ездили по городу горняков без прав.

Всех нарушителей дет штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Ранее пожилой водитель без прав устроил в Карелии аварию с пострадавшими.

фото: © Евгений Софийчук/ТАСС

Пропавший без вести министр вышел из леса сам

Пропавшего в лесу министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского нашли живым.

Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района», — говорится в сообщении.

Напомним, Мураховский пропал после того, как 7 мая уехал на квадроцикле с охотбазы в районе деревни Поспелово в 270 километрах от Омска. Официально пропажу подтвердили только вечером 9 мая, тогда же в шести с половиной километрах от охотбазы нашли квадроцикл.

В поисках участвовали волонтеры из отряда «Лиза Алерт», «Доброспас», полицейские, сотрудники Росгвардии и МЧС, охотинспекторы и местные жители, применялись вертолет и беспилотники.

Омская полиция поблагодарила всех участников поисков.

Александр Мураховский стал главой Минздрава Омской области в ноябре. До этого он работал главврачом больницы скорой медицинской помощи № 1, куда в августе доставили Алексея Навального после того, как ему стало плохо в самолете.

фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Эксперты предсказали новую волну мирового экономического кризиса

Новая волна экономического кризиса настигнет мир в 2025–2026 годах, считают в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Как пишет ТАСС, все варианты развития мировой экономики предполагают наступление экономического кризиса к середине текущего десятилетия, говорится в материалах Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Базовый сценарий прогноза ЦМАКП предполагает, что пандемия коронавируса закончится в середине 2021 года, мировая экономика будет расти примерно на 4% в года, а нефть к концу десятилетия подорожает до $82-85 за баррель. "Монетарное стимулирование экономик дополнительно "разгонит" рынки. Долгового кризиса в ближайшей перспективе удастся избежать благодаря росту рынков и цен на товары и услуги", - указано в материалах центра.

При реализации сценария "структурного кризиса", полагают эксперты, пандемия продлится на год дольше - до середины 2022 года, возникнет длительный период устойчиво низких темпов экономического роста: 2-2,5% в первой половине десятилетия и 3-3,5% - во второй. Цены на нефть в первой половине десятилетия будут на отметке примерно $50-55 за баррель, к 2030 году они могут вырасти до $65 за баррель.

Вместе с тем оба сценария предполагают наступление экономического кризиса к середине 2020-х годов. При базовом сценарии возможно наступление циклического кризиса, который ликвидирует фактор кризисного "перегрева" рынков. Также эксперты допускают в 2025-2026 годах наступление кризисной "паузы роста". При втором сценарии общемировой спад спровоцирует вызванный пандемией долговой кризис в Южной Европе или Турции.

Материалы также содержат прогнозы прироста российской экономики примерно на 1,5-2% в год. Эксперты допускают снижение роста до 1-1,5% в случае неблагоприятной общеэкономической обстановки.